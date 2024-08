10 Migliori software per la finestra In arrivo nel 2024 (Recensioni e prezzi)

Eccellente comunicazione con il cliente è un elemento fondamentale per qualsiasi esito positivo di un'azienda. Infatti, la soddisfazione dei clienti - e quindi le vostre vendite - dipendono dalla capacità di rispondere alle loro richieste e query nel modo più rapido e accurato possibile. Gestione delle email e altre comunicazioni da parte dei clienti mette a dura prova il team del servizio clienti, ma ci sono modi per alleggerire il carico e migliorare il lavoro del team e la produttività delle email -come il software per la finestra In arrivo condivisa, ad esempio. 📫

Gli strumenti di condivisione della posta in arrivo consentono a più membri del team di accedere agli account email del gruppo e di gestire in modo collaborativo i messaggi in arrivo. In questo modo si centralizzano e semplificano la gestione delle attività email in modo da gestire le email dei clienti in modo più rapido ed efficace.

Di seguito, analizzeremo cosa cercare quando si prende in considerazione una finestra In arrivo collaborativa per potenziare la gestione delle e-mail la produttività del team e migliorare l'esperienza dei clienti. Confronteremo poi alcuni ottimi strumenti per la finestra In arrivo condivisa e le opzioni di produttività, in modo che possiate trovare la soluzione migliore per la vostra azienda.

Cosa bisogna cercare in Software per la finestra In arrivo condivisa?

Molti tipi di funzionalità/funzione contribuiscono a rendere il software di posta elettronica condivisa la gestione delle email un gioco da ragazzi. Diversi strumenti per la finestra In arrivo condivisa sono in grado di offrire:

Strumenti di gestione della finestra In arrivo che filtrano e danno priorità alle email in arrivo in base a criteri come le parole chiave o il nome del mittente

Automazioni che eliminano le attività ripetitive, in modo che il team del supporto clienti possa concentrarsi su ciò che è veramente necessario: ad esempio, chatbot che offrono risposte personalizzate alle domande più frequenti 🤖

Funzionalità di collaborazione che assegnano ogni conversazione con i clienti al membro del team più qualificato per affrontarla

Strumenti per la scrittura di email come un assistente IA che fornisce prompt e modifica le email al posto vostro /IA

Software per il project management delle email che collega le conversazioni dei clienti ad attività tracciabili e semplifica i follower

Integrazione con altri strumenti, in modo che ogni parte del vostro stack tecnologico lavori insieme

I 10 migliori Software per la finestra In arrivo condivisa da usare nel 2024

Tenendo conto di tutte queste possibilità, è una buona idea creare una lista ristretta delle funzioni ideali del software per la finestra In arrivo condivisa che vorreste per la vostra azienda. Quindi confrontatela con il nostro elenco dei migliori strumenti per la finestra In arrivo condivisa per il 2024.

Gestite le vostre e-mail e il vostro lavoro in un unico luogo: inviate e ricevete e-mail ovunque in ClickUp, create attività dalle e-mail, impostate automazioni, allegate le e-mail a qualsiasi attività e altro ancora

ClickUp è una piattaforma di produttività e project management all-in-one che trasforma anche il modo di lavorare con le email. Questo tipo di software per la finestra In arrivo condivisa è uno degli strumenti più efficaci per la gestione della posta elettronica migliori alternative alle email tradizionali in circolazione.

Il Finestra In arrivo ClickUp centralizza tutte le comunicazioni in un'unica pratica piattaforma, che semplifica anche l'utilizzo della posta elettronica project management delle email flusso di lavoro. Inviate e ricevete email dall'interno della piattaforma ClickUp, trasformate le email in attività o allegatele a thread di attività esistenti.

Questo software gratuito per il project management semplifica anche la gestione delle attività, consentendo di assegnare email a più utenti direttamente sulla piattaforma e di includere date di scadenza ed eventuali commenti interni.

Risparmiate ancora più tempo chiedendo al ClickUp AI assistente di scrittura che crea e modifica per voi email coinvolgenti e mirate. Oppure creare i propri modelli di email da riutilizzare più volte. Da fare entrambe le cose. Quindi utilizzare automazioni per inviare email automaticamente al momento giusto. 📨

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Visualizzate le vostre attività email in diversi formati, tra cui un Elenco,Tabellabacheca di tipo Kanban oCalendario* Rimanete in carreggiata con i lavori più importanti grazie a notifiche intelligenti e automatiche di promemoria che vengono visualizzate accanto al vostro lavoro

Approfittate di un intervallo di opzioni dimodelli per piani di comunicazione per creare una strategia di comunicazione completa

Coordina le tue attività di marketing e semplifica la programmazione con i modelli di piano di comunicazione integratiModello di email marketing di ClickUp Visualizzate tutte le metriche del progetto in tempo reale sul vostro sito personalizzabileClickUp Dashboard Integrazione con altre piattaforme di comunicazione popolari come Gmail,Microsoft Outlook, Office 365 eSlack Limiti di ClickUp

ClickUp AI è disponibile solo come componente aggiuntivo nei piani a pagamento

L'app mobile non ha ancora tutte le funzionalità/funzione di quella desktop

ClickUp prezzo

Free Forever: Gratuito

Gratuito Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.200+ recensioni)

4,7/5 (9.200+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.900+ recensioni)

2. Aiuto Scout

via Aiuto Scout Gli strumenti di finestra In arrivo condivisa di Help Scout consentono di mantenere tutte le interazioni con i clienti e le conversazioni con client, partner e fornitori in un'unica piattaforma centrale. Progettati per i team del servizio clienti, gli utenti dispongono di indirizzi e-mail individuali e possono accedere anche alle e-mail inviate a indirizzi di finestra In arrivo condivisi dal team, come help@ o info@.

Help Scout offre anche uno strumento di chat di assistenza dal vivo e può avviare una strategia di supporto sui social media. Teams, corsi e altre risorse consentono al team di essere rapidamente operativo.

Help Scout migliori funzionalità/funzione

Migliora la collaborazione del team e i tempi di risposta con una finestra In arrivo condivisa

Evitate le comunicazioni duplicate (o in conflitto) con la funzionalità/funzione Collision Detection, che mette in pausa le risposte alle email in modo da visualizzare gli aggiornamenti che un membro del team sta effettuando 🚧

Riducete il volume delle email creando la vostra base di conoscenza self-service, senza bisogno di codice

Risparmiare tempo con oltre 75 scorciatoie da tastiera

Help Scout limitazioni

Non è disponibile un'ampia gamma di modelli

Le funzionalità/funzione dell'app per dispositivi mobili sono piuttosto basilari

Help Scout prezzo

Standard: $25/mese per utente

$25/mese per utente Plus: $50/mese per utente

$50/mese per utente Pro: Contattare per i prezzi

Help Scout valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (400+ recensioni)

4.4/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

3. Missiva

via Messaggio Questa soluzione di finestra In arrivo condivisa offre funzioni di email e live chat per il team e può gestire anche i messaggi dei social media.

Missive consente di assegnare le conversazioni della finestra In arrivo a team o a membri specifici del team e di applicare etichette per facilitare il filtraggio. Inoltre, riduce il sovraccarico di messaggi unendo le conversazioni correlate in un unico thread email. Il team può comunicare in tempo reale utilizzando le chat interne al team e può collaborare alle risposte delle email condivise. 🙋‍♀️

Missive migliori funzionalità/funzione

Inviate risposte in scatola alle domande più comuni, in modo che il team possa dedicare tempo alle query più complesse

Assicurarsi che tutti siano aggiornati con le note interne allegate alle email

Ottenere aggiornamenti regolari sullo stato, in modo da sapere cosa sta accadendo con tutte le email assegnate

Creazione di flussi di lavoro personalizzati perrisparmiare tempo e migliorare le prestazioni del team

Missivo limiti

Questo software per la finestra In arrivo condivisa non offre l'opzione di costruire una piattaforma self-service

È necessario un piano a pagamento perautomazione dei flussi di lavoro e ottenere l'accesso alle API

Missivo prezzo

**Gratuito

Starter: $14/mese per utente

$14/mese per utente Produttivo: $18/mese per utente

$18/mese per utente Business: $26/mese per utente

Missivo valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (30+ recensioni)

4.8/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (50+ recensioni)

4. Gmelius

via Gmelius Gmelius è un componente aggiuntivo di Gmail che consente di condividere una finestra In arrivo collaborativa di Google, un gruppo Google o un indirizzo email come help@. È possibile taggare e classificare le email in base al loro contenuto e impostare le aspettative inviando una risposta automatica per informare i client che la loro posta è stata ricevuta.

Per avviare le email all'interno di questo strumento di finestra In arrivo condivisa si può utilizzare un modello di Gmail o uno snippet di email. Quindi create una libreria di risposte categorizzate e utilizzatela per inviare rapidamente le email ai client senza ricominciare ogni volta da zero, facilitando il rispetto degli accordi sul livello di servizio (SLA). ✅

Gmelius migliori funzionalità/funzione

Assegnazione automatica delle email in arrivo in base a regole, ad esempio Round Robin o Load Balancer

Collaborazione sulle risposte e comunicazione interna tramite note private

Impostazione di sequenze intelligenti per strutturare e automatizzare le attivitàl'invio di email e campagne drip

Integrazione all'interno dell'area di lavoro di Google o con altri strumenti come Slack eTrello Gmelius limiti

C'è una curva di apprendimento e alcuni utenti ritengono che sarebbe utile più materiale formativo

Il piano Growth offre solo una finestra reportistica di tre mesi, rendendo difficile vedere le tendenze a lungo termine

Gmelius prezzo

Growth: $29/mese per utente

$29/mese per utente Pro: $45/mese per utente

Gmelius valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (760+ recensioni)

4.4/5 (760+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (40+ recensioni)

5. Groove

via Scanalatura Groove consente di inviare la posta di Gmail o di altri indirizzi e-mail a una casella di posta centrale e condivisa. È possibile aggiungere tag, assegnare conversazioni ai membri del team e chattare in privato su email specifiche.

Risparmiate tempo utilizzando le regole per automatizzare i flussi di lavoro o impostando le risposte immediate alle domande più comuni. Infine, monitorate le prestazioni del team rispetto ai vostri KPI sulla dashboard centrale. 📈

Scorri le funzionalità/funzione migliori

Evitate le linee incrociate e le risposte doppie grazie al rilevamento delle collisioni integrato

Creazione di cartelle personalizzate per tipi specifici di conversazioni

Coinvolgere velocemente i membri del team con le menzioni @

Integrare il software della finestra In arrivo con strumenti come Shopify e Stripe

Limiti di groove

Il pacchetto Standard fornisce solo sei mesi di cronologia delle ricerche

Alcuni utenti vorrebbero una maggiore integrazione con i loro sistemi CRM

Groove prezzo

Standard: $15/mese per utente

$15/mese per utente Premium: $25/mese per utente

$25/mese per utente Avanzato: $45/mese per utente

$45/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Groove

G2: 4.6/5 (170+ recensioni)

4.6/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

6. Front

via Front Con l'obiettivo di aiutare le aziende a scalare, Front offre strumenti per la condivisione della casella di posta elettronica come parte della loro cassetta degli attrezzi per la gestione delle email. Le conversazioni sono collegate alla cronologia dei clienti, rendendo più facile personalizzare tutte le comunicazioni. 🔗

I flussi di lavoro automatizzati gestiscono l'assegnazione dei messaggi, le risposte e, se necessario, le escalation. I membri del team possono condividere le bozze delle email, lasciare commenti e inviare messaggi ai compagni di squadra all'interno della piattaforma.

Front migliori funzionalità/funzione

Gestione di un intervallo di tipi di comunicazione, dalle email o chattare dal vivo alle note vocali

Categorizzazione dei messaggi con tag in modo da poterli trovare e fare reportistica

Assegnazione dei messaggi in base al contenuto o a criteri impostati dall'utente

Integrazione con altri strumenti come WhatsApp, Facebook e X

Front limitazioni

Le funzionalità/funzione sono numerose, quindi per i nuovi utenti la curva di apprendimento potrebbe essere molto ripida

A volte Front unisce erroneamente conversazioni non correlate

Front prezzo

Inizio: $19/mese per utente

$19/mese per utente Crescita: $59/mese per utente

$59/mese per utente Scala: $99/mese per utente

$99/mese per utente Premier: $229/mese per utente

Front valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (1.900+ recensioni)

4.7/5 (1.900+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (250+ recensioni)

7. HubSpot

via HubSpot HubSpot è noto soprattutto per le sue soluzioni commerciali e di marketing, ma offre anche un Service Hub per i team del supporto clienti. 🎧

Il Service Hub include un software di base per la finestra In arrivo condivisa e una chat dal vivo per aziende di tutte le dimensioni, dai singoli ai piccoli team, fino alle aziende. È particolarmente conveniente se si utilizza già HubSpot.

HubSpot migliori funzionalità/funzione

Centralizza tutte le conversazioni con i clienti nei team commerciali, di marketing e di assistenza

Accesso ai dati dei clienti grazie all'integrazione con il CRM gratuito di HubSpot

Utilizzo di modelli per impostare impostazioni di risposta alle domande più comuni

Sfruttare la finestra In arrivo mobile mentre si è in viaggio

HubSpot limitazioni

È necessario un piano a pagamento per rimuovere il marchio HubSpot dalla funzionalità/funzione live

Le aziende più piccole potrebbero trovare il prezzo un po' troppo alto per loro

HubSpot prezzo

Free

Starter: A partire da $30/mese per due utenti

A partire da $30/mese per due utenti Professionale: Da $500/mese per cinque utenti

Da $500/mese per cinque utenti Enterprise: A partire da $1.200/mese per 10 utenti

HubSpot valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (2.100+ recensioni)

4,4/5 (2.100+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (150+ recensioni)

8. Helpwise

via Aiuto Helpwise è una piattaforma centralizzata di supporto clienti che offre assistenza su più canali, tra cui strumenti di condivisione di email, SMS, social media e live chat. Riducete ulteriormente il carico dell'help desk grazie a un centro assistenza, a risposte in scatola e a chatbot che rispondono alle domande più comuni.

Helpwise migliori funzionalità/funzione

Avviare il team all'uso dell'app in modo rapido e semplice

Collaborazione con i membri del team nelle conversazioni con i clienti per risolvere rapidamente i problemi

Integrazione con le app di gestione delle attività, CRM e calendario 🗓️

Utilizzate l'app per Android o iOS per accedere a Helpwise quando siete fuori casa

Helpwise limitazioni

È disponibile per browser e dispositivi mobili, ma non esiste ancora un'app desktop

La funzione di ricerca potrebbe essere migliorata

Helpwise prezzo

Standard: $15/mese per utente

$15/mese per utente Premium: $29/mese per utente

$29/mese per utente Avanzato: $49/mese per utente

Helpwise valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (160+ recensioni)

4.5/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

9. Trascinamento

via Trascinare Drag gestisce indirizzi email condivisi, come help@ o support@, tramite una casella di posta centrale in Gmail. Il software di finestra In arrivo condivisa permette di collaborare tra domini diversi con appaltatori o clienti. È possibile scegliere a quali bacheche di Drag, simili a quelle di Trello, ciascun utente può accedere e da cosa può essere fatto.

Drag migliori funzionalità/funzione

Collegate i Teams o gli account email alle lavagne di Drag per condividerle con il vostro team 👪

Visualizzare le attività associate alle email come elenco personalizzabile o come bacheche

Create elenchi di Da fare, scrivete note o allegate file, tutto sulla piattaforma Drag

Usufruite del pluripremiato supporto di Drag per porre qualsiasi domanda sul sistema

Drag limitazioni

Gmail viene caricato un po' più lentamente quando si utilizza Drag

Le funzionalità/funzione di reportistica sono disponibili solo sui piani a pagamento

Trascinamento prezzi

**Gratis

Starter: $8/mese per utente

$8/mese per utente Plus: $12/mese per utente

$12/mese per utente Pro: $16/mese per utente

Drag valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (240+ recensioni)

4.5/5 (240+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (120+ recensioni)

10. Hiver

via Hiver Hiver consente di gestire un help desk multicanale, che include email, comunicazioni vocali e chat dal vivo, utilizzando gli strumenti della finestra In arrivo condivisa di Gmail. È inoltre possibile impostare un servizio di base di conoscenza per offrire un supporto self-service ai vostri clienti. 📚

Hiver migliori funzionalità/funzione

Iniziate subito a lavorare con un'interfaccia intuitiva e familiare

Vedere gli stati delle query e i carichi di lavoro del team in tempo reale

Scrivere una nota a un collega usando le menzioni @ e collegarla a un thread email

Utilizzare il sistema di ticketing per inoltrare le query tecniche al reparto IT

Hiver limitazioni

Le email possono essere assegnate solo a una persona

Il prezzo potrebbe essere un po' alto per le piccole aziende

Hiver prezzi

Lite: $19/mese per utente

$19/mese per utente Pro: $49/mese per utente

$49/mese per utente Elite: $69/mese per utente

$69/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Hiver valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (900+ recensioni)

4.6/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

Porta il servizio clienti al livello successivo con Software per finestre In arrivo condivise

La gestione delle email e degli altri messaggi in arrivo richiede molto tempo, ma ci sono strumenti disponibili per aiutarci. Strumenti per la finestra In arrivo condivisa e altre alternative ai tradizionali sistemi di email migliorano la collaborazione del team e ridurre i tempi di risposta, con il risultato di avere clienti più soddisfatti. 😊

Per ottenere risultati ancora migliori, scegliete uno strumento che includa anche funzionalità di project management, ad esempio ClickUp. In questo modo ottimizzerete tutti i flussi di lavoro, risparmierete tempo, migliorerete la collaborazione e, cosa molto importante, sarete in grado di fornire un servizio clienti di altissimo livello. Iscrivetevi gratuitamente con ClickUp oggi stesso, e sarete ricompensati con clienti più soddisfatti, un team più felice e un miglioramento dei profitti per la vostra azienda. 💰