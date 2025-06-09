Le 10 migliori app di IA per elenchi da fare e task manager nel 2025

Se hai mai trovato difficile stare al passo con tutto ciò che devi fare in una giornata, le app di IA per le liste da fare possono aiutarti.

Oggigiorno sono disponibili molte app di gestione delle attività basate sull'IA che ti aiutano a gestire le tue attività. Queste includono funzionalità chiave come il monitoraggio avanzato delle attività, la pianificazione automatica, la definizione delle priorità e suggerimenti intelligenti, così saprai sempre quale attività svolgere e quanto tempo dedicarle.

Ma trovare lo strumento perfetto per le liste da fare è più facile a dirsi che a terminato, ed è per questo che abbiamo provato e testato le dieci migliori app basate sull'IA progettate per aiutarti a svolgere le tue attività quotidiane con maggiore facilità, indipendentemente dal tuo lavoro.

I risultati non ti deluderanno.

Cominciamo.

Cosa dovresti cercare nelle app di elenco da fare basate sull'IA?

Le esigenze e le abitudini di ognuno sono diverse, quindi non tutte le app di lista da fare basate sull'IA lavoreranno per te. Quando scegli tra la miriade di opzioni disponibili, ecco alcuni fattori che ti consiglio di prendere in considerazione:

Ottimizza i processi di gestione delle attività: vuoi ridurre i tempi di apprendimento e iniziare a utilizzare rapidamente l'app; qualsiasi processo di configurazione dovrebbe essere facile e con automazione, per quanto possibile.

Interfaccia intuitiva: facilita la navigazione e l'organizzazione delle tue attività; dovresti essere in grado di navigare nell'app e utilizzarla in modo logico e veloce.

Integrazioni di terze parti: lo strumento dovrebbe essere compatibile con altri software del tuo flusso di lavoro quotidiano, come Gmail o Slack, e dovrebbe integrarsi facilmente con pochi clic, comprese le impostazioni dell'autorizzazione dell'app e la sincronizzazione dei dati.

Funzionalità di gestione dei dati: le app di AI per le liste da fare che stai prendendo in considerazione dovrebbero aiutarti a monitorare i tuoi processi e fornirti informazioni utili su come ottimizzare il tuo flusso di lavoro; ciò può avvenire sotto forma di aggiornamenti settimanali regolari o grafici che puoi visualizzare su richiesta.

Crittografia e conformità normativa: la tua sicurezza e privacy devono essere salvaguardate a tutti i costi; in particolare, dovresti avere le informazioni necessarie su come l'app Da fare utilizzerà i tuoi dati di attività.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Le 10 migliori app di IA per le liste da fare

ClickUp (il miglior strumento di gestione delle attività basato sull'IA)

Inizia con ClickUp Brain Usa ClickUp Brain come tuo fidato sparring partner, scrittore e gestore delle conoscenze.

ClickUp è un'app per liste di cose da fare all-in-one con funzionalità versatili di project management, collaborazione e analisi. Posso creare elenchi multifunzionali e dettagliati in qualsiasi parte del mio area di lavoro di ClickUp utilizzando la lista Da fare online, le attività, i documenti o le note.

Con le attività di ClickUp, ad esempio, posso aggiungere liste di controllo a qualsiasi attività sulla piattaforma, creando processi chiari per me e il mio team. D'altra parte, l'integrazione di liste di controllo interattive in ClickUp Doc mi consente di spuntare le azioni elencate all'interno di un documento.

Piano, organizza e collabora su qualsiasi elenco da fare con le attività di ClickUp.

Naturalmente, c'è anche la possibilità di creare liste di controllo dal blocco note ClickUp o tramite l'estensione del browser senza dover cambiare scheda e interrompere il flusso di lavoro.

Quando ho troppe cose per la testa e non voglio creare manualmente degli elenchi, utilizzo ClickUp Brain. L'automazione crea attività e attività secondarie, fornisce risposte rapide a domande su attività e documenti e riepiloga in modo efficiente i dettagli delle attività.

Riepiloga istantaneamente lunghe thread con un clic utilizzando ClickUp AI.

Per testare le capacità di questa funzionalità/funzione IA, ho creato un progetto con il titolo "Lanciare una nuova campagna di marketing" e ho aggiunto i membri del team interessati per raccogliere idee e strategie.

Abbiamo discusso il piano del nostro team, gli obiettivi, il pubblico di destinazione e l'approccio generale che volevamo adottare per la campagna. In breve periodo, ClickUp Brain ha iniziato a suggerire attività secondarie personalizzate basati sul contesto della nostra discussione.

Queste includevano lo svolgimento di ricerche di mercato per comprendere le preferenze dei clienti, lo sviluppo di contenuti creativi per i social media, il coordinamento con i grafici per la creazione di materiali di promozione e la definizione di una sequenza per il lancio della campagna.

L'assistenza proattiva ha semplificato il nostro processo di pianificazione ed ha creato un elenco di tutti i passaggi critici di cui avevamo bisogno, dandoci un ottimo vantaggio iniziale. Non c'è niente di meglio di ClickUp per imparare a utilizzare l'IA nelle attività quotidiane.

ClickUp Brain MAX – Conversazione vocale e IA contestuale per gli elenchi da fare

Se ClickUp Brain ti aiuta ad automatizzare le tue attività, ClickUp Brain MAX fa un passo avanti con un assistente desktop basato sull'IA che comprende le tue attività, le scadenze e il contesto del tuo spazio di lavoro.

Dettagli delle attività di Brain Max

Con Talk to Text, puoi dettare le tue attività da fare, note o aggiornamenti, e Brain MAX li convertirà istantaneamente in attività o liste di controllo strutturate e ben organizzate, pronte per essere assegnate, classificate in base alle priorità o inserite in un documento ClickUp.

Perché Brain MAX aiuta nella gestione delle attività:

Acquisizione a mani libere: detta nuove attività o aggiornamenti senza perdere la concentrazione

Collegamento intelligente: menzione i membri del team o i progetti per nome per creare una connessione istantanea delle tue note.

Ricerca contestuale: recupera attività correlate, documenti o note di riunioni senza uscire dalla tua lista.

Formattare in modo flessibile: usa prompt naturali come "elenco puntato" o "scadenza venerdì" per forma la tua lista in tempo reale.

Output multilingue: aggiungi attività in una lingua e visualizzale in un'altra per i team globali.

Esempio:

"Max, crea un'attività secondaria per seguire la progettazione dei modelli della campagna entro martedì." ✅ Attività secondaria creata, scadenza aggiunta, team informato.

"Max, crea un'attività secondaria per seguire la progettazione dei modelli della campagna entro martedì." ✅ Attività secondaria creata, scadenza aggiunta, team informato.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

IA Notetaker per documentare automaticamente le riunioni su app di terze parti, come Zoom, Teams e Google Meet.

Assegna priorità alle attività in base a fattori quali importanza, urgenza o lavoro richiesto.

Personalizza i tipi di attività integrando le tue convenzioni di denominazione nei campi personalizzati di ClickUp.

Accedi alla tua lista da fare ClickUp in modo semplice dal tuo desktop, dispositivo mobile o browser web.

Aumenta la produttività ri-epilogando le tue attività alla fine della giornata utilizzando StandUp di ClickUp, basato sull'IA.

Organizza i progetti con elenchi, attività secondarie e scadenze e monitora il tuo stato con strumenti come i grafici Gantt o le lavagne Kanban.

Modelli di liste da fare predefiniti dotati di IA per gestire le attività in un documento dinamico. Inizia con il modello di lista da fare di ClickUp

Scarica questo modello Tieni aggiornato il tuo elenco da fare con il modello di elenco da fare di ClickUp.

Limiti di ClickUp

Non tutte le funzionalità/funzioni di ClickUp sono attualmente disponibili sull'app mobile.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.700 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.100 recensioni)

2. TimeHero (ideale per gestire e automatizzare le attività del team con approfondimenti sui modelli di produttività)

via TimeHero

TimeHero è uno strumento intelligente per la pianificazione e la gestione delle attività. Consente di programmare, gestire e automatizzare gli elementi di lavoro quotidiani, i progetti e gli eventi del calendario, tutto in un unico posto. Ha programmato automaticamente le attività nel mio calendario in base alle mie scadenze, priorità e disponibilità.

TimeHero mi ha anche fornito informazioni dettagliate sui modelli di produttività del mio team. Ho potuto visualizzare la capacità dei membri del mio team, assegnare facilmente attività ad hoc e @menzionare altri nel chatttare relativo alle attività, senza bisogno di check-in o riunioni di aggiornamento. Rende l'automazione delle attività con l'IA piuttosto semplice.

Le migliori funzionalità/funzioni di TimeHero

Avvia un timer da qualsiasi luogo e svolgi più attività contemporaneamente durante la giornata; accedi a tabelle orarie dettagliate e utili.

Usa i modelli di flusso di lavoro per creare velocemente i tuoi soliti elenchi da fare; collega le date di inizio e di scadenza ad altri registri di attività o eventi.

Ricevi notifiche intelligenti che ti avvisano delle scadenze imminenti, dei cambiamenti nel programma giornaliero e delle attività completate.

Limiti di TimeHero

Lo strumento non può inviare aggiornamenti o promemoria programmati o automatici tramite email poiché non dispone di un elenco di contatti coordinato.

Gli utenti hanno segnalato difficoltà nel localizzare attività e sottoattività in alcuni casi.

Prezzi di TimeHero

Base: 5 $ al mese per utente

Professionale: 12 $ al mese per utente

Premium: 27 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di TimeHero

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

3. Trello (ideale per elenchi di cose da fare personalizzabili e gestione delle attività tramite un sistema di bacheche Kanban)

tramite Trello

Dopo aver provato Trello, capisco perché è diventata subito l'app da aggiungere ai preferiti per gestire le attività. La sua interfaccia intuitiva e visivamente accattivante si basa sul sistema Kanban, in cui le attività da svolgere sono rappresentate come schede su una lavagna.

Ho potuto registrare attività specifiche su singole schede e personalizzarle con date di scadenza, allegati ed etichette, mantenendo una visione chiara di ciò che dovevo fare e quando.

I Power-Up di Trello mi hanno anche permesso di personalizzare le mie bacheche in base a esigenze specifiche, come l'aggiunta di una vista calendario, l'automazione di attività ripetitive o l'integrazione di app di terze parti come Whereby e OneDrive.

Tuttavia, sembrano piuttosto semplici e non credo che funzionerebbero per progetti più complessi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Monitora tutte le schede con la visualizzazione Sequenza; esegui comandi e imposta regole automatizzate per quasi tutte le azioni sulla piattaforma.

Controlla le autorizzazioni di gestione del contenuto della tua bacheca con pochi clic e gestisci facilmente i membri del team in tempo reale.

Suddividi le attività complesse all'interno della stessa scheda utilizzando la funzionalità lista di controllo per una suddivisione efficiente delle attività basata sull'IA.

Limiti di Trello

Il recente aggiornamento delle politiche limita la collaborazione a soli dieci membri per bacheca, riducendone l'utilità per i team più grandi.

Per progetti molto complessi, il sistema a schede può diventare difficile da gestire e comprendere.

Prezzi di Trello

Free: 0 $

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $ al mese per utente

Azienda: 17,50 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.800 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.100 recensioni)

4. Asana (ideale per semplificare i flussi di lavoro relativi ad attività e progetti in un'interfaccia visivamente intuitiva)

via Asana

Asana è un software di project management difficile da ignorare. È rinomato per la sua interfaccia pulita e dinamica e per le solide funzionalità/funzione di IA che aiutano a organizzare, a effettuare il monitoraggio e a gestire il lavoro in modo efficiente.

Puoi assegnare attività ai membri del team con data di scadenza, aggiungere commenti o istruzioni e allegare file per ulteriori informazioni, mantenendo tutte le comunicazioni correlate organizzate in un unico posto.

Lo strumento di project management ti consente anche di passare da un layout all'altro per visualizzare le liste di cose da fare in diversi modi, tra cui una lavagna Kanban, un diagramma di Gantt, un elenco, un calendario o una sequenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Aggiungi etichette ai tuoi elenchi da fare in modo da poterli ordinare, filtrare e creare automaticamente reportistica sul lavoro svolto.

Crea modelli per attività o tipi di liste comuni, dalle richieste di lavoro agli elementi da trattare nelle riunioni.

Ottieni un riepilogo/riassunto di ciò che è successo in un portfolio, progetto o attività per rimanere aggiornato con Asana IA.

Limiti di Asana

Le notifiche potrebbero essere più personalizzabili: ad esempio, gli utenti non possono scegliere di ricevere notifiche per le attività di condivisione con loro, ma non per tutte le attività nel loro area di lavoro.

Manca un'opzione per assegnare manualmente le priorità agli elementi dell'elenco da fare.

Prezzi di Asana

Personale: 0 $

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

Aziende: prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4. 4/5 (oltre 10.200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 12.700 recensioni)

Se Asana non ti convince, ecco alcune alternative che potresti prendere in considerazione

5. Monday. com (Ideale per l'automazione del flusso di lavoro con una forte attenzione all'usabilità e alla personalizzazione visiva)

via Monday

Monday. com offre una piattaforma altamente visiva e flessibile che si adatta a vari flussi di lavoro e tipi di progetti.

Creare elenchi di attività era semplice. Potevo usare modelli personalizzabili o creare un elenco da zero su un documento di lavoro del lunedì, aggiungendo colonne per lo stato, le scadenze, i livelli di priorità e altro ancora.

Potevo anche decidere come monitorare lo stato di avanzamento del progetto, tramite calendario, timeline, diagramma di Gantt o vista Kanban. Se i membri del mio team avessero avuto un elenco di attività di condivisione, avrebbero potuto aggiungere le loro opinioni.

Monday.com: le migliori funzionalità/funzioni

Personalizza le tue dashboard con una varietà di widget, tra cui il widget To-Do List, dove puoi aggiungere attività e spuntarle man mano che le completi, fino a quando non avrai completato tutto.

Ricevi notifiche automatiche quando le scadenze si avvicinano, così potrai essere sicuro di portare tutto terminato in tempo, ogni volta.

Assegna le priorità al tuo lavoro in base alle date di scadenza imminenti, allo stato attuale o a qualsiasi altro criterio desideri.

Limiti di Monday.com

Gli utenti hanno segnalato l'impossibilità di aggiungere automaticamente più dashboard a una cartella specifica, compromettendo la loro esperienza di analisi.

Manca un controllo granulare delle autorizzazioni e dei livelli di accesso per gli utenti ospiti, il che non è l'ideale per la gestione di elenchi e progetti che contengono informazioni sensibili.

Prezzi di Monday.com

Gratis: 0 $

Base: 12 $ al mese per postazione

Standard: 14 $ al mese per postazione

Pro: 24 $ al mese per postazione

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Monday.com

G2: 4,7/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.800 recensioni)

6. Tara AI (Ideale per la gestione delle attività basata sull'intelligenza artificiale e la pianificazione agile dei progetti per i team di sviluppo software)

via Tara IA

Tara AI è progettata specificamente per i team di sviluppo software e offre una combinazione unica di app per la pianificazione agile del piano e la gestione delle attività.

Una delle caratteristiche principali di Tara AI è la sua capacità di prevedere e pianificare gli sprint sulla base dei dati storici. L'ho trovata incredibilmente utile perché mi ha permesso di allocare le risorse in modo più efficace, anticipare potenziali colli di bottiglia e garantire che le mie attività rimanessero in linea con gli obiettivi e rispettassero le scadenze.

Anche la collaborazione in team all'interno di Tara AI è semplice ed efficiente. Utilizzando il suo editor di testo avanzato, puoi facilmente assegnare attività, lasciare commenti e allegare documenti pertinenti, assicurandoti che il tuo team sia sempre sulla stessa pagina.

Le migliori funzionalità/funzione di Tara IA

Usa la comoda visualizzazione Kanban per assegnare le attività e monitorare lo stato di avanzamento dei progetti.

Organizza standup settimanali e giornalieri per verificare lo stato del tuo team rispetto al piano d'azione.

Approfitta della sincronizzazione bidirezionale con GitHub, Trello e l'importazione delle attività di Asana; gli aggiornamenti alle attività su qualsiasi piattaforma si rifletteranno su tutti gli strumenti sincronizzati.

Limiti di Tara IA

Non sono disponibili piani Free né versioni di prova gratuite.

Durante la gestione automatica degli sprint, quando le attività vengono completate e spostate tra gli sprint, i punti sovraccarichi non vengono aggiornati di conseguenza.

Prezzi di Tara IA

Insights Core: 25 $ al mese per ogni collaboratore (fatturazione annuale)

Insights Plus: 35 $ al mese per ogni collaboratore (fatturazione annuale)

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tara /IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

7. Notion AI (Ideale per uno spazio di lavoro versatile e completo con funzionalità di scrittura e organizzazione delle attività potenziate dall'IA)

via Notion IA

Immergersi in Notion IA è stata un'esperienza entusiasmante, poiché combina la versatilità dell'area di lavoro all-in-one di Notion con la potenza dell'IA.

L'assistente IA può aiutarti a creare automaticamente liste da fare a partire da appunti di riunioni, registrazioni di chiamate commerciali, ecc. Naturalmente, puoi anche creare una lista con caselle di controllo nel modo tradizionale, aggiungendo un blocco lista in Notion. Esiste anche un comando slash per farlo rapidamente.

Ti consentono di aggiungere scadenze all'intera lista o a singoli elementi, assegnare attività alle persone e monitorare i progressi con un campo di stato. Puoi anche chiedere all'IA writer di suggerirti idee ed elementi per l'elenco o di compilare automaticamente liste da fare per attività specifiche.

Inoltre, su Notion troverai vari esempi e modelli di elenchi da fare per organizzare e dare priorità alle attività in modo efficace.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion IA

Scrivi e traduci elenchi in giapponese, spagnolo, tedesco e altre lingue.

Consenti agli altri di commentare o suggerire modifiche al tuo elenco; basta digitare la chiave @ per avvisarli.

Lascia che la funzione di compilazione automatica esamini centinaia di documenti in pochi minuti e crei elenchi, approfondimenti, riepiloghi/riassunti e altro ancora.

Limiti dell'IA di Notion

Non è presente uno strumento integrato per la reportistica, il che limita la tua capacità di monitoraggio dei tuoi progetti.

La funzionalità/funzione IA ha un costo aggiuntivo di 10 dollari al mese per utente, il che può renderla costosa per i team.

Prezzi di Notion IA

Free

In più: 12 $ al mese per postazione

Aziendale : 18 $ al mese per postazione

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

15 alternativa a Notion tra cui scegliere

8. Trevor IA (Ideale per la gestione collaborativa delle attività con funzionalità di integrazione)

tramite Trevor IA

L'ultima della nostra lista di app di gestione delle attività basate sull'IA è Trevor AI, un assistente di pianificazione giornaliera intelligente. Usandola, ho potuto organizzare le attività in un elenco, aggiungere etichette e note colorate e integrare software di terze parti come Google Calendar per sincronizzare i miei appuntamenti, le riunioni e le attività.

Trevor IA mi ha anche fornito suggerimenti personalizzati per la pianificazione, aiutandomi a stare al passo con le mie responsabilità. Ha condiviso analisi dettagliate su come ho impiegato il mio tempo e su cosa potrei fare per spuntare la mia lista Da fare nel modo più ottimale possibile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trevor IA

Utilizza le sue capacità predittive di IA per stimare con precisione la durata delle attività in base alla tua disponibilità e al tuo comportamento passato.

Ricevi via email suggerimenti pratici su misura per te per migliorare il tuo piano quotidiano.

Concentrati sull'attività attuale utilizzando un timer e un campo nota in modalità Focus.

Limiti di Trevor IA

Si basa sulla sincronizzazione cloud, il che ne limita la funzione senza una connessione Internet.

Per qualsiasi cosa che vada oltre la semplice pianificazione, avrai bisogno del piano a pagamento.

Prezzi di Trevor IA

Gratis: 0 $

Piano Pro: 3,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Trevor IA

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

9. Taskade (Ideale per uno spazio di lavoro in tempo reale per attività, nota e collaborazione video)

tramite Taskade

Taskade è un'app per prendere app basata sull'intelligenza artificiale che consente di creare calendari del contenuto, diagrammi di flusso, sprint di progetto e persino procedura operativa standard, il tutto all'interno di un'unica interfaccia intuitiva. Offre fino a 1 TB di spazio di archiviazione file.

È davvero interessante il modo in cui gli agenti IA di Taskade valutano costantemente le priorità delle attività e creano connessioni dinamiche e gerarchie tra le attività in tempo reale. Grazie a questa funzionalità/funzione, saprai sempre quali attività richiedono la tua attenzione immediata e come si collegano al progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Taskade

Visualizza i tuoi elenchi in più dimensioni: tabelle, bacheche, elenchi, mappe mentali, calendari e altro ancora.

Brainstorming, schemi e appunti per le tue attività e note con un assistente di scrittura e attività basato sull'IA.

Condivisione facile del tuo lavoro con team, client e ospite; Chattare e collaborare senza interruzioni su web, dispositivi mobili e desktop.

Limiti di Taskade

Mancano opzioni avanzate come l'aggiunta di immagini e video o la creazione di tabelle complesse.

Formattare può essere complicato se non hai familiarità con gli editor compatibili con Markdown.

Prezzi di Taskade

Free: 0 $

Taskade Pro: 10 $ al mese per utente

Taskade for Teams: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Taskade

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

10. Motion (ideale per creare flussi di lavoro adattivi e pianificare automaticamente le attività)

via Motion

Motion è un assistente IA con una funzionalità/funzione di pianificazione dinamica. Ogni volta che inserisco le mie attività, le scadenze e le riunioni sulla piattaforma, la sua IA per la gestione del tempo organizza automaticamente il mio programma per assicurarmi di lavorare in modo ottimale.

A differenza di alcuni task manager basati sull'IA, Motion si adatta ai cambiamenti in tempo reale. Ad esempio, se una riunione viene riprogrammata o viene aggiunto un nuovo attività, ricalibra la mia giornata per inserire tutto senza che io debba apportare manualmente alcuna modifica.

Inoltre, ha mantenuto un piccolo banner sul mio schermo per fornirmi un promemoria sull'eliminazione delle distrazioni, una funzionalità/funzione che merita una menzione in questa recensione di Motion.

Le migliori funzionalità/funzioni di Motion

Crea attività giornaliere o settimanali e applica il blocco del tempo sul tuo calendario di conseguenza per farle finire.

Prendi note dettagliate e archivia le informazioni relative ai tuoi elenchi da fare per poterli consultare facilmente.

Riprogramma le tue attività con un solo clic se si presenta una riunione dell'ultimo minuto o un imprevisto di lavoro.

Limiti di movimento

Non puoi duplicare le attività invece di crearle da zero.

Non è possibile organizzare le aree di lavoro in ordine alfabetico o riordinarle manualmente.

Non è disponibile un piano Free, solo una versione di prova gratis.

Prezzi dinamici

Individuale: 34 $ al mese

Team: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Motion

G2: 4. 1/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 40 recensioni)

Migliora la creazione dei tuoi elenchi e la gestione delle attività con un assistente IA

Un'app basata sull'intelligenza artificiale ben scelta può aiutarti a gestire il tuo elenco Da fare e a raggiungere la massima produttività una volta per tutte. Le migliori app offrono un equilibrio tra usabilità, intuitività, flessibilità, sicurezza e integrazione con terze parti, in modo che sia tu a sfruttare lo strumento e non il contrario.

Senza dubbio, l'IA è una vera rivoluzione per la produttività. Indipendentemente dalla tua giornata lavorativa, può aiutarti a risparmiare tempo e a dedicare le tue energie alle attività più importanti. Le app di elenco da fare basate sull'IA possono ottimizzare il tuo flusso di lavoro dando priorità alle attività e restituendoti ore di tempo ogni settimana.

Con ClickUp, puoi rimanere produttivo creando elenchi da fare basati sull'IA in pochi semplici passaggi. Inoltre, offre diverse funzionalità/funzione di collaborazione, comunicazione e produttività che possono semplificare la tua giornata.

Che tu voglia gestire il tuo lavoro o occuparti delle attività di un team, la nostra piattaforma può adattarsi alle tue esigenze.

Scopri tu stesso i vantaggi. Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso.