Abbiamo testato le 10 migliori alternative a MatterMost nel 2024

Nel 2016 è arrivata la notizia che Uber è passata da Slack, la piattaforma di messaggistica aziendale in più rapida crescita, a Mattermost, l'ultima arrivata in questo spazio.

Il motivo? Slack non presentava una funzionalità/funzione di sicurezza adeguata per team tecnici con esigenze operative complesse. Uber ha quindi deciso di costruire il proprio strumento di comunicazione interna in collaborazione con MatterMost. 🤯

Non c'erano molti strumenti di comunicazione e collaborazione di livello enterprise all'epoca, naturalmente, e il gigante del ridesharing voleva uno strumento di collaborazione di gruppo più "sicuro" per i suoi team tecnici.

Così, Mattermost ha conquistato la sua parte di riflettori, diventando una piattaforma di comunicazione popolare per le aziende su larga scala.

Ma nei cinque anni successivi, strumenti come Slack e Microsoft Teams hanno aggiunto solide funzionalità di sicurezza e privacy. La situazione è cambiata e Uber ha riportato tutti i suoi 38.000 dipendenti a Slack. ( fonte )

Mentre MatterMost è ancora uno strumento popolare per i team attenti alla sicurezza, molti altri si sono mangiati la sua fetta di torta. 🍕

In questo blog esploreremo le migliori alternative a MatterMost, concentrandoci sulle ricche funzionalità di comunicazione e sulle misure di sicurezza di livello aziendale. Questo vi aiuterà a selezionare una soluzione robusta strumento di collaborazione che il vostro team merita.

Cosa cercare in un software di collaborazione sicuro?

Scegliere un strumento di collaborazione online per il vostro team non dovrebbe essere un problema da risolvere. In tutta onestà, ci sono tre cose principali da considerare: funzionalità/funzione di comunicazione, conformità alla privacy e alla sicurezza e supporto all'integrazione.

Dovreste considerare anche questi fattori aggiuntivi:

Opzioni di comunicazione multiple: Verificate se l'app permette di comunicare sia in modo asincrono sia in modocollaborazione in tempo reale con il team con funzionalità/funzione quali thread, videochiamate e audio, lavagne online e altro ancora

Verificate se l'app permette di comunicare sia in modo asincrono sia in modocollaborazione in tempo reale con il team con funzionalità/funzione quali thread, videochiamate e audio, lavagne online e altro ancora Crittografia end-to-end: L'app deve salvaguardare i dati e garantire che tutte le informazioni sensibili e riservate rimangano private e sicure

L'app deve salvaguardare i dati e garantire che tutte le informazioni sensibili e riservate rimangano private e sicure Livelli di accesso : Gli amministratori hanno la possibilità di gestire le autorizzazioni degli utenti e di ridurre il rischio di accesso non autorizzato e di uso improprio delle informazioni

: Gli amministratori hanno la possibilità di gestire le autorizzazioni degli utenti e di ridurre il rischio di accesso non autorizzato e di uso improprio delle informazioni Autenticazione multifattoriale : rafforza la sicurezza con un ulteriore livello di verifica dell'utente e previene i tentativi di accesso non autorizzati anche se le credenziali di accesso sono compromesse

: rafforza la sicurezza con un ulteriore livello di verifica dell'utente e previene i tentativi di accesso non autorizzati anche se le credenziali di accesso sono compromesse Funzionalità di integrazione: Facilitare una comunicazione efficace e aumentare l'efficienza del flusso di lavoro con integrazioni per la condivisione di file, la gestione delle attività e la gestione dei datistrumenti di collaborazione per progetti Ora che sapete quali sono le funzionalità/funzioni a cui prestare attenzione quando scegliete uno strumento di strumento per la collaborazione con il team che sia altrettanto sicuro e versatile, diamo un'occhiata alle migliori alternative a MatterMost.

Le 10 migliori alternative a MatterMost nel 2024

Ecco l'elenco dei nostri 10 migliori team app per la collaborazione che sono sicure e facili da usare come MatterMost, ma con funzionalità e funzioni aggiuntive.

1. ClickUp - Il migliore per la gestione e la collaborazione delle attività di ClickUp

Evita di passare da un'app all'altra: aggiungi i membri del team alle discussioni e collabora più da vicino in un unico spazio con ClickUp Chattare

ClickUp è un'applicazione tutto in uno piattaforma per la collaborazione nell'area di lavoro che fornisce solide soluzioni per la comunicazione tra team, il project management e la gestione dei documenti, tutto in un unico luogo!

ClickUp è uno strumento olistico per la comunicazione tra team, che fornisce informazioni in tempo reale e in collaborazione asincrona con funzionalità/funzioni che spaziano dal ClickUp Chattare visualizzare e l'integrazione integrata delle email alla registrazione di video con Clip in ClickUp , ClickUp Lavagne online e ClickUp Mappe mentali .

Aggiungete commenti, inviate email e collaborate con il vostro team, il tutto dal vostro computer Area di lavoro di ClickUp Non solo, i team possono anche collaborare su progetti e documenti condivisi tramite commenti e chattare. Consente agli utenti di di modificare i documenti insieme ai compagni di squadra e persino di inviarli via email dall'interno dell'app.

E per di più, ClickUp AI rende la stesura di comunicazioni, la modifica di documenti e il riepilogare/riassumere riunioni un gioco da ragazzi. E la parte migliore? Da fare da un'unica area di lavoro di ClickUp, senza doversi destreggiare tra più documenti app di lavoro o strumenti di comunicazione .

Se desiderate uno strumento che semplifichi la gestione e il monitoraggio dei progetti interfunzionali, prendete in considerazione Il modello di progetto interfunzionale di ClickUp .

Si può usare per organizzare i progetti in dipartimenti per una migliore visibilità. Per tenere traccia degli stati di avanzamento, è possibile dividere le attività in cinque stati: Da fare, Bloccato, In corso, Completato e Bloccato. Aggiornate gli stati man mano che procedete con le attività per mantenere tutte le parti interessate sulla stessa pagina per quanto riguarda lo stato del progetto.

Il modello contiene una vista Gantt e una vista Burndown che aiutano a monitorare visivamente lo stato. Nel complesso, questo modello semplifica la collaborazione interdipartimentale all'interno di qualsiasi organizzazione.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Brainstorming in tempo reale : Sfruttare lavagne online e mappe mentali per visualizzare idee e concetti e collaborare con il team in tempo reale

: Sfruttare lavagne online e mappe mentali per visualizzare idee e concetti e collaborare con il team in tempo reale Provvedere a un feedback contestuale : Lasciare commenti su documenti e attività per fornire suggerimenti e garantire che tutti i feedback siano pertinenti

: Lasciare commenti su documenti e attività per fornire suggerimenti e garantire che tutti i feedback siano pertinenti Facilitare la collaborazione asincrona : Creazione di chat di gruppo con le persone chiave, condivisione di video e molto altro ancora per una comunicazione semplice attraverso i fusi orari

: Creazione di chat di gruppo con le persone chiave, condivisione di video e molto altro ancora per una comunicazione semplice attraverso i fusi orari Collaborare in modo più intelligente con l'IA : Redigere email, riepilogare/riassumere thread di commenti e recuperare rapidamente informazioni con ClickUp AI

: Redigere email, riepilogare/riassumere thread di commenti e recuperare rapidamente informazioni con ClickUp AI Integrazione con il resto dello stack tecnologico: Connessione di ClickUp con altri strumenti di marketing o di sviluppo per garantire l'aggiornamento e la sincronizzazione di tutte le informazioni

Limiti di ClickUp

Non è ancora disponibile la condivisione dello schermo o la videochiamata

I canali di gruppo non sono disponibili al momento

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.900+ recensioni)

2. Slack - Il migliore per la comunicazione con il team

via Slack Slack è una piattaforma di collaborazione cloud-based molto diffusa, progettata per facilitare la comunicazione tra team. È stata lanciata nel 2013 e acquisita da Salesforce nel 2020. La piattaforma è nota per le sue funzionalità/funzione di messaggistica in tempo reale (messaggi, conversazioni in thread, videochiamate) e per le sue ampie integrazioni.

Slack semplifica la comunicazione attraverso canali individuali per i team e progetti con più membri. Questa e altre funzionalità come la messaggistica diretta, gli indicatori di digitazione e le videochiamate promuovono l'interazione in tempo reale.

Slack si integra anche con vari strumenti di terze parti, consentendo agli utenti di personalizzare le notifiche e creare un flusso di lavoro più coeso.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Comunicare con più persone in spazi dedicati a team e progetti con i canali

Favorisce la comunicazione in tempo reale con funzionalità/funzione come DM, indicatori di digitazione e videochiamate

Creare un flusso di lavoro semplificato grazie aintegrando Slack con altri strumenti di terze parti* Notifiche personalizzate in base alle menzioni, alle parole chiave e all'attività del canale per ridurre le interruzioni

Permette integrazioni con più app come Dropbox e Zapier

Limiti di Slack

Può rivelarsi costoso per i team di piccole dimensioni

La crittografia end-to-end non è ancora disponibile su Slack

Prezzi di Slack

**Gratuito

Pro : $8,75/mese per utente

: $8,75/mese per utente Business +: $15/mese per utente

+: $15/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Slack

G2 : 4.5/5 (32.000+ recensioni)

: 4.5/5 (32.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (23.000+ recensioni)

dai un'occhiata a questi



!

3. Element - Ideale per la comunicazione decentralizzata del team

via Elemento Element, precedentemente noto come Riot.im, è una piattaforma di comunicazione matrice, sicura e open-source. Sviluppata dalla Fondazione Matrix.org, si allinea alla più ampia missione di Matrice di stabilire uno standard aperto per una "messaggistica sicura, interoperabile e decentralizzata"

La piattaforma supporta la crittografia end-to-end e offre una serie di funzionalità di messaggistica in tempo reale, condivisione di file e collaborazione. Gli utenti possono contare su una sicurezza dei dati grazie alla crittografia end-to-end, sia per l'implementazione su cloud che per quella on-premise.

La piattaforma è eccellente per collaborazione in tempo reale . Offre anche videochiamate e chiamate vocali illimitate ed è possibile migliorare i flussi di lavoro con diversi bridge, bot e widget.

Tuttavia, l'app per i dispositivi mobili è pesante e goffa e lo strumento ha meno opzioni di integrazione rispetto a ClickUp, Slack e altri strumenti di questo elenco.

Le migliori funzionalità/funzione di Element

Garantirecollaborazione sicura con i client e protezione dei dati con la crittografia end-to-end

Assistenza per il cloud computing e l'implementazione on-premise

Collaborazione in tempo reale con videochiamate e chiamate vocali illimitate

Utilizzate bridge, bot e widget per migliorare l'efficienza del vostro flusso di lavoro

Limiti degli elementi

Alcuni utenti trovano la funzionalità/funzione goffa e difficile da usare

L'app mobile può occupare molto spazio di archiviazione se si condividono molti file

Meno opzioni di integrazione

Prezzi di Element

Starter: Gratis fino a 200 utenti

Gratis fino a 200 utenti Business: $5 per utente/mese (fatturati annualmente)

$5 per utente/mese (fatturati annualmente) Azienda: $10 per utente/mese (fatturati annualmente)

$10 per utente/mese (fatturati annualmente) Sovereign: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni degli elementi

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/D

4. Pidgin - Il migliore per la messaggistica di team open-source

via Pidgin Tra i più vecchi strumenti di comunicazione open-source, Pidgin (originariamente chiamato Gaim) è una piattaforma di messaggistica istantanea (IM) e di collaborazione di base, gratuita e priva di pubblicità. Il suo codice è rilasciato sotto licenza GNU General Public License, il che significa che le organizzazioni possono modificare la piattaforma in base alle loro esigenze.

Ma c'è un'avvertenza: poiché l'uso è gratuito, è necessario pubblicare le modifiche apportate alla piattaforma in modo che tutta la comunità ne possa beneficiare.

Sebbene sia possibile personalizzare lo strumento per adattarlo alle proprie esigenze, non è la piattaforma più adatta per team di grandi dimensioni con esigenze complesse.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pidgin

Tutti i vostri dati sono di proprietà di Pidgin, che è self-hosted e open-source

Personalizzate lo strumento in base alla vostra lingua di origine grazie al supporto di oltre 80 lingue

Lavora con i protocolli più diffusi come AIM, ICQ, MSN Messenger e Yahoo

Aggiungere più account in un'unica app

Mantenere tutte le chat ordinatamente organizzate in schede per poter attivare/disattivare le conversazioni

Limiti di Pidgin

Dovete costruire il vostro strumento, poiché solo il codice sottostante è disponibile per impostazione predefinita

Richiede molte conoscenze tecniche per implementare e mantenere la piattaforma

Prezzi di Pidgin

Gratuito da usare

Valutazioni e recensioni di Pidgin

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/D

5. Microsoft 365 - Il meglio per gli strumenti di produttività integrati

via Microsoft Precedentemente noto come Office 365, Microsoft 365 è una nota suite di app per l'area di lavoro basata su cloud di Microsoft. L'area di lavoro comprende uno strumento di collaborazione tra team chiamato Microsoft Teams.

MS Teams è diventato un hub centrale per il lavoro in team, con canali per organizzare le conversazioni per argomento e DM per la comunicazione 1:1. Si integra inoltre con vari strumenti Microsoft e di altri produttori. Si integra inoltre con varie applicazioni Microsoft e di terze parti, fornendo un'ampia gamma di servizi di collaborazione comunicazione unificata del team e di collaborazione.

L'area di lavoro è anche altamente sicura: Grazie all'autenticazione a più fattori, alla crittografia dei dati e alla protezione avanzata dalle minacce, il software garantisce la conservazione e la sicurezza dei dati in ogni momento.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft 365

Facilita la comunicazione in tempo reale tramite canali, chat e riunioni video

Garantire un flusso continuo di informazioni grazie all'integrazione di tutte le app della suite Microsoft 365

Risparmiare tempo e aumentare la produttività conautomazioni del flusso di lavoro e le app personalizzate

Limiti di Microsoft 365

Offre opzioni di personalizzazione limitate

Alcuni utenti trovano l'interfaccia utente goffa e non intuitiva, in quanto limita gli utenti all'ecosistema Microsoft

Lo strumento non è ottimizzato per MacOS

Prezzi di Microsoft 365

Business Basic : $6/mese per utente (fatturati annualmente)

: $6/mese per utente (fatturati annualmente) Business Standard : $12,50/mese per utente (fatturati annualmente)

: $12,50/mese per utente (fatturati annualmente) Business Premium : $22/mese per utente (fatturati annualmente)

: $22/mese per utente (fatturati annualmente) Apps for Business: $8,25/mese per utente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni su Microsoft 365

G2 : 4.6/5 (oltre 5.000 recensioni)

: 4.6/5 (oltre 5.000 recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 14.500 recensioni)

6. Jitsi - Il migliore per le videoconferenze in sicurezza

via Jitsi Jitsi è una popolare piattaforma di videoconferenza open-source. Nel corso degli anni, la sua titolarità è passata da Blue Jimp ad Atlassian e infine a 8×8 nel 2018. Nonostante questi cambiamenti, rimane fedele alla sua ideologia open-source, impegnata a decentralizzare la comunicazione su Internet.

Jitsi offre due prodotti di punta, VideoBridge e Meet, compatibili con WebRTC e dotati di funzionalità di videoconferenza come videochiamate, condivisione dello schermo, simulcasting e altro ancora.

Tuttavia, Jitsi non fornisce strumenti di comunicazione basati sul testo, il che rappresenta un ostacolo per la maggior parte dei team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jitsi

Gestite riunioni di team sicure e chiamate client con funzionalità come conferenze audio/video, condivisione dello schermo e altro ancora

Aggiungete un ulteriore livello di sicurezza proteggendo con una password le vostre sale riunioni online

Incorporate Jitsi nel vostro sito web o nella vostra app mobile per ottenere l'accessibilità multipiattaforma

Limiti di Jitsi

Gli utenti segnalano una curva di apprendimento molto ripida

Integrazioni limitate

Nessuna capacità di messaggistica istantanea integrata

Prezzi di Jitsi

Gratuito da usare

Valutazioni e recensioni di Jitsi

G2 : 4.3/5 (161 recensioni)

: 4.3/5 (161 recensioni) Capterra: 4.1/5 (78 recensioni)

7. Webex - Il migliore per le videoconferenze in azienda

via Messaggi Webex Webex di Cisco è una piattaforma leader per la collaborazione virtuale e offre una serie di soluzioni di messaggistica e videoconferenza. Dispone di otto funzionalità e strumenti chiave: chiamate, messaggistica, webinar, eventi, riunioni, sondaggi, lavagne online e videomessaggi.

La parte migliore è che sono tutte alimentate da un modello di IA capace. Queste capacità fanno di Webex uno degli strumenti di collaborazione con l'area di lavoro più completi, in grado di affrontare le sfide delle aree di lavoro remote e ibride.

Tuttavia, le sue funzionalità/funzione chiave di sicurezza sono disponibili solo nei piani di livello superiore, quindi potrebbe non essere adatto ai piccoli team.

Le migliori funzionalità/funzione di Webex

Pianificazione di riunioni direttamente dai canali e dai gruppi in condivisione

Organizzare riunioni accessibili con sottotitoli e traduzioni automatiche, rimozione del rumore e ottimizzazione della voce

Aggiungete stakeholder e ospiti esterni all'area di lavoro Webex con i loro soli indirizzi email

Limiti di Webex

Può rivelarsi costoso per i team più grandi

La sicurezza di livello Enterprise è disponibile solo nei piani più alti

Prezzi di Webex

**Gratis

Webex Starter: $14,50 per utente/mese

$14,50 per utente/mese Webex Business: $20 per utente/mese

$20 per utente/mese Webex Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Webex

G2 : 4.3/5 (15.000+ recensioni)

: 4.3/5 (15.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 6.800 recensioni)



!

8. Rocket.Chattare - Il migliore per la comunicazione di team ospitati autonomamente

via Razzo.Chattare Alternativa di punta a MatterMost, Rocket.Chattare si definisce la piattaforma di collaborazione tra team per le organizzazioni 'attente alla privacy'. Con oltre 1500 collaboratori da tutto il mondo, Rocket.Chat è un'organizzazione open-source che mira ad aiutare le aziende a semplificare la comunicazione tra i team senza preoccuparsi della sicurezza dei dati o della privacy.

Rocket.Chattare offre funzionalità di messaggistica istantanea e videoconferenza, il che lo rende una buona scelta per i luoghi di lavoro remoti e ibridi. La piattaforma si integra anche con altri messenger come WhatsApp, Instagram e Telegram, rendendo più facile per le organizzazioni portare tutte le comunicazioni in un unico luogo.

Le migliori funzionalità/funzione di Rocket.Chattare

Collaborare con i membri del team e con i client esterni da un unico luogo grazie all'integrazione con altre app di messaggistica

Utilizzare i canali per segmentare le conversazioni in base all'argomento, al progetto e altro ancora

Sfruttare le videochiamate per favorire la comunicazione in tempo reale e l'affiatamento del team

Verifica di tutti i messaggi e le conversazioni per evitare fughe di dati e uso improprio delle informazioni

Limiti di Rocket.Chattare

Il supporto tecnico può essere lento in quanto si tratta di un'organizzazione open-source

L'impostazione è complessa e il self-hosting richiede un notevole know-how tecnico

Alcuni utenti trovano che l'app per iOS sia un po' goffa

Prezzi di Rocket.Chattare

Starter: Free

Pro : $4,60/mese per utente

: $4,60/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

Rocket.Chat valutazioni e recensioni

G2 : 4.2/5 (320+ recensioni)

: 4.2/5 (320+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (140+ recensioni)

9. Area di lavoro Google - Il migliore per gli strumenti di collaborazione basati sul cloud

via Google Chattare Questo non ha bisogno di presentazioni!

L'area di lavoro di Google, precedentemente nota come G Suite, è una suite di servizi basati sul cloud strumenti per la produttività sviluppati da Google. Lanciata nel 2006 con le offerte iniziali di Gmail e Google Calendar, l'area di lavoro di Google comprende oggi strumenti come Google Drive , Documenti, Fogli, Slides e altro ancora.

Nel corso degli anni, l'area di lavoro di Google è diventata la piattaforma ideale per le piccole e grandi aziende. Le due app più diffuse per la collaborazione tra team nell'area di lavoro di Google sono Chattare (per la messaggistica istantanea) e Incontrare (per le videoconferenze).

Le migliori funzionalità dell'area di lavoro di Google

Lavorare simultaneamente e fornire feedback istantanei con le funzionalità di collaborazione in tempo reale su Documenti Google, Fogli Google e Slides

Facilitare la comunicazione in tempo reale tra i colleghi con riunioni virtuali

Consentire al team di rimanere in comunicazione utilizzando le funzionalità di messaggistica istantanea di Google Chattare, come messaggi diretti, spazi condivisi e altro ancora

Limiti dell'area di lavoro di Google

Le organizzazioni hanno un controllo limitato sui propri dati

Le opzioni di collaborazione possono essere limitate rispetto ai concorrenti

Prezzi dell'area di lavoro di Google

**Gratuito

Business Starter : $7,20/mese per utente

: $7,20/mese per utente Business Standard : $14,40/mese per utente

: $14,40/mese per utente Business Plus : $21,60/mese per utente

: $21,60/mese per utente Business Enterprise: Personalizzato

Area di lavoro di Google valutazioni e recensioni

G2 : 4.6 (42.000+ recensioni)

: 4.6 (42.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (15.000+ recensioni)

guarda questi



!

10. Flock - Il migliore per la messaggistica e la collaborazione del team

via Gregge Flock è un'ottima piattaforma di collaborazione online per il lavoro interfunzionale, con funzionalità integrate di messaggistica, videoconferenza e project management.

Tra le funzionalità/funzione chiave vi sono la messaggistica in tempo reale, le videoconferenze, le note vocali e la gestione dei progetti elenchi Da fare . Supporta inoltre controlli avanzati degli utenti, Single Sign-On e criteri di conservazione dei file personalizzabili.

Le migliori funzionalità/funzione di Flock

Utilizzate i sondaggi per raccogliere feedback dai compagni di squadra e prendere decisioni più rapidamente

Creazione di elenchi di cose da fare condivisi per collaborare con il team su attività e progetti

Eliminazione automatica di tutti i messaggi e i file dopo un determinato periodo per garantire la conformità alle politiche globali di conservazione dei dati

Registrazione di promemoria e invio di note vocali per trasmettere rapidamente il messaggio agli altri membri del team

Limiti di Flock

Il piano Free consente solo 20 utenti, 10 canali e nessuna chiamata di gruppo o condivisione dello schermo

Opzioni di personalizzazione al limite

Prezzi di Flock

Starter : Gratis (per un massimo di 20 utenti)

: Gratis (per un massimo di 20 utenti) Pro : $4,5/mese per utente (fatturati annualmente)

: $4,5/mese per utente (fatturati annualmente) Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Flock

G2 : 4.4/5 (240+ recensioni)

: 4.4/5 (240+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (320+ recensioni)

guarda questi



!

Conclusione: L'alternativa ideale di MatterMost

Anche se nessun singolo team software di collaborazione se il software di collaborazione è in grado di soddisfare le esigenze specifiche di tutti i team, suggeriamo di scegliere uno strumento che offra diverse opzioni di collaborazione. In questo modo, il team non si sentirà limitato.

Uno strumento ideale per la collaborazione tra team dovrebbe fornire opzioni di collaborazione in tempo reale e asincrone, misure di sicurezza di prim'ordine e un buon supporto clienti. ClickUp fa tutto questo e fornisce sessioni di formazione e supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a tutti gli utenti, compresi quelli del piano Free.

Quindi provate ClickUp. 💯 Iscrivetevi gratuitamente e scopri perché ClickUp è un'eccellente alternativa a MatterMost.