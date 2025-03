Platform Kolaborasi Konten Teratas di Tahun 2025

Masih ingat dengan kampanye 'Dream Crazy' dari Nike? Berpusat pada iklan yang kuat yang dinarasikan oleh Colin Kaepernick yang menampilkan atlet seperti Serena Williams dan LeBron James, iklan ini memamerkan pencapaian mereka yang luar biasa dan mendorong pemirsa untuk bertahan melawan rintangan. Kampanye ini, seperti yang diharapkan, menjadi viral di media sosial.

Namun, bisakah Anda membayangkan pekerjaan di balik layar yang dilakukan di baliknya? Berkoordinasi dalam hal naskah, video, media sosial, siaran pers, dan banyak lagi, pasti membutuhkan keterampilan kolaborasi dan manajemen yang hebat. Meskipun Anda tidak memproduksi iklan bernilai jutaan dolar dengan legenda olahraga, Anda tahu jenis komunikasi dan kolaborasi waktu nyata yang digunakan untuk membuat dokumen penting dan pesan dengan visibilitas tinggi.

Perangkat lunak kolaborasi konten dirancang untuk mengatasi masalah ini secara langsung. Perangkat lunak ini menyediakan hub pusat untuk semua konten Anda, menyederhanakan komunikasi, dan membantu Anda melacak kemajuan. Alih-alih berurusan dengan email yang berantakan dan dokumen yang tersebar, Anda mendapatkan pandangan yang jelas dan terorganisir tentang proyek Anda.

Saya telah menghabiskan banyak waktu untuk menjelajahi berbagai platform kolaborasi konten. Berdasarkan pengalaman langsung saya dan penelitian yang dilakukan oleh tim ClickUp, saya telah menyusun daftar 15 alat kolaborasi konten teratas. Alat-alat ini bisa membantu Anda mengelola proyek Anda dengan lebih efektif, seperti halnya untuk kampanye seambisius Nike.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Platform Kolaborasi Konten?

Banyak pilihan yang tersedia, membuat memilih platform kolaborasi konten yang tepat menjadi tantangan. Anda ingin menemukan alat yang sesuai dengan kebutuhan alur kerja tim pemasaran Anda.

Untuk membantu Anda membuat pilihan terbaik, berikut ini panduannya:

**Bagaimana alat ini menangani kontrol versi? Pikirkan tentang betapa pentingnya melacak perubahan dan pembaruan untuk proyek Anda. Carilah fitur yang memungkinkan Anda melihat, mengembalikan, dan mengelola versi dokumen. Jika tim Anda secara teratur meninjau dan memperbarui konten, platform dengan kontrol versi yang kuat akan membantu mencegah kesalahan dan memastikan semua orang bekerja pada versi terbaru **Dapatkah Anda berkolaborasi secara real time? Identifikasi apakah tim Anda perlu bekerja sama dalam proyek secara real time. Periksa apakah platform mendukung pengeditan simultan dan pembaruan langsung. Misalnya, jika Anda perlu melakukan brainstorming ide atau melakukan perubahan cepat, alat dengan fitur real-time yang solid akan membuat semua orang berada di halaman yang sama dan mengurangi kebingungan **Apakah platform ini terintegrasi dengan alat yang sudah ada? Nilai seberapa baik platform ini terintegrasi dengan alat yang Anda gunakan saat ini. Buat daftar perangkat lunak yang sudah Anda gunakan dan temukan platform yang terhubung dengan mulus dengan perangkat lunak tersebut. Jika tim Anda menggunakan Slack untuk komunikasi, platform yang terintegrasi dengan Slack akan memudahkan untuk menjaga diskusi dan dokumen tetap sinkron **Apakah mudah digunakan? Mulailah dengan menentukan seberapa mudah platform tersebut digunakan oleh tim Anda. Carilah fitur yang sesuai dengan tugas harian Anda. Misalnya, jika tim Anda terbiasa dengan berbagi file yang sederhana, platform dengan antarmuka yang rumit dapat memperlambat produktivitas, bukannya meningkatkannya Apakah dapat diakses di perangkat seluler? Pertimbangkan seberapa sering tim Anda perlu mengakses platform dari perangkat seluler. Pilihlah alat dengan dukungan seluler yang kuat jika tim Anda bekerja dari jarak jauh atau sering bepergian. Misalnya, jika tim Anda perlu melakukan pembaruan saat bepergian, platform dengan aplikasi seluler yang sangat baik akan membuat alur kerja Anda tidak terganggu

Setelah Anda dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Anda dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam proses kolaborasi konten Anda saat ini untuk mempersempit persyaratan spesifik yang membutuhkan sistem atau platform baru.

15 Platform Kolaborasi Konten Terbaik

Kami telah mengidentifikasi 15 platform kolaborasi konten terbaik yang perlu dipertimbangkan pada tahun 2024-masing-masing menawarkan fitur unik untuk meningkatkan kerja sama tim, menyederhanakan tugas, dan mendorong hasil yang luar biasa.

1. ClickUp (Terbaik untuk pembuatan, pengelolaan, dan kolaborasi konten)

Jika Anda seperti saya, menyeimbangkan beberapa proyek konten secara bersamaan, ClickUp akan segera menjadi platform andalan Anda. Dari ide konten hingga persetujuan akhir, ClickUp adalah alat manajemen proyek yang komprehensif untuk merampingkan setiap tahap pembuatan konten proses.

Dengan Dokumen ClickUp anda bisa membuat, berbagi, dan berkolaborasi pada dokumen secara real time. Saya merasa sangat berguna untuk menyusun postingan blog, merencanakan kalender konten, dan berkolaborasi dengan editor.

Menulis dan mengedit secara real time bersama tim Anda di ClickUp Docs

Anda bisa mengintegrasikan dokumen ini dengan alur kerja Anda untuk memastikan bahwa dokumen ditautkan ke tugas yang bisa ditindaklanjuti, sehingga semua orang tetap selaras. Hub Dokumen membantu mengatur dan menemukan informasi dengan cepat, sementara kontrol privasi mengamankan konten sensitif.

Berikut ini beberapa tips berdasarkan pengalaman saya dengan fitur ini:

Tingkatkan dokumen Anda dengan menyematkan video dan gambar untuk menyediakan konten yang kaya dan interaktif yang melibatkan tim Anda

Tetapkan berbagai tingkat akses (lihat, komentar, edit) untuk anggota tim yang berbeda untuk memastikan orang yang tepat memiliki tingkat kontrol yang sesuai

Tautkan dokumen terkait satu sama lain menggunakan Hubungan ClickUp untuk membuat pranalabasis pengetahuan atau kumpulan dokumentasi proyek ClickUp Brain adalah fitur lain yang menonjol. Alat bantu AI yang canggih ini dapat beradaptasi dengan berbagai peran dan persyaratan pekerjaan. Alat ini membantu membuat, mengelola, dan menyempurnakan konten di dalam tim.

Saat menghadapi hambatan kreatif, hasilkan ide menggunakan ClickUp Brain

ClickUp Brain dapat menghasilkan konten berkualitas tinggi berdasarkan masukan Anda, sehingga membantu memulai proses penulisan. Fitur ini sangat berguna bagi tim yang bekerja dengan tenggat waktu yang ketat atau saat mengalami kebuntuan kreatif, sehingga memungkinkan pembuatan konten yang lebih cepat dengan upaya manual yang lebih sedikit.

Fitur terbaik ClickUp

Gunakan Manajemen Proyek ClickUp dengan ClickUp Brain untuk menetapkan tugas, menetapkan tenggat waktu, dan memantau kemajuan. Integrasi ini memastikan bahwa proyek konten selaras dengan tujuan dan jadwal tim secara keseluruhan

Gunakan saran AI untuk meningkatkan konten dan menyempurnakan penulisan, memastikan produk akhir menarik dan bebas dari kesalahan

Mengelola tugas, jadwal, dan kalender konten di satu tempat

Gunakan Daftar Periksa ClickUp untuk tim teknologi Anda agar mereka tidak melewatkan detail apa pun

Catat dengan cepat ide-ide yang ingin Anda presentasikan pada rapat pemasaran media sosial berikutnya atau gunakan Buku Catatan ClickUp untuk mencatat notulensi rapat

Gunakan Deteksi Kolaborasi ClickUp untuk pembaruan waktu nyata, seperti saat orang lain mengetik, menambahkan komentar, atau melihat tugas

Edit dokumen bersama di seluruh platform dan tetap diperbarui dengan ClickUp Instant Collaboration Detection

Keterbatasan ClickUp

Tidak ada tampilan tabel di aplikasi seluler (belum ada)

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tidak Terbatas : $7/bulan per pengguna

: $7/bulan per pengguna Bisnis : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Perusahaan : Hubungi untuk harga

: Hubungi untuk harga Klik Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan harga $7 per anggota Workspace per bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (9.700+ ulasan)

4.7/5 (9.700+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Inilah yang terjadi Sid Babla, Koordinator Program Kesejahteraan untuk Pusat Kesehatan Mahasiswa Dartmouth College, mengatakan tentang ClickUp:

"Kami menggunakan ClickUp untuk mengelola dan melacak jalur pembuatan konten media sosial dan digital kami. Hal ini memungkinkan kami untuk melihat status setiap bagian konten (sedang dalam proses, perlu pengeditan, dijadwalkan, dll.) bersama dengan siapa perancang utamanya. Hal ini juga menghilangkan semua komunikasi email bolak-balik karena bagian komentar untuk setiap tugas dapat digunakan untuk membahas dan mendelegasikan tugas/langkah selanjutnya (melayani kebutuhan untuk melacak dan menindaklanjuti siklus pembuatan konten kami). ClickUp telah mengurangi kebutuhan komunikasi email dan menyederhanakan kolaborasi untuk tim pembuatan konten kami. Kami sekarang dapat beralih dari ide/brainstorming ke draf pertama hingga 2-3x lebih cepat Sid Babla , Koordinator Program Kesejahteraan untuk Pusat Kesehatan Mahasiswa Dartmouth College

2. Bitrix24 (Terbaik untuk CRM)

via Bitrix24 Bitrix24 adalah platform komprehensif yang memungkinkan kolaborasi konten. Platform ini menawarkan alat untuk proyek dan manajemen pemasaran konten , CRM, dan komunikasi. Ini adalah pilihan yang bagus jika Anda mencari solusi tunggal untuk mengelola berbagai aspek bisnis Anda.

Saya menghargai fitur intranet sosial Bitrix24, yang mendorong komunikasi dan kolaborasi tim dalam suasana yang lebih informal.

Fitur terbaik Bitrix24

Membuat dan mengedit bersama dokumen secara online, mengelola dan berbagi file Anda dalam penyimpanan awan yang aman

Bertukar umpan balik dan file dengan cepat melalui obrolan dan panggilan video

Jadwalkan acara dan atur pertemuan dalam platform

Keterbatasan Bitrix24

Sangat terbatas untuk pengguna biasa. Hanya admin super yang bisa mengubah beberapa pengaturan

Antarmukanya bisa terasa berantakan dan berlebihan

Harga Bitrix24

**Gratis

Dasar: $49/bulan untuk lima pengguna

$49/bulan untuk lima pengguna Standar: $99/bulan untuk 50 pengguna

$99/bulan untuk 50 pengguna Profesional: $199/bulan untuk 100 pengguna

$199/bulan untuk 100 pengguna Enterprise250: $399/bulan untuk 250 pengguna

*Harga diambil dari sumber eksternal

Peringkat dan ulasan Bitrix24

G2: 4.1/5 (530+ ulasan)

4.1/5 (530+ ulasan) Capterra: 4.2/5 (850+ ulasan)

3. Citrix Sharefile (Terbaik untuk dokumen penandatanganan elektronik)

melalui Citrix Citrix ShareFile adalah alat kolaborasi konten yang dirancang khusus untuk menangani informasi sensitif. Enkripsi tingkat bank memastikan data Anda selalu terlindungi. Saya merekomendasikan platform ini jika Anda menandatangani banyak kontrak digital atau sering membutuhkan tanda tangan klien.

ShareFile merupakan alat yang sangat baik untuk bertukar dokumen rahasia dengan klien. Opsi penyimpanan dan berbagi yang aman adalah yang terbaik.

Fitur terbaik Citrix Sharefile

Menampung semua daftar permintaan dokumen, file, tugas, dan komentar di satu tempat terpusat untuk perputaran yang lebih cepat

Sisipkan tautan ke file, unggah dan kirim file baru, dan minta file langsung dari pesan Microsoft Outlook atau Gmail

Temukan dengan mudah percakapan, file, tugas, dan komentar khusus proyek agar tetap sinkron

Melihat dan menandatangani dokumen di alat aman yang sama tanpa perlu mencetak, memindai, atau mengirimnya melalui email

Keterbatasan Citrix Sharefile

Sering terjadi kesalahan dan gangguan pada fitur pengunggahan file

Penundaan sinkronisasi, terutama dengan file yang besar

Harga Citrix Sharefile

Tingkat Lanjut : $17,60/bulan per pengguna

: $17,60/bulan per pengguna Premium : $27,50/bulan per pengguna

: $27,50/bulan per pengguna Keunggulan Industri : $45,83/bulan per pengguna

: $45,83/bulan per pengguna Ruang Data Virtual: $75/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Citrix Sharefile

G2: 4.2/5 (1400+ ulasan)

4.2/5 (1400+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (390+ ulasan)

4. Dropbox (Terbaik untuk berbagi file)

melalui Dropbox Dropbox identik dengan berbagi file, dan untuk alasan yang bagus. Dropbox adalah salah satu platform yang paling ramah pengguna, sehingga memudahkan untuk berbagi file, berkolaborasi dalam dokumen, dan menyimpan konten dengan aman. Anda dapat menggunakan Dropbox untuk berbagi file besar dengan klien dan berkolaborasi pada draf konten dengan anggota tim.

Fitur terbaik Dropbox

Berkolaborasi, mengedit, dan berbagi konten dengan mudah

Mengerjakan dokumen secara bersamaan dengan beberapa anggota tim untuk meningkatkan efisiensi

Gunakan integrasi aplikasi untuk Slack dan Zoom dari dalam platform

Keterbatasan Dropbox

Sinkronisasi mungkin sedikit lambat, membuat Anda menunggu saat Anda sedang terburu-buru

Penyimpanan awan mungkin tidak seefisien yang dibutuhkan untuk kasus penggunaan tertentu

Harga Dropbox

Plus : $11,99/bulan per pengguna

: $11,99/bulan per pengguna Esensial : $19,99/bulan per pengguna

: $19,99/bulan per pengguna Bisnis : $18/bulan per pengguna

: $18/bulan per pengguna Business Plus: $30/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Dropbox

G2: 4.4/5 (27.000+ ulasan)

4.4/5 (27.000+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (21.000+ ulasan)

Baca juga: 10 Alternatif dan Pesaing Dropbox Paper Terbaik 2024

5. Box (Terbaik untuk manajemen konten perusahaan)

via Kotak Box adalah platform berbasis cloud yang dirancang untuk manajemen dan kolaborasi konten perusahaan. Platform ini sangat cocok untuk organisasi besar dengan konten yang kompleks kolaborasi proyek kebutuhan. Box adalah alat yang sangat baik untuk mengelola konten dalam jumlah besar, terutama ketika kepatuhan dan langkah-langkah keamanan yang ketat diperlukan.

Fitur terbaik Box

Dapatkan fitur-fitur keamanan tingkat lanjut untuk manajemen konten

Edit dokumen dan tinggalkan komentar untuk tim Anda secara real time

Integrasi dengan lebih dari 1.500 aplikasi, termasuk Google Workspace dan Microsoft Office

Keterbatasan kotak

Latensi tinggi dalam berbagi atau mengunggah file besar

Terkadang, ada penundaan dalam sinkronisasi file, yang menyebabkan masalah

Harga kotak

Bisnis : $18,42/bulan per pengguna

: $18,42/bulan per pengguna Bisnis Plus : $31,41/bulan per pengguna

: $31,41/bulan per pengguna Perusahaan: $43,34/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Box

G2: 4.2/5 (4.900+ ulasan)

4.2/5 (4.900+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (5.400+ ulasan)

6. Amazon WorkDocs (Terbaik untuk integrasi dengan ekosistem AWS)

via Amazon Amazon WorkDocs adalah platform kolaborasi konten yang aman yang dirancang untuk bekerja secara mulus dengan ekosistem AWS. Jika organisasi Anda banyak berinvestasi di Amazon Web Services, WorkDocs sangat cocok. Saya telah menggunakan WorkDocs dengan layanan AWS lainnya, dan integrasinya sangat mulus.

Fitur terbaik Amazon WorkDocs

Mengenkripsi konten Anda dengan aman saat transit dan saat diam di infrastruktur awan global AWS

Tetap terhubung dengan tim internal dan pengguna eksternal dengan penyimpanan dan berbagi file yang aman

Mengintegrasikan WorkDocs dengan aplikasi dan proses yang ada untuk mengelola konten sesuai keinginan Anda

Keterbatasan Amazon WorkDocs

Lebih dari satu orang tidak dapat mengedit dokumen pada saat yang bersamaan

Sering terjadi gangguan saat menyimpan dan mengunggah file

Harga Amazon WorkDocs

Menawarkan struktur harga bayar sesuai pemakaian, artinya Anda hanya membayar untuk pengguna dan penyimpanan yang Anda gunakan. Di sebagian besar wilayah, biayanya $5 per pengguna per bulan, yang mencakup penyimpanan 1 TB untuk setiap pengguna. Pengguna baru bisa menggunakan uji coba gratis 30 hari untuk mencoba WorkDocs hingga 50 pengguna dan penyimpanan 1 TB per pengguna.

Peringkat dan ulasan Amazon WorkDocs

G2: 4.1/5 (30+ ulasan)

4.1/5 (30+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

7. M-Files (Terbaik untuk manajemen dokumen dan kepatuhan)

via M-File M-Files adalah platform kolaborasi konten yang dirancang untuk bisnis yang harus mengelola dokumen dengan persyaratan kepatuhan yang ketat. Saya merasa M-Files sangat berguna dalam industri seperti hukum dan keuangan, di mana manajemen dokumen dan kepatuhan sangat penting.

Fitur terbaik M-Files

Mengatur dan menemukan dokumen berdasarkan metadata

Menulis bersama, menyetujui, atau menandatangani file 'sumber kebenaran' yang disatukan dengan klien Anda

Menghemat waktu dan uang TI dengan membuat alur kerja tertanam dengan kontrol, aturan, dan perutean waktu nyata yang tersedia untuk semua pengguna yang berwenang

Keterbatasan M-Files

Kurva pembelajaran yang lebih curam

Kecepatan pemrosesan yang lambat di cloud

Harga M-Files

Harga khusus

Peringkat dan ulasan M-Files

G2: 4.3/5 (140+ ulasan)

4.3/5 (140+ ulasan) Capterra: 4.3/5 (180+ ulasan)

8. BoostHQ (Terbaik untuk pembelajaran dan pertukaran pengetahuan)

melalui BoostHQ BoostHQ adalah platform berbagi pengetahuan yang dikembangkan oleh Skyprep. Lengkap dengan perpustakaan sumber daya terpusat dan alat untuk merekrut ahli bidang tertentu, platform ini sangat berguna dalam pengaturan kerja jarak jauh.

Saya suka karena platform ini berfokus pada pembelajaran dan pertukaran pengetahuan, bukan hanya terbatas pada pembuatan dan berbagi konten. Secara teratur menghasilkan laporan untuk membantu Anda mengidentifikasi kebutuhan sistem pelatihan Anda.

Fitur terbaik Boost HQ

Memungkinkan karyawan untuk berbagi pemikiran dan pengalaman mereka, menangkap dan menyimpan pengetahuan mereka untuk referensi di masa depan dengan fitur seperti komentar dan Tanya Jawab

Atur konten Anda berdasarkan Grup, Kategori, dan Tag, sehingga lebih mudah untuk mengakses informasi saat dibutuhkan

Bagikan konten pembelajaran dengan mudah seperti alat bantu kerja, panduan prosedural, atau tutorial dari mana saja secara virtual

Meningkatkan keterbatasan kantor pusat

Mendaftarkan kelompok besar orang perlu dilakukan dalam pengelompokan 500 orang, yang dapat membatasi organisasi yang lebih kecil

Harga Boost HQ

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Boost HQ

G2: Tidak ada ulasan yang cukup

Tidak ada ulasan yang cukup Capterra: 4.8/5 (150+ ulasan)

9. Microsoft OneDrive (Terbaik untuk pengguna Microsoft Office)

melalui Microsoft Microsoft OneDrive for Business adalah platform kolaborasi konten yang tepat untuk organisasi yang sudah menggunakan Microsoft Office. Platform ini terintegrasi erat dengan alat bantu seperti Word, Excel, dan PowerPoint, sehingga memudahkan untuk berkolaborasi pada dokumen secara real time. Saya telah menggunakan OneDrive for Business secara ekstensif, dan integrasinya dengan Microsoft Office tidak ada duanya.

Fitur terbaik Microsoft OneDrive

Berintegrasi tanpa hambatan dengan aplikasi Microsoft Office

Berkolaborasi pada dokumen Office secara real time

Berbagi file dengan aman di dalam dan di luar organisasi Anda

Keterbatasan Microsoft OneDrive

Fitur kolaborasi terbatas untuk dokumen non-Office

Biaya lebih tinggi untuk fitur-fitur canggih

Harga Microsoft OneDrive

OneDrive untuk Bisnis : $4,95/bulan per pengguna

: $4,95/bulan per pengguna Microsoft Business 365 Basic : $1,73/bulan per pengguna

: $1,73/bulan per pengguna Microsoft Business 365 Standard: $9,18/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Microsoft OneDrive

G2: 4.3/5 (9.500+ ulasan)

4.3/5 (9.500+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (11.000+ ulasan)

10. Confluence (Terbaik untuk manajemen pengetahuan dan kolaborasi)

via Atlassian Atlassian's Confluence adalah platform kolaborasi konten untuk manajemen pengetahuan dan kolaborasi tim . Ini dirancang untuk tim pengembangan perangkat lunak, tetapi juga berguna untuk mengelola proyek konten dan berkolaborasi dalam dokumentasi.

Fitur terbaik Confluence

Buat konten dengan alat serbaguna seperti papan tulis, pesan video, dan fitur dokumentasi

Undang tim Anda untuk berbagi dan berkolaborasi dengan pengeditan waktu nyata dan komentar langsung

Sematkan dan edit konten dari alat lain yang sudah Anda gunakan, seperti file desain, repositori kode, spreadsheet, dan lainnya

Keterbatasan Confluence

Mengekspor dokumen dalam berbagai format bisa jadi sulit

Fitur pencarian bisa terlihat rumit bagi beberapa pengguna

Harga pertemuan

Gratis

Standar : $ 4,89/bulan per pengguna

: $ 4,89/bulan per pengguna Premium: $8,97/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Confluence

G2: 4.1/5 (3.700+ ulasan)

4.1/5 (3.700+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (3.400+ ulasan)

11. Notion (Terbaik untuk ruang kerja dan kolaborasi all-in-one)

via Gagasan Notion adalah ruang kerja lengkap yang menggabungkan pencatatan, manajemen tugas, dan kolaborasi konten. Sangat ideal untuk tim yang membutuhkan platform fleksibel untuk mengelola proyek konten dan berkolaborasi pada dokumen. Ini bisa bermanfaat saat mengatur ide konten, berkolaborasi pada draf, dan mengelola kalender konten, dan ini adalah alat serbaguna untuk tim mana pun.

Fitur terbaik Notion

Memantau status beberapa proyek dengan mudah dalam berbagai tahap

Dapatkan gambaran umum tingkat tinggi dan prioritaskan tugas Anda secara visual menggunakan Kalender dan Papan Kanban

Buat kustomisasitemplate untuk konten alur kerja

Batasan pengertian

Beberapa pengguna melaporkan bahwa ini sangat lambat jika Anda menggunakannya untuk menyimpan banyak data, seperti 2000+ halaman

Antarmukanya berantakan dan membingungkan bagi banyak pengguna

Harga Notion

Gratis

Plus : $12/bulan per kursi

: $12/bulan per kursi Bisnis: $18/bulan per kursi

Peringkat dan ulasan gagasan

G2: 4.7/5 (5.700+ ulasan)

4.7/5 (5.700+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (2.200+ ulasan)

12. Google Drive (Terbaik untuk penyimpanan awan dan kolaborasi)

via Google Drive Google Drive adalah layanan penyimpanan awan dan berbagi file yang dikembangkan oleh Google. Layanan ini memungkinkan penyimpanan, akses, dan berbagi file dari perangkat apa pun yang memiliki koneksi internet. Antarmuka yang mudah digunakan dan integrasi dengan layanan Google lainnya seperti Gmail, Documents, dan Spreadsheet menjadikannya pilihan populer untuk penggunaan pribadi dan profesional.

Pengeditan bersama secara real-time merupakan fitur unggulan Google Drive yang secara signifikan meningkatkan kolaborasi konten tanpa hambatan.

Fitur terbaik Google Drive

Integrasikan dengan Dokumen, Spreadsheet, dan Slide untuk membuat konten dan berkolaborasi dengan lebih efektif secara real time

Meniadakan kebutuhan akan kontrol versi dan mengurangi risiko pengeditan yang saling bertentangan, sehingga memudahkan tim untuk bekerja sama secara efisien dan efektif

Menyimpan, berbagi, dan berkolaborasi pada file dan folder dari perangkat seluler, tablet, atau komputer Anda

Keterbatasan Google Drive

Beberapa pengguna melaporkan adanya kesalahan dalam pemformatan dokumen

Menautkan ke folder internal menjadi membingungkan

Sinkronisasi video dan file cloud yang lambat dengan versi desktop

Harga Google Drive

Personal:* Tanpa biaya

Pemula Bisnis : $1,63/bulan per pengguna

: $1,63/bulan per pengguna Standar Bisnis : $8,78/bulan per pengguna

: $8,78/bulan per pengguna Business Plus: $16,46/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Google Drive

Gartner: 4,6/5 (8.000+ ulasan)

4,6/5 (8.000+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (27.000+ ulasan)

13. Wordable (Terbaik untuk integrasi WordPress tanpa hambatan)

via Dapat diucapkan Wordable adalah aplikasi online untuk manajer dan editor konten. Bagi siapa pun yang bekerja dengan WordPress, Wordable adalah aplikasi yang harus dimiliki. Aplikasi ini dapat menyederhanakan proses mengekspor Google Docs ke WordPress, HubSpot, dan Medium, sehingga menghemat banyak waktu dan kerumitan.

Fitur terbaik Wordable

Mengekspor konten Anda dari Google Docs ke WordPress hanya dengan satu klik

Secara otomatis mengunduh, mengompresi, dan memformat gambar Anda ke dalam postingan blog Anda

Hilangkan waktu dan upaya yang dihabiskan untuk menyalin-tempel dan memformat dengan pelestarian format konten otomatis

Keterbatasan kata

Alat ini dikhususkan untuk WordPress, jadi jika Anda menggunakan CMS lain, Wordable tidak akan banyak membantu

Anda harus menyiapkan Google Docs untuk mendapatkan hasil maksimal dari Wordable, yang mungkin menjadi batasan bagi beberapa tim

Harga Wordable

Penggemar: Gratis

Gratis Dasar : $29/tahun

: $29/tahun Pro : $149/tahun

: $149/tahun Premium: $349/tahun

Peringkat dan ulasan yang dapat diucapkan

G2: 3.5/5 (12+ ulasan)

3.5/5 (12+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (80+ ulasan)

14. Bit.ai (Terbaik untuk dokumen interaktif)

via Bit.ai Bit.ai adalah platform kolaborasi untuk dokumen dalam berbagai format. Platform ini menarik perhatian saya karena memodernisasi kolaborasi dokumen . Jika tim Anda perlu membuat dokumen interaktif dengan media yang kaya, Bit.ai adalah salah satu alat terbaik. Saya merasa sangat berguna untuk presentasi dan proposal.

Fitur terbaik Bit.ai

Menyematkan video, spreadsheet, dan media lainnya, membuat dokumen Anda jauh lebih menarik

Cari sumber daya digital di perpustakaan konten Anda menggunakan kata kunci, judul, dan deskripsi

Mempercepat pembuatan konten dengan AI dan templat dokumen di berbagai kategori seperti layanan pelanggan, desain, pendidikan, SDM, dan lainnya

Keterbatasan Bit.ai

Meskipun Bit.ai sangat bagus untuk membuat dokumen interaktif, Bit.ai tidak sekuat pengeditan dokumen tradisional seperti beberapa alat lainnya

Platform ini mungkin terasa sedikit berlebihan pada awalnya karena jumlah fitur yang tersedia, jadi ada kurva pembelajaran yang terlibat

Harga Bit.ai

**Gratis

Pro : $12/bulan per anggota

: $12/bulan per anggota Bisnis: $ 20/bulan per anggota

Peringkat dan ulasan Bit.ai

G2: 4.0/5 (20+ ulasan)

4.0/5 (20+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

15. ProofHub (Terbaik untuk manajemen proyek dan tugas)

via Proofhub ProofHub adalah manajemen proyek all-in-one dan alat kolaborasi yang ideal untuk tim yang mengelola proyek konten dari awal hingga akhir.

Fitur terbaik ProofHub

Berkolaborasi pada aset kreatif, tinjau dan bagikan umpan balik dengan anotasi pada file secara real time

Mengundang kolaborator eksternal secara instan dan melacak perubahan dengan penyimpanan beberapa versi file

Jadwalkan dan langgan orang untuk pengumuman mengenai berbagai proyek dan bagikan ke timeline tim secara otomatis

Keterbatasan ProofHub

UI bisa sedikit tidak menentu

Notifikasi bisa sangat banyak, mengganggu, dan sulit dikelola

Harga ProofHub

Penting : $45/bulan

: $45/bulan Kontrol Utama: $89/bulan

Peringkat dan ulasan ProofHub

G2: 4.6/5 (90+ ulasan)

4.6/5 (90+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (100+ ulasan)

Pilih Perangkat Lunak Kolaborasi Konten Terbaik

Platform yang saya uji dan pilih bekerja dengan baik, memungkinkan pembuatan konten dan kolaborasi tim. Tetapi hanya sedikit dari mereka yang melampaui itu.

Saya lebih memilih perangkat yang menyederhanakan pembuatan konten, kolaborasi, dan manajemen proyek dengan keserbagunaan fitur dan integrasinya. Dalam hal ini, ClickUp menonjol. Tidak seperti kalender konten dasar atau platform berbagi dokumen, ClickUp menawarkan solusi komprehensif yang memenuhi kebutuhan tim dari semua ukuran.

Manajemen proyek terpusatnya membantu Anda menyimpan semua proyek konten di satu tempat. Anda bisa membuat alur kerja yang selaras dengan proses unik tim Anda. Apakah Anda mengikuti kalender editorial tradisional atau pendekatan yang lincah, ClickUp cukup fleksibel untuk beradaptasi. Coba ClickUp hari ini! Anda tidak akan menyesal.