Serah Terima Pemasaran ke Penjualan: Definisi, Proses, dan Praktik Terbaik

Tim pemasaran Anda menghasilkan 100 prospek berpotensi tinggi, tetapi tiga minggu kemudian, tim penjualan hanya menghubungi 5 di antaranya. Apa yang terjadi dengan 95 prospek lainnya?

Kemungkinan besar, mereka telah terlewatkan dalam "celah serah terima"—ruang di mana prospek yang berkualitas hilang antara pemasaran dan penjualan, seringkali mengakibatkan hilangnya peluang pendapatan.

Ini bukan hanya masalah perusahaan besar. Perusahaan dari berbagai ukuran menghadapi tantangan ini. Pemasaran berhasil menarik calon pembeli, tetapi tanpa proses serah terima yang jelas, prospek ini bisa tertunda tindak lanjutnya atau bahkan hilang sama sekali.

Solusinya? Proses serah terima pemasaran ke penjualan yang terstruktur dengan baik.

Dalam panduan ini, saya akan memandu Anda melalui apa yang membuat proses serah terima berjalan lancar, hal-hal yang perlu diwaspadai, dan langkah-langkah praktis untuk menciptakan proses yang benar-benar meningkatkan pendapatan.

Kami juga akan membahas bagaimana alat seperti ClickUp dapat membantu memperlancar proses serah terima dan menjaga kedua tim tetap selaras.

Apa Itu Serah Terima Pemasaran ke Penjualan?

Pada dasarnya, proses serah terima pemasaran ke penjualan terjadi ketika tim pemasaran menyerahkan prospek yang telah disaring ke tim penjualan. Hal ini terjadi ketika prospek menunjukkan minat atau interaksi yang cukup, misalnya, mereka telah mengunduh e-book Anda atau menghabiskan waktu untuk melihat halaman harga Anda.

Tujuan utama dari strategi pemasaran dan penjualan ini adalah memastikan prospek berkualitas sampai ke tim penjualan pada waktu yang tepat, dengan semua informasi latar belakang yang mereka butuhkan. Dengan cara ini, tim penjualan dapat melanjutkan percakapan secara alami, tanpa jeda yang canggung atau harus menanyakan pertanyaan yang sudah dijawab oleh prospek di tempat lain.

Dalam gambaran besar perjalanan pelanggan Anda, proses serah terima ini berada tepat di antara tahap generasi prospek dan percakapan penjualan langsung.

Departemen pemasaran bertugas menarik dan merawat calon pelanggan, sementara departemen penjualan mengambil calon pelanggan yang sudah dipanaskan dan membimbing mereka menjadi pelanggan yang membayar.

Proses serah terima yang solid harus mencakup:

: Data penting yang berpindah dari pemasaran ke penjualan (detail kontak, informasi perusahaan, cara mereka menemukan Anda, apa yang mereka lakukan di situs Anda) Transfer informasi: Data penting yang berpindah dari pemasaran ke penjualan (detail kontak, informasi perusahaan, cara mereka menemukan Anda, apa yang mereka lakukan di situs Anda)

Kriteria kualifikasi: Aturan spesifik yang menentukan kapan sebuah prospek siap untuk diserahkan ke tim penjualan (ukuran perusahaan, status pengambil keputusan, tingkat keterlibatan)

Waktu: Kapan tepatnya serah terima terjadi (terlalu cepat dan Anda membuang sumber daya penjualan; terlalu lambat dan prospek menjadi dingin)

Tanggung jawab tim: Siapa yang menangani bagian mana dari proses (tim pemasaran melakukan kualifikasi, tim penjualan melakukan follow-up dalam jangka waktu yang telah ditentukan)

Mengapa Proses Serah Terima Pemasaran ke Penjualan Penting?

Proses serah terima pemasaran ke penjualan yang lancar secara langsung memengaruhi keuntungan Anda dan seberapa baik tim Anda bekerja sama. Ketika pemasaran dan penjualan selaras, hal ini akan tercermin dalam pipeline penjualan Anda.

🔎 Angka tidak berbohong: Menurut laporan terbaru, keselarasan yang lebih baik antara pemasaran dan penjualan dalam hal tujuan dan strategi menjadi prioritas bagi lebih dari 38% pemimpin penjualan.

Proses serah terima ini mencakup beberapa area kritis dalam bisnis Anda:

Tingkat konversi: Prospek yang telah disaring dengan baik jauh lebih mungkin menjadi pelanggan

Pengalaman pelanggan: Tindak lanjut yang cepat dan relevan membuat prospek merasa dihargai dan dipahami

Efisiensi tim: Proses yang jelas berarti lebih sedikit pekerjaan ganda dan lebih sedikit kesalahpahaman

Inilah perbedaannya dalam praktik:

Aspek Proses Serah Terima yang Buruk Proses Serah Terima yang Dioptimalkan Waktu respons prospek Terlambat (24+ jam) Segera (dalam hitungan jam) Kontekstualisasi prospek Data yang dibagikan minimal Lengkapi profil dan riwayat interaksi Tingkat konversi Di bawah rata-rata industri Memenuhi atau melebihi target yang ditetapkan Keselarasan tim Terpisah, sering bertentangan Kolaboratif, tujuan bersama

Proses Serah Terima yang Buruk

Proses Serah Terima yang Dioptimalkan

Waktu respons prospek

Terlambat (24+ jam)

Segera (dalam hitungan jam)

Kontekstualisasi prospek

Data yang dibagikan minimal

Lengkapi profil dan riwayat interaksi

Tingkat konversi

Di bawah rata-rata industri

Memenuhi atau melebihi target yang ditetapkan

Keselarasan tim

Terpisah, sering bertentangan

Kolaboratif, tujuan bersama

Peran Utama dalam Proses Serah Terima

Proses serah terima pemasaran ke penjualan yang sukses melibatkan beberapa tim yang bekerja secara terkoordinasi. Setiap tim memiliki peran spesifik dalam mengarahkan prospek melalui perjalanan pelanggan.

Tanggung jawab tim pemasaran

Tugas tim pemasaran Anda adalah menghasilkan dan merawat prospek hingga siap untuk penjualan ( perangkat lunak manajemen prospek dapat sangat membantu di sini). Tanggung jawab utama mereka meliputi:

Penilaian prospek berdasarkan tingkat interaksi mereka dengan konten dan kampanye pemasaran Anda

Membuat profil prospek dengan data relevan (jabatan, ukuran perusahaan, dll.)

Memantau bagaimana prospek berinteraksi dengan Anda (halaman mana yang mereka kunjungi, email mana yang mereka buka)

Menyerahkan informasi prospek yang lengkap kepada tim penjualan

💡 Tips Pro: Buat Dashboard ClickUp yang mengintegrasikan skor prospek, pengelolaan kinerja kampanye, dan aktivitas keterlibatan dalam satu tampilan. Dengan begitu, tim pemasaran Anda selalu tahu prospek mana yang sedang panas dan kapan saatnya melibatkan tim penjualan. Selain itu, Anda dapat menggunakan ClickUp Custom Fields untuk memperkaya profil prospek dengan detail penting seperti ukuran perusahaan atau konten yang telah diakses. Hal ini menjaga proses serah terima tetap rapi dan tingkat konversi tetap tinggi. Pelajari bagaimana ClickUp membantu tim pemasaran

Tanggung jawab tim penjualan

Setelah prospek diserahkan, tim penjualan mengambil alih. Tugas utama mereka meliputi:

Menilai apakah prospek cocok dengan produk atau layanan yang Anda tawarkan

Memberikan umpan balik jujur kepada tim pemasaran tentang kualitas prospek

Melakukan tindak lanjut dalam batas waktu yang telah disepakati

Pastikan status prospek selalu diperbarui di sistem Anda

💡 Tips Pro: Bangun saluran kerja bersama di ClickUp CRM di mana tim penjualan dapat melacak status prospek, memberikan umpan balik kepada tim pemasaran, dan menerima pengingat otomatis untuk tindak lanjut. Dapatkan Template Gratis Kelola prospek, hubungan pelanggan, dan penjualan Anda di satu tempat dengan templat CRM ClickUp ini Gunakan ClickUp Custom Fields untuk menyaring prospek, menugaskan mereka ke tim penjualan, dan menandai hal-hal yang memerlukan perhatian tambahan. Ini seperti CRM yang efisien dan tanpa basa-basi, yang menjaga tim Anda tetap cepat, fokus, dan selaras. Pelajari bagaimana ClickUp membantu tim penjualan

Tanggung jawab Operasi Pendapatan (RevOps)

Tim RevOps Anda adalah tulang punggung operasional keseluruhan. Mereka mengelola sistem dan alur kerja yang memfasilitasi proses serah terima – merancang proses, menyiapkan alat, menjaga data tetap rapi, dan membuat laporan yang membantu semua orang untuk terus berkembang.

Bagaimana Cara Menentukan Serah Terima yang Baik antara Pemasaran dan Penjualan?

Mengetahui kapan seorang prospek siap untuk beralih dari tim pemasaran ke tim penjualan bukanlah tebak-tebakan. Itu adalah keputusan yang didasarkan pada perilaku, karakteristik, dan seberapa tertarik mereka tampak.

Tahap kualifikasi

Sebagian besar perusahaan menggunakan pendekatan bertahap dalam proses kualifikasi prospek:

Marketing Qualified Lead (MQL): Ini adalah seseorang yang telah berinteraksi dengan konten pemasaran Anda dan memenuhi kriteria dasar Anda. Bayangkan seseorang yang mengunduh laporan industri Anda dan bekerja di perusahaan yang berada di pasar target Anda

Sales Accepted Lead (SAL): Ini adalah prospek yang telah ditinjau oleh tim penjualan dan disetujui layak untuk dikejar. Ini seperti titik pemeriksaan sebelum menginvestasikan lebih banyak waktu

Sales Qualified Lead (SQL): Ini adalah calon pelanggan yang telah diverifikasi oleh tim penjualan bahwa mereka memenuhi standar Anda untuk percakapan penjualan yang nyata. Ini bisa jadi seseorang yang telah meminta demo atau menyebutkan bahwa mereka memiliki anggaran yang telah disiapkan

Model penilaian prospek

Penilaian prospek (lead scoring) hanyalah cara untuk memberikan poin kepada prospek berdasarkan tindakan yang mereka lakukan dan siapa mereka. Semakin banyak poin, biasanya berarti mereka semakin dekat untuk melakukan pembelian. Misalnya:

Memeriksa halaman harga Anda: +10 poin

Unduh studi kasus: +5 poin

Memiliki jabatan seperti "Direktur" atau lebih tinggi: +15 poin

Bekerja di perusahaan dengan lebih dari 500 karyawan: +10 poin

Ketika seseorang mencapai ambang batas (misalnya, 50 poin), mereka siap untuk diserahkan ke tim penjualan.

Tanda-tanda kualifikasi kunci

Beberapa jenis sinyal membantu Anda mengidentifikasi prospek yang berkualitas:

Tanda-tanda keterlibatan: Cara mereka berinteraksi dengan Anda – kunjungan situs web, unduhan konten, pembukaan email, dan kehadiran di webinar Anda

Tanda niat: Tindakan yang menunjukkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan pembelian – mengunjungi halaman harga Anda, meminta demo, membandingkan produk Anda dengan pesaing

Kriteria kesesuaian: Seberapa baik mereka sesuai dengan pelanggan ideal Anda – ukuran perusahaan, industri, teknologi yang sudah digunakan, dan tanda-tanda bahwa mereka memiliki anggaran

💡 Tips Pro: Salah satu alasan umum mengapa proses serah terima pemasaran ke penjualan gagal adalah karena prosesnya tidak didokumentasikan dengan jelas, atau ketika tim menggunakan versi yang berbeda dari proses tersebut. Untuk menghindari kebingungan, cobalah menggunakan templat dokumentasi proses perusahaan untuk proses serah terima dari penjualan ke pemasaran. 👇🏼 Dapatkan template gratis Ini memberikan Anda ruang terstruktur untuk: Rinci setiap langkah dalam proses serah terima

Tentukan informasi apa yang harus diserahkan pemasaran kepada tim penjualan

Jelaskan peran dan ekspektasi tim

Sertakan tautan ke panduan penilaian prospek, bidang CRM, atau pemilik kontak Memiliki semua informasi di satu tempat memudahkan kedua tim untuk tetap selaras dan merujuk kembali ke proses saat diperlukan, terutama saat situasi berkembang.

Bagaimana Cara Meningkatkan Proses Serah Terima Pemasaran ke Penjualan?

Membuat proses serah terima pemasaran ke penjualan yang efektif bukanlah hal yang sulit, tetapi membutuhkan pendekatan yang terencana. Berikut adalah langkah-langkah kunci untuk membangun sistem yang efektif.

1. Tentukan kriteria MQL dan SAL yang jelas

Pertama-tama, Anda perlu mendefinisikan dengan jelas apa yang membuat sebuah lead dianggap berkualitas. Untuk Lead yang Telah Divalidasi oleh Pemasaran (Marketing Qualified Leads), tentukan kriteria keterlibatan dan kesesuaian yang akan digunakan oleh tim pemasaran. Misalnya:

Mereka telah mengunduh setidaknya dua dari sumber daya Anda

Mereka telah mengunjungi situs web Anda tiga kali atau lebih dalam sebulan terakhir

Mereka bekerja di perusahaan dengan setidaknya 100 karyawan

Jabatan mereka mencakup kata-kata seperti “Manajer,” “Direktur,” atau “Wakil Presiden.”

Bagi SAL, tentukan apa yang akan dicari oleh tim penjualan saat memutuskan untuk menerima leads. Hal ini mungkin termasuk:

Ada indikasi bahwa mereka memiliki anggaran untuk solusi Anda

Tanda-tanda mereka memiliki wewenang pengambilan keputusan

Masalah yang jelas yang mereka coba selesaikan saat ini, bukan suatu saat nanti

Sesuai dengan profil pelanggan target Anda

✅ Bagaimana ClickUp membantu: Dengan menggunakan bidang kustom di tampilan daftar ClickUp, Anda dapat menandai prospek dengan status kualifikasi mereka dan membuat status kustom untuk melacak kemajuan mereka melalui pipeline Anda. Atur ClickUp Docs untuk menyimpan kriteria kualifikasi Anda dengan deskripsi detail, contoh, dan definisi ambang batas yang dapat dijadikan referensi oleh kedua tim. Anda dapat menggunakan ClickUp Brain untuk membantu dalam dokumentasi. Tidak hanya itu: dengan pengaturan izin yang kuat dari ClickUp, Anda dapat memastikan tim pemasaran dan penjualan memiliki akses yang tepat untuk berkolaborasi pada dokumen-dokumen ini, memberikan komentar dan saran untuk menyempurnakan kriteria seiring waktu. Hal ini memastikan kedua tim bekerja berdasarkan kerangka kerja kualifikasi yang sama tanpa perlu pertemuan terus-menerus atau pembaruan manual.

2. Buat peta alur kerja serah terima

Buat alur kerja visual yang menampilkan setiap langkah dalam proses serah terima. Hal ini harus mencakup:

Kapan dan bagaimana prospek dinilai

Siapa yang meninjau prospek sebelum serah terima?

Bagaimana prospek dialokasikan ke tim penjualan

Waktu respons yang diharapkan

Apa yang terjadi jika seorang salesperson menolak prospek?

Pastikan untuk menetapkan tanggung jawab untuk setiap tahap dan menetapkan ekspektasi waktu yang jelas. Untuk mempercepat proses, coba gunakan templat peran dan tanggung jawab untuk menentukan siapa yang harus melakukan apa.

✅ Bagaimana ClickUp membantu: Dengan fitur ClickUp Whiteboards, Anda dapat memetakan alur kerja ini secara visual secara kolaboratif, memungkinkan tim pemasaran dan penjualan untuk berkontribusi secara real-time. Gunakan Status Kustom ClickUp pada tugas Anda untuk melacak posisi setiap prospek dalam proses serah terima, seperti MQL, SQL, Discovery, atau Demo, dan atur otomatisasi untuk memindahkan prospek antar tahap saat kriteria tertentu terpenuhi. Lacak kemajuan, bagikan pembaruan, dan pastikan semua orang tetap berada di halaman yang sama dengan ClickUp

3. Sentralisasikan data dalam satu sistem

Menggunakan CRM terpadu atau platform tunggal memastikan semua pihak berada di halaman yang sama. Sistem terpusat ini harus:

Simpan semua informasi prospek

Lacak riwayat interaksi

Tampilkan status kualifikasi

Izinkan kedua tim untuk memperbarui informasi

✅ Bagaimana ClickUp membantu: ClickUp dapat berfungsi sebagai sumber informasi tunggal Anda dengan mengintegrasikan data penjualan dan pemasaran dalam ruang kerja yang dapat disesuaikan. Dengan menggunakan templat CRM ClickUp atau tampilan kustom yang dibuat khusus, tim dapat menyimpan profil lead lengkap, termasuk detail kontak, skor kualifikasi, riwayat kampanye, dan catatan, tanpa perlu berpindah antar alat. Dengan ClickUp Forms, tim pemasaran dapat mengumpulkan detail prospek langsung ke dalam ruang kerja, memastikan konsistensi dan mengurangi entri manual. Setiap pengiriman formulir menjadi tugas yang dapat diberi label, diberi skor, dan diarahkan secara otomatis menggunakan otomatisasi.

4. Otomatisasi notifikasi dan tugas

Otomatisasi mengurangi keterlambatan dan upaya manual dalam proses serah terima:

Atur pemberitahuan otomatis saat prospek memenuhi syarat

Buat penugasan tugas untuk tindak lanjut penjualan

Buat urutan pemeliharaan untuk prospek yang belum siap

Implementasikan pemberitahuan untuk batas waktu tindak lanjut

✅ Bagaimana ClickUp membantu: Fitur Otomatisasi ClickUp memudahkan proses ini dengan mengirimkan notifikasi saat prospek mencapai ambang batas kualifikasi. Anda dapat mengotomatisasi tindak lanjut prospek, pembaruan transaksi, dan penugasan tugas di ClickUp, serta membuat pengingat berulang untuk aktivitas pemeliharaan, agar alur penjualan Anda tetap berjalan lancar. Anda dapat mengatur aturan otomatisasi kustom berdasarkan kriteria kualifikasi spesifik Anda, misalnya, secara otomatis memindahkan prospek ke status "Siap Penjualan" saat mereka mencapai skor tertentu atau mengunjungi halaman dengan niat tinggi. Alur kerja otomatis ini menghilangkan proses serah terima manual sambil tetap mempertahankan sentuhan personal yang diharapkan oleh prospek Anda.

5. Selaraskan tim dengan pertemuan rutin

Jadwalkan pertemuan rutin antara tim pemasaran dan penjualan untuk:

Review metrik kunci dan kinerja terbaru

Atasi masalah apa pun dalam proses serah terima

Berikan umpan balik tentang kualitas prospek

Diskusikan perbaikan proses

✅ Bagaimana ClickUp membantu: Untuk tim yang tersebar, ClickUp’s AI Notetaker mencatat catatan rapat secara real-time, sementara ClickUp Brain merangkum poin penting dan mendokumentasikan keputusan—secara otomatis memberitahu anggota tim yang relevan tentang tugas dan pembaruan. Catat setiap detail dengan mudah menggunakan Notetaker ClickUp Proses pengecekan terstruktur ini memfasilitasi kolaborasi dan memungkinkan perbaikan proses secara berkelanjutan tanpa memerlukan alat atau platform tambahan.

Tantangan Umum dan Praktik Terbaik

Bahkan proses serah terima yang dirancang dengan baik pun menghadapi tantangan. Berikut adalah masalah umum dan cara mengatasinya.

1. Tujuan yang tidak selaras

Tim pemasaran dan penjualan seringkali memiliki tujuan yang berbeda. Pemasaran mungkin fokus pada jumlah prospek, sementara penjualan memprioritaskan kualitas.

Best practice: Tetapkan tujuan penjualan bersama yang seimbang antara kuantitas dan kualitas. Misalnya, tetapkan target untuk jumlah prospek berkualitas dan tingkat konversinya. Pertimbangkan metrik bersama seperti “pendapatan yang dipengaruhi” yang berkontribusi dari kedua tim.

ClickUp Goals memungkinkan tim untuk membuat tujuan bersama dengan target yang dapat dilacak, yang dapat dilihat dan dikontribusikan oleh kedua departemen.

Buat folder untuk KPI pemasaran dan penjualan sambil menghubungkannya dengan target pendapatan keseluruhan, menciptakan transparansi dan keselarasan tanpa perlu rapat tambahan.

💡 Tips Pro: Gunakan templat Tujuan SMART di ClickUp untuk menetapkan tujuan yang jelas dan terukur yang dapat diselaraskan oleh tim pemasaran dan penjualan. Alih-alih target yang tidak jelas, Anda akan mendefinisikan dengan tepat apa yang dimaksud dengan kesuksesan, seperti “50 prospek berkualitas per bulan” atau “tingkat konversi prospek menjadi pelanggan sebesar 20%.” Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini: Ubah tujuan besar menjadi tindakan yang terfokus menggunakan prompt yang spesifik untuk tujuan

Pantau kemajuan dengan alat pengukuran, indikator visual, dan status kustom

Sesuaikan jadwal atau target sesuai dengan perubahan prioritas, tanpa kehilangan konteks

Sentralisasikan pelaksanaan tujuan di dalam ruang kerja Anda untuk visibilitas harian Dapatkan Template Gratis Tetapkan tujuan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti menggunakan templat Tujuan SMART ClickUp

2. Data yang tidak konsisten

Ketika data prospek tersebar di berbagai sistem atau tidak lengkap, tim penjualan tidak memiliki konteks yang diperlukan.

Best practice: Terapkan standar data dan sinkronisasi antar platform. Pembersihan data secara rutin membantu menghilangkan duplikat dan menstandarkan format. Buat bidang wajib untuk informasi penting guna memastikan kelengkapan data.

Dengan ClickUp’s Custom Fields dan input formulir yang wajib diisi, Anda dapat menstandarkan informasi yang harus dikumpulkan untuk setiap prospek.

Kemampuan integrasi platform ini terhubung dengan sistem pemasaran dan penjualan yang sudah ada, memungkinkan data mengalir antar sistem sambil menjaga sumber data tunggal yang akurat untuk informasi prospek.

3. Penanganan tindak lanjut yang lambat

Penundaan dalam menghubungi prospek secara signifikan mengurangi peluang konversi. Penelitian menunjukkan bahwa prospek yang dihubungi dalam 30 menit memiliki peluang 7 kali lebih besar untuk menjadi pelanggan.

Solusi: Tetapkan perjanjian tingkat layanan (SLAs) yang jelas untuk jadwal tindak lanjut. Gunakan pengingat otomatis untuk memberitahu tim penjualan saat tindak lanjut harus dilakukan. Pantau waktu respons untuk mengidentifikasi dan mengatasi keterlambatan.

Fitur Pelacakan Waktu dan fungsi tenggat waktu ClickUp membantu memastikan kepatuhan terhadap SLAs dengan membuat waktu respons terlihat oleh semua orang.

Ubah jam kerja yang dilacak menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan lembar waktu pelacakan proyek ClickUp

Atur bendera prioritas untuk prospek bernilai tinggi dan gunakan ketergantungan untuk memastikan tugas tindak lanjut kritis tidak terlewatkan dalam lingkungan penjualan yang sibuk.

Metrik untuk Kesuksesan Penyerahan Pemasaran ke Penjualan

Untuk mengetahui apakah proses serah terima Anda berjalan dengan baik, Anda perlu melacak metrik yang tepat dan mengelola umpan balik.

Pantau tingkat konversi

Pantau bagaimana prospek bergerak melalui setiap tahap proses Anda:

Tingkat konversi MQL ke SAL

Rasio konversi SAL ke SQL

Rasio konversi SQL ke peluang

Waktu yang dihabiskan di setiap tahap

Metrik ini menunjukkan di mana prospek mungkin terjebak atau keluar dari proses.

ClickUp Dashboards menyediakan visualisasi real-time dari metrik konversi kritis ini. Buat grafik kustom yang menampilkan kecepatan pipeline dan tingkat konversi di setiap tahap, membantu tim dengan cepat mengidentifikasi hambatan tanpa harus menggali spreadsheet.

Kumpulkan umpan balik

Tim pemasaran dan penjualan harus memberikan masukan secara rutin mengenai proses serah terima:

Pastikan kualitas prospek yang diserahkan ke tim penjualan

Tanyakan kepada tim pemasaran apakah tindak lanjut penjualan dilakukan tepat waktu

Review leads yang ditolak untuk mengidentifikasi pola

Dokumentasikan konversi yang berhasil

Umpan balik ini membantu mengidentifikasi perbaikan spesifik yang perlu dilakukan.

Dengan menggunakan ClickUp Forms, buat mekanisme umpan balik standar di mana tim penjualan dapat dengan cepat menilai kualitas prospek setelah kontak awal.

Atur otomatisasi untuk tugas berulang guna tinjauan proses rutin, dengan komentar yang ditugaskan dan Chat Threads yang menjaga semua umpan balik terorganisir berdasarkan jenis lead atau sumber kampanye.

Perbaiki pendekatan Anda

Gunakan data dan umpan balik untuk terus meningkatkan proses Anda:

Sesuaikan kriteria kualifikasi berdasarkan tingkat konversi

Perbarui model penilaian prospek seiring Anda memahami sinyal-sinyal yang memprediksi kesuksesan

Uji berbagai metode serah terima untuk melihat mana yang paling efektif

Temukan keseimbangan antara kecepatan dan kualitas berdasarkan hasil

Perubahan kecil yang didasarkan pada data secara bertahap dapat menghasilkan perbaikan yang signifikan.

Di sini, riwayat versi dan fitur dokumentasi dapat membantu membuat proses iterasi menjadi transparan.

Lacak pembaruan pada kriteria kualifikasi dan model penilaian Anda di ClickUp Docs. Ini menjaga catatan yang jelas tentang apa yang berubah, mengapa berubah, dan apa yang paling efektif untuk jenis lead yang berbeda.

Dari Serah Terima hingga Konversi Tinggi: Manfaatkan Setiap Prospek

Ingat, ini bukan sekadar proses teknis; ini menciptakan pengalaman pelanggan yang mulus yang meningkatkan tingkat konversi.

Ketika kedua tim bekerja berdasarkan panduan yang sama, prospek bergerak dengan lancar melalui funnel Anda, dan tim penjualan mendapatkan konteks yang dibutuhkan untuk menutup transaksi lebih cepat.

Untuk mewujudkannya:

Tentukan kriteria lead yang berkualitas

Tentukan peran, tanggung jawab, dan jadwal yang jelas

Otomatiskan pemberitahuan dan penugasan tugas untuk menghilangkan tebak-tebakan

Sentralisasikan semua hal mulai dari data prospek hingga umpan balik

Dengan ClickUp, Anda tidak perlu mengumpulkan informasi dari berbagai alat. Dari alur kerja serah terima yang dapat disesuaikan, tujuan bersama, notifikasi real-time, hingga dokumen kolaboratif, ClickUp mengintegrasikan pemasaran dan penjualan dalam satu platform, sehingga prospek Anda tidak akan terlewatkan.

Pertanyaan Umum tentang serah terima pemasaran ke penjualan

Bagaimana perbedaan proses serah terima pemasaran ke penjualan antara lingkungan B2B dan B2C?

Dalam lingkungan B2B, proses serah terima biasanya melibatkan siklus penjualan yang lebih panjang dengan banyak pemangku kepentingan, memerlukan informasi prospek yang lebih detail, dan seringkali melibatkan beberapa titik serah terima. Sementara itu, proses serah terima dalam B2C umumnya lebih sederhana dengan waktu konversi yang lebih cepat dan fewer pemangku kepentingan.

Proses serah terima yang paling efektif menggunakan sistem CRM terintegrasi, platform otomatisasi pemasaran, dan alat manajemen kerja kolaboratif seperti ClickUp, yang menyediakan berbagi data secara real-time, pemberitahuan otomatis, dan visibilitas yang jelas tentang status prospek.

Seberapa sering tim pemasaran dan penjualan harus meninjau proses serah terima mereka?

Tim pemasaran dan penjualan biasanya meninjau proses serah terima mereka setiap kuartal, dengan pengecekan bulanan terhadap metrik kunci dan perhatian segera terhadap penurunan signifikan dalam tingkat konversi atau peningkatan waktu respons lead.

Dengan menggunakan tugas berulang dan laporan otomatis ClickUp, tim dapat menjadwalkan tinjauan ini dan memiliki data relevan yang dikompilasi secara otomatis untuk analisis yang efisien.

Apa peran konten dalam mendukung proses serah terima dari pemasaran ke penjualan?

Konten berfungsi ganda sebagai alat penyaringan sebelum serah terima (dengan melacak tingkat keterlibatan) dan sebagai materi pendukung penjualan setelah serah terima, di mana pemasaran menyediakan tim penjualan konten yang relevan dan sesuai dengan setiap prospek untuk membantu personalisasi percakapan tindak lanjut.

ClickUp Docs dan ClickUp Brain memungkinkan tim untuk mengorganisir perpustakaan konten atau basis data ini dengan metrik keterlibatan yang terhubung, membantu tim penjualan dengan cepat mengidentifikasi sumber daya mana yang telah resonansi dengan prospek tertentu.