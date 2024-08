Esempi di feedback tra pari per prestazioni efficaci

Siete stanchi degli interminabili cicli di valutazione delle prestazioni? Anche noi!

Che cos'è il feedback della peer review?

Il feedback di peer review è un processo consolidato attraverso il quale i colleghi si forniscono reciprocamente un feedback basato sulle loro osservazioni di comportamenti, competenze e prestazioni sul lavoro.

Ma perché è importante il feedback dei colleghi?

**La valutazione tra pari elimina i pregiudizi del supervisore e i favoritismi personali. Permette al team di vedersi attraverso gli occhi dei colleghi, fornendo una prospettiva più ampia dei propri punti di forza e delle aree di miglioramento

**Quando i membri del team si sentono apprezzati e ascoltati dai loro colleghi, rimangono coinvolti nel loro lavoro e sono motivati a eccellere. Infine, promuovendo una cultura della responsabilità, si motivano gli individui a dare il meglio di sé

**Miglioramento delle competenze: il feedback regolare funge da catalizzatore per la crescita, mantenendo lo sviluppo in primo piano e consentendo ai membri del team di imparare e crescere

**Team più forti: il feedback della revisione tra pari facilita la comunicazione aperta e la collaborazione, creando un ambiente di team più solidale e coeso

Il feedback peer-to-peer non può mai essere schematizzato. Funziona meglio se integrato con altri elementi vitali:

Valutazione delle prestazioni: Riempimento tra pari moduli di feedback forniscono preziose indicazioni sulle prestazioni dei singoli membri del team e sui loro contributi al team stesso

Riempimento tra pari moduli di feedback forniscono preziose indicazioni sulle prestazioni dei singoli membri del team e sui loro contributi al team stesso **Il feedback dei colleghi viene utilizzato per regolare o perfezionare i flussi di lavoro del team o dei singoli per garantire che tutti lavorino verso lo stesso obiettivo

Coinvolgimento dei dipendenti: Un efficace feedback tra colleghisessione di feedback tra pari aiuta a superare i silos informativi emotiva il team a contribuire, condividere e collaborare con i membri del team

**Quali sono i tipi di feedback tra pari?

Il feedback tra pari si presenta in varie forme, a seconda della struttura e del processo di revisione. Ecco una rapida suddivisione:

Feedback formativo: Si verifica durante un progetto o un compito e si concentra sulla fornitura di suggerimenti e miglioramenti per migliorare il lavoro in corso

Si verifica durante un progetto o un compito e si concentra sulla fornitura di suggerimenti e miglioramenti per migliorare il lavoro in corso **Questo tipo di feedback viene solitamente fornito alla fine di un progetto o di un compito. Viene utilizzato per valutare la qualità complessiva e l'efficacia del lavoro completato

Feedback qualitativo: Si concentra sulla fornitura di commenti descrittivi e dettagliati sul lavoro, evidenziando i punti di forza specifici e le aree di miglioramento

Si concentra sulla fornitura di commenti descrittivi e dettagliati sul lavoro, evidenziando i punti di forza specifici e le aree di miglioramento Feedback quantitativo: Utilizza dati numerici o metriche per misurare le prestazioni e fornire un feedback oggettivo su criteri specifici

Utilizza dati numerici o metriche per misurare le prestazioni e fornire un feedback oggettivo su criteri specifici Feedback ascendente: In questo scenario, i membri del team forniscono un feedback ai loro supervisori. È utile nei casi di revisione della leadership per consentire ai manager di ottenere informazioni dai subordinati e di comprendere le dinamiche complessive del team

In questo scenario, i membri del team forniscono un feedback ai loro supervisori. È utile nei casi di revisione della leadership per consentire ai manager di ottenere informazioni dai subordinati e di comprendere le dinamiche complessive del team Feedback da pari a pari: Questo è il pane quotidiano della revisione tra pari. In questo caso, i colleghi si forniscono reciprocamente un feedback sulle prestazioni, offrendo preziose indicazioni su aree come la collaborazione, la risoluzione dei problemi e l'etica del lavoro

La differenza tra feedback positivo e costruttivo

Sia il feedback positivo che quello costruttivo sono fondamentali per una peer review efficace. Vediamo come si differenziano:

Feedback positivo

Il feedback positivo è usato per dare la carica. Aumenta il morale, rafforza le buone abitudini di lavoro e crea una cultura di apprezzamento. Riconosce e celebra i punti di forza, i risultati e i contributi positivi di un collega al team.

Feedback costruttivo

Il feedback costruttivo comunica le aree di miglioramento con rispetto e orientamento alla soluzione. La chiave di questo feedback è essere specifico e perseguibile senza essere troppo soggettivo o oggettivo. Equilibrato! ⚖️

**Qual è un esempio di feedback?

Ecco un esempio di feedback

esempio di feedback dei dipendenti

incorporando elementi sia positivi che costruttivi:

Scenario: David è il vostro copywriter interno specializzato nella creazione di pitch deck per i clienti. Sta condividendo con lui un feedback dopo che ha realizzato una bella presentazione per un cliente.

Esempio di feedback positivo: _"David, sono colpito dalla tua attenzione ai dettagli. Sei veloce a cogliere gli errori e a garantire la qualità del lavoro. La settimana scorsa, il tuo pensiero spontaneo ha aiutato a identificare subito problemi significativi nella presentazione del cliente. Continua così!"

Esempio di feedback costruttivo: "Sono colpito dalla tua attenzione ai dettagli e dalla qualità dei risultati. Tuttavia, ho notato che a volte la vostra meticolosità porta a tempi di esecuzione più lunghi. Forse esplorare alcune tecniche di definizione delle priorità potrebbe aiutarla a gestire il suo flusso di lavoro in modo più efficiente. Ho in mente alcuni libri. Fammi sapere se ti serve una guida"

Questo esempio mette in evidenza un punto di forza, riconosce un caso specifico che ha giovato al team e poi offre un suggerimento costruttivo per il miglioramento, fornito in modo solidale.

Questo tipo di feedback equilibrato crea un'esperienza di feedback e revisione tra pari di qualità.

Detto questo, come possono questi brevi paragrafi di testo avere un impatto maggiore sul vostro team?

Come il feedback della revisione tra pari migliora le prestazioni di tutto il gruppo

Le peer review non servono solo a spuntare caselle, ma sono un processo che ha un impatto significativo sulle prestazioni del team.

Scopriamo in che modo un feedback significativo alimenta il miglioramento in tutte le aree chiave:

Leadership

Le valutazioni dei colleghi aiutano a identificare le qualità di leadership, come le chiare capacità di comunicazione, la giusta delega e la capacità di ispirare gli altri.

Inoltre, evidenziano le aree in cui un leader attuale o futuro potrebbe migliorare, come ad esempio fornire un feedback costruttivo ai colleghi o coltivare un processo decisionale inclusivo.

Esempio di feedback tra pari per la leadership:_"Michael, le tue capacità di leadership sono eccezionali e fornisci una guida eccellente ai membri del tuo team. Per sviluppare ulteriormente le tue capacità di leadership, prendi in considerazione la possibilità di fornire feedback e coaching specifici ai membri del tuo team. Questo li aiuterà a crescere professionalmente e a contribuire efficacemente al successo del team "

Lavoro di squadra

Il feedback tra pari è eccellente per creare un ambiente di lavoro completo. Riconosce le buone capacità di collaborazione e identifica le aree di miglioramento, come le barriere di comunicazione o la distribuzione non uniforme del carico di lavoro all'interno del team.

Esempio di feedback tra pari per migliorare il lavoro di squadra: _"Il modo in cui i team di progettazione e sviluppo hanno collaborato alla nuova applicazione è stato fantastico. Gli aggiornamenti regolari delle comunicazioni e la chiara proprietà dei compiti hanno fatto sì che tutti contribuissero in egual misura al progetto. Forse sarebbe utile implementare una struttura di comunicazione simile per i futuri progetti interfunzionali"

Risoluzione dei problemi

Osservare l'approccio di un collega alle sfide può offrire nuove prospettive e portare a un processo di risoluzione dei problemi efficiente per il team. Utilizzare un

strumento di feedback per i dipendenti

per incoraggiare i colleghi a condividere le migliori pratiche e a imparare dalle reciproche esperienze.

Esempio di feedback tra colleghi per la risoluzione di problemi: _"Le capacità analitiche di John sono state preziose quando abbiamo riscontrato un problema tecnico con il nuovo software. Il suo approccio sistematico alla risoluzione dei problemi ci ha aiutato a identificare la causa principale in modo rapido ed efficiente. Gli suggerisco di condividere la sua strategia con il team durante una sessione di formazione; ne trarrebbero beneficio tutti "

Il potere del feedback positivo delle valutazioni tra pari

Il feedback positivo è un potente motivatore. Rafforza il buon lavoro, aumenta il morale e crea un senso di realizzazione. Nel complesso, le revisioni positive tra pari contribuiscono al benessere dei dipendenti e al rafforzamento del team. Ecco come fare:

Ritenzione dei dipendenti **Sentirsi apprezzati dai colleghi aumenta la soddisfazione sul lavoro e mantiene i dipendenti per un periodo più lungo

**Sentirsi apprezzati dai colleghi aumenta la soddisfazione sul lavoro e mantiene i dipendenti per un periodo più lungo Motivazione: Essere riconosciuti motiva i dipendenti a mantenere alti i livelli di performance e a sforzarsi di migliorare continuamente

Essere riconosciuti motiva i dipendenti a mantenere alti i livelli di performance e a sforzarsi di migliorare continuamente Costruzione del team: Il feedback positivo crea un ambiente di sostegno in cui i colleghi celebrano i reciproci successi e sono motivati a eccellere

**Qual è un buon esempio di feedback positivo?

Scenario: Feedback positivo quando un dipendente prende l'iniziativa

Esempio di feedback: _"Jakub, grazie per i tuoi sforzi extra sul progetto del cliente. Hai fatto un lavoro straordinario e il tuo impegno non è passato inosservato. Continua così"

Questo è un ottimo esempio di feedback positivo per diversi motivi:

Specificità: Il feedback è specifico per un progetto o un compito a cui il dipendente ha lavorato, rendendo chiaro ciò che il dipendente ha fatto bene

Il feedback è specifico per un progetto o un compito a cui il dipendente ha lavorato, rendendo chiaro ciò che il dipendente ha fatto bene **Riconoscimento dell'impegno: il feedback riconosce gli sforzi extra del dipendente, dimostrando che il suo duro lavoro è apprezzato

**Il messaggio è personalizzato, rivolgendosi direttamente al dipendente ed esprimendo gratitudine per il suo lavoro

**Tono positivo: il feedback mantiene un tono positivo, concentrandosi sui punti di forza e sui risultati ottenuti dal dipendente piuttosto che sui punti deboli o sulle aree da migliorare.

Altri esempi di feedback positivo tra pari nella vita includono:

Riconoscere un collega per la sua forte etica del lavoro

per la sua forte etica del lavoro Lodare qualcuno per aver preso iniziative

per aver preso iniziative Esprimere gratitudine per un gesto utile

L'essenza della critica costruttiva nel feedback della Peer Review

la critica costruttiva implica un feedback onesto che evidenzia le aree di miglioramento, pur essendo rispettoso e orientato alla soluzione. Fornire critiche costruttive in modo educato è fondamentale; tuttavia, a volte sembriamo inconsapevolmente maleducati.

Ecco alcuni elementi da tenere in considerazione per far sì che il vostro feedback risulti meno critico e più perseguibile e rispettoso:

Concentratevi sul comportamento, non sulla persona * Invece di: "Sei sempre in ritardo alle riunioni" * Prova: _"Ho notato che sei arrivato in ritardo alle ultime riunioni. C'è qualcosa che posso fare per assicurarmi che tu sia puntuale?" Usare le affermazioni "io" * Invece di: _"Questa presentazione è stata confusa" * Prova: _"Ho trovato alcune sezioni della presentazione difficili da seguire. Forse l'aggiunta di alcune immagini o di spiegazioni più chiare potrebbe essere d'aiuto" Siate specifici e fornite esempi * Invece di: _"Il tuo lavoro ha bisogno di essere migliorato " Prova: _"Nel tuo recente rapporto c'erano alcuni errori di battitura e incongruenze di formattazione. Sarebbe utile se dedicasse un'ora alla correzione del suo lavoro prima di inviarlo" Offrire soluzioni e suggerimenti Invece di: _"Questo avrebbe potuto essere migliore "

_"Questo avrebbe potuto essere migliore " Prova: _"Penso che questo approccio potrebbe essere più efficace se prendessi in considerazione il tuo suggerimento". Sarebbe disposto a provarlo? " Mantenere un tono positivo e rispettoso Usare un tono amichevole e incoraggiante durante tutta la conversazione

Evitare un linguaggio accusatorio o un linguaggio del corpo negativo Concentrarsi sul futuro e sul miglioramento * Invece di: _"Perché l'hai fatto in questo modo?" * Prova: _"In futuro, affrontiamo la cosa in questo modo per ottenere risultati ancora migliori " *Siate aperti al feedback Ricordate che l'obiettivo è aiutare la persona a migliorare, quindi siate ricettivi alle sue risposte e aperti a discutere il suo punto di vista

**Quale è un buon esempio di critica costruttiva?

Scenario: Un membro del team non rispetta mai le scadenze e voi volete discuterne con lui senza sembrare autoritari.

Esempio di feedback: _"Ho notato che non rispetta le scadenze dei progetti. Per il futuro, ti suggerisco di creare un programma che delinei le fasi e che tenga traccia dei tuoi progressi man mano che porti avanti il progetto. Inoltre, può impostare su ClickUp dei promemoria e delle priorità per le attività, in modo da assicurarsi che quelle ad alta priorità vengano completate in tempo"

Questo esempio è un buon esempio di critica costruttiva per diversi motivi:

Specificità: Il feedback è specifico sul problema e aiuta il destinatario a capire cosa deve essere migliorato

Il feedback è specifico sul problema e aiuta il destinatario a capire cosa deve essere migliorato **Il feedback fornisce suggerimenti concreti per il miglioramento, come la creazione di un programma e l'impostazione di promemoria. In questo modo il destinatario ha un percorso chiaro da seguire per migliorare

**Il feedback si concentra sul miglioramento delle prestazioni del destinatario piuttosto che sull'attacco al suo carattere. Sottolinea la necessità di una migliore gestione del tempo e fornisce consigli pratici su come raggiungerla

Tonalità positiva: Il tono del feedback è di supporto e di aiuto, con l'obiettivo di aiutare il destinatario a migliorare piuttosto che criticarlo semplicemente

Il tono del feedback è di supporto e di aiuto, con l'obiettivo di aiutare il destinatario a migliorare piuttosto che criticarlo semplicemente Bilanciamento: Il feedback bilancia gli aspetti positivi e negativi, riconoscendo gli sforzi del destinatario e fornendo indicazioni costruttive per il miglioramento

Cinque esempi di feedback costruttivo tra pari per i migliori professionisti

sebbene i vostri report siano sempre accurati, prendete in considerazione la possibilità di esplorare gli strumenti di visualizzazione dei dati per renderli ancora più incisivi" sei un bravo presentatore, ma la tua presentazione potrebbe essere più coinvolgente se incorporassi elementi di storytelling" ha un'eccellente capacità di risolvere i problemi. L'assunzione di ulteriori ruoli di leadership in progetti futuri le consentirebbe di sviluppare ulteriormente il suo potenziale" le sue competenze tecniche sono eccezionali. Fare da mentore a un giovane membro del team potrebbe aiutarla a perfezionare le sue capacità di comunicazione e collaborazione" lei è una persona molto motivata. Cercare altre sfide ti aiuterà ad ampliare le tue competenze e a mantenere il tuo lavoro stimolante."_"Sei una persona molto motivata

Feelance Feedback in diversi scenari

Il feedback dei pari è prezioso in qualsiasi scenario o luogo di lavoro che preveda la collaborazione, la risoluzione dei conflitti o il processo decisionale consensuale.

Vediamo alcuni esempi di feedback tra pari in diversi scenari.

Collaborazione

Il feedback tra pari può riconoscere il successo del lavoro di squadra e suggerire miglioramenti nella comunicazione o nella gestione del progetto durante gli sforzi di collaborazione.

Esempio di feedback che coinvolge i punti di forza: _"Apprezzo la tua disponibilità a condividere le tue competenze e a collaborare a questo progetto. Le sue intuizioni e i suoi suggerimenti sono stati preziosi"

Esempio di feedback sulle aree di miglioramento: _"Pur ammirando il suo spirito collaborativo, cerchiamo di non tagliare gli altri quando parlano. Tutti avranno la possibilità di parlare, ma uno alla volta "

Risoluzione dei conflitti

La risoluzione tra pari produce un ambiente di lavoro positivo anziché alimentare i conflitti. Il feedback dei colleghi può aiutare a risolvere i conflitti, a mettere in evidenza la comunicazione efficace e a suggerire approcci per i futuri disaccordi.

Esempio di feedback che coinvolge i punti di forza: _"Sono rimasto colpito dalla tua capacità di rimanere calmo e raccolto durante il recente disaccordo. Hai ascoltato attivamente i diversi punti di vista e hai gestito molto bene la situazione"

Esempio di feedback sulle aree di miglioramento: _"Nel complesso hai gestito bene il conflitto. Ma ho notato che a volte sembravi esitare a esprimere la tua opinione. È importante sentirsi a proprio agio nel condividere i propri pensieri e le proprie preoccupazioni in situazioni di conflitto. Ti guardo le spalle!

Decisione di consenso

Il feedback può concentrarsi sul contributo di un individuo alle discussioni, offrendo suggerimenti per una migliore articolazione delle idee o ascoltando attivamente le prospettive degli altri.

Esempi di feedback che coinvolgono i punti di forza: _"La tua capacità di ascoltare diversi punti di vista e di considerare diverse opzioni è stata fondamentale per raggiungere il consenso su questa decisione. Ci ha aiutato a trovare una soluzione che soddisfacesse le esigenze di tutti "

Esempi di feedback relativi ad aree di miglioramento: _"Ho sentito che a volte hai faticato a riassumere i punti chiave e ad assicurarti che tutti fossero sulla stessa pagina. Potrebbe essere utile utilizzare supporti visivi o riassunti chiari per facilitare la creazione del consenso. "

Utilizzo del feedback a 360 gradi nel processo di Peer Review

feedback a 360 gradi

è un approccio completo che incorpora il feedback di varie fonti, tra cui colleghi, manager, subordinati e persino clienti (se applicabile).

Benefici dell'uso del feedback a 360 gradi nella valutazione tra pari

**Fornisce una visione più olistica: incorpora molteplici prospettive da varie parti interessate

**Riduce i pregiudizi: riduce l'impatto di pregiudizi o favoritismi individuali sulla valutazione complessiva

Incoraggia autovalutazione : I dipendenti possono vedere come le loro prestazioni sono percepite da diversi punti di vista

Sconvenienti dell'utilizzo del feedback a 360 gradi

**Richiede molto tempo: la raccolta di feedback da più fonti può essere un processo lungo

Potenziale problema di anonimato: Se l'anonimato non è garantito, i dipendenti potrebbero esitare ad offrire o a fornire un feedback chiedere un feedback onesto

Come ClickUp facilita il feedback a 360 gradi nella peer review

Se siete professionisti delle risorse umane in un'azienda in crescita, saprete quanto sia difficile raccogliere e trasformare le valutazioni dei pari in dati e poi in report. Avete mai desiderato una tecnologia che vi aiutasse a gestire efficacemente i feedback?

Bene! Avete mai provato ClickUp? 😬

ClickUp è un software di gestione dei progetti end-to-end che offre strumenti, modelli e risorse per facilitare il feedback a 360° tra i membri del team.

Vediamo come ClickUp aiuta a implementare processi efficaci di feedback peer review.

Moduli personalizzabili

il Form View di ClickUp semplifica l'organizzazione, l'interpretazione e la gestione dei moduli di feedback tra pari sotto un unico tetto_

Vista modulo di ClickUp

consente di progettare sondaggi dinamici per raccogliere il feedback dei colleghi. È un hub centrale per l'archiviazione di tutti i dati di feedback a 360 gradi. Potete scegliere dalla sua vasta galleria di modelli di moduli o creare moduli personalizzati che includono:

Scale di valutazione: Valutazione delle prestazioni in base a criteri specifici utilizzando scale come "Fortemente in disaccordo" o "Fortemente d'accordo"

Valutazione delle prestazioni in base a criteri specifici utilizzando scale come "Fortemente in disaccordo" o "Fortemente d'accordo" Domande a scelta multipla: offrono opzioni predefinite per il feedback su competenze o comportamenti

offrono opzioni predefinite per il feedback su competenze o comportamenti Domande a risposta aperta: Consentono ai colleghi di fornire un feedback dettagliato e specifico con parole proprie

utilizza la logica condizionale per adattare dinamicamente il modulo in base alle risposte del destinatario

Campi personalizzati

ClickUp vi consente di aggiungere campi personalizzati ai vostri moduli, per acquisire dati specifici per le vostre esigenze. Alcuni esempi sono:

Nome del revisore: Mantenere l'anonimato, se lo si desidera

Mantenere l'anonimato, se lo si desidera Relazione con il dipendente: Specificare se il recensore è un collega, un diretto superiore o un manager

Specificare se il recensore è un collega, un diretto superiore o un manager Dipartimento: Categorizzare il feedback in base al dipartimento del recensore

Automazione

ClickUp consente di automatizzare i processi di feedback utilizzando la logica condizionale. Utilizzatelo per:

Distribuire i moduli ai revisori all'avvio di un ciclo di revisione

ai revisori all'avvio di un ciclo di revisione Inviare e-mail di promemoria per completare i moduli prima delle scadenze

per completare i moduli prima delle scadenze Trasferire i dati dei moduli compilati direttamente nel vostro CRM o in Google Sheets per una facile analisi (ClickUp si integra con oltre 1000 applicazioni)

distribuire i moduli e inviare promemoria di follow-up per completare le valutazioni in tempo utilizzando l'automazione

Come scrivere un feedback tra pari: Dos e Don'ts

Scrivere un feedback efficace per la valutazione tra pari può sembrare di navigare in un campo minato.

Ecco alcuni punti cruciali

consigli per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti

per conquistare il feedback della peer review:

Dos

Preparare le domande e prendere appunti sul feedback: Blocco note di ClickUp è un ottimo alleato per annotare tutte le domande necessarie per il vostro giro di feedback

Blocco note di ClickUp è un ottimo alleato per annotare tutte le domande necessarie per il vostro giro di feedback Concentratevi su comportamenti specifici: Evitate affermazioni vaghe. Utilizzate invece Documenti ClickUp per compilare esempi specifici che illustrino il comportamento che si sta affrontando

Evitate affermazioni vaghe. Utilizzate invece Documenti ClickUp per compilare esempi specifici che illustrino il comportamento che si sta affrontando Essere chiari e concisi: andare dritti al punto.

Cervello ClickUp offre suggerimenti basati sull'intelligenza artificiale per aiutarvi a creare feedback chiari e concisi all'interno di Docs

andare dritti al punto. Cervello ClickUp offre suggerimenti basati sull'intelligenza artificiale per aiutarvi a creare feedback chiari e concisi all'interno di Docs **Non limitatevi a segnalare i problemi. In ClickUp Docs, suggerite azioni specifiche che il collega può intraprendere per migliorare insieme alla critica costruttiva

**Mantenere un tono professionale e positivo durante il feedback.

Vista Chat di ClickUp consente conversazioni casuali accanto a feedback formali, incoraggiando una un ambiente di lavoro positivo

Vista Chat di ClickUp consente conversazioni casuali accanto a feedback formali, incoraggiando una un ambiente di lavoro positivo **Il feedback mira ad aiutare la persona a svilupparsi invece di soffermarsi sugli errori del passato.

Obiettivi di ClickUp consentono a voi e ai membri del vostro team di stabilire obiettivi SMART basati sul feedback fornito in modo collaborativo

Il modello di piano di 30-60-90 giorni di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a gestire il processo di inserimento dei nuovi dipendenti.

Modello di piano di 30-60-90 giorni di ClickUp

garantisce una transizione agevole per i nuovi membri del team. Stabilite obiettivi chiari e in linea con gli obiettivi del vostro team e dell'azienda. Tracciate facilmente i progressi con stati e tappe personalizzate.

Identificate le competenze e i comportamenti essenziali necessari per prosperare nel vostro nuovo ruolo. Questo modello consente ai nuovi assunti e alle persone in cerca di lavoro di eccellere nei loro primi 90 giorni.

Scarica questo modello

Da non fare

**Concentrarsi sul comportamento, non sulla persona. ClickUp Docs mantiene l'attenzione sull'obiettivo fornendo una piattaforma per esempi e suggerimenti specifici

Usare un linguaggio vago: Evitare le frasi velleitarie. ClickUp Brain è in grado di suggerire un linguaggio chiaro e funzionale per rafforzare il vostro feedback

Evitare le frasi velleitarie. ClickUp Brain è in grado di suggerire un linguaggio chiaro e funzionale per rafforzare il vostro feedback Non essere accusatori o giudicanti: Inquadrare il feedback in modo costruttivo. La vista Chat di ClickUp consente conversazioni aperte e oneste per chiarire qualsiasi dubbio prima di finalizzare il feedback in Docs

Inquadrare il feedback in modo costruttivo. La vista Chat di ClickUp consente conversazioni aperte e oneste per chiarire qualsiasi dubbio prima di finalizzare il feedback in Docs Offrire consigli non richiesti: Limitarsi alle aree rilevanti. Campi personalizzati di ClickUp all'interno dei documenti consentono di adattare il feedback a specifiche aree di performance

Limitarsi alle aree rilevanti. Campi personalizzati di ClickUp all'interno dei documenti consentono di adattare il feedback a specifiche aree di performance **Usate la Chat View di ClickUp o i commenti all'interno di Docs per programmare discussioni di follow-up e monitorare i progressi sugli obiettivi stabiliti in base al feedback

**Vantaggi dell'utilizzo di ClickUp per il feedback tra pari

Processo semplificato: Gestione dell'intero processo di peer review all'interno di una piattaforma centralizzata

Gestione dell'intero processo di peer review all'interno di una piattaforma centralizzata Organizzazione migliorata: Organizzare il feedback in modo chiaro e accessibile in un'unica piattaforma software di valutazione delle prestazioni

Organizzare il feedback in modo chiaro e accessibile in un'unica piattaforma software di valutazione delle prestazioni Miglioramento della collaborazione: Utilizzando un strumento di comunicazione sul posto di lavoro facilita la discussione sul feedback

Per aiutarvi a raccogliere i feedback, ClickUp offre modelli precostituiti per i moduli di feedback dei dipendenti e per le valutazioni delle prestazioni.

Modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp

Il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a valutare le prestazioni dei dipendenti e a gestire le revisioni.

Le valutazioni delle prestazioni non devono essere un grattacapo che richiede molto tempo.

Modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp

semplifica il processo, consentendo di scrivere valutazioni concise e orientate all'azione.

Analizzate le prestazioni con codici personalizzati, fissate obiettivi chiari con scadenze precise e raccogliete preziosi feedback a 360 gradi da colleghi e manager.

Questo modello completo vi fornisce tutti gli strumenti necessari per condurre revisioni rapide, efficaci e senza problemi. Ecco alcuni altri

modelli di valutazione delle prestazioni

per aiutarvi a scegliere quello più adatto al vostro caso d'uso.

Scarica questo modello

Formulario di feedback di ClickUp

Il modello di modulo di feedback di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a catturare il feedback dei clienti e a organizzare i dati dei clienti in un unico posto.

Modello di modulo di feedback di ClickUp

vi aiuta a progettare sondaggi mirati, a raccogliere dati approfonditi sui clienti e ad analizzare rapidamente le risposte. Questo modello vi consente di raccogliere feedback preziosi che alimentano decisioni più intelligenti sui prodotti e creano un approccio incentrato sul cliente all'interno della vostra azienda.

Scarica questo modello

Elevare l'esperienza di feedback della Peer Review del vostro team

Il feedback della peer review è uno strumento potente per il miglioramento continuo e lo sviluppo dei dipendenti.

Comprendere i diversi tipi di esempi di feedback, il loro impatto sulle aree chiave e le migliori pratiche per la consegna può aiutare a stabilire un processo di peer review di successo.

Un sistema di peer review efficiente si basa su una comunicazione continua e su un rinforzo positivo. Una cultura di comunicazione aperta e di critica costruttiva può davvero liberare il potere del feedback della peer review.

ClickUp offre funzioni preziose per semplificare il processo, gestire efficacemente i feedback e consentire ai dipendenti di raggiungere il loro pieno potenziale.

e semplificate il processo di feedback tra pari!