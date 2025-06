i 10 migliori software di controllo dei progetti per il project management nel 2025

Il completamento con successo di un progetto richiede una gestione efficiente del budget, un'allocazione intelligente delle risorse, la gestione dei rischi, la soddisfazione degli stakeholder e risultati di qualità. Sono molte le cose da fare.

Le cose possono essere più semplici se si utilizza un software di controllo dei progetti per monitorare tutti gli elementi in un unico posto. Il software di controllo dei progetti giusto migliora la trasparenza del progetto e ottimizza la gestione del budget e dei rischi durante tutto il ciclo di vita del progetto. Affronta inoltre la complessità dei progetti moderni, aiutandovi a pianificare le risorse in modo strategico per raggiungere gli obiettivi del progetto. In questo blog, discuteremo i dieci migliori software di controllo dei progetti e le loro funzionalità/funzioni.

Cosa cercare in un software di controllo dei progetti?

Quando cercano un software di controllo dei progetti, i project manager dovrebbero dare priorità alle seguenti funzionalità:

Monitoraggio completo del progetto: Assicuratevi che il software sia in grado di monitorare le attività, le sequenze, le attività cardine e il budget del progetto. Dovrebbe inoltre offrire visibilità in tempo reale sulle prestazioni e lo stato di avanzamento del progetto

Gestione delle risorse: Sapete bene che anche un progetto di medie dimensioni può richiedere una gestione attiva delle risorse per avere successo. Scegliete un software che consenta un'allocazione e una gestione efficiente delle risorse, inclusi personale, attrezzature e materiali. Dovrebbe anche prevedere il fabbisogno di risorse e aiutarvi a monitorarne la disponibilità durante tutto il ciclo di vita del progetto

Budgeting: Scegliete un software che supporti la definizione del budget e la gestione dei costi. Cercate funzionalità/funzioni di stima dei costi, monitoraggio delle spese e reportistica finanziaria

Convenienza: Il software di controllo dei progetti dovrebbe avere piani di abbonamento convenienti per soddisfare le esigenze aziendali e offrire funzionalità/funzioni premium a un prezzo accessibile. Un piano Free o una versione di prova gratuita sono l'ideale in quanto consentono di valutare l'idoneità del software senza commit di spesa

Funzionalità di gestione dei rischi: Assicurarsi che il software di controllo dei progetti includa funzionalità/funzioni per identificare, valutare e mitigare i rischi del progetto al fine di ridurre al minimo potenziali interruzioni delle sequenze e dei budget del progetto

Collaborazione: Il miglior software di controllo dei progetti vi offrirà strumenti perfetti per la pianificazione, la collaborazione e la comunicazione dei progetti

Esperienza utente: È inoltre necessario verificare la scalabilità, le prestazioni e la facilità d'uso del software

I 10 migliori software di controllo dei progetti per il project management da utilizzare

Di seguito abbiamo elencato i dieci migliori software di controllo dei progetti per facilitare i processi di project management.

1. ClickUp

Utilizza lo strumento di project management di ClickUp per accelerare i piani di progetto, gestire le risorse, impostare le priorità, visualizzare lo stato di avanzamento e molto altro ancora

ClickUp è un solido software di project management e controllo che offre molteplici funzionalità/funzioni su misura per le esigenze del tuo progetto. Si tratta di una piattaforma all-in-one che ti aiuta a lavorare a stretto contatto con il tuo team utilizzando flussi di lavoro connessi, documenti, dashboard in tempo reale e altro ancora. Aiuta i team di progetto a muoversi più velocemente, lavorare in modo più intelligente e risparmiare tempo.

Le soluzioni di project management di ClickUp ti aiutano a gestire le risorse, monitorare i risultati, creare e assegnare attività, controllare lo stato di avanzamento e integrare i più diffusi strumenti di progetto, tutto in un unico posto.

Cosa c'è di più? Utilizza la dashboard di ClickUp per visualizzare lo stato del progetto attraverso schede, tabelle, elenchi e grafici. Ti aiuta anche a raccogliere e analizzare tutti i dati del progetto in modo da poter monitorare facilmente le risorse, identificare i colli di bottiglia e rispettare il budget. Personalizza la dashboard a tuo piacimento utilizzando uno degli oltre 50 widget disponibili.

Utilizza la dashboard di ClickUp per migliorare le prestazioni dei progetti e gestire gli sprint

Un controllo efficiente dei progetti richiede riunioni e discussioni elaborate. Potresti non essere in grado di evitare tutte le riunioni, ma puoi risparmiare tempo con ClickUp Brain, l'assistente IA integrato. Usalo per riassumere appunti e conversazioni delle riunioni, creare brief e report di progetto, automatizzare gli aggiornamenti delle attività e gli elementi di azione e compilare automaticamente i dati nelle tabelle.

Automatizza la pianificazione dei progetti e la gestione delle attività con ClickUp Brain

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp:

Automatizza i flussi di lavoro: Genera automaticamente attività secondarie in base alle descrizioni delle attività, riassumi i thread di commenti, ottieni aggiornamenti automatici, approfondimenti sul progetto e altro ancora con Genera automaticamente attività secondarie in base alle descrizioni delle attività, riassumi i thread di commenti, ottieni aggiornamenti automatici, approfondimenti sul progetto e altro ancora con ClickUp Brain . Semplifica le azioni, come i cambiamenti di stato, i passaggi di progetto, le revisioni e le approvazioni e altro ancora, per aumentare la concentrazione del tuo team

Collaborate in modo efficace: Collaborate con i vostri colleghi all'esecuzione dei progetti con Collaborate con i vostri colleghi all'esecuzione dei progetti con ClickUp Docs , la funzionalità di documentazione nativa che consente ai team di creare, modificare e condividere basi di conoscenza e altro ancora.

Semplifica la comunicazione del progetto: Utilizza Utilizza la vista Chat di ClickUp per comunicare in tempo reale con i membri del team, condividere aggiornamenti, incorporare pagine web e assegnare attività alle risorse

Monitorate lo stato in tempo reale: Monitorate lo stato di avanzamento del progetto e garantite la consegna puntuale con oltre 15 Monitorate lo stato di avanzamento del progetto e garantite la consegna puntuale con oltre 15 viste ClickUp , come il grafico Gantt e la vista Sequenza

Pianificazione efficiente delle risorse: Assegna le risorse in modo efficace, visualizza le attività, ottimizza i carichi di lavoro e allinea la collaborazione del team durante tutto il ciclo di vita del progetto con i modelli di pianificazione delle risorse di ClickUp

Flessibilità: Organizza e controlla in modo flessibile tutto, dai piccoli team alle grandi aziende con la Organizza e controlla in modo flessibile tutto, dai piccoli team alle grandi aziende con la gerarchia ClickUp

Gestione dell'ambito del progetto: Semplifica la gestione delle modifiche all'ambito del progetto e valuta la necessità di eventuali modifiche con Semplificala gestione delle modifiche all'ambito del progetto e valuta la necessità di eventuali modifiche con il modello di procedura operativa standard per la gestione del controllo delle modifiche di ClickUp

Scarica questo modello Standardizza il processo di controllo delle modifiche per ridurre al minimo le interruzioni utilizzando il modello di procedura operativa standard per la gestione del controllo delle modifiche di ClickUp

Con questo modello è possibile:

Creare un processo standardizzato per richiedere, esaminare e approvare le modifiche

Monitorate lo stato di ogni richiesta di modifica e garantite una risoluzione tempestiva

Mantenete una traccia di audit completa di tutte le modifiche ai fini della conformità

Limiti di ClickUp:

All'inizio la personalizzazione può sembrare eccessiva

L'app mobile non dispone ancora di tutte le funzionalità dell'app desktop

Prezzi di ClickUp:

Piano Free Forever: Ideale per uso personale

Unlimited: Ideale per piccoli team; 7 $ al mese per utente

Business: Ideale per team di medie dimensioni; 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattare per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 5 $ al mese per ogni utente dell'area di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

2. Asana

tramite Asana

Asana è un altro software di controllo dei progetti aziendale facile da usare. Le sue funzionalità chiave includono project management, obiettivi e reportistica, gestione delle risorse, flussi di lavoro e automazioni. Gli utenti apprezzano la sua interfaccia intuitiva.

Questa piattaforma di gestione delle attività consente di sviluppare e pianificare progetti, assegnare e monitorare le attività e visualizzare i progetti in Kanban, sequenza e altre viste. Fornisce inoltre una panoramica delle attività di diversi team, rendendola adatta alla collaborazione tra team interfunzionali durante la gestione di progetti di grandi dimensioni. Asana si integra anche con oltre 270 app per l'automazione del controllo dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana:

Gestisci i progetti dall'inizio alla fine e mantieni il team sincronizzato e in linea con le scadenze per raggiungere gli obiettivi

Collega il lavoro di ogni team a un obiettivo aziendale più ampio, monitorando lo stato di avanzamento con dati in tempo reale nei report

Rendi il team più efficiente con flussi di lavoro e processi automatizzati

Pianificate sequenze temporali accurate, regolate i carichi di lavoro e rimanete in linea con gli obiettivi di sviluppo del progetto

Limiti di Asana:

L'importazione e l'esportazione dei dati sono disponibili solo nei formati JSON e CSV

Solo una persona può assegnare le attività, creando una sfida per i team di grandi dimensioni con più parti interessate al progetto. Inoltre, non è possibile assegnare attività a più assegnatari

Prezzi di Asana:

Gratis: Forever

Starter: 13,49 $/mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana:

G2: 4,3/5 (oltre 9.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 12.000 recensioni)

3. Smartsheet

tramite Smartsheet

Smartsheet combina la flessibilità di un foglio di calcolo con la potenza di uno strumento di project management, rendendolo una delle soluzioni di controllo dei progetti più versatili. È possibile visualizzare e personalizzare facilmente il project management con l'interfaccia intuitiva di Smartsheet. È davvero facile iniziare, soprattutto se avete già esperienza di lavoro con Excel.

Aiuta a tenere traccia di tutti i dati di progetto in un unico posto, a collaborare con il team in tempo reale, ad automatizzare i flussi di lavoro e ad analizzare le metriche chiave delle prestazioni del progetto. SmartSheet consente inoltre di prendere decisioni intelligenti per i progetti grazie alla visualizzazione automatica dei dati. Tuttavia, non dispone di altre funzionalità essenziali per il project management, come la documentazione e l'impostazione degli obiettivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartsheet:

Pianifica i progetti meticolosamente utilizzando le visualizzazioni Kanban, Gannt, Scheda o Griglia

Imposta i budget di progetto e monitora le soglie per aumentare la redditività dei progetti

Dividete il vostro progetto in diverse attività cardine, fasi, attività o incarichi per un migliore project management

Semplificate la collaborazione con la condivisione di documenti, la correzione di bozze, le notifiche e i thread di conversazione

Standardizzate e automatizzate la creazione e la reportistica dei progetti per scalare progetti complessi

Limiti di Smartsheet:

È necessario acquistare funzionalità/funzioni aggiuntive come la tabella pivot, ecc.

È necessario acquistare nuove licenze per acquistare il modello avanzato

Non offre un supporto sufficiente per le formule e lo spazio di archiviazione dei dati

Prezzi di Smartsheet:

Gratis: Per sempre

Pro: 9 $ al mese per utente

Business: 32 $ al mese per utente con un minimo di 3 utenti

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Smartsheet:

G2: 4,4/5 (oltre 15.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

4. Runn

via Runn

Runn consente una pianificazione, un'allocazione delle risorse e un monitoraggio dei progetti senza intoppi, nonché una gestione delle capacità, rendendolo un eccellente software di controllo dei progetti per gestire in modo efficiente le risorse dei vostri progetti.

Utilizza Runn per impostare le sequenze dei progetti, prevedere le risorse necessarie e monitorare i costi per ottenere risultati positivi. Le sue solide funzionalità di reportistica ti aiutano a tenere sotto controllo le risorse necessarie e il loro utilizzo, a separare le ore fatturabili da quelle non fatturabili e a lavorare in modo efficiente per raggiungere i tuoi traguardi.

I team possono utilizzare l'estensione Chrome per un monitoraggio istantaneo e accurato del tempo.

Funzionalità/funzioni principali di Runn:

Bilanciare il carico di lavoro di ciascun membro del team e pianificare in base alle assegnazioni esistenti, alle ferie programmate e ai giorni festivi

Gestisci tempo e denaro per diversi tipi di progetti con informazioni predittive su tutte le metriche finanziarie

Mantieni una panoramica di tutte le tue risorse per monitorare facilmente le prestazioni del team e identificare le tendenze di utilizzo delle risorse

Misurate con precisione lo stato di avanzamento dei progetti e le spese utilizzando le tabelle orarie

Pianifica vari scenari ipotetici per essere pronto ad affrontare qualsiasi cambiamento

Limiti di Runn:

Ha opzioni di personalizzazione limitate e potrebbe non essere possibile adattarlo a elementi specifici del progetto

Potresti trovare complesso integrarlo con sistemi esterni specifici

Prezzi di Runn:

Gratis: Forever

PRO: 10 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Runn:

G2: 4,5/5 (recensioni insufficienti)

Capterra: 4,8/5 (30 recensioni)

5. Float

via Float

Float è una piattaforma integrata per la gestione centralizzata delle risorse e la pianificazione dei progetti. È possibile utilizzarla per gestire le attività di progetto, impostare budget e tariffe fatturabili e definire le fasi e le sequenze dei progetti.

Grazie all'interfaccia intuitiva e alla funzionalità drag-and-drop, è possibile creare pianificazioni dettagliate delle risorse, allocare le risorse in modo efficiente e identificare potenziali colli di bottiglia. La funzionalità di monitoraggio del tempo fornisce una panoramica del tempo stimato rispetto a quello effettivo per le attività, aiutando a controllare i budget e le sequenze dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Float:

Visualizza in tempo reale le pianificazioni dei progetti del tuo team per pianificare la capacità e assegnare il lavoro in modo efficiente

Assegna le attività, imposta le date di scadenza e assegna i budget con una panoramica del tasso di utilizzo di tutti i collaboratori

Monitora lo stato di avanzamento del tuo team e i budget dei progetti in tempo reale, mentre i membri del tuo team registrano e modificano facilmente le loro ore di lavoro effettive

Ricevi notifiche sulle tendenze relative al lavoro non fatturabile e sulle potenziali perdite

Limiti di fluttuazione:

Può essere costoso per i team di piccole dimensioni

Potresti non trovarlo adatto ai dispositivi mobili e avere difficoltà a scorrere su un telefono cellulare

Offre integrazioni limitate

Prezzi variabili:

Gratis: versione di prova di 14 giorni

Starter: 7,5 $ al mese per utente

Pro: 12,5 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Float:

G2: 4,2/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.500 recensioni)

6. Teamdeck

via Teamdeck

Teamdeck è una piattaforma completa per la gestione delle risorse e la pianificazione dei progetti per team creativi e tecnici. Aiuta a gestire la disponibilità delle risorse, a monitorare le ore fatturabili e a prevedere facilmente i requisiti. È possibile monitorare il carico di lavoro attuale e futuro del team in tempo reale sui calendari del team e allocare le risorse di conseguenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Teamdeck:

Assegna i progetti al calendario del tuo team e definisci il loro programma orario in base alla disponibilità, alla posizione lavorativa, alle competenze e agli attributi da te definiti

Gestisci le ferie del tuo team e monitora la loro disponibilità oraria per sapere quando saranno presenti al lavoro e quando saranno assenti

Personalizza i modelli di reportistica per diversi team come PM, HR, Finance e Operations per risparmiare tempo

Monitorate con facilità i tempi dei singoli membri su più progetti

Pianifica meglio i progetti futuri ottenendo una visualizzazione completa della tua pipeline attuale e dell'utilizzo delle risorse

Limiti di Teamdeck:

Non avvisa nessuno quando un membro del team prende un giorno di ferie, rendendo difficile monitorare la presenza del team

Gli utenti hanno riscontrato errori nei dati dei report

Non esiste un piano gratuito, solo una versione di prova gratuita

Prezzi di Teamdeck:

Gratis: versione di prova di 30 giorni

Membro Light: 2 $ al mese

Membro con accesso completo: 6 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Teamdeck:

G2: 4,6/5 (12 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (42 recensioni)

7. Jira

tramite Jira

Jira è uno strumento di tracciamento dei problemi e di project management agile per team di sviluppo software. Con Jira puoi pianificare, tracciare e rilasciare progetti software senza sforzo. Utilizza metodologie agili che consentono ai team di rispondere rapidamente alle mutevoli esigenze, aumentando così il tasso di successo dei progetti. Integralo con altre app di sviluppo per mappare gli obiettivi aziendali e individuare i colli di bottiglia nei diversi reparti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira:

Mantieni il tuo team e le parti interessate sincronizzati aggiungendo epiche, mappando elementi di lavoro, dipendenze e versioni su una sequenza temporale

Utilizza le bacheche scrum per suddividere progetti grandi e complessi in attività gestibili, in modo che i tuoi team, lavorando in sprint, possano consegnare più rapidamente

Crea flussi di lavoro personalizzabili che si adattano a qualsiasi stile di lavoro

Configura DevOps e integra Jira senza problemi con altri prodotti Atlassian

Ottieni dati in tempo reale sui rischi e sullo stato di avanzamento del progetto per continuare a ottimizzare le prestazioni

Limiti di Jira:

Non è in grado di automatizzare completamente i progetti

Gli utenti hanno trovato Jira poco flessibile e difficile da personalizzare

Sebbene sia possibile importare idee in un progetto utilizzando l'importazione CSV, con questo metodo non è possibile trasferire le impostazioni dei campi, le visualizzazioni o le impostazioni del progetto

Prezzi di Jira:

Free Forever: Fino a 10 utenti

Standard: 7,16 $ al mese per utente

Premium: 12,48 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira:

G2: 4,3/5 (oltre 5.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 14.000 recensioni)

8. Basecamp

via Basecamp

Basecamp è un altro software di project management e controllo dei progetti che offre vari strumenti di pianificazione, monitoraggio e gestione dei progetti, come bacheche, elenchi di cose da fare, chat di gruppo e tabelle con schede per la pianificazione dei progetti. Il suo punto di forza è la semplice interfaccia utente che si concentra esclusivamente sulla collaborazione online.

Con Basecamp, puoi creare check-in automatici per le attività ripetitive del team e visualizzare lo stato di avanzamento complessivo di più progetti. Ti consente inoltre di pianificare eventi, scadenze e attività cardine del progetto, garantendo efficienza e trasparenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Basecamp:

Organizza tutti i tuoi progetti, incarichi e programmi in un dashboard semplice e di una sola pagina

Utilizza spazi organizzati per creare, condividere e discutere documenti, file e immagini

Comunicare in modo efficace con la chat di gruppo in tempo reale

Imposta check-in automatici per ridurre il tempo delle riunioni

Limiti di Basecamp:

Mancano funzionalità/funzioni essenziali per il project management come il monitoraggio del tempo, l'assegnazione delle attività e i grafici Gantt

Non è possibile aggiungere tag alle etichette per assegnare priorità, allocare o classificare gli elementi di azione

Non esiste un piano Free

Prezzi di Basecamp:

Gratis Versione di prova di 30 giorni, nessun piano Free

Basecamp: 15 $ al mese per utente

Piano Pro Unlimited: 299 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Basecamp:

G2: 4. 1/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 14.000 recensioni)

9. Hub Planner

tramite Hub Planner

Con Hub Planner, puoi pianificare e programmare le tue risorse per diversi progetti e monitorarne le prestazioni confrontando il tempo previsto con quello effettivo. Questo ti aiuta a monitorare le prestazioni del team rispetto agli obiettivi prefissati e a valutare le competenze di ciascuna risorsa. Fornisce inoltre dashboard intuitive e modelli di report per monitorare lo stato di avanzamento e la redditività dei progetti.

Aiuta inoltre gli utenti a richiedere e approvare rapidamente le risorse all'interno del sistema con l'aiuto di un'estensione del flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hub Planner:

Monitorate le sequenze dei progetti con le tabelle orarie di Hub Planner confrontando il tempo pianificato e il tempo riportato per ciascuna attività

Pianifica facilmente i progetti tra team interni ed esterni

Utilizza la mappa termica dinamica per identificare rapidamente le lacune nella pianificazione del progetto e visualizzare il carico di lavoro del tuo team

Gestisci le spese del tuo progetto e ottieni informazioni dettagliate sulla sua redditività

Limiti di Hub Planner:

Non è possibile modificare un errore nella tabella oraria del progetto

Alcuni utenti trovano la reportistica di progetto un po' complicata

Sebbene sia utile per i team di piccole dimensioni, il software potrebbe non essere adatto alle complesse esigenze dei team più grandi

Prezzi di Hub Planner:

Plug & Play: 7 $ al mese per utente

Premium: 18 $ al mese per utente

Business Leader: 54 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Hub Planner:

G2: 4,2/5 (19 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 100 recensioni)

10. Saviom

via Saviom

La soluzione Enterprise Project Portfolio Management di Saviom aiuta le organizzazioni a gestire più progetti contemporaneamente. È possibile monitorare lo stato dei progetti e i risultati in tempo reale, identificare tempestivamente i rischi e ridurre i colli di bottiglia.

Inoltre, Saviom analizza le prestazioni del progetto rispetto ai budget stabiliti per aumentare la redditività. Aiutandovi a prevedere la forza lavoro disponibile e i requisiti del progetto, vi aiuta a ridurre al minimo le spese generali e a migliorare l'utilizzo fatturabile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Saviom:

Completate più progetti con meno risorse grazie alla soluzione Enterprise Project Portfolio Management (EPPM), in grado di generare previsioni sui requisiti delle risorse, aiutandovi a massimizzare l'utilizzo

Assegnate e spostate le attività con un semplice movimento drag-and-drop

Prendete decisioni migliori con dashboard dettagliate in tempo reale e report personalizzabili con filtri e campi personalizzati

Genera vari scenari per anticipare e pianificare le sfide aziendali

Crea sequenze automatizzate e flussi di lavoro personalizzati per risparmiare tempo e lavoro richiesto

Limiti di Saviom:

La documentazione è limitata; pertanto, ottenere i risultati desiderati richiede alcune versioni di prova ed errori e può richiedere molto tempo all'inizio

Gli utenti hanno trovato l'interfaccia un po' goffa e antiquata

Prezzi Saviom:

Licenza Power: Prezzi personalizzati

Licenza Lite: Prezzi personalizzati

Licenza non utente: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Saviom:

G2: NA

Capterra: 4,2/5 (20 recensioni)

