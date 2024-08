10 alternative in senso orario per la gestione di tempo e calendario

Tenere sotto controllo il tempo e gestire il calendario può spesso sembrare un gioco di prestigio. In effetti, potreste pensare di aver bisogno di un assistente solo per gestire la vostra agenda senza perdere tempo.

L'app Clockwise è un assistente che vi aiuta ad analizzare il vostro calendario, a trovare gli orari migliori per le riunioni e persino a collaborare con il vostro team.

Sebbene Clockwise sia ottimo per la gestione del tempo, molti utenti abbandonano l'app per diversi motivi, come la limitata collaborazione esterna e i problemi di riprogrammazione.

In questo articolo, esamineremo in modo completo le 10 migliori alternative a Clockwise. Confrontate le funzionalità/funzioni, i limiti e i prezzi di ogni strumento per trovare la migliore alternativa a Clockwise.

Cosa cercare nelle alternative a Clockwise?

Un sistema intelligente di pianificazione e gestione del calendario lo strumento di gestione del calendario deve comprendere il lavoro profondo e adattarsi alle vostre specifiche esigenze gestione del tempo esigenze. In dipendenza del vostro stile di lavoro, tali esigenze possono spaziare dal fornire approfondimenti e contesti alla protezione di il tempo di concentrazione al miglioramento della collaborazione attraverso algoritmi e automazioni.

Ecco un elenco delle cose essenziali da cercare nelle alternative Clockwise:

Capacità di programmazione intelligente: Quando uno strumento ha capacità di programmazione intuitive, capisce e si adatta alla vostra routine, alle vostre preferenze e alle vostre priorità

**Funzionalità/funzione analitiche: le funzionalità analitiche aiutano a comprendere gli schemi, a identificare le aree di miglioramento e a prendere decisioni informate su come allocare il proprio tempo

Automazioni, riprogrammazione e facile adattabilità: Privilegiate gli strumenti che si adattano al vostro flusso di lavoro e alle vostre preferenze. Cercate alternative che automatizzino le attività di routine, come la ricerca di orari adatti per le riunioni o la riprogrammazione dei conflitti

**Un'interfaccia amichevole è essenziale per un'esperienza positiva, quindi cercate alternative che siano facili da navigare e che offrano le migliori funzionalità/funzione di pianificazione senza inutili complicazioni

Infine, prima di selezionare uno strumento di gestione delle risorse, è bene scorrere le recensioni e le valutazioni dei clienti. Siti di recensioni come G2 e Capterra, ad esempio, possono aiutarvi a conoscere i pregi e i difetti di ogni strumento.

Le 10 migliori alternative a Clockwise da usare nel 2024

Di seguito sono elencate alcune delle migliori alternative a Clockwise (gratis e a pagamento) disponibili oggi sul mercato:

1. ClickUp

Monitoraggio del tempo, impostazione di stime, aggiunta di note e visualizzazione di reportistica da qualsiasi punto di ClickUp

ClickUp offre un'area di lavoro digitale dove voi e il vostro team potete organizzare tutto in un unico posto. Gestite le attività, comunicate e tenete sotto controllo i progetti. Strumento di monitoraggio del tempo di ClickUp aiuta a vedere quanto tempo si dedica a ogni attività. È possibile monitorare il tempo da qualsiasi dispositivo e collegarlo a specifiche attività di ClickUp. Inoltre, è possibile aggiungere note ed etichette al tempo monitorato per fare riferimento alle attività svolte. È possibile ordinare e filtrare i dati del monitoraggio del tempo e contrassegnare ore specifiche come fatturabili.

Inoltre, ClickUp si integra con tutte le principali app di monitoraggio del tempo e con gli strumenti di project management, in modo da poter sincronizzare e tracciare tutto direttamente all'interno di ClickUp senza passare da un'app all'altra.

Inoltre, ClickUp vi risparmia la preparazione di reportistica grazie ai fogli di presenza personalizzabili e ai report sulla pianificazione del team. Calendario di ClickUp è un altro strumento interessante che mostra le attività, le riunioni e le scadenze insieme ad altri eventi del calendario.

Con la visualizzazione Calendario, potete seguire i vostri progetti da una vista dettagliata a un livello elevato e persino condividere il calendario con i vostri compagni di squadra. È possibile programmare rapidamente nuove attività e creare riunioni trascinandole sul calendario e ordinandole o filtrandole per priorità, stato, ecc.

È anche possibile sincronizzare il vostro Google Calendar con ClickUp e lanciare le riunioni direttamente dalla visualizzazione Calendario.

Inoltre, ClickUp è progettato per mantenere i vostri dati al sicuro. Attivate la gestione per ruoli o specificate i livelli di autorizzazione per controllare chi può visualizzare, accedere o modificare i documenti.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Creare, organizzare e assegnare priorità alle attività in modo semplice conGestione del tempo con ClickUp sistema

Monitorate il tempo trascorso su ogni attività con le funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp, per aiutarvi ad analizzare e migliorare il vostro modo di lavorare

Ottenere informazioni preziose sullo stato dei progetti e sulle prestazioni del team grazie agli strumenti di reportistica e di analisi

Integrazione perfetta con le vostre app preferite per un flusso di lavoro più fluido

Rimanete organizzati con avvisi e promemoria in tempo reale grazie aPromemoria di ClickUpe non perdere mai un'attività

Limiti di ClickUp:

Curva di apprendimento per i nuovi utenti

Nessuna opzione per cancellare le voci sul piano Free

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Calendly

via Calendly Calendly è il vostro assistente personale per la pianificazione che rende la programmazione delle riunioni veloce, facile e senza stress. Niente più mal di testa da pianificazione, scambi di email o confusione di fuso orario. Avete il completo controllo della vostra disponibilità.

Inoltre, Calendly si integra con il vostro calendario per evitare doppie prenotazioni accidentali e garantire che tutto sia aggiornato.

Le migliori funzionalità/funzione di Calendly:

Evita la confusione nella programmazione, poiché Calendly si adatta automaticamente ai diversi fusi orari

Utilizza integrazioni native con oltre 70 app diverse, tra cuipopolari app di calendario come Google Calendar, Outlook e altre

Impedire le riunioni back-to-backabilitando i tempi cuscinetto prima o dopo gli appuntamenti

Incorporare i collegamenti alla programmazione nei siti web o integrarli nelle firme delle email con un semplice clic

Limiti di Calendly:

Calendly è costoso rispetto ad altri strumenti dell'elenco; le alternative più economiche di $$$a potrebbero essere preferibili, soprattutto se avete un team numeroso

La versione a pagamento ha molte funzionalità/funzione che potrebbero non essere richieste o utilizzate, ma per le quali si pagherebbe

Le occasionali confusioni di Calendly con Google Calendar confondono i client circa la disponibilità di fasce orarie libere

I prezzi di Calendly:

Free Forever

Standard: $12/mese per utente

$12/mese per utente Teams: $20/mese per utente

$20/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Calendly:

G2: 4.7/5 (2000+ recensioni)

4.7/5 (2000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3300+ recensioni)

3. Compagno

via Compagno Fellow è il vostro partner di pianificazione per una collaborazione fluida tra team, la pianificazione delle attività e il project management. Da fare tutto, anche affrontare grandi progetti, tenere aggiornato il team e organizzare le attività.

Con Fellow è possibile condividere o pubblicare file in un'area di lavoro condivisa. L'app crea piani di riunione e fa in modo che tutti li rispettino.

Inoltre, registra automaticamente i verbali delle riunioni e offre ai partecipanti uno spazio digitale flessibile per lavorare insieme. Annotare gli impegni quotidiani, prendere note per le riunioni, impostare promemoria e non perdere mai un colpo.

Le migliori funzionalità/funzione di Fellow:

Conducete riunioni individuali con le funzionalità/funzione di Fellow per la creazione di programmi e note

Tracciamento e impostazione di obiettivi per singoli e team, in modo da essere sempre sulla buona strada

Cercare e recuperare facilmente le informazioni e le note delle riunioni passate per risparmiare tempo

Accedere a Fellow su diversi dispositivi, inclusi desktop e cellulari, per rimanere organizzati anche in viaggio

Ottenere approfondimenti basati sull'IA per migliorare le riunioni e i programmi

Proteggere le conversazioni e i dati delle riunioni con una sicurezza di livello aziendale

Limiti di Fellow:

Cliccando su una riunione di Google Calendar non di proprietà dell'utente si ottiene un errore 404

Fellow non dispone di integrazioni con Apple Promemoria

Non supporta la possibilità di prendere e memorizzare le note scritte a mano come contenuto effettivo scritto a mano

La funzionalità Feedback a 360° non è sufficientemente personalizzata per consentire un feedback anonimo

Prezzi di Fellow:

Free Forever

Pro: $9/mese per utente

$9/mese per utente Business: $10/mese per utente

$10/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni dei clienti:

G2: 4.7/5 (1900+ recensioni)

4.7/5 (1900+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (oltre 30 recensioni)

4. Integralmente

via Integralmente Integrately è tutto ciò che riguarda risparmiare tempo e di energia grazie all'automazione di attività ripetitive. Utilizzate il software per sincronizzare i dati dei clienti tra i CRM e gli strumenti di email marketing. Inoltre, consente di automatizzare facilmente la pubblicazione sui social media in base al calendario.

La piattaforma dispone di connettori e flussi di lavoro precostituiti e riutilizzabili per tutti i requisiti di integrazione. Dispone inoltre di un'interfaccia basata sul web per progettare, documentare e testare le API.

Chiunque cerchi alternative a Clockwise può utilizzare Integrately, sia che si tratti di professionisti aziendali, marketer o studenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Integrately:

Tracciare le prestazioni dei processi di automazione attraverso i log e il monitoraggio in tempo reale

Automazioni per risolvere i problemi che si verificano durante l'automazione con meccanismi integrati di gestione degli errori

Utilizzare la logica delle condizioni per creare sequenze di automazione con capacità decisionali

Sincronizzazione dei dati tra le app connesse in tempo reale per ottenere informazioni aggiornate

Limiti di integrazione:

Integrately potrebbe migliorare la chiarezza della reportistica per una migliore comprensione ed esperienza dell'utente

L'implementazione dell'IO lato client a volte può essere difficile

Gli utenti trovano l'aspetto del sito web intimidatorio e difficile da adattare

Prezzi di Integrately:

Free Forever

Starter: $29,99/mese per utente

$29,99/mese per utente Professionale: $49/mese per utente

$49/mese per utente Crescita: $124/mese per utente

$124/mese per utente Business: $299/mese per utente

Integrately valutazioni e recensioni:

G2: 4.7/5 (500+ recensioni)

4.7/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (300+ recensioni)

5. Acuità

via Acuità Acuity non è il tipico calendario, ma uno strumento intelligente progettato per semplificare la gestione degli appuntamenti. Che si tratti di un'azienda o della gestione dei propri impegni personali, la flessibilità di Acuity ne facilita l'impostazione e l'adattamento alle diverse esigenze aziendali.

Le migliori funzionalità/funzione di Acuity:

Utilizzate i questionari per i clienti per raccogliere informazioni rilevanti dai clienti attraverso moduli di accettazione personalizzabili

Prevenire i conflitti di programmazione grazie alla gestione automatica delle differenze di fuso orario

Integrazione con app di pagamento di terze parti per accettare facilmente pagamenti online al momento della prenotazione

Consentire ai client di riprogrammare/cancellare gli appuntamenti e gestire le prenotazioni sotto un unico tetto

Limiti di Acuity:

Manca la funzionalità/funzione per separare i client attivi da quelli inattivi

Il piano Free di Acuity è limitato in termini di funzionalità/funzione essenziali (per esempio, le email di promemoria e i metodi/modalità di pagamento sono presenti solo nei piani a pagamento)

Manca di integrazioni native con calendari di terze parti

Prezzi di Acuity:

7 giorni di versione di prova gratuita

In fase di sviluppo: $20/mese per utente

$20/mese per utente Crescente: $34/mese per utente

$34/mese per utente Powerhouse: $61/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Acuity:

G2: 4.7/5 (350+ recensioni)

4.7/5 (350+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (oltre 5500 recensioni)

6. Robot delle presenze

via Robot delle presenze AttendanceBot è un'altra eccellente aggiunta all'elenco delle alternative di Clockwise. Lo strumento rende il monitoraggio del tempo facile ed efficiente per i team di tutte le dimensioni.

I manager e le aziende possono monitorare le presenze in tempo reale, monitorando chi è al lavoro, chi è in pausa e chi potrebbe essere in ritardo. Per i team con lavoratori remoti, AttendanceBot offre anche il monitoraggio della geolocalizzazione.

AttendanceBot consente di impostare criteri di presenza personalizzati. È possibile definire regole per gli straordinari, impostare periodi di tolleranza e personalizzare l'app in base alle proprie esigenze.

Le migliori funzionalità/funzione di AttendanceBot:

Integrazione con i più diffusi sistemi finanziari, paghe, HRMS e CRM

Creare classi virtuali e assegnare gli studenti ad esse.

Consentire agli studenti di registrare istantaneamente le presenze in qualsiasi classe utilizzando Slack o Microsoft Teams

Inviare automaticamente promemoria ai dipendenti che non hanno completato le attività, le relazioni o i timesheet

Utilizzate la funzionalità/funzione Hybrid work per visualizzare egestire del team per visualizzare e gestire i programmi del team, fornire approvazioni a più livelli e collaborare con il team tramite Slack, MS Teams e GChat

Limiti di AttendanceBot:

La modifica dei timesheet richiede molto tempo per i nuovi utenti

È possibile personalizzare i tipi di congedo, come Flex e Vacation, ma non è possibile impostare diversi metodi di monitoraggio per essi

La mancanza di moduli di apprendimento adeguati rende lo strumento una curva di apprendimento ripida

Prezzi di AttendanceBot:

14 giorni di versione di prova gratuita

Standard: $6/mese per utente

$6/mese per utente Pro: $9/mese per utente

$9/mese per utente Premium: $12/mese per utente

Valutazioni e recensioni di AttendanceBot:

G2: 4.6/5 (75+ recensioni)

4.6/5 (75+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

7. Routine

via Routine La routine è un'altra gestione del tempo piattaforma che potete prendere in considerazione se state valutando le alternative a Clockwise. Lo strumento è intuitivo e facile da padroneggiare, dalla creazione di attività all'impostazione di priorità e scadenze.

Inoltre, Routine impara dal vostro comportamento, adattandosi ai vostri modelli di lavoro, comprendendo le priorità e suggerendo il momento migliore per affrontare le diverse attività.

La piattaforma ha un design pulito e semplice che aiuta a concentrarsi sulle attività senza distrazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Routine:

La capacità di elaborazione del linguaggio naturale di Routine aiuta a fornire suggerimenti intelligenti per programmare attività o riunioni in uno spazio libero del calendario

Collegate Routine agli strumenti e ai servizi che preferite per migliorare esemplificare il vostro processo di lavoro* Avvisate prima di una riunione importante; partecipate con un clic e avvisate rapidamente gli altri se siete in ritardo tramite notifiche e avvisi in tempo reale

Collegate e taggate gli elementi per dare loro un significato e trovate facilmente le informazioni seguendo le connessioni a ritroso

Limiti della routine:

Nessuna app mobile per gli utenti Android

La piattaforma è ancora nuova e molte funzionalità dei piani a pagamento sono etichettate con un tag "coming soon"

Gli utenti lamentano la presenza di piccoli bug che ostacolano il lavoro quotidiano

Prezzi di routine:

Free Forever

Professionale: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business: $15/mese per utente

$15/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Routine valutazioni e recensioni:

G2: Valutazioni non sufficienti

Valutazioni non sufficienti Capterra: Valutazioni non sufficienti

8. Reclamare

via Reclamare Reclaim è un'app di programmazione alimentata dall'IA che gestisce senza sforzo più calendari in un'unica finestra. La si può usare per collaborare in modo efficace iscrivendosi ad altri calendari, sia per il lavoro che per la famiglia o la scuola.

Grazie all'interfaccia di facile utilizzo, alle funzionalità/funzione di collaborazione e al integrazioni senza soluzione di continuità reclaim vi permette di controllare i vostri orari e di migliorare la produttività generale.

Le migliori funzionalità/funzione di Reclaim:

Suggerimenti intelligenti per la pianificazione delle attività in base alle priorità, alle scadenze e alle preferenze

La funzionalità/funzione Habit vi permette di condividere le attività che desiderate regolarmente, di stabilire un calendario e di programmarle automaticamente per voi

Monitorare facilmente lo stato delle attività con check-in automatici

Personalizzate la visualizzazione a vostro piacimento e gestite più calendari contemporaneamente

Limiti di recupero:

La funzionalità/funzione Habit di Reclaim è difficile da impostare

Integrazioni con l'ingegneriagestione delle attività non sono sufficientemente flessibili per l'uso reale

Ci possono essere occasionali ritardi quando si usa la funzionalità di integrazione con Slack

Prezzi di Reclaim:

Free Forever

Starter: $10/mese per utente

$10/mese per utente Business: $15/mese per utente

$15/mese per utente Enterprise: Prezzi personalizzati, non disponibili su piani mensili

Reclaim valutazioni e recensioni:

G2: 4.8/5 (60+ recensioni)

4.8/5 (60+ recensioni) Capterra: Valutazioni insufficienti

9. Sunsama

via Sunsama Sunsama è un progetto e una gestione del tempo strumento progettato per aiutare i singoli e i team a gestire in modo efficiente il carico di lavoro. Dispone di uno spazio centralizzato per creare, organizzare e monitorare le varie attività.

Ancora meglio, è possibile suddividere il lavoro in elementi attuabili, impostare date di scadenza e assegnare membri del team, senza doversi destreggiare tra le schede.

Le migliori funzionalità/funzione di Sunsama:

Utilizzare la modalità di concentrazione per ridurre al minimo le distrazioni e migliorare la concentrazione durante le sessioni di lavoro

Usare la pianificazione intelligente per analizzare le scadenze delle attività, le priorità e le fasce orarie disponibili e ottenere suggerimenti per un orario ottimale

Pianifica la tua giornata condando priorità alle attività e impostando obiettivi per migliorare la produttività

Monitoraggio dell'avanzamento delle attività e delle percentuali di completamento nel tempo grazie al monitoraggio del tempo

Integrazione con i programmi più diffusistrumenti di produttività come Trello, Asana e Jira

Accesso a Sunsama su diversi dispositivi e piattaforme per aumentare la produttività indipendentemente dalla posizione

Limiti di Sunsama:

Sunsama fatica a pianificare progetti su larga scala

Limitato alla collaborazione tra team, non adatto ai singoli.

Non si integra con Confluence o Google Drive per la sincronizzazione di riunioni e altri documenti

Prezzi di Sunsama:

14 giorni di versione di prova gratuita

Sottoscrizione annuale: $16/mese

$16/mese Sottoscrizione mensile: $20/mese

Sunsama valutazioni e recensioni:

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

10. Time Doctor

via Time Doctor Time Doctor fornisce un monitoraggio in tempo reale per monitorare le ore di lavoro e le attività dei lavoratori remoti e ottenere informazioni su come viene allocato il tempo durante la giornata lavorativa.

Ha promemoria per la concentrazione e le pause per promuovere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Se lavorate da remoto o come freelance, Time Doctor rende più facile rimanere concentrati e fare le cose in tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Time Doctor:

Identificare le aree di miglioramento utilizzandoanalisi della produttività che comprendono le vostre routine e azioni quotidiane

Integrazione con diversi strumenti di project management, collaborazione e comunicazione per un flusso di lavoro migliore

Gestire i budget dei progetti per garantire che il lavoro rimanga entro i vincoli definiti

Configurare, personalizzare e creare facilmente oggetti, campi, regole, calcoli e visualizzazioni personalizzate

Visualizzare e transazione aziendale con gli stessi contenuti in più lingue e valute

Limiti di Time Doctor:

L'app per dispositivi mobili manca di alcune funzioni che rendono la versione desktop di Time Doctor così utile

Aggiornamenti incoerenti

Il piano Free è limitato a un solo client e comprende solo gli elementi fondamentali

Prezzi di Time Doctor:

14 giorni di versione di prova gratuita

Basic: $7/mese per utente

$7/mese per utente Standard: $10/mese per utente

$10/mese per utente Premium: $20/mese per utente

Time Doctor valutazioni e recensioni:

G2: 4.4/5 (350+ recensioni)

4.4/5 (350+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (500+ recensioni)

Pronto a dominare il tuo tempo?

Ricordate che l'obiettivo non è solo quello di gestire il tempo, ma di farlo in modo efficiente con un tocco di personalizzazione. La decisione si riduce in ultima analisi a trovare il giusto equilibrio tra semplicità, potenza e adattabilità.

Ogni software di questo elenco di alternative a Clockwise offre un approccio unico alla pianificazione e alla gestione del tempo. Tuttavia, nessuno si avvicina a ClickUp come piattaforma all-in-one per la gestione del tempo e dei progetti.

Ciò che contraddistingue ClickUp è il suo commit alla semplicità. Non si tratta di aggiungere complessità, ma di semplificare il lavoro e la vita.

Il design user-friendly di ClickUp garantisce che anche i neofiti della tecnologia possano navigare facilmente nella piattaforma. Non c'è confusione o ostacoli inutili, ma solo un viaggio fluido attraverso le attività e le sequenze. Iniziare a lavorare con ClickUp oggi stesso!