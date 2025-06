Bagaimana Cara Membuat Rencana Konten Situs Web yang Efektif?

Sebagai pendiri, pemasar, atau strategis konten, mengapa Anda membutuhkan rencana konten situs web untuk merek Anda?

Karena situs web Anda adalah kartu nama Anda di dunia maya. Hanya menambahkan halaman dasar seperti "Tentang Kami", "Produk/Layanan", dan "Hubungi Kami" tanpa rencana konten yang solid akan membuat situs web Anda terlihat seperti laci berantakan dan bukan sebagai properti online utama merek Anda.

Dan ada ilmu di balik pembuatan dan pemetaan konten untuk sebuah situs web. Anda tidak ingin halaman web Anda terlalu menjelaskan apa yang Anda lakukan kepada audiens target Anda. Namun, Anda juga tidak ingin memberikan informasi yang terlalu sedikit.

Pada dasarnya, rencana konten website yang kuat memastikan bahwa website Anda menarik audiens target Anda, melibatkan mereka, dan mendorong mereka untuk mengambil keputusan positif yang menguntungkan Anda.

Jika Anda bingung harus mulai dari mana, kami siap membantu. Dalam panduan ini, kami akan menunjukkan kepada Anda cara membuat rencana konten situs web yang mampu mendorong audiens target Anda untuk mengambil langkah berikutnya.

Mari kita mulai karena pelanggan masa depan Anda hanya satu langkah lagi dari mengklik 'ayo bicara'. 😎

Apa Itu Rencana Konten Situs Web?

Rencana konten situs web adalah peta strategis yang mendefinisikan konten apa yang akan Anda buat, mengapa konten tersebut penting, untuk siapa konten tersebut ditujukan, dan di mana konten tersebut akan ditempatkan di seluruh situs Anda. Rencana ini mencakup segala hal, mulai dari detail tentang halaman arahan dan blog hingga FAQ dan deskripsi produk—masing-masing dihubungkan dengan tujuan yang jelas, seperti meningkatkan konversi, meningkatkan SEO, atau mendidik pengguna.

Singkatnya, ini adalah sistem terstruktur yang menyelaraskan pesan, posisi produk, dan perjalanan pelanggan Anda menjadi satu kerangka kerja yang terintegrasi.

Elemen kunci dari rencana konten situs web

Baik Anda membuat konten untuk meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan SEO, mendukung tim penjualan dan tim lain, atau kombinasi dari semua hal di atas (yang merupakan opsi yang paling mungkin), rencana konten situs web Anda harus mencakup elemen-elemen inti berikut.

Target audiens: Sebelum membuat konten atau memulai desain web, langkah pertama adalah mengetahui siapa yang Anda tuju. Tentukan target audiens Anda. Apa yang mereka pedulikan, masalah apa yang mereka hadapi, dan bagaimana mereka biasanya berinteraksi dengan situs web e-commerce Anda. Data pelanggan akan menjadi panduan untuk nada, tujuan, dan struktur situs web Anda

Topik inti dan tema: Tentukan area topik utama yang harus dicakup oleh situs web Anda berdasarkan apa yang menjadi perhatian pengguna situs web Anda. Hal ini akan membantu Anda dengan mudah menciptakan konten untuk membangun otoritas. Anggaplah ini sebagai bintang penunjuk arah Anda saat merencanakan konten situs web

Format konten: Sertakan artikel blog yang relevan, halaman layanan, studi kasus, tutorial, FAQ, atau sumber daya yang dapat diunduh untuk mendukung upaya pemasaran konten Anda

Kata kunci target: Gunakan alat SEO untuk mengidentifikasi kata kunci spesifik, Gunakan alat SEO untukmengidentifikasi kata kunci spesifik, memanfaatkan tren dan kueri pencarian yang digunakan oleh audiens Anda. Setiap halaman harus menargetkan kata kunci utama dan istilah terkait. Kata kunci yang relevan membuat situs web Anda mudah ditemukan di mesin pencari

Tujuan spesifik halaman: Setiap konten harus memiliki tujuan spesifik, seperti mendorong pendaftaran, memesan demo, mendidik pengguna, atau peringkat untuk kata kunci yang kompetitif. Ketika tujuan ditetapkan di awal, strategi konten Anda menjadi lebih terfokus dan dapat diukur

💡 Tips Pro: Lakukan latihan 'pemetaan panas perjalanan pengguna' sebelum finalisasi struktur situs Anda. Peta setiap konten ke tahap spesifik dalam perjalanan pelanggan (kesadaran, pertimbangan, keputusan, retensi) dan identifikasi celah secara visual. Sebagian besar situs web secara tidak sengaja membebani tahap kesadaran sambil mengabaikan konten di tengah funnel.

Mengapa Anda Membutuhkan Rencana Konten Situs Web?

Tanpa rencana konten website, Anda pada dasarnya hanya menebak-nebak konten apa yang harus dibuat, yang seringkali mengakibatkan halaman yang duplikat, pesan yang tidak konsisten, dan peluang yang terlewatkan untuk mengubah pengunjung menjadi pelanggan.

Inilah mengapa rencana konten situs web penting:

Menyesuaikan konten dengan tujuan bisnis: Setiap konten harus memiliki tujuan, baik itu untuk meningkatkan kesadaran di platform media sosial, mendorong pendaftaran produk, atau mengurangi tiket dukungan

Meningkatkan kinerja SEO: Dengan mengidentifikasi kata kunci target, celah melalui audit konten, dan peluang tautan internal sebelumnya, situs web Anda menjadi lebih mudah diindeks oleh mesin pencari dan lebih mudah dinavigasi oleh pengguna

Mendukung perjalanan pengguna: Mempertimbangkan cara pengunjung bergerak melalui situs Anda dan membantu mengarahkan mereka dari halaman arahan hingga titik keputusan tanpa kebingungan

Menjaga konsistensi suara merek Anda: Rencana yang terdokumentasi memastikan semua anggota tim produksi konten berada di halaman yang sama mengenai nada, bahasa, prioritas pesan, dan indikator kinerja utama

Menghemat waktu dan sumber daya: Dengan peta jalan yang jelas, pembuatan konten menjadi lebih efisien, menghindari duplikasi, dan semua pihak yang terlibat dalam strategi dan implementasi konten fokus pada upaya yang berdampak tinggi

🔍 Tahukah Anda? Artikel dengan panjang 2.500–3.000 kata mendapatkan lebih banyak trafik, lebih banyak dibagikan, dan lebih banyak backlink dibandingkan posting blog rata-rata, membuktikan bahwa pembaca memang akan bertahan lebih lama saat konten berkualitas tinggi

Cara Membuat Rencana Konten Situs Web (Langkah demi Langkah)

1. Tentukan target audiens dan perjalanan pembeli

Anda tidak dapat membuat konten yang efektif jika tidak mengetahui audiens target Anda. Jadi, mulailah dengan memahami orang-orang yang mengunjungi halaman web Anda dan masalah yang mereka hadapi.

Mulailah dengan mengidentifikasi segmen audiens utama Anda. Jangan hanya fokus pada karakteristik permukaan seperti usia atau jabatan. Apa tujuan mereka? Apa motivasi mereka? Apa yang membuat mereka frustrasi? Pertanyaan apa yang mereka ketikkan di mesin pencari saat mereka bingung?

Kemudian, gambarkan tahap-tahap perjalanan pembeli:

Kesadaran: Masalah apa yang mereka hadapi?

Pertimbangan: Solusi apa yang mereka bandingkan?

Keputusan: Informasi apa yang membantu mereka memilih?

Perjalanan ini memberikan konteks bagi strategi konten Anda. Audiens target Anda mungkin menemukan Anda melalui platform media sosial. Atau sebuah artikel blog mungkin menarik perhatian, tetapi halaman perbandingan atau testimoni mungkin yang mendorong pembelian.

Ketika Anda memahami dari mana setiap pengguna berasal (dan ke mana mereka perlu pergi), Anda dapat membuat konten yang membimbing, bukan hanya memberikan informasi.

2. Audit konten yang sudah ada

Sebelum memulai publikasi konten, lakukan audit konten situs web.

Misalnya, jika Anda memiliki toko online yang sudah ada, Anda mungkin sudah memiliki konten yang usang, tidak efektif, atau tidak sesuai dengan merek. Selain itu, ada juga halaman yang secara diam-diam mendatangkan lalu lintas atau konversi.

Mulailah dengan membuat daftar semua halaman di situs web Anda. Kemudian tinjau setiap halaman untuk:

Kinerja : Halaman mana yang menghasilkan lalu lintas, tautan balik, atau konversi terbanyak?

Ketepatan : Apakah informasi yang disajikan terbaru dan sesuai dengan produk atau layanan Anda?

Relevansi : Apakah konten masih relevan dengan kebutuhan dan niat pencarian audiens Anda?

Struktur: Apakah formatnya jelas, mudah dibaca sekilas, dan mudah dinavigasi?

Grupkan temuan Anda ke dalam empat kategori:

Simpan ☑️

Pembaruan ⚒️

Daur ulang ♻️

Hapus 🗑️

Audit sebelum pembuatan konten membantu menghindari duplikasi, mengidentifikasi peluang cepat (seperti memperbarui halaman utama dengan statistik yang sudah usang), dan menemukan celah konten yang perlu diisi.

💡 Tips Pro: Gunakan Dashboard ClickUp untuk melacak kemajuan audit konten situs web Anda. Buat widget untuk jumlah halaman yang telah direview, jumlah pembaruan yang diperlukan, kesehatan konten berdasarkan topik, atau bahkan performa terbaik berdasarkan lalu lintas. Ini mengubah audit Anda dari tumpukan spreadsheet menjadi pusat komando visual dan real-time yang dapat diakses oleh seluruh tim Anda. Pantau kemajuan dan tugas dengan Dashboard ClickUp

3. Tentukan tujuan konten Anda

Strategi konten Anda harus memiliki tujuan yang jelas.

Anda dapat membagi semuanya menjadi tiga funnel pemasaran konten:

Top of Funnel (TOFU): Jika Anda adalah perusahaan yang menjual perangkat lunak CRM, pikirkan posting blog seperti '10 Kesalahan yang Harus Dihindari Saat Memilih CRM' atau panduan edukatif yang memperkenalkan masalah dan menjelaskannya. Halaman-halaman ini harus dioptimalkan untuk visibilitas pencarian dan melacak Jika Anda adalah perusahaan yang menjual perangkat lunak CRM, pikirkan posting blog seperti '10 Kesalahan yang Harus Dihindari Saat Memilih CRM' atau panduan edukatif yang memperkenalkan masalah dan menjelaskannya. Halaman-halaman ini harus dioptimalkan untuk visibilitas pencarian dan melacak KPI pemasaran konten seperti impresi, klik, dan pengguna baru

Middle of Funnel (MOFU): Contohnya termasuk halaman perbandingan, webinar, atau studi kasus untuk mempromosikan layanan Anda sebagai solusi terbaik. Di sini, tujuan Anda mungkin berfokus pada metrik keterlibatan seperti kedalaman gulir, waktu di halaman, atau tingkat pendaftaran demo

Bottom of Funnel (BOFU): Hal ini mencakup halaman produk, halaman arahan, dan FAQ. Tujuan harus difokuskan pada konversi—pengisian formulir, pembelian, atau panggilan yang dijadwalkan

Meskipun perjalanan pembeli tidak lagi linear, rencana konten Anda harus memandu pengguna dari tahap kesadaran hingga konversi.

4. Tentukan jenis konten dan halaman

Peta konten situs web Anda akan memandu Anda dalam mengembangkan konten yang relevan dan di mana konten tersebut harus ditempatkan. Halaman inti meliputi:

Halaman Utama : Memperkenalkan merek Anda dan proposisi nilai

Halaman Tentang Kami : Membangun kepercayaan dan menyampaikan misi Anda

Halaman layanan atau produk : Menampilkan apa yang Anda tawarkan dan bagaimana hal itu memecahkan masalah spesifik

Blog atau sumber daya : Mengarahkan lalu lintas ke bagian atas funnel melalui konten edukatif

Studi kasus atau testimoni : Berfungsi sebagai bukti sosial untuk mendukung keputusan di tahap akhir funnel

Halaman kontak atau konversi: Mengumpulkan prospek dan mendorong tindakan berdasarkan wawasan pelanggan

Selain itu, pertimbangkan jenis-jenis konten tambahan yang sesuai dengan alur kerja konten Anda, seperti halaman arahan untuk kampanye berbayar, halaman perbandingan untuk pembeli dengan niat beli tinggi, atau sumber daya yang dibatasi aksesnya untuk mendukung generasi leads.

Di sini, gunakan templat penulisan konten untuk mempermudah proses penulisan dan memastikan tim Anda menghasilkan aset berkualitas tinggi yang efektif untuk konversi.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Whiteboards untuk memvisualisasikan struktur situs Anda. Anda dapat menyeret dan meletakkan jenis halaman, menghubungkannya dengan tugas atau pemilik konten, dan bahkan memetakan peluang tautan internal. Hal ini membantu Anda membangun arsitektur konten yang mengalir secara logis bagi pengguna dan mesin pencari. Coba ClickUp Whiteboards Kolaborasi dan brainstorming rencana konten situs web Anda menggunakan ClickUp Whiteboards

5. Lakukan riset kata kunci

Penelitian kata kunci adalah fondasi dari setiap strategi konten yang baik. Anda perlu memahami apa yang dicari oleh audiens target Anda di setiap tahap perjalanan dan membangun konten Anda berdasarkan hal tersebut.

Berikut ini cara membaginya, beserta alat yang tepat untuk setiap langkah:

Temukan apa yang dicari oleh audiens target Anda menggunakan alat gratis seperti Google Keyword Planner atau dengan menjelajahi platform media sosial. Buat daftar awal ide yang sesuai dengan produk atau layanan yang Anda tawarkan

Gunakan Ahrefs atau SEMrush untuk mengevaluasi tingkat persaingan kata kunci, otoritas domain halaman teratas, dan nilai lalu lintas potensial

Gunakan AnswerThePublic untuk melihat apa yang orang tanyakan seputar suatu topik, dan melampaui kata kunci untuk mulai merencanakan konten yang menjawab pertanyaan dengan lebih baik daripada siapa pun

Gabungkan ini dengan Surfer SEO untuk mengoptimalkan struktur dan relevansi

💡 Tips Pro: Simpan semua riset kata kunci Anda dalam tampilan tabel ClickUp. Tambahkan kolom seperti 'Kata Kunci,' 'Tujuan Pencarian,' 'Volume,' 'Kesulitan,' dan 'Halaman Tujuan.' Hubungkan setiap baris dengan tugas atau halaman di peta konten situs web Anda sehingga tim Anda tahu persis apa yang harus ditargetkan oleh setiap konten.

6. Buat kalender konten

Bagaimana Anda tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya dalam jadwal penerbitan konten Anda? Strategi pemasaran mana yang harus diprioritaskan?

Kalender konten adalah seperti panduan Anda. Tim Anda tahu persis apa yang harus dipublikasikan, kapan harus dipublikasikan, tujuan, dan sebagainya.

Berikut ini yang perlu Anda pastikan:

Setiap aktivitas konten, baik yang on-page maupun off-page, harus memiliki satu pemilik yang bertanggung jawab

Gunakan status alur kerja seperti "Briefing," "Drafting," "Review," "Approved," dan "Scheduled" untuk menampilkan dan melacak posisi tepat setiap bagian dalam proses

Tentukan tanggal tidak hanya untuk publikasi, tetapi juga untuk serah terima. Draft media sosial harus diserahkan pada Selasa. Revisi selesai pada Kamis. Dipublikasikan pada Jumat

Pandangan bersama memastikan semua pihak tetap terkoordinasi, karena tim pemasaran perlu tahu kapan pembaruan produk diluncurkan. Selain itu, tim penjualan ingin melihat kapan halaman perbandingan baru diluncurkan

Template strategi konten untuk tim pemasaran adalah cara yang sangat baik untuk menyimpan semua detail ini di satu tempat terpusat, dengan akses mudah bagi tim yang bersangkutan.

Berikut ini adalah contoh kalender konten untuk membantu Anda mendapatkan gambaran umum tentang apa yang harus disertakan:

Tanggal Publikasi Judul Konten Jenis Tahap Funnel Tujuan Pemilik Mei 2 Cara Memilih CRM yang Tepat untuk Tim Anda Artikel blog TOFU Meningkatkan lalu lintas organik Rachel 6 Mei Cerita Pelanggan: Meningkatkan Produktivitas 30% Studi kasus MOFU Bangun kepercayaan dengan calon pelanggan Priya 8 Mei Template Kalender Konten (Unduh Gratis) Halaman sumber daya BOFU Meningkatkan konversi Alex 10 Mei Postingan LinkedIn: Alur Kerja di Balik Layar Media sosial TOFU Meningkatkan visibilitas merek Taylor 13 Mei Email: Ringkasan Bulanan & Sorotan Blog Buletin email BOFU Mengaktifkan kembali langganan Lily 15 Mei Bagaimana Produk Kami Dibandingkan dengan Pesaing Halaman perbandingan BOFU Mendukung pengambilan keputusan Omar

Untuk menghemat waktu, Anda dapat menggunakan templat Kalender Konten ClickUp. Templat ini tidak hanya menyediakan daftar judul blog, tetapi juga dilengkapi dengan bidang kustom untuk jenis konten, tahap funnel, penulis yang ditugaskan, dan prioritas SEO. Dengan fitur ini, setiap konten memiliki konteks yang diperlukan, bukan hanya tanggal jatuh tempo.

Dapatkan template gratis Rencanakan dan atur strategi konten Anda menggunakan templat Kalender Konten yang dapat disesuaikan dari ClickUp

Anda dapat menghubungkan setiap tugas langsung ke ringkasannya melalui ClickUp Docs dan dengan mudah beralih antara tampilan Kalender dan Daftar sesuai dengan cara kerja yang Anda sukai. Tambahkan subtugas untuk hal-hal seperti deskripsi meta, aset visual, atau persetujuan akhir untuk memastikan semua yang Anda butuhkan untuk menjalankan rencana konten Anda ada di satu tempat.

7. Tetapkan pedoman konten

Kualitas konten Anda hanya sebagus konsistensinya. Tanpa pedoman yang jelas, bahkan penulis yang hebat pun dapat menghasilkan konten yang terasa tidak sesuai dengan merek, terlalu formal, atau sama sekali tidak sesuai dengan audiens Anda.

Tetapkan pedoman untuk memastikan suara, format, dan struktur semua konten yang Anda publikasikan tetap konsisten, terlepas dari siapa di tim pemasaran atau konten yang mempublikasikannya.

Tone of voice : Apakah merek Anda ramah dan santai, atau langsung dan profesional? Tentukan dengan contoh-contoh

Aturan format : Gunakan paragraf pendek, subjudul setiap 200 kata, daftar berpoin untuk kejelasan, dan huruf kapital pada awal kalimat untuk semua judul. Tentukan apa yang dianggap sebagai konten yang mudah dibaca

Praktik terbaik SEO : Termasuk aturan penggunaan kata kunci target (misalnya, di H1, URL, dan meta), persyaratan tautan internal, dan standar teks alternatif gambar

Strategi penautan : Jelaskan kapan harus menautkan secara internal, cara menggunakan teks tautan secara alami, dan di mana menautkan secara eksternal (misalnya, hanya sumber tepercaya)

Istilah merek dan gaya penulisan: Catat istilah produk, preferensi penulisan (misalnya, 'email' vs 'e-mail'), atau frasa yang dihindari

🔍 Tahukah Anda? Anda mungkin pernah mendengar tentang rentang perhatian manusia selama 8 detik, tetapi para neurosaintis dan peneliti modern menganggap angka tersebut sebagian besar menyesatkan. Saat ini, waktu rata-rata yang dapat dihabiskan seseorang untuk fokus pada satu hal diperkirakan sekitar 45 detik. Waktu yang tersedia masih sangat singkat untuk membuat seseorang membaca judul menarik Anda, membaca sekilas konten Anda, dan (semoga) memutuskan untuk membeli/mendaftar untuk penawaran Anda.

8. Ukur kinerja dan optimalkan

Jika Anda tidak memantau apa yang terjadi setelah sesuatu diluncurkan, Anda kehilangan peluang untuk melakukan perbaikan.

Mulailah dengan menyelaraskan setiap jenis konten dengan KPI pemasaran konten yang paling relevan:

Postingan blog : Sesi organik, tingkat pantulan, waktu rata-rata di halaman, kedalaman gulir

Halaman arahan : Tingkat konversi, pengisian formulir, klik CTA

Studi kasus : Tingkat klik ke halaman produk, waktu yang dihabiskan di halaman

Unduhan sumber daya : Penyelesaian pengiriman, biaya per prospek, tingkat keterlibatan dari tindak lanjut email

Halaman berfokus pada SEO: Peringkat kata kunci, otoritas halaman, tautan balik yang diperoleh

Alat seperti Google Analytics 4 membantu melacak lalu lintas dan perilaku pengguna, sementara Search Console memantau kinerja pencarian. Dan jika Anda ingin mengetahui bagaimana orang berinteraksi dengan halaman Anda, tambahkan Hotjar atau Microsoft Clarity untuk melihat peta panas dan rekaman perilaku pengguna yang sebenarnya.

Bagaimana ClickUp Membantu Anda Membuat dan Mengelola Rencana Konten Situs Web

Salah satu tantangan terbesar dalam mengelola konten situs web bukanlah penulisan; melainkan segala hal di sekitarnya.

Bahan-bahan yang tersebar di email, tenggat waktu yang tidak jelas, umpan balik yang hilang, dan anggota tim yang bekerja secara terpisah. Tambahkan jenis konten yang beragam, prioritas yang berubah-ubah, dan kebutuhan untuk menghubungkan semuanya kembali ke hasil, dan bahkan strategi terbaik pun mulai runtuh.

Ketika sebuah inisiatif pemasaran konten mulai runtuh, ClickUp hadir untuk menyelamatkan.

ClickUp Docs

ClickUp adalah aplikasi all-in-one untuk kerja, dirancang untuk membantu tim mengelola seluruh siklus hidup rencana konten situs web, mulai dari strategi hingga pembuatan konten dan peluncuran. Salah satu fitur terkuatnya adalah ClickUp Docs.

Buat draf brief, rencanakan produksi konten, dan kolaborasi dengan rekan tim menggunakan ClickUp Docs

Begini cara menggunakannya:

Buat draf ringkasan konten terperinci untuk setiap halaman web, termasuk tujuan, kata kunci, dan ajakan bertindak (CTA)

Organisir bagian-bagian menggunakan header bertingkat untuk navigasi yang mudah (seperti Beranda, Tentang, Halaman Produk, Blog)

Sisipkan elemen visual seperti wireframe, tangkapan layar, atau papan inspirasi langsung ke dalam dokumen

Gunakan perintah slash untuk dengan cepat menyisipkan tabel, daftar periksa, banner, daftar isi yang dapat ditempel, dan format kaya untuk perencanaan konten yang terstruktur

Gunakan ClickUp AI untuk mengedit konten Anda, memperbaiki nada, merangkum, dan banyak lagi

Hubungkan dokumen terkait, seperti persona, panduan gaya, dan dokumen riset kata kunci

Tandai anggota tim secara langsung untuk menugaskan bagian atau meminta masukan

Tambahkan komentar atau saran langsung di samping bagian konten untuk umpan balik yang lebih cepat melalui alat manajemen konten tunggal

ClickUp Boards

Sekarang setelah brief konten sudah siap di ClickUp Docs, langkah selanjutnya adalah memastikan produksi tetap berjalan lancar. Dengan melibatkan banyak pihak (penulis, editor, pemasar media sosial, strategis konten, desainer, tim SEO ), mudah bagi siapa pun untuk kebingungan di tengah proses.

Gunakan ClickUp Kanban Boards. Cara sederhana untuk mengelola alur kerja yang kompleks tanpa perlu terus-menerus melakukan pengecekan.

Sesuaikan kolom, tetapkan batas Work In Progress (WIP), dan kolaborasi secara real-time dengan papan Kanban ClickUp

Panduan ini memberikan gambaran visual yang jelas tentang status setiap item konten, mulai dari 'To Do' hingga 'In Review' dan 'Published'. Anda dapat memindahkan tugas antar tahap, menugaskan pemilik, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan bahkan melampirkan dokumen langsung ke kartu. Ini adalah cara sederhana untuk mengelola alur kerja yang kompleks tanpa perlu terus-menerus melakukan pengecekan.

💡 Tips Pro: Lakukan analisis celah konten sebelum finalisasi kalender konten Anda. Identifikasi 5 kata kunci teratas yang dioptimalkan oleh pesaing Anda tetapi tidak Anda miliki, lalu buat konten yang lebih unggul dan lebih detail untuk topik-topik tersebut.

ClickUp Brain

Dan saat Anda berpikir hal ini tidak bisa lebih baik lagi, ClickUp menghadirkan asisten AI kerja ultimate: ClickUp Brain 🧠.

Misalkan pengembang Anda menggunakan pembuat situs web untuk mengkodekan halaman 'Tentang Kami' dan menyadari bahwa deskripsi meta hilang. Alih-alih menghubungi tim SEO, mereka dapat menggunakan ClickUp Brain sebagai generator konten AI untuk menghasilkan deskripsi berpanjang 160 karakter.

Atau Anda sedang mengerjakan halaman arahan di bagian bawah funnel dan membutuhkan CTA yang dapat ditindaklanjuti. Coba: 'Sarankan 5 frasa CTA yang konversinya tinggi untuk halaman harga yang ditujukan kepada pembeli korporat.'

Gunakan ClickUp Brain sebagai mitra brainstorming Anda dalam proses pembuatan konten

Lebih baik lagi, Anda dapat menggunakan Brain untuk mengubah pengantar blog menjadi caption media sosial, menyunting teks produk yang padat menjadi teks yang lebih menarik, atau menyesuaikan nada teks situs web Anda untuk persona audiens yang berbeda—semua dapat dilakukan dalam ClickUp (bayangkan saja!?).

Gunakan ClickUp Brain untuk menulis, mengolah ulang, dan menyempurnakan konten pemasaran

Bagi pemimpin konten yang mengawasi rencana konten situs web, dukungan yang terintegrasi ini sangat menghemat waktu. Hal ini membantu memenuhi tenggat waktu, mengurangi revisi bolak-balik, dan menjaga kualitas di setiap titik kontak di situs Anda.

📮 ClickUp Insight: 88% responden survei kami menggunakan alat AI untuk tugas pribadi setiap hari, dan 55% menggunakannya beberapa kali sehari. Bagaimana dengan AI di tempat kerja? Dengan AI terpusat yang menggerakkan semua aspek manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan kolaborasi Anda, Anda dapat menghemat hingga 3+ jam setiap minggu, yang sebelumnya Anda habiskan untuk mencari informasi, sama seperti 60,2% pengguna ClickUp!

Tujuan ClickUp

Tentu saja, mempublikasikan konten hanyalah setengah dari pekerjaan. Pertanyaan sesungguhnya adalah: Apakah strategi konten Anda efektif?

Untuk memastikan hal tersebut, gunakan ClickUp Goals.

Gunakan ClickUp Goals untuk memantau kemajuan strategi konten Anda melalui target numerik, berbasis tugas, dan benar/salah

Ada banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam rencana konten website—SEO, generasi leads, keterlibatan, dan konversi. ClickUp Goals membantu Anda mendefinisikan hasil yang jelas dan menghubungkannya dengan strategi konten Anda serta kesuksesan (atau kegagalan)nya.

Contoh:

Tetapkan tujuan seperti 'Meningkatkan lalu lintas organik sebesar 20% pada kuartal kedua' dan hubungkan dengan tugas-tugas blog yang menargetkan kata kunci dengan volume tinggi

Lacak 'Peluncuran 10 halaman layanan baru' dan hubungkan masing-masing dengan pemilik yang ditugaskan, batas waktu, dan alur kerja yang sesuai

Pantau KPI pemasaran seperti pengiriman lead atau pemesanan demo dari halaman arahan tertentu

Coba sendiri: Buka Sidebar dan pilih Tujuan (atau klik Lebih Banyak jika tidak ditandai) Klik + Tujuan Baru di pojok kanan atas dan isi tujuan Anda, misalnya 'Publish 15 halaman baru pada kuartal ini' Tambahkan Tujuan untuk membagi tujuan menjadi langkah-langkah spesifik dan dapat dilacak: Jumlah: Ideal untuk melacak hal-hal seperti jumlah posting blog yang diterbitkan atau sesi yang diperoleh Benar/Salah: Gunakan untuk tonggak pencapaian ya/tidak seperti 'Audit konten selesai' Mata Uang: Cocok untuk tujuan yang berorientasi pada pendapatan seperti MQL atau penjualan yang dikaitkan dengan konten Tugas: Hubungkan ke tugas ClickUp atau Daftar yang sebenarnya, sehingga pembaruan kemajuan dilakukan secara otomatis Nomor: Ideal untuk melacak hal-hal seperti jumlah posting blog yang diterbitkan atau sesi yang diperoleh Benar/Salah: Gunakan untuk tonggak pencapaian ya/tidak seperti 'Audit konten selesai' Mata Uang: Cocok untuk target yang berorientasi pada pendapatan seperti MQL atau penjualan yang dikaitkan dengan konten Tugas: Tautkan ke tugas ClickUp atau Daftar yang sebenarnya, sehingga pembaruan progres dilakukan secara otomatis Nomor : Ideal untuk melacak hal-hal seperti jumlah posting blog yang diterbitkan atau sesi yang diperoleh

Benar/Salah : Gunakan untuk tonggak pencapaian ya/tidak seperti 'Audit konten selesai'

Mata Uang : Cocok untuk target yang berorientasi pada pendapatan seperti MQL atau penjualan yang dikaitkan dengan konten

Tugas: Tautkan ke tugas ClickUp atau Daftar yang sebenarnya, sehingga pembaruan progres dilakukan secara otomatis

ClickUp untuk Pemasaran

Dari tahap ideasi hingga penulisan, dari alur kerja hingga pemantauan kinerja, ClickUp tidak membiarkan Anda menghubungkan sistem secara manual. Itu karena ClickUp telah memikirkan semuanya.

Untuk mengintegrasikan semuanya, Solusi Tim Pemasaran ClickUp dirancang untuk menghubungkan celah antar departemen. Penulis, desainer, pemimpin SEO, dan manajer pemasaran dapat bekerja dari satu ruang terpadu, dengan visibilitas penuh tentang siapa yang melakukan apa, kapan, dan mengapa.

Sederhanakan kolaborasi, optimalkan alur kerja, dan pantau kinerja dengan Solusi Tim Pemasaran ClickUp

Dilengkapi dengan fitur-fitur yang membuat pelaksanaan terasa mudah 👇

ClickUp Calendar membantu Anda merencanakan kampanye, strategi konten, dan peluncuran halaman dalam satu tampilan terintegrasi. Didukung oleh kecerdasan buatan (AI)

ClickUp Automations menghilangkan tindak lanjut manual dengan tugas yang secara otomatis ditugaskan, pemicu tenggat waktu, dan alur kerja kustom

Dan dengan daftar lebih dari 1.000 templat ClickUp, Anda tidak perlu lagi memulai dari nol. Salah satu fitur unggulannya adalah templat rencana konten ClickUp.

Dapatkan template gratis Sesuaikan dan atur strategi konten Anda secara keseluruhan menggunakan templat Rencana Konten ClickUp

Inilah yang Anda dapatkan dengan menggunakan templat gratis ini:

✅ Status bawaan untuk setiap tahap konten: Dari 'Briefing' hingga 'Editing' hingga 'Scheduled', sudah dilengkapi dengan alur kerja yang telah dirancang secara lengkap. Cukup masukkan konten Anda dan mulailah bekerja

📊 Kolom Kustom yang melacak format, tahap funnel, dan prioritas SEO: Anda dapat dengan cepat menyaring berdasarkan jenis aset (misalnya, blog, halaman arahan), melihat di mana aset tersebut berada dalam funnel (TOFU, MOFU, BOFU), dan memprioritaskan berdasarkan peluang pencarian

📅 Tampilan kalender seret dan lepas untuk visibilitas real-time: Beralih dari Daftar ke Kalender secara instan. Lihat apa yang akan dipublikasikan kapan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana hal itu selaras dengan kampanye Anda

Buat Rencana Konten Situs Web Anda untuk Kesuksesan dengan ClickUp

Sebagian besar rencana konten situs web dimulai dengan antusiasme tinggi dan daftar periksa … dan berakhir dengan folder penuh dokumen setengah jadi, tenggat waktu yang terlewat, dan tidak ada visibilitas tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa.

Itulah tepatnya mengapa ClickUp ada. Ini adalah sumber kebenaran tunggal untuk rencana konten situs web Anda. Strategi konten Anda tidak tersebar di berbagai alat. Kata kunci relevan tidak tersembunyi di spreadsheet. Aset konten tidak tersebar di berbagai folder.

Perlu merancang studi kasus? Buka Dokumen. Ingin melihat apa yang akan dipublikasikan minggu depan? Periksa Kalender Anda. Penasaran mengapa blog tersebut belum melewati tahap 'Review'? Papan akan menunjukkannya dalam sekejap. Anda bahkan dapat melacak tujuan nyata tanpa membuka tab lain.

Dan bagian terbaiknya? Anda tidak perlu membangunnya dari nol. Anda mendapatkan akses ke templat yang sudah jadi dengan alur kerja yang siap pakai, sehingga Anda bisa langsung mulai melakukan.

Daftar ke ClickUp untuk mengubah rencana konten Anda dari 'kita benar-benar perlu terorganisir' menjadi 'wow, kita bahkan sudah di depan jadwal. '