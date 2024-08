10 migliori costruttori di landing page per aumentare le conversioni nel 2024

Che siate autori esperti o titolari di piccole aziende, progettare una pagina web, coinvolgere i visitatori e raccogliere contatti è stressante. Progettare pagine web accattivanti e siti a una pagina diventa ancora più impegnativo se si proviene da un background non legato al codice.

Una buona pagina di destinazione è la linfa vitale di qualsiasi campagna di marketing con esito positivo. È qui che gli strumenti per la creazione di pagine di destinazione vengono in aiuto.

I landing page builder dedicati vi permettono di ottenere un esito positivo nella creazione di nuove pagine per la promozione dei vostri prodotti o servizi in pochi clic. Grazie a funzionalità/funzioni intuitive e a modelli precostituiti per creare bellissime pagine di destinazione, non dovrete dipendere dal vostro designer per ogni piccola modifica.

Risparmiate tempo e risorse costruendo in un attimo pagine di destinazione per dispositivi mobili completamente reattive. Questo post illustra i 10 migliori creatori di pagine di destinazione, le loro funzionalità/funzione, i loro prezzi e il modo in cui aumentano le conversioni.

Cosa cercare in un costruttore di pagine di destinazione?

Ecco un elenco di funzionalità/funzione da considerare nella scelta di un solido costruttore di pagine di destinazione.

Interfaccia di facile utilizzo : Optate per un landing page builder con un'interfaccia intuitiva di editor drag-and-drop per la creazione di pagine web senza sforzo con un dominio personalizzato

: Optate per un landing page builder con un'interfaccia intuitiva di editor drag-and-drop per la creazione di pagine web senza sforzo con un dominio personalizzato Opzioni di personalizzazione della pagina di destinazione : Scegliete un'opzione che offra modelli versatili, blocchi di contenuto e widget per creare esperienze di pagine di atterraggio in linea con il marchio

: Scegliete un'opzione che offra modelli versatili, blocchi di contenuto e widget per creare esperienze di pagine di atterraggio in linea con il marchio Design reattivo: Assicuratevi che il costruttore di pagine di destinazione supporti il design reattivo per creare pagine di destinazione mobili per una visualizzazione ottimale su diversi dispositivi, dato che la maggior parte delle persone accede alle pagine web su dispositivi mobili

Assicuratevi che il costruttore di pagine di destinazione supporti il design reattivo per creare pagine di destinazione mobili per una visualizzazione ottimale su diversi dispositivi, dato che la maggior parte delle persone accede alle pagine web su dispositivi mobili Capacità di integrazione: Scegliere un costruttore di pagine di destinazione che si integri con gli stack tecnologici esistenti, come CRM, strumenti di email marketing e piattaforme di analisi come Google Analytics

Scegliere un costruttore di pagine di destinazione che si integri con gli stack tecnologici esistenti, come CRM, strumenti di email marketing e piattaforme di analisi come Google Analytics Test A/B delle pagine di destinazione: Il software per le pagine di destinazione dovrebbe facilitare il test A/B tra diverse versioni delle pagine web per consentire l'ottimizzazione per ottenere il massimo delle conversioni

Il software per le pagine di destinazione dovrebbe facilitare il test A/B tra diverse versioni delle pagine web per consentire l'ottimizzazione per ottenere il massimo delle conversioni Strumenti per le prestazioni delle pagine di destinazione: Scegliere un costruttore di pagine di destinazione online che fornisca raccomandazioni per migliorare i punteggi SEO e monitorare il comportamento dei visitatori

I 10 migliori costruttori di pagine di destinazione da utilizzare nel 2024

1. Pagine Swipe

via Pagine da sfogliare Swipe Pages è un costruttore di pagine di destinazione che consente di creare una normale pagina di destinazione per le persone che navigano sul computer e di reindirizzare tutto il traffico mobile a una serie di Mobile Slides. Offre inoltre strumenti di ottimizzazione del sito web per i test A/B per trovare le opzioni di pagina di destinazione a più alta conversione.

È possibile integrare Swipe Pages con Zapier per inviare gli invii di nuovi moduli per la propria pagina di destinazione a un Fogli Google o nuovi ordini sull'account Shopify del sito a una pagina.

Le migliori funzionalità/funzioni di Swipe Pages

Modulo Tabella per categorizzare, personalizzare e presentare le informazioni per le vostre pagine di destinazione per dispositivi mobili in pochi click

Costruttore drag-and-drop per copiare e applicare stili di proprietà simili tra gli elementi delle vostre pagine di destinazione

Modelli precostituiti per creare pagine di destinazione illimitate senza dover scrivere alcun codice

Creazione di pagine di destinazione personalizzate in base alle dimensioni dello schermo di desktop, laptop, tablet e cellulari

Limiti delle pagine Swipe

L'interfaccia utente è complessa da comprendere

A volte le modifiche apportate a una pagina di destinazione richiedono un po' di tempo per essere riflesse

Prezzi di Swipe Pages

Startup: $29/mese

$29/mese Marketer : $69/mese

: $69/mese Agenzia: $149/mese

Valutazioni e recensioni di Swipe Pages

G2: 4.8/5 (152 recensioni)

4.8/5 (152 recensioni) Capterra: 4.8/5 (147 recensioni)

2. Rimbalzo

via Unbounce Unbounce è un costruttore di pagine di atterraggio che costruisce pagine di atterraggio in due modi: il costruttore classico e il costruttore intelligente alimentato dall'IA.

Con il costruttore classico si può scegliere un modello, caricare il contenuto e personalizzare gli elementi con un editor drag-and-drop. Lo Smart Builder costruisce automaticamente un layout in base alle vostre esigenze e dispone di una funzionalità/funzione di generazione di copie alimentata dall'IA.

È possibile creare più varianti della prima pagina di destinazione e testarla rispetto alle altre per capire quale pagina di destinazione ottiene il maggior numero di conversioni con l'aiuto di strumenti di test A/B e di traguardo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Unbounce

L'interfaccia del builder drag-and-drop consente di aggiungere, modificare e disporre gli elementi della pagina di destinazione in base alle proprie esigenze

Ottenere raccomandazioni e approfondimenti sul design dall'IA in tempo reale per ottimizzare la pagina di destinazione

Integrazione di Unbounce con applicazioni di eCommerce, CRM ed email marketing per aiutarvi a semplificare il vostro flusso di lavoromigliorare il processo per le campagne di marketing

Costruite velocemente pagine di destinazione collegate utilizzando Unbouncemodelli di guida di stile, generazione istantanea di copie e un'esperienza di costruzione assistita

Limiti di Unbounce

Meno modelli di pagine di atterraggio rispetto ad altre alternative

Le modifiche nell'app per dispositivi mobili sono un po' difficili da eseguire

Prezzi di Unbounce

Lancio : $99/mese

: $99/mese Ottimizzare : $145/mese

: $145/mese Accelerare : $240/mese

: $240/mese Concierge: $625/mese

Valutazioni e recensioni su Unbounce

G2: 4.4/5 (358 recensioni)

4.4/5 (358 recensioni) Capterra: 4.5/5 (253 recensioni)

3. Moosend

via Moosend Immaginate di essere titolari di una palestra che ha lanciato nuovi piani di iscrizione sul vostro sito web.

La pagina di destinazione dell'offerta riceve traffico, ma nessuno si iscrive. Il pulsante di iscrizione potrebbe non funzionare. Oppure il CTA si trova alla fine della pagina e il lettore non scorre fino alla fine.

Progettare pagine di destinazione dall'aspetto professionale è più scienza che arte. Avete bisogno di pagine di destinazione ad alto tasso di conversione che supportino le vostre gli oggetti del progetto e portare più adesioni.

Moosend è una piattaforma di automazione del marketing con un costruttore di pagine di atterraggio gratuito per aiutarvi a convertire il traffico in entrate. Il costruttore di pagine di destinazione, facile da usare per i principianti, consente di creare pagine di destinazione senza alcuna esperienza di codice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Moosend

Sviluppare pagine di destinazione di qualità utilizzando modelli predefiniti, che sono completamente personalizzabili e aggiungono un tocco personale

Migliora la qualità di Ad Words e il posizionamento su Google con le funzionalità CDN di Moosend

Aggiungere un timer per il conto alla rovescia dal filemodelli di imbuto commerciale sulle vostre pagine di destinazione per creare urgenza e generare lead e vendite

Creare pagine di destinazione opt-in con i dati di contatto memorizzati ed eseguire campagne di marketing conformi al GDPR

Limiti di Moosend

Nessuna funzionalità/funzione di test A/B per le pagine di destinazione

Mancano opzioni personalizzate per i modelli disponibili

Prezzi di Moosend

Versione di prova gratuita: 30 giorni

30 giorni Pro : $6/mese

: $6/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Moosend

G2: 4.7/5 (626 recensioni)

4.7/5 (626 recensioni) Capterra: 4.7/5 (190 recensioni)

4. Atterraggio

via Landingi Come marketer, avete bisogno di landing page dall'aspetto professionale per mostrare maggiori dettagli ogni volta che lanciate un nuovo prodotto o servizio.

A volte i vostri designer vi daranno due idee di pagine di destinazione ugualmente brillanti, ma non sapete quale scegliere. Non preoccupatevi. Gli autori di pagine di destinazione sono dotati di funzionalità di test A/B che aiutano a scegliere la variante di pagina di destinazione vincente e ad aumentare le conversioni.

Landingi è un creatore di pagine di destinazione senza codice con monitoraggio delle micro-conversioni e test A/B per creare variazioni di pagine di destinazione e ottimizzare le conversioni in movimento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Landingi

Creatore di pagine di destinazione alimentato dall'IA con editor drag and drop per costruire pagine di destinazione più velocemente utilizzando la sostituzione dinamica del testo

Test A/B per scoprire quale versione della pagina di destinazione ha prestazioni migliori

Possibilità di creare pagine di destinazione illimitate per le campagne di marketing

limiti di #### Landingi

L'integrazione non è perfetta e richiede conoscenze tecniche

L'HTML personalizzato si rompe a volte

Prezzi di Landingi

Lite: $29/mese

$29/mese Professionale : $49/mese

: $49/mese Agenzia : $149/mese

: $149/mese Unlimited: $1000/mese

Valutazioni e recensioni di Landingi

G2: 4.5/5 (274 recensioni)

4.5/5 (274 recensioni) Capterra: 4.8/5 (179 recensioni)

5. Pagine guida

via Pagine guida Sia che siate alla ricerca di un nuovo pubblico o che vogliate coinvolgere i vostri clienti esistenti, con le pagine di destinazione potete trasmettere il giusto traguardo al pubblico giusto al momento giusto.

Leadpages è un costruttore di pagine di destinazione a prezzi accessibili per la creazione di un sito web gratis. Leadpages consente di aggiungere immagini, un timer per il conto alla rovescia, un video player, un calendario di Calendly e molto altro ancora quando si crea una pagina di destinazione.

Le migliori funzionalità di Leadpages

Strumenti di IA per generare copie e immagini per la creazione delle pagine di destinazione

Strumenti SEO per modificare il titolo e la descrizione della ricerca, aggiungere un'immagine di anteprima e utilizzare modelli di pagine di destinazione precostituiti e ottimizzati per la SEO

Guida alla conversione integrata prima della pubblicazione della pagina di destinazione e previsioni sulle prestazioni della pagina di destinazione

Limiti di Leadpages

Curva di apprendimento ripida per comprendere la piattaforma

Limiti quando si vogliono creare pagine commerciali con un dominio personalizzato

Prezzi di Leadpages

Standard : $37/mese

: $37/mese Pro : $74/mese

: $74/mese Avanzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Leadpages

G2: 4.3/5 (219 recensioni)

4.3/5 (219 recensioni) Capterra: 4.6/5 (292 recensioni)

6. Clickfunnels

via Clickfunnels I saldi di fine anno sono alle porte e il vostro team ha pianificato una promozione fantastica. Ma vi serve una pagina di destinazione per informare i vostri personalizzati. Il vostro designer è in vacanza a Bali e il vostro sviluppatore sta lavorando a un problema di sicurezza.

La scadenza si avvicina e voi siete chiusi. Un modo per uscire da questa situazione è lavorare con un potente costruttore di pagine di destinazione per creare pagine di destinazione senza conoscenze tecniche.

Gli autori di pagine di atterraggio di Clickfunnels vi aiutano a creare pagine di atterraggio migliori da zero senza avere competenze di progettazione o sviluppo web. Scegliete dalla galleria di modelli precostituiti e monitorate le prestazioni di ogni pagina per misurare l'esito positivo della vostra campagna.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clickfunnels

Editor di pagine di atterraggio drag and drop per la creazione di pagine di atterraggio senza il supporto di sviluppatori

Modelli di landing page predefiniti per creare pagine opt-in, lead magnet, registrazioni a eventi o landing page per webinar

Integrazioni con strumenti come Mailchimp, Klaviyo e altri ancora per gestire campagne di marketing olistiche

Limiti di Clickfunnels

Interfaccia non intuitiva

Modelli di pagine di destinazione antiquati con scarse opzioni di personalizzazione

Prezzi di Clickfunnels

Basic: $127/mese

$127/mese Pro: $157/mese

$157/mese FunnelHacker: $208/mese

Valutazioni e recensioni su Clickfunnels

G2: 4.6/5 (389 recensioni)

4.6/5 (389 recensioni) Capterra: 4.5/5 (646 recensioni)

7. Instapage

via Instapage Instapage è un costruttore di pagine di destinazione che crea rapidamente pagine di destinazione per dispositivi mobili. Imposta le vostre pagine di destinazione in WordPress e personalizza i modelli precostituiti all'interno di un blocco in base alle vostre esigenze.

Instapage ha uno strumento per la creazione di pagine di destinazione facile da usare, con funzioni integrate di collaborazione e di trascinamento. La funzionalità/funzione Instablock consente agli utenti di riutilizzare le risorse della pagina di destinazione, che possono essere importate in tutte le pagine di destinazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Instapage

Genera titoli, immagini e CTA per ogni pubblico e gruppo di annunci utilizzando l'IA

Creazione di landing page illimitate utilizzando singoli blocchi di pagine che possono essere personalizzati, salvati e riutilizzati

Modelli di blocco pre-progettati, come intestazioni, piè di pagina, testimonianze, o creare la vostra pagina di destinazione personalizzata in un istante

I widget possono aggiungere elementi multimediali come timer per il conto alla rovescia e plugin per la chat alle vostre pagine di destinazione

Limiti di Instapage

Costoso per le piccole aziende e i singoli utenti

L'interfaccia utente/UX può essere migliorata

Prezzi di Instapage

Costruzione : $199/mese

: $199/mese Conversione: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Instapage

G2: 4.3/5 (472 recensioni)

4.3/5 (472 recensioni) Capterra: 4.5/5 (363 recensioni)

8. MailerLite

Via MailerLite State lanciando un nuovo prodotto e volete capire come reagirà il pubblico al vostro nuovo lancio? Il giusto elevator pitch la pagina di destinazione vi aiuterà a capire il sentimento dei clienti e a creare entusiasmo per la vostra nuova idea aziendale.

MailerLite, un costruttore di pagine di destinazione gratuito, vi permette di coinvolgere i vostri visitatori e catturare la loro attenzione con pagine di destinazione gratis, aggiungendo elementi come timer per il conto alla rovescia e coupon a limite.

Le migliori funzionalità/funzione di MailerLite

Moduli di registrazione conformi al GDPR per attirare gli iscritti e utilizzare i dati per creare gruppi di interesse

Test A/B per un massimo di cinque versioni di pagine di atterraggio, suddividendo il traffico tra di esse

Lo strumento di costruzione delle pagine di destinazione di MailerLite è dotato di heatmap, mappe dei clic, funzionalità di test A/B e impostazioni SEO per aumentare la visibilità delle pagine di destinazione

Limiti di MailerLite

Limiti ai modelli pre-progettati

L'interfaccia non è così intuitiva e rende difficile copiare le campagne per ottenere pagine di destinazione ad alta conversione

Prezzi di MailerLite

piano Free : Piano gratuito : Piano di crescita : Piano di crescita

Piano gratuito Piano di crescita Piano di crescita Business in crescita : $9/mese

: $9/mese Avanzato : $18/mese

: $18/mese Azienda: Prezzo personalizzato

MailerLite valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (840 recensioni)

4.6/5 (840 recensioni) Capterra: 4.7/5 (1912 recensioni)

9. ConvertKit

via ConvertKit Immaginate questo. Siete un autore e il vostro nuovo libro sta per essere lanciato. Volete informare il vostro pubblico di questo lancio e coinvolgerlo a sufficienza affinché si iscriva alle prenotazioni. Avreste bisogno di una pagina di destinazione convincente e in grado di monetizzare il vostro pubblico.

Un costruttore di pagine di atterraggio come ConvertKit vi permetterà di lanciare la vostra pagina di atterraggio utilizzando i modelli disponibili per diversi casi d'uso come podcast, libri, video e altro ancora. Le pagine di atterraggio sono reattive per i dispositivi mobili.

Le migliori funzionalità/funzioni di ConvertKit

I moduli opt-in delle pagine di destinazione trasformano i lettori in abbonati e acquisiscono informazioni per coinvolgere il pubblico e incrementare le vendite

L'integrazione con Unsplash facilita la ricerca di immagini gratuite e specifiche per il settore

Un robusto dashboard di analisi con aggiornamenti su metriche come i tassi di conversione e il numero di abbonati e l'impostazione dei vostri metodi di monitoraggio preferiti

Limiti di ConvertKit

Le funzionalità/funzione avanzate sono disponibili solo sui piani a pagamento

I moduli di registrazione email mancano di funzionalità avanzate come l'automazione

Prezzi di ConvertKit

Piano Free

Autore: $9/mese

$9/mese Creator Pro: $25/mese

Valutazioni e recensioni su ConvertKit

G2: 4.4/5 (192 recensioni)

4.4/5 (192 recensioni) Capterra: 4.7/5 (196 recensioni)

10. Wix

via Wix Wix è un costruttore di siti web che consente a principianti e piccole aziende di creare pagine di destinazione. Grazie a modelli già pronti per la progettazione di pagine di destinazione, è possibile creare pagine di destinazione e commerciali in pochi minuti.

Se operate nel settore dell'e-commerce, Wix è leader nello sviluppo di siti web di negozi online per piattaforme di e-commerce di piccole imprese. Create pagine di destinazione per l'e-commerce per presentare nuovi prodotti e promuovere offerte esclusive in base alla posizione del visitatore per convertirlo.

Aumentate le conversioni grazie a solidi strumenti di analisi e connettetevi con Google Analytics, Facebook Pixel e altri servizi per ottenere informazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Wix

Opzioni di personalizzazione per l'URL del dominio, il logo e altri strumenti del marchio

L'hosting multi-cloud assicura un uptime del 99,9% anche durante i picchi di traffico del sito web

Creazione di interfacce utente con diversi elementi disponibili nell'editor visuale di pagine di atterraggio con il drag-and-drop

Funzionalità dashboard sul vostro dispositivo mobile per gestire il vostro sito web da qualsiasi luogo

Limiti di Wix

Manca di funzionalità/funzione SEO avanzate rispetto ad altre piattaforme

L'app mobile non ha funzione in tutti i Paesi

Prezzi di Wix

Light: $16/mese

$16/mese Core: $27/mese

$27/mese Business: $32/mese

$32/mese Business Elite: $159/mese

$159/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Wix

G2: 4.2/5 (1635 recensioni)

4.2/5 (1635 recensioni) Capterra: 4.4/5 (9361 recensioni)

Altri strumenti per il contenuto delle pagine di atterraggio

ClickUp è uno strumento di project management per team di marketing per incrementare produttività complessiva. Anche se ClickUp non è un autore di pagine di destinazione, la suite di strumenti aiuta a creare pagine di destinazione efficaci.

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte alle email e molto altro ancora

ClickUp AI è, ad esempio, il vostro strumento di lavoro per la scrittura assistente di scrittura per aiutarvi a creare un testo mirato per la pagina di destinazione. Inoltre, utilizzate lo strumento di project management per gestire l'intero processo, dal brainstorming delle idee, alla collaborazione con altri reparti, all'impostazione degli obiettivi, alla suddivisione delle attività più importanti in attività secondarie e al monitoraggio delle metriche di esito positivo dopo il lancio.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Generare layout di pagine di destinazione focalizzati sulla conversione utilizzando ClickUpgeneratore di layout per pagine di destinazione* ClickUp AI ha più di 100 prompt completamente modellati per diversi settori e casi d'uso

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/clickup-ai-4.gif

/$$$img/

Usate ClickUp AI per fare un brainstorming di idee prima di convertire il copy in una pagina di destinazione

Modelli di pagina di atterraggio per tenere traccia di tutte le idee di landing page, organizzare le attività per ogni passaggio del processo e garantire la coerenza tra più pagine

Crea pagine di destinazione ad alta conversione con Modello di pagina di atterraggio di ClickUp

Creare attività utilizzando stati personalizzati come Aperto e Completato per monitorare lo stato di ogni pagina e garantire chela standardizzazione dei processi di marketing

Creare liste di controllo con attività secondarie annidate per una semplice prioritizzazione e deprioritizzazione in ClickUp

Monitoraggio dello stato della pagina di destinazione con funzionalità di monitoraggio del tempo, tag, avvisi di dipendenza, email emodelli di reportistica post azione* Visualizzare contemporaneamente tre diverse configurazioni di ClickUp, come Tutte le pagine di destinazione, Per settore e Guida introduttiva

Limiti di ClickUp

La curva di apprendimento per comprendere le funzionalità/funzione di ClickUp AI può essere ripida

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/utente/mese

$7/utente/mese Business: $12/utente/mese

$12/utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di ClickUp

Costruire grandi pagine di atterraggio che convertono

I landing page builder qui elencati consentono di creare rapidamente una buona pagina di atterraggio senza alcuna competenza di codice. Il miglior costruttore di landing page è flessibile, facile da usare e scalabile e vi permetterà di monitorare le prestazioni delle singole pagine.

Sebbene questi strumenti siano ottimi per aiutarvi a creare pagine singole o solide landing page per la vostra prossima campagna, disporre di uno strumento di project management come ClickUp è essenziale per massimizzare il rendimento delle pagine l'utilizzo delle risorse e produttività.

Le funzionalità di project management di ClickUp includono modelli di pagine di destinazione precostituiti, ClickUp AI per generare nuovi contenuti e una dashboard per la collaborazione dei membri del team.

Dalla gestione delle metriche delle prestazioni delle pagine di destinazione e della campagne di marketing alla generazione di nuove idee e obiettivi SEO, ClickUp è il compagno perfetto per la costruzione di solide pagine di destinazione.

ClickUp è nativo integrazione con oltre 100 strumenti all'interno del vostro stack tecnologico vi permette di potenziare il vostro percorso di marketing per gestire i progetti di performance marketing e di siti web senza dovervi destreggiare tra le app.

Iniziate a lavorare su ClickUp per una versione di prova gratuita.