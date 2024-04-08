Airtable Vs. Fogli di Google: La resa dei conti definitiva tra fogli di calcolo

La difficoltà di trovare i dati di cui si ha bisogno può essere un vero e proprio killer della produttività. È come cercare un ago in un pagliaio. Il livello di frustrazione sale di qualche tacca quando i dati sono sparsi ovunque, disorganizzati e ingestibili.

Nel mondo dell'efficienza gestione dei dati i fogli di calcolo sono gli eroi non celebrati, in quanto offrono un rifugio strutturato con colonne, righe e campi per tenere in ordine le informazioni. 🧹

Abbiamo due campioni della gestione dei dati: Airtable e Fogli Google. Questi strumenti sono rinomati per il loro impegno, per l'inserimento dei dati e l'automazione delle attività, per la condivisione e la modifica collaborativa. Tuttavia, non lasciatevi ingannare dalla loro apparente somiglianza: hanno anche punti di forza e funzionalità/funzioni uniche.

Quale software emergerà come vincitore nel confronto finale? Airtable o Fogli Google? Approfondiamo le loro funzionalità/funzione, valutiamo i pro e i contro e aggiungiamo uno strumento jolly!

Cos'è Airtable?

Airtable è una fusione dinamica tra un foglio di calcolo e un database, che fornisce il meglio di entrambi i mondi in un'unica interfaccia di facile utilizzo. Vi dà il controllo per gestire i vostri dati in modo da massimizzare l'efficienza, snellire i processi e adattare le soluzioni alle vostre esigenze specifiche. ✨

Questa piattaforma unica permette agli utenti di Airtable di creare senza sforzo relazioni complesse tra i punti di dati. Le sue visualizzazioni personalizzabili, i filtri avanzati e la strumenti di collaborazione sono perfetti per project management e monitoraggio dell'inventario.

Via: Airtable Airtable fa il passo più lungo della gamba con soluzioni come diversi tipi di campo, una libreria di oggetti pronti all'uso modelli di fogli di calcolo pronti all'uso e integrazioni con gli strumenti più diffusi.

Le possibilità di spazio di archiviazione dei dati sono quasi illimitate. È possibile memorizzare qualsiasi dato all'interno dei record, stabilire riferimenti incrociati tra le tabelle, personalizzare la presentazione delle informazioni e persino implementare automazioni per una gestione efficiente dei dati.

La piattaforma funge anche da calendario e da lavagna Kanban, diventando così una soluzione all-in-one per terminare i lavori.

Funzionalità/funzione di Airtable

Cosa distingue Airtable come strumento di riferimento per innumerevoli aziende? Scopriamo la risposta esplorando le sue funzionalità/funzione. 🕵

1. Condivisione dei dati e integrazioni

Airtable eccelle nella condivisione di file e dati senza soluzione di continuità e questa comoda funzionalità è disponibile anche nella versione gratuita!

Con le app desktop e mobile di Airtable per iOS e Android, i file sono accessibili praticamente ovunque. Anche i limiti di spazio di archiviazione dei file sono piuttosto generosi. 🗃️

Per quanto riguarda la condivisione dei dati dei fogli di calcolo, Airtable offre molte opzioni. È possibile:

Creare collegamenti condivisibili con varie autorizzazioni di visualizzazione Incorporare la base di Airtable nel proprio sito web Usare la chiave API della base per personalizzare l'app

Potenziate i flussi di lavoro esistenti nel vostro strumento di database Airtable integrando plugin di app di terze parti tramite blocchi. Per estendere le sue capacità, potete rivolgervi a Workato, Zapier, Automazioni.io o Integromat per connettere Airtable con oltre 1.000 siti web e app.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/g2crowd\_2-1400x731.png Dashboard di Airtable /$$$img/

Via: Airtable

2. Visualizzazioni multiple delle attività

Airtable offre otto visualizzazioni dei progetti che permettono di cambiare rapidamente la presentazione dei dati.

Iniziate con la vista Elenco per avere un'istantanea chiara e completa del vostro lavoro. È come avere il quadro generale e i dettagli più minuziosi in un unico posto, aumentando l'efficienza del team.

Avete bisogno di vedere come si incastrano i vari pezzi del vostro lavoro? La visualizzazione Sequenza è il compagno personalizzabile per il monitoraggio di risorse, eventi e progetti.

Airtable dispone anche della visualizzazione Kanban, che consente di monitorare facilmente lo stato di avanzamento, le parti interessate e altri importanti risultati in un'interfaccia personalizzabile e di facile utilizzo. Questa visualizzazione visualizza le attività sotto forma di schede e consente di gestirle con un semplice drag-and-drop. 🖱️

Utilizzate la Vista Gantt per tenere sotto controllo i processi e rispettare le scadenze. Consente di mappare le attività, le dipendenze e le attività cardine, semplificando la gestione di progetti in più passaggi.

3. Costruzione di app

Airtable consente di costruire app personalizzate senza codice sulla base dei dati esistenti. La scelta è vostra, sia che vogliate costruire da zero usando la piattaforma nativa, sia che vogliate immergervi nei loro pratici modelli di app.

Creare applicazioni impeccabili è un gioco da ragazzi con l'Interface Designer. È accessibile a tutti, indipendentemente dalle conoscenze tecniche. È possibile creare facilmente interfacce personalizzate utilizzando componenti drag-and-drop che si adattano alle esigenze della vostra azienda e aggiornare l'interfaccia in pochi secondi quando i requisiti cambiano. 🎨

Impostare flussi di lavoro personalizzati senza sforzo con i modelli preconfezionati di Airtable, pensati per casi d'uso come il monitoraggio dei progetti, pianificazione di eventi o il lancio di un nuovo prodotto. La libreria di modelli copre un intervallo di categorie, dal marketing alle risorse umane, dal non-profit al settore immobiliare.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/screely-1620454524585-1400x778.png Modello di elenco dei dipendenti di Airtable /$$$img/

Via: Airtable

Prezzi di Airtable

Free

Team :$20/mese per utente

:$20/mese per utente Business : $45/mese per utente

: $45/mese per utente Azienda:Contattare per i prezzi

Cos'è Fogli Google?

Fogli Google abbraccia lo stile tradizionale dei fogli di calcolo. Consideratelo come il cugino online di Microsoft Excel: non avrà un aspetto elegante, ma è semplice da usare. Si attiene al familiare layout riga/colonna/cella, che lo rende una scelta perfetta per attività fondamentali come la raccolta di dati e i calcoli di base.

La piattaforma eccelle quando sono in gioco più utenti e team collaborativi. Permette a più persone di lavorare contemporaneamente sullo stesso foglio di calcolo e di assistere alle modifiche che vengono effettuate, con il salvataggio automatico di ogni modifica.

Via: Fogli Google Fogli Google può rendere più fluida l'analisi dei dati e ridurre le possibilità di errore grazie a funzionalità/funzione come Autofill e suggerimenti di formula che aiutano a snocciolare i numeri in modo più efficiente ⚡

Inoltre, si integra perfettamente con le app di Google, in modo da poter analizzare senza sforzo i dati dei moduli di Google all'interno di Sheets o inserire i grafici di Sheets in Slides e Documenti Google.

Verifica_ Fogli di Google vs Excel !

Funzionalità/funzione di Fogli Google

Vi state chiedendo cosa renda Fogli Google un tale successo tra gli utenti? Scoprite insieme a noi quali sono le sue funzionalità/funzione più importanti. 👀

1. Esplora

La funzionalità/funzione Esplora sfrutta la potenza dell'apprendimento automatico per generare grafici di Gantt e tabelle e fornisce risposte alle domande sui dati. Inoltre, consente di aggiornare i dati selezionati.

Immaginate di dover monitorare le cifre del vostro fatturato mensile e che il vostro foglio di calcolo sia pieno di dati. Con la funzionalità/funzione Esplora, potete porre domande come "Qual è il fatturato totale del prodotto A, del prodotto B o del prodotto C?" e il programma vi fornirà rapidamente le risposte, trasformando i dati in informazioni utili.

Nella barra laterale è presente una casella di testo in cui è possibile digitare le domande, che forniranno le risposte. Scorrendo più in basso nel pannello Esplora, viene visualizzato un elenco di grafici suggeriti in base ai dati. Se avete bisogno di una tabella pivot, di un grafico a torta o di un grafico a barre, potete selezionare quello più adatto alle vostre esigenze. 📊

Via: Fogli Google

2. Modifica online e offline

Invece del vecchio sistema di invio di documenti via email a più persone, Fogli Google permette a molti utenti di aprire e modificare un singolo documento contemporaneamente. Tutti possono vedere le modifiche apportate dagli altri e tutte le modifiche vengono salvate automaticamente sui server di Google.

Fogli Google offre anche una pratica funzionalità/funzione di chat nella barra laterale che consente ai collaboratori di discutere le modifiche e di fornire input su modifiche specifiche in tempo reale. E se si desidera rivedere o annullare delle modifiche, la Cronologia delle revisioni è la soluzione ideale.

La piattaforma supporta anche la modifica offline, sia che ci si trovi sul desktop sia che si utilizzi un'app mobile. Tutto ciò che serve è l'estensione per Chrome di Google Documenti Offline per il desktop o l'app mobile Fogli Google e il gioco è fatto. 👌

3. Riempimento automatico

Fogli Google semplifica il processo di voce introducendo la funzionalità di riempimento automatico. Consente di inserire automaticamente i dati che seguono un modello o di utilizzare i valori inseriti in precedenza come punti di riferimento. 👨🏻‍💻

Supponiamo di avere un elenco di giorni della settimana: Monday, Tuesday, Wednesday e così via. Invece di digitare manualmente ogni giorno, si può ricorrere alla compilazione automatica. Ecco come fare:

Inserite nel foglio di calcolo i primi due giorni della settimana Selezionate le due celle e, passando il cursore sull'angolo in basso a destra, osservate come si trasforma in un segno più nero (+) Una volta visto, fate clic e trascinate verso il basso o attraverso le celle per specificare l'intervallo dei giorni della settimana Quando si rilascia il pulsante del mouse, Fogli Google riempirà automaticamente le celle adiacenti, grazie al riconoscimento dei modelli

Il riempimento automatico funziona anche con i numeri e con altre voci di testo. È possibile utilizzarlo per elenchi numerati, mesi dell'anno e persino calcoli.

Via: Fogli Google

Prezzi di Fogli Google

Free

Business Standard:$12/mese per utente

Airtable vs. Fogli Google: Funzionalità/funzione a confronto

Fogli Google e Airtable sono pratici strumenti per fogli di calcolo progettati per semplificare la vita di singoli e team. Pur avendo funzionalità/funzione comuni, come l'automazione e l'archiviazione cloud dei dati, hanno punti di forza unici. Airtable è un database dinamico, mentre Fogli Google è un semplice foglio di calcolo.

Ora analizziamo le loro funzioni/funzione condivise e vediamo quale merita la corona. 👑

1. Database e fogli di calcolo

Fogli Google è la quintessenza della del foglio di calcolo per creare, modificare e collaborare a fogli di calcolo online. Dispone di tutte le funzionalità/funzione essenziali per la gestione dei dati, da quelle di base come la voce, le formule e la formattazione delle celle a quelle di base come la gestione dei dati e delle celle strumenti di visualizzazione dei dati come grafici e diagrammi che semplificano l'analisi.

Dall'altra parte del ring c'è Airtable, che combina funzionalità di foglio di calcolo e database. Si rivolge a diverse esigenze aziendali, come ad esempio monitoraggio dell'inventario , il piano degli eventi e il project management. Ciò che lo distingue è la capacità di gestire grandi volumi di dati e di presentare visualizzazioni come Calendario, Kanban e Griglia. Inoltre, è possibile creare database relazionali per relazioni complesse tra i dati. 🔗

In questo confronto, diciamo che è un pareggio. Airtable è un ibrido di database di fogli di calcolo, mentre Fogli Google vince quando si tratta di gestione di fogli di calcolo tradizionali.

Via: Airtable

2. Attività e project management

Airtable è il campione dei pesi massimi nella gestione di attività e progetti. È ricco di funzionalità robuste e offre una galleria di modelli per attività che vanno dal piano ai progetti monitoraggio degli stati di avanzamento e comunicazione del team . Inoltre, fornisce diversi punti di vista, rendendo facile il monitoraggio delle attività e lo stato di avanzamento.

Dall'altro lato, abbiamo Fogli Google, costruito principalmente per gestire grandi insiemi di dati, ma con qualche personalizzato, può servire come un discreto strumento di lavoro foglio di calcolo per il project management . È possibile creare un progetto e impostare colonne per attività, stato, assegnatari e date di scadenza e aggiungere menu a discesa per cambiare facilmente lo stato. ✅

Tuttavia, in questo round, Airtable si aggiudica la vittoria grazie alle sue funzionalità/funzione di project management più avanzate.

3. Funzionalità/funzione di collaborazione

Airtable e Fogli Google sono entrambi fantastici quando si tratta di collaborare in team.

Fogli Google eccelle nel mantenere la conversazione. È possibile aggiungere commenti, rispondere, modificare, risolvere problemi e chattare con i propri collaboratori mentre si lavora insieme sullo stesso foglio. Il sistema monitora ogni modifica nella cronologia delle revisioni integrata, dandovi la libertà di rivedere le versioni precedenti. E per una maggiore comodità, c'è una finestra di chattare sulla barra laterale. 💬

In Airtable c'è un'area di gioco collaborativa simile. È possibile lasciare commenti, allegare file e persino menzionare altri nei commenti per mantenere aperti i canali di comunicazione. Inoltre, la pratica funzionalità di cronologia delle revisioni consente di monitorare ogni modifica apportata a un record. Impostate le autorizzazioni per controllare chi può accedere ai dati.

Sebbene entrambi gli strumenti abbiano funzionalità/funzione comuni come la modifica in tempo reale, i commenti e la cronologia delle revisioni, Airtable vince il round in quanto il suo gioco di collaborazione è un po' più robusto. Offre vantaggi aggiuntivi come le menzioni e gli allegati ai file, rendendo il lavoro di squadra un gioco da ragazzi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/airtable-product-management-example.png

/$$$img/

Via: Airtable

Airtable vs. Fogli Google su Reddit

Ci siamo rivolti a Reddit per sentire cosa hanno da dire gli utenti più accaniti di fogli di calcolo nella resa dei conti tra Airtable e Fogli Google. È opinione comune che entrambe le piattaforme abbiano buone prestazioni, ma con ruoli primari distinti: Fogli Google è un classico foglio di calcolo, mentre Airtable è un database dinamico.

Un utente ha sottolineato il motivo per cui preferire Airtable :

airtable è un modo più potente per organizzare, memorizzare e disporre dati altamente strutturati. Questo include la sua funzione di database relazionale, ovviamente. Ma anche senza di essa, l'uso di visualizzazioni, gruppi e filtri è molto più veloce, pulito e intuitivo di quello che si può trovare in Fogli Google o in altri prodotti concorrenti"_

Un altro ha mostrato supporto per Fogli Google :

_"Airtable non sostituisce un normale foglio di calcolo, non è possibile colorare le celle o mettere in grassetto determinate sezioni con facilità. Le formule sono complicate e non facili come in un foglio di calcolo come Zoho Sheets o Fogli Google. Inoltre, non è possibile comprimere facilmente i dati in una sottopagina o organizzarli al di fuori dell'ambito definito di ciascun tipo di visualizzazione della scheda"

Riunione ClickUp: La migliore alternativa ad Airtable vs. Fogli Google

Quando si tratta di scegliere tra Fogli Google e Airtable, si tratta di trovare il punto di forza. Fogli Google offre semplicità con le sue funzionalità/funzione di foglio di calcolo per utenti. D'altra parte, Airtable assume il ruolo di un database versatile, offrendo una facile condivisione dei dati e molteplici visualizzazioni delle attività.

Ma se non si vuole scegliere l'uno o l'altro? ClickUp è la soluzione all-in-one che indossa entrambi i cappelli, fungendo da database versatile e da potente foglio di calcolo. Sia che stiate cercando un hub centrale per archiviare i vostri dati, sia che vogliate immergervi in tabelle dettagliate, ClickUp è la soluzione che fa per voi!

Organizzate il vostro lavoro, gestite i progetti e automatizzate le attività ricorrenti con ClickUp

Questa piattaforma per utenti semplifica l'organizzazione dei dati con automazioni e monitoraggio preciso delle attività. Inoltre, supporta la collaborazione in tempo reale ed è dotata di un utile assistente IA!

Esploriamo alcune delle funzionalità preferite dagli utenti che fanno di ClickUp il top della gamma alternativa ad Airtable e Fogli Google.

1. Gestione dei dati anagrafici con ClickUp Vista Tabella

Trascinamento delle attività su una vista Tabella di ClickUp per una semplice organizzazione

Diventate un professionista della gestione dei dati con ClickUp Vista Tabella -è come avere a portata di mano il meglio dei fogli di calcolo e dei database visivi dinamici. Che si tratti di gestire l'inventario, di monitorare i dati dei client o di gestire un elenco dettagliato di cose da fare, questa funzionalità/funzione vi copre le spalle! 💪

Create connessioni tra attività, documenti e dipendenze per organizzare il vostro lavoro senza soluzione di continuità. Avete bisogno di apportare modifiche rapide? Modificate le attività in blocco, esportate i dati delle tabelle o generate collegamenti condivisibili per collaborare in sicurezza con partner esterni.

Create campi personalizzati per registrare tutte le informazioni necessarie, come lo stato delle attività, le priorità, le valutazioni dei prodotti o gli allegati ai file.

Che si tratti di gestire attività del team o progetti personali, vi sentirete dei professionisti grazie alle varie opzioni di filtraggio e raggruppamento. Per ottimizzare il monitoraggio, è possibile visualizzare le colonne nascondendole o fissandole. E per ottenere la massima flessibilità, potete sfruttare le colonne drag-and-drop per creare la vostra visualizzazione perfetta.

2. Favorire la modifica in tempo reale del team in ClickUp Teams

Collaborate in tempo reale e conservate i vostri dati in modo sicuro in un'unica posizione con ClickUp Docs

Senza sforzo gestire le attività e di collaborare con i colleghi ClickUp Documenti -la funzionalità/funzione di gestione dei documenti unica della piattaforma.

Teams consente di creare, modificare e condividere documenti specifici per attività e progetti con il team e gli stakeholder.

È possibile consentire ai membri del team di modificare i documenti relativi all'attività e di collaborare in tempo reale indipendentemente da dove si trovino. Condividete i vostri pensieri e le vostre idee nei commenti, assegnate elementi d'azione ai membri del team e trasformate il testo in attività tracciabili per mantenere l'organizzazione. Inoltre, è possibile aggiungere widget per modificare lo stato dei progetti e assegnare attività senza lasciare il documento. 🎯

Una volta completato un documento, è possibile collegarlo senza problemi a un'attività, aumentando l'organizzazione e centralizzando i flussi di lavoro. Ogni elemento di ClickUp Docs è personalizzabile, in modo da poter adattare i documenti alle attività, ai progetti e alle dinamiche generali del team.

3. Risparmiare tempo con le Automazioni di ClickUp

Risparmiare tempo sulle attività ricorrenti con le Automazioni di ClickUp

Dite addio alle attività che richiedono tempo e dedicatevi a ciò che conta davvero con Automazioni di ClickUp . È possibile scegliere tra oltre 100 Automazioni che semplificano i flussi di lavoro, le attività di routine e la gestione dei passaggi di progetto.

Potete sfruttare le Automazioni precostituite o personalizzarle per adattarle perfettamente alle vostre esigenze. Inoltre, è possibile creare facilmente nuove attività e stabilire procedure operative standard chiare per tutto il team senza perdere tempo.

È anche possibile assegnare automaticamente le attività, inserire commenti e modificare gli stati. Il mio lavoro si muove regolando automaticamente assegnatari e priorità o applicando tag e modelli quando si verificano cambiamenti di stato. 🤩

Inoltre, le ClickUp Automazioni si integrano perfettamente con app esterne come Fogli Google e Airtable, portando tutte le attività e le operazioni in un'unica area di lavoro condivisa.

ClickUp: Il vostro sportello unico per flussi di lavoro ottimizzati

Quando si sceglie una piattaforma per fogli di calcolo, non ci si dovrebbe accontentare di niente di meno che del meglio: ClickUp è la soluzione più pratica alternativa a Fogli Google e Airtable. Ha rivoluzionato il gioco semplificando funzionalità di prim'ordine all'interno di un design di facile utilizzo.

Vanta oltre 1.000 integrazioni , 15+ visualizzazioni del progetto e numerosi modelli pre-progettati clickUp porta lo spazio di archiviazione e la gestione dei dati a un livello completamente nuovo. 📈

Pronti a tuffarvi?

/Riferimenti/ https://clickup.com/signup Iscrivetevi al piano gratuito di ClickUp /%href/

e iniziate a scoprire le sue infinite possibilità!