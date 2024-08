Come costruire un programma di lavoro cronometrato per il team

Siete mattinieri? O forse un nottambulo? Riuscite a ritagliarvi qualche ora di produttività nelle prime ore del mattino o nel cuore della notte? Da fare, siete dei cronolavoratori.

La scrittrice Ellen Scott ha coniato il termine "chronoworking" in una delle sue newsletter che era un modo accattivante per descrivere gli orari di lavoro di oggi. Vediamo di cosa si tratta, che ne dite?

Che cos'è il cronoworking?

Il cronoworking è il processo di creazione di orari di lavoro flessibili che si adattano ai ritmi circadiani e ai livelli di energia di un individuo. Questo strategia di gestione del tempo riconosce che ogni lavoratore è diverso, con esigenze, desideri, produttività e momenti della giornata unici.

I mattinieri potrebbero lavorare dalle 6 alle 14, mentre i nottambuli potrebbero iniziare alle 19 e lavorare fino a notte fonda. Oppure si può scegliere di suddividere questo orario in 2-3 periodi di produttività.

Il cronolavoro non è solo flessibilità del posto di lavoro tuttavia, si tratta della libertà di scegliere il proprio turno di lavoro in base ai picchi di produttività o alle esigenze di vita. Si tratta della libertà di scegliere un proprio turno di lavoro unico, in linea con i picchi di produttività personali o con le esigenze dello stile di vita.

I pro e i contro del cronoprogramma

Come la maggior parte dei modelli di lavoro con orari flessibili dell'era del lavoro ibrido, il cronoworking si concentra sul singolo lavoratore della conoscenza. Permette loro di scegliere ciò che fa per loro, offrendo diversi vantaggi.

Autonomia: I lavoratori della conoscenza, soprattutto quelli esperti, preferiscono avere l'autonomia di Da fare senza essere controllati. Il cronolavoro incarna l'autonomia, creando fiducia e affidabilità.

Autogestione: Il Chronoworking semplifica la gestione del team . Crea team autogestiti che sono responsabili dei risultati e non solo della presenza/disponibilità durante l'orario di lavoro.

Produttività: Le persone non sono uniformemente produttive durante la giornata; alcune possono essere più sveglie al mattino, mentre altre trovano il loro ritmo nel pomeriggio o alla sera. Il cronoworking aiuta i team a raggiungere i seguenti obiettivi obiettivi di produttività nel modo più naturale per loro e meno stressante.

Equilibrio tra lavoro e vita privata: L'equilibrio tra lavoro e vita privata tradizionale prevedeva serate e fine settimana liberi e forse tre settimane di vacanza. Le famiglie moderne hanno bisogno di maggiore flessibilità. Il cronoworking consente alle persone di trovare l'equilibrio tra lavoro e vita privata più adatto a loro, in modo da potersi occupare più facilmente delle questioni personali, gestire lo stress e prevenire il burnout.

Se vi sembra l'ideale, fate una pausa. Potrebbe non essere per tutti. Alcune delle critiche comunemente mosse ai modelli di cronoworking sono le seguenti.

❌ Non per tutti: I dipendenti dei negozi al dettaglio, i dirigenti commerciali, i cassieri di banca, ecc. che lavorano con diversi interlocutori, devono essere disponibili quando lo sono gli altri. Questi ruoli non sono adatti a Chronoshifts, poiché l'orario d'ufficio non può essere modificato per soddisfare gli orari di lavoro individuali di una persona.

❌ Non per collaborazione in tempo reale : Trovare un orario comune per la collaborazione di più membri del team può essere un incubo se tutti lavorano in modalità Chronoworking. Questi team ricorreranno alla comunicazione asincrona, che a volte può essere inefficace per risolvere problemi complessi.

❌ Non per i gestori del team: Se il vostro lavoro consiste nel gestire un team, assegnare lavoro, rivedere i risultati, dare feedback e guidare verso obiettivi comuni, Chronoworking potrebbe ostacolare le vostre attività quotidiane. Inoltre, sarebbe impossibile per i manager essere disponibili in ogni momento della produttività dei membri del team.

❌ Non adatto a dipendenti giovani e inesperti: Il cronolavoro richiede un certo livello di autogestione e di iniziativa. Le persone che sono completamente nuove al mondo professionale potrebbero sentirsi distanti e non supportate.

Nonostante i potenziali svantaggi del Chronoworking, può essere prezioso per i team remoti/ibridi. Ecco come.

Cronolavoro derivante dal lavoro da remoto

La pandemia, il tributo emotivo, l'affaticamento da zoom e il lavoro da remoto hanno favorito il passaggio naturale allo Zoom. Mentre la pandemia ha disaccoppiato la presenza fisica in ufficio dalle prestazioni lavorative, il cronoworking fa lo stesso per gli orari di lavoro fissi.

Da allora, il cronoworking e il lavoro da remoto hanno avuto una relazione simbiotica. Per i lavoratori a distanza, il cronoworking è il modo in cui si svolge la giornata produttiva. Ad esempio, molti membri del team iniziano la loro giornata lavorativa allo standUp delle 11, lavorando fino a tarda notte su attività ad alta concentrazione.

Poiché nessuno li controlla fisicamente, non devono preoccuparsi di apparire online per un numero specifico di ore. Se i lavoratori remoti hanno bisogno di cambiare spazio, possono spostarsi nella caffetteria più vicina.

D'altra parte, per essere un Chronoworker efficace, è meglio lavorare da casa. Il lavoro da remoto offre la libertà, lo spazio fisico e il tempo per scegliere le ore più produttive.

Sebbene il lavoro da remoto sia molto supportato dai modelli di Chronoworking, è possibile implementarlo per tutti i tipi di team. Ecco come fare.

Come implementare il cronoworking sul posto di lavoro

Nell'ambito della vostra politica di lavoro flessibile, potreste offrire ai membri del vostro team la possibilità di scegliere il proprio orario. Alcuni di questi potrebbero anche essere di tipo Chronoworking.

Tuttavia, l'implementazione di un approccio strutturato al cronoworking può dare maggiore chiarezza a voi e al vostro team. Un solido software di project management vi aiuterà a implementare, monitorare, ottimizzare e sostenere il cronoworking. Ecco come fare.

1. Valutare l'idoneità al lavoro

Come abbiamo già detto, il cronoworking non è adatto a tutti. Quindi, prima di implementarlo, valutate quali ruoli sono adatti a orari di lavoro flessibili.

Definire i ruoli: Scrivete una descrizione completa del lavoro per assicurarvi di includere tutti gli aspetti del lavoro che richiedono la presenza del dipendente a una certa ora.

Delineare i compiti da svolgere: Per lavorare efficacemente con Chronowork, i membri del team devono sapere cosa devono realizzare. Pertanto, prima di accettare il cronoworking, delineate le aspettative e gli obiettivi da raggiungere per ogni persona.

Identificare le metriche: Il modo più semplice con cui i team misuravano la produttività era il numero di ore lavorate. Se si timbravano otto ore al giorno, si era considerati produttivi. Il chronoworking richiede un nuovo modo di pensare.

2. Sviluppare politiche chiare

Create politiche dettagliate per garantire chiarezza ed equità. Offrire consigli per l'Home Office . Includete i loro diritti e doveri. Per istanza, i Chronoworker potrebbero avere il diritto di scegliere l'orario di lavoro, purché siano disponibili ogni giorno per lo StandUp o rispondano a tutte le comunicazioni entro 12 ore.

6. Formate i vostri leader

Affinché questo modello sia efficace, è necessario dotare i leader delle competenze necessarie per gestire un team di cronoworking. Offrite una formazione su:

Impostazione delle aspettative

Misurare i risultati anziché le ore lavorate

Assistenza ai diversi orari dei membri del team

Mantenere cancellati i canali di comunicazione

Risoluzione dei conflitti

Con l'affermarsi del lavoro da remoto, le riunioni sono diventate importanti perdite di tempo in ufficio . Per evitare questo fardello, formate i vostri manager e i capi reparto a gestire riunioni efficaci che non interrompano il tempo produttivo del team.

Se tutto questo vi sembra un grosso cambiamento organizzativo per una nuova tendenza, ripensateci.

Esplorare le tendenze future del cronolavoro

Come il lavoro da remoto e il lavoro ibrido, il cronoworking ha il potenziale per sostituire la tradizionale giornata lavorativa dalle 9 alle 5. Soprattutto nei lavori di conoscenza come la scrittura, il codice, il design, ecc. il cronoworking crea l'opportunità di fare lavori all'avanguardia attingendo al tempo più creativo del dipendente.

Per estensione, il cronoworking può diventare la norma tra i nomadi digitali, che lavorano non solo da dove vogliono, ma anche quando vogliono. L'evoluzione strumenti per i nomadi digitali aiutano a rendere più agevole questa transizione.

Strumenti di IA e app per la pianificazione del lavoro possono aiutare i Chronoworker fungendo da assistente personale, indipendentemente dall'orario di lavoro. Sulla scia dell'IA generativa, le organizzazioni utilizzeranno strumenti più intelligenti per consentire il Chronoworking.

Abbracciare attivamente il cronoworking con ClickUp

Sebbene il cronoworking non sia adatto a tutti, può essere un fattore di svolta per la maggior parte delle aziende, soprattutto in un ambiente di lavoro ibrido o completamente remoto. Può aumentare in modo esponenziale la produttività e la creatività dei lavoratori della conoscenza.

In sostanza, il cronoworking è un comportamento di lavoro sano che i team potrebbero adottare. La chiave dell'esito positivo, tuttavia, sta nell'essere ponderati e adattivi nell'implementazione.

Domande frequenti su Chronoworking

1. Che cos'è il Chronoworking?

Il cronolavoro è una modalità di lavoro flessibile che consente ai dipendenti di scegliere il proprio orario di lavoro in base ai ritmi di produttività e agli orologi corporei.

2. Perché il cronoworking è la prossima tendenza del lavoro?

Il cronoworking offre tutte le vantaggi dei team virtuali e altro ancora. Si allinea alle moderne preferenze di flessibilità, adattando gli orari di lavoro ai picchi di energia personali. Supporta l'equilibrio tra lavoro e vita privata e sfrutta la tecnologia che facilita il lavoro da remoto e asincrono.

Questo approccio soddisfa perfettamente le esigenze in evoluzione di una forza lavoro diversificata e globale e si adatta alle dinamiche del luogo di lavoro contemporaneo.

3. Come può Chronoworking aumentare la produttività dei dipendenti?

Chronoworking aumenta la produttività dei dipendenti grazie a:

Consentendo alle persone di lavorare nei momenti di picco energetico

Riducendo l'affaticamento

Riducendo al minimo le interruzioni

Supportando un migliore equilibrio tra vita privata e lavoro

Migliorare la soddisfazione sul lavoro

L'allineamento con i ritmi di produttività personali porta a una produzione di lavoro più efficiente ed efficace.