20+ Pilihan Template Peta Konten untuk Meningkatkan Strategi Konten Anda

Template pemetaan konten adalah kunci untuk mencapai hasil nyata, bukan sekadar mengeksekusi ide.
Marketer, strategis konten, dan pemilik bisnis menggunakan templat ini untuk menyelaraskan konten mereka dengan audiens target, persona pembeli, dan perjalanan pelanggan, memastikan setiap konten memiliki tujuan yang jelas.
Dengan menggunakan templat yang tepat untuk membuat peta konten, Anda dapat mengoptimalkan proses pembuatan konten dan membimbing calon pelanggan melalui berbagai tahap perjalanan pembelian dengan relevansi yang tinggi.
Dalam blog ini, kami akan membahas templat pemetaan konten terbaik untuk membantu Anda mengorganisir ide, merancang strategi, dan menciptakan konten yang menarik yang dapat meningkatkan konversi.
Baik Anda membutuhkan templat pemetaan konten untuk situs web atau kalender konten, opsi gratis ini akan menyederhanakan alur kerja Anda.
Apa Itu Template Peta Konten?
Template pemetaan konten adalah alat visual yang membantu pembuat konten dan pemasar menyelaraskan strategi konten mereka dengan perjalanan pembeli dan audiens target.
Template ini menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk mengorganisir dan merencanakan konten berdasarkan berbagai tahap proses pembelian pelanggan, seperti kesadaran, pertimbangan, dan keputusan.
Template pemetaan konten membantu Anda memastikan bahwa konten Anda relevan, tepat waktu, dan menjawab kebutuhan serta masalah spesifik audiens target Anda di setiap tahap interaksi mereka dengan merek Anda. Pendekatan strategis seperti ini membantu meningkatkan keterlibatan, mendorong konversi, dan pada akhirnya, membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan Anda.
Pada dasarnya, templat ini berfungsi sebagai peta jalan pemasaran konten Anda, memandu Anda dalam proses pembuatan konten untuk menyampaikan pesan yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat.
💡 Tips Pro: Strategi konten Anda hanya sebaik hasil yang dihasilkannya. Memahami KPI mana yang paling penting dan cara melacaknya adalah kunci untuk kesuksesan jangka panjang.
Template Peta Konten Terbaik dalam Sekilas
Berikut adalah tabel templat pemetaan konten yang telah diperbarui, kini menggunakan tautan pendaftaran langsung yang tepat (dengan parameter pelacakan) untuk semua templat ClickUp, dan tautan landing/unduh yang benar untuk yang lainnya:
|Nama Template
|Unduh Template
|Ideal untuk
|Fitur Terbaik
|Format Visual
|Template Rencana Konten ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Strategis konten, tim pemasaran, dan manajer editorial yang merencanakan inisiatif konten
|Alur kerja terorganisir, kolaborasi, struktur bawaan, tampilan multi (Daftar, Kalender, Papan)
|ClickUp Daftar, Kalender, Papan
|Template Rencana Pemasaran Konten ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Tim pemasaran yang merencanakan tujuan konten kuartalan/tahunan
|Struktur kampanye, pelacakan KPI, pemanfaatan ulang, konsistensi lintas kanal
|ClickUp Daftar, Papan
|Template Kalender Konten ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Tim editorial yang mengelola jadwal penerbitan
|Kalender seret dan lepas, kode warna, otomatisasi, tampilan kustom
|ClickUp Kalender, Daftar, Papan
|Template Penulisan Konten ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Penulis, editor, dan agensi yang memproduksi konten dalam jumlah besar
|Struktur penulisan yang sudah disiapkan, pelacakan revisi, kolaborasi, dan riwayat versi
|ClickUp Doc, Daftar
|Template Manajemen Konten ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Manajer konten dan tim pemasaran yang memantau siklus hidup konten
|Lingkungan kerja terpusat, tampilan kustom, pembaruan status, dan otomatisasi
|ClickUp Daftar, Papan, Dashboard
|Template Produksi Konten Web ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Manajer situs web dan strategis yang mengelola alur kerja konten web
|Penandaan SEO, daftar tugas, otomatisasi, ketergantungan
|ClickUp Daftar, Papan, Kalender
|Template Pedoman Penulisan ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Tim konten dan tim merek yang menjaga konsistensi penulisan
|Panduan gaya, contoh visual/teks, pembaruan mudah, standar tata bahasa
|ClickUp Doc, Daftar
|Template Papan Tulis Matriks Konten ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Strategis pemasaran yang memvisualisasikan celah dan peluang konten
|Visualisasi matriks, pemetaan funnel, dan penyelarasan tim
|ClickUp Whiteboard
|Template Manajemen Kampanye Pemasaran ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Manajer kampanye yang mengoordinasikan pemasaran multi-saluran
|Pelacakan kampanye, otomatisasi, jadwal bersama, dan penyelarasan KPI
|ClickUp Daftar, Papan, Kalender
|Template Ringkasan Konten SEO ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Spesialis SEO dan pemasar konten yang membuat brief
|Pelacakan kata kunci, tangkapan layar SERP, ringkasan standar, optimasi
|ClickUp Doc, Daftar
|Template Lanjutan Media Sosial ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Manajer media sosial yang memantau posting dan interaksi
|Kolom kustom, analitik, otomatisasi, penjadwalan multi-platform
|ClickUp Daftar, Kalender, Dashboard
|Template Rencana Konten Media Sosial ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Strategis media sosial yang merencanakan kampanye berulang
|Kalender konten, penandaan, integrasi analitik, kolaborasi
|ClickUp Daftar, Kalender
|Template Peta Konsep ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Manajer proyek dan strategis yang memetakan ide-ide kompleks
|Peta pikiran, seret dan lepas, struktur hierarkis
|ClickUp Whiteboard
|Template Papan Tulis Persona Pengguna ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Tim pemasaran dan UX yang sedang mengembangkan persona pembeli
|Pemetaan visual, kolaborasi, pembaruan real-time
|ClickUp Whiteboard
|Template Pipeline Penjualan ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Tim penjualan yang melacak prospek dan transaksi
|Visualisasi alur kerja, integrasi CRM, alur kerja kustom
|ClickUp Daftar, Papan, Kalender
|Template Peta Perjalanan Pelanggan ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Manajer dan strategis CX yang memetakan perjalanan pelanggan
|Visualisasi perjalanan, pemetaan titik sakit, kolaborasi antar tim
|ClickUp Whiteboard
|Template Pemetaan Proyek ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Manajer proyek yang membagi proyek kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil
|Ketergantungan tugas, garis waktu, diagram Gantt, dasbor
|ClickUp Daftar, Papan, Garis Waktu
|Template Produksi Video ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Produser video yang mengelola alur kerja produksi
|Pelacakan skrip, pengaitan aset, tampilan kalender, kolaborasi
|ClickUp Daftar, Kalender
|Template Persona Pengguna ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Manajer produk dan desainer UX yang mendefinisikan persona
|Segmentasi audiens, pembuatan profil, dan penyelarasan pemasaran
|ClickUp Doc, Daftar
|Template Pemetaan Konten User Persona oleh Miro
|Unduh templat ini
|Profesional UX dan strategis yang memvisualisasikan konten berbasis persona
|Papan tulis interaktif, pemetaan persona, tahap-tahap funnel
|Papan Miro
|Template Peta Konten Google Sheets oleh Ahrefs
|Unduh templat ini
|Spesialis SEO yang merencanakan konten berdasarkan data
|Kolom niat pencarian, pemetaan funnel, pelacakan kinerja
|Spreadsheet
|Template Peta Konten PDF oleh HubSpot
|Unduh templat ini
|Manajer konten yang melakukan audit atau workshop
|Petunjuk terarah, kerangka kerja berbasis perjalanan, siap cetak
|Template Peta Konten oleh seoClarity
|Unduh templat ini
|Strategis digital yang mengoptimalkan konten dengan analisis data
|Audit kinerja, data peringkat, pelacakan pembaruan
|Spreadsheet
🧠 Fakta Menarik: Netflix tidak hanya merekomendasikan acara—ia menyesuaikan tampilan setiap acara menggunakan artwork yang diuji melalui A/B testing berdasarkan perilaku menonton Anda. Artinya, dua orang mungkin melihat thumbnail yang benar-benar berbeda untuk judul yang sama, masing-masing disesuaikan dengan preferensi konten mereka, apakah Anda penggemar aksi, pecinta rom-com, atau penggemar dokumenter.
Apa yang Membuat Template Peta Konten yang Baik?
Template pemetaan konten yang efektif menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk menyelaraskan strategi pemasaran konten Anda dengan kebutuhan audiens dan perjalanan pembeli. Untuk memastikan template Anda memberikan nilai tambah pada upaya pemetaan konten Anda, berikut beberapa parameter yang perlu diperiksa:
- Penyesuaian dengan persona pembeli: Cari templat pemetaan konten yang membantu menghubungkan konten dengan persona pelanggan spesifik, memastikan konten tersebut langsung menyentuh masalah dan minat mereka
- Tahapan perjalanan pelanggan: Cari templat yang memungkinkan Anda memetakan konten ke dalam perjalanan pelanggan, membantu mereka mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada tahap yang tepat
- Penelitian kata kunci & integrasi SEO: Pilih templat pemetaan konten yang baik yang mencakup bagian untuk kata kunci target guna meningkatkan peringkat pencarian dan menarik lalu lintas organik
- Jenis dan format konten: Pilih templat pemetaan konten yang menggambarkan berbagai format konten (blog, video, halaman produk, dll.) untuk memberikan variasi dan meningkatkan efektivitas
- Saluran distribusi: Pilih templat yang menentukan di mana dan bagaimana setiap konten akan dibagikan (media sosial, email, situs web, dll.)
📚 Baca Juga: Panduan Menggunakan AI dalam Pemasaran Konten
23 Template Peta Konten untuk Meningkatkan Pembuatan Konten
Pemetaan konten bertujuan untuk menyajikan konten yang tepat kepada audiens yang tepat pada waktu yang tepat. Untuk membantu Anda memetakan konten yang relevan dengan perjalanan pembeli, Anda memerlukan alur kerja pembuatan dan pemetaan konten.
Ini mencakup semua proses, seperti perencanaan posting blog, kampanye media sosial, atau urutan pemasaran email, untuk memaksimalkan keterlibatan.
Berikut ini adalah daftar terpilih dari templat pemetaan konten terbaik dari ClickUp, aplikasi harian untuk kerja, dan lainnya yang akan membantu Anda merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan upaya pemasaran konten Anda dengan mudah.
1. Template Rencana Konten ClickUp
Mengelola strategi konten dengan cepat menjadi membingungkan tanpa rencana yang jelas. Template Rencana Konten ClickUp menyederhanakan proses dengan memberikan ruang terstruktur untuk memetakan ide-ide Anda, menugaskan tugas, dan menetapkan tenggat waktu.
Baik Anda sedang brainstorming topik blog atau merencanakan kampanye pemasaran skala besar, templat ini memastikan setiap konten memiliki tujuan dan selaras dengan tujuan bisnis Anda. Selain itu, fitur otomatisasi dan integrasi bawaan memudahkan kolaborasi, membantu tim tetap selaras dan bekerja secara efisien.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Organisir inisiatif konten dengan bagian yang jelas untuk ide topik, target audiens, format, tenggat waktu, dan tanggung jawab
- Bekerja sama dengan mudah menggunakan tampilan bersama dan tag kustom yang disesuaikan dengan jenis konten atau kampanye
- Struktur yang sudah disiapkan untuk perencanaan konten, mulai dari ideasi hingga publikasi
- Pilihan tampilan yang beragam (Daftar, Kalender, Papan) untuk gaya perencanaan konten yang berbeda
Ideal untuk: Strategis konten, tim pemasaran, dan manajer editorial yang mencari kerangka kerja andal untuk merencanakan, mengelola, dan melaksanakan inisiatif konten secara efisien.
Inilah yang dikatakan Cristina Willson, Direktur Konten di Graphite, tentang penggunaan ClickUp:
Kami tidak hanya mulai menulis artikel, tetapi kami memutuskan untuk melakukannya secara besar-besaran, sehingga kami membutuhkan platform yang tangguh dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan jumlah deliverable yang terus bertambah. ClickUp adalah pilihan terbaik.
Kami tidak hanya mulai menulis artikel, tetapi kami memutuskan untuk melakukannya secara besar-besaran, sehingga kami membutuhkan platform yang tangguh dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan jumlah deliverable yang terus bertambah. ClickUp adalah pilihan terbaik.
2. Template Rencana Pemasaran Konten ClickUp
Jembatani kesenjangan antara tujuan strategis dan pelaksanaan konten dengan Template Rencana Pemasaran Konten ClickUp. Template ini membantu pemasar merencanakan tujuan konten triwulanan atau tahunan, mendefinisikan persona target, mengalokasikan sumber daya, dan merinci taktik distribusi.
Template ini memberikan kejelasan pada struktur kampanye, memastikan setiap aset yang dibuat selaras dengan KPI yang dapat diukur dan berkontribusi pada tujuan merek yang lebih besar. Dengan ruang untuk mendefinisikan pilar konten, jadwal kampanye, tanggung jawab tim, dan saluran promosi, template ini menghilangkan tebak-tebakan dan menjaga inisiatif pemasaran tetap pada jalurnya.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Hubungkan potongan konten dengan tujuan pemasaran dan target kampanye
- Identifikasi peluang untuk memanfaatkan kembali konten yang sudah ada, meningkatkan ROI di berbagai format dan saluran
- Pantau kinerja kampanye dengan mudah menggunakan KPI yang dapat dilacak
- Pastikan konsistensi pesan di semua saluran melalui ClickUp Chat
Ideal untuk: Tim pemasaran dan manajer pemasaran yang mengawasi strategi konten multi-platform.
Apa yang terjadi setelah sesi brainstorming Anda? Gunakan otomatisasi bertenaga AI untuk mengelola, melacak, dan mengelola tugas! 👇🏼
3. Template Kalender Konten ClickUp
Dirancang untuk menjaga jadwal penerbitan Anda tetap terorganisir, templat Kalender Konten ClickUp menyediakan ruang terpusat untuk memetakan konten selama beberapa minggu atau bulan. Templat ini menawarkan alur kerja terstruktur untuk mengalokasikan tugas, menetapkan tenggat waktu, dan berkolaborasi dengan anggota tim, memastikan semua konten Anda direncanakan dengan baik dan terorganisir untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Template ini ideal untuk menghindari kebingungan di menit-menit terakhir dan memastikan semua pemangku kepentingan sejalan dengan jadwal. Selain itu, kalender visual drag-and-drop memudahkan tim untuk melacak tenggat waktu, posting yang akan datang, dan item yang tertunda.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Integrasikan dengan alur kerja manajemen tugas untuk memperbarui status publikasi dengan mudah atau mengalihkan konten berdasarkan beban kerja atau prioritas yang berubah
- Gunakan kategorisasi tugas dengan kode warna untuk pengorganisasian konten yang lebih baik
- Akses alat otomatisasi untuk mempermudah proses persetujuan dan penerbitan konten
- Gunakan Tampilan Kustom untuk merencanakan berdasarkan minggu, kampanye, atau platform
Ideal untuk: Tim editorial yang membutuhkan jadwal konten yang jelas dan visual untuk tetap mengikuti tenggat waktu dan jadwal penerbitan.
➡️ Baca Lebih Lanjut: Template Kalender Konten Gratis untuk Media Sosial di Excel & Sheets
4. Template Penulisan Konten ClickUp
Template Penulisan Konten ClickUp adalah pusat kendali penulis di dalam ClickUp, dirancang untuk membantu Anda tetap fokus dan terorganisir sepanjang proses penulisan. Bagian-bagian untuk brainstorming, pembuatan outline, penulisan draf, dan revisi menciptakan sistem yang memungkinkan konten berkualitas terbentuk dengan lebih efisien.
Template ini memungkinkan Anda untuk mengorganisir konten, melacak revisi, dan mengelola tenggat waktu dengan menggunakan daftar tugas yang sudah disiapkan, pembaruan status, dan kolaborasi dokumen. Selain itu, integrasi dengan ClickUp Docs memastikan penulisan dan pengeditan yang lancar di dalam platform, sementara bidang kustom membantu mengkategorikan konten berdasarkan jenis, kata kunci target, dan tanggal publikasi.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Gunakan struktur penulisan konten yang sudah disediakan untuk menjaga kejelasan dan konsistensi dalam setiap konten
- Sertakan alat manajemen tugas untuk melacak kemajuan penulisan, revisi, dan persetujuan
- Simpan sumber dan aset bersama dengan konten tertulis dan lacak revisi dengan riwayat versi
- Berikan komentar dan revisi untuk tinjauan kolaboratif melalui fitur kolaborasi bawaan
Ideal untuk: Penulis, editor, manajer konten, dan agensi konten yang memproduksi konten tertulis dalam jumlah besar.
📚 Baca Juga: Cara Membuat Ringkasan Konten (Template + Contoh)
5. Template Manajemen Konten ClickUp
Produksi konten seringkali melibatkan pengelolaan format, tim, dan jadwal. Template Manajemen Konten ClickUp mengintegrasikan semua elemen ini melalui kerangka kerja operasional yang jelas, yang melacak siklus hidup setiap konten, mulai dari ide hingga distribusi.
Template ini sangat efektif untuk tim lintas fungsi yang mengelola blog, rangkaian email, posting media sosial, atau aset yang dibatasi aksesnya. Bidang Kustom memungkinkan Anda melacak jenis konten, status persetujuan, segmen audiens, dan hasil akhir, sambil menjaga alur kerja konten tetap lancar dan mudah diakses.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Konsolidasikan tugas, brief, dan file dalam satu ruang kerja terpusat
- Pantau kemajuan konten di seluruh tahap siklus hidup dengan tampilan dan dasbor yang dapat disesuaikan
- Sederhanakan persetujuan pemangku kepentingan dengan status kustom
- Gunakan pembaruan status bawaan, Bidang Kustom, dan otomatisasi untuk menugaskan tugas
Ideal untuk: Manajer konten dan tim pemasaran yang ingin meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi konten di berbagai format konten dan platform.
💡 Tips Pro: Kemampuan untuk mengidentifikasi tren yang sedang berkembang di pasar merupakan kompetensi strategis yang memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi dan merespons perubahan penting sebelum menjadi luas.
Tapi tidak perlu menambahkan alat lain untuk melacak semuanya. Manfaatkan multiple LLMs dan pencarian web real-time di ClickUp untuk menemukan dan mensintesis intelijen pemasaran. Jika Anda ingin mempercepat alur kerja AI Anda, coba Brain MAX, asisten desktop AI dari ClickUp, dengan fitur talk-to-text, pencarian yang kuat, dan lebih banyak lagi!
6. Template Produksi Konten Web ClickUp
Memproduksi konten web berkualitas tinggi memerlukan alur kerja yang terstruktur untuk memastikan konsistensi dan efisiensi, terutama karena sering melibatkan banyak kontributor. Template Produksi Konten Web ClickUp dirancang untuk mengoptimalkan proses tersebut dan membuatnya bebas dari kerumitan melalui kerangka kerja untuk wireframing, penulisan draf, revisi, optimasi, dan publikasi halaman web individu atau bagian situs web secara keseluruhan.
Template ini mencakup daftar tugas untuk penandaan SEO, penempatan gambar, migrasi konten, dan persetujuan hukum, memastikan semua persyaratan terpenuhi sebelum peluncuran. Selain itu, integrasi otomatisasi dan ketergantungan membuat koordinasi lintas tim menjadi lancar, bahkan pada proyek website berskala besar.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Koordinasikan penulis, desainer, dan pengembang di satu tempat
- Jaga agar siklus produksi Anda berjalan lancar dengan status yang dapat disesuaikan, tenggat waktu, dan penugasan tim
- Pantau implementasi SEO dan pembaruan metadata
- Gunakan tampilan Daftar, Papan, dan Kalender untuk melacak kemajuan konten dan menetapkan tenggat waktu yang jelas
Ideal untuk: Strategis konten dan pengelola situs web yang membutuhkan cara efisien untuk mengelola pembangunan atau perombakan situs web dengan peluncuran konten yang terperinci.
➡️ Baca Lebih Lanjut: Perangkat Lunak dan Alat Manajemen Konten Terbaik
7. Template Pedoman Penulisan ClickUp
Konsistensi dalam penulisan adalah kunci untuk membangun suara merek yang kuat dan menyampaikan konten yang jelas dan menarik. Template Panduan Penulisan ClickUp menyediakan tempat terpusat bagi tim untuk mendokumentasikan aturan penulisan, nada suara, preferensi format, dan pedoman gaya. Memiliki panduan gaya di ruang kerja Anda mengurangi ambiguitas dan membantu kontributor internal dan eksternal menghasilkan pesan yang sesuai dengan merek setiap kali.
Template ini sangat berguna selama fase pertumbuhan bisnis atau saat bekerja dengan penulis lepas atau remote yang membutuhkan panduan yang jelas. Template ini membantu meminimalkan revisi editorial dan menjaga konsistensi identitas merek di seluruh halaman web, posting media sosial, buletin email, dan konten panjang.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Gunakan contoh visual dan teks untuk meningkatkan kejelasan dan adopsi
- Buat akuntabilitas kontributor dengan menyelaraskan semua orang pada aturan editorial yang sama
- Dengan mudah perbarui pedoman untuk mencerminkan perubahan suara merek atau tujuan kampanye
- Tentukan standar tata bahasa, arah gaya penulisan, kosakata yang disarankan, preferensi format, dan bahkan contoh-contoh hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan
Ideal untuk: Pemimpin konten, manajer pemasaran, dan tim merek yang ingin menjaga konsistensi di semua komunikasi tertulis.
8. Template Papan Tulis Matriks Konten ClickUp
Template Papan Tulis Matriks Konten ClickUp adalah alat dinamis dan kolaboratif yang membantu tim mengkategorikan konten berdasarkan tahap perjalanan pembeli, format, dan segmen audiens. Dengan mengorganisir strategi Anda dalam tata letak matriks yang fleksibel, menjadi lebih mudah untuk mengidentifikasi peluang, menyoroti celah, dan mengembangkan kampanye dengan lebih presisi dan tujuan yang jelas.
Sifat visual dari matriks ini memastikan semua pemangku kepentingan—dari strategis hingga kreator—dapat berkolaborasi secara real-time, membangun pemahaman bersama tentang prioritas dan ketergantungan konten. Selain itu, matriks ini berfungsi sebagai dokumen dinamis yang terus berkembang seiring perubahan kampanye atau tujuan pemasaran.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Visualisasikan strategi konten Anda dengan cepat menggunakan matriks bergaya papan tulis ini
- Mapping jenis konten ke tahap funnel, persona, dan proposisi nilai untuk kejelasan
- Identifikasi redundansi, celah, dan kelompok konten yang berkinerja tinggi secara visual
- Selaraskan tim dengan rencana visual terpusat yang berkembang seiring dengan strategi Anda
Ideal untuk: Strategis pemasaran dan profesional di lingkungan workshop, rapat perencanaan editorial, atau sesi brainstorming di mana masukan tim sangat penting.
📮 ClickUp Insight: 37% responden kami menggunakan AI untuk pembuatan konten, termasuk penulisan, penyuntingan, dan email. Namun, proses ini biasanya melibatkan perpindahan antara berbagai alat, seperti alat pembuat konten dan ruang kerja Anda.
Dengan ClickUp, Anda mendapatkan bantuan penulisan berbasis AI di seluruh ruang kerja, termasuk email, komentar, obrolan, Dokumen, dan lainnya—sambil tetap mempertahankan konteks dari seluruh ruang kerja Anda.
9. Template Pengelolaan Kampanye Pemasaran ClickUp
Kelola kampanye pemasaran kompleks dengan presisi menggunakan Template Manajemen Kampanye Pemasaran ClickUp. Template ini membantu tim mengoordinasikan pesan, aset, jadwal, dan metrik kinerja di berbagai saluran, termasuk media berbayar, email, dan konten organik.
Setiap tugas dan hasil kerja dipetakan ke tujuan kampanye yang lebih luas, memastikan keselarasan dari awal hingga peluncuran. Template ini sangat efektif untuk kampanye yang melibatkan tim-tim berbeda—desain, penulisan konten, strategi, dan analitik—dengan menyediakan ruang bersama untuk melacak persetujuan, tenggat waktu, aset, dan pengembalian investasi (ROI).
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Majukan kampanye Anda tanpa hambatan melalui otomatisasi bawaan yang memberitahu pemangku kepentingan tentang pembaruan atau penundaan
- Sesuaikan setiap aset dengan tujuan kampanye yang jelas dan KPI
- Kelola tugas kampanye lintas fungsi dengan garis waktu dan tanggung jawab yang dibagikan
- Sentralisasikan brief kreatif, pelacakan kinerja, dan rencana distribusi
Ideal untuk: Manajer pemasaran, strategis kampanye, dan tim digital yang mengelola kampanye multi-saluran yang membutuhkan visibilitas tinggi dan koordinasi tim secara menyeluruh.
➡️ Baca Lebih Lanjut: Template Strategi Konten Gratis untuk Pemasaran
10. Template Ringkasan Konten SEO ClickUp
Membuat konten yang muncul di hasil pencarian mesin pencari memerlukan ringkasan konten SEO yang terstruktur dengan baik. Template Ringkasan Konten SEO ClickUp memudahkan proses ini dengan membantu tim konten merinci elemen SEO kunci, seperti kata kunci target, niat pencarian, wawasan pesaing, rekomendasi tautan internal, dan struktur konten, sebelum proses penulisan dimulai.
Dengan mengutamakan informasi ini di awal, tim dapat menghindari ketidakselarasan dan revisi, sekaligus meningkatkan kemungkinan performa pencarian yang kuat. Hal ini juga memudahkan briefing yang terstandar di antara penulis yang berbeda, memastikan setiap halaman dioptimalkan dengan konsistensi dan strategi yang terencana.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Sertakan kata kunci utama dan sekunder, cuplikan hasil pencarian (SERP), dan panduan niat pengguna
- Standarkan brief untuk proses onboarding yang lebih cepat dan pengurangan revisi
- Pastikan keselarasan antara strategi SEO dan teks akhir dengan membantu penulis menyusun konten agar mudah dibaca dan optimal untuk peringkat
- Akses pelacakan dan optimasi kata kunci dengan bagian khusus untuk kata kunci target dan metadata
Ideal untuk: Marketer konten, spesialis SEO, agensi, dan penulis yang menghasilkan konten berimpact tinggi dan dioptimalkan untuk kata kunci.
11. Template Lanjutan Media Sosial ClickUp
Template ClickUp Social Media Advanced adalah alat perencanaan yang powerful untuk menjadwalkan, mengorganisir, dan menganalisis konten untuk strategi media sosial Anda di semua platform utama. Template ini mendukung pengelompokan konten berdasarkan jenis, platform, kampanye, dan segmen audiens, sehingga memudahkan Anda untuk menskalakan konten sambil menjaga konsistensi pesan.
Template ini dilengkapi dengan tampilan kustom untuk kalender konten, pelacakan kampanye, dan analisis kinerja, memastikan tim dapat berkolaborasi dengan lancar sambil menjaga konsistensi merek di semua saluran. Fitur otomatisasi alur kerja dan manajemen proyek media sosialnya menghilangkan tindak lanjut manual dan meningkatkan efisiensi.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Gunakan Bidang Kustom untuk melacak aset visual, keterangan, tagar, tujuan, dan metrik keterlibatan
- Fokus pada publikasi konten yang tepat waktu dan menarik dengan dasbor kinerja dan alur kerja otomatis
- Rencanakan, jadwalkan, dan lacak konten sosial multi-platform di satu tempat
- Optimalkan strategi Anda dengan wawasan tentang tren keterlibatan dan waktu posting yang tepat
Ideal untuk: Manajer media sosial, pemasar digital, dan strategis konten yang ingin mengoptimalkan operasional media sosial dan meningkatkan keterlibatan.
12. Template Rencana Konten Media Sosial ClickUp
Strategi media sosial yang sukses dimulai dengan rencana konten yang terstruktur dengan baik. Template Rencana Konten Media Sosial ClickUp memungkinkan tim untuk merencanakan jadwal posting, tema konten, platform target, dan tujuan promosi dalam ruang kerja terpusat. Template ini sangat berguna untuk mengelola kampanye berulang atau promosi musiman di berbagai kanal.
Tata letak yang terstruktur memudahkan penjadwalan, kolaborasi, dan alur kerja tinjauan. Fitur penandaan dan penyaringan bawaan memungkinkan tim mengelola konten berdasarkan platform, topik, atau tahap, sehingga kalender media sosial Anda tetap jelas, terkoordinasi, dan fleksibel terhadap perubahan real-time.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Buat rencana posting yang dapat diulang dengan tema dan tujuan yang konsisten
- Jadwalkan posting di berbagai platform dengan mudah menggunakan tampilan kalender konten
- Bekerja sama dengan pemangku kepentingan menggunakan komentar, ulasan, dan tugas
- Akses integrasi analitik untuk melacak keterlibatan posting dan kinerja kampanye
Ideal untuk: Strategis media sosial, pembuat konten, dan tim pemasaran yang mengoordinasikan upaya organik dan promosi media sosial secara berkelanjutan di berbagai akun.
➡️ Baca Lebih Lanjut: Aplikasi Pemasaran Digital Terbaik untuk Pemasar Digital
13. Template Peta Konsep ClickUp
Template Peta Konsep ClickUp adalah alat pemikiran visual yang membantu tim dan individu mengorganisir dan menghubungkan ide-ide abstrak atau proses. Baik Anda sedang merencanakan pesan produk, sumber daya pendidikan, atau struktur konten, template ini memudahkan Anda melihat bagaimana konsep-konsep saling berhubungan dan dibangun secara logis.
Template ini dilengkapi dengan alat mind-mapping yang fleksibel, memungkinkan Anda untuk menyeret dan meletakkan elemen, membuat struktur hierarkis, dan menghubungkan ide-ide secara mulus. Dengan demikian, Anda dapat memecah topik yang luas menjadi ide-ide yang lebih kecil dan saling terhubung, sehingga memudahkan perencanaan konten, merancang strategi dengan persona pembeli Anda, atau mengembangkan kampanye baru yang ditargetkan pada calon pelanggan Anda.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Hubungkan ide-ide melalui hubungan yang diberi label dan struktur bercabang
- Buat strategi atau cerita bersama tim di kanvas bersama
- Fungsi seret dan lepas untuk pengorganisasian yang mudah dan terstruktur
- Sesuaikan kategori untuk menyesuaikan peta konsep dengan proyek spesifik
Ideal untuk: Manajer proyek, strategis konten, pendidik, dan tim kreatif yang ingin mengorganisir ide-ide besar ke dalam format terstruktur.
Berikut ini adalah ringkasan tentang teknik brainstorming terbaik untuk ide-ide baru:
14. Template Papan Tulis Persona Pengguna ClickUp
Template Papan Tulis Persona Pengguna ClickUp memberikan sentuhan visual dan kolaboratif dalam pembuatan persona. Template ini memungkinkan tim lintas fungsi untuk menggambar segmen pengguna dalam ruang fleksibel menggunakan catatan tempel, tag, dan bagian berwarna untuk demografi, perilaku, kebutuhan, dan tujuan.
Tata letak papan tulis ini ideal untuk sesi brainstorming, workshop langsung, atau penyelarasan tim jarak jauh. Undang berbagai pemangku kepentingan—produk, penjualan, pemasaran, dan UX—untuk berkontribusi secara bersamaan, sehingga tercipta pemahaman yang terpadu tentang audiens.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Buat persona pengguna yang fleksibel dan real-time selama workshop atau sesi jarak jauh
- Bekerja sama antar departemen dalam format papan tulis interaktif
- Visualisasikan motivasi, tantangan, dan preferensi dengan mudah
- Kembangkan persona seiring dengan tersedianya wawasan baru atau data pelanggan
Ideal untuk: Marketer, desainer UX, tim produk, dan strategis bisnis yang membutuhkan wawasan visual mendalam untuk meningkatkan keterlibatan dan konversi.
📚 Baca Juga: Cara Memasarkan Produk kepada Generasi Milenial
15. Template Pipeline Penjualan ClickUp
Mengelola peluang penjualan secara efektif adalah kunci untuk menutup transaksi lebih cepat dan meningkatkan pendapatan. Template Pipeline Penjualan ClickUp menyediakan tampilan terstruktur dari seluruh funnel penjualan, memudahkan Anda melacak transaksi, tahap prospek, titik kontak, dan konversi.
Template ini memungkinkan tim penjualan untuk memvisualisasikan pipeline mereka dalam berbagai tampilan (Daftar, Papan, atau Kalender), melacak status prospek, dan memastikan tidak ada peluang yang terlewat. Template ini juga terintegrasi dengan alat CRM, sehingga semua data pelanggan tersimpan di satu tempat, memudahkan prioritasisasi prospek bernilai tinggi dan memperlancar alur kerja.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Berikan tim Anda visibilitas penuh atas perjalanan setiap prospek sambil menyoroti ruang lingkup perbaikan untuk konten dan komunikasi
- Identifikasi tahap penjualan mana yang kekurangan konten pendukung atau materi pemasaran
- Kelola upaya pemasaran, tindak lanjut, dan alur kerja kustom dengan mengintegrasikan ClickUp Tasks, ClickUp Forms, dan ClickUp Dashboards
- Lacak penugasan tim, nilai transaksi, dan status pipeline dengan filter
Ideal untuk: Tim penjualan, profesional pengembangan bisnis, dan manajer operasi pendapatan yang mengelola transaksi dan progres prospek sambil berkoordinasi dengan tim pemasaran untuk memfasilitasi konten.
16. Template Peta Perjalanan Pelanggan ClickUp
Memahami cara pelanggan berinteraksi dengan merek Anda sangat penting untuk memberikan pengalaman yang lebih baik. Template Peta Perjalanan Pelanggan ClickUp adalah alat strategis untuk memvisualisasikan cara pelanggan berinteraksi dengan merek Anda di setiap tahap, mulai dari penemuan dan pertimbangan hingga pembelian dan advokasi.
Wawasan ini kemudian membantu tim pemasaran, penjualan, dan produk untuk menyesuaikan konten dan pesan dengan lebih efektif. Akibatnya, hal ini mendukung pengalaman pengguna yang lebih baik dan kampanye yang ditargetkan berdasarkan pola perilaku nyata.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Dokumentasikan masalah, motivasi, emosi, dan jenis konten yang disukai di setiap tahap
- Akses wawasan berbasis data untuk menyempurnakan interaksi pelanggan dan meningkatkan kepuasan
- Dorong kolaborasi lintas tim untuk menyelaraskan tim pemasaran, penjualan, dan dukungan
- Dukung strategi konten, UX, dan dukungan dengan wawasan yang berfokus pada pengguna
Ideal untuk: Manajer pengalaman pelanggan, tim pemasaran, dan strategis bisnis yang ingin mengoptimalkan interaksi pelanggan dan meningkatkan loyalitas merek berdasarkan pengalaman pelanggan end-to-end.
17. Template Pemetaan Proyek ClickUp
Template Pemetaan Proyek ClickUp membantu tim memecah inisiatif besar menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola dengan koneksi yang jelas dengan mengorganisir tugas, ketergantungan, dan alur kerja secara efisien. Template ini menyediakan struktur visual untuk mendefinisikan tujuan proyek, sub-tugas, tanggung jawab tim, dan tonggak penting.
Dengan fitur seperti status kustom, garis waktu visual, dan dasbor kolaboratif, templat ini memudahkan Anda melacak kemajuan, mengalokasikan sumber daya, dan menyesuaikan jadwal sesuai kebutuhan. Baik Anda mengelola peluncuran produk atau inisiatif pemasaran jangka panjang, templat ini memastikan semua pihak tetap berada di halaman yang sama.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Gunakan templat ini secara efektif untuk kolaborasi lintas tim atau peluncuran produk dengan banyak komponen yang bergerak
- Tentukan tanggung jawab dan jadwal untuk setiap tugas dalam setiap cabang proyek
- Sesuaikan ketergantungan tugas untuk menjaga proyek tetap berjalan lancar dan menghindari hambatan
- Manfaatkan garis waktu terintegrasi dan diagram Gantt untuk melacak kemajuan dan menyesuaikan rencana dengan mudah
Ideal untuk: Manajer proyek, pemimpin tim pemasaran, dan spesialis operasional yang perlu mengoordinasikan tugas, jadwal, dan tujuan proyek secara efisien.
18. Template Produksi Video ClickUp
Dari brainstorming ide hingga revisi akhir, produksi video melibatkan banyak tahapan yang kompleks. Template Produksi Video ClickUp menyederhanakan proses ini dengan menyediakan alur kerja terstruktur untuk mengelola skrip, daftar adegan, jadwal editing, dan persetujuan. Template ini memandu tim melalui semua tahap, mulai dari perencanaan pra-produksi dan penulisan skrip hingga casting, pengambilan gambar, dan editing pasca-produksi.
Template ini memfasilitasi kolaborasi antar tim—penulis, editor, desainer, dan produser—dengan menyediakan struktur bersama untuk tinjauan, aset, dan tenggat waktu. Template ini ideal untuk menjaga standar kreatif dan memenuhi jadwal rilis.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Gunakan manajemen alur kerja terpusat untuk pra-produksi, pengambilan gambar, dan penyuntingan
- Pantau tenggat waktu dengan tampilan kalender bawaan untuk pengiriman tepat waktu
- Hubungkan klip video, file audio, dan persetujuan langsung ke tugas
- Kurangi kesalahpahaman melalui alur kerja yang terdefinisi dan titik pemeriksaan
Ideal untuk: Produser video, pembuat konten, dan tim pemasaran yang mengelola pembuatan konten video untuk storytelling merek, iklan, atau media sosial.
💡 Tips Pro: Elemen dasar yang mendasari semua inisiatif pemasaran online adalah konten. Rencana pengelolaan pemasaran konten yang komprehensif dapat membuat perbedaan besar dalam memenangkan ruang ini.
19. Template Profil Pengguna Clickup
Memahami audiens target Anda adalah dasar dari strategi pemasaran yang sukses. Template ClickUp User Persona membantu tim mendefinisikan persona pembeli yang detail dengan mengorganisir wawasan kunci, termasuk demografi, minat, masalah utama, dan pola perilaku.
Dengan templat ini, pemasar, tim produk, dan strategis konten dapat membuat profil pengguna yang terstruktur dan sesuai dengan perjalanan pelanggan. Profil ini membantu tim mengembangkan konten, produk, dan kampanye yang relevan dan efektif untuk jenis pengguna tertentu.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Tambahkan detail penting, visualisasikan segmen audiens, dan sempurnakan upaya pemasaran dengan bagian yang dapat disesuaikan
- Buat profil yang jelas dan didukung riset untuk segmen audiens Anda
- Selaraskan pemasaran, produk, dan penjualan berdasarkan pemahaman bersama tentang audiens
- Hubungkan strategi konten dan produk dengan kebutuhan pengguna yang sebenarnya
Ideal untuk: Manajer produk dan desainer UX yang ingin menciptakan strategi yang sangat terarah dengan memahami basis pelanggan mereka dengan lebih baik.
20. Template Pemetaan Konten User Persona oleh Miro
Jika Anda seorang pemikir visual, templat Papan Pemetaan Konten oleh Miro adalah solusi revolusioner. Templat papan tulis interaktif ini memungkinkan tim untuk brainstorming, mengorganisir, dan memvisualisasikan ide-ide konten secara dinamis dan fleksibel.
Template ini dilengkapi dengan kategori yang sudah ditentukan untuk persona pembeli, jenis konten, dan tahap funnel pemasaran, membantu Anda melihat gambaran besar dari strategi konten Anda. Baik Anda sedang memetakan topik blog, merencanakan urutan email, atau merancang kalender media sosial, template ini menjaga semuanya tetap terorganisir dan mudah dinavigasi.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Pastikan relevansi dan keterlibatan melalui perencanaan konten yang berfokus pada persona
- Dapatkan gambaran yang jelas tentang strategi konten melalui alat pemetaan visual
- Sasaran pengguna di berbagai fase perjalanan dengan penyesuaian konten berdasarkan fase
- Bekerja sama secara lancar untuk menyempurnakan ide konten di seluruh tim
Ideal untuk: Strategis pemasaran, pembuat konten, dan profesional UX yang ingin mengoptimalkan konten untuk segmen audiens yang berbeda dan meningkatkan keterlibatan.
21. Template Peta Konten Google Sheets oleh Ahrefs
Bagi pemasar yang berorientasi data, templat Peta Konten Google Sheets dari Ahrefs menyediakan cara terorganisir untuk merencanakan strategi konten Anda. Templat berbasis spreadsheet ini membantu Anda membuat peta konten sendiri berdasarkan berbagai faktor, seperti kata kunci target, persona pembeli, dan tahap funnel.
Dengan kolom bawaan untuk niat pencarian, format konten, dan target audiens, templat ini memudahkan Anda memetakan konten yang sudah ada dengan berbagai tahap perjalanan pembeli. Selain itu, kesederhanaan format spreadsheet memudahkan akses tim yang luas, sekaligus sangat cocok untuk memetakan artikel baru, memperbarui yang lama, dan memprioritaskan berdasarkan potensi pencarian.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Dapatkan pelacakan konten yang lancar dalam format spreadsheet yang mudah digunakan
- Gunakan SEO dan integrasi kata kunci untuk menyelaraskan konten dengan permintaan pencarian
- Pastikan konten sampai ke audiens yang tepat pada waktu yang tepat dengan pemetaan perjalanan pembeli
- Dapatkan wawasan untuk mengukur efektivitas konten dan ROI melalui alat pelacakan kinerja
Ideal untuk: Spesialis SEO, pemasar konten, dan strategis digital yang menggunakan data pencarian untuk mengarahkan perencanaan dan prioritas.
✨ Tips Bonus: Buat persona yang lebih tajam dan didukung riset dengan lebih cepat menggunakan ClickUp Brain. Asisten AI cerdas ini, yang terintegrasi langsung ke dalam ClickUp, memberdayakan tim Anda untuk:
- Otomatis menghasilkan draf persona pengguna dari tanggapan survei, wawancara, atau umpan balik pelanggan
- Ringkas dokumen riset pelanggan untuk mengidentifikasi demografi kunci, masalah utama, dan perilaku pelanggan
- Sarankan ide konten yang disesuaikan dengan tujuan, keberatan, dan tahap perjalanan masing-masing persona
- Sarankan langkah selanjutnya atau tugas untuk menyempurnakan persona di tim pemasaran, produk, dan penjualan
- Analisis dan kelompokkan umpan balik kualitatif untuk mengidentifikasi segmen audiens baru
22. Template Peta Konten PDF oleh HubSpot
Template Peta Konten PDF dari HubSpot menyediakan tata letak yang dapat diunduh dan siap dicetak, yang membantu tim mencocokkan format konten dengan tahap perjalanan pembeli. Template ini sangat berguna untuk sesi workshop, presentasi klien, atau sesi perencanaan kolaboratif.
Template ini mencakup aspek-aspek penting dalam pemetaan konten, termasuk menentukan persona target, mengidentifikasi celah konten, dan membuat rencana untuk setiap tahap perjalanan pelanggan. Prompt yang terstruktur membantu mengevaluasi kebutuhan audiens dan titik sentuh untuk mendorong konten yang tepat ke tahap berikutnya.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Evaluasi ide konten dalam kerangka kerja berbasis perjalanan yang terarah
- Dorong diskusi strategi yang lebih mendalam di luar kalender konten sederhana
- Perkuat kolaborasi antar tim dengan petunjuk visual yang jelas
- Identifikasi tahap yang kurang dimanfaatkan atau segmen audiens dengan wawasan strategis
Ideal untuk: Strategis pemasaran, manajer konten, dan pemilik bisnis yang melakukan audit atau perencanaan kampanye.
23. Template Peta Konten oleh SEOClarity
Template Peta Konten oleh seoClarity menggunakan data dari platform analitik dan alat riset kata kunci untuk merumuskan strategi konten yang diprioritaskan. Template ini mencakup kolom untuk kinerja halaman, data peringkat, jenis konten, tahap audiens, dan frekuensi pembaruan.
Template ini memungkinkan tim untuk menyelaraskan kinerja konten dengan tujuan bisnis dan secara terus-menerus menyempurnakan strategi mereka berdasarkan hasil. Akibatnya, template ini sangat berguna untuk mengidentifikasi peluang dan konten yang kurang performan secara skala besar.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Audit konten yang sudah ada dan tandai bagian yang perlu diperbarui, dihapus, atau dimanfaatkan kembali
- Hubungkan data peringkat dan lalu lintas dengan niat dan tahap siklus hidup
- Jaga strategi yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan tren kinerja
- Hubungkan wawasan analitik tautan dengan tindakan editorial yang nyata
Ideal untuk: Spesialis SEO, pemasar konten, dan strategis digital yang mengelola volume konten besar dan ingin menggunakan data kinerja untuk mengoptimalkan konten secara berkelanjutan.
Ubah Kekacauan Konten Anda Menjadi Kejelasan
Pemetaan konten bukan hanya sekadar strategi! Ini adalah tulang punggung dari rencana pemasaran konten yang efektif.
Namun, tantangan sebenarnya dalam proses ini terletak pada eksekusi—berkolaborasi dengan lancar, memantau kemajuan, dan menyesuaikan diri dengan prioritas yang berubah.
Di situlah ClickUp membuat perbedaan. Aplikasi kerja sehari-hari ini membantu menyederhanakan alur kerja, mengonsolidasikan aset konten, dan memastikan semua orang berada di halaman yang sama.
Baik Anda sedang merencanakan kalender konten, memantau kinerja konten, atau mengelola umpan balik dari pemangku kepentingan, ClickUp menyediakan fleksibilitas dan struktur yang Anda butuhkan untuk mengubah strategi pemasaran konten menjadi tindakan.
Siap untuk mengorganisir, mengoptimalkan, dan mengembangkan upaya konten Anda? Coba ClickUp hari ini!
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cara membuat peta konten?
Membuat peta konten melibatkan pengorganisasian visual ide-ide konten, topik, dan format untuk selaras dengan kebutuhan audiens dan tahap perjalanan mereka. Mulailah dengan mengidentifikasi persona target Anda dan memetakan perjalanan pembeli (kesadaran, pertimbangan, keputusan). Selanjutnya, brainstorm topik konten yang menargetkan setiap tahap dan alokasikan ke persona dan fase perjalanan yang sesuai. Gunakan templat pemetaan konten atau alat seperti ClickUp’s Content Plan Template untuk mengorganisir ide, menetapkan tanggung jawab, dan menetapkan tenggat waktu.
Apakah ada templat peta konsep di Word?
Microsoft Word tidak memiliki templat peta konsep bawaan, tetapi Anda dapat dengan mudah membuatnya menggunakan fitur “Bentuk” dan “SmartArt”. Cukup buka dokumen kosong, pergi ke “Sisipkan”, dan pilih “SmartArt” atau “Bentuk” untuk menggambar node dan garis penghubung. Ada juga templat peta konsep yang dapat diunduh secara online yang dapat Anda buka dan edit di Word.
Apa itu peta konten?
Peta konten adalah kerangka kerja visual yang menghubungkan topik konten, format, dan saluran distribusi dengan segmen audiens spesifik dan tahap perjalanan pembeli. Tujuannya adalah memastikan setiap konten yang Anda buat memiliki tujuan strategis—baik itu meningkatkan kesadaran, memelihara prospek, atau mendorong konversi. Peta konten membantu pemasar dan pembuat konten mengidentifikasi celah, menghindari duplikasi, dan menyampaikan pesan yang tepat kepada audiens yang tepat pada waktu yang tepat.