10 esempi sbalorditivi di arte generata dall'IA

All'inizio degli anni '70, l'artista Harold Cohen iniziò a sviluppare sistemi di arte generata dall'IA presso l'Università della California a San Diego. Da allora, ricercatori del MIT, di Stanford e di altre università in tutto il mondo hanno creato opere d'arte utilizzando l'IA. In sostanza, abbiamo esempi di arte generata dall'IA da oltre mezzo secolo.

L'arte generata dall'IA di Harold Cohen del 1977-78 (Fonte: Whitney Museum of American Art )

La differenza più grande tra quelle prime opere e l'arte generata dall'IA di oggi è la possibilità per chiunque – tu, io e praticamente chiunque disponga di una connessione Internet funzionante – di crearla.

Nell'ultimo decennio, l'arte generata dall'IA si è evoluta in modo esponenziale, aprendo possibilità che non avevamo mai visto prima. In questo articolo, abbiamo selezionato alcuni esempi popolari di arte generata dall'IA per darti un'idea di cosa puoi fare con GenAI.

Comprendere il processo di creazione artistica basato sull'IA

L'arte generata dall'IA si riferisce a qualsiasi opera visiva creata o migliorata con l'aiuto dell'IA generativa. In genere, basta inserire una descrizione testuale della propria idea e l'IA crea l'immagine.

Che tu stia usando l'IA di Canva per rimuovere lo sfondo dalla tua fotografia o Midjourney per dare vita a un'idea, stai creando arte generata dall'intelligenza artificiale.

Casi d'uso dell'arte generata dall'IA

Hai bisogno di una foto formale per il tuo profilo LinkedIn? Niente di più facile. Un ritratto generato dall'IA può aggiungere giacca e cravatta a un selfie che hai scattato proprio ora. Vuoi commissionare un'opera d'arte per il tuo salotto, ma non hai il budget necessario? Basta creare un dipinto generato dall'IA.

In tutti i settori, l'IA può fare molto di più. Essendo una tecnologia emergente, gli esempi di arte generata dall'IA sono molto diffusi in casi d'uso quali:

Marketing : banner digitali, immagini, post sui social media basati su specifiche linee guida del marchio

Prototipazione : in particolare nel campo dell'architettura o del design di moda, per creare prototipi la cui realizzazione sarebbe altrimenti costosa o richiederebbe troppo tempo

Miglioramento delle immagini : Generazione di elementi aggiuntivi su immagini esistenti, come l'aggiunta di una giacca elegante o di un'auto di lusso a una foto

Scalabilità: moltiplicare le immagini con semplici modifiche, come le dimensioni, una parte dell'immagine o il testo al suo interno. Uno : moltiplicare le immagini con semplici modifiche, come le dimensioni, una parte dell'immagine o il testo al suo interno. Uno strumento di IA per i social media in grado di farlo è una manna dal cielo per i team di marketing

A seconda delle esigenze e della complessità del caso d'uso di ciascuno, lo strumento utilizzato varia notevolmente. Ecco alcuni generatori di arte basati sull'IA comunemente disponibili che puoi provare per creare opere d'arte generate dall'IA.

ClickUp Brain

In quanto IA per il lavoro più completa al mondo, ClickUp Brain non si limita più alla semplice assistenza testuale. Ora ti consente di creare opere d'arte direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro. Che tu stia abbozzando concetti o aggiungendo un tocco visivo, Brain ti permette di generare immagini create dall'IA e di inserirle direttamente nei commenti delle attività di ClickUp, nei documenti, nella chat o sulle lavagne online senza dover cambiare strumento!

All'interno delle lavagne online di ClickUp, basta digitare o evidenziare il prompt del tuo concetto — come "una vista laterale colorata ma realistica del cervello umano in cui i neuroni scintillano e si illuminano di idee" — e ClickUp Brain lo trasforma in immagini raffinate in pochi secondi. Queste immagini non sono solo segnaposto: sono condivisibili, modificabili e pronte a fungere da ispirazione o trampolino di lancio per le idee!

Crea immagini generate dall'IA con ClickUp Brain nelle lavagne online di ClickUp

💡 Consiglio da esperto: sei stanco di digitare lunghi prompt per generare una buona arte generata dall'IA? Brain MAX, la Super App di IA di ClickUp, semplifica tutto questo con Talk to Text. Basta dettare il tuo prompt all'IA per generare immagini, oltre a creare attività, messaggi o progetti, con la stessa facilità con cui digiti i comandi in ClickUp!

DALL-E di OpenAI

Conosciuto come il primo generatore di immagini basato sull'IA ad aver raggiunto il grande pubblico, DALL-E continua a godere di grande popolarità. Le immagini create dall'ultima versione, DALL-E 3, tendono ad essere estremamente realistiche e di alta qualità.

🎯Per saperne di più: Oltre 30 prompt per DALL·E 3 per creare immagini mozzafiato

Imagen 2 de Google

Gemini di Google, precedentemente noto come Bard, ora ti permette di generare immagini direttamente dalla sua interfaccia. I maggiori vantaggi di Gemini sono la sua interfaccia utente pulita e semplice, simile a quella di Google Search, e il fatto che sia gratis!

Midjourney

Midjourney è noto per essere uno dei generatori artistici più affidabili, in grado di produrre risultati di altissima qualità che hanno persino vinto dei premi. La critica principale mossa a Midjourney è che non è intuitivo e che è accessibile solo tramite Discord.

Se sei disposto a fare quel passo in più per utilizzare lo strumento, ecco alcuni esempi di prompt di Midjourney per iniziare.

Adobe Firefly

Come naturale estensione della propria suite di prodotti creativi, Adobe ha recentemente lanciato Firefly, uno strumento di IA per i designer. Oltre a creare immagini in risposta a prompt, Firefly accetta anche immagini di riferimento. Ciò significa che puoi fornire allo strumento uno schizzo o un'opera d'arte e chiedere a Firefly di creare un risultato simile. Et voilà!

Microsoft Designer

A differenza degli strumenti sopra citati, che utilizzano modelli propri, il designer di Microsoft utilizza DALL-E. Offre un'alternativa semplice, accessibile, adatta ai principianti e gratis a ChatGPT Plus, rendendolo estremamente attraente sia per i dilettanti che per gli appassionati.

Inoltre, come parte della suite di prodotti Copilot, rappresenta anche un'ottima aggiunta agli strumenti di creazione di contenuti basati sull'IA di Microsoft.

Canva

Canva Magic Media integra immagini generate dall'IA nel flusso di lavoro creativo

Con il software di collaborazione per il design di Canva basato sull'IA, puoi generare immagini da testo, modificare stili, ridimensionare, ripulire immagini, rimuovere sfondi e molto altro! Puoi anche incorporare senza sforzo le ultime tendenze del design grafico nel tuo lavoro.

A differenza degli strumenti proprietari, il generatore di immagini basato sull'IA di Canva integra un numero di modelli, come Magic Media, Dall-E e Imagen, per offrire funzionalità di creazione artistica direttamente all'interno della propria piattaforma. Ciò rappresenta un enorme vantaggio per chi desidera provare più modelli prima di completare l'attività.

Nonostante le sue innumerevoli possibilità, l'arte generata dall'IA è diversa dall'arte tradizionale. Ciò comporta sfide uniche.

Arte tradizionale vs. arte generata dall'IA

L'arte tradizionale prevede la creazione di opere visive, solitamente a mano o in digitale, utilizzando strumenti di progettazione. Con l'IA, è lo strumento a creare, mentre l'utente si limita a inserire i dati.

Altre differenze fondamentali sono:

Competenze: L'arte tradizionale è creata da designer che possiedono un certo livello di competenza nel settore. La creazione di arte generata dall'IA non richiede competenze di design, ma è necessaria una certa abilità nel formulare i prompt.

Gli appassionati di arte generata dall'IA sostengono che in futuro l'immaginazione avrà un valore maggiore rispetto alla progettazione (nel senso tradizionale del termine).

Input: L'arte tradizionale richiede all'utente di costruire l'immagine utilizzando vari elementi di design. Spesso, i designer aggiungono meticolosamente forme, colori, icone e fotografie per creare un risultato coerente.

L'arte generata dall'IA può essere creata digitando ciò che desideri. Ad esempio, se digiti: "Gatto che legge un libro indossando occhiali da lettura seduto in una biblioteca dall'aspetto vintage" in Microsoft Designer, ecco il risultato che probabilmente otterrai.

Un esempio di arte generata dall'IA creato con Microsoft Designer

Tempo: l'arte tradizionale è meticolosa e richiede molto tempo. L'arte generata dall'IA è veloce: l'immagine sopra ha richiesto 10 secondi per essere generata.

Iterazione: l'arte tradizionale richiede tempo e abilità per essere iterata. Qualsiasi aggiunta al brief iniziale potrebbe richiedere un lavoro richiesto. L'arte generata dall'IA può essere iterata molto rapidamente. Aggiungendo "Rendi il gatto bianco. Aggiungi una penna stilografica" al prompt di arte generata dall'IA sopra riportato, ho ottenuto immediatamente le immagini qui sotto.

Varianti di arte generata dall'IA create con Microsoft Designer

L'esempio sopra illustra come puoi immaginare qualcosa e crearne immediatamente un'immagine. È semplicissimo!

Diamo un'occhiata ad alcune delle opere d'arte realizzate dall'IA più popolari e strabilianti per comprendere le reali possibilità che si aprono davanti a noi.

Esempi concreti di arte generata dall'IA

Qualsiasi opera d'arte creata con strumenti di IA come DALL-E, Midjourney, Adobe Firefly, Craiyon o Runway è arte generata dall'IA. Ecco cosa hanno realizzato finora i primi utenti e i pionieri dell'arte generata dall'IA.

1. Ritratto di Edmond de Belamy

Edmond de Belamy (Fonte: Wikimedia Commons )

Nel 2018, i membri del collettivo parigino Obvious hanno utilizzato l'IA generativa per creare un ritratto di Edmond de Belamy, un personaggio di fantasia da loro inventato. Hanno utilizzato un algoritmo open source e lo hanno addestrato su 15.000 ritratti risalenti al periodo compreso tra il XIV e il XIX secolo.

Questo lavoro d'arte ha acquisito notorietà quando è diventato il primo lavoro creato utilizzando l'IA ad essere messo all'asta da Christie's, a New York. Il dipinto è stato venduto per 432.500 dollari in quell'asta.

2. DeepDream di Google

Immagine creata con DeepDream (Fonte: Wikimedia Commons )

DeepDream è una forma di arte generata dall'IA che utilizza la pareidolia algoritmica per creare una versione onirica e psichedelica di immagini esistenti. Da allora, i ricercatori hanno utilizzato DeepDream in combinazione con ambienti di realtà virtuale per esperimenti nel campo della psicologia cognitiva e della ricerca sul cervello.

3. Realtà artificiali di Refik Anadol

Artificial Realities: Coral di Refik Anadol (Fonte: refikanadol.com )

Commissionata dal World Economic Forum, quest'opera d'arte basata sull'IA di Refik Anadol combina enormi set di dati di immagini di coralli per sensibilizzare l'opinione pubblica sul cambiamento climatico. Si tratta di un progetto multidisciplinare che combina visualizzazione dei dati, apprendimento automatico e stampa 3D.

4. Organismi ibridi di Sofia Crespo

Neural Zoo di Sofia Crespo (Fonte: neuralzoo.com )

L'artista argentina Sofia Crespo attinge dati dal mondo naturale per creare forme di vita ipotetiche. Nel progetto Neural Zoo, utilizza immagini del mondo naturale e le riorganizza per creare immagini mozzafiato di una natura immaginaria, riflettendo il modo in cui funziona la creatività umana. Utilizza questa forma per interrogarsi sull'impatto dell'IA sull'arte e sulla creatività, sollevando questioni fondamentali per il suo futuro.

5. La campagna di arte digitale di BMW

BMW Art Cars (Fonte: bmw.com )

L'arte non si limita ai musei e alle mostre. E nemmeno l'arte generata dall'IA. Diverse aziende hanno utilizzato l'arte generata dall'IA in vari modi. Una delle campagne più strabilianti degli ultimi tempi è quella delle Art Cars della BMW.

Nell'ambito dei propri programmi di mecenatismo artistico e culturale, BMW ha collaborato con il tecnologo creativo Nathan Shipley e il collezionista d'arte Gary Yeh per addestrare l'IA su 900 anni di storia dell'arte e creare 50 nuove opere d'arte. Queste sono state poi proiettate tramite projection mapping su una rappresentazione virtuale della Serie 8 Gran Coupé.

6. Etichette uniche di Nutella

Etichette di prodotti generate dall'IA da Nutella (Fonte: Ogilvy Italia )

L'etichettatura dei prodotti è una delle attività più banali nella linea di produzione. Un'unica etichetta predefinita viene stampata e incollata su tutti i prodotti per garantire uniformità e coerenza del marchio. Nutella ha utilizzato l'arte generata dall'IA per cambiare questa situazione.

Nutella ha creato sette milioni di etichette uniche per il mercato italiano. Ciò ha suscitato curiosità e aumentato la domanda. Molti amanti della Nutella erano inoltre entusiasti di possedere un barattolo unico e irripetibile.

7. Non vedo l'ora che arrivi l'inverno a New York

Arte generata dall'IA basata sui pixel dell'utente Reddit (Fonte: BlickyBloop )

Esistono centinaia di migliaia, se non milioni, di fotografie che cercano di catturare l'atmosfera dell'inverno a New York City. È un tema romanticizzato nei film, nella musica, in televisione e in molti altri contesti. Eppure, questo utente di Reddit ha trovato un modo semplice ma originale per rappresentare una classica scena invernale della Grande Mela utilizzando l'IA.

Gli strati, la profondità e i piccoli dettagli (compresi i fiocchi di neve che cadono) creano un effetto accattivante in un'immagine piuttosto comune. L'utente ha applicato un trattamento visivo in stile videogiochi d'altri tempi per far sembrare l'arte generata dall'IA sia vintage che ultramoderna.

8. Giocattoli immaginari di I Love Lucy

Giocattoli "I Love Lucy" generati da DALL-E (Fonte: Fast Company )

Harry McCracken, editor tecnologico di Fast Company, ha provato DALL-E, creando alcuni giocattoli ispirati a "I Love Lucy". "Le bottiglie di Vitameatavegamin sono un bel tocco", ha ammesso.

È solo questione di tempo prima che le persone inizino a creare elementi vintage falsi e a stamparli in 3D? Il tempo lo dirà. Ha anche promptato altri creativi vintage, di alcuni dei quali puoi leggere nel suo articolo qui.

9. Robot post-apocalittici

Robot post-apocalittici (Fonte: Midjourney showcase )

Un utente di Midjourney immagina un mondo post-apocalittico con un robot arrugginito che interagisce con dei fiori in un paesaggio urbano grintoso. Il modello interpreta con precisione i prompt forniti per l'arte generata dall'IA, aggiungendo nuvole gialle, un muro ricoperto di graffiti, ecc.

La capacità dell'IA di sviluppare opere d'arte così meticolosamente progettate rappresenta una svolta epocale per la prototipazione. Immagina un aspirante sceneggiatore di Hollywood in grado di creare i propri moodboard e storyboard per presentazioni più efficaci!

10. Crediti di Secret Invasion

Immagine tratta dai crediti di Secret Invasion (Fonte: The Verge )

A proposito di Hollywood, i produttori di Secret Invasion della Marvel hanno utilizzato l'IA per creare i titoli di testa. È particolarmente interessante perché il produttore esecutivo ha dichiarato che hanno scelto deliberatamente di utilizzare l'IA perché “gioca proprio con i temi della serie”, ovvero una popolazione di Skrull mutaforma.

Tuttavia, questo caso d'uso ha aperto un vaso di Pandora di interrogativi nel mondo dell'arte riguardo ai dati di addestramento, ai diritti degli artisti, ai pericoli dell'IA e alla creatività etica.

Il futuro dell'arte generata dall'IA

Gli esempi di arte generata dall'IA sopra riportati dimostrano due cose: le infinite possibilità dell'arte generata dall'IA e il reale impatto che essa può avere sul futuro della vita umana.

Sebbene sia possibile utilizzare qualsiasi strumento e dare vita a infinite possibilità, l'impatto dell'arte generata dall'IA è oggetto di un acceso dibattito. Alcuni dei principali argomenti di discussione sono:

Capacità: come supporto creativo, l'IA è più potente di qualsiasi strumento utilizzato finora dagli artisti. Non solo consente una creazione rapida, ma favorisce anche iterazioni e miglioramenti a grande velocità. Con l'evoluzione dei modelli, ci aspettiamo che la situazione migliori ulteriormente, in modo spettacolare.

Dati: uno degli aspetti fondamentali dell'arte generata dall'IA sono i dati utilizzati per addestrare i modelli. Molti generatori di arte basati sull'IA non rendono pubblici i propri dati di addestramento, il che rende la situazione delicata quando si tratta di violazioni del copyright e dei diritti degli artisti tradizionali che hanno creato questi stili.

Ad esempio, la funzione vocale ChatGPT di OpenAI era talmente simile a quella dell'attrice Scarlett Johansson da portare a conseguenze legali.

Etica dell'IA: anche l'uso etico di tali dati è complesso, specialmente per gli artisti che potrebbero non avere competenze tecnologiche sufficienti per comprenderne i fondamenti.

Ad esempio, il regista e produttore esecutivo di Secret Invasion, Ali Selim, ha affermato di non capire bene come funzioni l'IA, ma di essere affascinato da ciò che è in grado di creare. Chiaramente, c'è molto da imparare e da valutare, sia da parte degli artisti che da parte di chi sviluppa generatori di arte basati sull'IA.

Diritti d'autore: Lo scorso anno un tribunale statunitense ha stabilito che le immagini generate dall'IA senza alcun contributo umano non possono essere protette dal diritto d'autore secondo la legge statunitense. Senza una chiara conoscenza dei dati di addestramento — che sono parte integrante di ciò che si intende per "contributo" — manca un consenso su ciò che costituisce proprietà intellettuale.

Tuttavia, si tratta di normali difficoltà iniziali che qualsiasi nuova tecnologia deve affrontare. Per arrivare a una soluzione che vada bene per tutti, la comunità artistica e gli esperti legali e tecnologici dovranno sedersi attorno a un tavolo e definire i dettagli.

In definitiva, una collaborazione fruttuosa ed equa tra esseri umani e algoritmi di IA va a vantaggio di tutti. Gli esempi di arte generata dall'IA sopra riportati dimostrano che l'IA democratizza la capacità di creare arte. Potresti non aver bisogno di sapere come miscelare gli acquerelli o di essere esperto nei principi del design, ma la tua capacità di immaginare e articolare sarà la chiave per creare grande arte generata dall'IA.

Gli strumenti di arte generata dall'IA producono inoltre iterazioni e variazioni a una velocità fulminea, creando straordinarie efficienze su larga scala sia per le persone che per le organizzazioni.

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Sebbene sia in fase di sviluppo da 50 anni, l'IA ha iniziato a influenzare il mondo dell'arte solo di recente. Grazie ai prodotti basati sull'IA, chiunque abbia immaginazione può creare arte, indipendentemente dalle proprie competenze nell'uso degli strumenti di progettazione.

Con sempre più persone in grado di creare arte, è prevedibile un'esplosione di contenuti visivi. I team di marketing potranno creare contenuti diversificati su larga scala. Gli appassionati pubblicheranno nuove opere d'arte ogni giorno, come hanno già iniziato a fare su Reddit. I designer di prodotto realizzeranno prototipi rapidamente, creando più iterazioni in minor tempo.

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