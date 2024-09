Come impostare un sistema efficace di gestione della casa

Le incombenze domestiche passano spesso in secondo piano, mentre tutti sono presi dal lavoro e dai commit.

E prima che ve ne rendiate conto, c'è una montagna di faccende che reclamano attenzione 😭

Un'efficace gestione della casa si occupa di tutte le attività grandi e piccole che contribuiscono a creare la pace in casa. Copre diverse attività domestiche, dalla preparazione dei pasti al piano di bilancio, fino alla delega dei compiti di spesa e lavanderia.

Ma la buona notizia è che esistono sistemi di gestione domestica (HMS) che aiutano a trasformare la casa in un luogo felice. Questi app per la pianificazione giornaliera portano ordine e struttura in casa, permettendo ai membri della famiglia di costruire routine ed elenchi di faccende più fluidi.

Vediamo come ottenere un sistema di gestione della casa in un batter d'occhio.

Capire i sistemi di gestione domestica

Un sistema di gestione della casa facilita la gestione delle faccende domestiche assistendo voi e i membri della vostra famiglia nel pianificare, programmare, assegnare e monitorare le attività.

È uno strumento che distribuisce le responsabilità in modo uniforme e impedisce di sentirsi sopraffatti.

Se lavorate da casa, il vostro sistema di gestione delle faccende domestiche produttività del lavoro da remoto con una casa organizzata, inoltre, si ottiene un notevole impulso, con l'impostazione di un percorso per raggiungere l'esito positivo a livello professionale, il che è un grande vantaggio!

Dall'organizzazione delle pulizie all'impostazione della tabella da pranzo, questi strumenti aiutano a spuntare ogni elemento dal vostro elenco di cose da fare.

Identificare le sfide più comuni nella gestione della casa

L'elenco delle sfide domestiche è piuttosto lungo. Ma abbiamo scelto meticolosamente quelle più comuni a cui potete fare riferimento. Continuate a leggere per scoprirle:

Mancanza di organizzazione: Una casa può contenere un mare di elementi necessari e non necessari. Quindi, senza un adeguato ordine nel tenerli al posto giusto, il caos è inevitabile

Una casa può contenere un mare di elementi necessari e non necessari. Quindi, senza un adeguato ordine nel tenerli al posto giusto, il caos è inevitabile Tensione finanziaria: Spese impreviste, spese eccessive, accumulo di debiti, ecc. sono i principali fattori che portano a preoccupazioni finanziarie. Quindi, a prescindere da quanto si guadagna, la riunione dei requisiti finanziari può essere difficile senza un progetto adeguato

Spese impreviste, spese eccessive, accumulo di debiti, ecc. sono i principali fattori che portano a preoccupazioni finanziarie. Quindi, a prescindere da quanto si guadagna, la riunione dei requisiti finanziari può essere difficile senza un progetto adeguato Gestione inefficiente del tempo: Benjamin Franklin una volta disse: "Puoi ritardare, ma il tempo non lo farà" Il tempo vola in un batter d'occhio, quindi è di fondamentale importanza gestirlo con saggezza. A volte, però, le persone tendono a procrastinare le attività di gestione della casa, a dimenticare di stabilire le priorità e a lasciarsi prendere dalle distrazioni

Benjamin Franklin una volta disse: "Puoi ritardare, ma il tempo non lo farà" Il tempo vola in un batter d'occhio, quindi è di fondamentale importanza gestirlo con saggezza. A volte, però, le persone tendono a procrastinare le attività di gestione della casa, a dimenticare di stabilire le priorità e a lasciarsi prendere dalle distrazioni Preparazione dei pasti: che si tratti di acquistare la spesa, pianificare i pasti, cucinare i piatti o conservare gli avanzi,piano del menu richiede efficienza, concentrazione, pazienza e tempo

che si tratti di acquistare la spesa, pianificare i pasti, cucinare i piatti o conservare gli avanzi,piano del menu richiede efficienza, concentrazione, pazienza e tempo **Ogni membro della famiglia si destreggia quotidianamente tra più cose: scuola, attività extrascolastiche e lavoro. Con orari complessi, le persone tendono spesso a gestire male le commissioni, rischiando di non riuscire a mantenere l'equilibrio familiare

Come vi aiuta un sistema di gestione della casa?

Con un sistema di gestione della casa ben strutturato, è possibile gestire tutti gli aspetti della vita domestica, come il comfort, la sicurezza, i pasti, le finanze e così via, con una struttura coerente che incoraggia tutti a contribuire al benessere della famiglia.

Utilizzando il Sistema di gestione delle attività di ClickUp è possibile stabilire e, soprattutto, mantenere delle routine per la famiglia, che sono il fulcro di un'efficace gestione domestica.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Create-Custom-Tags-in-ClickUp-Views.gif Creare tag personalizzati nelle visualizzazioni di ClickUp /$$$img/

Migliorate l'organizzazione delle attività aggiungendo tag personalizzati e utilizzate le opzioni di filtro nelle viste Elenco e Bacheca per identificare con precisione le attività a più alta priorità

Scopriamo come ClickUp si trasforma in un HMS per aiutarvi a gestire efficacemente la casa.

Gestione del tempo

Con una piattaforma unificata per pianificare e monitorare tutte le attività, un sistema di gestione domestica può semplificare le vostre faccende e migliorare le vostre capacità di gestione del tempo:

ClickUp Durata stimata : Stima accuratamente la durata stimata di ogni lavoro, aiutandovi a identificare le attività che richiedono tempo e a ottimizzare il vostro programma

Stima accuratamente la durata stimata di ogni lavoro, aiutandovi a identificare le attività che richiedono tempo e a ottimizzare il vostro programma Attività di ClickUp ricorrenti : Imposta attività ricorrenti per lavori regolari come la pulizia o il bucato, risparmiando tempo nella pianificazione e nell'impostazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/Recurring-tasks.png

/$$$img/

Impostazione della cadenza delle attività ricorrenti con diverse opzioni in ClickUp

Personalizzazione

Una funzione modello di elenco delle cose da fare un sistema per tenere traccia delle faccende domestiche e funzionalità uniche per delegare le attività e condividere il carico di lavoro: questi sono alcuni dei vantaggi indispensabili offerti da un HMS:

campi personalizzati ClickUp **Creare campi personalizzati per monitorare informazioni specifiche sulle faccende domestiche, come la frequenza, la durata o le forniture necessarie

Salute e benessere

Quando sapete che un sistema di gestione della casa ben pianificato è pronto ad assistervi, potete concentrarvi sul lavoro per raggiungere i vostri obiettivi di salute e fitness:

Obiettivi di ClickUp **Imposta obiettivi relativi alla salute e alla forma fisica e usa ClickUp Obiettivi per monitorare i tuoi stati e rimanere motivato

ClickUp Promemoria : Impostare promemoria per appuntamenti importanti per la salute, allenamenti o attività di autocura

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Create-reminders-for-important-tasks-with-ClickUp-Reminders.png

/$$$img/

ClickUp Promemoria vi aiuta a tenere traccia di appuntamenti e scadenze

Gestione finanziaria

Un sistema di gestione della casa può funzionare come piattaforma centralizzata di budgeting, dove è possibile identificare i propri modelli di spesa e creare un budget in linea con il proprio reddito e stile di vita:

Modelli di bilancio ClickUp : Creare un progetto per le attività di project management della casa e impostare un budget per l'intero progetto (per saperne di più, più avanti!)

Produttività

Uno strumento unificato, che contiene informazioni sulle attività assegnate, le scadenze e la definizione delle priorità, garantisce che tutti possano occuparsi delle proprie faccende:

ClickUp Priorità e date di scadenza : Assegna priorità e date di scadenza alle tue faccende per assicurarti che vengano completate in tempo

Assegna priorità e date di scadenza alle tue faccende per assicurarti che vengano completate in tempo ClickUp Vista Bacheca : Utilizzate le Bacheche Kanban per visualizzare lo stato delle vostre attività e identificare i colli di bottiglia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Kanban-View-1400x822.png La visualizzazione Kanban di ClickUp /$$$img/

Create schede separate e monitorate ogni attività con la visualizzazione Kanban di ClickUp

Relazioni migliorate

Un HMS permette agli utenti di dividere le attività in modo imparziale, facilitando una comunicazione aperta riguardo a faccende, scadenze e aspettative. Quando ogni membro svolge felicemente le attività che gli sono state assegnate, può instaurare una migliore connessione e rafforzare i legami:

Attività di ClickUp : Assegnare in modo chiaro le attività a ciascun membro della famiglia, assicurandosi che ognuno conosca le proprie responsabilità

Assegnare in modo chiaro le attività a ciascun membro della famiglia, assicurandosi che ognuno conosca le proprie responsabilità Attività di ClickUp Dipendenze : Definisce le dipendenze tra le attività per garantire che le faccende domestiche siano completate nell'ordine corretto

Definisce le dipendenze tra le attività per garantire che le faccende domestiche siano completate nell'ordine corretto ClickUp Assegnazione commenti : Usate i commenti e le discussioni di ClickUp per comunicare i compiti, le scadenze e le aspettative

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-431.png Commenti di ClickUp /$$$img/

Assegnate le attività ai membri della vostra famiglia e risolvete i potenziali blocchi con l'assegnazione dei commenti di ClickUp

**Per saperne di più 14 trucchi per il lavoro da casa per aumentare la produttività

$$$a Guida passo passo all'implementazione di un sistema di gestione della casa efficace

Passaggio 1: qual è il vostro obiettivo?

La prima attività consiste nell'identificare il vostro oggetto e nell'utilizzare una modello di grafico delle coreografie per avere una panoramica centralizzata e completa di tutte le faccende domestiche. Quindi, elencate le vostre esigenze e le capacità di gestione domestica di ciascun membro della famiglia e pianificate di conseguenza.

Forse voi siete bravi a gestire il bucato, mentre qualcun altro è bravo a pianificare e tenere traccia degli elenchi della spesa. Inchiodate il tutto con un buon modello!

Potete usare ClickUp Obiettivi per stabilire attività cardine, monitorare lo stato e offrire premi per mantenere la motivazione dei membri della famiglia. Hai svuotato la lavastoviglie in tempo? Gelato in arrivo. 🍦

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/DEI-objectives-with-ClickUp-Obiettivi.gif Gli obiettivi DEI con ClickUp Obiettivi /$$$img/

Iniziate a monitorare e a raggiungere i vostri obiettivi senza problemi con ClickUp Obiettivi

Inoltre, ClickUp Lavagna online riunisce tutta la famiglia su una lavagna online per delegare efficacemente le attività e prendere decisioni.

Perché assegnare le attività di pulizia o pianificare una vacanza non deve essere una discussione noiosa. La lavagna online offre una piattaforma divertente per impegnarsi l'uno con l'altro, aggiungendo idee e suggerimenti.

Le idee condivise sulla lavagna online possono essere convertite in attività realizzabili. Grazie ai campi personalizzati, è possibile assegnare attributi come la data di completamento prevista, l'urgenza e altro ancora a ciascuna commissione. Ad esempio, "Prenota il viaggio di marzo alle Maldive entro l'inizio di dicembre"

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Whiteboards-2-1400x945.png Lavagne online di ClickUp /$$$img/

Convertire le idee in elementi attuabili con le lavagne online di ClickUp

Il Modello di grafico di ClickUp aiuta a identificare le faccende, ad assegnare le responsabilità e a classificare le attività in base alla priorità.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Chore-Chart-Template.png Modello di grafico per i compiti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-5205160&department=other Scarica questo modello /$$$cta/

Ecco cosa offre questo modello:

Permette di dare visibilità alle responsabilità di ciascun membro della famiglia

Aumenta l'account grazie alla rappresentazione delle attività su una mappa visiva

Rimanere in carreggiata grazie al monitoraggio delle attività cardine, alle promemoria automatiche e alle notifiche

Facilita l'analisi delle faccende domestiche per identificare le lacune e modificarle

**Per saperne di più Come gestire le attività personali e aumentare la produttività

Passaggio 2. Gestire le finanze

Un budgeting accurato va oltre la conoscenza pratica del monitoraggio delle spese.

È una strategia essenziale per pianificare il futuro e gestire situazioni imprevedibili. Prima di iniziare le attività, organizzare le proprie finanze in modo da poter progettare un bilancio ottimale e monitorare le spese in modo efficace.

Sia che si tratti di alloggio, trasporti, cibo o tempo libero, il Modello di piano di bilancio personale ClickUp vi aiuterà a rimanere informati su tutte le vostre spese a breve e a lungo termine.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-Personal-Budget-Plan-Template.png Modello di piano di bilancio personale ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205450091&department=personal-use Scarica questo modello /$$$cta/

È possibile classificare le diverse spese, come il mutuo, l'affitto e le tasse scolastiche, come costi fissi ricorrenti, e le vacanze, i divertimenti, ecc. come variabili.

Ecco cosa offre questo modello:

Mette in evidenza il comportamento di spesa, aiutandovi a destinare il denaro alle aree giuste

Migliora la consapevolezza finanziaria e aiuta a prepararsi alle spese impreviste

Consente di tenere sotto controllo gli obiettivi a lungo termine e di intraprendere azioni correttive quando necessario

Passaggio 3: segregare le attività

Una volta definiti gli obiettivi e le finanze, impilate le attività in base alla priorità, dividetele in elementi d'azione facili da completare e gestite e semplificate le faccende quotidiane.

Ad esempio, la lavastoviglie deve essere svuotata ogni giorno, ma la manutenzione del giardino va fatta una volta alla settimana, mentre la spesa va fatta due volte alla settimana. Una rappresentazione visiva di queste attività di facile comprensione semplificherà la vostra routine e vi incoraggerà a concentrarvi sulle attività in base alla loro importanza.

Suddividete più attività in categorie facili da monitorare usando Modello per Da fare terminato di ClickUp . Ha anche opzioni precostituite, in modo da poterle inserire immediatamente e organizzare le attività. La parte migliore è che il suo quadro Kanban personalizzabile garantisce la visibilità del flusso di lavoro domestico, mentre la visualizzazione del calendario facilita la pianificazione e la programmazione.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Getting-Things-Done-Template.png Modello per Da fare terminato di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-200635762&dipartimento=personale-{\_gl=1\*1rztxnu\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjU2MjgyMjIuQ2owS0NRancwT3EyQmhDQ0FSSXNBQTVodWJWbFZERncxczBSM2l6X1h3S2RQVm5fbXd0QmtVNDE2TWpGc1pEZ054RkJVcUZDLWdjcGlzb2FBmxzRUFMd193Y0I.\*gcl_au\*OTkyODk2OTgxLjE3MjIzMTYyODg .

Scarica questo modello /$$$cta/

Passaggio 4: Creare un calendario

Assegnare il tempo alle attività in base alla criticità e alla vostra larghezza di banda è complicato. Un modello specifico per il calendario può fornire la struttura e la flessibilità che fanno la differenza.

Il Modello di calendario ClickUp per l'elenco Da fare vi aiuta a gestire attività di ogni dimensione, dalla risposta a un'email, al ritiro della biancheria, alla creazione di una presentazione di formazione su un prodotto.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-469.png Modello di Calendario ClickUp per gli elenchi Da fare https://app.clickup.com/signup?template=t-200573617&department=personal-use Scarica questo modello /$$$cta/

Con questo modello è possibile organizzare ed elaborare le attività in modo chiaro, monitorare il loro stato e rispettare le scadenze. Il modello, completamente personalizzabile, si adatta rapidamente alle vostre esigenze e supporta eventi una tantum e ricorrenti con notifiche e promemoria automatizzati.

Ecco cosa offre questo modello:

Offre una panoramica dei vostri programmi giornalieri, settimanali e mensili, in modo da poter spostare le attività secondo le necessità

Migliora la gestione del tempo garantendo la visibilità dello stato di avanzamento di un particolare lavoro

Invia promemoria automatici per appuntamenti e riunioni, in modo da non perdere eventi importanti ed essere sempre puntuali

Aiuta a pianificare meglio grazie ai tag personalizzati, allo stato, ai campi e agli avvisi di dipendenza

Passaggio 5: pianificare i pasti in anticipo

Il dilemma "cosa c'è per cena" è reale. Con le diverse esigenze che contribuiscono all'ansia e alle corse al supermercato dell'ultimo minuto, la necessità di un quadro strutturato per semplificare la pianificazione e la preparazione dei pasti non è negoziabile.

Con il Modello per il piano dei pasti di ClickUp è possibile organizzare rapidamente tutti i compiti di cucina.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Meal-Planning-Template.png Modello di piano per il cibo ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182148195&department=personal-use Scarica questo modello /$$cta/

Grazie ai campi personalizzati, come preferenze alimentari, calorie nette, ricette, ingredienti e costo del pasto, è possibile creare un piano pasti che garantisca la nutrizione e riduca gli sprechi alimentari.

È possibile utilizzare la funzione drag-and-drop per pianificare i pasti, le cartelle per organizzare le ricette, le liste di controllo per gli elenchi della spesa e un elaborato grafico degli ingredienti e dei possibili sostituti.

Passaggio 6: Creare un programma per i bambini

La gestione del team è un lavoro richiesto. Rendere divertente la gestione della casa è anche un ottimo modo per coinvolgere i bambini nel processo e farli sentire importanti. Modello di agenda personale giornaliera per bambini di ClickUp è qui per aiutarvi.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Daily-Personal-Schedule-for-Kids-Template.jpg Modello di agenda personale giornaliera per bambini ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-338ytjm&department=personal-use Scarica questo modello /$$$cta/

Permette ai principali di assegnare compiti, fissare scadenze, stabilire ricompense, monitorare lo stato e fare follow-up su un dashboard divertente e facile da usare. In più, con l'opzione Vista Gantt di ClickUp è possibile delineare un programma giornaliero per il bambino su una Sequenza visiva.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-399.png Grafici ClickUp Gantt /$$$img/

Visualizzate lo stato di avanzamento di tutte le attività utilizzando viste come i grafici di ClickUp Gantt

Inoltre, avere una routine prevedibile e familiare migliora il loro benessere emotivo e mentale, dando loro fiducia e stabilità. La cosa migliore è che lavorare in tandem gioca un ruolo chiave nel rafforzare i legami tra il genitore e il bambino.

Provate questo modello per instillare il senso di responsabilità e aiutare i bambini a prendere in mano le loro attività.

💡Pro Tip: Con l'aiuto del Modello di pianificazione delle vacanze ClickUp il programma di ClickUp è un'applicazione che consente di concentrarsi sul piacere di viaggiare al meglio. Le informazioni sui voli, le liste di controllo dei bagagli e i contatti di emergenza possono essere memorizzati in un unico posto per un accesso facile e veloce.

Consigli per una gestione efficace della casa

Anche i piani meglio congegnati possono andare in tilt senza un'attenta attuazione.

Allo stesso modo, i sistemi di gestione domestica hanno tutte le funzionalità/funzione necessarie per trasformare la vostra casa in una macchina ben oliata, solo se vi assicurate che siano progettati per soddisfare le esigenze uniche della vostra famiglia.

Seguite questi suggerimenti per ottenere il massimo dal vostro sistema di gestione domestica:

Classificate tutte le attività in base all'urgenza e all'importanza e delegatele utilizzando gli strumenti digitali

Con gestione visiva delle attività è possibile avere una panoramica chiara delle routine per mettere ordine nella giornata ed eliminare le probabilità che le faccende si accumulino

Il budgeting aiuta a monitorare le spese e a prevenire i conflitti. Utilizzate unamodello di bilancio per pianificare le finanze insieme

Creareelenchi Da fare per le faccende quotidiane, come smistare la posta, buttare la spazzatura, caricare la lavastoviglie, spolverare i ventilatori a soffitto, ecc. e farli ruotare tra i membri della famiglia su base giornaliera

Non sempre le cose vanno secondo il piano. Rimanete concentrati e date un po' di flessibilità al vostro modo di operare

**Per saperne di più 10 Migliori strumenti di organizzazione e gestione dell'ADHD per adulti nel 2024

Semplificare la gestione della casa con ClickUp

In sostanza, un sistema logico e sistematico di gestione della casa svolge un ruolo chiave nel mantenere uno stile di vita sano e felice. Se usato in modo intelligente, vi aiuterà a prendere in mano le redini della vostra vita e a raggiungere l'armonia domestica.

L'impostazione di un sistema efficace di gestione della casa porta ordine nelle vostre abitudini, semplificando le faccende domestiche, il piano dei pasti e il budget.

ClickUp offre diversi strumenti di gestione delle attività semplici e di facile utilizzo e modelli precostituiti che forniscono il supporto necessario. Che abbiate bisogno di un modello per pianificare i pasti o di una lista di controllo per le prossime vacanze, abbiamo tutto! Iscrivetevi gratis a ClickUp oggi stesso per migliorare le vostre capacità di gestione della casa.