Come calcolare il carico di risorse nella gestione dei progetti

Vi siete mai trovati in una situazione di scadenze strette per un progetto e avete dovuto sovraccaricare i vostri dipendenti con più lavoro di quanto potessero gestire?

Il sovraccarico dei dipendenti è un fenomeno fin troppo comune, che li mette a dura prova dal punto di vista mentale e fisico. Spesso porta a raddoppiare o triplicare il numero dei vostri dipendenti sequenza del progetto e lo rende controproducente.

È necessario sfruttare il carico di risorse come strategia cruciale per ottimizzare il carico del team attraverso un piano, un'assegnazione di attività e una proiezione adeguati.

Volete conoscere il giusto strumenti di gestione delle risorse per il lavoro? Vediamo in cosa consiste il caricamento delle risorse, i suoi vantaggi e come incorporarlo nei vostri progetti.

Che cos'è il caricamento delle risorse nel project management?

Il caricamento delle risorse comporta l'assegnazione e la distribuzione di risorse, come personale, tempo e attrezzature, a specifiche attività all'interno di un progetto. Consente di utilizzare le risorse critiche in modo intelligente, di gestire meglio il carico di lavoro e di garantire che le attività vengano terminate in modo efficiente entro i tempi previsti dal progetto.

Il caricamento delle risorse è una parte chiave della pianificazione delle risorse, in cui i project manager assegnano strategicamente le attività e i membri del team ai progetti. Inizia con la definizione delle priorità delle attività in base all'importanza e all'urgenza, creando una tabella di marcia per un piano efficiente.

Da fare in questo modo si favorisce un ambiente collaborativo all'interno del team per migliorare la comunicazione e la cooperazione. Il caricamento delle risorse aiuta a sfruttare i punti di forza dei membri del team, assegnando attività che corrispondono alle loro competenze.

Potete anche creare una certa flessibilità con le scadenze e modificare l'allocazione delle risorse in base alle circostanze. Inoltre, il caricamento delle risorse offre al team opportunità di formazione per migliorare le proprie competenze e capacità. In questo modo si assicura che siano ben preparati a soddisfare le esigenze del progetto.

Può sembrare semplice, ma possono comunque verificarsi circostanze impreviste che portano i dipendenti a essere sotto pressione. Per istanza, se qualcuno è già al 100% e deve coprire un collega malato, lavora oltre le sue capacità abituali.

Da fare, quindi, per gestire questa situazione? È necessario disporre di una strategia solida e di strumenti che consentano di definire e assegnare le attività, pur rimanendo sufficientemente flessibili per apportare modifiche in corso d'opera.

Differenza tra carico delle risorse e livellamento delle risorse

Nel project management, la gestione intelligente delle risorse è fondamentale. Ciò implica la padronanza dei concetti di caricamento e livellamento delle risorse, che garantiscono una gestione efficace delle risorse.

Il caricamento delle risorse riguarda l'assegnazione e la distribuzione iniziale delle risorse alle attività. Al contrario, livellamento delle risorse è la messa a punto dei programmi per evitare sovraccarichi e garantire una distribuzione omogenea del carico di lavoro nel tempo.

Analizziamo questi termini uno per uno:

Carico di risorse

L'obiettivo principale del caricamento delle risorse è l'assegnazione e la distribuzione delle risorse, tra cui personale, attrezzature e tempo, alle attività del progetto. Questo processo assicura un carico di lavoro equilibrato e il completamento tempestivo delle attività secondo il piano del progetto.

Il caricamento delle risorse si concentra sull'assegnazione e sulla distribuzione delle risorse a supporto degli oggetti del progetto. Consente di stimare il carico di lavoro atteso da ciascun membro del team in un periodo specifico, tenendo conto della sua disponibilità e capacità; in sostanza, si concentra su l'utilizzo delle risorse .

Livellamento delle risorse

D'altra parte, il livellamento delle risorse comporta un'adeguata scalatura l'allocazione delle risorse in base alla priorità, alla Sequenza del progetto, alle attività cardine e alle considerazioni sul budget.

Il livellamento delle risorse opera allineando i programmi e i budget con le risorse disponibili, suddividendo le attività in tempi e tempi gestibili vincoli di risorse . Il Guida al Project Management Body of Knowledge (PMBOK) definisce il livellamento delle risorse come "una tecnica che consente di adattarsi meglio ai vincoli delle risorse modificando le date di inizio e fine di un progetto"

Il livellamento delle risorse ha lo scopo di fissare scadenze realistiche per il progetto senza sovraccaricare il team e massimizzare il costo totale. Questo metodo viene utilizzato nei progetti che devono affrontare vincoli di tempo.

Vediamo in questa tabella le differenze tra il caricamento delle risorse e il livellamento delle risorse:

Come calcolare il carico di risorse?

Il carico delle risorse è un calcolo semplice: dividere le ore di lavoro assegnate a un dipendente per il tempo totale disponibile per un progetto specifico. È possibile calcolare questa metrica giornalmente, settimanalmente, mensilmente o per l'intera durata del progetto.

La formula per calcolare il carico di risorse è la seguente:

Carico delle risorse = Ore di lavoro per periodo di tempo/Ore di capacità per periodo di tempo

Illustriamo questa formula con alcuni esempi:

Esempio 1: Progetto di sviluppo software

Immaginiamo un software progetto di sviluppo di un software dove ad Alice, una sviluppatrice, vengono assegnate 30 ore di lavoro per un'attività specifica. Alice è disponibile a lavorare 40 ore alla settimana.

Calcolo:

Carico di risorse = 30 ore / 40 ore = 0,75

Il carico di risorse di Alice, pari a 0,75, significa che utilizza il 75% delle ore di lavoro disponibili per l'attività assegnata, un valore generalmente considerato buono in quanto indica un utilizzo efficiente senza sovraccaricare il programma.

Esempio 2: Progetto di costruzione

In un progetto di costruzione, un team stima che la costruzione di un muro richiederà 50 ore di lavoro. Bob è assegnato a questa attività e può lavorare 30 ore alla settimana.

Calcolo:

Carico di risorse = 50 ore / 30 ore = 1,67

Il carico di risorse di Bob è circa 1,67, il che suggerisce che il lavoro stimato per la costruzione del muro supera le sue ore di lavoro settimanali disponibili.

Questa situazione segnala la necessità di livellare le risorse, regolando l'allocazione delle stesse per allineare meglio il carico di lavoro con le capacità di Bob.

Le implicazioni del sovraccarico di risorse

Sovraccaricare il team è rischioso e può avere gravi ripercussioni sul suo benessere. Inizialmente, l'impatto può essere poco chiaro, ma le cose possono rapidamente andare fuori controllo, portando a un arretrato di progetti e a dipendenti demotivati.

Analizziamo in dettaglio i pericoli del sovraccarico di risorse:

1. Attrito tra dipendenti e management

Il sovraccarico di risorse può causare tensioni tra i dipendenti e il management, con un aumento dello stress, del burnout e della frustrazione che si ripercuotono sul team.

Come indicato da un'indagine di Studio Gallup il 63% dei dipendenti esauriti è propenso a mettersi in malattia ed è 2,6 volte più probabile che prenda in considerazione l'idea di cambiare lavoro.

Quando il carico di lavoro diventa eccessivo e le scadenze sembrano impossibili, il morale si abbassa, si crea insoddisfazione e si arriva al burnout. Questo attrito può risultare in interruzioni della comunicazione, riduzione della produttività e difficoltà a trattenere i membri di talento del team.

Il caricamento delle risorse aiuta a distribuire in modo più efficace le attività e i carichi di lavoro tra i membri del team. Assicura che nessuna risorsa venga sovraccaricata, riducendo lo stress e il rischio di burnout.

Il bilanciamento dei carichi di lavoro con il carico di risorse crea un'atmosfera di lavoro più sana, aumentando il morale e la soddisfazione sul lavoro. Inoltre, rende più realistico il rispetto delle scadenze, riducendo la frustrazione e l'insoddisfazione.

2. Mancato rispetto delle consegne del progetto:

Il sovraccarico di risorse può portare al mancato rispetto delle consegne del progetto. Questo può accadere per diversi motivi, tra cui la diminuzione della produttività, l'aumento degli errori e il mancato rispetto delle scadenze risultanti da membri del team stressati e sovraccarichi.

Quando le risorse sono sotto pressione, è probabile che la qualità del lavoro ne risenta. Si possono verificare ritardi nelle attività, che possono compromettere la Sequenza complessiva del progetto. Ciò risulta a sua volta nell'insoddisfazione dei client, in perdite finanziarie e in danni alla reputazione dell'organizzazione.

Il caricamento delle risorse aiuta ad assegnare e gestire strategicamente le risorse per evitare il sovraccarico. Evitando il sovraccarico di risorse, si aumentano le probabilità di riunione delle scadenze del progetto, di mantenere standard di alta qualità e di garantire la soddisfazione dei client.

3. Insufficiente equilibrio tra lavoro e vita privata:

Il sovraccarico del team può compromettere l'equilibrio tra lavoro e vita privata. Questo squilibrio può aumentare lo stress e il burnout e influire negativamente sul loro benessere generale.

I dipendenti potrebbero trovare difficile staccare dal lavoro, con conseguente stanchezza e calo della produttività.

Il caricamento delle risorse consente di assegnare e gestire i carichi di lavoro in modo intelligente per evitare il sovraccarico, dando ai membri del team un po' di respiro.

4. Opportunità aziendali perse:

Il sovraccarico delle risorse può risultare in una perdita di opportunità aziendali, in quanto può causare ritardi nella consegna dei progetti, compromissione della qualità e insoddisfazione dei client.

Se il team è troppo assottigliato, la riunione con le aspettative dei client può diventare difficile, aumentando il rischio di non rispettare le scadenze e danneggiando la reputazione dell'organizzazione. I clienti potrebbero rivolgersi alla concorrenza per trovare alternative, con il risultato di potenziali perdite aziendali e opportunità mancate.

Il caricamento delle risorse vi aiuta ad assegnare e gestire in modo efficiente i carichi di lavoro, in modo che i progetti siano consegnati in tempo e mantengano la qualità.

Caricamento delle risorse per un utilizzo ottimale delle risorse

Una cattiva gestione delle risorse può avere gravi conseguenze e, se non viene affrontata prompt, la situazione può diventare ingestibile nel tempo.

Il caricamento delle risorse è utile perché fornisce un approccio strutturato alla gestione delle risorse. Si tratta di assegnare e distribuire in modo intelligente le attività, assicurando che i carichi di lavoro siano equilibrati e le scadenze realistiche.

Il caricamento delle risorse è una strategia proattiva che aiuta a prevenire il sovraccarico, a migliorare la produttività e a mantenere un flusso di lavoro gestibile. È eccellente per ottenere il massimo dal team. Significa considerare le competenze, la disponibilità e la capacità di ciascun membro del team piano delle capacità per assegnare le attività in modo efficace.

L'obiettivo è evitare di sovraccaricare o sottoutilizzare il team. Si tratta di trovare un equilibrio per massimizzare la produttività. Il carico di risorse è fondamentale, soprattutto in caso di scadenze ravvicinate o di risorse del progetto limitate.

Allineare le attività alle competenze e alle disponibilità individuali migliora la collaborazione del team, riduce i colli di bottiglia e aumenta le prestazioni complessive del progetto.

I vantaggi dei grafici di carico delle risorse

Abbiamo trattato i dettagli del caricamento delle risorse e la sua importanza. Vi starete chiedendo come incorporare questa metrica nel project management. Il modo più efficace è utilizzare grafici delle attività cardine e grafici di carico delle risorse per prevenire i colli di bottiglia del progetto.

Un grafico di carico delle risorse rappresenta visivamente la capacità e l'allocazione delle risorse. Mostra la disponibilità dei vostri dipendenti e consente facili aggiustamenti quando le risorse sono sovraccariche.

Come project manager, potete utilizzare diversi strumenti per creare questi grafici. Tuttavia, avere un sistema di project management dedicato, con modelli incorporati e campi personalizzabili per il vostro piano delle capacità e le esigenze di carico delle risorse può semplificare e snellire notevolmente l'intero processo.

Ecco i vantaggi dell'uso dei grafici di carico delle risorse:

Rappresentazione visiva chiara e concisa: Forniscono un'istantanea visiva dell'allocazione delle risorse, rendendola facile da comprendere e analizzare

Forniscono un'istantanea visiva dell'allocazione delle risorse, rendendola facile da comprendere e analizzare **Visualizzazione semplificata della disponibilità delle risorse: i grafici di carico delle risorse semplificano i dati complessi sui carichi di lavoro, la disponibilità e le assegnazioni dei membri del team

Pianificazione e gestione efficiente del progetto: Visualizzando l'allocazione delle risorse, questi grafici facilitano la pianificazione e la gestione efficace del progetto

Visualizzando l'allocazione delle risorse, questi grafici facilitano la pianificazione e la gestione efficace del progetto Visualizzazione delle sequenze temporali per evitare sovrapposizioni: È possibile visualizzare facilmente le sequenze temporali e le sovrapposizioni di attività, aiutando a prevenire i conflitti di pianificazione

È possibile visualizzare facilmente le sequenze temporali e le sovrapposizioni di attività, aiutando a prevenire i conflitti di pianificazione Adattamenti proattivi in caso di imprevisti: Quando sorgono problemi inaspettati, i grafici di carico delle risorse consentono di effettuare adattamenti proattivi per evitare colli di bottiglia o ritardi

Quando sorgono problemi inaspettati, i grafici di carico delle risorse consentono di effettuare adattamenti proattivi per evitare colli di bottiglia o ritardi **Miglioramento della comunicazione e del coordinamento: la condivisione di un grafico di carico delle risorse migliora la comunicazione e il coordinamento tra i membri del team, fornendo una comprensione condivisa del carico di lavoro

Identificazione facile di potenziali sovraccarichi: I grafici di carico delle risorse semplificano l'identificazione di istanze di potenziale sovraccarico, consentendo una mitigazione immediata per mantenere la produttività del team

Creazione di un programma di carico delle risorse efficace

Ora che sapete come un grafico di carico delle risorse può essere utile per voi e per il vostro team, cerchiamo di capire come crearne uno efficace. Seguite questi semplici passaggi:

Passaggio 1: compilate le vostre risorse e attività

Preparate una matrice di tutte le vostre risorse umane, dei progetti a cui stanno lavorando, del numero di ore di lavoro e delle attività che volete assegnare loro.

Passaggio 2: Calcolo del tempo totale del progetto

Stimate il tempo necessario per completare il progetto. Inoltre, separate il tempo necessario per completare le porzioni di progetto che intendete assegnare ai vostri dipendenti.

Passaggio 3: Assegnare le attività

Dividete le attività e preparate un piano di assegnazione fittizio sulla base dei dati accumulati. Durante questa fase, fate attenzione al sovraccarico di lavoro.

Passaggio 4: Utilizzare una soluzione software competente

Semplificate il processo utilizzando uno strumento di gestione delle risorse competente come ClickUp.

Con ClickUp, non è necessario costruire la matrice da zero, ma è possibile accedere a modelli già pronti attraverso il software di gestione delle risorse Le molteplici visualizzazioni personalizzabili di ClickUp .

Visualizzate tutti i progetti, gli sprint e le attività attive in un'unica posizione grazie alle visualizzazioni personalizzabili di ClickUp

Utilizzate semplicemente Attività di ClickUp visualizzate , Vista Elenco, Vista Chattare e altre ancora per avere una panoramica rapida delle metriche che si stanno cercando. Ad esempio, se si desidera visualizzare le altre attività o i progetti a cui stanno lavorando i membri chiave, è possibile ottenere un quadro completo con pochi clic.

Inoltre, l'app offre una funzionalità/funzione che permette di visualizzare le dipendenze e le priorità delle attività.

Impostare facilmente e rapidamente le date di inizio e di scadenza all'interno di un'attività o utilizzare impostazioni condizionali per far sì che le date si ripetano o per creare una nuova attività dopo il completamento

In ClickUp la collaborazione è una priorità assoluta. Funzionalità/funzione di ClickUp per gli assegnatari multipli sono di altissimo livello e sono accessibili attraverso un dashboard unificato. I membri del team possono facilmente collaborare ai grafici condivisi lasciando commenti assegnati e rispondendo alle modifiche.

La funzionalità "assegnatari multipli" di ClickUp consente di assegnare i membri alle attività di ClickUp e ai documenti e di collaborare con loro

I grafici di ClickUp sono facili da capire e accessibili. Guardate i vostri dati usando grafici Gantt interattivi e condivisi o schede Kanban per pianificare il flusso di lavoro. Se a ciò si aggiunge la vista Carico di lavoro, si ottiene un pacchetto completo per la pianificazione del flusso di lavoro la pianificazione del progetto e la visualizzazione delle attività assegnate.

Passaggio 5: sfruttare le reportistiche per evitare il sovraccarico e il sottoutilizzo del lavoro

Sfruttate le capacità analitiche di ClickUp con le sue funzionalità/funzione IA e identificate eventuali sviste umane durante il caricamento delle risorse.

L'IA può evidenziare eventuali errori nel calcolo dei tempi. Si può anche chiedere di limitare l'utilizzo del tempo a un massimo del 75%, per lasciare libero il dipendente per il 25% del suo tempo di lavoro totale.

Il team può utilizzare questo 25% di tempo per risolvere problemi vari durante la durata ciclo di un progetto. In caso di discrepanze, l'app può aiutarvi a identificarle e correggerle rapidamente.

Modelli di caricamento delle risorse per iniziare

Il caricamento delle risorse è fondamentale per la creazione di un piano di project management. Aiuta il vostro team a crescere e vi mette in grado di rispettare i commit e di gestire senza problemi i cambiamenti imprevisti in qualsiasi ambiente di lavoro.

Non siete ancora sicuri di come procedere con la fase di caricamento delle risorse? Non preoccupatevi. Lasciateci iniziare il vostro viaggio nel project management con questi modelli di ClickUp:

Modello di allocazione delle risorse di ClickUp per monitorare le risorse, il personale e altri elementi associati a ciascun progetto all'interno dell'organizzazione

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/ClickUp-resource-allocation-template.png Il modello di allocazione delle risorse di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a monitorare e gestire le risorse di un progetto.

https://app.clickup.com/signup?template=t-176168678&\_gl=1\*o6nf75\*\_gcl\au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYMzkyOTk. Scaricare il modello /%cta/

Modello di gestione delle risorse di ClickUp per allineare efficacemente la vostra forza lavoro con attività e responsabilità appropriate

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUp-Resource-Management-People.png Il modello People Resource Management di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a tenere traccia delle risorse e a gestire il carico di lavoro del team.

https://app.clickup.com/signup?template=t-182171487&\gl=1\*13ecess*\gcl\au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYMzkyOTk. Scaricare il modello /%cta/

Modello di piano delle risorse di ClickUp offre un metodo di facile utilizzo per la distribuzione delle risorse all'interno del team o del reparto. Utilizzate la vista Carico di lavoro integrata per visualizzare la capacità delle risorse

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/ClickUp-Resource-Planning-Template.png Il modello di pianificazione delle risorse di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a pianificare, monitorare e ottimizzare le risorse.

https://clickup.com/templates/resource-planning-t-200533044 Scarica il modello /$$$cta/

Ottenete un vantaggio fin dall'inizio del vostro progetto utilizzando questi modelli e il potente strumento ClickUp.

Pianificare meglio il caricamento delle risorse con ClickUp

Il caricamento delle risorse non può essere trascurato: è una parte cruciale del project management che merita un investimento adeguato.

Il mancato lavoro richiesto porterà a numerose conseguenze negative, con un impatto graduale sulla vostra azienda e un'erosione della fiducia e della fedeltà al marchio.

Volete evitare queste conseguenze? E non si tratta solo dei modelli di ClickUp per il caricamento delle risorse: l'intero strumento di project management è una soluzione unica per tutte le vostre esigenze, compresa l'allocazione delle risorse.

Il supporto completo di ClickUp per il project management vi aiuta a fornire costantemente prodotti e servizi di qualità ai vostri client per ogni progetto.

Non credeteci sulla parola. Provate voi stessi. Iscrivetevi a ClickUp gratis oggi stesso!