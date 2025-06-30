10 strumenti di IA da provare assolutamente per le organizzazioni no profit nel 2026

Nel settore no profit, tempo e denaro sono risorse difficili da reperire, eppure sono componenti fondamentali delle attività di raccolta fondi e del raggiungimento degli obiettivi chiave. In qualità di professionista del settore no profit, il vostro obiettivo è massimizzare entrambe queste risorse.

Che ci crediate o no, gli strumenti di machine learning potrebbero essere la chiave per realizzare la vostra missione. ✨

Gli strumenti di IA stanno vivendo un boom (e sono solo all'inizio). Ciò significa che le opportunità di sfruttare questi strumenti per la vostra missione principale aumentano di giorno in giorno. Dall'automazione delle attività alla generazione di report finanziari, l'IA ha il potenziale per aiutare quasi ogni aspetto della vostra organizzazione.

Qui approfondiremo l'intelligenza artificiale per le organizzazioni no profit e gli strumenti che possono utilizzare per semplificare i loro processi quotidiani. Inoltre, vi sveleremo le 10 migliori opzioni da provare oggi stesso.

Gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale consentono ai professionisti del settore non profit di risparmiare tempo e denaro preziosi nello svolgimento delle attività quotidiane, delle ricerche e dei processi. Alcuni strumenti di IA si concentrano sulla creazione di database dei clienti per monitorare il coinvolgimento dei donatori e analizzare i dati relativi a questi ultimi. Altri gettano le basi per definire la missione di un'organizzazione non profit e stabilire linee guida per i membri del team e gli stakeholder.

Alcuni strumenti di machine learning potenziano la vostra visibilità migliorando la creazione di contenuti, la condivisione di post sui social media e semplificando la redazione delle richieste di sovvenzioni. Questi strumenti includono funzionalità/funzioni di assistenti di scrittura basati sull'IA che generano nuove idee di brainstorming, strategie di raccolta fondi e iniziative chiave per la crescita.

La gamma di soluzioni di IA è vasta, quindi lo strumento giusto dipende dalle vostre esigenze. Potreste optare per soluzioni semplici che risolvono un problema specifico del vostro pubblico di riferimento o per strumenti completi di gestione software che ottimizzano tutti i vostri flussi di lavoro.

Come le organizzazioni no profit possono utilizzare l'IA

Con così tante opzioni sul mercato, ci sono innumerevoli modi in cui le organizzazioni no profit possono utilizzare l'IA. Da una raccolta fondi più efficace a iniziative più chiare e una maggiore diffusione, l'IA è qui per aiutarvi.

Utilizza gli strumenti di IA per raggiungere gli obiettivi della tua organizzazione no profit con:

Migliore gestione dei dati dei donatori : grazie a strumenti di IA come : grazie a strumenti di IA come i modelli CRM , è più facile archiviare, gestire e effettuare la reportistica sulle informazioni sui donatori

Contenuti migliorati : distinguiti dalla concorrenza con contenuti accattivanti su qualsiasi argomento immaginabile, guidati da prompt personalizzati facilmente adattabili al tuo messaggio e alla tua missione

Onboarding dei clienti più semplice: con l'IA, è più facile gestire : con l'IA, è più facile gestire l'onboarding dei clienti, amministrarli e inserire nuovi donatori nel vostro sistema grazie a moduli e sistemi di gestione delle attività

Con così tanti casi d'uso, integrare l'IA nei flussi di lavoro della tua organizzazione no profit è una scelta ovvia. Ma come sapere quale strumento è più adatto alla tua missione? Qui abbiamo selezionato i migliori strumenti di IA per le organizzazioni no profit. Troverai funzionalità, limiti, prezzi e valutazioni per scegliere quello più adatto alle tue esigenze.

Prova ClickUp Brain Usa ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i tuoi testi, le risposte alle email e altro ancora

ClickUp aiuta le organizzazioni no profit a semplificare i flussi di lavoro e a migliorare la gestione delle attività in tutti i progetti. Se la tua organizzazione no profit gestisce più iniziative e campagne di raccolta fondi, questo potente strumento ti aiuterà a rimanere organizzato e a tenere sotto controllo lo stato delle attività.

Utilizza i campi personalizzati per creare budget e report per i donatori. Sfrutta le automazioni di ClickUp per creare attività per i volontari e i membri del team. Passa alla vista Calendario per tenere traccia degli impegni di tutti. Assegna delle priorità alle attività in modo che tutti sappiano cosa è più importante.

ClickUp AI è un assistente di scrittura che si occupa delle attività che richiedono molto tempo rendendole più efficaci. Usalo per scopi di marketing, come generare nuove idee per i contenuti dei social media. Riassumi le attività e crea report finanziari formali. Crea e condividi rapidamente moduli di registrazione per accogliere nuovi volontari o donatori in pochi minuti.

Usa ClickUp AI per generare automaticamente aggiornamenti sulle attività, riepiloghi/riassunti e altro ancora con un semplice pulsante

Utilizza ClickUp CRM per effettuare il monitoraggio delle informazioni sui tuoi donatori e creare set di dati per la reportistica. I campi personalizzati offrono informazioni preziose per prendere decisioni basate sui dati quando è il momento di lanciare nuove campagne di raccolta fondi. Pianifica revisioni e incontri con le principali parti interessate e non perdere mai la connessione con i tuoi donatori.

Con ClickUp Docs, è facile collaborare con i membri del team, i donatori e i volontari in un unico spazio. Aggiorna facilmente le autorizzazioni in modo che tutti abbiano accesso a ciò di cui hanno bisogno. Usa Docs per creare centri di conoscenza per le best practice, definire nuove iniziative o generare punti chiave da riunioni e conferenze.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Gli strumenti di scrittura basati sull'IA di ClickUp ti fanno risparmiare tempo nella creazione di tutto, dalle risorse di branding alle richieste di sovvenzioni e ai materiali per la raccolta fondi

Utilizza il software integrato per la gestione del database clienti per entrare in contatto con utenti reali e instaurare relazioni migliori con i tuoi sostenitori

L'interfaccia intuitiva rende facile l'inserimento dei nuovi membri del team e permette a tutti di mettersi al passo rapidamente

Crea partnership e coinvolgi nuovi donatori grazie alle autorizzazioni e alle impostazioni di accesso degli utenti

Il monitoraggio dei dati integrato vi permette di analizzare le metriche per individuare i principali donatori e automatizzare la reportistica e i messaggi per ringraziare i sostenitori

L'integrazione con decine di strumenti e componenti aggiuntivi, come le estensioni di Chrome , vi consentirà di lavorare senza soluzione di continuità con strumenti di monitoraggio del tempo, app di messaggistica e prodotti software

Limiti di ClickUp

ClickUp AI è attualmente disponibile solo su desktop, ma il lancio della versione mobile è previsto a breve

Se volete sfruttare appieno le funzioni dello strumento, preparatevi a un periodo di apprendimento

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 8.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 3.800 recensioni)

📮 ClickUp Insight: Il 74% dei dipendenti utilizza due o più strumenti solo per trovare le informazioni di cui ha bisogno, passando continuamente da email, chat, note, strumenti di project management e documentazione. Questo continuo cambio di contesto fa perdere tempo e rallenta la produttività. In quanto app completa per il lavoro, ClickUp unifica tutte le tue attività — email, chat, documenti, attività e note — in un unico spazio di lavoro ricercabile, così tutto è esattamente dove ti serve.

2. DonorSearch IA

tramite DonorSearch IA

DonorSearch AI è uno strumento di IA pensato per risolvere i principali problemi del settore no profit. Sfrutta la potenza dell'IA per aiutare le organizzazioni no profit a identificare e segmentare i potenziali donatori. Progettato per aumentare i ricavi della raccolta fondi, individuare i potenziali donatori di grande impatto e sviluppare strategie più efficaci, è uno strumento fondamentale per le organizzazioni no profit.

Le migliori funzionalità/funzioni di DonorSearch IA

L'algoritmo di machine learning utilizza oltre 800 punti dati per consigliare i potenziali donatori che hanno maggiori probabilità di effettuare una donazione in un periodo di 12 mesi

Gli algoritmi di IA creano segmenti di donatori in base alla capacità di raccolta fondi, all'esperienza dei donatori e alle donazioni annuali, in modo che le tue campagne di raccolta fondi raggiungano il tuo pubblico di riferimento

I punteggi di probabilità offrono una visibilità immediata sui segmenti di pubblico più propensi a finanziare le tue iniziative

I componenti aggiuntivi ti consentono di elaborare piani di marketing, migliorare il ROI delle campagne e selezionare i potenziali clienti in base al patrimonio e ad altri fattori

Limiti dell'IA di DonorSearch

L'integrazione potrebbe essere migliorata per renderla una soluzione più completa

Alcuni utenti hanno riscontrato che i dati relativi alle organizzazioni benefiche non erano sempre aggiornati

Prezzi di DonorSearch IA

Prenota una demo per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di DonorSearch IA

G2 : N/A

Capterra: N/A

📮 Perché gli investimenti nell'IA raramente danno i loro frutti Oltre l'80% delle iniziative di IA fallisce, spesso perché gli strumenti non effettuano la condivisione del contesto. Scopri come l'IA contestuale di ClickUp ricostruisce il livello di intelligenza tra attività, documenti e chat, in modo che l'IA offra effettivamente supporto al tuo team. Inizia a usare ClickUp L'IA contestuale cattura l'intero contesto lavorativo: i tuoi progetti, le attività, i documenti, le riunioni, le decisioni e le conversazioni, in ogni team e strumento.

3. RapidMiner

via RapidMiner

RapidMiner è uno strumento di analisi dei dati che fornisce informazioni basate sull'IA sui tuoi donatori e semplifica le tue operazioni. Supportato dall'apprendimento automatico, è progettato per generare approfondimenti, migliorare la comunicazione e mettere in contatto le organizzazioni no profit con i principali donatori. ✍️

Le migliori funzionalità/funzioni di RapidMiner

Grazie alla segmentazione della clientela basata sull'IA, potrete migliorare la vostra presenza su tutti i canali, dalle piattaforme social ai servizi personalizzati

L'analisi dei dati e le previsioni migliorano i programmi di raccolta fondi e mettono in evidenza le donazioni più consistenti, rendendo facile l'invio automatico dei ringraziamenti

L'automazione cognitiva dei processi robotici consente ai membri del vostro team e ai volontari di dedicare più tempo a ciò che conta davvero

Le informazioni sul Customer Lifetime Value vi consentono di individuare i vostri donatori più preziosi, indipendentemente dal fatto che effettuino donazioni occasionali o contribuiscano regolarmente alla vostra causa

Limiti di RapidMiner

Alcuni ritengono che l'interfaccia utente sia obsoleta e che l'esperienza dell'utente possa essere migliorata

I costi per le funzionalità/funzioni più avanzate o per grandi quantità di dati potrebbero risultare elevati per le organizzazioni no profit con budget limitati

Prezzi di RapidMiner

Contatta l'ufficio commerciale per richiedere un preventivo

Valutazioni e recensioni su RapidMiner

G2 : 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)

4. Sisense

via Sisense

Sisense è uno strumento software di analisi senza codice che fornisce approfondimenti sul vostro processo di raccolta fondi. L'integrazione con diverse origini dati e dashboard personalizzate offre flessibilità e approfondimenti su misura basati sui vostri dati relativi ai donatori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sisense

Lo strumento predittivo prende enormi set di dati e li trasforma in informazioni utili in pochi minuti anziché in ore

I prezzi flessibili e i piani a consumo rendono questo strumento accessibile per la maggior parte delle organizzazioni no profit

Prendete decisioni proattive grazie agli avvisi e alle decisioni integrati

Il supporto in materia di sicurezza, privacy e protezione dei dati garantisce la sicurezza dei dati dei vostri clienti e delle informazioni sui donatori

Limiti di Sisense

Alcuni utenti riscontrano problemi di stabilità e difficoltà di caricamento con set di dati di grandi dimensioni

Gli strumenti di visualizzazione e reportistica sono più semplici rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Sisense

Contattateci per un preventivo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Sisense

G2 : 4,3/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

5. Sembly

via Sembly

Sembly è un assistente di riunione basato sull'IA per la presa di appunti, la creazione di contenuti e l'analisi dei dati. Grazie a funzionalità personalizzabili per l'organizzazione e specifiche per le riunioni, è lo strumento ideale per ottenere il massimo da ogni discussione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sembly

Concentrati sulla discussione in corso, poiché Sembly prende immediatamente note per te durante la riunione

Utilizza la funzione di ricerca per effettuare il monitoraggio di qualsiasi riunione precedente in base a parole chiave, date o elementi del programma

La trascrizione include l'identificazione accurata dei parlanti, note con indicazione dell'ora e segnalibri per creare una registrazione realistica

I riassunti delle riunioni generati dall'IA in diverse lingue sintetizzano le discussioni più lunghe e ne estraggono i punti salienti in modo semplificato

Limiti di Sembly

Alcuni utenti hanno avuto problemi a far funzionare Sembly su Zoom

La navigazione non è sempre intuitiva, quindi ci vuole un po' di tempo per imparare a utilizzare appieno Sembly

Prezzi di Sembly

Personale : Gratis

Professional : 10 $ al mese

Team : 20 $ al mese per utente

Enterprise: Contatta l'ufficio commerciale per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni su Sembly

G2 : 4,3/5 (oltre 10 recensioni)

Capterra: N/A

6. Buffer IA Assistant

via Buffer

Un aspetto fondamentale del lavoro delle organizzazioni no profit è la divulgazione. Buffer IA Assistant mira a semplificare questa attività generando istantaneamente nuove idee di contenuto. Gli strumenti di condivisione rapida portano i tuoi contenuti davanti al tuo pubblico di riferimento, il che significa un esito positivo delle tue campagne di raccolta fondi.

Le migliori funzionalità di Buffer IA Assistant

Utilizza lo strumento di IA per trovare nuove idee e creare campagne con un maggiore impatto sociale

Riutilizza i contenuti in pochi secondi per effettuare la condivisione su diverse piattaforme in metà del tempo

Analizza i contenuti di lunga durata e genera ispirazione immediata per i post sui social media, al fine di potenziare le tue campagne di marketing

Gli strumenti di riformulazione e riepilogamento ripuliscono i tuoi contenuti per renderli più efficaci

Limiti di Buffer IA Assistant

Alcuni utenti hanno riscontrato dei pregiudizi nei contenuti, ma Buffer IA chiede agli utenti di segnalare questi problemi in modo da poterli risolvere

Ci vuole un po' di tempo per imparare a usare lo strumento

Prezzi di Buffer IA Assistant

Gratis : fino a tre canali

Essentials : 6 $ al mese per canale

Team : 12 $ al mese per canale

Agency: 120 $ al mese per 10 canali

Valutazioni e recensioni di Buffer IA Assistant

G2 : 4,3/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.400 recensioni)

7. Otter

via Otter

Otter è un assistente per le riunioni basato sull'intelligenza artificiale che riepiloga le tue riunioni, evidenzia i punti chiave e offre uno spazio per i commenti per la collaborazione in team. Ma soprattutto, si integra con altre app, così puoi inserirlo nei flussi di lavoro esistenti senza stravolgere il modo in cui il tuo team lavora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Otter

Collega Otter alle riunioni del tuo Calendario e ricevi immediatamente note e trascrizioni automatizzate delle riunioni

Il chatbot Otter è integrato nelle riunioni, così potrai chattare con i membri del team o personalizzare la presa di appunti

I riassunti in tempo reale consentono ai partecipanti in ritardo di mettersi al passo

L'estensione OtterPilot per la vendita genera approfondimenti sui dati, crea email di follow-up e aggiunge istantaneamente le note delle chiamate nel tuo Salesforce

Limiti di Otter

Nel caso di registrazioni audio complesse con discussioni animate, le trascrizioni non sono sempre accurate

Lo strumento supporta solo l'inglese, limitandone l'uso per le organizzazioni no profit multilingue

Prezzi di Otter

Base : Gratis

Pro : 16,99 $ al mese per utente

Business : 40 $ al mese per utente

Enterprise: Contatta l'ufficio commerciale per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni su Otter

G2 : 4,1/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

8. AssemblyAI

via AssemblyAI

AssemblyAI è uno strumento di trascrizione progettato per creare registrazioni delle discussioni e generare punti chiave per le organizzazioni no profit. L'API dispone di funzionalità di sicurezza e gestione dei dati integrati per proteggere dipendenti, volontari e donatori.

Le migliori funzionalità di AssemblyAI

Le funzionalità/funzioni includono il filtro delle parolacce, dizionari personalizzati e etichette su misura per comunicare nel modo più appropriato per la tua organizzazione no profit

I modelli di intelligenza audio generano istantaneamente riassunti e moderano i contenuti

Un livello di precisione pari a quello umano significa che lo strumento commette il 43% di errori in meno rispetto ai suoi concorrenti

Genera automaticamente i sottotitoli per rendere i tuoi contenuti accessibili ai sensi dell'ADA e più facili da comprendere

Limiti di AssemblyAI

Lo strumento non è altrettanto preciso se c'è molto rumore di fondo

Alcuni utenti vorrebbero che ci fossero più integrazioni

Prezzi di AssemblyAI

Core Transcription : 0,650016 $/ora

Trascrizione in tempo reale : 0,75024 $/ora

Audio Intelligence : 0,12-0,30 $/ora

LeMur : Prezzi basati su token

Enterprise: contattateci per un preventivo personalizzato

Valutazioni e recensioni di AssemblyAI

G2 : 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: N/A

9. Runway

via Runway

Le organizzazioni no profit suscitano interesse e raccolgono fondi grazie a una narrazione unica. Runway aiuta le organizzazioni no profit a creare storie migliori, dai testi scritti ai video informativi. Usalo per integrare i contenuti scritti con video, immagini e grafiche accattivanti per portare avanti le iniziative.

Le migliori funzionalità/funzioni di Runway

Oltre 30 strumenti di IA Magic ti consentono di creare immagini a modo tuo

Crea video a partire da poche parole chiave, immagini o brevi Clip che illustrano la tua iniziativa

Il generatore di immagini crea grafiche accattivanti, ritratti e composizioni a partire dal testo

Crea modelli personalizzati basati su stili e argomenti

Utilizza gli strumenti di modifica per rimuovere gli sfondi e accelerare o rallentare i video

Limiti di Runway

Alcune funzionalità di modifica richiedono crediti aggiuntivi

Non tutti i formati di file sono supportati per l'esportazione

Prezzi di Runway

Base : Gratis

Standard : 15 $/utente/mese

Pro : 35 $/utente/mese

Unlimited : 95 $/utente/mese

Enterprise: Contattateci per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni su Runway

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Looka

via Looka

Costruire un marchio di cui le persone si fidano e con cui si divertono a interagire porta a una raccolta fondi più efficace. Looka è uno strumento di branding che progetta loghi, siti web e altri materiali di marketing. Usalo per creare un'identità di marca coerente e stabilire una connessione con gli utenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Looka

Gli strumenti di IA creano istantaneamente centinaia di bozzetti di logo tra cui scegliere in base a parole chiave e stili

Accedete immediatamente a oltre 15 file di logo progettati per varie piattaforme e casi d'uso

Il Brand Kit offre oltre 300 modelli, dalle fatture ai volantini per la raccolta fondi con il vostro marchio

I modelli per i social media ti consentono di stabilire una connessione facile con gli utenti su diverse piattaforme senza dover dedicare ore alla riformattazione delle tue risorse di branding

Limiti di Looka

Poiché Looka è progettato per il branding, avrai bisogno di un altro strumento per l'analisi dei dati e la gestione delle attività

I risultati non sono sempre personalizzati, quindi dovrai filtrarli per trovare design che altri marchi non utilizzano già

Prezzi di Looka

Gratis per iniziare a utilizzarlo

Pacchetto Logo Base : 20 $ (acquisto una tantum)

Pacchetto Logo Premium : 65 $ (acquisto una tantum)

Sottoscrizione al Brand Kit : 96 $/anno, fatturato annualmente

Sottoscrizione web a Band Kit: 129 $/anno, fatturato annualmente

Valutazioni e recensioni su Looka

G2 : 3/5 (oltre 10 recensioni)

Capterra: 5/5 (2+ recensioni)

Crea la tua missione e crea iniziative coinvolgenti con ClickUp

Dagli strumenti di ricerca dei potenziali donatori alla generazione di immagini e ai chatbot basati sull'IA in grado di fornire risposte simili a quelle umane, gli strumenti presenti in questo elenco sono solo alcuni esempi dei molti modi in cui i professionisti del settore no profit possono sfruttare la potenza dell'IA nei loro processi quotidiani. Sceglietene uno o combinatene alcuni per migliorare il vostro branding, ottenere approfondimenti dai dati, semplificare le comunicazioni con i donatori e gestire i flussi di lavoro.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e getta le basi per un maggiore successo della tua organizzazione no profit. Utilizza il CRM per effettuare il monitoraggio delle statistiche relative ai tuoi donatori e assegnare istantaneamente attività e elementi da intraprendere a dipendenti e volontari. Gli strumenti di IA integrati ti fanno risparmiare tempo e rendono più facile creare i contenuti necessari per la tua missione principale.