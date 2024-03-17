Notion vs Todoist: Qual è il miglior strumento di gestione delle attività?

Indipendentemente dalle dimensioni del team, disporre degli strumenti giusti è fondamentale per una gestione efficace delle attività.

Con così tante app per la gestione delle attività, capire quale sia la migliore è fonte di confusione. Notion e Todoist sono due delle migliori app conosciute per la loro efficacia.

Entrambe vanno oltre gli elenchi di base dei compiti da fare e offrono funzionalità/funzioni avanzate per la gestione delle attività. Tuttavia, è fondamentale fare la scelta giusta.

In questo articolo valuteremo Notion e Todoist, esamineremo le loro funzionalità/funzioni chiave e valuteremo i pro e i contro per aiutarvi a selezionare la piattaforma giusta.

Vi aiuteremo a trovare lo strumento che lavora meglio per voi. Restate con noi e vi presenteremo un'opzione migliore!

**Che cos'è Notion?

via Notion Notion è una versatile area di lavoro e software di gestione delle attività per la gestione, il monitoraggio, la collaborazione e l'organizzazione dei progetti.

Notion è uno strumento potente una volta imparato a personalizzare e gestire le attività all'interno della piattaforma. L'impostazione di Notion con le integrazioni e i personalizzazioni è complessa, ma da fare vi aiuterà a risparmiare tempo.

La flessibilità di Notion estende la priorità delle attività e le prestazioni grazie alle sue ampie opzioni personalizzate.

Funzioni di Notion

Pur essendo principalmente uno strumento basato sui documenti, Notion offre molto di più. Dispone di funzionalità/funzione basate su note, modelli di project management, database, dinamiche altamente personalizzabili, modelli, strumenti per progetti e altro ancora.

Ecco una rapida carrellata delle migliori funzionalità/funzione di Notion per la gestione delle attività:

Wiki

I wiki del team in Notion offre al team un'area di lavoro versatile e organizzata per centralizzare le conoscenze e la documentazione. Questa funzionalità/funzione è altamente adattabile e presenta un'interfaccia semplificata, una robusta funzione di ricerca e la possibilità di personalizzare visivamente le pagine con emoji e immagini di copertina.

I membri del team possono facilmente contribuire alla documentazione di alla base di conoscenza senza richiedere competenze tecniche.

La funzionalità di sincronizzazione dei blocchi di Notion assicura che i contenuti siano aggiornati in modo coerente in diverse posizioni, eliminando la confusione delle versioni. La piattaforma si integra perfettamente con strumenti popolari come Slack, Figma, Jira e GitHub.

Modelli

Galleria dei modelli Notion

Notion offre un accesso illimitato a modelli già pronti, senza la necessità di progettarli da zero!

Che si tratti di una pagina di base o di un piano completo per un progetto, Notion vi offre vari modelli realizzati dagli autori della comunità di Notion, alcuni gratis, altri a pagamento.

Gestione delle attività

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/notion-task-management-1400x875.png

/$$$img/

Gestione delle attività in Notion

Anche se la gestione delle attività può sembrare un po' complessa, Notion è molto flessibile. Sperimentate le impostazioni di collaborazione, aggiungete caselle di controllo e condividete facilmente il feedback con il vostro team.

Visualizzate le vostre attività con le funzionalità Calendario, Tabella e Lavagna Kanban di Notion.

Notion vi aiuta a ordinare il vostro elenco di Da fare in attività ad alta, media o bassa priorità. Per aumentare la produttività, è possibile scendere di livello e ordinare le attività in base a vari criteri, come priorità, categoria e sequenza.

È anche possibile modificare lo stato delle attività con promemoria come da fare, in corso e completato

Integrazione degli strumenti

Notion offre un elenco crescente di integrazioni ufficiali e supporta l'utilizzo delle API di Notion per connessioni personalizzate.

Integrazione con strumenti popolari come Google Drive, ClickUp, Calendly, Jira e Microsoft Office . È possibile richiedere un'integrazione personalizzata se il software preferito non è presente nell'elenco.

Se a un certo punto vi occorrono funzioni personalizzate per il branding, la strategia o il marketing, Notion API vi aiuterà con soluzioni personalizzate.

Presa di nota

Un esempio di presa di nota in Notion

Utilizzate i documenti di Notion per le voci del vostro diario quotidiano o per prendere appunti in generale. Organizzate e taggate le diverse parti delle vostre note in varie categorie e formati.

Create modelli e database per prendere appunti in modo più organizzato e facilitare la ricerca di informazioni.

È anche possibile condividere i documenti con il proprio team, collaborare, suggerire modifiche e aggiungere commenti. Inoltre, è possibile allegare immagini, video e collegamenti ai documenti.

Notion IA

Riepilogare gli elementi d'azione e le chiavi di lettura con Notion IA

Se volete risparmiare tempo nel destreggiarvi tra più priorità, Notion IA vi guarda le spalle. Aiuta a creare contenuti, modificare testi, prendere note, riepilogare/riassumere brani e molto altro.

Come altri Strumenti di IA notion è in grado di generare i contorni dei post del blog e le email in base ai vostri prompt.

Visualizzazioni del database personalizzabili

Il layout del database di Notion consente di personalizzare vari stili, formati o strutture in base alla propria immaginazione, purché all'interno di Notion.

È possibile visualizzare il database come tabelle, elenchi, tabelle, sequenze, calendari o gallerie. È possibile mostrare o nascondere le proprietà per ogni visualizzazione, filtrare, ordinare e persino raggruppare gli elementi come si desidera.

Prezzi di Notion

**Free Forever

Plus : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Business : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Dai un'occhiata a questi *Alternative alla nozione di nozione* & *alternative di IA* !

Che cos'è Todoist?

Via Todoist Todoist semplifica la gestione delle attività e lavora su tutte le piattaforme. Todoist offre comodi componenti aggiuntivi come EverNote e Integrazioni con Dropbox oltre al supporto per il linguaggio naturale di la programmazione dei progetti e attività.

Se volete migliorare la vostra organizzazione l'efficienza dei processi con un'app per la gestione delle attività, Todoist è un'ottima scelta. Impostate e perfezionate le date di scadenza, le etichette e i commenti.

Todoist è ideale per pianificare le attività ricorrenti nella routine quotidiana. Sebbene molti si affidino alle promemoria, Todoist è uno strumento adatto a ricordarvi e ad aiutarvi a rimanere in carreggiata.

La condivisione è un gioco da ragazzi con Todoist: invitate membri del team, colleghi e amici a collaborare al vostro lavoro.

Integrate Todoist con le email e i calendari di lavoro per ottimizzare il flusso di lavoro. Todoist si integra facilmente con le email e si sincronizza con i calendari per una pianificazione ottimale delle attività.

La piattaforma offre una comoda gestione delle attività e un'ampia gamma di funzioni modelli di produttività con attività personalizzabili che si possono usare per gli scenari quotidiani come monitoraggio dei progetti o i programmi delle riunioni.

Funzioni di Todoist

Con le funzionalità/funzione di Todoist per la produttività, è possibile organizzarsi senza sforzo, assegnare priorità alle cose da fare e affrontare facilmente le attività.

Lo strumento offre integrazioni agevoli con le app, monitoraggio visivo dello stato, visualizzazioni personalizzabili e strumenti di collaborazione user-friendly per la delega e la condivisione delle attività senza sforzo.

Ecco un elenco delle migliori funzionalità di Todoist per la gestione delle attività:

Integrazione software

Todoist offre una semplicità senza soluzione di continuità. È possibile integrare facilmente questa app per la produttività con i flussi di lavoro e gli strumenti esistenti. Se volete connettere app popolari come Google Calendar, Dropbox, Evernote e altre ancora, Todoist è a vostra disposizione.

Avete mai pensato di creare attività direttamente dalla vostra email o di salvare file importanti nel vostro elenco di cose da fare? Todoist fa lavorare queste integrazioni senza problemi.

Non dovrete più passare da un'app all'altra; queste integrazioni ottimizzano il vostro flusso di lavoro senza problemi, tra cui Google Calendar, Evernote, Outlook, IA Assistant e molti altri.

Monitoraggio degli stati

Todoist offre l'interfaccia perfetta per pianificare le attività in modo dettagliato e tenere traccia dello stato di avanzamento in modo efficace

Todoist offre Karma, un modo visivo per monitorare lo stato di avanzamento di progetti e attività. Si guadagnano punti karma man mano che si completano le attività e c'è anche una striscia di attività giornaliere e settimanali da mantenere, per assicurarsi di essere coerenti nell'affrontare i propri impegni.

Un grafico a colori rappresenta visivamente il vostro lavoro e fornisce informazioni sulle tendenze della produttività.

Personalizzazione

Personalizzate la visualizzazione delle vostre attività in Todoist. Scegliete tra un tabellone in stile Kanban o una semplice vista Elenco.

Ogni sezione ha la sua colonna nella vista Bacheca; nella vista Elenco, è solo un lungo elenco. È possibile trascinare e rilasciare le attività, raggrupparle e aggiungere etichette. Inoltre, è possibile filtrare le attività in base agli assegnatari.

Collaborazione

Delegate le attività semplificando le complessità e rendendo facile la visualizzazione di come un'attività fluisce in un'altra.

Sfruttate l'interfaccia utente di Todoist per condividere i vostri stati o le vostre attività.

Prezzi di Todoist

Beginner: Free

Free Pro: $4/mese

$4/mese Area di lavoro iniziale: Free

Free Area di lavoro Business: $6/mese per utente

Controlla questi_

**Alternative al todoist_

!

Notion Vs. Todoist: Funzionalità/funzione a confronto

Sia Notion che Todoist offrono funzioni di gestione notevoli.

Tuttavia, Notion si distingue per la sua vastità, la personalizzazione e le numerose integrazioni. Todoist, invece, mantiene le cose semplici ed eccelle nel monitoraggio delle priorità.

Diamo un'occhiata più da vicino a ciò che distingue Notion e Todoist. Ecco Todoist vs Notion:

1. Funzionalità e integrazioni integrate

Le funzionalità/funzione integrate forniscono gli strumenti essenziali di cui si ha bisogno fin dall'inizio, in modo da non dover cercare app aggiuntive per le attività di base.

Le integrazioni aiutano il vostro strumento di gestione delle attività a lavorare senza problemi con le app che già utilizzate, come il calendario, le chat di assistenza e lo spazio di archiviazione cloud.

Come si comportano Notion e Todoist in questa categoria? Vediamo.

Notion

Notion si integra con un ampio intervallo di software e strumenti. Troverete un numero sufficiente di funzionalità/funzione incorporate e non mancheranno integrazioni esterne.

La funzionalità IA integrata di Notion aiuta a riepilogare/riassumere le note, a creare elementi d'azione, a migliorare la scrittura e altro ancora.

Todoist

Al contrario, Todoist manca di funzioni complesse, si affida a integrazioni esterne per attività specifiche e fatica come strumento di project management.

Se si desidera utilizzare l'IA con Todoist, è necessario integrare un assistente IA esterno.

Conclusione: Considerando le differenze tra le funzionalità/funzione integrate e le integrazioni di entrambe le app, Notion vince in questo caso.

2. Monitoraggio dello stato di avanzamento

Le funzionalità di monitoraggio dello stato di avanzamento consentono di mantenere la rotta con le attività e i progetti e di vedere a che titolo si sta procedendo.

Ecco come Notion e Todoist possono aiutarvi a fare questo.

Notion

Il monitoraggio dello stato di avanzamento con Notion si concentra principalmente sulla modifica dello stato delle attività per aiutarvi a tenere traccia degli obiettivi.

Non fornisce una rappresentazione visiva dello stato per gli elenchi di cose da fare e manca di strisce giornaliere per garantire la coerenza.

Todoist

Con la funzionalità/funzione Karma di Todoist si ottiene un sistema di monitoraggio dello stato più divertente e affidabile.

Include strisce giornaliere e settimanali per mantenere l'utente in carreggiata e motivato a completare le attività, e la rappresentazione visiva del suo stato è un grande vantaggio.

**In questo confronto tra Notion e Todoist, Todoist vince.

3. Progetti complessi e flusso di lavoro

Uno strumento di project management semplifica progetti e flussi di lavoro complessi suddividendoli in passaggi gestibili, assegnando responsabilità e mantenendo tutti sulla stessa pagina.

Ecco come Notion e Todoist aiutano a gestire progetti complessi:

Notion

Lo stato di "area di lavoro tutto in uno" è dovuto alla sua versatilità e alla capacità di gestire flussi di lavoro complessi e progetti.

Notion va oltre le attività e i documenti; gestisce le roadmap dei prodotti, l'estesa collaborazione del team, la configurazione di siti web e altro ancora.

Todoist

Todoist semplifica la gestione delle attività ed è più adatto ai singoli o ai piccoli team.

Conclusione: È un pareggio. Se volete una soluzione di gestione delle attività semplice, personalizzabile e minimalista, scegliete Todoist. Tuttavia, scegliete Notion se avete bisogno di uno strumento robusto per la gestione delle attività e dei progetti.

4. Visualizzazioni e filtri personalizzati

Le visualizzazioni e i filtri personalizzati consentono di visualizzare le attività nel modo più adatto alle proprie esigenze.

Notion e Todoist offrono queste personalizzazioni? Scopriamolo.

Notion

Permette di personalizzare e visualizzare il database in più modi, come una vista Tabella, un elenco, un calendario, una tabella, una Sequenza o una galleria.

Todoist

Todoist offre opzioni di personalizzazione limitate: la lavagna Kanban e le viste Elenco.

**Notion è il chiaro vincitore.

Notion Vs. Todoist su Reddit

Per capire le preferenze delle persone tra Notion e Todoist, ci siamo rivolti a Reddit.

Una rapida ricerca su Reddit di "Notion vs. Todoist" rivela che la maggior parte degli utenti ritiene che Notion offra una matrice superiore di strumenti per la gestione di attività complesse. Ecco un commento da Reddit:

se volete gestire progetti complessi con documentazione, immagini di riferimento, liste di controllo e così via, una semplice app per le attività come Todoist probabilmente non sarà sufficiente e dovrete usare qualcosa come Notion"

D'altra parte, gli utenti di Todoist tendono a pensare che l'app lavori meglio per attività semplici. Un utente ha commentato:

"Uso Todoist e direi che è efficace come strumento di gestione delle attività, ma trovo che si blocchi quando si cerca di usarlo per il project management oltre un livello di complessità di base"

Riunione ClickUp-La migliore alternativa a Notion vs Todoist

Utilizzate ClickUp per gestire in modo efficiente i vostri progetti con oltre 15 visualizzazioni, modelli predefiniti e numerose funzionalità/funzione di collaborazione

ClickUp vi aiuta a combinare progetti, attività e knowledge management in un unico luogo. Notion e Todoist aiutano a gestire solo alcune delle attività e a gestire la conoscenza in un unico luogo project management esigenze.

Se avete bisogno di integrare API semplici o complesse, di dare priorità alle attività, di monitorare le attività o di gestire le attività per una piccola o grande azienda, ClickUp è la scelta migliore.

Fornisce un servizio completo di strumenti per la produttività per gestire progetti di ogni tipo, monitorare lo stato di avanzamento e prendere note dettagliate.

ClickUp Documenti

Utilizzate i Teams di ClickUp per creare e connettere bellissimi documenti, wiki e altro ancora per un'esecuzione perfetta delle idee con il vostro team ClickUp Documenti è in diretta concorrenza con Notion e Todoist Docs. È possibile personalizzarlo facilmente con varie modalità di formattare, come tabelle, immagini, video, blocchi di codice, pulsanti, widget e altro ancora.

Collaborate in tempo reale con modifiche, commenti e tag simultanei nei vostri documenti. Inoltre, è possibile convertire il testo del documento in un'attività e assegnarla ai membri del team.

Le impostazioni avanzate di ClickUp per le autorizzazioni vi permettono di controllare la privacy dei vostri documenti, sia che li vogliate privati, pubblici o protetti. Condividete i vostri documenti con i collaboratori attraverso un collegato o invitandoli. Confronto tra ClickUp e Todoist

ClickUp AI

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Release-2.196\_Task-Summary\_V2.gif Riepilogare le attività di ClickUp AI /$$$img/

Usate ClickUp AI per generare automaticamente aggiornamenti sulle attività, riepiloghi e altro ancora con la semplice pressione di un pulsante ClickUp AI diventa il vostro assistente di scrittura in movimento. Riepiloga, riscrive e modifica i documenti per semplificare le attività di scrittura. Riepilogare/riassumere rapidamente le riunioni e creare un elenco di elementi d'azione che si trasformano in attività da svolgere.

ClickUp AI offre anche idee di scrittura fresche e creative. Scrive e modifica i post del blog in un solo clic.

Usate ClickUp per fare brainstorming su nuove idee aziendali e per sviluppare un progetto dettagliato piano di esecuzione . Le possibilità di ClickUp AI sono infinite. Confronto tra Notion e ClickUp

ClickUp Blocco Note

Organizzate le vostre note, liste di controllo e attività in un unico posto con il blocco note online gratuito di ClickUp. Blocco note di ClickUp è il luogo ideale per annotare velocemente le idee per evitare di dimenticarle. Si possono annotare codici, pensieri, collegamenti o qualsiasi altra cosa di cui si abbia bisogno e salvarla in un secondo momento.

Prezzi ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per membro

Articoli correlati:

Iniziare a gestire le attività con ClickUp

Per tenere il passo con i vostri elenchi di attività avete bisogno di un'app efficace per la gestione delle attività. Le cose si complicano quando si aggiungono sottoattività e dipendenze. Avete bisogno di un'app per la gestione delle attività che unisca la complessità delle funzionalità/funzione alla semplicità del design.

Riunite una matrice di strumenti e software in un'unica piattaforma per snellire i vostri processi lavorativi con ClickUp oggi. Che si tratti di suddividere gli obiettivi a lungo termine in attività misurabili o di condividere con i membri del team il feedback sullo stato di avanzamento delle attività, ClickUp vi aiuta in tutti questi casi e in altri ancora.