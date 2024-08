Padroneggiare i concetti di Prompting: 10 Migliori corsi di ingegneria del Prompt per ottenere il meglio dai LLM

Per molti di noi appassionati di tecnologia, la prima volta che abbiamo avuto a che fare con il prompt è stato quando abbiamo avuto interazioni imbarazzanti con i chatbot intelligenti della prima ora, come Eviebot. 🤖

Ma negli ultimi dieci anni siamo stati improvvisamente immersi in un mondo di grandi modelli linguistici (LLM) e di strumenti di IA per la conversazione che non sono preconfigurati con le risposte, ma producono risultati in base alla qualità dei nostri prompt.

Per istanza, abbiamo LLM come ChatGPT che, grazie a prompt correttamente progettati, non solo supportano conversazioni intelligenti, ma aiutano anche a risolvere problemi sia nella vita aziendale che in quella privata.

Quindi, sì, per aiutare i sistemi alimentati dall'IA a usufruire del loro vero potenziale, è necessario conoscere a fondo l'ingegneria dei prompt (o prompting). L'inserimento dei prompt giusti nei LLM può ridurre i problemi delle interazioni con l'IA, migliorando il contesto e la qualità delle risposte. In questa guida vi aiuteremo a:

Padroneggiare l'evoluzione dell'ingegneria dei prompt e i concetti specifici per ruolo

Esplorare i 10 migliori corsi di prompt engineering per imparare le competenze più richieste

Cos'è l'ingegneria del prompt?

L'ingegneria del prompt è un processo accurato di creazione di un linguaggio di input che consente di ottenere risposte chiare e più specifiche da modelli linguistici IA come GPT-3 e GitHub Copilot.

Quindi, cosa c'è di strano dietro a corsi dedicati per qualcosa di così semplice?

I modelli di IA hanno una varietà di approcci per l'elaborazione e l'interpretazione dei dati: producono l'output desiderato solo se guidati da istruzioni chiare, cioè da prompt.

Per istanza, provate a dare a ChatGPT questo prompt: Scrivi una lettera di presentazione per un neolaureato che cerca un lavoro come analista di dati all'IBM. Questo prompt ha molte aree vaghe che possono essere interpretate, come ad esempio: quale laureato? Può andare bene qualsiasi stile linguistico?

La soluzione è rappresentata da prompt più dettagliati, come: scrivete una lettera di presentazione per un neolaureato in informatica alla ricerca di un posto di analista di dati all'IBM. Siate concisi e professionali e menzionate i risultati universitari del candidato

Demistificare il prompt: L'evoluzione dell'ingegneria del prompt

L'ingegneria del prompt ha le sue radici ben piantate nell'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e nell'apprendimento automatico (ML). Ripercorriamo il suo percorso attraverso quattro fasi di sviluppo:

**La metà del XX secolo ha visto i sistemi di IA basati su regole (che utilizzavano regole preimpostate per calcolare e prendere decisioni) alle prese con le sfumature del linguaggio. Gli algoritmi non avevano le solide basi necessarie per affrontare le complessità del linguaggio umano **La fine del 20° e l'inizio del 21° secolo sono stati testimoni di una rivoluzione guidata dai dati. L'apprendimento automatico ha reso disponibili modelli IA flessibili in grado di gestire il linguaggio. Tuttavia, la comprensione del contesto e dei testi lunghi rimaneva un ostacolo Trionfo del trasformatore: Il documento di ricerca del 2017 dal titoloL'attenzione è tutto ciò che serve ha presentato l'architettura di deep learning Transformer, in grado di elaborare una grande quantità di dati e di catturare modelli intricati. Ha permesso ai modelli di analizzare i testi, di distinguere tra parole dal significato multiplo e di elaborare contestualmente le frasi in base alle parole circostanti GPT di OpenAI: Il rilascio del GPT-3 di OpenAI nel 2020 ha messo sotto i riflettori l'ingegneria del prompt. Sebbene ChatGPT sia in grado di generare risposte facili da capire, non può pensare come un essere umano, quindi c'è il rischio di soggettività, disinformazione e pregiudizi nelle sue risposte, soprattutto con prompt deboli

Ruolo essenziale di un ingegnere del prompt ´[E come i corsi aiutano´]

Il ruolo degli ingegneri del prompt è quello di esplorare il pieno potenziale dei modelli IA e LLM. Sono specializzati nella creazione e nel perfezionamento dei prompt e delle istruzioni, aiutando a generare risposte precise per IA . Ciò richiede una profonda comprensione del modo in cui i diversi modelli di IA reagiscono al variare degli input: l'approccio iterativo aiuta gli ingegneri a prompt ad analizzare i modelli e i parametri di output dell'IA.

Poiché le sfumature specifiche del prompt possono essere diverse a seconda della Strumenti di IA l'esito positivo di questo ruolo dipende dalla velocità con cui adatterete le vostre competenze ai vari modelli di IA e ne massimizzerete l'efficacia.

Fortunatamente, i corsi adatti possono aiutarvi a padroneggiare le tecniche di prompt e a sviluppare le competenze necessarie per brillare come ingegnere del prompt. Alcuni temi di apprendimento comuni a questi corsi sono:

Definizione delobiettivi e sfide per la risoluzione dei problemi con i modelli di IA generativa

Providing context toIA e ai chatbot in termini di direzione stilistica

Utilizzo di prompt per comprendereIA e i concetti di comportamento degli algoritmi

Esplorare tecniche come lo zero-shot prompt e il few-shot prompt

10 Corsi di ingegneria prompt popolari per ingegneri prompt in erba [Corsi Free e a pagamento]

L'emergente sfera dell'ingegneria del prompt ha aperto la strada a numerosi corsi che aiutano a padroneggiare i concetti di prompt e ad aggiornarsi più rapidamente. Vediamo le 10 opzioni più interessanti per i professionisti esperti e alle prime armi nel 2024. Date un'occhiata! 😍

1. Coursera: Ingegneria prompt per ChatGPT

Istruttore/i del corso:_ Dott. Jules White (contenuto disponibile in 21 lingue)

Durata:_ 18 ore (circa)

Prezzi:_ _Gratuito per l'iscrizione. La certificazione costa 49 dollari Visita il sito web Il corso Coursera Prompt Engineering per ChatGPT è progettato per fornire una formazione completa sulla creazione di prompt efficaci per le applicazioni di IA generativa. Con oltre 30 moduli video e quasi nove ore di contenuti didattici, questo corso di Coursera è progettato per fornire agli studenti le competenze essenziali di ingegneria dei prompt.

Insegnato da Jules White, professore associato di informatica e ingegneria elettrica presso la Vanderbilt University, questo corso Prompt Engineering for ChatGPT offre sicuramente un'esperienza di apprendimento introduttiva e coinvolgente per tutti gli aspiranti prompt engineer.

Curriculum del corso chiave

Introduzione al corso

Introduzione ai prompt

Modelli di prompt I

Esempi di pochi scatti

Modelli di prompt II

Modelli di prompt III

Apprendimento flessibile e certificazione a prezzi accessibili

Questo corso offre anche un'ampia comprensione di discipline correlate come l'apprendimento automatico, le reti neurali e l'apprendimento profondo.

2. DeepLearning.IA & OpenAI: Ingegneria del prompt di ChatGPT per sviluppatori

Istruttore/i del corso:_ Isa Fulford e Andrew Ng

Durata:_ 1 ora

Prezzo:_ _gratuito Visita il sito web Il secondo corso gratis del nostro elenco è fornito da DeepLearning.IA in collaborazione con OpenIA. Vi fornisce una comprensione completa e altamente tecnica dell'ingegneria della risposta. Condotto dagli esperti Isa Fulford (OpenAI) e Dr. Andrew Ng (DeepLearning.IA), il corso approfondisce la creazione di prompt efficaci che permettono di usufruire della potenza di LLM come ChatGPT.

A differenza di altri corsi gratuiti di ingegneria dei prompt che si concentrano principalmente sulle interfacce web, questo permette di utilizzare tutto il potenziale delle LLM tramite chiamate API. Le conoscenze acquisite possono aiutare a costruire applicazioni IA generative all'avanguardia per riepilogare informazioni complesse e creare narrazioni accattivanti.

Curriculum del corso chiave

Introduzione all'ingegneria del prompt

Linee guida

Iterativo

Riepilogare/riassumere

Inferenza

Trasformazione

Espansione

Chatbot

La conclusione

Questo corso alimentato da DeepLearning privilegia la conoscenza pratica attraverso casi d'uso come:

Riepilogare dati condensati in riepiloghi/riassunti chiari utilizzando tecniche avanzate di ML

Formulazione di giudizi informati sulla base di dati incompleti

Alterare lo stile o i moduli dei testi preservandone il significato

Generazione di idee brevi e loro intreccio in narrazioni con le reti neurali e il deep learning

3. LearnPrompting.org: Corso introduttivo sull'ingegneria del prompt

Istruttore/i del corso:_ Sander Schulhoff e Fady Yanni

Durata:_ 1 settimana (imparare al proprio ritmo)

Prezzo:_ _gratuito Visita il sito web I professionisti interessati alle tecniche di prompt engineering (PE) basate sulla ricerca possono iniziare il loro viaggio con il corso introduttivo di prompt engineering di LearnPrompting. È progettato sia per i principianti che per gli utenti IA esperti, con un curriculum esteso di oltre 60 moduli di contenuto e supporto in nove lingue. Questo corso vi porta dai fondamenti dell'IA alle tecniche avanzate, rappresentando un punto di riferimento unico per la padronanza degli input nei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).

Curriculum del corso chiave

Esplorare il lavoro dei prompt con i modelli linguistici come ChatGPT

Approfondimento di argomenti avanzati come il prompt a ruolo, il prompt a pochi colpi e lo sviluppo di chatbot

Discussioni dettagliate, esempi pratici e immagini coinvolgenti

Prompt, istruzioni, giochi di ruolo, apprendimento con pochi colpi, combinazione di prompt, formalizzazione, nozioni di base sui chatbot, impostazioni LLM e insidie comuni

4. Cameron R. Wolfe: Ingegneria avanzata dei prompt

Istruttore(i) del corso:_ Cameron R. Wolfe

Durata:_ 2-3 ore (circa)

Prezzo:_ gratuito Visita il sito web Questo è uno dei corsi gratuiti di prompt engineering, rivolto a studenti avanzati. Saltando le basi dell'ingegneria del prompt, l'istruttore Cameron R. Wolfe approfondisce il modo in cui i programmatori possono risolvere problemi più intricati con tecniche multiple e ricette di prompt, come il _Chain of Thought Prompting e il Knowledge Augmentation, per evitare le allucinazioni dell'IA.

Va menzionato che il corso è completamente basato sul testo. È percepito come una grande risorsa per i codificatori intermedi e i professionisti della scienza dei dati che cercano una comprensione approfondita di come l'intelligenza artificiale e il prompt interagiscono.

Curriculum del corso chiave

Catena di prompt del pensiero

Aumento della conoscenza

Prompt automatico

Incorporamento del prompt

Apprendimento a zero/pochi colpi

Discesa del gradiente

5. Udemy: La Masterclass da zero a cento

Istruttore/i del corso:_ Hasaan Khan

Durata:_ 2,5 ore di contenuti video

Prezzo:_ $34,99 Visita il sito web Questo corso Udemy è utile per chi desidera una prospettiva unica e accedere a diversi concetti, dalle basi alle tecniche avanzate di prompt. Con 18 video-lezioni, il docente illustra l'importanza dell'ingegneria del prompt, evidenziandone i casi d'uso chiave in vari progetti come piani di marketing e sviluppo di prodotti IA.

Analizzando concetti complessi, come Generazione aumentata di recupero e Autoconsistenza, il corso aiuta gli ingegneri del prompt ad avere più fiducia nelle scelte basate sul prompt. Alla fine, i candidati potranno ricevere un certificato di completamento.

Curriculum del corso chiave

Introduzione all'ingegneria del prompt

Fondamenti di ingegneria del prompt

Esempi di ingegneria del prompt

Tecniche avanzate di ingegneria del prompt

Autoconsistenza e generazione di conoscenza

6. James Bachini: Ingegneria avanzata dei prompt a metà percorso

Istruttore(i) del corso:_ James Bachini

Durata:_ 1-2 ore

Prezzo:_ $12/mese (approssimativamente) Visita il sito web James Bachini offre un corso rivolto ai provider che desiderano creare prompt validi per la creazione di arte digitale. Tuttavia, il contenuto del corso può essere utile solo per chi vuole usare il programma MidJourney. Questo perché James tratta comandi specifici che potrebbero non funzionare su altri modelli, come ChatGPT.

Il corso è disponibile su Discord tramite un collegamento a invito, mentre gli utenti possono anche visitare il canale YouTube dell'istruttore per trovare altri contenuti.

Curriculum del corso chiave

Introduzione ai comandi di MidJourney

Suggerimenti e trucchi

Stili e bandiere

Prompt per progettare come gli altri artisti

7. IBM: Introduzione all'ingegneria dei prompt

Istruttore(i) del corso:_ Rav Ahuja

Durata:_ 3 settimane

Prezzo:_ _gratuito per l'iscrizione Visita il sito web IBM ospita un corso di ingegneria dei prompt di base per i principianti che vogliono imparare le best practice per scrivere prompt in qualsiasi modello di IA. L'istruttore, Rav, illustra gli strumenti e gli approcci più comuni per la scrittura dei prompt.

Il corso contiene video molto interessanti su concetti come Text-to-Text Prompting e Interview Patterns. Al termine del programma, è possibile richiedere un Certificato professionale in IA generativa.

Si noti che al momento della stesura di questo articolo il corso è soggetto a restrizioni geografiche: gli studenti provenienti da Iran, Cuba e dalla regione ucraina della Crimea non potranno iscriversi.

Curriculum del corso chiave

Ingegneria dei prompt per l'IA generativa

Tecniche e approcci

Quiz, progetto e conclusione del corso

8. Udemy: Il Bootcamp completo sull'ingegneria dei prompt per l'IA (2024)

Istruttore/i del corso:_ Mike Taylor e James Phoenix

Durata:_ 14,5 ore di contenuti video (on-demand)

Prezzo:_ $89.99 Visita il sito web Il secondo corso Udemy di questo elenco consente agli utenti di apprendere le best practice nel prompt engineering per più lingue, come GPT-4 e Stable Diffusion. Gli istruttori discutono i pro e i contro di diversi modelli linguistici di grandi dimensioni e guidano gli utenti ad applicare le loro conoscenze in 15 progetti reali.

I candidati che desiderano intraprendere una carriera nell'IA possono anche apprendere i modelli di codifica Python per scalare l'IA mentre iniziano a lavorare come prompt engineer. Il corso prevede 89 risorse da scaricare e anche alcuni commit.

Curriculum del corso chiave

Introduzione

I cinque principi del prompt

Tecniche di prompt avanzate e standard

Ottimizzazione del prompt

Progetti di modelli di testo IA

9. Elvis Saravia: Guida all'ingegneria del prompt

Istruttore(i) del corso:_ Elvis Saravia

Durata:_ 1-2 settimane

Prezzo:_ _gratuito Visita il sito web Elvis Saravia fornisce una conoscenza approfondita dell'ingegneria dei prompt per coloro che desiderano ampliare la propria padronanza in questo campo. Questa guida affronta diversi argomenti fondamentali, come le impostazioni dell'LLM, gli elementi del prompt e il ragionamento indiretto. Contiene documenti di ricerca sulle allucinazioni dell'IA e sul Jailbreaking per fornire una panoramica più approfondita sul lavoro degli attuali LLM.

Curriculum del corso chiave

Introduzione

Le tecniche

Applicazione

I modelli

Rischi e abusi

Risultati della ricerca

10. Maximilian Vogel: Corso gratuito di ingegneria prompt

Istruttore(i) del corso:_ Maximilian Vogel

Durata:_ 1 ora

Prezzo:_ Gratuito Visita il sito web L'ultimo corso dell'elenco è dedicato a chi ha poco tempo a disposizione. Questa guida di base, della durata di un'ora, si rivolge a tutti coloro che hanno appena iniziato o che desiderano una conoscenza di base. Spiegando una serie di tecniche e modelli di prompt, Maximilian aiuta i principianti a capire come utilizzare diversi approcci al prompt e un linguaggio chiaro per ottenere risultati precisi. Ci piace che questo corso segua un linguaggio facile da capire che non confonde i lettori con il gergo tecnico.

Curriculum del corso chiave

Scrivere istruzioni descrittive

Ragionamento a catena

Utilizzo dei modelli di prompt

Formattazione dei prompt

Approccio a più prompt

prompt di input magistrali ogni volta con ClickUp

Scrivere prompt accurati e precisi è essenziale per sfruttare al meglio qualsiasi modello linguistico di grandi dimensioni. Tuttavia, non è sempre possibile impegnare lunghe ore di lezione quando si ha bisogno di prompt esperti e immediati.

È qui che ClickUp è una soluzione di produttività end-to-end. Come piattaforma di lavoro alimentata dall'IA, ClickUp offre una varietà di modelli per velocizzare le attività quotidiane, comprese le interazioni con strumenti di IA generativi come ChatGPT-e attraverso casi d'uso come la gestione delle risorse umane e l'istruzione.

Sfruttate i consigli e i contenuti guidati dall'IA per il vostro team utilizzando i modelli di prompt ClickUp AI

Accedete a librerie di prompt curate con i modelli di prompt di ClickUp AI

È possibile accedere gratuitamente a Modelli di prompt per l'IA direttamente dalla libreria di modelli di ClickUp, che ha oltre 1.000 opzioni per supportare lavori legati all'IA e non. Esploriamo tre opzioni per la gestione dei prodotti, project management , e di ingegneria che possonoelevare il modo in cui il team utilizza ChatGPT e strumenti simili.

ClickUp ChatGPT prompt per la gestione dei prodotti

Utilizzate il modello ChatGPT Prompts for Product Management per automatizzare le attività e padroneggiare ogni aspetto del vostro lavoro

Siete sommersi dai dati di mercato, dai feedback degli utenti e da infiniti elenchi di cose da fare? In qualità di product manager, la pressione di dover proporre idee eccezionali per le funzionalità/funzione di un prodotto può sembrare opprimente. Liberatevi dal caos con il template Modello di ClickUp ChatGPT Prompts per la gestione dei prodotti .

Con 130+ potenti prompt per attività end-to-end, questo modello di ClickUp vi aiuta a:

Comprendere il vostrole esigenze dei vostri personalizzati e desideri con variazioni di prompt che mostrano i punti dolenti e le soluzioni pertinenti

Formulare strategie innovative utilizzando impostazioni di prompt che tengano conto di fattori quali il prezzo e l'esperienza dell'utente

Costruireroadmap di prodotto e generare strategie per completarefasi di sviluppo o sprint entro le scadenze

Tutti i prompt sono stati progettati tenendo conto degli aspetti tecnici degli LLM e del modo in cui elaborano i dati.

ClickUp ChatGPT prompt per il project management

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-ChatGPT-Prompts-For-Six-Sigma-Template.png ClickUp ChatGPT Prompt per il modello Six Sigma /$$$img/

Il modello offre 190+ prompt ChatGPT per generare idee e contenuti per il project management Six Sigma

Il project management può trasformarsi rapidamente in uno scenario di sovraccarico di dati con pool di idee saturi. Con il ClickUp ChatGPT Prompts per il modello di project management è ora possibile aumentare la vostra produttività e le capacità di gestione decuplicate!

Questo modello completo aiuta ad affrontare le molteplici sfide della gestione dei prodotti, fornendo 190+ prompt che possono:

Identificare e minimizzare i rischi in qualsiasi tipo di progetto e delineare i modi migliori per rispettare le scadenze

Ideareflussi di comunicazione tra i membri del team per mantenere tutti sulla stessa pagina

Vedere come creare un sistema dimonitoraggio dello stato di avanzamento in qualsiasi progetto (sulla base di semplici input)

ClickUp ChatGPT prompt per l'ingegneria

Utilizzate il modello ChatGPT Prompts for Engineering per sfruttare i vantaggi di ChatGPT nel vostro lavoro

Per capire meglio cosa fanno gli ingegneri da prompt, esplorate la sezione Modello di prompt per l'ingegneria di ClickUp ChatGPT .

Invece di destreggiarsi tra diversi Strumenti di codifica per l'IA gli ingegneri che si occupano di prompt possono utilizzare questo modello per vincere le sfide comunicative e operative attraverso 200+ prompt suddivisi in 12+ casi d'uso, tra cui la codifica IA, reportistica sui bug , analisi dei dati, specifiche tecniche e retrospettive di sprint.

Potete anche sfruttare i prompt di scrittura tecnica per creare manuali utente professionali, proposte e reportistica di ricerca.

Questo modello va oltre i semplici prompt. Avrete a disposizione:

Viste Bacheca personalizzate per visualizzare i progetti in vari formati, come la vista Bacheca o Gantt, per un'organizzazione ottimale e una gestione ottimale dei progettigestione delle attività* Monitoraggio del tempo, tag, relazioni e stime di durata per la gestione di qualsiasi progetto di ingegneria

La cosa migliore è che potete osservare i prompt di ClickUp e migliorare nel tempo la vostra conoscenza del lavoro dei prompt. ✌️

C'è di più! Semplificate le vostre giornate con ClickUp Brain, un assistente IA per massimizzare l'efficienza

Con la rete neurale IA nativa di ClickUp, ClickUp Brain , voi o il vostro team potete mantenere la produttività in un'ampia gamma di attività. Si tratta di un assistente generativo IA che può aiutare con creazione di contenuti generazione di idee e gestione della conoscenza.

ClickUp Brain elimina la necessità di pensare troppo ai prompt. Viene fornito con 100+ prompt specifici per il settore e supportati da ricerche per supportare i vari ruoli di un team di progetto. È sufficiente lanciare lo strumento di IA e scegliere i prompt preferiti per creare sequenze di progetti, report, programmi di riunioni e altro ancora!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Reprompting\_GIF.gif Ripetizioni con ClickUp AI /$$$img/

Ottimizzate i vostri risultati per raggiungere più velocemente contenuti migliori utilizzando il reprompting in ClickUp AI

Quindi, risparmiate il tempo di scrivere email, IA e i documenti del progetto, notando le trascrizioni delle riunioni dal vivo e persino generare post creativi per il blog e pagine di destinazione . ClickUp integrazioni con altri strumenti di lavoro sono proprio ciò di cui i professionisti hanno bisogno per terminare il lavoro in tempo!

Inoltre, la rete neurale di ClickUp Brain è la prima al mondo a connettere tutte le attività, i processi, i documenti e le comunicazioni del flusso di lavoro, rendendola una base di conoscenza interattiva. Gli utenti possono estrarre risposte con input in linguaggio semplice come:

qual è l'obiettivo di questa attività?

su cosa ha lavorato Da fare la settimana scorsa?

come funziona il processo di revisione della nostra azienda?

quali sono le caratteristiche di un'azienda?Procedure operative standard per la valutazione della qualità?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-35.gif ClickUp Brain /$$$img/

Riepilogare/riassumere le note di una riunione e trasformarle in elementi attuabili con ClickUp Brain

Come la padronanza dell'ingegneria del prompt può aiutare a progredire nella vostra carriera

Diventare un ingegnere prompt può generare sviluppi entusiasmanti nella vostra carriera nell'IA, usufruendo di ulteriori opportunità:

Ricerca e sviluppo dell'IA: I professionisti della ricerca e dello sviluppo dotati di competenze avanzate in materia di prompt possono usufruire di tutto il potenziale dei sistemi di IA in diverse aree, come ad esempioottimizzare i flussi di lavoro e ridurre i costi della ricerca e delle operazioni Analisi dei dati: Gli scienziati dei dati utilizzano modelli generativi di IA per attività come la sintesi dei dati o la modellazione predittiva. Una solida ingegneria prompt consente loro di ottimizzare questi modelli per specifiche esigenze oggetti aziendali specifici assicurando approfondimenti preziosi e pertinenti Sviluppo e marketing di chatbot: I chatbot e l'IA conversazionale si nutrono di risposte coerenti. I professionisti che comprendono l'ingegneria del prompt possono aiutare a sfornare risposte allineate al marchio,IAmassimizzando il ROI dei loro investimenti tecnologici

Chiavi di lettura

La rivoluzione dell'IA è arrivata e la chiave per ottimizzarne il potenziale risiede nella vostra capacità di sfruttare i prompt. Siete pronti a specializzarvi come ingegneri del prompt? Non cercate altro che gli straordinari corsi di cui abbiamo parlato e ClickUp, la vostra piattaforma definitiva per padroneggiare l'ingegneria dei prompt attraverso la pratica. 💗

Con modelli personalizzati, i prompt di ChatGPT, documenti di aiuto e un'IA generativa nativa, ClickUp offre diversi modi per migliorare la vostra conoscenza dell'IA! Iscriviti oggi e iniziate a usare prompt che fanno semplicemente clic!

FAQ comuni

1. Da quanto tempo si impara l'ingegneria del prompt?

Per imparare l'ingegneria prompt, potrebbero essere necessari da due a tre mesi. Tuttavia, la durata può variare in base al vostro ritmo di apprendimento e al vostro commit.

2. L'ingegneria prompt ha un futuro?

Con i rapidi progressi dell'IA e dei modelli linguistici di grandi dimensioni, l'ingegneria del prompt è emersa come una competenza cruciale. Negli ultimi cinque anni, la domanda di professionisti di ingegneria dei prompt di ChatGPT è salita alle stelle: gli ingegneri dei prompt con un'elevata conoscenza dell'IA e un'esperienza pratica possono comandare un'offerta di lavoro annuale di 330.000 dollari e oltre .

3. L'ingegneria prompt è facile da imparare?

Diventare esperti in questo campo è un processo graduale. Non è possibile trovare ovunque un istituto di ingegneria prompt dedicato. I candidati devono seguire i corsi giusti e sviluppare le proprie capacità attraverso studi teorici e pratici.