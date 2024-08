10 alternative a Flock per la collaborazione tra team nel 2024

Secondo un'indagine di recente reportistica di Buffer il 50% dei lavoratori remoti elenca le app di messaggistica istantanea come strumento numero uno per collaborare con i membri del team nel 2024. Inoltre, la messaggistica di gruppo è stata più del doppio più popolare di qualsiasi altro strumento strumento di comunicazione .

Non c'è da stupirsi che i servizi di chattare come Flock siano così popolari.

Queste piattaforme di collaborazione consentono ai colleghi di aggiornarsi in tempo reale, di rimanere in linea e di evitare quelle email prolisse per le quali nessuno ha tempo.

Ma dato che Flock ha un tag di prezzo più alto (e forse un'esperienza utente più goffa) rispetto ai suoi concorrenti, potreste pensare a delle alternative.

È qui che entra in gioco questo elenco. 🙋

Scoprite con noi le migliori alternative a Flock per un'efficace comunicazione e collaborazione tra team. Confrontate le funzionalità/funzione principali di ogni strumento, i limiti, i prezzi e altro ancora per trovare lo strumento perfetto per la vostra situazione.

Cosa cercare in un'alternativa a Flock?

L'obiettivo di un servizio di messaggistica istantanea è semplice: aumentare la comunicazione del team senza sacrificare la produttività. (Traduzione: Non programmate una riunione di 30 minuti per una domanda che avrebbe potuto trovare risposta in un messaggio di due frasi su Slack) 👀

Nel valutare la migliore alternativa a Flock, considerate quanto segue:

Integrazioni: Il miglior software di collaborazione non opera come entità a sé stante. Al contrario, lavora senza problemi con l'email, il sistema CRM o il sistema di gestione delle risorse umane strumenti di project management *Capacità di modifica: Sì, le chat di assistenza sono in genere meno formali delle email o delle riunioni, ma le soluzioni di modifica possono contribuire a ridurre il rischio di errori di comunicazione

Il miglior software di collaborazione non opera come entità a sé stante. Al contrario, lavora senza problemi con l'email, il sistema CRM o il sistema di gestione delle risorse umane strumenti di project management *Capacità di modifica: Sì, le chat di assistenza sono in genere meno formali delle email o delle riunioni, ma le soluzioni di modifica possono contribuire a ridurre il rischio di errori di comunicazione Organizzazione dei file: La piattaforma di comunicazione dovrebbe consentire la condivisione degli allegati, compresi i documenti di onboarding, i file e le consegne dei client

La piattaforma di comunicazione dovrebbe consentire la condivisione degli allegati, compresi i documenti di onboarding, i file e le consegne dei client **Canali diversi: i membri del team dovrebbero essere in grado di creare diversi canali di chattare in base a specifici reparti e/o progetti

Notifiche : Non ci si deve aspettare che i colleghi siano presenti tutto il giorno in un'app di messaggistica diretta. Invece, il servizio dovrebbe fornire notifiche in modo che i membri del team possano recuperare i messaggi

Non ci si deve aspettare che i colleghi siano presenti tutto il giorno in un'app di messaggistica diretta. Invece, il servizio dovrebbe fornire notifiche in modo che i membri del team possano recuperare i messaggi Stili di comunicazione diversi: I migliori servizi di chat basati su cloud offrono molteplici opportunità di comunicazione su un'unica piattaforma. Ad esempio, le app di chat dovrebbero consentire ai membri del team di effettuare chiamate vocali e messaggi audio, partecipare a flussi video o persino fare brainstorming su una lavagna online

Le 10 migliori alternative a Flock da usare nel 2024

Siete alla ricerca di una soluzione per la collaborazione in team ma non sapete da dove iniziare? Considerate le migliori alternative a Flock per migliorare la comunicazione del vostro team!

La visualizzazione della chat memorizza tutti i commenti in ClickUp per trovare rapidamente qualsiasi conversazione

ClickUp è una piattaforma di collaborazione all-in-one con tutti gli elementi che aggiungete ai vostri preferiti strumenti di produttività in un unico luogo. Con La visualizzazione della chat di ClickUp è possibile accedere facilmente a tutte le conversazioni pertinenti in un'area di lavoro centrale e inviare direttamente messaggi ad altri colleghi che lavorano allo stesso progetto. È inoltre possibile sfruttare le menzioni @ e assegnare commenti per tenere aggiornati i colleghi sugli sviluppi del progetto. ⚒️

Creare una vista Chattare per qualsiasi team o progetto all'interno di ClickUp utilizzando l'opzione Modello di messaggio istantaneo di ClickUp . Il vostro team può fare brainstorming su nuove idee, senza dover programmare una riunione, usando Lavagne online ClickUp . Oppure potete accelerare la consegna dei prodotti dei client con Documenti ClickUp . 🤩

Collaborate con i client o con i team interni in modo più efficace con le lavagne online virtuali per stimolare l'innovazione

Indipendentemente dagli strumenti che decidete di utilizzare, Rilevamento della collaborazione ClickUp consente ai membri del team di sapere quando sono state assegnate loro nuove attività o devono rispondere a un nuovo commento.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Creare una vista ClickUp Chattare con praticamente qualsiasi progetto o team

Assegnazione di attività con menzioni @ per rispettare le scadenze e mantenere i membri del team sulla stessa pagina

Incorporare nella chat pagine web, fogli di calcolo, video, documenti e altri file

Includere blocchi di codice, elenchi puntati e altre opzioni di formattazione all'interno dell'editor di chattare

Limitare l'accesso alle chat a chi ne ha bisogno

Aumentare la collaborazione del team grazie a ClickUp Teams e alle lavagne online

Limiti di ClickUp

La vastità dei personalizzazioni può risultare eccessiva per alcuni nuovi utenti

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app mobile

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (8.900+ recensioni)

4,7/5 (8.900+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Chanty

via Chanty Chanty è un programma di facile utilizzo per gli utenti strumento per la collaborazione in team che offre messaggi illimitati. Con lo strumento Teambook, gli utenti possono archiviare le attività quotidiane, le discussioni individuali, le conversazioni pubbliche, le chiamate e i file condivisi in un unico luogo.

I membri del team possono avvisarsi l'un l'altro tramite @menzioni, inserire elementi fissati per idee innovative o persino condividere linee di codice pulite tramite snippet di codice. Personalizzate il vostro dashboard per organizzare i flussi di lavoro o integratelo con altre piattaforme per essere sempre al passo con il project management. 🎯

Le migliori funzionalità/funzione di Chanty

Sfruttate Teambook come un unico hub per organizzare le attività, gestire le conversazioni pubbliche e private e fissare gli elementi importanti delle conversazioni

Accesso istantaneo all'intera cronologia dei messaggi

Condivisione di contenuti da YouTube, Coub, GIF e altri canali di social network su un'unica piattaforma

Partecipare acomunicazione di team più intelligente assegnando e filtrando le attività in base allo stato, alle date e alle persone

Comunicare con i membri del team in tempo reale attraverso videochiamate e audio

Limiti di Chanty

La base di utenti è più piccola rispetto ad altre piattaforme simili, quindi è difficile trovare recensioni sul software

Offre personalizzazioni meno avanzate rispetto ai concorrenti

Prezzi di Chanty

**Free Forever

Business: $4/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Chanty

G2: 4.5/5 (38 recensioni)

4.5/5 (38 recensioni) Capterra: 4.7/5 (34 recensioni)

3. Microsoft Teams

via Microsoft TeamsMicrosoft Teams è uno strumento di comunicazione per team noto soprattutto per le videoconferenze. Colleghi, studenti, amministratori e altri team possono riunirsi da qualsiasi luogo con tutte le informazioni sensibili crittografate nelle chat o nelle chiamate. I colleghi possono facilmente inviarsi messaggi o coordinare eventi attraverso un'unica app, rendendo Teams una valida alternativa a Flock.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft

Migliorarela comunicazione interna al team con registrazioni, trascrizioni e riassunti delle riunioni basati sull'IA

Condivisione di file o co-autori di contenuti attraverso la lavagna online di Microsoft

Impostazione di spazi privati per i team per comunicare o accedere a file o note

Rendere le presentazioni più accessibili grazie alla sottotitolazione in tempo reale

Creare un ambiente di lavoro ibrido integrandosi con altre piattaforme come Adobe Creative Cloud, Asana o Polly

Limiti di Microsoft Teams

Enfatizza le videoconferenze rispetto alla messaggistica istantanea, per cui potrebbero essere disponibili meno funzionalità/funzione

Offre un'opzione di integrazione più semplice con i prodotti Microsoft rispetto alle piattaforme di terze parti

Prezzi di Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: $4/mese per utente

$4/mese per utente Microsoft 365 Business Basic: $6/mese per utente

$6/mese per utente Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (14.000+ recensioni)

4,3/5 (14.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (9.000+ recensioni)

4. Ryver

via Ryver Ryver permette ai team di massimizzare la produttività attraverso la messaggistica istantanea, le videochiamate e la gestione delle attività. Gli utenti possono incrementare la produttività interna e la collaborazione con i client attraverso forum aperti, conversazioni private e interazioni individuali. 💻

I team possono migliorare i processi interni condividendo file, assegnando e monitorando attività e condividendo i progetti in corso. Tutti i dati sono in sicurezza grazie al Single Sign-On (SSO), alla robusta crittografia e all'autenticazione a due fattori.

Le migliori funzionalità/funzione di Ryver

Collaborazione illimitata con chattare, attività, videochiamate e condivisione di file

Trova l'esatta conversazione che stai cercando con i forum ricercabili

Integrazione del servizio di messaggistica con strumenti indispensabili come Dropbox, Box.com, Google Drive e migliaia di altre app tramite Zapier

Rimanete aggiornati con un feed RSS di post di LinkedIn, articoli di notizie o persino aggiornamenti sui vostri concorrenti

Creare canali di comunicazione personalizzati per annunci a livello aziendale o canali privati per team specifici, come quelli commerciali o del servizio clienti

Limiti di Ryver

L'esperienza dell'utente può causare confusione quando si utilizza la funzionalità/funzione di chattare

Mancano funzionalità/funzione avanzate rispetto ai concorrenti

Non c'è un piano Free

Prezzi di Ryver

Starter: $69/mese per 12 utenti

$69/mese per 12 utenti Standard: $129/mese fino a 30 utenti

$129/mese fino a 30 utenti Medium Pack: $4/mese per utente

$4/mese per utente Enterprise: Non elencato sul sito web

Valutazioni e recensioni su Ryver

G2: 4.4/5 (150+ recensioni)

4.4/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (43 recensioni)

5. Discord

via DiscordDiscord è un luogo di ritrovo online per studenti, amici e giocatori. Con opzioni di download disponibili per iOS, Android, Linux e Windows, gli utenti possono creare canali tematici in cui parlare della vita quotidiana.

Gli amici possono inviare messaggi vocali senza dover effettuare una chiamata, impostare una videochiamata per la condivisione di giochi in streaming o condividere i progetti in corso. Inoltre, gli utenti possono sfruttare gli strumenti di moderazione per mantenere le comunità amichevoli e accoglienti. 🌻

Le migliori funzionalità di Discord

Sfogliare una libreria di quasi 30.000 comunità per trovare argomenti di interesse

Sfruttare gli strumenti del Centro per la famiglia per accedere alle funzionalità/funzione di sicurezza per gli adolescenti

Accesso alle app scaricabili praticamente per qualsiasi dispositivo

Parlare con gli amici attraverso chiamate vocali o videochiamate

Sfruttare gli strumenti di moderazione per offrire un accesso personalizzato ai membri della vostra comunità

Limiti di Discord

La piattaforma è stata costruita per riunire amici e famiglie, non necessariamente colleghi aziendali

La versione mobile non dispone di alcune funzionalità/funzione disponibili sul desktop

Prezzi di Discord

Discord : Free

Free Nitro Basic: La dipendenza dei prezzi dipende dal paese e dal piano

La dipendenza dei prezzi dipende dal paese e dal piano Nitro: I prezzi dipendono dal paese e dal piano

Valutazioni e recensioni di Discord

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (300+ recensioni)

6. Razzo.Chattare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/62699b0c2cd70761982bb82a\_free-trial.webp Screenshot di una chatbox in Rocket.Chat /$$$img/

via Razzo.Chattare Rocket.Chattare è un'app di collaborazione open-source utilizzata da aziende globali. La piattaforma remote-first permette ai team di monitorare messaggi, progetti e attività in un unico luogo. Poiché le funzioni dello strumento sono etichettabili, le aziende possono personalizzare Rocket.Chat per adattarlo alle loro esigenze specifiche.

Le migliori funzionalità di Rocket.Chattare

White label di tutti i componenti di Rocket.Chattare per soddisfare le vostre esigenzeobiettivi di comunicazione unici* Sfruttare l'API aperta per creare aree di lavoro personalizzate e integrarsi con altre piattaforme

Automazioni delle conversazioni con chatbot su Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger e altre piattaforme

Creare un'esperienza di chat personalizzata con chat, video, messaggistica vocale e condivisione di fileper i team interfunzionali Limiti di Rocket.Chattare

La configurazione iniziale può risultare difficile e complessa per i nuovi utenti

Il software di base è open source, il che potrebbe rappresentare una sfida per coloro che non sanno usare il codice

Prezzi di Rocket.Chattare

Comunità: Free Forever per sempre

Free Forever per sempre Azienda: $7/mese per utente o $35/mese per agente

Valutazioni e recensioni di Rocket.Chat

G2: 4.2/5 (300+ recensioni)

4.2/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (100+ recensioni)

7. Scricchiola

via Twake Twake è una piattaforma di comunicazione open-source per le aziende. I colleghi possono collaborare tramite chat, videoconferenze, condivisione di file e spazio di archiviazione. Inoltre, è possibile trasformare i documenti di Microsoft Office 365 in documenti live, modificando i file in tempo reale senza scaricarli sul computer.

Le migliori funzionalità/funzioni di Twake

Creare facilmente thread pertinenti per tenere traccia di argomenti importanti

Integrazione della piattaforma di comunicazione con altri strumenti per l'ufficio più diffusi

Mantiene le conversazioni in sicurezza con la crittografia punto-punto

Invita i client o i membri del team a thread specifici per tenere sotto controllo gli argomenti importantiil vostro piano di comunicazione organizzato

Limiti della veglia

La piattaforma è open source, il che non è fattibile per la maggior parte delle piccole aziende

Alcuni strumenti per il lavoro di squadra disponibili sul desktop non sono disponibili sull'app desktop

Prezzi di Twake

Free: $0/mese per utente

$0/mese per utente Standard: €4,19 ($4.40)/mese per utente

€4,19 ($4.40)/mese per utente Premium: €10,39 ($10.92)/mese per utente

€10,39 ($10.92)/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Twake valutazioni e recensioni

G2: 5/5 (1 recensione)

5/5 (1 recensione) Capterra: 4.1/5 (7 recensioni)

8. Google Keep

via Google Keep Google Keep è una piattaforma per prendere appunti fornita all'interno della suite di editor Google Documenti. Chiunque abbia un account Google può utilizzare la piattaforma per creare, modificare e condividere note.

È possibile stilare elenchi, creare disegni, assegnare codici colore o elementi fissati a note specifiche e impostare promemoria. Gli utenti possono anche condividere le note con altre persone dando loro i diritti di modifica. 🙌

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Keep

Brainstorming di nuove idee con schizzi digitali utilizzando l'area di disegno

Tenere sotto controllo l'elenco delle cose da fare utilizzando le funzionalità/funzione di Google Keep

Non dimenticate mai le vostre priorità grazie agli elementi fissati nelle note

Organizzate progetti e attività creando un sistema di codici colore personalizzato

Registrare le note mentre si è in viaggio con la funzione di testo vocale

Limiti di Google Keep

Ad eccezione della condivisione delle note, non è una funzionalità/funzione di chattare

Le funzioni possono essere limitate rispetto ad altre piattaforme

Prezzi di Google Keep

$$$a gratis con un account Gmail

Valutazioni e recensioni di Google Keep

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

9. Dormire

via Dormire Fleep è un'app di collaborazione economica e facile da usare, pensata per team di tutte le dimensioni. Riducete il tempo trascorso in riunione grazie alle chat dirette o alle conversazioni di gruppo e riducete l'ingombro della finestra In arrivo inviando le email direttamente tramite Fleep. Lo strumento aumenta anche la produttività del team attraverso la condivisione di file, la gestione delle attività e le chiamate vocali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fleep

Ottiene automaticamente 100 GB di spazio di archiviazione per ogni utente

Utilizzare la bacheca per evidenziare i piani fatti per i vari progetti

Creare e assegnare attività utilizzando la Taskboard

Sapere quali membri del team sono online utilizzando gli indicatori offline/online

Mantenere i membri del team sulla stessa pagina con chiamate audio, chiamate vocali e condivisione dello schermo

Limiti di Fleep

Non è così diffusa come altre piattaforme, il che potrebbe richiedere una curva di apprendimento più ripida per i nuovi colleghi

Alcune notifiche non sono disponibili su tutti i dispositivi

Non offre una versione gratuita

Prezzi di Fleep

Business: €5 ($5,26)/mese per utente

€5 ($5,26)/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Fleep

G2: 4.4/5 (28 recensioni)

4.4/5 (28 recensioni) Capterra: 4.7/5 (34 recensioni)

10. OI Chattare

via Chattare con l'OI OI Chat è un software per chattare in sicurezza costruito sulla piattaforma open-source Riot e un client web per la rete di comunicazione decentralizzata Matrice.org. Con questo strumento, gli utenti di Blockstack e EOS possono connettersi con milioni di altri utenti.

le migliori funzionalità/funzione di #### OI

Gli utenti ottengono un accesso istantaneo utilizzando l'ID sulla loro blockchain preferita

Protezione delle conversazioni con la crittografia end-to-end

Rimanere aggiornati con i membri del team con chiamate vocali e videochiamate

Creazione di widget e chattare con il team per progetti specifici

Limiti dell'OI

È necessario creare un'identità con Blockstack per registrarsi sulla piattaforma

La piattaforma può essere fonte di confusione per i nuovi utenti

Prezzi OI

**Gratis

Valutazioni e recensioni della chat OI

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Aumenta la collaborazione del team con ClickUp

Quando voi e i vostri colleghi avete bisogno di risposte rapide, la messaggistica istantanea può essere un salvavita. Il giusto strumento di messaggistica può ridurre le finestre In arrivo, preservare lo spazio sul calendario e, in definitiva, aiutare i team a fare di più in meno tempo. 🏆

Sebbene tutti questi strumenti siano ottime opzioni per mettere in contatto i team e gestire la comunicazione, non c'è niente di meglio di ClickUp. Certo, siamo un po' di parte, ma la piattaforma parla da sola.

ClickUp è molto più di un servizio di chat. Questa piattaforma all-in-one vi aiuta a lavorare in modo più intelligente, non più difficile, in modo da poter gestire i vostri progetti, snellire i flussi di lavoro e aumentare la produttività. Utilizzate la visualizzazione di ClickUp Chat per collaborare su file, fare brainstorming su nuove idee con le lavagne online e molto altro ancora.

Siete pronti a scoprire come ClickUp può portare le comunicazioni del vostro team a un livello superiore? Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp -È gratis!