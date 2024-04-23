TickTick vs. ClickUp: qual è la migliore app per la gestione delle attività?

La difficoltà di rimanere organizzati e concentrati è reale; trovare lo strumento di produttività giusto può essere la chiave per superare il caos.

Scopri i software di gestione delle attività come TickTick e ClickUp, progettati per aiutarti a domare l'elenco delle cose da fare in continua crescita. Questi taskmaster digitali promettono di semplificare il tuo flusso di lavoro, aumentare la produttività e mettere ordine nel caos della vita quotidiana.

Ma quale scegliere? In questo post del blog, analizzeremo in dettaglio il confronto tra ClickUp e TickTick, esplorandone le funzionalità e i prezzi e determinando infine quale app sia la migliore per la gestione delle attività.

TickTick vs. ClickUp: confronto rapido per scegliere il task manager giusto

Funzionalità/Funzione TickTick ClickUp Gestione delle attività Elenchi semplici, priorità, elenchi intelligenti, attività ricorrente Attività avanzate, attività secondarie, dipendenze, automazioni, oltre 15 visualizzare Collaborazione Condivisione di base; visualizzare limitato nel piano Free Collaborazione in tempo reale con documenti, commenti, tagging, attività collegate Visualizzare e visualizzazione Calendario e Kanban nei piani a pagamento Calendario, bacheca, diagramma di Gantt, Sequenza, tabella e lavagne online incluse. Integrazioni Limite (Slack, Gmail, Zapier) Oltre 1.000 integrazioni Funzionalità IA Nessuna ClickUp Brain per riepiloghi, azioni da intraprendere, automazioni Gestione del tempo Timer Pomodoro, monitoraggio delle abitudini Monitoraggio del tempo, stime, fogli presenze, vista Carico di lavoro Prezzi* Free; Premium 35,99 $/anno Gratis; piani a pagamento a partire da 7 $/utente/mese Ideale per Persone che hanno bisogno di semplici elenchi da fare Teams e utenti esperti che necessitano di una gestione delle attività flessibile e scalabile

Cos'è TickTick?

tramite TickTick

TickTick è un'app di produttività intuitiva progettata per liberi professionisti e piccole imprese. La sua interfaccia utente semplice mantiene le attività organizzate, rendendo più facile gestire gli obiettivi di lavoro e personali in un unico posto.

La funzionalità unica dell'app è la sua capacità di monitorare più elenchi di attività su un unico schermo, rendendola estremamente comoda per chi gestisce attività in diversi ambiti della vita e del lavoro.

TickTick offre funzionalità avanzate come un calendario flessibile e una lavagna Kanban, che lo rendono adatto al project management leggero.

Puoi collaborare con colleghi o familiari, condividere elenchi, assegnare attività e tenere traccia della cronologia delle attività. Con promemoria automatici per attività singole e attività ricorrente e cinque visualizzazioni del calendario, TickTick semplifica la gestione delle attività per gli impegni più frenetici.

Funzionalità/funzione di TickTick

Scopriamo alcune delle funzionalità chiave di TickTick:

Voce e gestione intelligente delle attività

tramite TickTick

Creare e gestire le attività su TickTick non solo è flessibile, ma anche intelligente.

Dimentica la digitazione: usa la tua voce per creare facilmente delle attività abilitando Siri con TickTick sul tuo iPhone. Se sei un utente Android, usa la funzionalità Quick Ball per creare attività dalla schermata iniziale, anche quando il telefono è bloccato.

Puoi impostare date di scadenza, assegnare attività ad altri, aggiungere tag e stabilire le priorità delle attività, tutto dal widget TickTick, disponibile per tutti gli utenti di smartphone.

TickTick comprende anche le date espresse in linguaggio naturale (la funzionalità si chiama Smart Date Parsing). Basta dire "oggi" o "domani" o fare una menzione di un giorno specifico della settimana e l'app calcolerà rapidamente la data di scadenza dell'attività.

Oltre a ciò, l'app offre la creazione di tag personalizzati e una funzionalità di conversione delle email in attività per una maggiore efficienza.

2. Avvisi e promemoria multipli

tramite TickTick

Se imposti sei sveglie per svegliarti (solo per sicurezza), apprezzerai la funzionalità/funzione di TickTick che consente di impostare più avvisi per ogni attività.

Ciò che rende questa funzionalità/funzione speciale è la sua personalizzazione. Non si tratta solo di avere più promemoria, ma di adattare gli avvisi alle tue preferenze. Puoi scegliere tra notifiche push, email o persino messaggi di testo.

TickTick fa un passo in più con i promemoria basati sulla posizione per gli utenti Android e iOS. Se hai bisogno di un promemoria per meditare prima di andare al lavoro, imposta dei promemoria che si attivano al trigger non appena ti siedi alla scrivania.

3. Organizzazione delle attività con gli elenchi intelligenti

tramite TickTick

Stai cercando un assistente personale che ti aiuti a organizzare le tue attività? Prova gli elenchi intelligenti di TickTick.

Con Smart Lists, puoi creare viste dinamiche delle attività in base a criteri specifici come priorità, data di scadenza, tag o elenco in cui si trovano. Non si tratta solo di elenchi statici, ma si aggiornano automaticamente man mano che le attività soddisfano i criteri impostati. È come una magia per mantenere la tua vista delle attività personalizzata e aggiornata.

Questi elenchi intelligenti personalizzati ti consentono di raggruppare le attività in base alla posizione, al tipo di lavoro, alle relazioni o alle scadenze.

Assegna priorità alle attività con priorità alta, media, bassa o nessuna priorità, completandole con codici colore per evidenziare gli elementi più importanti. Cerca facilmente le attività ordinandole in base a ora, titolo, tag, priorità o filtri personalizzati.

4. Timer Pomodoro per migliorare la gestione del tempo

tramite TickTick

TickTick include un timer Pomodoro integrato nel software di gestione delle attività.

Con questo timer, sei tu a decidere per quanto tempo vuoi lavorare prima di fare una pausa. Segue la tecnica Pomodoro, suddividendo il tuo lavoro in intervalli, solitamente di 25 minuti, con brevi pause tra uno e l'altro.

Puoi anche riprodurre un rilassante rumore bianco mentre lavori, anche se il piano a pagamento offre più opzioni. C'è un bonus per i membri: puoi stimare il tempo necessario per completare un'attività e confrontarlo con il tempo effettivamente impiegato.

Prezzi di TickTick

Free

Premium: 35,99 $/anno

Cos'è ClickUp?

ClickUp è una potente piattaforma di produttività all-in-one con tutto ciò che ti serve per gestire senza sforzo le tue attività e i tuoi progetti.

Scelta da aziende come AirBnB, Netflix e Google, questa piattaforma offre una soluzione di gestione delle attività di prim'ordine con funzionalità/funzione che aumentano la produttività e ottimizzano i flussi di lavoro.

ClickUp combina perfettamente project management, collaborazione sui documenti, promemoria, calendari e persino funzionalità di finestra In arrivo in un'unica potente piattaforma. Questo approccio centralizzato elimina la necessità di utilizzare più app e favorisce flussi di lavoro più fluidi.

La sua suite di gestione delle attività utente-friendly favorisce un multitasking efficiente e l'organizzazione di progetti di qualsiasi dimensione. Ti aiuta a pianificare piani di attività personalizzati con scadenze per massimizzare la produttività. Inoltre, puoi ottenere reportistiche dettagliate sullo stato di avanzamento del tuo progetto e tenere tutto organizzato in dashboard chiare. Puoi anche assegnare priorità alle attività con un sistema di codifica a colori, che rende più facile individuare gli elementi con la massima priorità.

ClickUp offre anche funzionalità complete di gestione delle attività, tra cui assegnazione di compiti, attività secondarie, dipendenze, promemoria, priorità, tag, commenti, allegati di file e altro ancora. Questa solida funzionalità è adatta a team di tutte le dimensioni e in vari settori.

Che tu sia un imprenditore individuale o un'azienda, ClickUp può adattarsi alle tue esigenze.

ClickUp funzionalità/funzione

ClickUp sta diventando un software di gestione delle attività sempre più popolare grazie alla sua suite completa di funzionalità/funzione.

Personalizza il tuo spazio di lavoro e le tue attività

Assegna, monitora e effettua il monitoraggio e il tracking di tutti i progressi del tuo team in un unico spazio di lavoro grazie a ClickUp attività.

attività di ClickUp ti consentono di personalizzare i flussi di attività con campi personalizzati specifici per le esigenze del tuo team o del tuo progetto. Questi campi possono acquisire dati aggiuntivi o metadati relativi alle attività, come livelli di priorità, tipi di attività, reparti o altre informazioni rilevanti. Questo ti aiuta a organizzare e filtrare le attività in modo più efficace.

Puoi collaborare facilmente con il tuo team assegnando attività a più persone e creando thread di commenti. Personalizza questi commenti con istruzioni specifiche o contestualizzazioni per ciascun assegnatario. Puoi persino trasformare i commenti in elementi da intraprendere e risparmiare tempo con registrazioni dello schermo condivisibili.

Invece di affidarti agli stati predefiniti delle attività (ad esempio, Aperta, Chiusa), in ClickUp puoi definire stati personalizzati in linea con il flusso di lavoro del tuo team. Ad esempio, potresti avere stati come "in corso", "In attesa di revisione", "Bloccata" o "In sospeso". Ciò fornisce più contesto e chiarezza sullo stato attuale di ciascuna attività.

Naviga rapidamente tra i tuoi progetti e guarda il tuo lavoro da diverse prospettive. Personalizza le attività secondarie per visualizzare le informazioni di cui hai bisogno al momento giusto. ClickUp offre varie visualizzazioni (ad es. Bacheca, Elenco, Calendario) per visualizzare e gestire le attività.

Che si tratti di un progetto specifico o di attività quotidiane, questa funzionalità/funzione ti consente di gestire ogni tipo di lavoro con maggiore efficienza e migliore visibilità. Puoi personalizzare il tuo spazio di lavoro e definire i tipi di attività più adatti al tuo team.

2. Velocizza le attività con i modelli

Scaricare questo modello Semplifica la gestione delle attività con un framework all-in-one grazie al modello di gestione delle attività di ClickUp.

Puoi garantire la massima efficienza con un modello di gestione delle attività che soddisfi ogni membro, progetto e flusso di lavoro.

Il modello di gestione delle attività di ClickUp è dotato di funzionalità complete che consentono ai team di:

Struttura e classifica le attività in base al loro stato, importanza o divisione del team.

Monitora e perfeziona i flussi di lavoro valutando la capacità del team e lo stato di avanzamento delle attività.

Lavora senza intoppi insieme alla pianificazione, alla delega e all'esecuzione delle attività tra vari gruppi.

3. Automatizza le attività ricorrenti con ClickUp Brain

Usa ClickUp Brain per occuparti delle attività ripetitive e banali mentre ti concentri sulle cose importanti.

ClickUp Brain nella gestione delle attività è come avere un genio utile per il tuo lavoro. Con pochi clic, ti consente di automatizzare quasi tutto utilizzando comandi in linguaggio naturale, rendendo più facile per il tuo team concentrarsi sulle attività essenziali. Con questa funzionalità/funzione, l'impostazione e il monitoraggio degli obiettivi di project management sono semplicissimi.

Questo strumento IA è in grado di riepilogare rapidamente gli appunti delle riunioni o gli aggiornamenti dei progetti e di generare azioni da intraprendere e approfondimenti da documenti e attività. Grazie a intestazioni e tabelle pre-strutturate, l'IA garantisce ai project managers contenuti ben organizzati.

Ma non è tutto.

ClickUp Brain è anche in grado di analizzare i dati di progetto, migliorare il processo decisionale, stimare i costi di progetto, ottimizzare l'allocazione delle risorse, effettuare una previsione delle esigenze di capacità, semplificare la gestione del team e monitorare i potenziali rischi in tempo reale.

4. Ottimizza i tuoi processi con le liste di controllo delle attività

Crea flussi di lavoro pratici dai tuoi elenchi da fare all'interno di un'attività con l'aiuto delle liste di controllo delle attività.

Le liste di controllo delle attività di ClickUp ti aiutano a creare semplici elenchi da fare e passaggi all'interno di un'attività. Con un layout intuitivo, un'interfaccia drag-and-drop e la possibilità di nidificare gli elementi, le liste di controllo trasformano il tuo elenco da fare in pratici flussi di lavoro per te e il tuo team.

Le liste di controllo delle attività sono perfette per elencare passaggi o attività che comportano azioni multiple e ripetitive. Puoi gestire le tue liste di controllo quotidiane dal tuo computer, dispositivo mobile o browser. Ti consentono anche di aggiungere formattazioni e colori personalizzati per mantenere l'interesse.

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: 10 $ al mese per utente

Aziendale: 19 $ al mese per utente

Contattaci per conoscere i prezzi

ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 5 $ al mese per ogni area di lavoro e ogni membro.

TickTick vs. ClickUp: confronto delle funzionalità/funzione

Funzionalità/Funzione TickTick ClickUp Visualizza calendario Solo nella versione a pagamento Sì Organizzazione delle attività Semplice ed essenziale; include elenchi intelligenti e attività con priorità multiple. Avanzata: puoi aggiungere attività e obiettivi, raggruppare le attività, assegnare commenti, impostare notifiche e visualizzare tutto tramite oltre 15 visualizzazioni. Collaborazione Con limite; gli utenti gratis non possono accedere alle visualizzazioni Calendario e Kanban. Espansivo: crea documenti, collegali alle attività e taggali correttamente in modo che tutto venga aggiornato automaticamente. Integrazioni Limite; può effettuare la connessione con Slack e Gmail Oltre 1000 integrazioni IA No Sì Analisi Limite Avanzato Promemoria Sì Sì Monitoraggio del tempo Sì Sì Supporto clienti chattare, email Chattare, email, telefono, tutorial

Sia TickTick che ClickUp offrono solide funzionalità di gestione delle attività, soddisfacendo le diverse esigenze di individui e team.

Tuttavia, a un esame più attento, le loro funzionalità/funzioni e il loro approccio differiscono, rendendo una delle due potenzialmente più adatta alle tue esigenze specifiche. Approfondiamo i dettagli e confrontiamo le loro offerte:

1. Organizzazione

TickTick

L'organizzazione delle attività in TickTick è semplice ed essenziale. Elenchi intelligenti e opzioni per assegnare priorità alle attività offrono agli utenti modi semplici per organizzare e assegnare le attività alle persone giuste. Puoi anche aggiungere date di scadenza, creare tag personalizzati e utilizzare i suoi modelli con limite per portare avanti il lavoro.

ClickUp

D'altra parte, ClickUp può fare tutto ciò che fa TickTick e anche di più. Dall'impostazione di obiettivi e attività al loro monitoraggio su una dashboard unificata, questa piattaforma fa davvero il possibile.

Invece di creare ogni volta nuovi elenchi di attività, puoi salvare le attività ricorrenti come modelli e aggiungerle immediatamente alla tua raccolta per utilizzarle in futuro. Se desideri qualcosa di già pronto, utilizza la sua vasta libreria di modelli per la project management delle attività e dei progetti.

Raggruppa attività simili, assegna commenti, imposta notifiche, fai brainstorming di nuove idee sulla stessa piattaforma e visualizzale in più di 15 modi per monitorare ogni attività esattamente come desideri.

2. Collaborazione

TickTick

TickTick è ottimo per collaborare con altri. La condivisione degli elenchi con diversi utenti, sia che si tratti di progetti di lavoro che di altre attività, consente di assegnare le attività agli specifici membri del team, chiarendo le responsabilità.

Sebbene TickTick ti consenta di vedere cosa sta succedendo con le attività, le sue funzionalità/funzione nel piano Free sono con limite. Esempio, le visualizzazioni Calendario e Kanban sono riservate esclusivamente ai membri premium.

Queste app offrono un'ottima panoramica dei flussi di lavoro in corso e consentono il monitoraggio dello stato, ma non sono accessibili agli utenti gratis, che vengono quindi promossi a cercare alternative a TickTick.

ClickUp

ClickUp semplifica la collaborazione in team integrando perfettamente l'organizzazione dei progetti e le funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale in una potente piattaforma. Grazie alla possibilità di creare documenti ClickUp ricchi e collaborativi e di collegarli direttamente alle attività pertinenti, i team possono mantenere una base di conoscenze centralizzata che fornisce contesto e chiarezza in ogni passaggio.

Una delle funzionalità/funzioni distintive di ClickUp è il suo intuitivo sistema di tagging per i documenti. Consente ai team di ordinare, cercare e navigare facilmente tra le informazioni, eliminando il disordine e la disorganizzazione che spesso affliggono i metodi di documentazione tradizionali.

Assegnando attività, progetti e documenti con relazioni chiare, ClickUp garantisce che gli aggiornamenti e le modifiche vengano automaticamente riportati su tutta la linea, mantenendo tutti in sincronizzazione e aggiornati.

3. Integrazioni

TickTick

TickTick non è così efficiente nelle integrazioni come ClickUp. Sebbene l'app sia disponibile su vari dispositivi (dai desktop agli smartwatch), può integrarsi solo con poche piattaforme come Slack, Zapier e Gmail.

Questo può diventare un problema per i team interfunzionali che utilizzano quotidianamente diverse piattaforme. Il continuo passaggio da un'app all'altra spesso ostacola l'efficienza e la produttività.

ClickUp

ClickUp, invece, può connettersi con oltre 1000 app grazie alle integrazioni ClickUp! Questo lo rende una scelta eccellente per i team che utilizzano più piattaforme per svolgere il proprio lavoro.

Invece di passare continuamente da un'app all'altra, possono riunire le loro attività e i loro progetti in un unico spazio di lavoro collaborativo. Questo rende i loro flussi di lavoro più fluidi, promuovendo una gestione efficiente e una maggiore produttività.

4. Prezzi

Piano TickTick ClickUp Free Aggiungi attività con la voce, trasforma le email in attività, analisi intelligente delle date, avvisi fastidiosi, elenchi intelligenti. Attività illimitate, lavagne bianche, documenti collaborativi, bacheche Kanban, vista Tutto, visualizza Calendario, campi personalizzati A pagamento 1 piano: Premium. Include tutte le funzionalità gratuite, più: visualizzare calendario, sottoscrizioni a calendari di terze parti, visualizzare Kanban, filtri personalizzati, cronologia delle modifiche, monitoraggio dei progressi. 3 piani: Unlimited, Business ed Enterprise Unlimited Business Enterprise Tutto gratis, più monitoraggio del tempo, ospiti con autorizzazione, integrazioni Unlimited, team, visualizzare Modulo, IA. Tutto ciò che è incluso in Unlimited, più automazione avanzata, monitoraggio del tempo con stime granulari, tabelle orarie, gestione del carico di lavoro, condivisione pubblica avanzata. Tutto ciò che serve per il business, più autorizzazioni avanzate, ruoli personalizzati illimitati, condivisione degli spazi con il team, capacità personalizzata nel carico di lavoro.

TickTick

Il piano tariffario di TickTick è piuttosto semplice: c'è una versione gratuita e una a pagamento, tutto qui. Alcuni potrebbero trovarlo troppo rigido, soprattutto perché il piano a pagamento contiene le funzionalità/funzione più avanzate, come i filtri personalizzati.

Un piano tariffario rigido come questo potrebbe allontanare i marchi più grandi, che potrebbero essere alla ricerca di funzionalità specifiche per fornire supporto alla loro scalabilità.

ClickUp

D'altro canto, i piani tariffari di ClickUp sono estremamente flessibili. Sono convenienti e offrono vantaggi speciali personalizzati per team e aziende di tutte le dimensioni. Ciò garantisce ai clienti un ampio margine di scalabilità e risparmio.

ClickUp ha quattro livelli: gratis, illimitato, business e azienda. Puoi scegliere quello che preferisci in base alle dimensioni e alle esigenze attuali della tua azienda.

TickTick vs. ClickUp su Reddit

Per aiutarti a fare una scelta informata tra TickTick e ClickUp, abbiamo deciso di dare un'occhiata a cosa ne pensano gli utenti di Reddit di questi strumenti.

Un utente ha espresso chiaramente la sua opinione su ClickUp per gestire tutte le attività quotidiane.

Io uso ClickUp per la mia lista di cose da fare personali e da fare lavorative. Per uso personale, è in grado di gestire esigenze di pianificazione più complesse. Per lavoro, la uso per tenere traccia della mia lista di cose da fare [sic]... Trovo che funzioni bene perché per alcune categorie ho attività ricorrenti, quindi se voglio vedere solo quelle cose posso semplicemente visualizzare quella lista specifica.

Io uso ClickUp per la mia lista da fare personale e lavorativa.

Per uso personale, è in grado di gestire esigenze di pianificazione più complesse.

Per lavoro, la uso per tenere traccia della mia lista di cose da fare [sic]... Trovo che funzioni bene perché per alcune categorie ho attività ricorrenti, quindi se voglio vedere solo quelle cose posso semplicemente visualizzare quella lista specifica.

Altri invece hanno adottato un approccio più diplomatico, spiegando la loro scelta in modo dettagliato.

Se tutto ciò di cui hai bisogno è un elenco di cose da fare semplice e veloce e un'app mobile affidabile, scegli TickTick. Sono passato a Clickup da queste due app perché avevo bisogno di più funzionalità di project management. Sì, Clickup è piuttosto lento in confronto, ma funzionalità come il monitoraggio del tempo dedicato alle attività, i campi personalizzati e una categorizzazione più granulare delle attività sono indispensabili per una gestione completa [sic].

Se tutto ciò di cui hai bisogno è un elenco di cose da fare semplice e veloce e un'app mobile affidabile, scegli TickTick.

Sono passato a Clickup da queste due app perché avevo bisogno di più funzionalità di project management. Sì, Clickup è piuttosto lento in confronto, ma funzionalità come il monitoraggio del tempo dedicato alle attività, i campi personalizzati e una categorizzazione più granulare delle attività sono indispensabili per una gestione completa [sic].

Qual è il miglior software di gestione delle attività?

È ora di proclamare il vincitore. 🏆

Nel confronto tra ClickUp e TickTick, ClickUp ha la meglio.

Sebbene TickTick eccella nella gestione delle attività, fatica a stare al passo con le crescenti esigenze dei team moderni e degli utenti individuali. La sua interfaccia semplice presenta dei limiti, soprattutto se confrontata con strumenti più recenti che offrono maggiore flessibilità, funzionalità e funzionalità.

TickTick è carente in termini di automazione del flusso di lavoro, collaborazione, integrazione e prezzi.

Ma ClickUp? Non solo colma queste lacune, ma va ben oltre. È uno dei software di project management più personalizzabili oggi disponibili e può adattarsi perfettamente a te e al tuo team.

Hai bisogno di ulteriori prove? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e prova tu stesso le sue funzionalità.