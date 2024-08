10 migliori modelli di modulo di richiesta di progetto per i team

I progetti sono di vario tipo, ognuno con le proprie esigenze. Ogni progetto, come ogni progetto di progetto di sviluppo software ad esempio, inizia con un'idea. Ma l'idea da sola non è sufficiente a garantire l'esito positivo del progetto.

Per trasformare l'idea in una soluzione di lavoro, è necessario comprendere gli obiettivi, i risultati attesi, gli standard di consegna, le misure di esito positivo, ecc. Un buon modello di modulo di richiesta di progetto raccoglie tutto questo e molto altro.

Cos'è un modello di modulo di richiesta di progetto?

Un modulo di richiesta di progetto è un elenco di domande a cui i team aziendali devono rispondere quando richiedono un lavoro da fare. È un processo formale che consente ai team di progetto di raccogliere tutti i dettagli necessari prima di iniziare.

Un modello di modulo di richiesta di progetto è un elenco di domande già impostato e pronto per essere aggiunto al vostro flusso di lavoro. Ad esempio, se il team finanziario ha bisogno di un'interfaccia digitale interattiva per raccogliere le fatture dai fornitori, il modello di modulo di richiesta di progetto conterrà domande quali:

Chi è il pubblico di questo progetto? Ad esempio, venditori, appaltatori, liberi professionisti

Su quale piattaforma lo useranno? Ad esempio, Web, Android

Qual è l'obiettivo? Ridurre i tempi di elaborazione, automatizzare la voce nell'ERP

Quanti utenti avrà? Ad esempio, circa 200 al mese

Da cosa dipende la funzionalità/funzione? Creare un account utente, salvare i dettagli dell'utente, caricare PDF, estrarre automaticamente le informazioni nell'ERP

Il team che esegue il progetto può inserire in questo modulo tutti i dettagli di cui ha bisogno.

Cosa rende un buon modulo di richiesta di progetto?

Un buon modulo di richiesta di progetto fornisce chiarezza e contesto al richiedente e al team del progetto. Consente al richiedente di:

Chiarire la propria idea e rifletterci su

Costruire un caso aziendale per il progetto

Stabilire obiettivi e metriche

Consente al team del progetto di:

Comprendere chiaramente le esigenze

Stimare la durata e le risorse necessarie

Definire le priorità e programmare il progetto

Ridurre al minimo i rischi legati al project management

Componenti di un buon modello di modulo di richiesta di progetto

Un buon modello di modulo di richiesta di progetto mira a delineare un quadro generale chiaro, ma con uno zoom sui dettagli. Obiettivi e finalità : Perché questo progetto è necessario? Come lo useranno le persone? Quale valore aggiungerà all'azienda?

Flusso di lavoro del progetto: Quale processo deve seguire il progetto?

Scadenze previste: Quando deve essere completato il progetto? Perché la scadenza scelta è importante?

Stakeholder: Chi sono gli stakeholder del progetto? Chi prenderà le decisioni? Chi darà l'approvazione?

Specifiche: Deve seguire le linee guida del marchio? O essere conforme a qualsiasi normativa?

Dovrebbe essere molto diverso da un progetto di design pubblicitario. Pertanto, un modello potrebbe non essere adatto a tutte le vostre esigenze.

Non c'è da preoccuparsi. Abbiamo creato modelli personalizzati.

10 Migliori moduli di richiesta di progetto per aiutarvi a iniziare qualsiasi progetto.

1. Modello di richiesta e approvazione di progetto ClickUp

Questo modello semplifica la comunicazione tra i dipartimenti e garantisce che ogni richiesta riceva l'attenzione adeguata

Richiedete, rivedete, approvate e avviate i progetti con un modello semplice.

Per il richiedente, il modello Modello di richiesta e approvazione del progetto ClickUp include un modulo in cui è possibile inserire il nome del progetto, la descrizione, impostare la priorità, includere la Sequenza e caricare eventuali risorse aggiuntive.

Una volta inviato, ClickUp crea automaticamente un'attività di richiesta programmata per la revisione e l'approvazione. Il project manager può visualizzare tutte le attività richieste in un elenco e in un tabellone (una vista Kanban).

Quando l'attività viene approvata, viene aggiunta all'elenco delle "attività approvate", pronta per l'azione del team. È possibile impostare notifiche per rimanere aggiornati sullo stato di avanzamento. Con questo modello è anche possibile modificare, aggiornare o ritirare la richiesta.

Questo modello è il passaggio zero del processo di project management, un modo per raccogliere e consolidare tutte le richieste provenienti dall'intera organizzazione.

2. Modello di modulo di richiesta ClickUp Creative

riunire team interfunzionali per inviare brief creativi su ClickUp

I team di progettazione ricevono numerose richieste da marketing, prodotto, eventi e altro ancora. Il Modello di richiesta creativa ClickUp aiuta a semplificare il flusso di lavoro.

Con questo modello, chiunque può inviare un brief creativo nel modo più adatto al team di progettazione. Il modulo può essere compilato con un nome, una descrizione e un tipo di prodotto creativo. Possono anche stabilire una scadenza.

Quando si riceve la richiesta, è possibile assegnare nuove richieste a persone/teams o impostare stati come parte del flusso di lavoro. È inoltre possibile utilizzare i campi personalizzati per aggiungere opzioni al menu a tendina per l'output creativo quando si espande l'offerta.

Con la vista Elenco, è possibile monitorare tutte le attività imminenti. Con la visualizzazione pipeline, è possibile tenere traccia degli stati e delle eventuali escalation. È possibile utilizzare la vista attività per collaborare con il team, caricare le creatività, raccogliere feedback e ottenere approvazioni.

3. Modello di richiesta di risorse ClickUp

impostare processi a prova di errore per acquisire le richieste di risorse su ClickUp

I progetti si evolvono rapidamente negli ambienti odierni. Per tenere il passo, i project manager hanno spesso bisogno di risorse aggiuntive. Ogni project manager che richiede un supporto aggiuntivo può diventare ingombrante nel tempo.

Per snellire il vostro la gestione delle operazioni utilizzare l'opzione Modello di richiesta di risorse ClickUp . Questo modello completo include campi per:

Dettagli del progetto come nome, ID, ambito e client

Dettagli del richiedente, come nome, ID email, priorità, tipo e dipartimento

Dettagli sulle risorse, come le risorse necessarie, i requisiti di formazione e la proposta di budget

Qualsiasi altra risorsa da caricare

Una volta inviata la richiesta, i gestori delle risorse possono utilizzare la vista Bacheca per avere una panoramica di tutte le richieste di progetto raggruppate per stato.

In questa visualizzazione, fate clic su una scheda attività specifica per espanderne i dettagli e trascinatela sulla lavagna per modificarne lo stato.

Utilizzate campi personalizzati per stimare i costi, ottenere approvazioni, allocare le risorse e monitorare lo stato.

Utilizzate questo modello per integrare le richieste di risorse nel flusso di lavoro del project management. Richiedete, assegnate e gestite le risorse del progetto senza sforzo.

4. Modello di richiesta di lavoro ClickUp

il modello gratuito di richiesta di lavoro di ClickUp per i team di project management

A differenza di un progetto con obiettivi specifici che coinvolge più persone, segue vari passaggi e si estende nel tempo, un "lavoro" o attività è generalmente molto più semplice. Ad esempio, può trattarsi della richiesta di un nuovo ID email da parte del marketing o dell'approvvigionamento di uno spazio cloud supplementare da parte dell'ingegneria.

Per gestirli in modo efficace senza che nulla sfugga, è necessario un processo. Il Modello di richiesta di lavoro ClickUp offre che.

Questo modello consente all'utente di inviare una richiesta, di descrivere il lavoro da fare, di impostare priorità/tempi e di inserire altri eventuali dettagli.

In qualità di project manager, è possibile

Approvare le attività

Programmare il loro completamento

Automatizzare le notifiche da inviare quando c'è un cambiamento di stato o un aggiornamento nei commenti

Visualizzare le attività in base al loro stato nella vista Bacheca

Visualizzare i lavori programmati nella vista Calendario

5. Modello per le richieste del team ClickUp

gestite le richieste dei team interni in un unico posto, direttamente all'interno del vostro strumento di project management

Che si tratti di articoli di marca o di cancelleria, avete bisogno di un modo per acquisire, monitorare e gestire le richieste del team. Il Modello per le richieste del team ClickUp è qui per aiutare.

Questo modello consente ai team di amministratori di acquisire la natura di tutte le richieste interne. È possibile raccogliere i dettagli del richiedente, la natura della richiesta e le date di scadenza. È possibile impostare campi personalizzati per le categorie e i conteggi.

Ad esempio, è possibile personalizzare il menu a tendina delle categorie per includere penne, matite e blocchi note. Se per la vostra azienda gestite anche abbonamenti a merci e riviste, potete strutturarlo come segue.

In questo modo è possibile organizzare il tipo di richieste ricevute. Utilizzate la vista Bacheca "tipi di richieste" per monitorare le richieste di ogni categoria. Scoprite se siete a corto di scorte e fate gli ordini di conseguenza.

6. Modello di richiesta di assistenza ClickUp

Implementare i processi ITIL con il modello di richiesta di servizio di ClickUp

Che si tratti della vendita di un'auto o di un software per computer, i clienti si troveranno di fronte a problemi e vorranno ricevere supporto. Offrite ai vostri clienti un modo semplice per presentare le loro richieste e gestitele senza problemi con il modello di assistenza ITIL di ClickUp Modello di richiesta di assistenza ClickUp .

Con il modulo di richiesta di assistenza incluso nel modello, i clienti possono descrivere il problema e caricare screenshot per ricreare l'errore.

Appositamente progettato per i team IT, questo modello categorizza automaticamente le richieste di accesso ad applicazioni, licenze software, reimpostazione di password o nuovo hardware come richieste di assistenza.

È possibile visualizzare le richieste di assistenza nel modo desiderato, come elenco generale o categorizzato in base al tipo o alla priorità.

Avete delle idiosincrasie organizzative? Nessun problema. Personalizzate il menu a discesa, le persone o il caricamento dei file come meglio credete e iniziate!

7. Modello di richiesta di modifica ClickUp

invitate le parti interessate a prendere in considerazione le loro richieste di modifica e a catturarle senza sforzo con ClickUp_

Una richiesta di modifica è simile a una richiesta di lavoro, ma si applica a una modifica specifica di una funzionalità/funzione esistente. Ad esempio, se siete un architetto, un cliente potrebbe chiedere di modificare il progetto, ad esempio rendendo le finestre di vetro colorate o scegliendo un colore diverso per le volte del bagno.

Per semplificare la gestione per voi e per il cliente, utilizzate l'opzione Modello di richiesta di modifica di ClickUp . Raccogliete informazioni su cosa vogliono cambiare e perché, su come influisce sullo scopo/budget/sui tempi del progetto e altro ancora.

Usate questo modello per incoraggiare il richiedente a pensare al contesto della sua richiesta, compreso il suo impatto sulle attività a monte e a valle. Questo li aiuta a capire se la modifica è essenziale.

Usare la vista "Elenco richieste" per visualizzare tutte le richieste in arrivo classificate per progetto e discuterne con il richiedente. Utilizzare la visualizzazione "tabella delle richieste" per monitorare le richieste in base alla priorità. Seguite lo stato di avanzamento con la visualizzazione dello stato. Se avete progetti in più posizioni, usate la visualizzazione a mappa per visualizzare le attività.

8. Modello di richiesta di informazioni ClickUp

un modulo semplice per richiedere informazioni a chiunque all'interno dell'organizzazione

Da una domanda semplice come "Ehi, come sta andando il progetto?" a quelle più complesse sulla ripartizione delle spese di bilancio, richieste di informazioni (RFI) possono avere diversi moduli. Possono arrivare via email, Slack, telefonate o testi. Rispondere a tutte queste richieste in tempo può diventare impegnativo.

Il Modello di richiesta di informazioni (RFI) ClickUp risolve proprio questo problema. Aiuta i Teams a raccogliere le richieste di informazioni in un unico luogo, assegnando ai membri del team la responsabilità di rispondere entro i tempi concordati.

Utilizzate questo modello per acquisire i dettagli della richiesta, del richiedente e di altre risorse, se presenti. Personalizzate questo modello in base alle vostre esigenze. Per istanza, aggiungete un altro campo modulo per il formato in cui è necessaria la risposta o lo scopo delle informazioni.

Questo modello include tre diverse visualizzazioni. Utilizzare la vista Registro RFI per visualizzare tutte le richieste in un elenco. Usare la vista Bacheca per classificare le richieste in base al nome del progetto. Utilizzare la visualizzazione dell'ambito RFI per ordinare in base all'ambito della richiesta.

Scegliete una delle oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per ordinare le informazioni nel modo che preferite.

9. Modello di richiesta di assistenza tecnica da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Helpdesk-request-form-template-template.net\_.png Modulo di richiesta di assistenza tecnica modello template.net /$$$img/

Modello di richiesta di assistenza da modello.net

Se le richieste vengono registrate su un documento semplice come Microsoft Word, Documenti Google o Apple Pages, questo modello di template.net è utile.

Questo modello di richiesta di assistenza crea un modulo che cattura i dettagli della richiesta, come nome, organizzazione, indirizzo email, tipo di problema e categoria. I campi possono essere personalizzati in base alle esigenze e ai processi della vostra organizzazione.

Questo modello è un documento semplice e comodo da compilare per chiunque. Tuttavia, mantenere più richieste di questo tipo e riceverle come allegati email può essere noioso.

Inoltre, il team dell'helpdesk dovrà creare manualmente le attività sulle loro strumento di project management basato su questi moduli di richiesta.

10. Modulo di richiesta progetto da Slideshare

I progetti possono essere complessi, con molteplici fattori che influenzano anche le decisioni minori. Per assicurarsi di aver colto tutti i dettagli, è necessario un modello di modulo di richiesta progetto completo, come ad esempio questo di Slideshare .

Lungo sette pagine, questo modello cattura i requisiti del progetto, la giustificazione, gli oggetti, le ipotesi, il budget, le sequenze e altro ancora. Pensato per i progetti IT, pone anche domande sul comportamento d'uso, la sicurezza, le interfacce, le relazioni con i client, l'integrazione con il portale e l'infrastruttura tecnica.

Include sezioni per l'impatto del rischio, la valutazione delle vulnerabilità e i fattori finanziari. Con questo modello, potete essere sicuri di aver raccolto abbastanza informazioni per portare avanti il progetto.

Come il modello precedente, anche questo è un documento, tipicamente compilato offline e inviato via email. Pertanto, è necessario un lavoro manuale aggiuntivo per inserire questi dettagli nel software di project management .

Come usare efficacemente i modelli di modulo di richiesta di progetto

Per utilizzare uno dei modelli di ClickUp di cui sopra è sufficiente fare clic sul pulsante "ottieni una soluzione gratuita", aggiungerlo all'area di lavoro di ClickUp e acquisire le richieste. Sebbene questi modelli siano ottimi punti di partenza, potete renderli più adatti alle vostre esigenze.

Personalizzati: Osservate tutti i moduli di richiesta di progetto elencati sopra e personalizzateli in base al vostro settore, alla vostra organizzazione e al vostro flusso di lavoro. Includete i dati necessari nei menu a tendina.

Automazioni: Le notifiche, la creazione di attività, l'assegnazione di utenti, la modifica dello stato e molto altro ancora possono essere automatizzati con Automazioni di ClickUp . Una volta che il processo è trasparente, è possibile automatizzarlo.

Usate le visualizzazioni: Qualsiasi cosa abbiate bisogno di vedere, ClickUp ha una visualizzazione per questo.

Esplora ClickUp per gestire i tuoi progetti con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e le automazioni delle attività

Avete bisogno di vedere la Sequenza? Visualizzazione del calendario

Avete bisogno di vedere il carico di lavoro del team? Vista Carico di lavoro

Avete bisogno di attività suddivise per progetto/priorità? Vista Bacheca

Volete monitorare lo stato del progetto? Vista Gantt

Con oltre 15 visualizzazioni, ClickUp vi permette di vedere il vostro progetto nel modo che desiderate

Migliorare: In base a come i modelli lavorano per voi, migliorate il vostro lavoro miglioramenti al processo . Aggiungere o rimuovere campi. Espandere il loro campo di applicazione. Raccogliere feedback sui modelli e incorporarli nelle versioni successive.

Semplificare il processo di richiesta del progetto con i modelli ClickUp

Un ottimo project management inizia prima che il progetto sia del progetto -raccogliendo i requisiti in modo chiaro e approfondito. I modelli di richiesta di progetto di ClickUp sono concepiti a questo scopo.

A seconda del settore, della struttura organizzativa, del flusso del project management e delle preferenze del team, scegliete il modello che fa per voi. Integrateli nell'area di lavoro di ClickUp con un semplice pulsante e personalizzateli secondo le vostre esigenze.

ClickUp vi permette di trasformare automaticamente le richieste in attività, di assegnarle ai membri del team, di ottenere le approvazioni e di notificare agli stakeholder lo stato di avanzamento, in modo che possiate concentrarvi sul completamento delle attività per i vostri clienti passaggio di consegne del progetto .

Accedete a decine di modelli per vari scopi di project management dalla sezione Libreria di modelli ClickUp . La parte migliore è che è tutto gratis!

Passate dall'idea a un ottimo project management con ClickUp oggi stesso.