Le 11 migliori alternative a Toggl per il monitoraggio del tempo nel 2026

Toggl Track è una popolare app per il monitoraggio del tempo, nota per la sua intuitività e facilità d'uso. Aiuta i team e i singoli individui a monitorare il tempo dedicato ai progetti, generare tabelle orarie, creare fatture e misurare la produttività.

Tuttavia, le funzionalità limitate di project management di Toggl possono rappresentare un ostacolo se hai bisogno di funzionalità avanzate come la pianificazione dei progetti, l'allocazione delle risorse e la gestione delle attività. Le sue funzionalità premium sono spesso costose, rendendolo meno adatto ai team attenti al budget.

Se stai cercando più funzionalità senza spendere una fortuna, ecco 11 alternative a Toggl con potenti funzionalità di monitoraggio del tempo e project management.

Cos'è Toggl?

via Toggl Track

Toggl Track, comunemente noto come Toggl, è uno strumento automatizzato per il monitoraggio del tempo. Genera tabelle orarie e report per tenere traccia del tempo dedicato a progetti, attività personali, ecc. Lo strumento consente inoltre di creare fatture registrando con precisione i minuti fatturabili.

Altre funzionalità principali includono:

Monitoraggio intuitivo del tempo: Consente il monitoraggio manuale o automatico del tempo con un semplice timer start/stop

Project management di base: supporta funzionalità quali la creazione di attività, la sequenza dei progetti e la gestione del budget

Reportistica e analisi: genera report visivi e approfondimenti per analizzare il tempo dedicato alle varie attività e misurare genera report visivi e approfondimenti per analizzare il tempo dedicato alle varie attività e misurare la produttività del team

Integrazioni: offre connessioni con oltre 100 strumenti, tra cui Asana, Trello e Slack

Supporto multipiattaforma: offre app desktop, web e mobili per il monitoraggio su più dispositivi

Perché scegliere le alternative a Toggl?

Toggl Track può essere utile per la gestione del tempo; tuttavia, è ben lungi dall'essere una soluzione completa per la produttività.

Ecco alcuni dei suoi limiti:

Funzionalità di produttività limitate: Toggl offre funzionalità di base Toggl offre funzionalità di base per la gestione del tempo dei progetti , come la previsione della Sequenza e la gestione del budget. Se hai bisogno di uno strumento con funzionalità di produttività avanzate come le dipendenze tra attività, l'allocazione delle risorse o la gestione del carico di lavoro, potrebbe non essere sufficiente

Costo elevato: Sebbene Toggl offra una versione gratuita, le sue funzionalità sono di base. Per utilizzare le funzioni avanzate, è necessario sottoscrivere uno dei suoi piani a pagamento, che hanno un prezzo piuttosto alto rispetto al loro valore, soprattutto per i liberi professionisti e le piccole imprese

Esperienza d'uso dell'app mobile insoddisfacente: Diversi utenti di Toggl sono passati ad altri strumenti a causa dell'esperienza d'uso dell'app mobile, che risulta spesso problematica. Glitch occasionali e problemi di sincronizzazione rendono difficile per gli utenti gestire Diversi utenti di Toggl sono passati ad altri strumenti a causa dell'esperienza d'uso dell'app mobile, che risulta spesso problematica. Glitch occasionali e problemi di sincronizzazione rendono difficile per gli utenti gestire i propri orari di lavoro

Una recensione su Reddit riassume il tutto:

Per me non funziona nel 66% dei casi, soprattutto le app, ma anche l'app web mi si è appena bloccata...

Per me non funziona nel 66% dei casi, soprattutto le app, ma anche l'app web mi si è appena bloccata...

Panoramica delle alternative a Toggl

Ecco una panoramica di tutte le alternative a Toggl menzionate in questo post del blog. Scopri a colpo d'occhio i loro casi d'uso e la loro idoneità:

Alternative a Toggl Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp Monitoraggio globale del tempo, durata stimata e tabelle orarie, calendario basato sull'IA e funzionalità di pianificazione per una migliore gestione delle attività e del tempo Project manager in team di tutte le dimensioni, per la collaborazione tra team interfunzionali Piano Free gratis disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende Clockify Monitoraggio del tempo per le ore fatturabili con rilevamento dei tempi di inattività, progetti e utenti illimitati Freelancer e piccole imprese Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 4,99 $/utente/mese; personalizzazioni disponibili per le aziende Harvest Gestione simultanea di tempo e spese, project management per progetti a tariffa fissa e con anticipo Agenzie e aziende di servizi Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 13,75 $ al mese per utente RescueTime Monitoraggio della produttività, riepiloghi settimanali automatici, monitoraggio delle attività offline Privati e lavoratori da remoto Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese Hubstaff Monitoraggio del tempo con localizzazione GPS, pianificazione dei turni, rilevamento dei periodi di inattività Team sul campo e responsabili del personale in remoto Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 7 $ al mese Timely Teams di qualsiasi dimensione necessitano di un inserimento manuale minimo dei tempi Teams di tutte le dimensioni che necessitano di un inserimento manuale minimo dei tempi Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 11 $ al mese Everhour Monitoraggio delle ore dedicate ai progetti, generazione di report personalizzati, fatturazione automatizzata con integrazione QuickBooks Project manager in team di tutte le dimensioni Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 10 $ al mese Time Doctor Analisi della produttività con screenshot, utilizzo delle app e livelli di attività, monitoraggio GPS Aziende che necessitano di informazioni dettagliate sulla produttività Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 5 $ al mese per utente; personalizzazioni disponibili per le aziende TimeCamp Monitoraggio del tempo con fatturazione automatizzata e gestione delle presenze Piccole e medie imprese di dimensioni ridotte Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 3,99 $ al mese per utente MyHours Monitoraggio del tempo basato sui progetti, reportistica personalizzata con modelli su misura, gestione di base del budget e monitoraggio delle spese Freelancer e piccoli team Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 9 $/utente/mese; personalizzazioni disponibili per le aziende DeskTime Misurazione dell'efficienza, monitoraggio offline, gestione delle presenze Aziende che puntano sul monitoraggio dell'efficienza Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 5 $/utente/mese; personalizzazioni disponibili per le aziende

Le 11 migliori alternative a Toggl da utilizzare

Dai un'occhiata a questi software di monitoraggio del tempo che puoi utilizzare come alternative a Toggl Track:

1. ClickUp (Ideale per una gestione del lavoro all-in-one con monitoraggio del tempo integrato)

Inizia il monitoraggio del tempo in ClickUp Tieni traccia del tempo dedicato a ogni attività con la funzionalità di monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp

Toggl non offre funzionalità avanzate di project management, il che rappresenta un notevole svantaggio. Senza una serie completa di strumenti, è impossibile gestire i progetti garantendo al contempo l'efficienza in termini di tempo. Possono insinuarsi diversi inconvenienti, quali ritardi, comunicazioni errate, cattiva gestione, ecc.

Per evitare tutto questo, scegli ClickUp: l'app completa per il lavoro.

Alistair Wilson, consulente per la trasformazione digitale presso Compound, riassume i vantaggi di disporre di una piattaforma unificata per il project management e il monitoraggio del tempo:

Abbiamo valutato diverse opzioni e abbiamo ritenuto che, nel complesso, ClickUp ci offrisse la giusta combinazione di potenza e flessibilità. Avevamo inoltre bisogno di risolvere il problema del monitoraggio del tempo per tracciare e misurare i registri delle ore dei collaboratori esterni senza dover ricorrere ad app e servizi esterni aggiuntivi. Il monitoraggio del tempo nativo di ClickUp funziona perfettamente su dispositivi mobili, tablet e desktop.

Abbiamo valutato diverse opzioni e abbiamo ritenuto che, nel complesso, ClickUp ci offrisse la giusta combinazione di potenza e flessibilità. Avevamo inoltre bisogno di risolvere il problema del monitoraggio del tempo per tracciare e misurare i registri delle ore dei collaboratori esterni senza dover ricorrere ad app e servizi esterni aggiuntivi. Il monitoraggio del tempo nativo di ClickUp funziona perfettamente su dispositivi mobili, tablet e desktop.

Tra le tante funzionalità/funzioni, il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp elimina la necessità di registrare manualmente le ore lavorate, consentendoti di avviare (e interrompere) un timer automatico da qualsiasi luogo: l'app desktop di ClickUp, l'estensione Chrome per il web e persino l'app mobile.

Lo strumento di monitoraggio del tempo funziona in background mentre lavori, assicurandoti che ogni minuto fatturabile venga registrato con precisione.

Tuttavia, è possibile anche inserire manualmente le voci delle ore. Puoi registrare le voci relative a un intervallo di date specifico. Ciò consente di risparmiare tempo e lavoro richiesto, permettendoti di aggiungere o effettuare delle modifiche a più voci con pochi clic.

Stima la durata necessaria per ogni attività per fissare scadenze realistiche per i tuoi progetti con ClickUp Time Management

Con le funzionalità di gestione del tempo di ClickUp, puoi organizzare il tempo monitorato in fatturabile e non fatturabile, creare tabelle orarie dettagliate, aggiungere note e generare reportistica personalizzata sul tempo.

In questo modo sarà più facile riorganizzare le scadenze, pianificare le dipendenze, fissare le attività cardine e gestire i tuoi progetti con maggiore visibilità ed efficienza.

ClickUp Calendar offre un'interfaccia visiva drag-and-drop che rende la gestione del tempo intuitiva: perfetta per pianificare, monitorare e modificare la tua giornata in tempo reale. A differenza di Toggl Track, che si concentra sul monitoraggio del tempo a posteriori, ClickUp ti aiuta a suddividere proattivamente le attività e le riunioni in blocchi di tempo direttamente all'interno del tuo flusso di lavoro.

Puoi sincronizzarlo con il tuo Google Calendar, pianificare attività ricorrenti e visualizzare le tempistiche dei progetti a colpo d'occhio. È l'ideale per gestire i carichi di lavoro, dare priorità alle scadenze ed evitare sovraccarichi. I team possono anche condividere i calendari per rimanere allineati su chi fa cosa e quando.

💡 Suggerimento da esperto: cerchi altre risorse che ti aiutino a gestire il tempo? Prova il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp. Pronto all'uso e personalizzabile, questo modello ti permette di pianificare le attività all'interno del tuo programma, fissare obiettivi e collaborare con il tuo team sulle attività quotidiane. Questo ti aiuta a: Rimani organizzato con una chiara panoramica dei progetti

Aumenta la produttività ottimizzando la gestione delle attività

Migliora le prestazioni dei progetti rispettando le scadenze Un'altra ottima opzione è il modello Time Box di ClickUp. Pianifica il tuo programma in modo efficiente suddividendo i progetti, allocando le risorse e fissando le scadenze per massimizzare la produttività dando la giusta priorità alle attività! Rimani in linea con i tuoi obiettivi grazie a blocchi di tempo chiari per ogni attività e raggiungi gli obiettivi più velocemente con una pianificazione strutturata.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limiti di ClickUp

All'inizio, i nuovi utenti potrebbero trovare un po' disorientante la sua vasta gamma di funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 riassume il tutto:

Ho scoperto che ClickUp è un ottimo strumento di project management che mi aiuta a rimanere organizzato. È uno strumento fantastico perché mi permette di personalizzare le attività e definirle in dettaglio per i progetti più grandi. La funzionalità di monitoraggio del tempo è ottima perché mi aiuta a capire dove impiego il mio tempo.

Ho scoperto che ClickUp è un ottimo strumento di project management che mi aiuta a rimanere organizzato. È uno strumento fantastico perché mi permette di personalizzare le attività e definirle in dettaglio per i progetti più grandi. La funzionalità di monitoraggio del tempo è ottima perché mi aiuta a capire dove impiego il mio tempo.

💡 Consiglio da esperto: Portare a termine tutto ogni giorno può sembrare scoraggiante all'inizio. Ma se hai un alleato che ti aiuta in questo processo, le cose possono cambiare rapidamente! Scopri i modelli gratuiti di agenda giornaliera con un'interfaccia intuitiva per gestire il tuo tempo.

2. Clockify (Ideale per il monitoraggio del tempo gratis con reportistica di base)

via Clockify

Clockify è uno strumento di monitoraggio del tempo con funzionalità di base per la project management. Può aiutarti a monitorare le ore di lavoro dei tuoi dipendenti e a fatturare con precisione i clienti. Clockify supporta il monitoraggio del tempo manuale, automatico e offline.

Puoi anche generare tabelle orarie automatizzate, report sulle attività e dati sulla produttività. Inoltre, ti consente di creare e gestire le fatture dei clienti. In questo modo, puoi pianificare i budget dei progetti, impostare tariffe fatturabili personalizzate, confrontare i costi e molto altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clockify

Usa il rilevamento dell'inattività e i promemoria per evitare ore non registrate

Ottieni l'accesso multipiattaforma tramite app desktop, mobili e browser

Consenti un numero illimitato di progetti e utenti, anche con la versione gratis

Integra con Trello, Asana e Jira per un project management senza intoppi

Limiti di Clockify

Manca di funzionalità avanzate di automazione della fatturazione

Non offre funzionalità integrate per l'elaborazione delle buste paga

Prezzi di Clockify

Free Forever

Basic: 4,99 $ al mese per postazione

Standard: 6,99 $ al mese per postazione

Pro: 9,99 $ al mese per postazione

Enterprise: 14,99 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Clockify

G2: 4,5/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 9.100 recensioni)

🧠 Curiosità: Francesco Cirillo, sviluppatore e imprenditore, ha ideato la Tecnica del Pomodoro per la gestione del tempo. Ma sapevi che questa tecnica prende il nome da un timer da cucina a forma di pomodoro che Cirillo utilizzava mentre studiava all'università? Hai capito bene: "Pomodoro" significa proprio "pomodoro" in italiano! 🍅

3. Harvest (Ideale per il monitoraggio del tempo con tracciamento delle spese e fatturazione)

via Harvest

Come Clockify, Harvest semplifica il monitoraggio del tempo e la fatturazione ai clienti; l'unica differenza è che richiede meno inserimenti manuali.

Con Harvest, puoi generare report automatici sul tempo per ottenere informazioni dettagliate sull'avanzamento dei progetti, sul tempo medio dedicato alle attività, sui costi interni e altro ancora. Basta selezionare un progetto e avviare il timer.

Puoi effettuare la sincronizzazione di Harvest con gli strumenti di contabilità, trasformare le tabelle orarie in fatture per i clienti e effettuare l'automazione della fatturazione e della riscossione dei pagamenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Harvest

Tieni traccia contemporaneamente del tempo e delle spese per il calcolo dei costi del progetto

Gestisci i progetti a tariffa fissa e a forfait con reportistica personalizzata sul monitoraggio del tempo

Pianifica e effettua il monitoraggio della disponibilità del team in tempo reale

Integra Asana, Trello e QuickBooks per migliorare i flussi di lavoro

Limiti di Harvest

Nessun monitoraggio GPS integrato per i team remoti

Costi più elevati per team più grandi o funzionalità/funzioni avanzate

Prezzi di Harvest

Free Forever

Pro: 13,75 $ al mese per postazione

Premium: 17,50 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Harvest

G2: 4,3/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Harvest?

Una recensione di Capterra afferma:

Si tratta di un prodotto semplice che può essere configurato rapidamente e utilizzato per il monitoraggio del tempo e la generazione di fatture.

Si tratta di un prodotto semplice che può essere configurato rapidamente e utilizzato per il monitoraggio del tempo e la generazione di fatture.

4. RescueTime (Ideale per il monitoraggio automatico della produttività e la gestione del tempo)

via RescueTime

Stai cercando un software di monitoraggio del tempo interamente incentrato sull'aumento della produttività? RescueTime è quello che fa per te. Questo strumento offre funzionalità che aiutano il tuo team a sfruttare al massimo ogni minuto. Ad esempio, puoi utilizzare la funzione "Focus Time" per applicare un blocco ai siti web che distraggono.

RescueTime automatizza l'intero processo di monitoraggio del tempo, quindi non c'è spazio per le distrazioni. Tiene traccia dell'utilizzo di app e siti web e genera analisi avanzate per identificare modelli di produttività e ostacoli.

La parte migliore? Lo strumento non ha limiti di utilizzo: sia i singoli utenti che i team possono effettuare il monitoraggio e generare tabelle orarie per un numero illimitato di progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di RescueTime

Imposta metriche di produttività personalizzate e effettua il monitoraggio dello stato con report dettagliati

Automatizza i riassunti settimanali sull'utilizzo del tempo e l'analisi dei trend

Ottieni supporto per il monitoraggio delle attività offline tramite inserimento manuale

Integrazione con Slack, Trello e Google Calendar

Limiti di RescueTime

Mancano funzionalità di collaborazione e di project management

Integrazioni limitate con strumenti avanzati per il flusso di lavoro

Prezzi di RescueTime

Solo: 12 $ al mese

Team: 9 $ al mese per ogni membro del team

Valutazioni e recensioni di RescueTime

G2: 4,2/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 140 recensioni)

5. Hubstaff (Ideale per il monitoraggio del tempo con GPS e il controllo dei dipendenti)

via Hubstaff

Hubstaff è uno strumento di monitoraggio del tempo dei dipendenti che controlla la produttività dei dipendenti tramite screenshot, livelli di attività e monitoraggio GPS.

Supporta funzionalità di monitoraggio avanzate, come il rilevamento dei periodi di inattività, e genera report dettagliati sulla produttività e sull'utilizzo del tempo per identificare ed eliminare le inefficienze.

Puoi automatizzare la gestione delle buste paga grazie alle integrazioni di Hubstaff con PayPal, Wise e Gusto. Ti consente di creare fatture accurate per i clienti in base al tempo e alle spese monitorate.

Le migliori funzionalità di Hubstaff

Gestisci progetti e budget con strumenti di monitoraggio in tempo reale

Offri supporto per la pianificazione e la gestione dei turni con strumenti di calendario

Consenti il monitoraggio del tempo su desktop, web e dispositivi mobili per una maggiore flessibilità

Integrazione con Trello, Jira e Asana per il project management

Limiti di Hubstaff

Richiede piani di livello superiore per analisi avanzate

Richiede una connessione Internet stabile per le funzionalità di monitoraggio GPS

Prezzi di Hubstaff

Starter: 7 $ al mese per postazione

Grow: 9 $ al mese per postazione

Team: 12 $ al mese per postazione

Azienda: 25 $ al mese per postazione (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Hubstaff

G2: 4,5/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hubstaff?

Ecco la condivisione di un recensore di G2:

Hubstaff offre una soluzione di monitoraggio del tempo intuitiva e fluida che rende incredibilmente facile la gestione dei team remoti. Il monitoraggio in tempo reale, gli screenshot automatici e le analisi sulla produttività contribuiscono a garantire trasparenza ed efficienza. I report dettagliati e l'automazione delle buste paga consentono di risparmiare molto tempo, rendendolo uno strumento indispensabile per le aziende con team remoti o ibridi.

Hubstaff offre una soluzione di monitoraggio del tempo intuitiva e fluida che rende incredibilmente facile la gestione dei team remoti. Il monitoraggio in tempo reale, gli screenshot automatici e le analisi sulla produttività contribuiscono a garantire trasparenza ed efficienza. I report dettagliati e l'automazione delle buste paga consentono di risparmiare molto tempo, rendendolo uno strumento indispensabile per le aziende con team remoti o ibridi.

6. Timely (Ideale per il monitoraggio automatico del tempo basato sull'IA)

via Timely

Timely è uno strumento di monitoraggio del tempo basato sull'IA che automatizza il processo per fornire dati precisi. Che tu voglia verificare le ore fatturabili, ricevere promemoria per il tempo non monitorato o determinare la produttività del tuo team, il suo AI Timesheet Assistant integrato ti garantisce di ottenere tutte le informazioni in modo tempestivo, accurato e automatico.

Le funzionalità di project management ti consentono di assegnare attività, gestire i carichi di lavoro e visualizzare la capacità del team. La vista cronologica basata sul calendario ti permette di visualizzare i giorni lavorativi, in modo da poter riservare del tempo e pianificare i progetti in modo efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Timely

Gestisci i budget dei progetti con monitoraggio in tempo reale e avvisi

Effettua il monitoraggio delle ore fatturabili e genera fatture accurate per i clienti

Ottieni report dettagliati sulla produttività e sull'allocazione delle risorse

Integrazione con Outlook, Google Calendar e Trello per una pianificazione ottimizzata

Limiti temporali

Opzioni limitate di monitoraggio del tempo manuale per attività specifiche

Funzioni di base per il project management

Prezzi di Timely

Starter: 11 $ al mese per utente

Premium: 20 $ al mese per utente

Unlimited: 28 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni aggiornate

G2: 4,8/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Timely?

Una recensione di Capterra riepiloga:

Il vantaggio principale di Timely è la facilità d'uso e la possibilità di gestire il proprio tempo in modo vantaggioso. Penso che Timely abbia creato un servizio fantastico…

Il vantaggio principale di Timely è la facilità d'uso e la possibilità di gestire il proprio tempo in modo vantaggioso. Penso che Timely abbia creato un servizio fantastico…

via Everhour

Se cerchi una soluzione per il monitoraggio del tempo che si integri con i tuoi flussi di lavoro di project management, Everhour potrebbe interessarti.

Everhour si integra con strumenti come ClickUp, Asana, Trello e Basecamp e registra direttamente il tempo da essi. Ciò significa che non è necessario passare da un'app all'altra per gestire le prestazioni e la produttività del team: tutti i tuoi dati sono consolidati in un'unica piattaforma.

Ti consente di monitorare la disponibilità del team per gestire in modo efficace le risorse e i carichi di lavoro. Everhour supporta anche il monitoraggio del tempo per attività fatturabili e non fatturabili e offre report e analisi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Everhour

Genera report personalizzati con dati relativi a budget, tempo e spese

Automatizza la fatturazione grazie alle integrazioni con QuickBooks e FreshBooks

Gestisce i budget dei progetti con un monitoraggio finanziario in tempo reale

Limiti di Everhour

Funzionalità limitate nelle app mobili rispetto alla versione desktop

Richiede piani di livello superiore per funzionalità e reportistica avanzate

Prezzi di Everhour

Free Forever

Team: 10 $ al mese (fino a 5 postazioni)

Valutazioni e recensioni di Everhour

G2: 4,7/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Everhour?

Una recensione su G2 recita:

Everhour è uno strumento di monitoraggio del tempo ben progettato, facile da usare e potente, che vanta una delle integrazioni più esclusive con una serie di strumenti SaaS fondamentali per la produttività. Si integra perfettamente nell'interfaccia utente di app come Asana e Notion, migliorando l'esperienza d'uso di entrambe. Non vedo nessun'altra app sul mercato che lo faccia bene come Everhour.

Everhour è uno strumento di monitoraggio del tempo ben progettato, facile da usare e potente, che vanta una delle integrazioni più esclusive con una serie di strumenti SaaS fondamentali per la produttività. Si integra perfettamente nel flusso dell'interfaccia utente di app come Asana e Notion, migliorando l'esperienza d'uso di entrambe. Non vedo nessun'altra app sul mercato che lo faccia bene come Everhour.

📮 ClickUp Insight: Il 92% dei knowledge worker utilizza strategie personalizzate di gestione del tempo. Tuttavia, la maggior parte degli strumenti di gestione del flusso di lavoro non offre ancora funzionalità/funzioni integrate di gestione del tempo o di definizione delle priorità, il che ostacola una definizione efficace delle priorità. Le funzionalità/funzioni di pianificazione e monitoraggio del tempo basate sull'IA di ClickUp possono aiutarti a trasformare queste supposizioni in decisioni basate sui dati. Possono persino suggerirti le finestre di concentrazione ottimali per le attività. Crea un sistema di gestione del tempo personalizzato che si adatti al tuo modo di lavorare!

8. Time Doctor (Ideale per il monitoraggio del tempo con funzionalità di monitoraggio della produttività)

via Time Doctor

Il prossimo nella lista delle migliori alternative a Toggl è Time Doctor. Questo strumento di monitoraggio del tempo è ideale per i team che desiderano funzionalità complete e un'interfaccia intuitiva.

Time Doctor consente al tuo team di registrare le ore lavorative per tenere traccia delle ore di lavoro, delle pause, ecc. Inoltre, monitora il tempo trascorso su vari siti web e applicazioni per generare statistiche sulla produttività.

Questo è utile per identificare le abitudini di lavoro, specialmente per i team che lavorano da remoto. Lo strumento fornisce anche avvisi contro le distrazioni per aiutare i dipendenti a concentrarsi meglio durante l'orario di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Time Doctor

Tieni traccia del tempo con screenshot, utilizzo delle app e livelli di attività

Offre supporto per il monitoraggio GPS per i team in loco e remoti

Genera report completi sulla produttività e sulle presenze

Integrazione con Jira, Asana e Trello per il project management

Limiti di Time Doctor

Funzionalità di fatturazione limitate rispetto ad altri strumenti

I costi aumentano per i team più grandi e per le analisi avanzate

Prezzi di Time Doctor

Basic: 8 $ al mese per utente

Standard: 14 $ al mese per utente

Premium: 20 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Time Doctor

G2: 4,4/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 500 recensioni)

💡 Consiglio da esperto: esamina regolarmente i tuoi dati di monitoraggio del tempo per individuare schemi ricorrenti, valutare le tendenze di produttività e adeguare il tuo flusso di lavoro. Piccoli aggiustamenti possono portare a significativi miglioramenti in termini di efficienza. 🧐

9. TimeCamp (Ideale per combinare il monitoraggio del tempo con la fatturazione)

via TimeCamp

Stai cercando uno strumento che offra supporto per i fogli presenze del team e il monitoraggio delle presenze? TimeCamp è quello che fa per te.

Questo strumento offre un'interfaccia unificata per il monitoraggio delle presenze dei dipendenti, la generazione di tabelle orarie, la creazione di fatture e l'invio di fatture. Ma non è tutto: TimeCamp ti consente anche di gestire i budget dei progetti.

Tiene traccia del tempo dedicato alle attività e ai progetti, analizza la redditività e effettua la sincronizzazione con i software di contabilità per consentirti di gestire le spese dei progetti senza intoppi. Il vantaggio? Lo strumento invia avvisi ogni volta che superi il budget di un progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di TimeCamp

Automatizza la fatturazione grazie alle integrazioni con QuickBooks e Xero

Tieni traccia del tempo automaticamente con le app per dispositivi mobili e desktop

Accedi alle funzionalità di gestione delle attività con report dettagliati

Limiti di TimeCamp

Personalizzazione limitata per le fatture generate

Richiede piani di livello superiore per le funzionalità di reportistica dettagliata

Prezzi di TimeCamp

Free Forever

Starter: 3,99 $ al mese per utente

Premium: 6,99 $ al mese per utente

Ultimate: 10,99 $ al mese per utente

Enterprise: 14,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di TimeCamp

G2: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

📮 ClickUp Insight: Il 32% dei lavoratori fatica a ritagliarsi del tempo per sé, eppure solo il 14% lo blocca sul proprio Calendario. Se non è programmato, non è protetto! 📆 Il Calendario di ClickUp ti aiuta a riservare ore personali proprio come le riunioni. Sincronizzalo con calendari esterni, imposta attività ricorrenti e blocchi di tempo personali, e trascina eventi o attività per modificare facilmente il tuo programma. Ferma sul nascere il lavoro dell'ultimo minuto prima che si insinui nel tuo tempo libero! 💫 Risultati concreti: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente grazie alle automazioni di ClickUp, con un conseguente aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

10. My Hours (Ideale per il monitoraggio del tempo basato su progetti per piccoli team e liberi professionisti)

via MyHours

I team di piccole dimensioni potrebbero avere difficoltà a trovare uno strumento di monitoraggio del tempo che sia allo stesso tempo completo e intuitivo. Ma è proprio questo che offre My Hours.

Con questo software, tu e i tuoi colleghi potete effettuare il monitoraggio del tempo —manualmente o con un timer—su più progetti e attività. Crea un progetto e registra il tuo tempo per generare tabelle orarie.

MyHours ti aiuta anche nella gestione di base del budget dei progetti con avvisi e monitoraggio delle spese, e consente l'accesso multipiattaforma alle app mobili, desktop e web.

Le migliori funzionalità/funzioni di MyHours

Assistenza per la fatturazione dei clienti con strumenti di fatturazione flessibili

Accedi alle funzionalità di gestione del team con autorizzazioni basate sui ruoli

Crea reportistica personalizzata con modelli su misura per le attività più comuni

Integra QuickBooks, Zapier e Trello per automatizzare il flusso di lavoro

Limiti di MyHours

Automazione limitata per flussi di lavoro complessi e attività ripetitive

Richiede l'inserimento manuale dei dati per il monitoraggio delle spese e la fatturazione

Prezzi di MyHours

Free Forever

Pro: 9 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MyHours

G2: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di MyHours?

Questa recensione su G2 condivide impressioni positive:

Dopo aver cercato e provato diversi pacchetti di tabelle orarie, ho trovato myhours il più vicino a ciò di cui ho bisogno, ovvero un software di monitoraggio e reportistica delle presenze basato sul web, semplice e facile da usare. Il servizio clienti è ottimo; tutte le domande che ho posto hanno ricevuto una risposta tempestiva via email.

Dopo aver cercato e provato diversi pacchetti di tabelle orarie, ho trovato myhours il più vicino a ciò di cui ho bisogno, ovvero un software di monitoraggio e reportistica delle presenze basato sul web, semplice e facile da usare. Il servizio clienti è ottimo; tutte le domande che ho posto hanno ricevuto una risposta tempestiva via email.

11. DeskTime (Ideale per il monitoraggio automatico del tempo con analisi della produttività)

via DeskTime

Questa alternativa a Toggl è nota soprattutto per il monitoraggio automatico del tempo in base all'utilizzo delle app e dei siti web.

Aiuta inoltre a monitorare la produttività classificando le attività in produttive, improduttive e neutre. Questo aiuta a comprendere gli schemi dei progetti ed eliminare gli ostacoli.

DeskTime automatizza i promemoria delle pause e fornisce report dettagliati sulla produttività, consentendoti di migliorare l'efficienza senza compromettere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata.

Le migliori funzionalità/funzioni di DeskTime

Offre supporto per la gestione di progetti e attività con il monitoraggio del tempo integrato

Consenti il monitoraggio del tempo offline con opzioni di inserimento manuale

Gestisci le presenze con gli strumenti integrati per la gestione delle tabelle orarie

Limiti di DeskTime

Nessuna funzionalità integrata di fatturazione

Funzioni limitate nell'app mobile rispetto all'app desktop

Prezzi di DeskTime

Lite: Gratis forever

Pro: 5 $ al mese per utente

Premium: 7 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di DeskTime

G2: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 500 recensioni)

Tieni traccia del tempo con pochi clic grazie alla migliore alternativa a Toggl: ClickUp!

Toggl Track è un solido strumento di monitoraggio del tempo che offre semplicità e funzionalità affidabili. Aiuta a misurare la produttività, gestire i budget e mantenere un equilibrio tra vita professionale e vita privata. Tuttavia, manca di funzionalità avanzate di project management che ottimizzino i flussi di lavoro e aumentino la produttività del team.

Se stai cercando una soluzione all-in-one che monitori il tempo e offra potenti strumenti di project management, ClickUp è la risposta che fa per te. Si tratta di un'app completa per il lavoro che combina gestione delle attività, monitoraggio del tempo, pianificazione delle risorse e automazione del flusso di lavoro in un'unica piattaforma intuitiva.

Sei pronto a migliorare la tua produttività e a trovare un equilibrio nella tua vita lavorativa? Prova ClickUp oggi stesso: registrati qui gratis!