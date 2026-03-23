15 Template Gratis untuk Persediaan Harian di Excel & ClickUp

Sebuah studi oleh National Retail Federation memperkirakan bahwa kerugian persediaan menelan biaya lebih dari $112 miliar per tahun bagi pengecer di AS. Hampir 27% dari kerugian tersebut disebabkan oleh kegagalan proses dan kontrol internal—pada dasarnya, pencatatan yang buruk yang dapat dicegah dengan sistem manajemen persediaan yang lebih baik.

Artikel ini memandu Anda dalam memilih templat stok harian Excel yang tepat, serta menjelaskan mengapa sebagian besar tim pada akhirnya tidak lagi cocok menggunakan spreadsheet. Artikel ini juga memperkenalkan templat inventaris alternatif di ClickUp yang menawarkan struktur seperti Excel dengan otomatisasi bawaan dan kolaborasi real-time.

Perbandingan Template Pemeliharaan Persediaan Sekilas

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Template Stok Harian Excel

Template stok harian di Excel adalah lembar kerja yang telah disiapkan sebelumnya, dirancang untuk mencatat pergerakan persediaan—barang yang masuk, yang keluar, dan yang tersisa—secara harian. Ini merupakan titik awal yang umum bagi manajer gudang, pemilik toko ritel, dan tim operasional yang membutuhkan visibilitas terhadap tingkat persediaan tanpa harus berinvestasi dalam perangkat lunak khusus.

Masalah utama yang akan Anda hadapi adalah bahwa sebagian besar lembar kerja umum tidak memiliki struktur yang memadai untuk mencegah kesalahan pengisian data, melacak berbagai kategori produk, atau menyesuaikan diri seiring bertambahnya jumlah SKU.

Tanpa kolom dan rumus yang tepat, Anda akan menghadapi data yang tidak konsisten, kesalahan perhitungan manual, dan tidak adanya jejak audit yang jelas untuk ketidaksesuaian stok. Hal ini menyebabkan perhitungan stok yang tidak akurat, yang dapat membuat Anda kehabisan barang-barang populer atau membuang-buang uang untuk produk yang berlebih.

Lembar kerja pelacakan persediaan yang terstruktur dengan baik dapat mencegah kekacauan ini.

Berikut ini adalah hal-hal yang harus ada dalam templat yang baik:

Kolom bawaan untuk hal-hal penting: Templat Anda harus memiliki kolom khusus untuk Nama Barang/SKU, Stok Awal, Jumlah yang Diterima, Jumlah yang Dikeluarkan, Stok Akhir, Tanggal, dan Catatan. Struktur ini memastikan setiap pergerakan stok tercatat dengan konteks yang diperlukan

Perhitungan otomatis: Cari templat yang dilengkapi rumus bawaan untuk menghitung saldo akhir (Stok Awal + Jumlah Barang Masuk – Jumlah Barang Keluar). Hal ini menghilangkan risiko kesalahan perhitungan manual dan menghemat waktu Anda

Validasi data: Templat yang baik menggunakan Templat yang baik menggunakan validasi data dengan daftar tarik-turun atau batasan input untuk menstandarkan entri. Hal ini mencegah kesalahan ketik dan memastikan semua anggota tim Anda menggunakan terminologi yang sama untuk produk atau kategori.

Penyaringan dan pengurutan: Anda memerlukan kemampuan untuk menyaring lembar kerja persediaan berdasarkan rentang tanggal, kategori produk, atau lokasi gudang. Hal ini memudahkan Anda menemukan informasi spesifik tanpa harus menggulir ratusan baris

Skalabilitas: Templat ini harus memungkinkan Anda untuk dengan mudah menambahkan SKU, kategori, atau lokasi baru tanpa merusak rumus yang sudah ada. Struktur yang kaku akan menjadi hambatan seiring berkembangnya bisnis Anda

Petunjuk visual: Pemformatan bersyarat adalah fitur utama yang menggunakan warna untuk menandai data penting. Misalnya, fitur ini dapat secara otomatis menyorot baris dengan warna merah ketika jumlah suatu barang turun di bawah titik pemesanan ulang tertentu

Mengelola pekerjaan seharusnya tidak berarti harus terus-menerus mengejar pembaruan, berpindah-pindah antar alat, atau mengoordinasikan setiap tugas secara manual. AI dapat membantu tim mengotomatiskan tugas dan menjaga alur kerja tetap berjalan tanpa perlu pengecekan terus-menerus. Tonton video ini untuk melihat bagaimana Anda dapat menggunakan AI dalam daftar tugas harian Anda.

8 Template Gratis untuk Pemeliharaan Stok Harian di Excel

Jika Anda membutuhkan cara cepat untuk melacak persediaan di Excel, ada banyak templat inventaris yang dapat diunduh secara online. Beberapa dirancang untuk pencatatan persediaan per item yang sederhana, sementara yang lain dilengkapi dengan peringatan pemesanan ulang, detail pemasok, dan rumus penilaian persediaan. Masalahnya adalah bahwa bahkan lembar kerja yang lebih canggih pun masih bergantung pada pembaruan manual, yang membuatnya lebih sulit untuk dikelola seiring bertambahnya persediaan di berbagai produk, tim, atau lokasi.

Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa templat inventaris Excel yang umum digunakan dan kegunaannya:

1. Template Pengendalian Persediaan Stok Excel oleh Smartsheet

melalui Smartsheet

Template Pengendalian Persediaan Stok Excel dari Smartsheet merupakan pilihan yang andal bagi mereka yang membutuhkan cara terperinci untuk mengelola volume besar suku cadang atau produk. Template ini menyediakan lingkungan terstruktur untuk melacak tingkat persediaan, titik pemesanan ulang, dan informasi pemasok, semuanya dalam satu tempat.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Pantau nilai persediaan dengan kolom bawaan untuk biaya per unit dan nilai total persediaan

Hindari kehabisan stok dengan menggunakan kolom tingkat pemesanan ulang yang telah ditentukan untuk menandai kapan saatnya melakukan restock

Atur barang berdasarkan SKU, nama, dan lokasi rak untuk mempermudah navigasi di gudang

Template ini sangat lengkap, tetapi dapat menjadi berantakan dan sulit dinavigasi jika Anda memiliki ribuan baris item. Karena ini adalah file statis, Anda perlu memperbarui jumlah secara manual setiap kali terjadi penjualan atau pengiriman.

🚀 Cocok untuk: Usaha kecil hingga menengah yang membutuhkan gambaran terperinci mengenai nilai persediaan mereka.

2. Laporan Harian Masuk dan Keluar Stok oleh WPS

melalui WPS

Jika bisnis Anda memiliki perputaran persediaan yang cepat, Laporan Harian Masuk dan Keluar Persediaan dari WPS sangat cocok untuk Anda. Template ini berfokus secara khusus pada pergerakan barang harian, sehingga Anda dapat mencatat dengan tepat barang apa saja yang masuk dan keluar dari fasilitas Anda dalam rentang waktu 24 jam.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Sederhanakan rekonsiliasi harian dengan tata letak yang jelas untuk transaksi “Masuk” dan “Keluar”

Jaga saldo berjalan untuk setiap barang agar Anda dapat melihat stok akhir dengan sekilas

Lihat data Anda dalam format yang rapi dan kontras tinggi yang mudah dibaca di perangkat seluler maupun desktop

Keterbatasan utamanya adalah cakupannya yang terbatas; templat ini dirancang untuk pelacakan harian, bukan untuk peramalan persediaan jangka panjang atau analisis historis. Templat ini juga tidak dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti pemindaian barcode atau pemberitahuan otomatis saat stok menipis.

🚀 Cocok untuk: Pedagang ritel atau manajer gudang yang perlu melacak pergerakan stok harian yang sering terjadi.

3. Daftar Persediaan Biru oleh Microsoft

melalui Microsoft

Blue Inventory List adalah templat Excel profesional dan menarik secara visual yang dirancang untuk pelacakan umum. Templat ini menggunakan skema warna biru dan putih yang bersih serta tabel yang sudah diformat sebelumnya untuk membantu Anda mengatur persediaan dengan cepat tanpa perlu membuat lembar kerja dari awal.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Nikmati tampilan yang rapi dan profesional yang siap untuk dipresentasikan kepada pemangku kepentingan atau manajemen

Gunakan kolom “Status” untuk dengan cepat melihat barang mana yang tersedia atau sedang dalam pemesanan ulang

Sortir dan saring persediaan Anda dengan mudah berkat format tabel Excel yang sudah dikonfigurasi sebelumnya

Meskipun tampilannya bagus, ini hanyalah daftar dasar. Template ini tidak menyertakan rumus kompleks untuk menghitung penyusutan atau waktu tunggu, dan seperti kebanyakan alat berbasis Excel, template ini tidak memiliki kemampuan untuk menyinkronkan data secara real-time di berbagai platform.

🚀 Cocok untuk: Pengguna yang mencari cara sederhana dan menarik secara visual untuk mengatur daftar produk dasar.

4. Daftar Persediaan Peralatan oleh Microsoft

melalui Microsoft

Dirancang khusus untuk aset fisik daripada persediaan ritel, Daftar Inventaris Peralatan dari Microsoft sangat cocok untuk melacak aset perusahaan. Mulai dari laptop hingga mesin berat, templat ini membantu Anda mencatat nomor seri, tanggal pembelian, dan kondisi terkini.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Lacak masa pakai aset Anda dengan kolom khusus untuk harga pembelian dan informasi model

Pantau lokasi barang-barang tertentu, sehingga Anda selalu tahu departemen mana yang memiliki alat apa

Sertakan catatan tentang pemeliharaan atau perbaikan untuk memastikan peralatan Anda tetap berfungsi dengan baik

Template ini tidak dioptimalkan untuk "barang habis pakai" atau produk ritel di mana tingkat persediaan berubah setiap jam. Template ini merupakan alat pencatatan, bukan sistem pelacakan penjualan yang aktif.

🚀 Cocok untuk: Manajer TI atau administrator kantor yang melacak perangkat keras dan aset perusahaan.

👀 Tahukah Anda: Sebuah studi terbaru menemukan bahwa 90% organisasi masih mengandalkan teknologi lama—termasuk spreadsheet.

5. Daftar Persediaan dengan Penyorotan oleh Microsoft

melalui Microsoft

Jika Anda kesulitan mendeteksi stok rendah sekilas, Daftar Persediaan dengan Penyorotan adalah solusi yang sangat membantu. Fitur ini menggunakan pemformatan bersyarat untuk secara otomatis menyoroti baris saat stok turun di bawah batas tertentu, memberikan “peringatan” visual bahwa sudah waktunya untuk memesan ulang.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Identifikasi kebutuhan restocking mendesak secara instan melalui penyorotan baris dengan kode warna

Pantau jumlah pesanan ulang bersamaan dengan tingkat persediaan saat ini untuk memperlancar proses pembelian

Hitung nilai total persediaan secara otomatis dengan rumus matematika bawaan

Karena bergantung pada pemformatan bersyarat Excel, lembar kerja ini dapat menjadi lambat atau bermasalah jika Anda mencoba menambahkan terlalu banyak aturan kustom atau ribuan baris. Hal ini juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang Excel untuk mengatasi masalah jika penyorotan berhenti berfungsi.

🚀 Cocok untuk: Pembelajar visual yang ingin spreadsheet mereka “menandai” masalah untuk mereka.

6. Template Persediaan Kosong oleh Template.net

Template Persediaan Kosong dari Template.net adalah titik awal yang "sederhana" bagi mereka yang ingin membangun sistem sendiri tanpa repot mengatur format sel. Template ini menyediakan kolom-kolom esensial—Item, Deskripsi, Jumlah—dan sisanya diserahkan kepada Anda.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Mulailah dengan lembar kerja kosong yang tidak dipenuhi dengan fitur-fitur yang tidak Anda butuhkan

Unduh file dalam berbagai format, termasuk PDF, Word, dan Google Docs

Cetak templat ini untuk membuat lembar perhitungan fisik guna audit gudang secara manual

Template ini menawarkan sedikit sekali otomatisasi. Tidak ada rumus untuk menghitung total atau titik pemesanan ulang, artinya Anda harus melakukan analisis data secara manual.

🚀 Cocok untuk: Para minimalis yang membutuhkan formulir fisik atau digital sederhana untuk penghitungan manual.

7. Template Daftar Persediaan oleh Template.net

Untuk pendekatan yang lebih terstruktur, Template Daftar Persediaan dari Template.net menawarkan tata letak profesional dengan kolom yang lebih lengkap. Template ini dirancang sebagai dokumen serbaguna yang berfungsi dengan baik baik sebagai pelacak digital maupun sebagai laporan cetak untuk usaha kecil.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Hemat waktu dengan header dan tata letak profesional yang siap digunakan untuk keperluan bisnis

Sesuaikan dokumen dengan mudah di berbagai aplikasi seperti Apple Pages atau Google Sheets

Catat harga satuan dan lokasi persediaan dengan jelas untuk pengorganisasian yang lebih baik

Karena merupakan templat bergaya dokumen, templat ini tidak memiliki kemampuan pemrosesan data yang setara dengan database khusus atau perangkat lunak inventaris.

🚀 Cocok untuk: Pemilik usaha kecil yang membutuhkan dokumen persediaan yang terlihat profesional.

8. Template Pengendalian Persediaan dengan Lembar Perhitungan oleh Vertex42

melalui Vertex42

Template Pengendalian Persediaan dari Vertex42 adalah alat yang sangat fungsional yang menjembatani kesenjangan antara daftar sederhana dan perangkat lunak yang kompleks. Template ini dilengkapi dengan lembar kerja “Pembaruan Persediaan” di mana Anda dapat mencatat penambahan dan pengurangan, yang kemudian secara otomatis memperbarui tingkat persediaan utama Anda.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Kelola tingkat persediaan di berbagai lokasi atau rak dalam satu buku kerja

Otomatiskan perhitungan “Stok Saat Ini” dengan mencatat transaksi “Masuk” dan “Keluar” secara terpisah

Buka tab “Data” untuk menyesuaikan daftar barang dan kategori Anda agar pengisian data menjadi lebih mudah

Meskipun sangat powerful untuk sebuah spreadsheet, hal ini bisa terasa menakutkan bagi pemula karena banyaknya tab dan rumus yang saling terhubung. Jika sebuah rumus terhapus secara tidak sengaja, sistem pelacakan keseluruhan bisa rusak.

🚀 Cocok untuk: Pengguna tingkat lanjut yang menginginkan pengalaman "ringan" dalam Excel.

Meskipun templat gratis ini merupakan langkah awal yang baik, semuanya memiliki kelemahan yang sama: templat ini sepenuhnya bergantung pada pemeliharaan manual. Seiring bertambahnya persediaan Anda, Anda akan segera menyadari bahwa memelihara spreadsheet menjadi pekerjaan tersendiri, yang merupakan tanda pertama bahwa Anda sudah melampaui kemampuan Excel.

📮Wawasan ClickUp: Rata-rata profesional menghabiskan lebih dari 30 menit sehari untuk mencari informasi terkait pekerjaan—IDC menemukan bahwa 80 persen waktu tim analitik terbuang percuma untuk pencarian dan persiapan data—itu berarti lebih dari 120 jam per tahun terbuang hanya untuk menelusuri email, obrolan Slack, dan berkas-berkas yang tersebar. Asisten AI cerdas yang terintegrasi di ruang kerja Anda dapat mengubah hal itu. Kenalkan ClickUp Brain. Ia memberikan wawasan dan jawaban instan dengan menampilkan dokumen, percakapan, dan detail tugas yang tepat dalam hitungan detik—sehingga Anda bisa berhenti mencari dan mulai bekerja. 💫 Hasil Nyata: Tim seperti QubicaAMF menghemat lebih dari 5 jam per minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang sudah ketinggalan zaman. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

Keterbatasan Penggunaan Excel untuk Pemeliharaan Persediaan

Excel memang sudah familiar, tetapi kenyamanan itu hilang begitu persediaan Anda menjadi lebih kompleks. Anda mulai menghabiskan berjam-jam mencari satu kesalahan entri data atau mencoba menentukan versi spreadsheet mana yang paling terbaru. Waktu yang terbuang dan frustrasi yang meningkat adalah tanda bahwa alat ini tidak lagi efektif bagi Anda.

👀 Tahukah Anda: Sebuah studi tahun 2024 menemukan bahwa 94 persen lembar kerja bisnis mengandung kesalahan kritis 😨

Inilah kendala yang sering dihadapi oleh sebagian besar tim:

Kesalahan entri data manual: Ketidakakuratan data akibat kesalahan ketik sederhana atau rumus yang terhapus secara tidak sengaja dapat mengacaukan perhitungan stok Anda secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan pemesanan yang berlebihan atau kurang, keduanya akan merugikan Anda secara finansial

Tidak ada kolaborasi real-time: Ketika beberapa orang perlu memperbarui lembar inventaris, Anda terpaksa harus saling mengirim berkas melalui email. Hal ini menimbulkan Ketika beberapa orang perlu memperbarui lembar inventaris, Anda terpaksa harus saling mengirim berkas melalui email. Hal ini menimbulkan kekacauan dalam pengelolaan versi , di mana seseorang pasti akan bekerja pada berkas yang sudah usang, dan pembaruan mereka pun hilang

Otomatisasi terbatas: Anda perlu mengetahui secara instan ketika stok suatu barang mulai menipis, tetapi mengatur peringatan pemesanan ulang di Excel memerlukan makro yang rumit, rentan, dan mudah rusak. Tidak ada cara sederhana untuk mengotomatisasi pemberitahuan

Batasan skalabilitas: File Excel dengan ribuan baris yang mewakili produk dan transaksi harian yang berbeda akan menjadi sangat lambat. Penyaringan, pengurutan, dan pembuatan laporan menjadi proses yang lambat dan menjengkelkan

Tidak ada jejak audit: Jika nomor stok salah, Anda tidak dapat mengetahui siapa yang mengubahnya atau kapan. Ketidakhadiran Jika nomor stok salah, Anda tidak dapat mengetahui siapa yang mengubahnya atau kapan. Ketidakhadiran jejak audit ini membuat tidak mungkin melacak ketidaksesuaian dan memperbaiki akar masalahnya.

Kesenjangan integrasi: Data persediaan Anda tidak berdiri sendiri. Anda perlu menghubungkannya dengan platform penjualan, pesanan pemasok, dan perangkat lunak akuntansi, tetapi Excel mengharuskan Anda mengekspor dan mengimpor data secara manual antar sistem

Keterbatasan-keterbatasan inilah yang menjadi alasan mengapa tim mulai mencari sistem manajemen persediaan yang lebih baik — sistem yang terasa seintuitif spreadsheet, namun dilengkapi dengan fitur kolaborasi, otomatisasi, dan keandalan yang tidak dimiliki Excel.

📮Wawasan ClickUp: 92% pekerja pengetahuan berisiko kehilangan keputusan penting yang tersebar di obrolan, email, dan spreadsheet. Tanpa sistem terpadu untuk mencatat dan melacak keputusan, wawasan bisnis yang kritis akan hilang di tengah kebisingan digital. Dengan fitur Manajemen Tugas ClickUp, Anda tidak perlu khawatir lagi soal ini. Buat tugas dari obrolan, komentar tugas, dokumen, dan email hanya dengan satu klik!

📮Wawasan ClickUp: 92% pekerja pengetahuan berisiko kehilangan keputusan penting yang tersebar di obrolan, email, dan spreadsheet. Tanpa sistem terpadu untuk mencatat dan melacak keputusan, wawasan bisnis yang kritis akan hilang di tengah kebisingan digital. Dengan fitur Manajemen Tugas ClickUp, Anda tidak perlu khawatir lagi soal ini. Buat tugas dari obrolan, komentar tugas, dokumen, dan email hanya dengan satu klik!

9 Template Alternatif untuk Pemeliharaan Persediaan

Jika Anda sudah bosan berurusan dengan rumus yang rusak dan file yang usang, inilah saatnya beralih ke sistem yang dapat menangani pekerjaan berat untuk Anda. Alih-alih berjuang dengan keterbatasan spreadsheet persediaan statis, Anda dapat menggunakan platform kolaboratif yang menawarkan tata letak berbasis kisi yang familiar dengan fitur bawaan yang kuat.

Template manajemen persediaan ClickUp dirancang untuk mengatasi masalah-masalah spesifik yang membuat penggunaan Excel menjadi merepotkan. Template ini menyediakan cara yang terstruktur, skalabel, dan otomatis untuk mengelola persediaan harian tanpa perlu melakukan pekerjaan manual. Dengan fitur seperti ClickUp Brain, asisten AI Anda, Anda bahkan dapat membuat laporan atau menyusun pesanan pembelian hanya dengan mengajukan pertanyaan.

1. Template Manajemen Persediaan oleh ClickUp

Lacak pergerakan stok, ketersediaan, dan perubahan biaya dengan Template Manajemen Persediaan ClickUp

Template Manajemen Persediaan dari ClickUp adalah pusat kendali serba guna untuk persediaan Anda. Template ini dirancang untuk tim yang mengelola persediaan menengah hingga besar di berbagai lokasi dan sudah bosan dengan data yang terpisah-pisah serta pelacakan manual.

Template ini tidak hanya mencakup perhitungan stok sederhana, tetapi juga mencakup informasi pemasok, titik pemesanan ulang, dan nilai total persediaan, sehingga memberikan gambaran keuangan yang lengkap.

Mengapa Anda akan menyukainya:

Pastikan konsistensi data dengan menambahkan informasi terstruktur seperti SKU, jumlah, harga per item, dan detail pemasok menggunakan Bidang Kustom ClickUp

Nikmati pengalaman pengeditan bergaya spreadsheet yang familiar, di mana Anda dapat dengan mudah memperbarui entri dengan bekerja di Tampilan Daftar ClickUp atau Tampilan Tabel ClickUp

Cegah kehabisan stok dengan memicu peringatan pemesanan ulang otomatis saat kolom jumlah turun di bawah batas yang Anda tentukan menggunakan ClickUp Automations

Ringkas status stok Anda saat ini atau buat pesanan pembelian secara instan dengan mengetik @brain di tugas atau komentar apa pun menggunakan ClickUp Brain

🚀 Cocok untuk: Tim yang mengelola persediaan sedang hingga besar di berbagai lokasi

2. Template Persediaan oleh ClickUp

Template Persediaan ClickUp dirancang untuk membuat pelacakan persediaan menjadi cepat, mudah, dan efisien.

Jika Anda adalah tim kecil atau bisnis dengan satu lokasi yang siap melangkah lebih jauh dari lembar Excel dasar, ini adalah titik awal yang sempurna untuk Anda. Template Persediaan dari ClickUp berfokus pada hal-hal penting inti dalam pelacakan persediaan: nama barang, jumlah yang tersedia, lokasi, dan status. Template ini dirancang agar sederhana dan mudah diterapkan.

Mengapa Anda akan menyukainya:

Dapatkan antarmuka yang rapi dan mirip spreadsheet dengan baris dan kolom untuk memasukkan dan mengedit data Anda di Tampilan Tabel ClickUp

Lihat langsung apa yang perlu Anda perhatikan dengan menyaring persediaan berdasarkan status—seperti tersedia, stok rendah, atau kehabisan stok

Mulailah dalam hitungan menit dengan pengaturan sederhana yang tidak memerlukan konfigurasi rumit atau pelatihan intensif bagi tim Anda

🚀 Cocok untuk: Tim kecil atau bisnis dengan satu lokasi yang ingin beralih dari spreadsheet

3. Template Daftar Persediaan Bisnis Sederhana oleh ClickUp

Atur bisnis Anda dengan Template Daftar Persediaan Bisnis Sederhana dari ClickUp

Template ini cocok untuk Anda jika Anda menyukai format daftar stok harian tradisional tetapi tidak suka perhitungan manual dan kurangnya kolaborasi.

Template Daftar Persediaan Bisnis Sederhana dari ClickUp meniru tata letak klasik untuk mencatat pergerakan persediaan harian—saldo awal, barang masuk, barang keluar, dan saldo akhir. Template ini memberikan kemudahan penggunaan seperti template persediaan Excel dengan kekuatan platform berbasis cloud.

Mengapa Anda akan menyukainya:

Dapatkan kolom yang sama seperti yang Anda buat di lembar Excel pemeliharaan stok harian, sehingga transisi menjadi lancar

Hemat waktu dan hindari kesalahan dengan perhitungan saldo akhir otomatis menggunakan ClickUp Formulas, jenis Bidang Kustom yang melakukan perhitungan untuk Anda

Simpan catatan historis dengan mudah menduplikasi templat untuk membuat ringkasan harian atau mingguan persediaan Anda

🚀 Cocok untuk: Tim yang lebih menyukai format daftar stok harian tradisional

4. Template Persediaan Kantor oleh ClickUp

Tetap terinformasi tentang apa yang dibutuhkan tim Anda dengan Template Persediaan Kantor dari ClickUp

Template ini dirancang untuk melacak aset tetap seperti furnitur, komputer, dan peralatan kantor, bukan persediaan barang habis pakai.

Template Inventaris Kantor dari ClickUp sangat cocok untuk manajer kantor dan tim fasilitas yang perlu mengetahui lokasi setiap aset perusahaan, siapa yang memilikinya, dan kondisi aset tersebut. Hal ini mencegah aset hilang selama pemindahan kantor atau pergantian tim.

Mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak karyawan mana yang bertanggung jawab atas setiap peralatan menggunakan bidang Penugas di ClickUp

Pantau nilai aset dari waktu ke waktu untuk pelacakan penyusutan dan keperluan akuntansi dengan Bidang Kustom ClickUp

Dapatkan pengingat pemeliharaan otomatis berdasarkan tanggal pembelian atau kondisi lain dengan ClickUp Automations

🚀 Cocok untuk: Manajer kantor dan tim fasilitas yang memantau aset perusahaan

💡 Tips Pro: Hindari berpindah-pindah tab dengan ClickUp Brain MAX. Asisten AI desktop ini memahami konteks seluruh pekerjaan Anda, termasuk aplikasi yang terhubung. Ambil data persediaan dari berbagai alat, dan buat draf pembaruan atau dokumen persediaan tanpa perlu mengetik dengan fitur Talk to Text.

5. Template Persediaan Perlengkapan Kantor oleh ClickUp

Gunakan Template Persediaan Perlengkapan Kantor ClickUp untuk mengatur, mengotomatiskan, dan mengelola perlengkapan kantor Anda.

Jangan sampai kehabisan pulpen dan kertas printer. Template Persediaan Perlengkapan Kantor dari ClickUp dirancang khusus untuk tim administrasi yang mengelola pesanan berulang perlengkapan kantor yang habis pakai. Template ini membantu Anda melacak persediaan yang ada, kebutuhan yang diperlukan, dan pengeluaran yang dikeluarkan, sehingga Anda dapat tetap sesuai anggaran dan menjaga kantor tetap berjalan lancar.

Mengapa Anda akan menyukainya:

Jangan sampai kehabisan persediaan—terima peringatan stok rendah saat jumlah barang seperti toner atau kertas turun di bawah batas yang ditentukan dengan ClickUp Automations

Lacak informasi pemasok dan biaya dengan mudah, sehingga memudahkan Anda memesan ulang dari pemasok yang tepat dengan harga yang tepat, menggunakan Bidang Kustom ClickUp

Hindari kesibukan di menit-menit terakhir dengan memantau pola penggunaan bulanan untuk memperkirakan kebutuhan pasokan di masa depan secara akurat

🚀 Cocok untuk: Tim administrasi yang mengelola pesanan perlengkapan kantor secara berkala

6. Template Laporan Persediaan oleh ClickUp

Daftar data persediaan Anda di satu tempat terpusat dengan Template Laporan Persediaan ClickUp

Menyusun laporan persediaan secara manual adalah tugas yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Template Laporan Persediaan dari ClickUp mengotomatiskan proses ini dengan menggabungkan data persediaan Anda ke dalam tampilan ringkasan tingkat tinggi. Template ini sangat cocok untuk pimpinan operasional dan tim keuangan yang perlu menyajikan metrik kunci kepada pemangku kepentingan tanpa harus menghabiskan berjam-jam di spreadsheet.

Mengapa Anda akan menyukainya:

Lihat metrik utama Anda secara sekilas—nilai total persediaan, tingkat perputaran persediaan , dan barang dengan stok rendah—dengan widget dasbor ClickUp

Buat ringkasan naratif data persediaan Anda secara otomatis untuk laporan mingguan atau bulanan dengan ClickUp Brain

Bagikan laporan kepada pemangku kepentingan yang tidak berada di ruang kerja ClickUp Anda dengan mengekspornya dengan mudah

🚀 Cocok untuk: Tim operasional dan keuangan yang membuat ringkasan persediaan

7. Template Pesanan Pembelian dan Persediaan oleh ClickUp

Pantau pesanan pembelian dan tingkat persediaan dengan Template Pesanan Pembelian dan Persediaan ClickUp

Template Pesanan Pembelian dan Persediaan dari ClickUp menciptakan sumber kebenaran tunggal dengan menghubungkan pesanan pembelian Anda langsung ke persediaan. Ketika sebuah PO ditandai sebagai selesai, tingkat persediaan Anda diperbarui secara otomatis, sehingga mencegah ketidaksesuaian.

Mengapa Anda akan menyukainya:

Hubungkan tugas pesanan pembelian secara langsung ke item persediaan yang sesuai untuk pelacakan penuh dengan ClickUp Linked Tasks

Sesuaikan secara otomatis kolom “jumlah stok” saat status PO berubah menjadi “selesai” dengan ClickUp Automations

Lacak detail pemasok dan tanggal pengiriman yang diperkirakan tepat di samping data persediaan Anda

🚀 Cocok untuk: Tim yang mengintegrasikan alur kerja pembelian dan persediaan

8. Template Spreadsheet oleh ClickUp

Baik Anda memantau persediaan atau melacak pesanan pelanggan, Template Spreadsheet ClickUp adalah aset yang sangat berharga bagi tim mana pun!

Jika tim Anda menyukai fleksibilitas spreadsheet tetapi bosan dengan kekacauan "versi mana yang terbaru?", Template Spreadsheet dari ClickUp adalah solusi yang tepat untuk Anda. Template ini menawarkan pengalaman spreadsheet serbaguna di dalam Tampilan Tabel ClickUp, namun dengan tambahan penting berupa kolaborasi real-time. Semua anggota tim melihat data yang sama pada waktu yang sama.

Mengapa Anda akan menyukainya:

Bekerja di lingkungan yang sudah familiar—antarmuka kisi dengan baris, kolom, dan sel berfungsi persis seperti yang Anda harapkan di program spreadsheet mana pun

Hilangkan perhitungan manual dengan melakukan perhitungan langsung di dalam tabel menggunakan ClickUp Formulas

Jangan khawatir akan menimpa pekerjaan orang lain—beberapa pengguna dapat mengedit secara bersamaan dengan fitur Deteksi Kolaborasi ClickUp

🚀 Cocok untuk: Tim yang menginginkan fleksibilitas spreadsheet dengan kolaborasi real-time

9. Template Inventaris IT oleh ClickUp

Sentralisasikan pengelolaan aset TI Anda dengan Template Inventaris TI ClickUp

Template ini dirancang khusus untuk manajemen aset TI. Template Inventaris TI dari ClickUp membantu departemen TI melacak semua perangkat keras, lisensi perangkat lunak, dan garansi di seluruh organisasi. Hal ini memastikan kepatuhan, membantu perencanaan anggaran, dan memudahkan pengelolaan penugasan perangkat untuk karyawan baru dan yang keluar.

Mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak data TI penting seperti nomor seri, tanggal kedaluwarsa garansi, dan tanggal perpanjangan lisensi dengan Bidang Kustom ClickUp

Jangan pernah melewatkan perpanjangan—terima pengingat otomatis sebelum masa berlaku garansi atau lisensi perangkat lunak habis dengan ClickUp Automations

Penuhi persyaratan kepatuhan dan sederhanakan pelaporan aset TI dengan catatan yang akurat dan dapat diaudit

🚀 Cocok untuk: Tim TI yang mengelola perangkat keras, lisensi, dan garansi

Praktik Terbaik untuk Pemantauan Stok Harian

Baik Anda tetap menggunakan templat persediaan Excel atau beralih ke sistem yang lebih canggih, kualitas data Anda bergantung pada proses yang Anda terapkan. Mengadopsi kebiasaan ini akan membantu Anda menjaga catatan yang akurat dan menghindari kerumitan dalam menyesuaikan ketidaksesuaian di kemudian hari. ✨

Standarkan konvensi penamaan SKU Anda: Buat format yang konsisten untuk SKU (Stock Keeping Units) Anda. Hal ini mencegah entri ganda untuk barang yang sama dan memudahkan penyaringan serta pencarian di lembar kerja pelacakan persediaan Anda.

Catat transaksi secara real-time: Jangan tunggu hingga akhir hari atau akhir pekan untuk mencatat pergerakan stok. Mencatat penjualan, pengembalian, dan pengiriman baru saat terjadi secara langsung dapat secara signifikan mengurangi risiko kesalahan

Tetapkan titik pemesanan ulang untuk setiap barang: Titik pemesanan ulang adalah jumlah minimum yang harus dicapai suatu barang sebelum Anda memesan lebih banyak. Menentukan ambang batas ini memastikan Anda mendapat peringatan sebelum kehabisan produk yang populer Titik pemesanan ulang adalah jumlah minimum yang harus dicapai suatu barang sebelum Anda memesan lebih banyak. Menentukan ambang batas ini memastikan Anda mendapat peringatan sebelum kehabisan produk yang populer

Lakukan perhitungan fisik secara rutin: Tidak ada sistem yang sempurna. Melakukan perhitungan fisik berkala terhadap persediaan Anda ( Tidak ada sistem yang sempurna. Melakukan perhitungan fisik berkala terhadap persediaan Anda ( cycle counting ) membantu Anda mendeteksi ketidaksesuaian antara persediaan yang tercatat dan yang sebenarnya ada di rak.

Batasi akses edit: Tidak semua anggota tim Anda perlu mengubah data persediaan. Membatasi izin edit hanya untuk personel yang terlatih dapat mengurangi risiko penimpaan data yang tidak disengaja atau entri yang salah.

Cadangkan data Anda: Baik Anda menggunakan file Excel lokal maupun alat berbasis cloud, selalu lakukan pencadangan secara teratur. Hal ini melindungi Anda dari kehilangan data yang parah jika terjadi kegagalan sistem atau kesalahan manusia

Periksa dan bersihkan data setiap bulan: Sisihkan waktu setiap bulan untuk memeriksa data persediaan Anda. Hapus SKU yang sudah tidak berlaku, perbaiki kesalahan yang ditemukan, dan arsipkan catatan lama agar sistem Anda tetap berjalan dengan efisien

Menerapkan praktik-praktik ini jauh lebih mudah dengan alat seperti ClickUp, yang menawarkan otomatisasi bawaan dan jejak audit, sehingga memperkuat nilai dari penggunaan alat yang lebih canggih daripada sekadar spreadsheet.

💡 Tips Pro: Buat Super Agent Pemesanan Ulang Stok dan Ringkasan Persediaan di ClickUp! Atur ClickUp Super Agent untuk memindai data persediaan Anda, menandai barang dengan stok rendah, menyusun rekomendasi pemesanan ulang, dan membagikan ringkasan persediaan yang siap ditinjau kepada tim Anda, sehingga Anda dapat mengubah pelacakan persediaan menjadi alur kerja otomatis, bukan tugas spreadsheet manual. Pelajari cara mengatur Super Agent pertama Anda hari ini!

Sederhanakan Manajemen Persediaan Anda dengan ClickUp

Meskipun Excel merupakan tempat yang familiar untuk memulai proses manajemen persediaan, keterbatasannya dalam hal kolaborasi, otomatisasi, dan integritas data seringkali menimbulkan lebih banyak pekerjaan daripada yang dihemat. Pendekatan terbaik adalah menstandarkan proses Anda, melacak semuanya secara real-time, dan mengaudit data Anda secara teratur.

Pelacakan persediaan secara manual sering menimbulkan hambatan dan kesalahan yang mahal. Setiap jam yang dihabiskan untuk menyinkronkan lembar kerja yang bermasalah adalah waktu yang terbuang dari pengembangan bisnis Anda yang sebenarnya. Sentralisasikan operasi Anda dengan ClickUp’s Converged AI Workspace — sebuah platform tunggal dan aman tempat proyek, dokumen, percakapan, dan analitik bersatu, dengan AI yang terintegrasi sebagai lapisan kecerdasan yang memahami pekerjaan Anda dan membantu memajukannya.

Anda dapat menghilangkan tumpukan alat, mendapatkan visibilitas penuh atas persediaan Anda, dan menghemat berjam-jam pekerjaan administratif manual setiap minggu. 🤩

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Buku catatan stok harian dasar harus selalu mencakup kolom untuk Tanggal, Nama Barang/SKU, Stok Awal, Jumlah yang Diterima, Jumlah yang Dikeluarkan, Stok Akhir, dan Catatan.

Template Excel statis adalah file tunggal yang tidak terhubung ke internet dan dapat menimbulkan masalah kontrol versi, sedangkan alat kolaboratif adalah platform berbasis cloud yang memungkinkan pengeditan multi-pengguna secara real-time dan otomatisasi.

Metode yang paling efektif adalah menggunakan fitur validasi data seperti daftar tarik-turun untuk menstandarkan input dan mengotomatiskan perhitungan dengan rumus untuk menghilangkan perhitungan manual.

Anda sebaiknya mempertimbangkan untuk beralih jika sering menemukan kesalahan data, membuang-buang waktu untuk mencari tahu versi spreadsheet mana yang terbaru, atau membutuhkan fitur otomatis seperti peringatan stok rendah.