Sbloccare l'efficienza della produzione: i 10 migliori software di produzione per le piccole imprese

In un mercato dominato da colossi multinazionali, la sopravvivenza e l'esito positivo delle piccole aziende manifatturiere dipendono da dall'ottimizzazione dei processi . Si tratta di trovare modi per ridurre i costi, promuovere un migliore utilizzo delle risorse e semplificare la gestione del ciclo di vita del prodotto per rimanere competitivi e al top.

Fortunatamente, c'è un eroe in questa storia: il software di produzione per le piccole imprese. Questi programmi snelliscono e automatizzano varie attività di produzione, come la programmazione della produttività e la gestione dell'inventario. Forniscono inoltre visibilità in tempo reale sugli aspetti critici delle operazioni, aiutandovi a a mappare i vostri processi e determinare i colli di bottiglia e le aree da migliorare.

In questo articolo discuteremo i 10 migliori software di produzione per le piccole aziende e faremo luce sulle loro funzionalità/funzioni chiave, sui prezzi, sulle recensioni degli utenti e sui difetti più evidenti. Scegliendo lo strumento giusto, sarete in grado di migliorare i vostri processi e garantire un processo decisionale informato e un'efficiente evasione degli ordini. 📈

Che cos'è il software di produzione per le piccole aziende?

Il software per le piccole aziende manifatturiere è uno strumento versatile progettato per integrare le principali operazioni di produzione, dall'approvvigionamento alla produttività, dalle vendite alle risorse umane.

Automatizzando processi vitali come la gestione dell'inventario, questi programmi aiutano a minimizzare il rischio di un eccesso di scorte, a liberare preziose risorse umane e a pianificare i tempi di produzione sulla base di materie prime al limite. Inoltre, aiutano a monitorare e gestire gli ordini, migliorando così le relazioni con i clienti.

Gli strumenti di produzione per le piccole aziende colmano il divario tra la raccolta dei dati e le informazioni utili, facilitando l'esecuzione senza interruzioni di strategie operative . Sfruttando queste preziose intuizioni nei vostri processi aziendali, sarete in grado di prendere decisioni migliori che favoriscono l'efficienza e massimizzano i profitti. 💸

Cosa cercare nel software di produzione per le piccole aziende?

Prima di decidere di integrare un software di produzione per piccole aziende nei vostri processi, assicuratevi che abbia le seguenti funzionalità/funzioni chiave:

Scalabilità e personalizzazione: Lo strumento deve adattarsi alle crescenti complessità e alla crescita dei dati che accompagnano l'espansione della vostra azienda e del vostro portfolio prodotti **Facilità d'uso: il personale deve essere in grado di sfruttare il software anche se non è esperto di tecnologia **Pianificazione della produzione: il programma deve essere in grado di gestire efficacemente i programmi di produzione. Questo aiuterà ill'allocazione delle risorse e ridurre al minimo i tempi di inattività Integrazione: Assicuratevi che il software si connetta senza problemi con i sistemi che già utilizzate, come ad esempiogestione degli ordini estrumenti di gestione delle relazioni con i clienti (CRM)5. Gestione dell'inventario: La visibilità in tempo reale dell'inventario di magazzino è fondamentale perché impedisce l'accumulo di scorte in eccesso o in difetto Controllo della qualità: Il software deve aiutare i programmi di controllo della qualità monitorando i processi di produttività e fornendo avvisi automatici in caso di deviazioni Elaborazione degli ordini: Il programma deve essere in grado di ottimizzare i flussi di lavoro per l'evasione degli ordini, monitorando gli ordini e garantendo consegne puntuali

I 10 migliori software di produzione per piccole aziende da utilizzare nel 2024

Se state cercando di automatizzare e perfezionare i vostri processi per incrementare le vendite e far crescere la vostra azienda, date un'occhiata alla nostra carrellata dei 10 migliori software di produzione per le piccole imprese. 👇

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team

ClickUp è una piattaforma versatile che promuove la collaborazione e la produttività di team di ogni dimensione e settore. La sua eccezionale funzionalità di project management lo rendono un software di produzione di prim'ordine anche per le piccole imprese, aiutando migliorare i processi critici come la gestione dell'inventario, la programmazione della produttività e il monitoraggio degli ordini.

La piattaforma dispone di un'intera suite di funzionalità/funzione appositamente studiate per i team di costruzione e produzione che li aiutano a pianificare, gestire e monitorare i programmi dei progetti e dei cicli di vita dei prodotti. La piattaforma aiuta a stimare gli ordini di acquisto e le quantità di materie prime necessarie per soddisfarli. Da fare, ClickUp funge da barriera contro l'esaurimento delle scorte, garantendo la possibilità di soddisfare le richieste dei clienti.

Gestite e organizzate i progetti e programmate le attività nella flessibile visualizzazione Calendario per mantenere i team in sincronizzazione

Il Visualizzazione del calendario ClickUp elimina le difficoltà legate alla pianificazione della produttività e alla gestione della Sequenza. Grazie alla codifica per colore delle attività, come l'approvvigionamento delle materie prime o la spedizione dei prodotti, in ordine di priorità, potrete visualizzare e pianificare le diverse attività che compongono il ciclo di vita della produzione. In questo modo, saprete con precisione quando e cosa produrre, spedire o immagazzinare, consentendovi di gestire in modo appropriato tempo e risorse.

Questa funzionalità/funzione si integra e si sincronizza perfettamente con Google Calendar, evitando discrepanze nella pianificazione su piattaforme diverse. 📅

Raggruppate, filtrate o nascondete le attività dei grafici Gantt di ClickUp 3.0 per monitorare e collegare i flussi di lavoro di tutti i vostri lavori

Con il Vista Gantt di ClickUp e avrete una panoramica cristallina dei vostri processi di approvvigionamento, produzione, stoccaggio e spedizione. Questi strumenti altamente visivi rendono semplice il monitoraggio dello stato di avanzamento e forniscono uno spazio centralizzato per comunicare con i membri del team, gli appaltatori e i provider.

Utilizzate i grafici Gantt per pianificare e dare priorità alle attività cruciali, gestire le dipendenze e le scadenze ed eliminare i colli di bottiglia nei processi di produttività per ottenere la massima efficienza. 💯

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Visualizzazione del Calendario di facile utilizzo per ottimizzare la pianificazione, il reperimento di informazioni e la gestione della Sequenza

Vista Gantt Chart per pianificare le roadmap di produzione e prevenire i colli di bottiglia

Codifica a colori per raggruppare i progetti in ordine di priorità

Eccellentecollaborazione in tempo reale opzioni, compresi i commenti, i tag e le chat integrate

Obiettivi ClickUp e le attività cardine per il monitoraggio dello stato in base alle attività o ai risultati raggiunti

oltre 1.000 modelli per la creazione di procedure operative standard per la produzione, piani di comunicazione ereportistica giornaliera* Integrazione con oltre 1.000 strumenti di terze parti

Limiti di ClickUp

Il numero di funzionalità/funzione può essere eccessivo

Alcuni utenti desiderano maggiori opzioni di personalizzazione

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contatto commerciale

Contatto commerciale ClickUp AI: Disponibile per tutti i piani a pagamento per $5 per area di lavoro

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.000+ recensioni)

2. NetSuite

Via: NetSuite NetSuite è una soluzione di produzione digitale progettata per semplificare il modo in cui gestire l'inventario, il tempo e le operazioni di produttività.

Fornendo informazioni in tempo reale sui livelli delle scorte, questo provider riduce il rischio di un eccesso di scorte o di deterioramento dei prodotti. Con NetSuite, potete dire addio ai costi inutili dovuti all'eccessivo spazio di archiviazione delle scorte.

NetSuite assicura anche la corretta gestione degli ordini, facilitando la pronta consegna di fatture prive di errori e il monitoraggio meticoloso dei pagamenti. In questo modo la vostra azienda può passare senza problemi dai preventivi commerciali all'efficiente evasione degli ordini.

Il programma visualizza in tempo reale le prestazioni finanziarie dell'azienda, consentendo di pianificare in modo strategico e di adattarsi rapidamente alle tendenze e ai movimenti del mercato.

Le migliori funzionalità/funzioni di NetSuite

Sistema di monitoraggio per controllare l'inventario e garantire che le richieste dei clienti siano soddisfatte

Strumenti di gestione degli ordini per garantire che i client ricevano le fatture in tempo utile

Sistema di gestione finanziaria per visualizzare in modo olistico le prestazioni finanziarie

Sistema di gestione della catena di fornitura per facilitare la spedizione di beni e servizi ai personalizzati

Supporto per 27 lingue e 190 valute

Limiti di NetSuite

Il tempo di caricamento e aggiornamento è notevolmente lento

Ci vuole tempo per imparare a utilizzare le funzionalità/funzione in modo efficace

Prezzi di NetSuite

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni su NetSuite

G2: 4,0/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,0/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.000+ recensioni)

3. MRPeasy

Via: MRPeasy MRPeasy è un eccellente software di programmazione della produzione per aziende da 10 a 200 dipendenti. Questo robusto strumento sfrutta un sistema di pianificazione dei fabbisogni di materiale (MRP) **azionato dall'IA per determinare con precisione quali beni produrre e in quali quantità. Ciò garantisce una risposta adeguata alle richieste del mercato, un'allocazione ottimale delle risorse e una riduzione degli scarti di produttività.

MRPeasy vi tiene informati con aggiornamenti automatici sui livelli di inventario. Questa funzione vi aiuta a prevenire l'esaurimento delle scorte e a ridurre i costi dello spazio di archiviazione.

Infine, MRPeasy utilizza un sistema di fogli di calcolo, un calendario e funzionalità Gantt per facilitare la pianificazione della produttività in base alla domanda, alle date di scadenza degli ordini e alla disponibilità delle risorse.

Le migliori funzionalità/funzioni di MRPeasy

Funzionalità/funzione di calendario per la pianificazione della produttività

Grafici Gantt per il monitoraggio degli ordini

Piano dei fabbisogni di materiale (MRP) che aiuta a determinare il tipo e la quantità di beni da produrre

Sistema di account che monitora il flusso di cassa e i bilanci

Reportistica in tempo reale per prevenire i bassi livelli di inventario e le eccedenze di scorte

limiti di #### MRPeasy

Funzionalità e funzioni limitate

Limitate opzioni di personalizzazione del dashboard

Prezzi di MRPeasy

Starter: $44,92/mese per utente

$44,92/mese per utente Professionale: $63,25/mese per utente

$63,25/mese per utente Enterprise: $90,75/mese per utente

$90,75/mese per utente Unlimitato: $136,58/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

MRPeasy valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (10+ recensioni)

4.3/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (80+ recensioni)

4. Soluzioni per negozi globali

Via: GlobalShopSolutions Global Shop Solutions si concentra sulla semplificazione delle complessità legate alla produttività, al monitoraggio dell'officina e al monitoraggio degli ordini.

Le **funzioni di reportistica in corso (WIP) dello strumento aiutano a monitorare la produttività e facilitano l'identificazione e la risposta a eventuali anomalie di processo.

Inoltre, il programma dispone di funzioni uniche di monitoraggio della manutenzione che aggiornano l'utente quando un pezzo di attrezzatura richiede un modulo di manutenzione preventiva. Questa funzionalità/funzione è particolarmente utile perché aiuta a prevenire i tempi di fermo della produttività dovuti a guasti alle macchine.

Global Shop Solutions fornisce anche dati completi sull'inventario fisico e automatizza l'acquisto di scorte a bassi livelli per evitare perdite causate da stockout. Questa funzionalità/funzione è fondamentale per il piano dei fabbisogni di materiale, in quanto aiuta a determinare cosa e quando produrre.

Le migliori funzionalità di Global Shop Solutions

Funzionalità/funzione di pianificazione per un efficace piano di produttività

Sistema di monitoraggio per controllare i lavori in corso (WIP), le fatture, i costi e i pagamenti

Sistema di monitoraggio della manutenzione per prevenire i tempi di inattività dovuti a guasti alle macchine

Automazioni per l'acquisto di scorte a bassi livelli di magazzino per prevenire l'esaurimento delle scorte

Generazione di preventivi e ordini commerciali automatici

limiti di #### Global Shop Solutions

Il sistema operativo presenta ritardi nel caricamento

La formazione degli utenti per l'utilizzo efficace del software richiede in genere una notevole quantità di tempo

Prezzi di Global Shop Solutions

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di Global Shop Solutions

G2: 3.8/5 (10+ recensioni)

3.8/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (60+ recensioni)

5. Katana

Via: Katana Se avete difficoltà a monitorare e gestire i livelli delle scorte in diversi magazzini, Katana potrebbe essere la risposta ai vostri problemi.

Questo software di gestione dell'inventario basato su cloud vi permette di tenere sotto controllo i prodotti specifici stoccati in ogni magazzino, prevenendo così problemi di scorte eccessive o insufficienti.

Le funzionalità/funzione di Katana per la gestione della produttività vi aiutano a determinare cosa e quando produrre in base alla disponibilità di materie prime e alla domanda di mercato per prodotti specifici. Questo, a sua volta, facilita una programmazione efficiente della produttività.

Inoltre, il programma aiuta a prendere decisioni migliori identificando i prodotti più redditizi e i clienti migliori.

funzionalità/funzione migliori di #### Katana

Sistema avanzato di monitoraggio dell'inventario che controlla i livelli delle scorte nei diversi magazzini

Sistema di gestione della produttività che pianifica le operazioni in base alla disponibilità delle materie prime, al tempo e alla domanda del cliente

Sistema di monitoraggio che posiziona i lotti difettosi o scaduti prima che vengano consegnati

Informazioni in tempo reale sull'andamento dei margini di profitto e sui canali commerciali con esito positivo

limiti di #### Katana

I nuovi utenti potrebbero trovare l'interfaccia eccessivamente complessa

La velocità di caricamento può essere lenta quando si tratta di più input

Prezzi di Katana

Essenziale: $99/mese per utente

$99/mese per utente Avanzato: $299/mese per utente

$299/mese per utente Professionale: $799/mese per utente

$799/mese per utente Azienda: Contattare il servizio commerciale

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Katana valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (30+ recensioni)

4.4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

6. LavoroBOSS

Via: LavoroBOSS Uno dei motivi chiave per cui JobBOSS eccelle come software di produzione per le piccole aziende è la sua robusta capacità di programmazione e controllo dell'officina.

JobBOSS riconosce le sfide che i produttori devono affrontare per modificare le operazioni in base al rapido cambiamento delle richieste dei clienti. Il software affronta questo problema consentendo agli utenti di trascinare, rilasciare e modificare i programmi di produttività senza soluzione di continuità.

Inoltre, la sua funzionalità di analisi "what-if" promuove l'analisi della produzione l'ottimizzazione del flusso di lavoro aiutando a prevedere le conseguenze di un'alterazione dei programmi di produttività prima di implementare qualsiasi modifica.

Con JobBOSS, il rischio di perdere contratti a causa di preventivi in ritardo diventerà un ricordo del passato. Questo strumento è in grado di generare istantaneamente preventivi privi di errori, utilizzando dati aggiornati. 💵

Le migliori funzionalità/funzione di JobBOSS

Un sistema di programmazione della produzione che facilita il monitoraggio degli ordini e della produttività

Monitoraggio del materiale e del controllo dell'inventario

Facilmente accessibile su computer e dispositivi mobili

Generazione rapida di preventivi senza errori per i clienti utilizzando i dati attuali

Limiti di JobBOSS

I server del software possono essere lenti, il che influisce sull'efficienza del flusso di lavoro

Difficoltà nell'accesso e nell'utilizzo di alcune funzionalità/funzione

Prezzi di JobBOSS

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni su JobBOSS

G2: 3.8/5 (40+ recensioni)

3.8/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (800+ recensioni)

7. CloudSuite Industrial di Infor

Via: Infor Se si verificano frequenti arresti e tempi di inattività non pianificati che influiscono sulla produttività generale, è il momento di considerare l'integrazione di CloudSuite Industrial nelle vostre attività.

CloudSuite Industrial è una soluzione completa che impiega l'intelligenza artificiale (IA) e la realtà estesa (XR) per prevedere la manutenzione necessaria per le macchine, aumentando l'affidabilità delle apparecchiature. ⚒️

Questo strumento è in grado di avvisare l'azienda ogni volta che si verificano potenziali interruzioni che possono avere un impatto sull'evasione degli ordini. Questo vi aiuta a prendere decisioni informate e a rispondere in modo proattivo, garantendo così che i vostri prodotti raggiungano il traguardo nei tempi previsti.

Inoltre, CloudSuite Industrial accelera l'innovazione di prodotto, confrontando costi e prestazioni con prodotti già affermati. Questo aiuta a perfezionare le strategie di sviluppo di nuovi prodotti.

Le migliori funzionalità/funzioni di CloudSuite Industrial

Utilizza l'intelligenza artificiale (IA) e la realtà estesa (XR) per eseguire una manutenzione predittiva che previene i tempi di fermo delle macchine

Funzionalità/funzione di avviso di potenziali interruzioni che possono influire sull'evasione degli ordini

Automazioni nell'elaborazione delle fatture, che risultano in un minor numero di errori e in una più rapida approvazione

Piano Enterprise Resource Planning (ERP) che facilita l'efficace programmazione della produttività

limiti di #### CloudSuite Industrial

Curva di apprendimento ripida per gli utenti inesperti

Potrebbe non offrire le migliori soluzioni per la spedizione dei prodotti

Prezzi di CloudSuite Industrial

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni su CloudSuite Industrial

G2: 3.9/5 (oltre 50 recensioni)

3.9/5 (oltre 50 recensioni) TrustRadius: 7.6/10 (10+ recensioni)

8. Cetec ERP

Via: CetecERP Cetec ERP è un software ERP completo per la produzione di piccole aziende che offre varie soluzioni per la gestione dell'inventario, il piano di produzione e la programmazione.

Questa piattaforma risolve efficacemente i problemi di monitoraggio dell'inventario, consentendo di serializzare le materie prime e i prodotti finiti per una facile identificazione. Inoltre, le funzionalità/funzione di gestione dell'inventario consentono di monitorare le scorte, assicurando che rimangano entro i livelli predefiniti dall'azienda.

Cetec ERP aiuta a pianificare la produttività suggerendo automaticamente come allocare i materiali e il tempo in base alle date di scadenza degli ordini.

Le migliori funzionalità/funzione di Cetec ERP

Sistema di monitoraggio dell'inventario che monitora i livelli delle scorte e garantisce che rimangano entro limiti predefiniti

Piano Enterprise Resource Planning (ERP) per piccole aziende che suggerisce automaticamente come allocare le risorse limitate

Fornisce informazioni e funzionalità accessibili su un tablet mobile

Pianificazione automatica della produttività in base alle date di scadenza degli ordini e alle capacità dell'officina

Limiti di Cetec ERP

Gli utenti riscontrano occasionalmente problemi con i nuovi aggiornamenti

Gli utenti che non hanno familiarità con i sistemi ERP potrebbero avere difficoltà ad adattarsi al software

Prezzi di Cetec ERP

Lite: $40/mese per utente + $0 per azienda

$40/mese per utente + $0 per azienda Standard: $40/mese per utente + $500/mese per azienda

$40/mese per utente + $500/mese per azienda Enterprise: $40/mese per utente + $3.200/mese per azienda

Valutazioni e recensioni di Cetec ERP

G2: 3.9/5 (20+ recensioni)

3.9/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (40+ recensioni)

9. Peschiera

Via: Peschiera Fishbowl è stato progettato per monitorare e gestire in modo efficiente i livelli di inventario in diversi magazzini, effettuando conteggi automatici delle scorte. Permette di controllare senza sforzo le scorte in diversi magazzini da una posizione centralizzata, indipendentemente da dove ci si trovi. 🐟

Il programma offre anche funzioni di calendario degli ordini di lavoro che consentono una programmazione proattiva e una produzione tempestiva ben prima della data di consegna dell'ordine.

Inoltre, la funzione di pianificazione delle risorse materiali (MRP) aiuta a pianificare la produttività, consentendo di sapere quando e dove sono necessari i materiali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fishbowl

Conteggio automatizzato delle scorte che previene l'eccesso di scorte o l'esaurimento delle stesse

Calendario degli ordini di lavoro che pianifica le impostazioni di produttività, garantendo che i prodotti siano pronti per la spedizione il giorno della consegna

Informazioni in tempo reale accessibili da qualsiasi posizione

Funzionalità/funzione di monitoraggio avanzate che controllano i livelli delle scorte in più magazzini

Limiti di Fishbowl

Difficoltà di navigazione in alcune funzionalità/funzione della piattaforma

Supporto instabile che risulta in problemi frequenti

Prezzi di Fishbowl

Drive: A partire da 329 dollari al mese (magazzino)

A partire da 329 dollari al mese (magazzino) Advanced: A partire da $329 al mese (magazzino); a partire da $429 al mese (produzione)

Valutazioni e recensioni di Fishbowl

G2: 4.0/5 (100+ recensioni)

4.0/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (800+ recensioni)

10. BatchMaster

Via: BatchMaster BatchMaster è un programma strumento per la pianificazione delle risorse aziendali (ERP) che rafforza l'efficienza del processo monitorando meticolosamente la produttività, la qualità, la gestione delle scorte e il piano dei fabbisogni di materiali.

In particolare, questo software aiuta a monitorare l'inventario categorizzando gli elementi in base al peso, al volume e alla posizione dello stabilimento. In questo modo il team è in grado di individuare le materie prime più adatte alla produzione di prodotti specifici.

Questa funzione di monitoraggio dell'inventario aiuta a pianificare il fabbisogno di materiali, consentendo di sapere quando acquistare le scorte per ottimizzarne i livelli.

BatchMaster consente inoltre di definire i test di controllo della qualità e i valori accettati, assicurando che i prodotti realizzati soddisfino costantemente le rigorose richieste dei clienti.

Le migliori funzionalità di BatchMaster

Funzione di controllo dell'inventario che raggruppa le scorte in base al volume, al peso e alla posizione dello stabilimento

Piano dei fabbisogni di materiale (MRP) che notifica il momento in cui acquistare le scorte

Integrazione con QuickBooks, Sage 100 e 300, Microsoft Dynamics GP e Business One di Microsoft

Funzionalità di scansione, ricerca e recupero dei documenti che forniscono i dati essenziali necessari per condurre audit e ispezioni sulla qualità

Limiti di BatchMaster

È necessaria una formazione estesa per navigare tra le funzionalità/funzione

La comprensione dei diversi moduli richiede tempo e lavoro richiesto

Prezzi di BatchMaster

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di BatchMaster

G2: 3.6/5 (4 recensioni)

3.6/5 (4 recensioni) Capterra: 4.8/5 (5 recensioni)

Semplificare le operazioni con il miglior software di produzione per piccole imprese

Con la crescente competitività dell'industria manifatturiera, l'ottimizzazione delle operazioni con le soluzioni software per la produzione aziendale è diventata vitale. Questi strumenti automatizzano le attività, consentono di conoscere in tempo reale le prestazioni operative e garantiscono l'evasione degli ordini.

Con le sue molteplici visualizzazioni, le ampie capacità di integrazione e le centinaia di modelli, ClickUp si distingue come lo strumento perfetto per supportare le attività produttive delle piccole imprese, dalla gestione dell'inventario e del monitoraggio degli ordini all'ottimizzazione delle pipeline commerciali. Quindi iscrivetevi oggi gratis e metti la tua azienda sulla strada del successo! 🙌