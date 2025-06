i 10 migliori software per portali dei dipendenti nel 2025

Nei corridoi affollati dei moderni luoghi di lavoro, dove i fusi orari si confondono e la collaborazione supera i confini, gestire efficacemente il tuo team non è più un semplice compito, ma un'arte. In qualità di professionista delle risorse umane, è impossibile gestire tutto da solo: inserimento dei nuovi assunti, amministrazione dei benefit, valutazioni delle prestazioni e molto altro ancora. Il software di gestione dei dipendenti è il tuo copilota mentre spunti gli elementi da un elenco infinito di cose da fare.

Un portale per i dipendenti efficace può fare molto di più che archiviare informazioni: può coinvolgere attivamente i dipendenti.

Non sono molte le aziende che monitorano il livello di coinvolgimento dei propri dipendenti, ma un piccolo test ha dimostrato che potrebbe essere una buona idea. Quando un'azienda ha reso i propri dipendenti più felici sul lavoro, il numero di assenze è diminuito e l'assenteismo è sceso del 27,5%.

Trovare il portale self-service giusto per i dipendenti può trasformare l'efficienza di un reparto risorse umane, rendendo le attività quotidiane più fluide e gestibili e aiutando le persone a godersi il proprio lavoro. Nell'ultimo anno, noi di ClickUp abbiamo testato e compilato un elenco delle 10 migliori opzioni di software per portali dei dipendenti per il 2024, ciascuna selezionata per la sua capacità di migliorare la produttività, la comunicazione, il coinvolgimento e la gestione complessiva delle risorse umane all'interno di un'azienda.

Dai costruttori di portali per dipendenti senza codice al software per la gestione delle conoscenze e del flusso di lavoro delle risorse umane, questa guida ti aiuterà a valutare le opzioni software con panoramiche rapide dei punti di forza, dei prezzi, delle funzionalità/funzioni principali e delle integrazioni di ciascuno strumento.

Ma prima, ecco gli aspetti chiave da cercare in un software per portali dei dipendenti.

Cosa cercare in un software per portali dei dipendenti?

In base alla nostra ricerca, il software per portali dei dipendenti dovrebbe includere tutte o almeno alcune delle seguenti funzionalità/funzioni:

Gestione dei documenti: cerca sempre strumenti in grado di raccogliere senza sforzo i documenti HR di routine , come moduli fiscali, buste paga, lettere di offerta e riepiloghi/riassunti dei benefit. Non devi ricordare quale informazione si trova in quale strumento: consolidale per poterle trovare rapidamente

Condivisione delle conoscenze: cercate una piattaforma con una base di conoscenze condivisibile che includa manuali aziendali, politiche, materiali di formazione e altre informazioni essenziali per semplificare la vita dei dipendenti

Distribuzione degli annunci: Per una comunicazione efficace a tutti i livelli dell'azienda, seleziona uno strumento che ti consenta di condividere facilmente annunci aziendali, promemoria e notifiche

Elenco dei dipendenti: dovresti essere in grado di archiviare informazioni di contatto, titoli di lavoro, posizioni e altro ancora in una posizione centralizzata. Ciò semplifica la ricerca e la connessione con i colleghi di diversi reparti e sedi

Gestione dei benefit: cerca strumenti che offrano opzioni self-service per i dipendenti per iscriversi e gestire i benefit aziendali

Integrazioni: verifica se lo strumento può integrarsi con il tuo software HRMS esistente, il software di gestione delle buste paga e altri strumenti aziendali per un flusso di lavoro senza interruzioni

Modelli : scegli una soluzione che fornisca modelli di manuali per i dipendenti e modelli di inserimento per semplificare i processi HR e garantire la coerenza in tutta l'organizzazione

Interfaccia intuitiva: i dipendenti sono più propensi ad adottare una piattaforma facile da usare

Molti strumenti software per portali dei dipendenti sono progettati per aziende di grandi dimensioni, con molte funzionalità e un costo proibitivo (non scoprirai il prezzo finché non avrai superato una serie di ostacoli). Esistono alternative migliori, più convenienti e facili da usare.

I 10 migliori software per portali dipendenti da utilizzare quest'anno

Ecco le migliori opzioni di software per portali dipendenti di quest'anno. Sono entrate nel nostro elenco semplicemente perché rendono molto più facile la gestione e la connessione con i tuoi dipendenti.

Cominciamo con il preferito della casa: ClickUp!

1. ClickUp: il migliore per un accesso sicuro dei dipendenti

La piattaforma per le risorse umane di ClickUp mi piace perché rende tutto facile da trovare e utilizzare in un unico posto. È come avere un ufficio risorse umane super organizzato in un unico programma per computer!

Organizza e semplifica i tuoi processi HR con la piattaforma per le risorse umane di ClickUp

Semplifica la gestione quotidiana delle persone e l'onboarding dei dipendenti, supporta lo sviluppo dei dipendenti o trova nuovi modi per mantenere il tuo team coinvolto: ClickUp può rendere tutto questo semplice e ridurre il tuo carico di lavoro!

Gestione dei documenti

ClickUp Docs ti consente di archiviare tutti i tuoi documenti HR importanti in un unico posto, come guide di onboarding, manuali dei dipendenti e politiche aziendali.

Crea documenti relativi ai processi HR e collabora con il tuo team in ClickUp Docs

I documenti ClickUp possono anche aiutarti a:

Crea, modifica e condividi documenti con il tuo team. Che si tratti di redigere politiche aziendali, manuali per i dipendenti o linee guida sui processi, più membri del team possono lavorare insieme in tempo reale

Traccia le modifiche e conserva diverse versioni dei documenti. Quando aggiorni le politiche o le procedure HR, puoi facilmente tornare alle versioni precedenti e confrontare gli aggiornamenti, se necessario

Controlla chi può visualizzare, modificare o commentare documenti specifici. Ai fini delle risorse umane, ciò significa che puoi mantenere le informazioni sensibili (come i contratti dei dipendenti o le valutazioni delle prestazioni) al sicuro e visibili solo al personale autorizzato

Integra facilmente altri strumenti come come le attività i promemoria di ClickUp e i flussi di lavoro. Ad esempio, se stai discutendo il processo di inserimento di un nuovo dipendente, puoi assegnare attività ai membri del team responsabili dei diversi passaggi utilizzando le attività di ClickUp

Automazione delle attività più impegnative

Se tutto questo ti sembra un sacco di lavoro (manuale), prova a utilizzare AI Writer for Work di ClickUp Brain per automatizzarne alcune parti.

Migliora significativamente i processi HR e la gestione dei dipendenti con ClickUp Brain

ClickUp Brain può aiutarti a raccogliere idee per la creazione di documentazione HR come manuali per i dipendenti, a perfezionare il linguaggio e il tono di email e promemoria formali, a riepilogare/riassumere lunghi thread di commenti per presentare informazioni chiave per decisioni basate sui dati e molto altro ancora.

Puoi anche utilizzare le automazioni integrate di ClickUp o creare automazioni personalizzate utilizzando ClickUp Brain per:

Automatizza le attività ripetitive , come l'approvazione delle richieste di ferie dei dipendenti, l'aggiornamento dei saldi delle ferie e il monitoraggio delle assenze

Semplifica il processo di inserimento inviando automaticamente i documenti cruciali, fornendo risorse IT e programmando sessioni di formazione per i nuovi assunti

Tieni traccia delle ore di lavoro dei dipendenti, gestisci i turni e automatizza i processi di rilevazione delle presenze per il calcolo delle buste paga

Modellizzazione dei processi

ClickUp dispone di una libreria di modelli HR gratuiti per aiutarti a iniziare. Ciò significa che non devi creare tutto da zero, risparmiando ore di tempo e lavoro richiesto.

Ad esempio, il modello ClickUp Employee Handbooks, Policies & Procedures (Manuali, politiche e procedure per i dipendenti) può aiutarti a organizzare e comunicare meglio i documenti essenziali della tua azienda.

Scarica questo modello Comunica la missione, le procedure e le aspettative della tua azienda con il modello di manuali, politiche e procedure per i dipendenti di ClickUp

Questo modello ti consente di conservare tutte le informazioni importanti sui dipendenti in un unico posto, dalle modalità di avvio (inserimento) a tutte le regole aziendali (politiche). Tutti possono trovare facilmente le informazioni più recenti ed è facile aggiungere nuove informazioni man mano che l'azienda cresce.

Il modello di manuali, politiche e procedure per i dipendenti di ClickUp offre:

17 sezioni di informazioni dettagliate , come una nota di benvenuto, la descrizione del membro ideale del team, i dettagli sull'inserimento, la cultura aziendale, le politiche sul posto di lavoro, ecc.

Una copertina personalizzabile per una facile stampa o formattazione in PDF

Una dashboard in prima pagina che mostra tutte le sottopagine, con spazio per assegnare i titolari e i collaboratori delle sezioni

Puoi utilizzare oltre 100 automazioni ClickUp integrate o crearne di personalizzate. Il tuo team apprezzerà il tempo risparmiato grazie all'automazione e alla creazione di modelli per le attività ripetitive, che consentiranno loro di concentrarsi sulle iniziative strategiche delle risorse umane.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per imparare a utilizzare tutte le funzionalità/funzioni di ClickUp

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $/utente al mese

Business: 12 $/utente al mese

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per ogni membro dell'area di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

2. Simpplr: il migliore per migliorare la comunicazione interna

via Simpplr

Simpplr è come una bacheca digitale per la tua azienda. Ti consente di pubblicare annunci, calendari e modi per fornire feedback e riconoscimenti ai colleghi su un'unica piattaforma.

La piattaforma personalizza il tuo feed per mostrarti solo gli aggiornamenti che ti interessano. Puoi visualizzare gli argomenti, i contenuti più popolari o quelli che hai scelto.

L'assistente IA di Simpplr è come un super motore di ricerca per il lavoro. Hai bisogno di un file? Sei bloccato su un'attività delle risorse umane? Basta chiedere all'assistente e ti aiuterà a trovare ciò di cui hai bisogno o persino ad avviare flussi di lavoro. Questo hub digitale consente ai dipendenti di accedere facilmente agli annunci aziendali, ai calendari, alla raccolta di feedback e al riconoscimento dei colleghi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Simpplr

Tieni i dipendenti aggiornati con le ultime notizie aziendali direttamente sulla rete intranet dell'azienda

Entra in contatto con i dipendenti tramite dispositivi mobili, desktop, chat, email e display digitali

Fornisci ai manager dati sul coinvolgimento e consigli pratici

Limiti di Simpplr

Non dispone di una soluzione integrata per la gestione delle conoscenze e dei contenuti. Per questo sarà necessario ricorrere ad altre integrazioni

Alcuni utenti segnalano occasionali problemi di precisione dell'assistente IA

Prezzi di Simpplr

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Simpplr

G2: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

3. Guru: il migliore per la gestione delle conoscenze e la condivisione delle informazioni

via Guru

Se stai cercando un software per la ricerca aziendale basato sull'IA, una knowledge base e un software intranet tutto in uno, prendi in considerazione Guru. Il cuore di Guru è il suo sistema di gestione delle conoscenze basato sull'IA, che si integra facilmente con i flussi di lavoro esistenti.

Riduce il tempo dedicato alla ricerca delle informazioni. La capacità dello strumento di acquisire e organizzare le conoscenze in tempo reale garantisce che i team siano sempre dotati dei dati più recenti, migliorando i processi decisionali.

Può anche monitorare il modo in cui le persone utilizzano la base di conoscenze. Analizzando questi modelli, è possibile identificare le lacune informative e risolverle.

Le migliori funzionalità/funzioni di Guru

Integrazione con strumenti di collaborazione come Slack per fornire informazioni rilevanti all'interno dei flussi di lavoro

Utilizza la funzionalità/funzione di verifica per assicurarti che le informazioni archiviate siano sempre aggiornate e accurate

Utilizza la ricerca e i consigli basati sull'IA per identificare le lacune di conoscenza, i contenuti duplicati e mettere in contatto i dipendenti con esperti in materia

Limiti di Guru

L'applicazione mobile può essere meno intuitiva rispetto alla versione desktop, limitando potenzialmente l'accesso in mobilità

Alcuni utenti potrebbero trovare l'interfaccia difficile all'inizio. Potrebbero aver bisogno di tempo per imparare a utilizzare tutte le funzionalità/funzioni

Prezzi Guru

Versione di prova gratuita per 30 giorni

All-in-one : 15 $/utente al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei guru

G2: 4,7/5 (oltre 1.500 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 300 recensioni)

4. Dayforce HCM: il migliore per una gestione completa del capitale umano

via Dayforce HCM

Dayforce HCM ha tutto ciò che serve per la gestione del capitale umano. Guida i reparti HR attraverso l'intero ciclo di vita dei dipendenti, dall'assunzione alla cessazione del rapporto di lavoro. Riunisce la gestione delle risorse umane, delle retribuzioni, dei benefit, della forza lavoro e dei talenti in un'unica applicazione.

La piattaforma offre accesso in tempo reale a tutti i dati delle risorse umane in un'unica interfaccia, facilitando la ricerca dei candidati, l'inserimento senza sforzo, la pianificazione equilibrata, lo sviluppo dei dipendenti, la gestione dei pagamenti e l'amministrazione dei benefit.

Migliora anche l'esperienza self-service con un portale per dipendenti personalizzato e facile da usare. Questo portale aiuta i dipendenti a gestire autonomamente le attività di routine, facendo risparmiare molto tempo ai team delle risorse umane.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dayforce HCM

Migliora le operazioni relative alle buste paga in oltre 200 paesi e territori, semplificando i processi

Applica l'IA per scelte di assunzione informate, ottimizzazione del flusso di lavoro e fidelizzazione efficace dei talenti

Integra i controlli sulla privacy per la sicurezza dei dati, dando priorità alla sicurezza a tutti i livelli

Limiti di Dayforce HCM

Possono essere generati report voluminosi e illeggibili

Il portale self-service per i dipendenti è stato segnalato come obsoleto

Prezzi di Dayforce HCM

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Dayforce HCM

G2: 4,2/5 (oltre 750 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 950 recensioni)

5. Deel: il migliore per la gestione delle buste paga e della conformità a livello globale

via Deel

Gestire le buste paga e la conformità in diversi paesi può essere difficile quando si continua a lavorare da remoto. Deel semplifica questo processo in modo che tu possa concentrarti sulle tue attività aziendali principali senza preoccuparti delle complessità della gestione delle risorse umane a livello internazionale.

La piattaforma offre supporto multivaluta e gestione globale delle buste paga in oltre 150 paesi senza la necessità di districarsi nelle complesse normative salariali di ogni singolo paese. Deel ti consente inoltre di creare contratti per tutti i tuoi lavoratori remoti, che siano dipendenti a tempo pieno, appaltatori o liberi professionisti.

Con modelli personalizzabili integrati, puoi essere certo che tutti i tuoi contratti siano conformi alle leggi locali, ovunque si trovino i tuoi dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Deel

Fornisci assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per operazioni globali

Automatizza la fatturazione e i prelievi

Ottieni visibilità in tempo reale sui dati della forza lavoro, inclusi organico, buste paga e altre metriche chiave

Limiti di Deel

L'accesso ad alcune funzionalità/funzioni è limitato in Europa

Prezzi Deel

Deel HR: Free

Deel Engage : 20 $ al mese per dipendente

Deel US Payroll : 19 $ al mese per dipendente

Deel Payroll : 29 $ al mese per dipendente

Deel US PEO : 79 $ al mese per dipendente

Gestione dei collaboratori Deel : 49 $/mese

Deel EOR: 599 $/mese

Valutazioni e recensioni Deel

G2: 4,8/5 (oltre 3.500 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 950 recensioni)

6. Axero Copilot: il migliore per migliorare la produttività dei dipendenti

tramite Axero Copilot

Axero Copilot è uno strumento avanzato di gestione delle conoscenze basato sull'IA che trasforma il modo in cui i team collaborano e accedono alle informazioni. La sua ricerca intelligente consente di ottenere rapidamente risultati comprendendo il contesto delle query. Il motore di raccomandazione dei contenuti consiglia articoli e documenti pertinenti, migliorando la produttività grazie a informazioni tempestive.

La funzionalità di curation automatizzata dei contenuti mantiene la vostra base di conoscenze organizzata e aggiornata. La funzionalità di analisi degli utenti fornisce informazioni dettagliate sull'utilizzo dei contenuti. Ciò vi aiuta a identificare le lacune e a migliorare la condivisione delle informazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Axero Copilot

Crea aree di lavoro digitali per ogni reparto per aiutare a mantenere organizzata la rete intranet

Utilizza strumenti di collaborazione per creare una rete interna, condividere opportunità di lavoro e gestire i migliori talenti

Tieni traccia della formazione obbligatoria, delle politiche o di altri materiali importanti con la funzionalità Letture obbligatorie

Limiti di Axero Copilot

Opzioni di personalizzazione limitate per esigenze aziendali specifiche

Prezzi di Axero Copilot

30 giorni di versione di prova gratuita

Cloud Standard : prezzi personalizzati

Cloud Premium : prezzi personalizzati

Cloud Enterprise : prezzi personalizzati

On-prem: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Axero Copilot

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

7. Zenefits: il migliore per soluzioni HR all-in-one

via Zenefits

Con Zenefits puoi semplificare i processi sia per i team delle risorse umane che per i dipendenti. Ad esempio, automatizza i processi di inserimento, inclusi i controlli dei precedenti, le lettere di offerta e l'autoinserimento.

Lo strumento di pianificazione integrato automatizza senza sforzo la sincronizzazione delle buste paga, fornisce un monitoraggio in tempo reale e offre comodi sistemi di check-in/check-out per i team.

Zenefits supporta l'integrazione con varie piattaforme, tra cui Google Workspace e Slack, e provider 401k per la gestione dei benefit.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zenefits

Accedete a un calendario di conformità integrato ed evitate errori

Configura l'analisi predittiva per ottenere informazioni personalizzate

Genera report personalizzati sui benchmark salariali

Utilizza la funzionalità Visual Analytics per ottenere informazioni dettagliate sulle tendenze della forza lavoro senza dover gestire più set di dati

Limiti di Zenefits

Gli utenti segnalano numerosi bug

Mancanza di funzionalità integrative per la pensione

Prezzi di Zenefits

Essentials : 10 $ al mese per dipendente

Crescita : 20 $ al mese per dipendente

Zen: 33 $ al mese per dipendente

Valutazioni e recensioni di Zenefits

G2: 3,9/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 800 recensioni)

via Softr

Softr è un software personalizzabile per il portale dei dipendenti perfetto per piccole imprese e agenzie. Trasforma facilmente i dati esistenti dei dipendenti da fogli di calcolo o database in un'applicazione completamente funzionale.

Questo ti aiuta a mantenere il tuo stack tecnologico attuale libero da ingombri e ti fa risparmiare spese inutili. Con il generatore drag-and-drop senza codice di Softr e oltre 100 widget predefiniti, puoi creare applicazioni personalizzate su misura per i dipendenti della tua azienda.

Se hai bisogno di funzionalità come l'onboarding dei dipendenti, una directory dei dipendenti, una intranet, un wiki o la gestione dei benefit, Softr ti consente di creare facilmente un portale intuitivo. Puoi centralizzare tutte le risorse dei dipendenti, le directory e i calendari in un'unica app che soddisfa le tue esigenze aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Softr

Utilizza modelli e generatori di logica per uno sviluppo rapido delle applicazioni

Integralo con strumenti e database esistenti, come Fogli Google, HubSpot e SmartSuite, per creare app adatte ai tuoi flussi di lavoro

Collaborate alla creazione di applicazioni e aggiungete codice CSS e JavaScript personalizzato per funzionalità aggiuntive

Limiti di Softr

Non è un sostituto perfetto per soluzioni completamente personalizzate

Prezzi di Softr

Free

Base : 59 $ al mese

Professionale : 167 $/mese

Business : 323 $/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Softr

G2: 4,8/5 (oltre 350 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 60 recensioni)

9. Staffbase: il migliore per promuovere il coinvolgimento dei dipendenti

via Staffbase

Gestisci le attività HR e crea una piattaforma di comunicazione per i dipendenti con Staffbase. È facile da usare e offre numerose funzionalità/funzioni per tenere tutti informati e connessi.

Staffbase si distingue per la centralizzazione della comunicazione peer-to-peer su più canali. Ciò semplifica la comunicazione di informazioni importanti e coinvolge i dipendenti in discussioni in tempo reale.

Puoi anche utilizzare Staffbase per creare canali dedicati per diversi team e reparti, il che aiuta a semplificare la comunicazione e abbattere le barriere informative all'interno dell'organizzazione. Funzionalità/funzioni come notifiche push, sondaggi tra i dipendenti e distribuzione mirata dei contenuti ti consentono di personalizzare la comunicazione e coinvolgere i dipendenti in modo efficace.

Le migliori funzionalità/funzioni di Staffbase

Facilita la collaborazione e accedi facilmente alle versioni più recenti dei documenti aziendali

Crea contenuti professionali e coinvolgenti con il software di comunicazione per i dipendenti

Accedi ai dati di back-office per migliorare il processo decisionale relativo alle strategie di comunicazione interna

Limiti di Staffbase

Richiede un notevole lavoro richiesto al reparto IT, soprattutto durante la configurazione iniziale

I dipendenti avranno bisogno di formazione per iniziare a utilizzare lo strumento

Prezzi di Staffbase

Starter : Prezzi personalizzati

Business : prezzi personalizzati

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Staffbase

G2: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 70 recensioni)

10. PeopleOne: il migliore per integrare la collaborazione tra i dipendenti

via PeopleOne

PeopleOne è una soluzione intranet moderna che dà vita alla cultura del tuo posto di lavoro. Basata su Microsoft SharePoint, è pensata per i team delle risorse umane e della comunicazione interna in vari settori, quali produzione, logistica, edilizia, sanità, finanza e servizi professionali.

È uno strumento eccellente per i team delle risorse umane che desiderano migliorare l'esperienza dei dipendenti e supportare le iniziative di lavoro da remoto.

Il portale self-service di PeopleOne consente di accedere facilmente a importanti documenti HR su piattaforme desktop e mobili.

Le migliori funzionalità/funzioni di PeopleOne

Conduci sondaggi Pulse tra i dipendenti, organizza votazioni e gestisci programmi di ricompense

Utilizza la funzionalità/funzione Blog per tenere informati i dipendenti e aiutarli a rispolverare articoli pertinenti

Limiti di PeopleOne

Mancanza di funzionalità amministrative HR quali gestione delle buste paga, delle spese e delle richieste di ferie

Le funzionalità/funzioni avanzate di reportistica e analisi potrebbero essere meno estese rispetto alle soluzioni software specializzate per le risorse umane

Prezzi di PeopleOne

Essenziale : prezzi personalizzati

Standard : Prezzi personalizzati

Pro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di PeopleOne

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Aumenta l'efficienza della forza lavoro con il software per il portale dei dipendenti

Quando si sceglie tra i portali per dipendenti, la chiave è selezionarne uno che funzioni bene con le funzioni, i processi e gli strumenti essenziali della propria azienda. Anche con l'aumento della produttività che un ottimo strumento può fornire, non si vedrà un ritorno sull'investimento se è implementato male o se i dipendenti non vogliono utilizzarlo perché troppo complesso.

Cerca una soluzione che si occupi delle tue principali sfide in materia di risorse umane e operazioni, invece di una piattaforma ricca di funzionalità che potrebbe non soddisfare le tue esigenze. Uno strumento adattabile ti aiuterà a introdurre nuovi processi senza interferire con la produttività, fornendo al contempo la flessibilità necessaria per far crescere le tue capacità in futuro.

Ad esempio, ClickUp offre un equilibrio ideale tra funzionalità e adattabilità. Aiuta a risolvere i colli di bottiglia operativi e migliora la produttività aumentando la visibilità e la collaborazione interfunzionale.

The People Piece, una società di consulenza per lo sviluppo organizzativo, ne ha fatto esperienza in prima persona. Prima di ClickUp, l'azienda doveva fare i conti con un lavoro frammentato su vari strumenti, come documenti Word, fogli di calcolo e Slack, che causava frustrazione ed errori. Adottando ClickUp come piattaforma centrale, People Piece è stata in grado di garantire che tutto il lavoro fosse registrato in un'unica posizione e organizzato per iniziative e progetti. Questo ha aiutato l'azienda a monitorare meglio ogni attività ed evitare di perdere passaggi, garantendo una maggiore visibilità in tutta l'organizzazione. Sono stati in grado di creare progetti dettagliati e strutture di elenchi per gestire procedure su larga scala come il reclutamento e l'inserimento. Ciò ha garantito che ogni azione avesse un posto concreto nel loro flusso di lavoro.

ClickUp semplifica la vita dei responsabili delle risorse umane grazie alla sua ampia gamma di funzionalità per la gestione dei dipendenti.

Registrati per un account ClickUp gratuito e scoprilo tu stesso.