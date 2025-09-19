Template Pemasaran Asana Gratis untuk Mengelola Kampanye

🔍 Tahukah Anda? 66% pemasar kurang percaya diri dalam kemampuan mereka untuk mencapai target pendapatan.

Angka itu cukup besar, terutama ketika waktu, uang, dan sumber daya menjadi taruhannya. Tanpa proses yang jelas atau pusat kendali, kampanye bisa gagal atau tidak mencapai potensi penuhnya. Inilah saatnya menggunakan templat pemasaran Asana.

Template siap pakai ini memungkinkan Anda merencanakan kampanye, mengelola tugas, menghemat waktu, dan tetap selaras dari awal hingga akhir. Dengan template pemasaran yang baik, semua orang tahu apa yang harus dilakukan, kapan, dan bagaimana. Hal ini memberikan fokus, konsistensi, dan kejelasan pada setiap kampanye, yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan.

Mari jelajahi templat pemasaran Asana terbaik untuk memastikan tim Anda sejalan dan bergerak ke arah yang sama. Dan jika Anda mencari sesuatu yang lebih intuitif, lebih terhubung, dan lebih mudah dilacak dalam jangka panjang, kami memiliki templat alternatif yang lebih cerdas dari ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia.

Templat Pemasaran Asana Sekilas

Apa yang Membuat Template Pemasaran Asana yang Baik?

Berikut ini hal-hal yang perlu Anda perhatikan saat memilih templat pemasaran Asana:

Tujuan kampanye dan KPI : Pilih templat dengan bagian yang jelas untuk menetapkan tujuan dan indikator kinerja kampanye. Hal ini memastikan tim tetap sejalan dan fokus pada hasil yang penting

Kejelasan alur kerja : Cari templat yang membagi semua pekerjaan menjadi tugas-tugas kecil yang dapat dilaksanakan. Hal ini memudahkan pelaksanaan dan menghindari kebingungan

Kelengkapan : Template pemasaran harus membantu Anda mengorganisir semua detail penting, seperti tanggal jatuh tempo kampanye, penanggung jawab, jenis proyek, dan lainnya. Hal ini meningkatkan pertanggungjawaban dan memastikan kemajuan yang lancar

Penyesuaian tujuan : Pilih templat yang dapat disesuaikan untuk email, media sosial, blog, dan lainnya, memastikan proses perencanaan yang lebih lancar di berbagai format

Data visual: Cari templat dengan papan, garis waktu, dan kalender untuk menampilkan data secara sekilas. Ini membantu tim melihat kemajuan dengan cepat dan merencanakan dengan lebih baik

🧠 Fakta Menarik: Pemasar yang terorganisir 674% lebih mungkin melaporkan kesuksesan dibandingkan rekan-rekan mereka yang kurang terorganisir. Dan templat pemasaran adalah cara termudah untuk mulai menjadi lebih terorganisir!

Template Asana Terbaik untuk Pemasaran

Jika Anda menghabiskan puluhan jam untuk menyiapkan setiap kampanye baru dari awal, maka kami memiliki templat pemasaran Asana yang tepat untuk membantu Anda. Gunakan templat ini untuk memangkas waktu penyiapan dan buat setiap kampanye menjadi yang terbaik yang pernah Anda kerjakan!

1. Template Rencana Proyek Pemasaran

melalui Asana

Mengelola proyek pemasaran multi-saluran menjadi lebih mudah dengan Template Rencana Proyek Pemasaran Asana. Template ini membantu Anda mendefinisikan tujuan pemasaran utama, merinci rencana untuk mencapainya, dan melacak data penting sepanjang proyek.

Dashboard menyediakan ringkasan visual tugas—tugas yang jatuh tempo, belum ditugaskan, sedang dikerjakan, dan telah selesai—untuk memeriksa detailnya dengan cepat.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Hubungkan tujuan, sumber daya, dan tonggak pencapaian dengan rencana Anda agar kampanye tetap selaras dengan tujuan pemasaran yang lebih luas

Buat alur kerja kustom untuk tim Anda agar rencana berjalan sesuai arah yang benar

Berkomunikasi dengan anggota tim di dalam templat menggunakan pesan untuk meningkatkan kolaborasi

🔑 Ideal untuk: Tim pemasaran, pemimpin proyek, dan manajer kreatif yang mencari kerangka kerja dasar untuk mengelola proyek pemasaran

2. Template Manajemen Kampanye Pemasaran

melalui Asana

Template Manajemen Kampanye Pemasaran oleh Asana mendukung kerja lintas fungsi yang diperlukan untuk mengelola kampanye dari tahap brainstorming hingga peluncuran. Dengan semua pekerjaan terpusat di satu tempat, template ini membantu mengoptimalkan alur kerja, mengurangi keterlambatan dalam serah terima tugas, dan memastikan setiap langkah dalam proses kampanye berjalan efisien.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Dapatkan gambaran menyeluruh tentang semua upaya pemasaran Anda dalam satu tempat. Pilih dari tampilan daftar, papan, garis waktu, kalender, dan alur kerja

Identifikasi ketergantungan tugas untuk menciptakan alur proses yang efisien

Sesuaikan dan perbarui strategi Anda dengan mudah seiring berjalannya kampanye

🔑 Ideal untuk: Tim pemasaran, manajer proyek, dan tim lintas fungsi yang ingin mengelola kampanye pemasaran dari awal hingga akhir

💡 Tips Pro: Integrasikan Asana dengan Slack atau Microsoft Teams untuk mendapatkan notifikasi tugas tanpa perlu berpindah platform. Hal ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi kelelahan akibat penggunaan banyak alat. Atau Anda dapat menggabungkan tugas, proyek, percakapan, dan dokumentasi Anda ke dalam satu platform melalui ClickUp! Kurangi penyebaran pekerjaan dan tingkatkan produktivitas!

3. Template Permintaan Kreatif

melalui Asana

Dari tahap awal hingga hasil akhir, Template Permintaan Kreatif Asana membantu menjaga proses produksi Anda tetap terorganisir dan efisien. Template ini memudahkan pengelolaan semua permintaan kreatif yang masuk di satu tempat, sehingga Anda dapat memantau prioritas dan memahami apa yang sedang dikerjakan tim Anda pada setiap saat.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Kumpulkan data lengkap tentang proyek kreatif melalui formulir terstruktur

Atur pemicu untuk mengotomatisasi pergerakan tugas dan menjaga alur yang lancar

Pantau persetujuan bersamaan dengan pekerjaan kreatif dan aset untuk visibilitas yang lebih baik

🔑 Ideal untuk: Tim kreatif, koordinator proyek, dan departemen pemasaran yang mencari templat terstruktur untuk menangani permintaan konten dan desain yang beragam

4. Template Kalender Media Sosial

melalui Asana

Apakah melacak konten media sosial perusahaan Anda terasa seperti tantangan? Mulai dari mengelola platform hingga menjadwalkan waktu posting, ada banyak hal yang perlu dikoordinasikan. Template Kalender Media Sosial dari Asana memudahkan Anda untuk tetap terorganisir dan konsisten.

Template ini membantu Anda menjadwalkan dan mengelola konten berdasarkan saluran, kampanye, dan lainnya. Bagian terbaiknya? Garis waktu yang jelas dan alur persetujuan membantu menjaga kehadiran media sosial yang profesional dan menarik.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Sertakan format konten dan saluran media sosial untuk organisasi yang lebih baik

Pantau tugas di berbagai tahap—dari ide hingga publikasi

Tambahkan ringkasan proyek dan detail terkait untuk memberikan gambaran lengkap

🔑 Ideal untuk: Manajer media sosial, tim konten, dan pemasar yang ingin membuat dan mengelola posting di berbagai platform

5. Template Peluncuran Pemasaran Produk

melalui Asana

Jaga detail peluncuran tetap jelas dan tim lintas fungsi tetap selaras dengan Template Peluncuran Pemasaran Produk Asana. Seiring mendekati peluncuran, tetapkan dengan jelas siapa yang bertanggung jawab atas apa dan kapan, serta jaga agar pemangku kepentingan tetap terkoordinasi.

Template ini membantu Anda merencanakan, melacak, dan mengelola setiap aspek peluncuran produk Anda seperti seorang profesional, sehingga Anda tidak perlu menunda tenggat waktu untuk meluncurkan produk yang sukses besar.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Atur konten media sosial untuk kampanye pemasaran produk menjelang peluncuran

Klasifikasikan aktivitas peluncuran berdasarkan tahap pembuatan di berbagai platform seperti media sosial dan iklan berbayar

Tetapkan aturan dan formulir untuk setiap tugas, seperti formulir untuk bahan referensi dan aturan untuk konten media sosial

🔑 Ideal untuk: Pemasar produk, tim peluncuran, dan manajer pemasaran yang ingin mengoptimalkan peluncuran produk yang terkoordinasi dan tepat waktu

6. Template Rencana Pemasaran Acara

melalui Asana

Rencana promosi acara memang rumit, tetapi mengelolanya tidak harus sulit. Template Rencana Pemasaran Acara dari Asana membantu Anda mengorganisir seluruh strategi pemasaran acara Anda di satu tempat.

Ini membantu Anda meningkatkan kehadiran dan keterlibatan dengan merencanakan promosi, merespons umpan balik dengan cepat, dan membuat proses persetujuan menjadi sederhana dan transparan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Bagi tugas menjadi perencanaan, promosi, hari H, dan tugas pasca acara

Pantau anggaran untuk setiap aktivitas agar tetap sesuai target

Berikan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti untuk aset seperti file gambar dan dokumen

🔑 Ideal untuk: Pemasar acara, tim merek, dan koordinator yang ingin mengelola promosi acara dari awal hingga akhir

7. Template Kalender Editorial

melalui Asana

Antara merancang ide konten, memproduksi aset untuk berbagai saluran, dan berkoordinasi antar tim, kampanye Anda membutuhkan pusat pengelolaan yang cerdas untuk mengelola semuanya. Template Kalender Editorial Asana memudahkan Anda merencanakan setiap langkah, mulai dari ideasi hingga publikasi.

Selain itu, templat ini membantu Anda melacak kemajuan konten, platform, jenis, dan status persetujuan di satu tempat, tanpa kerumitan mengelola beberapa spreadsheet.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Sederhanakan kolaborasi lintas fungsi dengan mengumpulkan tim media sosial, humas, dan pemasaran dalam satu platform

Organisir semua aset Anda menggunakan alat terintegrasi seperti Google Workspace dan Dropbox

Pantau ide konten baru dan tetap teratur dengan jadwal penerbitan Anda

🔑 Ideal untuk: Strategis konten, tim editorial, dan pemasar untuk mengelola alur konten di berbagai saluran

8. Template Perencanaan Acara

melalui Asana

Untuk memastikan upaya pemasaran acara Anda tetap pada jalur yang benar, Anda memerlukan rencana yang jelas yang mengintegrasikan semua tugas dan detail dalam satu tempat—mulai dari anggaran dan kontrak vendor hingga ketergantungan tugas dan daftar tugas pada hari acara. Template Perencanaan Acara dari Asana membantu Anda mengorganisir strategi kampanye acara secara keseluruhan, tetap fokus pada tujuan kampanye, dan bekerja lebih baik sebagai tim.

Ini memungkinkan Anda melacak rencana acara dan berkomunikasi dengan semua pihak yang terlibat. Nikmati fitur bawaan seperti garis waktu visual, tonggak pencapaian, pembaruan status, dan pelacakan vendor/tamu, semuanya diperkaya dengan integrasi dengan alat seperti Gmail, Slack, dan Outlook.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Otomatiskan perhitungan anggaran untuk tetap dalam batas yang ditetapkan

Libatkan anggota tim dan pemangku kepentingan untuk visibilitas dan akuntabilitas yang lebih baik

Tugaskan tugas dan tetapkan batas waktu di setiap bagian untuk merencanakan strategi Anda dari awal hingga akhir

🔑 Ideal untuk: Manajer pemasaran, tim, dan agensi untuk membuat rencana pemasaran yang jelas dan berorientasi pada tujuan

9. Template Rencana Proyek Desain

melalui Asana

Template Rencana Proyek Desain oleh Asana membuat manajemen proyek kreatif menjadi sederhana dan efisien. Template ini membagi pekerjaan menjadi bagian-bagian yang jelas dan tugas-tugas penting dengan batas waktu, sehingga semua orang tahu apa yang perlu dilakukan dan kapan.

Dirancang khusus untuk tim desain web, grafis, dan produk, templat ini memungkinkan Anda meluncurkan setiap kampanye dengan jelas dan konsisten dengan menetapkan alur kerja yang dapat diulang. Tugas-tugas diorganisir berdasarkan prioritas dan tahap, membantu tim Anda tetap selaras dari awal hingga akhir.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Evaluasi kemajuan dengan merencanakan tonggak penting dan langkah selanjutnya

Sertakan referensi desain teks dan gambar untuk editor dan penulis

Tambahkan grafik visual untuk melihat beban kerja, prioritas, dan detail penting dengan sekilas

🔑 Ideal untuk: Desainer, pemimpin kreatif, dan tim konten untuk mengelola proyek pemasaran yang terstruktur dan kreatif

10. Template Piagam Proyek

melalui Asana

Anda telah merancang inisiatif pemasaran yang hebat—tetapi bagaimana cara mengimplementasikannya? Di sinilah Template Charter Proyek dari Asana berperan. Template ini membantu Anda merinci detail kampanye penting seperti tujuan, cakupan, jadwal, dan sumber daya, sehingga pemangku kepentingan dapat dengan cepat memahami rencana tersebut. Template ini bahkan membantu Anda menghitung biaya proyek secara otomatis untuk menjaga transparansi anggaran kampanye.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Kumpulkan umpan balik real-time dari pemangku kepentingan melalui komentar

Lacak bagian mana dari dokumen yang telah disetujui dan siap untuk dilanjutkan

Lampirkan dokumen, gambar, atau video untuk memberikan konteks lengkap untuk setiap tugas

🔑 Ideal untuk: Tim pemasaran, pemimpin proyek, dan pemangku kepentingan untuk membangun dasar yang jelas untuk inisiatif pemasaran baru.

Batasan Asana

Meskipun templat pemasaran Asana membantu menjaga upaya, tim, dan tujuan Anda tetap selaras, templat ini mungkin tidak cocok untuk setiap tim. Berikut adalah beberapa batasan utama dari templat pemasaran Asana:

Variasi dan kemampuan template terbatas : Perpustakaan template untuk proyek pemasaran sangat dasar dan minim, hanya menawarkan beberapa titik awal. Bagi wirausaha tunggal atau tim kecil yang menggunakan paket Gratis, banyak template tidak dapat mengaktifkan fungsi penuh kecuali Anda upgrade ke paket berbayar

Antarmuka yang membingungkan : Asana terasa intuitif bagi pengguna berpengalaman, tetapi pemula mungkin kesulitan dengan Daftar, Papan Kanban, atau Diagram Gantt. Tanpa panduan yang jelas, tim mungkin tidak tahu harus mulai dari mana atau apa yang harus digunakan

Batasan templat tugas : Anda dibatasi hingga 10 templat tugas per proyek—batasan ini seringkali membuat frustrasi tim yang membutuhkan hasil kerja yang beragam atau SOP

Tidak ada pembagian tugas : Tugas di Asana hanya dapat ditugaskan kepada satu orang. Hal ini membatasi fleksibilitas saat kolaborasi atau cadangan diperlukan

Tugas duplikat : Jika suatu tugas melibatkan beberapa orang, pengguna harus membuat tugas terpisah untuk masing-masing. Hal ini membuat tampilan proyek menjadi berantakan dan menyulitkan pelacakan kemajuan

Keterbatasan berbagi: Template tugas tidak mudah dibagikan, dipindahkan, atau digunakan secara global, yang menghambat efisiensi

Template Asana Alternatif

Meskipun templat pemasaran Asana dapat menjadi titik awal yang berguna, templat ini sering menemui kendala ketika tim membutuhkan lebih dari sekadar daftar tugas—baik itu memperluas kampanye ke berbagai pemangku kepentingan, melacak anggaran, atau mengotomatisasi alur kerja yang berulang.

Di situlah ClickUp berperan. Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, ClickUp melampaui fitur dasar dengan templat yang sepenuhnya dapat disesuaikan, potensi otomatisasi tak terbatas, dan alat bawaan untuk anggaran, kolaborasi, dan pelaporan, sehingga kampanye Anda dapat dijalankan tepat waktu dan dalam skala besar.

Berikut adalah templat pemasaran ClickUp terbaik:

1. Template Rencana Pemasaran ClickUp

Dapatkan template gratis Tetapkan tujuan pemasaran, susun rencana aksi, dan lacak metrik dengan Template Rencana Pemasaran ClickUp

Rencana pemasaran yang dirancang dengan baik akan mengarahkan upaya Anda ke arah yang tepat, dan Template Rencana Pemasaran ClickUp memberikan struktur untuk menjaga tujuan dan tugas tetap selaras.

Template ini memandu Anda dengan peta jalan pemasaran yang jelas, yang menguraikan hasil kunci dan membantu Anda merancang rencana aksi yang jelas untuk mencapainya. Hasil disusun berdasarkan prioritas dan dampak, sehingga Anda tahu persis di mana harus fokus terlebih dahulu. Selain itu, indikator upaya dan kemajuan yang terintegrasi membuat pelacakan menjadi mudah.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat persona audiens untuk mengarahkan strategi pemasaran Anda

Tandai jenis tugas dan tingkat dampaknya untuk setiap item tindakan

Tetapkan dan sesuaikan jadwal dengan batas waktu untuk setiap tujuan dan hasil

🔑 Ideal untuk: Manajer proyek, tim pemasaran, dan freelancer yang mencari templat untuk membuat rencana pemasaran yang detail

Inilah yang dikatakan Chelsea Bennett, Manajer Engagement Merek di Lulu Press, tentang penggunaan ClickUp:

Platform manajemen proyek sangat penting bagi tim pemasaran, dan kami menyukai bahwa platform ini membantu kami tetap terhubung dengan departemen lain. Kami menggunakan ClickUp setiap hari, untuk segala hal. Platform ini sangat membantu tim kreatif kami dan telah membuat alur kerja mereka lebih baik dan efisien.

Platform manajemen proyek sangat penting bagi tim pemasaran, dan kami menyukai bahwa platform ini membantu kami tetap terhubung dengan departemen lain. Kami menggunakan ClickUp setiap hari, untuk segala hal. Platform ini sangat membantu tim kreatif kami dan telah membuat alur kerja mereka lebih baik dan efisien.

2. Template Pengelolaan Kampanye Pemasaran ClickUp

Dapatkan template gratis Buat kampanye yang menarik dan pantau hasilnya dengan Template Manajemen Kampanye Pemasaran ClickUp

Dapatkan kombinasi sempurna antara organisasi dan kolaborasi dengan Template Manajemen Kampanye Pemasaran ClickUp. Template ini membantu Anda mengelola berbagai aspek kampanye dari satu tempat.

Template ini mencakup pelacak yang disesuaikan dengan kebutuhan kampanye, seperti pelacak anggaran dan media sosial, untuk membantu mengorganisir metrik kunci secara efektif. Selain itu, tab referensi menyimpan dokumen penting seperti profil audiens, pedoman merek, dan detail produk untuk akses yang mudah.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tambahkan detail fase kampanye, jenis hasil, dan saluran pemasaran menggunakan Bidang Kustom ClickUp

Buat peta jalan yang jelas di seluruh saluran untuk membangun koneksi yang kuat dengan audiens

Tetapkan tujuan yang dapat ditindaklanjuti dan diukur, lalu bagi menjadi tugas-tugas ClickUp yang dapat dikelola

🔑 Ideal untuk: Tim pemasaran, manajer kampanye, dan agensi yang mencari struktur terorganisir untuk menjalankan kampanye pemasaran

📮 ClickUp Insight: 78% responden survei kami membuat rencana detail sebagai bagian dari proses penetapan tujuan mereka. Namun, secara mengejutkan, 50% di antaranya tidak melacak rencana tersebut dengan alat khusus. 👀 Dengan ClickUp, Anda dapat dengan mudah mengubah tujuan menjadi tugas yang dapat dilaksanakan, memungkinkan Anda menaklukkannya langkah demi langkah. Selain itu, dasbor tanpa kode kami memberikan representasi visual yang jelas tentang kemajuan Anda, menampilkan kemajuan Anda dan memberikan Anda lebih banyak kontrol dan visibilitas atas pekerjaan Anda. Karena "berharap yang terbaik" bukanlah strategi yang andal. 💫 Hasil Nyata: Pengguna ClickUp mengatakan mereka dapat menangani ~10% lebih banyak pekerjaan tanpa merasa kelelahan.

3. Template Rencana Kampanye ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan, lacak, dan optimalkan kampanye pemasaran Anda dengan Template Rencana Kampanye ClickUp

Template Rencana Kampanye ClickUp memudahkan Anda dalam merencanakan, mengorganisir, dan melacak kampanye pemasaran. Template ini dilengkapi dengan bidang khusus untuk mencatat kepala kampanye, tim, anggaran, kemajuan, dan lainnya, sehingga rencana Anda menjadi lengkap dan mudah dikelola.

Template ini memungkinkan Anda mengelompokkan tugas berdasarkan jenis kampanye—produk, media sosial, iklan berbayar, atau kesadaran merek—sehingga Anda dapat menyesuaikan setiap proses dalam rencana pemasaran Anda dengan tujuan Anda. Selain itu, daftar periksa dan subtugas membantu mempermudah setiap langkah pelaksanaan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tetapkan anggaran untuk setiap rencana dan aktivitas, dan pantau anggaran tersebut sepanjang masa kampanye

Tentukan hubungan antara aktivitas pemasaran menggunakan ClickUp Task Dependencies

Sematkan tautan dari ruang kerja Anda untuk menambahkan sumber daya atau aset kampanye

🔑 Ideal untuk: Manajer pemasaran, pemimpin proyek, dan tim yang ingin mengadakan kampanye pemasaran terstruktur dan berorientasi pada tujuan

➡ Baca Lebih Lanjut: Alat AI Media Sosial untuk Pemasar

4. Template Rencana Konten Media Sosial ClickUp

Dapatkan template gratis Jaga aliran konten media sosial yang menarik dan konsisten dengan Template Rencana Konten Media Sosial ClickUp

Ingin cara yang efisien untuk merencanakan konten media sosial? Coba templat Rencana Konten Media Sosial ClickUp untuk menjaga konsistensi di semua platform. Templat ini mengintegrasikan semua elemen untuk menciptakan rencana konten yang jelas dan terikat waktu, cukup terstruktur untuk mengisi kalender Anda namun tetap fleksibel untuk menyesuaikan tren yang muncul secara spontan.

Template ini mencakup bagian-bagian yang menjelaskan ringkasan konten, penulis copy, desainer, dan platform media sosial. Indikator kemajuan menunjukkan seberapa banyak rencana yang telah diselesaikan, sehingga tim Anda tetap berada di jalur yang benar.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Daftar semua langkah yang relevan untuk mengorganisir rencana konten sebagai subtugas agar mudah dilacak

Sertakan teks keterangan dan tautan konten pada setiap entri

Tandai ketergantungan dan lampirkan file yang relevan untuk memastikan rencana konten yang konsisten

🔑 Ideal untuk: Manajer media sosial, tim konten, dan agensi yang ingin membangun kalender media sosial yang konsisten dan terorganisir

💡 Tips Pro: Tidak tahu cara meningkatkan rencana konten media sosial Anda untuk konversi yang lebih baik? Tanyakan kepada ClickUp Brain, asisten AI cerdas dan sadar konteks Anda, untuk saran dan dapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

5. Template Rencana Aksi Pemasaran ClickUp

Dapatkan template gratis Rancang strategi komprehensif untuk mempromosikan produk dan layanan Anda dengan Template Rencana Aksi Pemasaran ClickUp

Buat rencana pemasaran SMART dengan Template Rencana Aksi Pemasaran ClickUp. Template ini mengumpulkan semua elemen kunci dari rencana aksi pemasaran dalam satu tempat untuk fokus dan eksekusi yang lebih baik.

Template ini membantu Anda mengorganisir preferensi pelanggan melalui survei dan analisis untuk membangun profil pelanggan yang lengkap. Dengan detail yang terstruktur, template ini juga membantu Anda mengevaluasi upaya masa lalu dan saat ini untuk menyempurnakan strategi di masa depan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Bandingkan kinerja aktual dengan tujuan yang telah ditetapkan di ClickUp untuk mengarahkan upaya pemasaran Anda di masa depan

Buat daftar periksa dengan tujuan SMART dan tandai sebagai selesai saat Anda mencapainya

Tetapkan KPI pemasaran untuk rencana aksi agar pelacakan menjadi lebih lancar

🔑 Ideal untuk: Strategis pemasaran, pemimpin tim, dan pemilik bisnis yang mencari rencana aksi yang terfokus dan berorientasi pada hasil

6. Template Tim Pemasaran ClickUp

Dapatkan template gratis Visualisasikan proses pemasaran secara lengkap dengan Template Tim Pemasaran ClickUp

Template Tim Pemasaran ClickUp membantu mengorganisir upaya pembentukan tim Anda dengan folder khusus untuk onboarding internal, pengembangan karier, rencana pemasaran, dan lainnya. Template ini juga memberikan pandangan yang jelas tentang kampanye di berbagai tahap, yang selaras dengan KPI menggunakan Bidang Kustom.

Butuh sudut pandang yang berbeda untuk pekerjaan Anda? Beralih antara enam tampilan bawaan—termasuk Diagram Organisasi, Catatan Rapat, Wiki Pemasaran, dan bahkan dasbor Selamat Datang—untuk menyesuaikan kebutuhan tim Anda di setiap tahap.

Selain itu, dengan fitur penandaan bawaan, subtugas bertingkat, pelacakan waktu, dan penanganan email langsung, ClickUp untuk Tim Pemasaran membantu tim Anda berkolaborasi dan tetap selaras dengan tujuan pemasaran.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tentukan proses desain kreatif dan simpan aset di satu lokasi pusat

Buat diagram organisasi untuk menetapkan hierarki tim

Buat formulir permintaan pemasaran untuk menyelaraskan sumber daya dengan tujuan proyek

🔑 Ideal untuk: Manajer pemasaran, pemimpin tim, dan koordinator HR untuk mengorganisir operasi pemasaran dan struktur tim secara efisien.

7. Template Proses Tim Pemasaran ClickUp

Dapatkan template gratis Dokumentasikan proses kampanye Anda untuk referensi yang mudah dengan Template Proses Tim Pemasaran ClickUp

Template Proses Tim Pemasaran ClickUp membantu Anda mengoptimalkan alur kerja dengan panduan langkah demi langkah yang jelas untuk tugas-tugas berulang. Template ini memastikan tim Anda mengikuti prosedur yang konsisten, sehingga setiap kampanye memenuhi standar Anda.

Template ini mengorganisir segala hal mulai dari peluncuran kampanye hingga pelacakan KPI. Bagian terbaiknya? Papan Tulis ClickUp yang terintegrasi menyediakan ruang kerja brainstorming kreatif yang ideal, yang sangat dibutuhkan oleh tim pemasaran.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat halaman bertingkat di ClickUp Docs untuk mengorganisir kampanye dan mengkategorikan proses

Hubungkan Tugas dan Dokumen untuk menjaga konteks

Ubah langkah-langkah proses menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan dan daftar periksa untuk pelaksanaan dan pelacakan yang mudah

🔑 Ideal untuk: Tim pemasaran, pemimpin proyek, dan manajer operasional yang ingin mengstandarkan alur kerja dan menjaga kualitas kampanye

8. Template Rencana Pemasaran Strategis ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat strategi pemasaran komprehensif dan lacak kesuksesan dengan Template Rencana Pemasaran Strategis ClickUp

Template Rencana Pemasaran Strategis ClickUp memudahkan pengorganisasian kampanye pemasaran dan sumber daya. Template ini membantu Anda melacak hasil kunci per kuartal untuk menyempurnakan strategi Anda sepanjang tahun.

Papan kemajuan menampilkan tugas berdasarkan tahap penyelesaiannya. Tampilan Garis Waktu memungkinkan Anda menetapkan batas waktu yang jelas untuk setiap OKR dan memantau kemajuan dengan jelas.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Rencanakan tugas berdasarkan OKRs dan sertakan Bidang Kustom seperti saluran, anggaran, dan pengeluaran untuk menjaga transparansi

Kategorikan OKR berdasarkan kemajuan, seperti berisiko, tercapai, dan sesuai target

Sebutkan subtugas untuk setiap OKR untuk memastikan alur kerja yang lancar dan dapat dilaksanakan

🔑 Ideal untuk: Strategis pemasaran, pemimpin tim, dan manajer proyek untuk menyelaraskan tujuan jangka panjang dengan pelaksanaan harian

9. Template Rencana Pemasaran Acara ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan acara dan lacak anggaran dengan mudah menggunakan Template Rencana Pemasaran Acara ClickUp

Template Rencana Pemasaran Acara ClickUp menyederhanakan setiap tahap perencanaan acara—dari strategi hingga pelaksanaan dan analisis pasca-acara. Template ini membagi tugas menjadi fase-fase kunci: perencanaan, implementasi, dan evaluasi, sehingga tim Anda tetap fokus dan selaras.

Template ini memungkinkan Anda untuk mencantumkan tugas dan daftar periksa yang spesifik untuk setiap fase dalam rencana pemasaran Anda. Garis waktu dan kalender acara memungkinkan Anda merencanakan langkah-langkah spesifik pada tingkat detail yang lebih tinggi. Selain itu, Bidang Kustom seperti fase, penanggung jawab, penilaian sendiri, tingkat penyelesaian, dan lainnya membantu Anda menjaga akuntabilitas.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tambahkan Bidang Rumus untuk memantau anggaran yang dialokasikan dan pengeluaran aktual

Lampirkan faktur, piutang, dan dokumen pendukung untuk verifikasi dan analisis pasca-acara

Gunakan catatan untuk mencatat detail tambahan dan konteks

🔑 Ideal untuk: Pemasar acara, manajer merek, dan tim yang mengorganisir dan melaksanakan acara pemasaran berdampak tinggi dengan presisi

➡ Baca Lebih Lanjut: Contoh dan Sampel Rencana Pemasaran yang Efektif

10. Template Rencana Pemasaran Konten ClickUp

Dapatkan templat gratis Susun rencana pemasaran konten untuk setahun dengan Template Rencana Pemasaran Konten ClickUp

Mencari cara yang terorganisir namun fleksibel untuk merencanakan pemasaran konten Anda? Template Rencana Pemasaran Konten ClickUp memberikan struktur untuk menjadwalkan dan mengelola strategi Anda dengan mudah.

Ini memungkinkan Anda merencanakan kalender bulanan dan mencantumkan detail penting seperti jenis konten, saluran, orientasi, bulan, departemen, pilar konten, dan lainnya. Dengan tampilan yang dapat disesuaikan seperti Garis Waktu Konten, Garis Waktu Departemen, dan Tanggal Publikasi, pelacakan tenggat waktu menjadi lebih mudah.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat alur konten dengan Status Tugas Kustom seperti ideasi, produksi, persetujuan, live, dan evaluasi

Sertakan gambar sebagai referensi dan tingkatkan daya tarik visual rencana konten Anda

Tambahkan ringkasan konten, ide, KPI, dan lainnya di kolom referensi untuk menjaga konteks tetap terpusat

🔑 Ideal untuk: Pemasar konten, tim editorial, dan pemimpin pemasaran yang ingin mengelola kalender konten yang terstruktur dan berorientasi pada tenggat waktu

➡ Baca Lebih Lanjut: Cara Membuat Rencana Manajemen Pemasaran Konten

11. Template Rencana Konten ClickUp

Dapatkan template gratis Buat konten, pantau hasil, dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan dengan Template Rencana Konten ClickUp

Mengelola setiap tahap perencanaan konten menjadi lebih mudah dengan Template Rencana Konten ClickUp. Template ini menyediakan daftar yang jelas dan terstruktur untuk mengelola pembuatan konten dari awal hingga akhir.

Template ini mencakup Bidang Kustom seperti rencana aksi, penulis, tujuan, audiens target, kata kunci, dan lainnya untuk menjaga konteks yang lengkap. Selain itu, papan persetujuan menampilkan konten yang direncanakan dan dibuat di berbagai tahap persetujuan untuk visibilitas yang lebih baik.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat kalender konten dengan ide/postingan yang direncanakan, diwarnai sesuai dengan pilar konten

Kategorikan tugas pembuatan dan persetujuan konten berdasarkan tingkat urgensi, seperti tinggi, sedang, dan rendah

Otomatiskan tugas-tugas berulang untuk mempercepat alur kerja pembuatan konten

🔑 Ideal untuk: Strategis konten, tim editorial, dan manajer pemasaran yang ingin membangun rencana konten yang efisien dan terorganisir.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Autopilot Agents untuk menangani tugas-tugas rutin Anda. Mereka adalah asisten cerdas yang memantau aktivitas ruang kerja dan mengambil tindakan secara otomatis—seperti menghasilkan laporan, mengelola tugas, merangkum konten, dan lainnya. Berikut beberapa ide untuk memulai: Draft → Review Handoff: Secara otomatis menugaskan dan memberitahu reviewer yang tepat, serta berbagi ringkasan dengan mereka saat draft dinyatakan selesai

Mengubah catatan rapat menjadi tugas yang dapat dilaksanakan: Ubah catatan rapat yang berisi tugas-tugas menjadi tugas baru

Pengingat untuk klien atau editor: Jika suatu tugas tidak disentuh setelah jangka waktu tertentu, aktifkan pengingat

Pembaruan kinerja: Biarkan agen merangkum pembaruan untuk saluran kepemimpinan sesuai jadwal

12. Template Kampanye Pemasaran Email ClickUp

Dapatkan template gratis Organisir daftar prospek, tentukan alur kerja, dan lacak proses pemasaran email dengan Template Kampanye Pemasaran Email ClickUp

Buat setiap email pemasaran Anda menonjol dengan Template Kampanye Pemasaran Email ClickUp. Template ini menyediakan ruang terpusat untuk mengelola tujuan kampanye, tautan, spesifikasi, ajakan bertindak (CTA), dan target audiens Anda dalam satu tabel.

Subtugas membantu Anda mengorganisir alur kerja—mulai dari menetapkan tujuan hingga membuat email yang menarik dan melacak hasil. Selain itu, daftar periksa menambahkan konteks tambahan pada setiap subtugas untuk kejelasan yang lebih baik.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat daftar terpisah untuk kampanye pemasaran email yang berbeda

Tambahkan papan tulis untuk memvisualisasikan profil pelanggan, merencanakan strategi, dan mengidentifikasi KPI

Atur tugas berulang untuk meninjau kampanye email Anda dan melakukan penyesuaian

🔑 Ideal untuk: Pemasar email, tim digital, dan manajer kampanye untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengoptimalkan kampanye pemasaran email

13. Template Jadwal Iklan ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan jadwal iklan Anda dan lacak kemajuan dengan Template Jadwal Iklan ClickUp

🔎 Tahukah Anda? 2 dari 3 pemimpin pemasaran tidak terlalu yakin bahwa strategi media dan periklanan saat ini dapat secara efektif mendorong hasil kritis seperti akuisisi pelanggan dan loyalitas merek.

Menjalankan iklan memakan waktu dan rumit. Template Jadwal Iklan ClickUp menyederhanakan proses dengan tata letak yang jelas dan terorganisir.

Pipa iklan menampilkan iklan yang sedang berjalan, menunggu persetujuan, atau dalam proses peninjauan. Iklan dikelompokkan berdasarkan saluran—media sosial, iklan berbayar, riset pasar, dan pemasaran lokal. Tampilan Kalender Seret dan Lepas memudahkan Anda merencanakan dan menjadwalkan iklan dengan mudah.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Sebutkan KPI, kuartal fiskal, dan tujuan pemasaran bersama dengan aktivitas iklan

Periksa jadwal dan metrik kunci untuk kampanye iklan Anda untuk menyesuaikan strategi

Gunakan pelacak waktu bawaan di ClickUp untuk setiap aktivitas iklan guna memperkirakan waktu dari tahap ideasi hingga penyelesaian, terutama untuk pekerjaan klien yang dapat ditagih

🔑 Ideal untuk: Perencana media, manajer iklan, dan tim pemasaran yang mencari templat terstruktur untuk mengelola dan mengoptimalkan jadwal iklan multi-saluran

14. Template Branding ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan pedoman gaya merek Anda dan kelola aset merek dengan Template Branding ClickUp

Bangun merek yang unik dan khas milik Anda dengan Template Branding ClickUp — sebuah kerangka kerja yang ramah pemula dan siap pakai, dirancang untuk menyatukan identitas visual dan pesan merek Anda di setiap titik kontak.

Gunakan untuk menentukan logo, palet warna, elemen gaya, dan pesan merek Anda. Bangun dan kelola perpustakaan terpusat aset merek dan aturan gaya agar tim Anda tetap selaras dan konsisten dengan merek di setiap kampanye dan saluran.

Anda juga dapat menggunakannya kembali untuk mengelola proyek branding klien. Dengan bagian terpisah untuk persetujuan internal dan klien, Anda dapat dengan mudah melihat tugas mana yang sedang berjalan dan mana yang menunggu umpan balik. Setiap tugas juga mencantumkan anggota tim yang bertanggung jawab untuk menjaga akuntabilitas yang jelas.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat dokumen dengan warna, gaya, bentuk, dan elemen desain logo yang mencerminkan merek Anda, dan perbarui sesuai dengan perkembangan merek Anda

Kumpulkan metadata seperti “Referensi Tautan,” “Jenis Persetujuan,” dan tahap proyek untuk mengorganisir tugas branding secara efektif

Tetap terorganisir dengan fitur timeline seperti pelacakan waktu, ketergantungan, tag, pengingat, dan integrasi email

🔑 Ideal untuk: Tim kreatif, manajer merek, dan desainer yang ingin membangun identitas merek yang konsisten dan siap untuk klien

15. Template Agen Pemasaran ClickUp

Dapatkan template gratis Jaga semua kontrak klien Anda tetap terorganisir dengan Template Agen Pemasaran ClickUp

Salah satu tantangan utama bagi setiap agensi pemasaran adalah menjaga data klien dan kampanye tetap terorganisir dengan baik untuk menghasilkan hasil yang personal dan efisien. Di sinilah Template Agensi Pemasaran ClickUp berperan.

Ini membantu Anda mengelola akun klien secara individual, beserta kampanye masing-masing, untuk pelacakan yang lancar. Tampilan jadwal kontrak memungkinkan Anda memantau tenggat waktu dan memastikan tidak ada yang terlewat.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Kategorikan tugas ke dalam kampanye, konten kreatif, konten, dan lainnya

Gambarkan proses kontrak dengan langkah-langkah seperti draf, pelaksanaan, kinerja, kadaluwarsa, dan lainnya

Sebutkan ukuran kontrak, indikator kemajuan, dan kriteria lain untuk penyortiran yang mudah, serta lampirkan file terkait ke tugas-tugas yang berkaitan dengan kontrak

🔑Ideal untuk: Agen pemasaran dan tim kreatif yang ingin mengelola beberapa klien dan proyek dengan struktur dan kejelasan

16. Template Rencana Penjualan dan Pemasaran ClickUp

Dapatkan template gratis Tetapkan tujuan penjualan, visualisasikan rencana, dan lacak metrik kunci dengan Template Rencana Penjualan dan Pemasaran ClickUp

Template Rencana Pemasaran dan Penjualan ClickUp membantu Anda menyelaraskan kedua departemen dengan tujuan bisnis inti Anda. Template ini memungkinkan Anda mengorganisir aktivitas berdasarkan tujuan dan lokasi—media sosial, lokal, nasional, humas, dan periklanan—sehingga strategi Anda tetap terfokus dan mudah dilacak.

Template ini memudahkan tim untuk berbagi riset, merumuskan strategi, dan mengoordinasikan upaya secara real-time. Baik Anda sedang menetapkan tujuan, merencanakan kampanye, atau melacak hasil, semuanya tetap terkoordinasi dan kolaboratif.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat profil pelanggan dengan data kunci seperti demografi, preferensi, dan lainnya

Daftar target dan hasil untuk rencana strategis Anda, seperti penjualan, anggaran, dan tingkat keberhasilan

Lakukan analisis pesaing dan catat wawasan untuk mengoptimalkan pendekatan penjualan dan pemasaran Anda

🔑 Ideal untuk: Pemimpin penjualan, tim pemasaran, dan strategis bisnis yang ingin menyelaraskan upaya mereka untuk pertumbuhan

🔍 Tahukah Anda? 35% pemasar merasa kesulitan untuk memastikan komunikasi yang efektif antara tim penjualan dan pemasaran.

17. Template Media Sosial Lanjutan ClickUp

Dapatkan template gratis Pastikan upaya pemasaran media sosial Anda selaras dengan Template Media Sosial Lanjutan ClickUp

Template Media Sosial Lanjutan ClickUp menyediakan sistem terstruktur untuk merencanakan, mengorganisir, melacak, dan mengoptimalkan konten Anda di satu tempat.

Template ini membantu Anda mengorganisir detail penting seperti kategori konten, penanggung jawab, tautan draf, dan lainnya. Selain itu, Status Kustom membantu tim Anda tetap selaras dalam memantau perkembangan setiap posting—dari ide hingga publikasi.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat bank konten media sosial untuk menjaga ide-ide tetap terorganisir dan mudah diakses

Tambahkan Dokumen untuk menulis konten, merancang alur kerja, dan menyimpan sumber daya kampanye

Kategorikan konten berdasarkan platform, seperti Twitter, Instagram, dan platform lain yang relevan dengan bisnis Anda

🔑 Ideal untuk: Manajer media sosial, tim konten, dan agensi untuk mengelola strategi konten bervolume tinggi dan multi-platform

18. Template Kalender Pemasaran ClickUp

Dapatkan template gratis Buat kalender pemasaran ideal dengan Template Kalender Pemasaran ClickUp

Sudah bosan dengan spreadsheet yang berantakan dan tenggat waktu kampanye yang terlewat? Template Kalender Pemasaran ClickUp memberikan tim Anda ruang terpusat tanpa kode untuk merencanakan, melacak, dan melaksanakan kampanye. Pantau alur kerja, monitor kapasitas tim, dan sesuaikan rencana berdasarkan kebutuhan tim Anda.

ClickUp Automations mempercepat proses dengan menugaskan tugas dan subtugas kepada orang yang tepat begitu langkah-langkah yang tepat selesai. Prioritas Tugas memastikan tim Anda selalu tahu apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak perkiraan dan pengeluaran aktual dengan tabel anggaran

Buat kartu tugas kustom untuk setiap aktivitas pemasaran, dan tambahkan daftar periksa dan sumber daya

Lihat semua hal dalam kalender yang konsisten—meningkatkan koordinasi, mendeteksi konflik sejak dini, dan menyederhanakan perencanaan sumber daya

🔑 Ideal untuk: Manajer pemasaran, tim konten, dan pemimpin kampanye yang mencari kerangka kerja terorganisir untuk mengelola kampanye pemasaran dengan jelas dan terkendali

19. Template Anggaran Pemasaran ClickUp

Dapatkan template gratis Jaga agar pengeluaran pemasaran tetap terkendali dengan Template Anggaran Pemasaran ClickUp

Mengapa anggaran pemasaran selalu melebihi batas? Template Anggaran Pemasaran ClickUp membantu Anda mengidentifikasi pola pengeluaran dan mengoptimalkan biaya pemasaran Anda.

Template ini memberikan gambaran jelas tentang anggaran pemasaran yang dialokasikan untuk setiap aktivitas pemasaran. Aktivitas dikelompokkan berdasarkan jenis kampanye untuk menyoroti gambaran besar. Pelacak biaya membandingkan perkiraan vs. pengeluaran aktual per kuartal untuk membantu Anda mengidentifikasi tren dan menyoroti area yang dapat dikurangi biayanya.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Identifikasi tren untuk meramalkan anggaran untuk kampanye pemasaran di masa depan

Sebutkan KPI khusus seperti dampak, penilaian upaya, anggaran, pengeluaran, dan lainnya

Tambahkan Bidang Rumus untuk mengotomatisasi perhitungan anggaran dan memastikan keakuratan

🔑 Ideal untuk: Pimpinan pemasaran, tim keuangan, dan manajer kampanye yang ingin melacak dan mengoptimalkan setiap dolar pengeluaran pemasaran

20. Template Proposal Pemasaran ClickUp

Dapatkan template gratis Buat proposal yang sukses untuk mencapai tujuan pemasaran Anda dengan Template Proposal Pemasaran ClickUp

Template Proposal Pemasaran ClickUp menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk menyertakan semua detail penting dalam proposal yang menarik. Template ini membantu Anda mengatur ide-ide dengan rapi dan mudah dipahami.

Subhalaman memungkinkan Anda menampilkan bagian-bagian yang berbeda dengan jelas, mulai dari proses keseluruhan hingga hasil yang diharapkan. Selain itu, elemen visual seperti ikon dan gambar memperkuat alur dan meningkatkan daya tarik visual.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Berikan rincian lengkap anggaran untuk memastikan transparansi

Pecah aktivitas yang diusulkan menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan

Hubungkan dokumen pendukung dengan aktivitas, metrik, dan hasil untuk memastikan verifikasi

🔑 Ideal untuk: Tim pemasaran, konsultan, dan agensi yang ingin membuat proposal yang jelas, profesional, dan berorientasi pada hasil

Buat Strategi Pemasaran yang Lebih Cerdas dengan ClickUp

Template pemasaran Asana membantu tim mengorganisir kampanye, melacak tugas, dan tetap sejalan. Mereka menawarkan pendekatan terstruktur yang memperjelas upaya pemasaran. Namun, kurva pembelajaran yang curam dan antarmuka yang kompleks memperlambat proses dan mempengaruhi produktivitas.

Di situlah ClickUp membuat perbedaan besar.

Perencanaan dan pengelolaan kampanye pemasaran menjadi lebih cepat dan efisien dengan templat yang mudah digunakan, ClickUp Brain, dan alat kolaborasi dan pelacakan yang powerful.

Jangan biarkan alur kerja yang rumit dan alat yang berantakan menghambat tim Anda. Daftar ke ClickUp hari ini dan bawa kejelasan dan efisiensi ke setiap kampanye pemasaran.