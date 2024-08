HubSpot Hacks: Trasformare l'approccio alle vendite, al marketing e alla gestione dei progetti

HubSpot è il vostro fidato compagno per attrarre, coinvolgere e convertire i lead in clienti fedeli. Vi aiuta a gestire facilmente i contatti, ad analizzare le prestazioni delle vostre campagne di marketing, a creare fatture e preventivi e a semplificare il processo di creazione dei contenuti con l'IA.

Ma con queste vaste capacità, è facile essere sopraffatti. 🤯

Per aiutarvi a navigare nella piattaforma e a sfruttarne appieno il potenziale, abbiamo raccolto i migliori trucchi e consigli di HubSpot per trasformarvi in utenti professionisti. Vi presenteremo anche ClickUp, una piattaforma di produttività versatile che può fungere da perfetta Alternativa a HubSpot .

7 Hack esclusivi di HubSpot per una produttività ottimale

Ognuno dei sei prodotti di HubSpot - Vendite, Commercio, Servizio, CMS, Operazioni e Marketing Hub - offre funzionalità e strumenti unici per aiutarvi a coltivare i clienti potenziali. Tuttavia, sia che siate utenti HubSpot esperti o nuovi della piattaforma, dovrete capire come sfruttare al meglio queste funzionalità per aumentare le valutazioni.

In questa sezione vi presenteremo sette hack esclusivi di HubSpot per aumentare la vostra produttività e migliorare i processi di project management del marketing.

1. Trucchi per le pagine di atterraggio

Ogni marketer sa che l'obiettivo finale di una pagina di destinazione è convertire i visitatori in lead. HubSpot offre una pagina di atterraggio gratis, ma non è un'opzione per la creazione di pagine di destinazione per creare pagine di destinazione visivamente accattivanti, ci sono alcune cose da tenere a mente per capitalizzare il traffico della vostra pagina.

Per cominciare, la semplicità è la chiave. La pagina di destinazione deve contenere solo le informazioni sufficienti a coinvolgere i visitatori senza sopraffarli. Dovrebbe includere elementi quali:

Un'intestazione chiara

Una descrizione concisa dell'offerta della vostra azienda

Un'immagine del prodotto o del servizio della vostra azienda

Un modulo per raccogliere le informazioni di contatto del visitatore

La sezione dell'offerta della pagina di destinazione è fondamentale e deve mostrare il prodotto dell'azienda e il modo in cui può risolvere i problemi del visitatore e migliorare la sua vita. Per istanza, per un'azienda che offre un servizio di consegna di cibo nelle ore notturne, la sezione dell'offerta può dire: #1 Servizio di consegna di cibo notturno. 🍣

2. Trucchi per la creazione di moduli

HubSpot è dotato anche di una opzione per la creazione di moduli . Quando progettano questi moduli per le loro pagine di destinazione, gli esperti di marketing spesso utilizzano una tattica chiamata progressive profiling. Si tratta di raccogliere informazioni dai lead in modo graduale, anziché tutte in una volta.

Ecco come funziona in pratica questa tecnica: il team di marketing di un'azienda progetterà un modulo di query sulla pagina di destinazione che richiede ai visitatori di inserire solo i loro nomi e indirizzi email. Man mano che il visitatore interagisce con le pagine o i contenuti dell'azienda, gli addetti al marketing osservano il suo comportamento per valutare le sue preferenze e i suoi punti dolenti e regolano i lavori richiesti di conseguenza.

3. Trucchi del marketing in entrata

Uno dei modi più efficaci per portare traffico al proprio sito web è quello di pubblicare articoli informativi sotto forma di blog. Tuttavia, trovare argomenti interessanti e titoli accattivanti può essere una seccatura.

Un ottimo modo per affrontare questo problema è utilizzare l'approccio dell'a marketing. Questa strategia sfrutta i punti dolenti dei clienti e utilizza i dati raccolti per creare contenuti intelligenti in grado di entrare in risonanza con loro.

Una delle migliori strategie di marketing in entrata strumenti di inbound marketing hubSpot dispone di diverse funzionalità/funzione per aiutarvi a identificare questi punti dolenti.

Il portale clienti di HubSpot consente agli utenti di segnalare i problemi più comuni con il vostro prodotto o servizio. Inoltre, il sistema di ticketing di HubSpot tiene traccia dei problemi più frequenti sollevati dai clienti, come ad esempio le difficoltà con funzionalità/funzioni specifiche.

Immaginate di gestire un'azienda che si occupa di cura della pelle e di aver notato che alcuni clienti si sentono sopraffatti quando iniziano un regime di cura della pelle. Una volta che sapete cosa preoccupa i vostri visitatori, potete facilmente creare contenuti che rispondano ai loro problemi. In questo caso, la soluzione sarebbe scrivere blog informativi che illustrino gli elementi essenziali di uno starter pack per la cura della pelle, come una crema idratante, un tonico e un detergente. 🧴

4. Trucchi SEO

Anche dopo aver creato articoli informativi per il vostro sito web, il vostro lavoro non è ancora finito. Un aspetto chiave della SEO è la progetti di marketing dei contenuti è garantire che il contenuto del vostro sito web si posizioni in alto nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (SERP). Per raggiungere questo obiettivo è necessario integrare strategicamente parole chiave che si allineino alle query di ricerca più diffuse. 🔍

Lo strumento di marketing SEO di HubSpot è utile in questo caso. È dotato di una funzionalità/funzione di analisi che fornisce dati preziosi sulle query di ricerca più popolari. Combinando i dati provenienti dal sistema di biglietteria e dallo strumento di SEO marketing e sfruttando l'assistente ai contenuti guidato dall'IA della piattaforma, è possibile creare titoli e articoli convincenti che risuonano con il pubblico e si posizionano in alto nei motori di ricerca.

5. Trucchi per l'email marketing

Le campagne di email marketing di successo richiedono un aggancio che attiri l'attenzione e una call-to-action (CTA) personalizzata. Tuttavia, creare email e CTA personalizzate per ogni cliente non è un'impresa facile per il team commerciale e di marketing.

È qui che entrano in gioco le Smart CTA e i modelli di email di HubSpot. Queste funzionalità/funzione vi aiuteranno a creare CTA ed email per ogni lead e cliente HubSpot, tenendo conto dei suoi interessi e delle sue fasi del buyer's journey.

Ad esempio, la CTA della piattaforma per un potenziale lead lo incoraggerà a programmare una sessione dimostrativa. Nel frattempo, la CTA per i clienti esistenti li inviterà a passare a un piano superiore.

Potete anche sfruttare la funzionalità/funzione A/B testing di HubSpot per analizzare diversi modelli di email, determinare quale risuona meglio con il vostro target e perfezionare i modelli di conseguenza.

Una volta identificati i modelli più performanti, potete usare HubSpot per definire azioni di trigger, come ad esempio un lead che fa clic su un collegato in un'email precedente o un evento imminente come sconti commerciali, per inviargli automaticamente il modello appropriato. 💌

6. Trucchi per la gestione dei lead

Una delle sfide più grandi del lead marketing è quella di trasferire in modo efficiente un lead qualificato dal marketing al team commerciale per un ulteriore nurturing e conversione. Il problema si presenta quando i dati di contatto sono sparsi su più piattaforme.

Una delle migliori soluzioni per la gestione dei contatti è Soluzioni software CRM , HubSpot CRM risolve questo problema consolidando tutti i dati relativi a lead e clienti in un'unica posizione centralizzata. 🎯

Inoltre, separare i lead suscettibili di conversione da quelli meno interessati alla vostra offerta di prodotti può semplificare i vostri lavori commerciali e di marketing. HubSpot gestione dei lead e le funzionalità di prospezione includono una funzionalità/funzione di lead scoring che consente di stabilire criteri basati su fasi del ciclo di vita del lead . Ad istanza, le visite frequenti al sito web possono indicare un lead qualificato dal punto di vista commerciale.

Inserendo questi criteri nel sistema di lead scoring di HubSpot, è possibile individuare i lead con punteggi elevati, che indicano la loro disponibilità all'acquisto, e adattare le campagne per evitare che si raffreddino. D'altro canto, punteggi più bassi indicano la necessità di adeguare le attività di marketing per migliorare i tassi di conversione.

7. Trucchi per i social media

Mantenere una presenza costante sui social media è essenziale per un marketing efficace, e un trucco chiave è quello di pubblicare contenuti regolarmente. Gli intervalli tra un post e l'altro, come ad esempio pubblicare oggi e poi aspettare tre mesi per il post successivo, possono ostacolare i lavori richiesti per la lead generation.

Il generatore di post sui social media di HubSpot, basato sull'IA, consente di creare più post sui social media in un solo giorno e di programmarne la pubblicazione con settimane di anticipo.

Inoltre, la semplice pubblicazione di contenuti sui social media non è sufficiente. Per mantenere vivo l'interesse del pubblico è necessario coinvolgerlo costantemente. Immaginate che un cliente invii un messaggio diretto alla pagina Facebook della vostra azienda per chiedere informazioni su un prodotto pubblicizzato nelle vostre campagne di marketing. Se il team commerciale e di marketing non risponde a questa richiesta per settimane, si perderà l'opportunità di convertire questo lead.

La social media inbox di HubSpot risolve questo problema consolidando e monitorando tutte le interazioni basate sul testo tra i vostri account in un'unica posizione centrale. Grazie a questa funzionalità/funzione, è possibile fornire risposte rapide alle richieste su HubSpot senza doversi destreggiare tra più canali di social media.

4 Consigli per ottenere il massimo da HubSpot

Oltre agli hack per HubSpot di cui abbiamo parlato in precedenza, ci sono alcuni consigli supplementari che gli utenti di HubSpot possono incorporare per amplificare le potenzialità della piattaforma gestione aziendale capacità. Di seguito, le più importanti. 👇

1. Sfruttare l'Accademia di HubSpot

HubSpot Academy è una piattaforma di formazione online che offre vari corsi e certificazioni gratis su argomenti che spaziano dalle email e dai social media alle strategie di marketing digitale. 🏫

Attraverso questi corsi, è possibile acquisire certificazioni di marketing e apprendere competenze essenziali, come la creazione di contenuti accattivanti, la personalizzazione delle email e l'efficace attrazione e conversione dei contatti.

Inoltre, HubSpot Academy fornisce approfondimenti su come sfruttare la piattaforma per favorire la crescita e la redditività aziendale. Potete approfittare di queste risorse gratuite per migliorare le vostre abilità di marketing e le strategie di acquisizione dei clienti.

2. Utilizzare l'automazione per le attività ripetitive

Un modo eccellente per snellire le operazioni e ottenere il massimo da HubSpot è sfruttare le funzionalità di automazione commerciale e di marketing della piattaforma per le attività ripetitive. Ecco alcuni esempi di come l'automazione può trasformare il vostro flusso di lavoro:

Automazioni delle campagne email e dei follower in base alle azioni dei lead o agli eventi imminenti. Potete garantire una comunicazione tempestiva e mirata con i lead e i clienti attuali e passati

in base alle azioni dei lead o agli eventi imminenti. Potete garantire una comunicazione tempestiva e mirata con i lead e i clienti attuali e passati Automazioni di lead scoring con criteri e trigger specifici. In questo modo, la piattaforma può aiutarvi a identificare i lead più promettenti

Automazioni per la pubblicazione sui social media , per sollevare il team dalle lunghe attività di pubblicazione manuale

, per sollevare il team dalle lunghe attività di pubblicazione manuale Impostazione di notifiche automatiche per ricevere aggiornamenti di stato quando i contatti compiono azioni vitali, come cliccare sui collegati alle email. Il vostro team sarà in grado di dare un follow-up prompt ed efficace

3. Sfruttare la funzionalità/funzione di analisi di HubSpot

Grazie alle estese funzionalità di analisi di HubSpot, potete monitorare da vicino le azioni dei visitatori sul vostro sito web, identificare le pagine web più performanti e ottenere reportistica sulle prestazioni dei diversi canali di marketing.

Questi dati vi permettono di capire meglio quali sono le pagine web, i contenuti e le strategie di marketing che hanno maggiore risonanza con i vostri potenziali clienti e lead. Utilizzate queste conoscenze per mettere a punto il vostro sito web, sviluppare contenuti convincenti e perfezionare le vostre strategie di marketing strategie di marketing per la crescita per raggiungere i vostri traguardi commerciali e di fatturato.

4. Sfruttare le capacità di integrazione di HubSpot

La maggior parte dei team si affida a diversi strumenti aziendali nello svolgimento delle loro attività quotidiane, il che può ridurre la produttività e causare silos durante la sincronizzazione o il consolidamento dei dati.

HubSpot attenua questo problema grazie alla sincronizzazione dei dati tra le varie piattaforme, consentendo agli utenti di continuare a utilizzare i loro strumenti preferiti.

Ad esempio, integrazione di HubSpot con ClickUp , lo strumento di project management collaborativo migliore della categoria, migliorerà contemporaneamente la produttività e la funzione della piattaforma. ClickUp eccelle nella gestione delle attività e nel monitoraggio dei progetti, fornendo un supporto essenziale al project management per i team di tutti i settori. Per i team commerciali e di marketing che gestiscono attività diverse come l'email e il marketing dei contenuti con HubSpot, l'integrazione con ClickUp offre un vantaggio competitivo che cambia le carte in tavola.

Per istanza, i trigger di HubSpot, come le richieste di ticket dei clienti, possono generare automaticamente attività di ClickUp, formando così un elenco completo di attività. Questo elenco comprende attività essenziali come il follow-up dei client e la creazione di contenuti, che possono essere facilmente assegnate a diversi membri del team all'interno dell'area di lavoro di ClickUp. Le attività possono anche essere codificate per colore in base alla priorità per ottimizzare i flussi di lavoro e garantire che i team affrontino per primi le attività ad alta priorità.

Potenziate i vostri team commerciali e di marketing integrando HubSpot con ClickUp

ClickUp: La migliore alternativa a HubSpot

Se da un lato l'integrazione tra HubSpot e ClickUp può fare miracoli per i vostri lavori richiesti in ambito commerciale e di marketing, dall'altro ClickUp può funzionare come un'alternativa indipendente a HubSpot alternativa a HubSpot .

ClickUp è un potente strumento di visualizzazione dei dati e di project management con una serie di funzionalità/funzione per aumentare la produttività dei team commerciali, di marketing e di relazione con i clienti. La piattaforma ha oltre 1.000 modelli pronti per l'uso per numerosi scenari aziendali, come ad esempio la gestione dei prodotti commerciale, marketing, finanza, account e molti altri.

Per le piccole aziende e le startup con budget limitati, ClickUp offre un piano Free Forever che consente loro di gestire efficacemente le proprie attività senza alcun costo . 💰

Inoltre, il recente ClickUp espansione dell'ufficio ha portato i suoi servizi più vicini ai clienti, consentendo un'assistenza localizzata, un'attività commerciale e una migliore esperienza per gli utenti.

Un'altra ragione convincente per cui ClickUp è una delle migliori alternative a HubSpot è la sua capacità di integrazione. Oltre a HubSpot, ClickUp integra perfettamente con piattaforme popolari come Zoom, Make, Unito, Google Calendar, Dropbox, Gmail e Slack, per citarne alcune.

Portate le integrazioni personalizzate nei vostri dashboard personalizzati con ClickUp Integrations

Con queste premesse, vediamo come ClickUp può essere un valido sostituto di HubSpot nei processi commerciali, nel project management del marketing, nell'email marketing e nelle automazioni.

1. ClickUp commerciale ClickUp Commerciale è un insieme completo di strumenti e funzionalità progettati per migliorare il processo commerciale. Consente di visualizzare le pipeline commerciali, di monitorare l'attività degli account dei clienti, di automatizzare le attività e di collaborare alle trattative usando

Moduli personalizzati e Dashboard .

Creando un Modulo ClickUp personalizzato, è possibile raccogliere informazioni vitali su clienti e lead, come indirizzi email, nomi e numeri di telefono.

Nel frattempo, le dashboard di ClickUp consentono di visualizzare e analizzare i dati commerciali per misurare lo stato ed eliminare i colli di bottiglia. Offrono una serie di strumenti visivi come i grafici Cumulative Flow, Velocity, Burnup e Burndown per aiutarvi a monitorare lo stato delle offerte e ad accedere facilmente alla capacità del team commerciale di convertire i lead.

Monitorate le prestazioni commerciali, i ricavi generati, l'attività della pipeline e altro ancora con report personalizzati e dashboard in ClickUp

2. ClickUp CRM

ClickUp è dotato di un proprio sistema CRM chiamato ClickUp CRM che può fungere da hub centralizzato per l'archiviazione e la gestione dei dati per incrementare la crescita dei client e la soddisfazione dei clienti. È dotato di oltre 10 viste Gantt personalizzate per il monitoraggio degli impegni dei clienti e dei dettagli degli account utilizzando elenchi, tabelle, tabelle Kanban, grafici Gantt e altro ancora.

Monitoraggio della pipeline e delle interazioni con i clienti con visualizzazioni personalizzate in ClickUp CRM

È possibile utilizzare le potenti funzionalità CRM di ClickUp sfruttando le viste personalizzate di ClickUp CRM Modello CRM di ClickUp . Questo framework personalizzabile e di facile utilizzo consente di tracciare e ordinare i contatti e di dare priorità alle attività in base alla fase commerciale, utilizzando varie modalità di visualizzazione. È inoltre dotato di Campi personalizzati per aggiungere e organizzare le informazioni sui clienti, come il nome del contatto, l'email e il settore.

Utilizzate il modello CRM di ClickUp per organizzare e gestire i dati dei clienti e visualizzare il processo commerciale

3. ClickUp per il project management del marketing

Un project management di marketing efficace inizia spesso con sessioni di brainstorming, e ClickUp offre lo strumento di collaborazione perfetto per questo scopo Lavagne online di ClickUp . Questa tela virtuale infinita consente ai team di marketing di generare e visualizzare idee in tempo reale utilizzando varie forme, oggetti e note adesive. 🔴

Brainstorming, aggiunta di note e collaborazione su idee e flussi di lavoro con le lavagne online ClickUp

Dopo le sessioni di brainstorming, i team di marketing hanno bisogno di una piattaforma per documentare le strategie e le campagne. Documenti ClickUp consente di creare, modificare e archiviare reportistica, strategie e altri documenti di marketing essenziali. Semplificate i vostri flussi di lavoro aggiungendo collegamenti e file, taggando i membri del team e assegnando attività direttamente all'interno di Docs.

ClickUp offre anche una funzionalità/funzione di IA denominata ClickUp Brain che può aiutarvi a creare post di blog su misura, generare idee per le vostre campagne di marketing e automatizzare attività di marketing ripetitive.

Utilizzate ClickUp Brain per rendere più efficienti i processi di ideazione e scrittura

4. ClickUp per l'email marketing

Collegandosi direttamente ai vostri account Gmail, Outlook, Office 365 e IMAP, ClickUp vi permette di rispondere alle richieste, di inviare email e di trasformare le email in attività dettagliate senza dover passare da un'app all'altra o da una scheda all'altra.

È inoltre possibile utilizzare le funzionalità di automazione di ClickUp per triggerare le risposte alle email in base all'invio di moduli o a eventi di ClickUp, garantendo una comunicazione pronta e personalizzata con il pubblico.

Utilizzate il Modello di campagna email di ClickUp per creare contenuti coinvolgenti con CTA perfettamente adattate al vostro pubblico. Il modello assicura che i messaggi abbiano un tono coerente e professionale, eliminando la necessità di un'estesa progettazione delle email.

Costruite e pianificate campagne email di esito positivo con il modello di campagna email di ClickUp

5. Automazioni ClickUp Automazioni di ClickUp fornisce un'efficienza senza pari, consentendo di automatizzare le attività ripetitive e di risparmiare tempo prezioso e lavoro richiesto.

Per prima cosa, dovrete specificare i trigger e le azioni che volete che la piattaforma intraprenda dopo ogni trigger.

Per istanza, potete definire le date di scadenza come trigger e chiedere a ClickUp di inviare notifiche agli assegnatari ogni volta che si avvicina la data di scadenza di un'attività. Questa funzionalità/funzione può anche assegnare automaticamente le attività a diversi membri del team, modificare la priorità di ogni attività e molto altro ancora.

Creazione di Automazioni personalizzate che si attivano in base a trigger e condizioni di vostra scelta in ClickUp

Non sapete come iniziare ad automatizzare i flussi di lavoro con ClickUp? Non preoccupatevi: la piattaforma dispone di una libreria con oltre 100 automazioni precostituite per diverse situazioni, tra cui passaggi di progetto, assegnazioni di attività e modifiche personalizzate dello stato.

Potenziate le vostre operazioni commerciali, di marketing e di project management con ClickUp

HubSpot è un software straordinario con funzioni e funzionalità estese per la gestione aziendale. Con i giusti trucchi e suggerimenti, è possibile utilizzare appieno il potenziale di HubSpot per ottimizzare i processi commerciali, di marketing, CRM e molti altri.

Grazie a funzionalità/funzione di project management, oltre 1.000 modelli già pronti, automazioni intuitive e ampie capacità di integrazione, ClickUp può integrare le funzioni di HubSpot o sostituirlo completamente.

Siete pronti a migliorare la vostra produttività e i risultati dei progetti? Intraprendete il vostro viaggio verso l'esito positivo.. iscrivetevi a ClickUp oggi stesso . ☀️