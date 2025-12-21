Template Blog Figma Gratis untuk Tata Letak Blog Modern

Setiap hari, internet dibanjiri dengan sekitar 7,5 juta posting blog baru. Itulah skala persaingan yang dihadapi oleh para pemasar.

Namun, banyak orang menghabiskan berjam-jam mencoba mendesain tata letak blog yang bersih dan profesional dari awal. Dan di situlah masalah sebenarnya dimulai.

Mengapa memperlambat alur kerja konten Anda sebelum mempublikasikan satu kata pun? Coba saja salah satu dari banyak templat blog berkualitas tinggi yang tersedia! Di bawah ini, Anda akan menemukan templat blog Figma gratis yang menawarkan tata letak blog yang dapat disesuaikan dan responsif, yang dapat Anda integrasikan langsung ke dalam alur kerja Anda. Selain itu, kami juga akan membagikan beberapa templat ClickUp sebagai bonus.

Ayo mulai blogging.

Templat Blog Gratis Sekilas

Sebelum kita membahas detailnya, berikut ini ringkasan beberapa template blog Figma terbaik, beserta blogger yang cocok menggunakannya, fitur terbaiknya, dan format yang tersedia.

Apa Itu Template Blog Figma?

Template blog Figma adalah tata letak yang sudah dirancang sebelumnya untuk membantu Anda dengan mudah membuat halaman blog yang profesional dan responsif. Anda mendapatkan struktur siap pakai untuk mendesain header, gambar unggulan, sidebar, CTA, dan lainnya.

Template ini menghemat waktu berjam-jam dalam mendesain dari awal dan memastikan konsistensi visual pada setiap postingan yang Anda publikasikan.

Banyak templat juga dilengkapi dengan kit antarmuka pengguna yang dapat digunakan ulang, kerangka responsif untuk perangkat seluler, dan blok konten yang dapat Anda seret, duplikat, dan sesuaikan untuk berbagai jenis artikel.

Baik Anda mendesain artikel panjang, pengumuman produk, atau posting tips ringan, templat blog Figma memberikan jalur yang lebih cepat menuju tata letak akhir yang terdesain dengan baik.

Mengapa menggunakan templat blog Figma?

Template blog Figma memberikan dasar visual yang kokoh untuk memulai.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Sesuaikan warna, tipografi, spasi, dan komponen untuk menyesuaikan dengan merek Anda tanpa mengorbankan struktur dasar.

Buat halaman responsif dengan mudah yang memuat dengan lancar dan terbaca dengan sempurna di semua perangkat.

Bekerja sama dengan lebih baik karena semua anggota tim dapat bekerja dari file yang sama.

Fokuslah pada konten, bukan pada format, sehingga alur kerja produksi Anda akhirnya berjalan lancar.

Coba berbagai variasi tata letak dengan cepat sebelum menentukan yang terbaik.

👀 Tahukah Anda? Sekitar 80% bisnis mendapatkan hasil pemasaran yang terukur dari blogging. Namun, ada hal yang menarik: hasil yang signifikan masih jarang terjadi. Hanya 21% blogger yang mengatakan konten mereka memberikan 'hasil yang kuat,' sementara 60% mengatakan konten mereka memberikan 'beberapa hasil.'

Apa yang Membuat Template Blog Figma yang Baik?

Sebelum memilih templat blog Figma untuk alur kerja Anda, berikut hal-hal yang perlu Anda perhatikan: 👇

Struktur responsif: Pastikan tata letak yang Anda pilih cocok untuk semua perangkat (ponsel, tablet, desktop).

Penyesuaian yang mudah: Cari templat yang memungkinkan Anda mengubah warnanya, tipografi, spasi, dan semua bagian lainnya sesuai dengan kebutuhan blog Anda.

Komponen yang dapat digunakan ulang: Pilih templat dengan blok bangunan siap pakai, seperti tombol, judul, kotak penulis, dan bingkai gambar, sehingga Anda tidak perlu membuatnya ulang setiap kali.

Kompatibilitas merek: Pilih desain Figma yang sesuai dengan kepribadian merek Anda, baik itu minimalis, berani, etis, atau modern.

Keseimbangan gambar dan teks: Pastikan templat menyeimbangkan antara elemen visual dan konten sehingga halaman tidak terasa terlalu padat atau terlalu kosong.

Desain berorientasi kinerja: Hindari tata letak yang terlalu kompleks dan sulit diubah menjadi kode, karena hal itu dapat memperlambat situs akhir Anda.

Struktur yang ramah kolaborasi: Pastikan templat memiliki lapisan yang terorganisir, penamaan yang tepat, dan pengelompokan yang jelas, sehingga semua anggota tim tahu persis di mana letak setiap elemen dan fungsi masing-masing.

Skalabilitas: Pastikan templat ini tidak hanya berfungsi untuk satu posting blog, tetapi juga untuk seluruh perpustakaan konten Anda di masa depan.

📈 Wawasan Pemasaran: Posting blog menyumbang 19,47% dari semua format konten yang digunakan oleh pemasar. Hal ini menjadikan blog sebagai format keempat yang paling banyak digunakan, tepat setelah video pendek, gambar, dan wawancara.

Template Blog Figma Gratis

Mari kita mulai! Berikut adalah daftar template blog terbaik Figma untuk halaman blog modern dan menarik.

1. Template Blog Kecantikan Figma

Template Blog Kecantikan Figma menawarkan tata letak segar dengan warna pastel yang lembut, yang langsung membuat blog kecantikan Anda menonjol. Anda dapat menggunakannya untuk mempublikasikan rutinitas perawatan kulit, tips makeup, ulasan produk, dan cerita berbasis wawancara menggunakan halaman siap pakai di mana Anda dapat dengan mudah mengganti gambar dan teks Anda sendiri.

Seluruh template ini menggunakan tema gradien pink lembut, dan estetikanya sesuai dengan industri kecantikan dan perawatan kulit. Anda dapat menyesuaikan font, warna, tata letak, dan gambar untuk sesuai dengan merek atau gaya pribadi Anda.

Template ini juga dilengkapi dengan tab untuk posting yang sedang tren, halaman artikel, bagian berlangganan bawaan, dan bagian sorotan video khusus yang memudahkan Anda menampilkan konten kecantikan Anda dalam format majalah.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tampilkan kisah kecantikan Anda dengan tata letak kartu yang membuat setiap posting terlihat rapi dan terorganisir.

Publish artikel dengan judul meta yang dioptimalkan, deskripsi meta, dan label waktu baca.

Undang pembaca untuk tetap terhubung melalui buletin bawaan yang membantu mengumpulkan lebih banyak langganan email.

✅ Ideal untuk: Pencipta konten kecantikan yang menginginkan tata letak blog yang mudah digunakan namun elegan.

2. Template Blog Perjalanan Figma

Jika Anda menyukai menceritakan kisah tentang tempat-tempat yang telah Anda kunjungi, Template Blog Travel Figma adalah pilihan yang tepat. Pembaca Anda akan disambut dengan gambar hero besar di mana Anda dapat menambahkan foto perjalanan yang menakjubkan dan kotak pencarian untuk menjelajahi berbagai destinasi.

Template ini juga dilengkapi dengan judul tematik yang menarik, "Ke mana Anda akan pergi selanjutnya?", yang mendorong pembaca untuk segera mulai menjelajahi blog Anda. Terdapat bagian-bagian siap pakai, seperti slider kategori, slider untuk posting terbaru, kotak langganan untuk memperluas audiens Anda, dan bahkan peta kecil untuk menyoroti rute atau tempat yang akan dikunjungi.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tampilkan tema perjalanan yang berbeda menggunakan slider kategori yang mulus, yang membantu pembaca menemukan petualangan yang mereka sukai.

Tampilkan cerita terbaik Anda dengan kartu gambar yang rapi di bawah bagian Featured Explore.

Organisasikan konten menggunakan tag bawaan dan sidebar sehingga pengunjung dapat dengan mudah menjelajahi blog Anda.

✅ Ideal untuk: Blogger perjalanan dan fotografer yang ingin menggunakan tata letak siap pakai untuk berbagi perjalanan dan pengalaman destinasi mereka.

✈️ Sorotan Statistik: Menurut Survei Perjalanan Global TGM, 22% wisatawan di seluruh dunia mengatakan bahwa mereka paling sering menggunakan blog perjalanan untuk menemukan destinasi baru, menempatkannya sejajar dengan situs panduan perjalanan dan pemesanan sebagai saluran penemuan utama.

3. Template Desain Blog Pribadi di Figma

Template Desain Blog Pribadi di Figma dirancang sedemikian rupa sehingga artikel kepemimpinan pemikiran dan konten pribadi Anda terasa alami dan cocok. Alih-alih menggunakan header blok biasa, template ini menggunakan desain gelombang melengkung yang memisahkan menu atas dari konten utama.

Di bagian atas, Anda akan melihat nama blog Anda, bilah navigasi yang rapi, dan beberapa alat berguna seperti pencarian, tombol beralih tema, dan tombol berlangganan. Di bawah bagian ini, Anda akan menemukan umpan artikel, yang menampilkan dua tab pintar: satu untuk posting terpopuler Anda dan yang lain untuk artikel yang baru saja diterbitkan.

Setiap pratinjau artikel dilengkapi dengan gambar thumbnail yang menonjol, disertai deskripsi singkat, dan detail seperti jumlah tampilan, tanggal, dan waktu baca.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Bangun identitas pribadi Anda melalui sidebar yang menampilkan foto profil dan bio singkat Anda, beserta kategori konten utama.

Hubungi pembaca Anda dengan mudah menggunakan ikon media sosial yang berfungsi sebagai tautan cepat ke kehadiran online Anda.

Perbaiki keterbacaan dengan teks yang teratur, tipografi yang halus, dan blok kode khusus untuk konten teknis.

Dapatkan pelanggan baru dengan cepat menggunakan formulir nama dan email yang sederhana, yang terasa ramah dan tidak memaksa.

✅ Ideal untuk: Pencipta, pengembang, penulis, dan siapa pun yang ingin memiliki ruang untuk berbagi cerita dan ide mereka.

4. Veggieble – Template Antarmuka Pengguna (UI) Blog Makanan Restoran Figma

Jika Anda ingin membuat situs web restoran yang memancarkan suasana hangat dan cinta makanan, templat Figma Veggieble – Restaurant Food Blog UI adalah pilihan yang tepat. Halaman utama dirancang dengan cermat untuk judul blog Anda, foto makanan yang cerah, dan bagian yang membangun kepercayaan.

Anda dapat dengan mudah menampilkan penawaran khusus, menonjolkan hidangan buatan chef, favorit pelanggan, dan bahkan berbagi video di balik layar tentang cara hidangan Anda disiapkan. Template ini juga dilengkapi dengan bagian khusus yang didedikasikan untuk resep dan tips kesehatan.

Selain itu, tersedia halaman tim untuk memperkenalkan chef dan ahli gizi Anda. Ada juga halaman kontak yang dilengkapi dengan formulir sederhana dan peta terintegrasi untuk komunikasi yang cepat.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tampilkan hidangan terlaris dengan kartu produk dan label harga yang siap digunakan.

Tampilkan alat kesehatan seperti kalkulator BMI bawaan untuk memberikan nilai tambah kepada pengunjung.

Panduan pengguna melalui filter yang mengelompokkan posting blog berdasarkan resep, gaya hidup, nutrisi, dan lainnya.

Perkenalkan para ahli gizi dan chef Anda menggunakan grid tim yang bersih dan kartu profil.

✅ Ideal untuk: Restoran, merek persiapan makanan, pelatih nutrisi, dan startup makanan yang ingin memiliki situs web makanan yang terinspirasi alam untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan konversi.

📊 Fakta: Blog makanan yang paling sukses termasuk dalam niche paling menguntungkan dalam blogging, dengan pendapatan bulanan median sebesar US$9.169.

5. Template Thumbnail Blog Figma

Sebuah thumbnail blog yang bagus dapat menentukan apakah seseorang akan mengklik artikel Anda atau melewatinya, dan Template Thumbnail Blog Figma ini memudahkan bagian tersebut. Tata letaknya menampilkan tipografi yang mencolok, ilustrasi karakter manusia modern yang besar, dan ilustrasi yang cerah.

Desain utama menggunakan area judul besar di mana Anda dapat menambahkan judul blog Anda yang langsung terlihat oleh pembaca. Grafis pendukung seperti bentuk geometris dan karakter membantu menambahkan kepribadian.

Palet warna juga dapat disesuaikan; Anda dapat dengan mudah mengganti warna atau menyesuaikan tata letak sesuai dengan gaya blog Anda. Karena semua elemen di Figma dapat diedit, Anda dapat mengubah teks, mengganti gambar, atau bereksperimen dengan gaya visual yang berbeda sesuai dengan niche Anda, seperti pendidikan, gaya hidup, teknologi, atau produktivitas.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Terapkan warna merek Anda dengan mudah menggunakan gaya warna Figma, memastikan setiap thumbnail tetap konsisten dengan identitas visual keseluruhan Anda.

Organisir semua variasi thumbnail Anda bersama dengan struktur bingkai yang sudah dibangun sebelumnya.

Ekspor thumbnail berkualitas tinggi dalam ukuran apa pun yang Anda butuhkan, siap diunggah langsung ke blog atau platform media sosial Anda.

✅ Ideal untuk: Blogger, penulis, pendidik, dan pembuat konten yang ingin thumbnail bergaya dan berdampak tinggi yang meningkatkan tingkat klik.

6. Writing X – Template Blog Figma

Template Blog Writing X Figma sangat cocok untuk membuat blog yang terlihat premium dan berfokus pada konten. Template ini paling cocok untuk situs web yang kaya akan konten, seperti blog SaaS, blog desain dan pemasaran, panduan produktivitas, dan bahkan situs web editorial.

Saat Anda membuka templat, Anda akan menemukan bilah pencarian yang mencakup tautan ke semua halaman, kategori, kontak, login, dan tombol berlangganan, dll. Di bawahnya, tata letak terbuka menjadi bagian hero yang luas di mana artikel unggulan Anda mendapatkan sorotan.

Area bacaan memiliki margin yang luas, judul yang menonjol, spasi paragraf yang mudah dibaca, dan sidebar opsional. Sidebar tersebut mencakup kotak langganan buletin, profil penulis, ikon media sosial, dan daftar artikel populer.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Percepat proses penerbitan konten Anda dengan menggunakan tata letak yang sudah jadi, yang hanya memerlukan sedikit pengeditan sebelum dipublikasikan.

Tampilkan iklan dan CTA di slot yang telah ditentukan yang secara alami menyatu dengan alur pembacaan.

Bangun kepercayaan dan otoritas dengan halaman penulis, dilengkapi dengan biodata, tautan, dan umpan artikel yang dipersonalisasi.

✅ Ideal untuk: Blogger, penulis media, pembuat buletin, atau tim konten SaaS yang mencari tata letak blog bergaya editorial yang menekankan kejelasan dan konten berkualitas tinggi.

💡 Tips Pro: Jika Anda mendesain blog Anda di Figma, langkah selanjutnya adalah mengisinya dengan konten yang terus bekerja untuk Anda bahkan setelah dipublikasikan. Berikut adalah beberapa contoh konten evergreen yang secara konsisten menarik lalu lintas jangka panjang.

Batasan Penggunaan Figma untuk Blog

Tidak diragukan lagi, Figma sangat bagus untuk mendesain tata letak blog, tetapi memiliki keterbatasan. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum Anda membangun seluruh alur kerja blog Anda di dalamnya:

Masalah kinerja dengan file desain besar: Pengguna sering melaporkan lag, glitch, dan bahkan waktu muat yang lambat saat bekerja dengan file besar.

Penggunaan terbatas dengan koneksi internet buruk atau tidak stabil: Bagi para kreator yang sering bepergian atau bekerja di lingkungan dengan koneksi internet rendah, platform ini menawarkan fungsi offline yang terbatas.

Kurva pembelajaran untuk non-desainer: Meskipun para pengulas menyebut Figma sebagai platform yang ramah pemula, terkadang pemasar atau penulis perlu ikut serta dan menyesuaikan tata letak blog secara langsung.

Tidak ideal untuk menangani teks panjang: Pengguna melaporkan bahwa penanganan teks kaya terasa terbatas dan format terkadang rusak. Selain itu, terdapat batasan yang dilaporkan terkait kontrol tipografi dan ekspor desain yang panjang dan kaya konten.

Penerusan ke pengembang pada rencana gratis dibatasi: Pengguna mengeluh bahwa mengubah desain blog Figma menjadi halaman CMS yang siap digunakan sangat bergantung pada Dev Mode, yang hanya tersedia di rencana berbayar.

📚 Baca Lebih Lanjut: Platform Perangkat Lunak Pemasaran Konten Terbaik

Templat Blog Figma Alternatif

Menciptakan konten blog yang konsisten dan berkualitas tinggi membutuhkan lebih dari sekadar keterampilan menulis. Tim editorial perlu mengoordinasikan kalender konten, mengelola penugasan penulis, menjaga daftar periksa SEO, dan memastikan setiap posting mengikuti standar kualitas yang sama—semuanya sambil menangani beberapa artikel yang berada pada tahap produksi yang berbeda.

Dan di situlah ClickUp unggul. Ini adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, yang menggabungkan semua aplikasi kerja, data, dan alur kerja.

Dapatkan semua yang Anda butuhkan, tepat di tempat yang Anda butuhkan, di dalam ClickUp.

Template ini menyediakan alur kerja siap pakai, kalender konten, daftar periksa SEO, dan struktur tugas untuk mengelola blog Anda dari satu tempat. Semua didukung oleh kecerdasan buatan (AI) yang dapat membantu menyusun kerangka tulisan, memberikan saran perbaikan, dan mengotomatisasi tugas-tugas berulang.

Pada akhirnya, ClickUp menghilangkan semua bentuk Work Sprawl untuk memberikan konteks 100%—sehingga templat blog Anda bukan hanya dokumen statis, tetapi alur kerja yang hidup yang terhubung dengan produksi konten aktual, penugasan penulis, dan jadwal publikasi.

Sekarang, mari kita bahas beberapa templat blog ClickUp terbaik yang dapat Anda gunakan sebagai alternatif berbasis alur kerja untuk templat desain Figma.

1. Template Blog ClickUp

Dapatkan template gratis Buat blog perjalanan yang kaya akan visual dengan mudah menggunakan Template Blog ClickUp.

Template Blog ClickUp adalah struktur blog siap pakai yang dapat digunakan untuk berbagai jenis blog, termasuk blog perjalanan, blog pribadi, pariwisata, berita, dan majalah.

Di bagian atas blog, Anda akan melihat bagian hero untuk menulis judul blog Anda beserta pernyataan pembuka yang menarik yang langsung menarik perhatian pembaca. Di sebelahnya, terdapat ruang untuk mencantumkan nama penulis blog, menambahkan tanggal penerbitan, dan menyertakan detail kontak singkat.

Dari sana, panduan tata letak akan membimbing Anda untuk menulis pengantar dan bagian utama blog Anda. Anda dapat membagi konten Anda menjadi bagian-bagian yang terdefinisi dengan jelas dan menambahkan berbagai foto dan ilustrasi ke setiap bagian untuk membuatnya lebih menarik. Terakhir, Anda memiliki ruang untuk menambahkan ringkasan, tombol CTA, atau tautan internal ke blog lain Anda, sempurna untuk meningkatkan keterlibatan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Perlancar alur penulisan Anda dengan membimbing Anda secara alami dari hook → pengantar → konten utama → CTA → komentar.

Dapatkan bagian cerita siap pakai untuk menulis sorotan, tips, perbandingan, atau artikel fitur.

Tingkatkan keterlibatan audiens dengan area bawaan untuk komentar, berbagi sosial, dan umpan balik pembaca di akhir setiap posting.

✅ Ideal untuk: Penulis, blogger, pemasar, dan kreator yang ingin tata letak blog siap pakai yang mengubah konten panjang menjadi artikel berkualitas publikasi yang menarik.

💡 Tips Pro: Mengatur alur kerja konten Anda menjadi mudah ketika ruang kerja Anda benar-benar memahami Anda dan memiliki konteks 100% dari pekerjaan Anda. ClickUp Brain adalah asisten AI yang terintegrasi langsung di dalam ClickUp, membantu Anda meneliti dan menulis konten tanpa perlu beralih ke alat lain. Dengan prompt kustom, Anda dapat: Buat kerangka blog yang dioptimalkan untuk SEO dalam hitungan detik.

Ubah kata kunci menjadi ringkasan blog yang lengkap dan ditulis dengan baik.

Gali ide konten dengan lebih cepat

Ubah atau perluas bagian-bagian dengan nada merek yang konsisten.

Tulis artikel lengkap langsung di dalam tugas atau dokumen.

Akses model premium seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini langsung dari ruang kerja ClickUp Anda. Buat kerangka blog, analisis pesaing, deskripsi meta, dan lebih banyak lagi dengan ClickUp Brain. Tim kami sendiri menggunakan ClickUp Brain setiap hari untuk mengelola konten secara efisien (ya, kami menerbitkan lebih dari 150 posting blog per bulan).

2. Template Perencana Blog ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan, atur, dan lacak setiap tahap produksi blog Anda dengan templat ClickUp Blog Planner.

Jika Anda membutuhkan pusat kendali yang andal untuk mengelola seluruh produksi konten blog Anda, Template Perencana Blog ClickUp adalah solusi yang Anda butuhkan. Template ini berfungsi hampir seperti CMS editorial mini yang terintegrasi langsung di dalam ClickUp. Template ini mengelompokkan setiap ide blog berdasarkan jenis blog, seperti ‘panduan langkah demi langkah’, ‘video blog’, ‘blog tamu’, dan ‘cerita pribadi’, di antara lainnya.

Pandang Kanban Board ClickUp memberikan gambaran keseluruhan tentang proses penulisan blog Anda, mulai dari riset dan outline hingga penerbitan dan promosi. Anda dapat menyeret dan meletakkan blog Anda melalui setiap tahap. Dan saat revisi mulai masuk, pelacak revisi khusus Revision Tracker menunjukkan blog mana yang sedang menunggu, disetujui, dan mana yang masih memerlukan revisi.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak setiap tugas blog dengan visibilitas yang jelas mengenai tanggal jatuh tempo, tanggal publikasi, tahap penulisan, status persetujuan, penulis yang ditugaskan, dan topik.

Gunakan tampilan kalender ClickUp untuk melihat seluruh bulan Anda dengan jelas, membantu Anda mengelola frekuensi publikasi dan menyesuaikan ritme dengan kampanye atau peluncuran yang akan datang.

Atur setiap detail dengan ClickUp Custom Fields yang memetakan alur kerja konten Anda secara keseluruhan, mulai dari jenis blog dan topik hingga tenggat waktu, persetujuan, dan aset media.

✅ Ideal untuk: Tim konten, blogger, editor, agensi, dan pemasar yang ingin sistem perencanaan konten profesional yang memberikan struktur dan kecepatan pada alur kerja blogging mereka.

Inilah yang dikatakan seorang pengguna ClickUp tentang mengelola posting blog di dalam platform:

Saya menghargai ClickUp karena sifat kolaboratifnya, yang sangat bermanfaat dalam pekerjaan saya di agen pemasaran. Platform ini memungkinkan saya dan rekan kerja saya untuk melihat dengan tepat apa yang sedang dilakukan atau dikerjakan oleh masing-masing, yang secara signifikan meningkatkan koordinasi dan komunikasi tim kami. Fitur ini membantu dalam menjaga keselarasan semua orang dalam mengelola posting blog dan memahami langkah-langkah dalam prosesnya. Saya menemukan transparansi dan kemampuan untuk melacak kemajuan satu sama lain sebagai aspek yang sangat berharga dalam menggunakan ClickUp.

Saya menghargai ClickUp karena sifat kolaboratifnya, yang sangat bermanfaat dalam pekerjaan saya di agen pemasaran. Platform ini memungkinkan saya dan rekan kerja saya untuk melihat dengan tepat apa yang sedang dilakukan atau dikerjakan oleh masing-masing, yang secara signifikan meningkatkan koordinasi dan komunikasi tim kami. Fitur ini membantu dalam menjaga keselarasan semua orang dalam mengelola posting blog dan memahami langkah-langkah dalam prosesnya. Saya menemukan transparansi dan kemampuan untuk melacak kemajuan satu sama lain sebagai aspek yang sangat berharga dalam menggunakan ClickUp.

💡 Tips Pro: Karena Template Blog ClickUp adalah template berformat dokumen, Anda sudah setengah jalan menuju penerbitan blog profesional dan rapi. ClickUp Docs memungkinkan Anda mengelola konten Anda sebagai ruang kerja yang dinamis. Dengan ClickUp Docs, Anda mendapatkan: Lingkungan menulis yang bebas gangguan

Kolaborasi real-time

Kontrol versi yang mudah

Alur kerja penerbitan instan Anda dapat menambahkan komentar langsung, menandai tim Anda untuk umpan balik, menyertakan tautan referensi, menyematkan gambar dengan mulus, dan bahkan mengubah draf Anda menjadi tugas dengan satu klik. Buat blog lengkap Anda menggunakan ClickUp Docs Bagian terbaiknya? Anda dapat mendesain blog Anda seperti halaman web sungguhan menggunakan banner, teks berwarna, pemisah, halaman bertingkat, dan format kaya yang membuat tulisan Anda terasa premium dan siap dibaca.

3. Template Manajemen Blog ClickUp

Dapatkan template gratis Kelola produksi blog skala besar dengan Template Manajemen Blog ClickUp.

Template Manajemen Blog ClickUp dilengkapi dengan sistem tiga daftar cerdas yang menjaga alur kerja blogging Anda tetap terorganisir dari ide hingga publikasi. Satu daftar untuk permintaan blog yang masuk, satu untuk posting aktif dalam proses penulisan dan persetujuan, dan satu untuk desainer untuk melacak thumbnail dan grafis.

Yang membuat template ini benar-benar berharga adalah kemampuannya dalam mengelola konten bervolume tinggi. Misalnya, Anda dapat menyeret tugas blog di papan Kanban, dikelompokkan berdasarkan status atau bahkan berdasarkan saluran (Website, LinkedIn, Instagram, YouTube).

Selain itu, tampilan Kalender dan Garis Waktu memberikan gambaran tentang jadwal penerbitan Anda. Desainer dan penulis dapat bekerja secara paralel tanpa saling mengganggu, karena aset juga memiliki alur kerja sendiri dengan status seperti Konsep → Dalam Peninjauan → Disetujui.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tangkap setiap ide konten dengan mudah menggunakan formulir permintaan blog bawaan yang secara otomatis membuat tugas.

Gunakan perencanaan timeline berbasis kanal untuk merencanakan posting website, media sosial, dan buletin dalam satu kalender yang dapat digulir.

Gunakan ClickUp Automations untuk memindahkan ide yang disetujui langsung ke tahap produksi tanpa perlu penyortiran manual.

Lihat konteks lengkap sebuah blog dengan Custom Fields untuk kategori, tanggal publikasi, editor, saluran, dan bahkan URL blog akhir.

✅ Ideal untuk: Tim atau kreator yang ingin sistem visual terpusat dan otomatis untuk merencanakan, menulis, meninjau, dan mempublikasikan konten di berbagai saluran.

📮 ClickUp Insight: Tim dengan kinerja rendah 4 kali lebih mungkin menggunakan 15+ alat, sementara tim dengan kinerja tinggi mempertahankan efisiensi dengan membatasi alat mereka hingga 9 platform atau kurang. Tapi bagaimana jika menggunakan satu platform saja?* Sebagai aplikasi serba guna untuk kerja, ClickUp mengintegrasikan tugas, proyek, dokumen, wiki, obrolan, dan panggilan Anda dalam satu platform, dilengkapi dengan alur kerja yang didukung AI. Siap bekerja lebih cerdas? ClickUp cocok untuk setiap tim, membuat pekerjaan lebih transparan, dan memungkinkan Anda fokus pada hal yang penting sementara AI menangani sisanya.

4. Template Database Blog ClickUp

Dapatkan template gratis Lacak siklus hidup setiap posting blog dengan templat basis data blog ClickUp.

Template Database Blog ClickUp adalah database lengkap untuk blog Anda, di mana setiap posting blog memiliki status dan langkah selanjutnya yang jelas. Anda dapat melihat apakah sebuah posting blog masih berupa ide, sedang dalam proses, atau sudah diterbitkan, beserta semua detail pentingnya.

Terdapat kolom untuk tautan draf, URL yang telah diterbitkan, penanggung jawab, kategori, dan tahap kemajuan. Untuk tampilan seperti spreadsheet, terdapat tampilan Daftar, di mana blog-blog disusun berdasarkan status produksinya, seperti Telah Dipublikasikan, Dalam Proses, dan Perlu Diperbarui.

Ini ideal untuk rapat tinjauan mingguan atau audit konten karena Anda dapat memperluas tugas, memeriksa metadata, memperbarui bidang, atau menetapkan tanggal jatuh tempo langsung dari daftar tanpa perlu membuka kartu individu.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tugaskan pekerjaan yang tepat kepada orang yang tepat dengan mengelompokkan posting berdasarkan jenis, topik, dan anggota tim.

Bekerja sama dengan mudah menggunakan fitur komentar dan penandaan bawaan langsung di setiap tugas blog.

Rencanakan konten dengan lebih cerdas dengan mengelompokkan posting sebagai cerita, panduan, tutorial, atau daftar SEO, dan menyaringnya secara instan selama sesi strategi.

Jaga kualitas jangka panjang dan SEO dengan sinyal yang terlihat untuk menentukan posting mana yang memerlukan pembaruan atau optimasi.

✅ Ideal untuk: Pencipta dan pengelola konten yang menginginkan alur kerja berbasis database yang melacak setiap posting blog dari ide hingga pemeliharaan pasca-publikasi dengan visibilitas penuh.

📚 Baca Lebih Lanjut: Ingin mengoptimalkan organisasi blog Anda lebih lanjut? Simak panduan kami tentang cara membangun basis data konten (dengan templat).

5. ClickUp Cara Memulai Template Blog

Dapatkan template gratis Ikuti daftar periksa langkah demi langkah yang jelas untuk meluncurkan blog pertama Anda menggunakan templat ClickUp "Cara Memulai Blog".

Jika Anda baru memulai blogging atau ingin membuat situs web sendiri, templat ClickUp "Cara Memulai Blog" adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Templat ini dimulai dengan dasar-dasar, termasuk nama blog Anda, pemilik blog, dan tautan ke situs web blog setelah dibuat.

Saat Anda menggulir lebih jauh, daftar subtugas disediakan untuk setiap langkah utama yang diperlukan untuk meluncurkan blog dengan sukses. Ini mencakup pemilihan platform, pemilihan penyedia hosting, pembuatan nama blog dan domain, desain situs web, perencanaan strategi konten, penulisan posting pertama, hingga pemasaran dan monetisasi.

Anda juga akan memiliki dua bilah kemajuan dinamis yang secara otomatis menghitung persentase penyelesaian Anda saat Anda mencentang subtugas.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Bagi langkah-langkah besar menjadi daftar periksa sederhana agar Anda tidak melewatkan tugas-tugas kecil seperti membuat logo, mengatur analitik, meneliti pesaing, atau merencanakan topik blog.

Simpan semua aset blog Anda dalam satu tempat dengan bagian lampiran untuk file branding, tangkapan layar, garis besar, dan sumber daya kreatif.

Catat setiap detail penting menggunakan Bidang Kustom untuk kepemilikan, tautan situs web, kemajuan, penjadwalan, kategori, dan lainnya.

✅ Ideal untuk: Pencipta dan pemula yang ingin alur kerja langkah demi langkah untuk meluncurkan blog tanpa kebingungan dan dengan kejelasan maksimal.

📚 Baca Lebih Lanjut: Lihat alat blogging paling berguna yang dapat mendukung proses pembuatan konten Anda dan membantu Anda berkembang lebih cepat.

6. Template Postingan Blog Baru ClickUp

Dapatkan template gratis Percepat alur kerja penulisan Anda dengan templat Postingan Blog Baru ClickUp.

Template Postingan Blog Baru ClickUp berfungsi seperti manajer proyek untuk setiap artikel yang Anda buat. Template ini menyediakan alur kerja lengkap untuk merencanakan, menulis, menerbitkan, dan mempromosikan postingan blog baru. Template ini dilengkapi dengan panel tugas di mana Anda dapat menetapkan status blog, menambahkan tanggal mulai dan jatuh tempo, memperkirakan waktu, menugaskan anggota tim, dan bahkan mengaktifkan pelacakan waktu.

Yang benar-benar membedakan template ini adalah panduan penulisan blog bertahap 10 langkah yang terintegrasi. Panduan ini membimbing penulis, terutama yang baru, melalui proses penulisan yang konsisten, memastikan mereka tidak terjebak dan selalu tahu langkah selanjutnya yang harus dilakukan.

Dengan Bidang Kustom untuk detail seperti kategori blog, tautan draf, versi final, tahap funnel, tanggal peluncuran, URL posting, dan bilah kemajuan, tidak ada yang terlewat. Dengan kata lain, mulai dari TOFU/MOFU/BOFU hingga tag SEO hingga tautan draf, semuanya tercakup dalam apa yang dibutuhkan oleh tim konten.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tetap terorganisir dengan alur kerja konten bawaan yang memandu Anda dari draf → penulisan → penerbitan → distribusi lintas platform, masing-masing dengan penanggung jawab dan tanggal jatuh tempo yang ditentukan.

Buat daftar periksa kustom untuk SEO, pengeditan, atau nada merek sehingga setiap posting memenuhi standar kualitas tim Anda.

Simpan semua aset di satu tempat menggunakan slot lampiran untuk desain, tangkapan layar, PDF, riset kata kunci, dan file draf.

✅ Ideal untuk: Penulis konten, pemasar SaaS, blogger, agensi, dan tim yang membutuhkan sistem yang dapat diulang dan dilacak untuk merencanakan, menulis, menerbitkan, dan mempromosikan setiap posting blog.

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp BrainGPT mengubah templat posting blog baru Anda menjadi kokpit penulisan otomatis yang didukung AI. Alih-alih mengetik setiap outline atau memperbarui secara manual, Anda dapat cukup mengucapkan ide-ide Anda secara lisan, dan Talk to Text akan mengubah suara Anda menjadi konten yang diformat di dalam ClickUp Doc atau deskripsi tugas Anda. Mulai menguraikan ide blog dengan fitur Talk To Text dari ClickUp BrainGPT. Artinya, Anda dapat merancang judul, menulis paragraf pengantar, menambahkan catatan SEO, atau menjelaskan perubahan kepada editor Anda tanpa menghentikan alur kerja Anda. Ini seperti memiliki editor dan manajer proyek yang dapat diaktifkan dengan suara, bekerja di samping Anda di dalam ClickUp. ⭐ Bonus: Gunakan model AI premium seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini langsung dari BrainGPT untuk mengedit paragraf Anda, mempertajam kalimat pembuka, dan menghasilkan judul yang dioptimalkan untuk SEO.

📚 Baca Lebih Lanjut: Penulis Blog AI Terbaik yang Layak Dicoba

7. Panduan dan Prompt AI ClickUp untuk Template Postingan Blog

Dapatkan template gratis Buat artikel berkualitas tinggi lebih cepat dengan ClickUp AI Prompts dan Panduan untuk Template Posting Blog.

Penggunaan AI untuk menghasilkan konten blog kini sudah umum, tetapi penggunaannya secara efektif masih jarang. ClickUp AI Prompts and Guide for Blog Post Template mengisi celah tersebut dengan menyediakan templat berformat dokumen yang sederhana, yang membantu Anda menulis seluruh posting blog menggunakan ClickUp Brain.

Anda dapat memulai dengan mencatat semua ide, kata kunci, contoh, dan referensi Anda sehingga Brain memiliki konteks yang tepat untuk bekerja. Setelah konteks siap, Anda dapat menyalin kerangka blog bawaan, memilih nada, dan gaya kreatif Anda.

Kemudian, biarkan ClickUp Brain menghasilkan draf pertama yang lengkap dengan judul, deskripsi meta, pengantar, bagian utama, dan kesimpulan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Minta ClickUp Brain untuk mendapatkan judul, header, contoh, dan ajakan bertindak (CTA) yang sempurna yang akan membentuk blog Anda sesuai dengan yang Anda inginkan.

Ikuti alur kerja sederhana dengan petunjuk langkah demi langkah dan tangkapan layar yang menunjukkan cara menggunakan ClickUp Brain di setiap tahap penulisan.

Bekerja tanpa gangguan karena semua hal, mulai dari prompt hingga struktur hingga alat pengeditan, sudah disiapkan di dalam satu dokumen ClickUp.

✅ Ideal untuk: Blogger, penulis SaaS, tim konten, dan siapa pun yang ingin menulis blog cepat dan berkualitas tinggi menggunakan AI tanpa mengorbankan kualitas.

🎁 Bonus: Tonton video ini untuk belajar cara menulis dan menyempurnakan posting blog lebih cepat menggunakan ClickUp Brain:

8. Template Blog Media Sosial ClickUp

Dapatkan template gratis Organisir konten multi-platform dengan Template Blog Media Sosial ClickUp.

Dengan lebih dari 5,24 miliar pengguna media sosial dan orang-orang yang menghabiskan lebih dari 2 jam sehari untuk menggulir, Anda tidak bisa membiarkan alur kerja konten media sosial yang tidak terorganisir.

Template Blog Media Sosial ClickUp memberikan Anda dasbor tunggal untuk mengelola semua ide posting media sosial, draf, desain, ulasan, dan tanggal publikasi. Anda dapat menandai setiap blog berdasarkan penulis, jenis blog, saluran media sosial, tahap, desainer, dan lain-lain, menjadikan ini sebagai basis data editorial pusat Anda.

Setelah posting ditambahkan, alur kerja menjadi sepenuhnya visual. Tampilan Papan mengorganisir seluruh timeline posting Anda ke dalam tahap-tahap, termasuk Ide, Riset, Draft, Konten, Visual, QA, dan Publikasi. Memajukan pekerjaan sesederhana menyeret setiap kartu ke tahap berikutnya.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rencanakan jadwal penerbitan Anda dengan mudah menggunakan tampilan seret dan lepas yang menunjukkan tepat kapan setiap posting akan dipublikasikan.

Pantau kinerja menggunakan Tampilan Tabel ClickUp yang mencatat hari aktif, tampilan halaman, komentar, dan berbagi di media sosial.

Catat setiap detail dengan Bidang Kustom untuk tanggal jatuh tempo, metrik, URL akhir, dan lainnya.

Tugas-tugas dikelompokkan berdasarkan Tahap Blog dan menyoroti tiga bidang tinjauan: Persetujuan Draft, Persetujuan Konten, dan Persetujuan Visual.

✅ Ideal untuk: Manajer media sosial dan tim konten yang ingin mempublikasikan konten secara konsisten di media sosial dan melacak kinerjanya dengan mudah.

📚 Baca Lebih Lanjut: Platform Kolaborasi Konten Cerdas yang Didukung oleh AI

9. Template Kalender Editorial Blog ClickUp

Dapatkan template gratis Visualisasikan seluruh alur kerja konten Anda dengan templat Kalender Editorial Blog ClickUp.

Template Kalender Editorial Blog ClickUp dirancang untuk membantu Anda melacak semua blog Anda beserta aktivitas terkaitnya. Anda dapat menetapkan tanggal penerbitan satu per satu dan menyesuaikannya dengan mudah melalui drag-and-drop di tampilan kalender.

Jika Anda ingin melihat jadwal Anda dengan tampilan yang lebih luas atau lebih detail, Anda juga dapat beralih antara tampilan mingguan, bulanan, atau rentang waktu kustom dengan satu klik. Dengan kolom seperti Tahap Blog, Tanggal Publikasi, Kanal, Tautan Draft, Grafis, Persetujuan Desain, Persetujuan Konten, dan Tautan Blog Final, Anda dapat melihat setiap detail tanpa perlu membuka tugas-tugas terpisah.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lihat prioritas dengan fitur Swimlanes yang menunjukkan di mana setiap blog berada dalam alur kerja dan seberapa mendesaknya.

Lihat semua tugas dengan sekilas melalui pratinjau visual grafik, thumbnail, dan tautan draf langsung di dalam setiap kartu.

Bangun arsip permanen dengan menyimpan URL langsung setiap artikel yang diterbitkan di bidang Final Blog Link, sehingga riwayat konten Anda tetap mudah diakses.

✅ Ideal untuk: Tim konten yang ingin memiliki alur kerja penerbitan blog yang konsisten

💡 Tips Pro: Jika Anda ingin mengetahui kinerja blog Anda dengan jelas, Dashboard ClickUp dapat menghemat banyak waktu dan usaha. Dashboard ini menampilkan semua aktivitas konten penting Anda dalam satu layar, sehingga Anda dapat melihat apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperhatikan. Berikan tim Anda tampilan terorganisir tentang tujuan dan tugas menggunakan Dashboard ClickUp.

10. Template Kalender Posting ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan dan atur konten multi-format dengan templat Kalender Posting ClickUp.

Template Kalender Posting ClickUp memberikan gambaran menyeluruh tentang semua konten yang Anda publikasikan di saluran media sosial Anda. Setiap posting ditampilkan sebagai kartu tugas dengan header berwarna yang menunjukkan tahapannya, apakah sedang dalam tahap Penelitian, Penulisan Konten, Desain, Persetujuan, atau Sudah Dipublikasikan.

Pandang Papan bahkan menampilkan media asli Anda, seperti gambar, yang akan diposting bersama setiap posting, sehingga Anda dapat memvisualisasikan setiap posting dengan lebih baik.

Selain itu, jika Anda ingin memahami strategi konten Anda berdasarkan format, Anda juga dapat mengelompokkan posting Anda berdasarkan kategori, seperti Artikel Blog, Konten Situs Web, Video Langsung, Carousel, atau Tautan, sehingga Anda dapat dengan cepat mengevaluasi seberapa seimbang campuran konten Anda.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Atur jadwal Anda secara otomatis dengan mengelompokkan posting ke dalam kategori Hari Ini, Besok, Jumat, dan Masa Depan begitu Anda menambahkan Tanggal Posting .

Menunjukkan celah dan kelebihan konten dengan kalender bulanan yang berwarna-warni, yang menunjukkan tepat di mana Anda perlu melakukan penyesuaian.

Jaga konsistensi nada dan visual Anda dengan Brand Book bawaan yang memandu gaya dan format setiap posting.

✅ Ideal untuk: Manajer media sosial dan kreator yang membutuhkan cara yang andal untuk merencanakan dan mempublikasikan konten secara konsisten di berbagai platform media sosial.

⚡ Arsip Template: Template Kalender Konten Gratis untuk Media Sosial

11. Template Rencana Publikasi Konten ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan dan jadwalkan setiap konten menggunakan kalender bulanan visual dengan templat Rencana Publikasi Konten ClickUp.

Membuat dan mempublikasikan konten menjadi lebih mudah dengan menggunakan Template Rencana Publikasi Konten ClickUp. Template ini membantu Anda mencatat setiap ide konten sebagai tugas dan secara otomatis mengelompokkannya berdasarkan tingkat prioritas, seperti Urgent, Tinggi, Normal, dan Rendah.

Dengan setiap tugas, Anda juga dapat menambahkan detail seperti tindakan yang diambil, tujuannya, jenis konten, pilar konten, audiens target, kata kunci, dan aset yang diperlukan untuk menunjukkan informasi tentang konten Anda. Tugas yang sama dapat dilihat dalam format kalender penuh, di mana Anda dapat dengan mudah menyeret dan meletakkan konten untuk menyesuaikan tenggat waktu.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Dapatkan sistem jenis konten multi-tag, memungkinkan satu ide menjadi Post + Story + Blog + Infografis secara bersamaan.

Lacak kemajuan tugas Anda dengan tag berwarna untuk jenis konten, pilar, aset yang diperlukan, dan status persetujuan, sehingga Anda dapat melihat kemajuan tanpa perlu membuka tugas individu.

Bekerja lebih cepat dengan tips cepat bawaan yang mengingatkan Anda untuk menambahkan ide baru langsung di bawah jalur prioritas.

✅ Ideal untuk: Tim atau kreator yang ingin sistem penerbitan konten terorganisir yang mengelola setiap ide dari brainstorming hingga diterbitkan.

⚡ Arsip Template: Membangun mesin konten yang konsisten memang sulit ketika ide, draf, tenggat waktu, dan persetujuan tersebar di mana-mana. Rencana konten yang solid memberikan tim Anda kejelasan tentang apa yang harus dibuat, kapan harus dipublikasikan, dan bagaimana setiap bagian berkontribusi pada tujuan pemasaran Anda. Daftar template rencana konten yang kami kurasi ini memudahkan proses tersebut dengan membantu Anda memilih rencana konten yang: Menyusun seluruh alur kerja konten Anda dalam tahap-tahap sederhana dan mudah diikuti.

Membuatnya lebih mudah untuk mencocokkan topik dengan audiens dan saluran distribusi yang tepat.

Menjaga tenggat waktu dan penugasan tetap terkoordinasi sehingga tim Anda tidak pernah melewatkan tanggal penerbitan.

12. Template Produksi Konten Web ClickUp

Dapatkan template gratis Kelola setiap tahap proses penulisan Anda dengan Template Produksi Konten Web ClickUp.

Membuat konten untuk beberapa klien atau saluran? Jika ya, Anda membutuhkan Template Produksi Konten Web ClickUp. Template ini mencakup dua bidang utama: Kategori Desain dan Progres. Kategori desain memungkinkan Anda mengelompokkan jenis konten seperti halaman arahan, posting blog, atau teks web bersama-sama.

Progress, sebuah bilah pembaruan otomatis, menunjukkan sejauh mana setiap bagian telah selesai. Bilah ini juga diperbarui secara otomatis berdasarkan subtugas, sehingga sangat mudah untuk memantau status tugas apa pun dengan sekilas.

Inti dari template ini adalah alur kerja produksi dengan 7 subtugas yang mencakup segala hal mulai dari Penelitian dan Penulisan hingga Perubahan, Revisi, dan Skema. Setiap subtugas mewakili tonggak penting dalam proses pembuatan konten, sehingga prosesnya menjadi transparan dan dapat dilacak oleh semua pihak yang terlibat.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Buat daftar periksa detail untuk SEO on-page, pemformatan, tautan internal, pengecekan ulang, atau optimasi gambar.

Simpan semua dokumen dengan rapi dalam bagian Lampiran untuk brief, tangkapan layar, referensi, dan dokumen merek.

Deteksi keterlambatan secara dini dengan ikon peringatan otomatis setiap kali subtugas tidak memiliki tanggal jatuh tempo.

✅ Ideal untuk: Agen dan tim yang mengelola alur kerja konten bertahap, di mana penelitian, penulisan, persetujuan, revisi, tugas SEO, dll., perlu berjalan secara sinkron tanpa kehilangan visibilitas atau tenggat waktu.

⚡ Arsip Template: Template Rencana Strategi Konten Gratis untuk Memperlancar Rencana Konten Anda

13. Template Ringkasan Konten SEO ClickUp

Dapatkan template gratis Buat rencana konten yang detail dan dioptimalkan untuk SEO dengan templat ClickUp SEO Content Brief.

Mengoptimalkan konten Anda untuk mesin pencari guna meningkatkan peringkatnya mungkin merupakan langkah pertama dalam menguasai konten SEO. Template Ringkasan Konten SEO ClickUp menyatukan seluruh alur kerja SEO ke dalam satu dokumen yang terstruktur dengan baik.

Anda dapat menandai Pemilik, Kontributor, dan Pengesah artikel sehingga semua orang tahu peran mereka sejak awal. Penulis juga menerima elemen-elemen yang tepat yang akan ditampilkan di SERP, seperti Judul yang dapat diklik, Tag Judul SEO, dan deskripsi meta.

Tabel Target Audience mencakup usia, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan wawasan perilaku, sehingga penulis tahu siapa yang mereka sasar. Bagian Messaging merinci tema inti, poin penjualan, nada suara, dan CTA akhir, memastikan setiap artikel tetap selaras dengan tujuan merek.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Prioritaskan kata kunci dengan jelas menggunakan kata kunci utama dan sekunder yang terpisah.

Ubah strategi SEO menjadi rencana penulisan yang terstruktur dengan area outline dan subtopik yang menjelaskan apa yang harus dibahas di setiap bagian.

Simpan sumber daya khusus proyek, seperti halaman produk atau kit branding, dengan menjaga semua penelitian terpusat.

Dapatkan lanskap SERP pesaing langsung di dalam brief sehingga penulis tahu persis apa yang harus mereka kalahkan.

✅ Ideal untuk: Strategis SEO dan manajer konten yang ingin menghasilkan konten berkualitas tinggi dan dioptimalkan untuk SEO.

📚 Baca Lebih Lanjut: Perangkat Lunak dan Alat Manajemen Konten Terbaik

14. Template Penulisan Konten ClickUp

Dapatkan template gratis Buat siaran pers profesional dengan Template Penulisan Konten ClickUp.

Template Penulisan Konten ClickUp dapat digunakan untuk menulis berbagai jenis konten, termasuk halaman website, posting blog, siaran pers, studi kasus, atau ajakan bertindak sederhana. Template ini mencakup template terpisah untuk semua jenis konten tersebut.

Anda dapat menentukan tujuan konten, target audiens, saluran publikasi, jadwal, dan media yang diperlukan di awal sehingga setiap konten dimulai dengan jelas. Setiap jenis konten dilengkapi dengan struktur panduan.

Misalnya, dalam templat halaman arahan situs web, Anda akan menemukan ruang untuk mendokumentasikan tujuan blog Anda, audiens, menu navigasi, kata kunci, tag meta, bagian hero, manfaat, bukti sosial, penghargaan, dan lainnya untuk merencanakan konten situs web Anda.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Organisir semua aset konten (gambar, video, tautan referensi, tangkapan layar, logo klien) dalam tabel media khusus.

Hilangkan kebingungan saat menghadapi layar kosong dengan petunjuk terarah (‘Siapa audiens Anda?’, ‘Bagaimana cara terhubung dengan mereka?’, dll.) di setiap bagian.

Pastikan konsistensi merek dengan modul penyisipan logo khusus di dalam templat Siaran Pers.

✅ Ideal untuk: Siapa saja yang ingin sistem perencanaan konten terpadu yang dapat membantu mereka menulis konten siap terbit dari awal.

⚡ Arsip Template: Jika Anda mencari sistem penulisan yang lebih terstruktur, Anda pasti akan menyukai template penulisan konten kami. Ini adalah koleksi terkurasi dari template siap pakai untuk artikel, siaran pers, konten situs web, buletin, skrip, ringkasan, dan lainnya.

Kategori Template Blog Figma

Anda sudah melihat berbagai jenis template blog yang tersedia. Tapi bagaimana jika Anda baru ingin memulai blog dan belum memutuskan bidang fokusnya?

Berikut adalah beberapa kategori template blog Figma yang paling umum (dan berguna) yang akan Anda temui:

1. Template blog kecantikan dan gaya hidup

Blog kecantikan dan gaya hidup dibuat dengan tujuan sederhana, yaitu membuat konten Anda terlihat elegan dan visual yang memikat.

Di blog-blog ini, Anda akan menemukan fitur-fitur seperti gambar hero berukuran besar, palet warna lembut, tipografi elegan, dan ruang putih yang cukup. Tata letak dirancang untuk menonjolkan foto produk Anda, gambar sebelum dan sesudah, tutorial, analisis rutin, dan narasi gaya influencer.

2. Template blog perjalanan

Perjalanan adalah tentang cerita dan pengalaman. Template-template ini sangat fokus pada visual yang imersif untuk membuat tempat dan destinasi Anda menonjol. Tipografi yang digunakan sebagian besar sederhana agar pembaca dapat membaca cerita perjalanan atau panduan yang panjang tanpa merasa kewalahan.

Anda juga akan menemukan bagian untuk peta, sorotan perjalanan, tips, grid foto, dan lain-lain, untuk menampilkan baik visual maupun narasi detail.

3. Template blog pribadi

Fokus utama dari template blog pribadi adalah 'Anda'. Template-template ini umumnya menampilkan tipografi yang seimbang, ruang yang lembut, dan minim gangguan visual, sehingga pembaca dapat lebih mudah terhubung dengan pemikiran dan cerita Anda.

Bahkan untuk elemen visual, mereka mengandalkan elemen desain yang halus untuk membuat konten panjang mudah dibaca dan menarik secara emosional. Anda akan sering menemukan bagian untuk esai, opini, pembaruan kehidupan, dan posting yang didorong oleh keahlian, serta biodata penulis yang sederhana.

👀 Tahukah Anda? Hal terpenting yang diinginkan pembaca dari blog pribadi? Kerentanan. Postingan yang ditampilkan: Kesalahan Anda

Tantangan

Keberhasilan kecil

Dan "masalah nyata" … ciptakan koneksi emosional. Blog yang hanya berisi cuplikan singkat tidak se efektif konten berbentuk panjang yang berfokus pada cerita.

4. Template blog makanan dan restoran

Template blog makanan dan restoran membuat hidangan dan cerita Anda terlihat sebaik rasanya. Dengan kombinasi sempurna antara visual yang kaya dan bagian yang terstruktur dengan baik, template ini ideal untuk membagikan resep, daftar bahan, catatan chef, dan fotografi makanan.

Anda akan menemukan palet warna hangat dan tipografi elegan yang menonjolkan baik makanan maupun narasi di baliknya.

Banyak dari templat ini juga mencakup area untuk instruksi langkah demi langkah, detail nutrisi, sorotan restoran, pengenalan chef, dan hidangan unggulan.

5. Template thumbnail blog

Template thumbnail blog dirancang untuk membantu konten Anda menonjol dan mendapatkan klik secara instan. Desain-desain ini bukanlah tata letak blog yang lengkap.

Sebaliknya, templat ini mencakup gaya thumbnail yang menarik perhatian, seperti judul yang mencolok, hierarki visual yang kuat, blok warna sederhana, atau penempatan gambar yang strategis yang dapat Anda gunakan kembali dengan mudah untuk setiap posting.

6. Template blog editorial serbaguna

Template blog editorial serbaguna cocok untuk hampir semua niche, termasuk bisnis, teknologi, penulisan, dan kepemimpinan pemikiran. Template ini dilengkapi dengan grid yang bersih dan tipografi yang terstruktur dengan baik untuk menciptakan tata letak yang terlihat modern dan profesional.

Tersedia beberapa bagian untuk posting terpilih, daftar artikel, panduan, artikel panjang, profil penulis, dan lainnya. Template ini juga dirancang dengan mempertimbangkan skalabilitas.

Artinya, apakah Anda mempublikasikan satu artikel atau membangun perpustakaan berisi seratus blog, tampilan blog Anda akan tetap konsisten dan rapi tanpa membatasi kreativitas.

⚡ Arsip Template: Jika Anda sedang membangun lebih dari sekadar tata letak blog, arsip ini menyediakan kumpulan template strategi pemasaran konten siap pakai untuk merencanakan dan mengembangkan konten Anda seperti seorang profesional.

Bangun Blog yang Indah dan Siap Konversi Lebih Cepat dengan ClickUp

Template blog Figma memudahkan Anda mendesain tata letak yang menarik secara visual tanpa harus memulai dari nol. Mereka membantu Anda mengubah ide menjadi halaman blog yang indah dan terlihat bagus di setiap perangkat.

Namun, desain yang bagus hanyalah setengah dari perjalanan. Anda masih membutuhkan cara yang lancar untuk merencanakan topik, mengelola draf, melacak perubahan, mengorganisir aset, menangani SEO, dan mempublikasikan secara konsisten.

Di situlah templat ClickUp sangat cocok. Mereka menyediakan alur kerja siap pakai, kalender, daftar periksa, dan sistem konten yang menjaga seluruh proses blog Anda tetap terorganisir, mulai dari ide hingga promosi.

Jika Anda ingin membuat blog yang tidak hanya dirancang dengan baik tetapi juga konsisten dan siap untuk konversi, ClickUp adalah alat yang Anda butuhkan di sisi Anda.

Daftar ke ClickUp hari ini dan bangun alur kerja konten yang benar-benar efektif.