10 Alternatif Microsoft Loop Terbaik yang Membuat Kolaborasi Terlihat Mudah

Microsoft Loop seperti kafe favorit Anda. ☕

Cukup hadir bersama teman-teman Anda, dan Anda dapat bekerja bersama sambil menikmati minuman berkafein yang menyegarkan. Meskipun Microsoft Loop tidak dapat menyediakan minuman dan makanan, namun ia membantu Anda berkolaborasi secara virtual dengan rekan-rekan Anda!

Dengan antarmuka pengguna yang sederhana, platform ini membantu baik siswa maupun bisnis untuk berkolaborasi pada proyek yang sama secara bersamaan. Namun, ini bukan satu-satunya solusi yang tersedia! Penting untuk selektif dan mencoba alat lain—sama seperti saat Anda mencoba beberapa kafe sebelum menemukan tempat favorit Anda!

Untuk memudahkan proses pengambilan keputusan Anda, kami telah menyusun daftar 10 alternatif Microsoft Loop terbaik yang telah mengubah cara kerja kolaborasi tim!

Apa Itu Microsoft Loop?

Microsoft Loop adalah platform yang memfasilitasi kolaborasi real-time dan berbagi informasi dengan banyak orang di bawah satu atap.

Dibuat untuk menghindari berpindah-pindah antara aplikasi Microsoft lain seperti Word, Excel, dan PowerPoint Presentation, alat ini membantu Anda membuat ruang kerja untuk berkreasi, memberikan komentar, dan bekerja pada proyek yang sama secara bersama-sama.

Faktanya, Anda juga dapat mempermudah proses brainstorming dengan fitur AI Copilot. Cukup ketik pertanyaan, dan asisten AI akan membantu Anda dengan jawaban yang dapat meningkatkan produktivitas kerja Anda.

Selain itu, bilah pencarian platform ini memungkinkan Anda menemukan templat berdasarkan kata kunci spesifik, seperti " garis besar kampanye pemasaran". Anda juga dapat dengan mudah bekerja di beberapa proyek sekaligus menggunakan alat manajemen proyek dan produktivitasnya.

Secara keseluruhan, Microsoft Loop berfungsi sebagai ruang kerja kolaboratif (seperti Notion), tetapi fitur-fiturnya tidak cocok untuk semua orang. Beberapa pengguna merasa fitur-fiturnya mirip dengan pesaing yang sudah ada dan percaya bahwa Microsoft Loop tidak menawarkan hal yang terlalu unik untuk membuat mereka beralih.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Microsoft Loop?

Pertimbangkan fitur-fitur ini sebagai acuan saat memilih alternatif Microsoft Loop:

Template proyek: Cari alternatif Microsoft Loop yang menyediakan bantuan proyek yang mudah melalui template berkualitas tinggi untuk berbagai kasus penggunaan Kolaborasi online: Salah satu fitur utama Microsoft Loop adalah menyediakan platform kolaborasi untuk komunikasi real-time yang terintegrasi. Tentu saja, alternatifnya diharapkan menawarkan fitur untuk kolaborasi bersama, seperti thread komentar, Salah satu fitur utama Microsoft Loop adalah menyediakan platform kolaborasi untuk komunikasi real-time yang terintegrasi. Tentu saja, alternatifnya diharapkan menawarkan fitur untuk kolaborasi bersama, seperti thread komentar, papan tulis digital , dan penandaan pengguna : Di era modern ini, alat kolaborasi tanpa dukungan AI tidaklah lengkap! Temukan alternatif yang menyediakan dukungan AI untuk tugas-tugas seperti penulisan dan brainstorming ide Dukungan AI: Di era modern ini, alat kolaborasi tanpa dukungan AI tidaklah lengkap! Temukan alternatif yang menyediakan dukungan AI untuk tugas-tugas seperti penulisan dan brainstorming ide Kompatibilitas: Sangat baik memiliki alat yang dapat digunakan di semua perangkat dan tidak terbatas pada Windows atau MacOS (misalnya Microsoft Teams atau Google Docs) Integrasi: Tidak pernah ada salahnya memilih alat yang terintegrasi dengan aplikasi lain dan meminimalkan gangguan akibat bolak-balik saat mengelola proyek Pengelolaan dokumen: Cari solusi yang membantu Anda mengedit dan mengelola semua dokumen proyek Anda di satu tempat, sehingga Anda dapat tetap up-to-date dengan mudah!

10 Alternatif Terbaik Microsoft Loop untuk Meningkatkan Kolaborasi Tim

Berdasarkan fitur-fitur yang disebutkan di atas, kami telah menyusun daftar 10 alternatif Microsoft Loop yang dapat Anda coba segera. Telusuri fitur, kelebihan, dan kekurangan masing-masing opsi untuk memilih yang terbaik! ❤️

Kolaborasi secara visual dengan anggota tim di dalam ClickUp Whiteboards untuk brainstorming dan mengubah ide menjadi tindakan yang dapat dilaksanakan

Anda tidak bisa membicarakan kolaborasi modern tanpa ClickUp! Diciptakan untuk tim yang bergerak cepat dan bergantung pada kerja sama tim secara real-time, ClickUp menyediakan semua alat kolaborasi manajemen proyek dalam satu tempat! ⭐

Memulai sangat mudah seperti menjelajahi internet! Cukup klik avatar Workspace Anda dan pilih + New Workspace. Workspaces berada di bagian atas Hierarki Proyek ClickUp, dan dari sini Anda dapat membaginya menjadi Spaces, Folders, Lists, dan lainnya.

Butuh solusi yang terintegrasi untuk mengedit, menyimpan, dan mengelola dokumen? Jika ya, maka ClickUp Docs adalah solusi terbaik untuk Anda! Anda dapat membuat dokumen dengan halaman bertingkat dan tag yang dapat dilacak, serta mengeditnya bersama kolaborator secara bersamaan.

Faktanya, dengan ClickUp Live Collaboration Detection, pengguna dapat melihat kapan anggota lain sedang mengetik dan mengedit bersama, sehingga tidak ada duplikasi usaha!

Gunakan ClickUp AI untuk membuat posting blog di ClickUp Docs dari prompt sederhana, tambahkan detail, dan aspek penting lainnya

Apakah kami sudah mention opsi untuk menggunakan ClickUp AI untuk penulisan dan pengeditan teks yang mudah? Asisten AI bawaan platform ini dilengkapi dengan lebih dari 100 prompt khusus peran untuk menyelesaikan tugas seperti:

Menulis dokumen—seperti jadwal proyek atau ringkasan konten—dari awal

Optimalkan dokumen yang sudah ada untuk tata bahasa dan nada

Merangkum konten yang panjang

Terjemahan dokumen (mendukung lebih dari 10 bahasa)

Bekerja sama dengan tim jarak jauh dan tersebar menjadi mudah berkat fitur ClickUp Chat view yang memungkinkan berbagi pembaruan terkini, permintaan, tautan, dan umpan balik secara internal.

Tim lintas departemen akan menyukai Template Proyek Lintas Fungsi ClickUp untuk mengelola ketergantungan tugas, kemajuan, dan komunikasi tanpa hambatan!

Misalkan Anda ingin brainstorming dengan tim Anda. Cukup buka ClickUp Whiteboards di Workspace Anda, undang orang-orang, dan manfaatkan kecerdasan kolektif tim Anda. Kanvas ini dilengkapi dengan fitur seret dan lepas untuk membantu tim Anda menambahkan konteks ke diskusi dengan tugas, file, Dokumen, dan komponen lainnya!

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Ragam fitur yang luas dapat menimbulkan kurva pembelajaran bagi pengguna baru—namun, tutorial dan panduan yang melimpah memudahkan transisi

Membutuhkan lebih banyak opsi pemformatan di dalam diagram Gantt

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tak terbatas: $7 per bulan per pengguna

Bisnis : $12 per bulan per pengguna

Enterprise: Hubungi kami untuk informasi harga

ClickUp AI tersedia di semua paket berbayar seharga $5 per anggota Workspace per bulan

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (9.100+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.900+ ulasan)

2. Confluence

Confluence adalah alat berbasis web yang populer untuk berbagi pengetahuan dan kolaborasi. Buat halaman dinamis di platform ini dan berikan tim Anda tempat untuk membuat dan berkolaborasi pada proyek apa pun.

Halaman aktivitasnya memungkinkan Anda memantau semua proyek yang sedang berjalan dan melacak kemajuannya. Di sini, Anda bahkan dapat menandai anggota lain dan mengirimkan pemberitahuan kepada mereka untuk saran apa pun!

Dengan pengaturan izin, admin dapat membatasi akses pengguna ke konten tertentu. Keuntungan lain yang akan Anda sukai adalah beragam templat yang tersedia di sini. Dengan perpustakaan 70+ templat di lebih dari 10 kategori, Anda dapat langsung memulai perencanaan proyek dan aktivitas dokumentasi!

Fitur terbaik Confluence

Memungkinkan kolaborasi real-time

Terintegrasi dengan aplikasi seperti Lucidchart, Microsoft Teams, dan Google Docs atau Sheets

Ruangan dan halaman tanpa batas

Pohon konten terstruktur untuk mengelola proyek atau pusat pengetahuan

70+ templat

Batasan Confluence

Template mungkin membutuhkan waktu untuk dimuat

Pengguna baru mungkin mengalami kesulitan dalam mengatur izin

Harga Confluence

Gratis

Standar: $600/tahun

Premium: $1.150/tahun

Enterprise: Hubungi kami untuk informasi harga

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Ulasan dan penilaian Confluence

G2: 4. 1/ 5 (3.690+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (3.180+ ulasan)

3. Basecamp

Basecamp memungkinkan pengguna untuk membuat ruang kerja virtual dan mengatur presentasi kelompok serta proyek dengan mudah. Setiap ruang kerja dilengkapi dengan berbagai alat yang dapat membantu tim berkolaborasi dalam berbagai cara, seperti berbagi daftar tugas, jadwal, file, dan pengingat rapat.

Basecamp menyediakan tampilan komprehensif tentang semua rapat, dokumen, dan daftar tugas dalam satu dasbor. Di halaman proyek utama, Anda dapat melihat pembaruan tentang aktivitas terbaru bersama dengan nama anggota yang melakukan perubahan tersebut.

Jika Anda mencari alat untuk perbaikan berkelanjutan, Anda pasti akan menyukai papan Kanban Basecamp. Mereka ideal untuk menetapkan alur kerja yang berorientasi pada proses dan memerlukan optimasi terus-menerus.

Fitur terbaik Basecamp

Tampilan tunggal untuk obrolan, dokumen, dan papan Kanban

Kemampuan untuk menambahkan atau menghapus alat di ruang kerja

Ringkasan aktivitas terbaru

Penjadwalan daftar dan pengaturan pertemuan

Batasan Basecamp

Ketiadaan integrasi mungkin menjadi hal yang mengganggu bagi beberapa tim

Dapat melakukan yang lebih baik dalam prioritas tugas

Harga Basecamp

Basecamp: $15 per bulan per pengguna

Basecamp Pro Unlimited: $299/bulan

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Ulasan dan penilaian Basecamp

G2: 4. 1/ 5 (5.250+ ulasan)

Capterra: 4. 4/ 5 (14.330+ ulasan)

4. Asana

Mencari alat yang dapat membantu Anda mengelola proyek pribadi dan bisnis dengan percaya diri? Asana siap membantu! Fungsi utama alat ini adalah membantu bisnis memvisualisasikan kemajuan setiap proyek dan mengidentifikasi risiko potensial sejak dini.

Untuk alur kerja yang lebih lancar dan cepat, manajer dapat menggunakan konfigurasi untuk mendapatkan notifikasi saat tugas selesai dan memerlukan persetujuan mereka. Mereka juga dapat membuat Timelines, Milestones, dan Boards, serta memantau apakah setiap departemen menyelesaikan tugasnya tepat waktu.

Sebagai alat manajemen proyek yang komprehensif, Microsoft Loop memungkinkan Anda melacak proyek secara real-time dan memantau keterlambatan. Salah satu fitur pendukungnya yang menarik adalah kemampuan untuk membuat laporan tentang tugas bulanan yang belum selesai di setiap departemen!

Fitur terbaik Asana

Visualisasikan kemajuan setiap proyek dengan Milestones, Timelines, dan Boards

Pemberitahuan untuk persetujuan alur kerja saat mengelola tugas

Pelacakan proyek yang mudah dan halaman interaktif

Laporan bulanan untuk keterlambatan tugas

Integrasikan dengan lebih dari 200 alat

Batasan Asana

Antarmuka dapat membingungkan pengguna baru

Kekurangan penyimpanan cloud dapat mengurangi pengalaman pengguna

Harga Asana

Pribadi: Gratis

Starter: $10,99/bulan

Lanjutan: $24,99/bulan

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Ulasan dan penilaian Asana

G2: 4.3/5 (9.520+ ulasan)

Capterra: 4. 4/ 5 (12.270+ ulasan)

5. Figma

Melalui Figma, tim desain dapat mewujudkan ide-ide kreatif mereka menggunakan fitur dan alat canggih. Tingkatkan kolaborasi tim Anda dengan perangkat lunak kolaborasi visual ini yang memungkinkan Anda membuat, berbagi, dan menguji desain untuk situs web perusahaan Anda dengan visibilitas tim secara end-to-end.

Platform ini dirancang untuk mempermudah proses desain—Figma menyediakan kolaborasi real-time bersama dengan Mode Pengamatan untuk membantu Anda melihat layar desainer dan memberikan umpan balik. Pengguna dapat memberikan saran perbaikan langsung di dalam desain/prototipe itu sendiri.

Dengan kontrol izin, admin dapat memberikan pengguna wewenang untuk meninggalkan komentar, mengedit, dan melihat. Bagi yang mencari opsi kontrol versi, Anda dapat dengan mudah melacak perubahan apa pun yang dilakukan pengguna.

Perpustakaan aset bersama Figma membantu Anda mengstandarkan komponen di seluruh proyek desain Anda.

Bonus: Berikut ini beberapa alternatif Figma yang bisa Anda coba!

Fitur terbaik Figma

Pengeditan bersama untuk mempercepat alur kerja desain

Mode Pengamatan untuk kolaborasi yang lebih kuat

Pengaturan izin

Lihat riwayat edit

Perpustakaan aset bersama

Umpan balik yang lancar pada desain atau prototipe

Batasan Figma

Waktu muat bisa lambat, kadang-kadang

Dukungan terbatas untuk format file dapat menyebabkan tim kesulitan dalam mengimpor/ekspor

Harga Figma

Starter: Gratis

Figma Professional: $12/bulan

Organisasi Figma: $45/bulan

Enterprise: $75/bulan

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Ulasan dan penilaian Figma

G2: 4.7/5 (980+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (680+ ulasan)

6. GatherContent

GatherContent mengatasi masalah umum yang sering dihadapi tim bisnis—mengorganisir konten. Alat ini membantu Anda beralih dari puluhan saluran dan berkas dokumen menjadi alat sederhana di mana semua orang di perusahaan Anda dapat melihat semua proyek yang sedang berjalan.

Dengan editor WYSIWYG (What You See Is What You Get), pengguna dapat dengan mudah mengedit dokumen secara real-time. GatherContent juga menyediakan berbagai templat yang dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk membuat berbagai jenis dokumen proyek.

Anda dapat mengalokasikan tugas yang tepat ke tim yang sesuai menggunakan alur kerja otomatis. Selain itu, platform ini menyediakan riwayat perubahan yang dilakukan pada konten, termasuk apa yang diubah, oleh siapa, dan kapan.

Kami merekomendasikan untuk memanfaatkan kalender konten GatherContent untuk mengatur tugas dengan lebih terorganisir di satu halaman.

Fitur terbaik GatherContent

Mendukung pengeditan real-time

Alur kerja otomatis dan dapat disesuaikan

Editor WYSIWYG

Berbagai templat konten

Riwayat perubahan

Batasan GatherContent

Tidak banyak fitur untuk meningkatkan konten tertulis

Mungkin tidak menyediakan tingkat kustomisasi yang lebih tinggi untuk templat web

Harga GatherContent

Minta demo untuk mendapatkan penawaran harga

Kumpulkan ulasan dan penilaian konten

G2: 4.3/5 (75+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (15+ ulasan)

7. Quip

Quip adalah platform online yang ramah mobile dan web, yang terutama difokuskan pada kolaborasi antar tim penjualan. Platform ini memungkinkan tim untuk membuat, mengedit, dan memodifikasi dokumen dan spreadsheet secara bersama-sama. Visibilitas terpusat memungkinkan tim penjualan untuk berkolaborasi pada proses seperti:

Perencanaan akun

Rencana penutupan bersama

Catatan kualifikasi

Cara kerja kolaborasi ini cukup sederhana. Setiap kali Anda membuat dokumen atau spreadsheet, Quip menambahkan obrolan tim. Hasilnya? Anda dan tim Anda dapat melakukan diskusi spesifik dan mencapai tujuan komunikasi lebih cepat daripada bolak-balik di ruang obrolan umum tradisional!

Semua data Anda disimpan di cloud (dikelola oleh Salesforce) dan sepenuhnya dienkripsi. Anda memiliki kebebasan untuk mengubah pengaturan akses untuk pengguna.

Fitur terbaik Quip

Berfokus pada kolaborasi tim penjualan

Obrolan khusus untuk setiap dokumen dan spreadsheet yang dibuat

Data disimpan dengan aman di cloud

Kontrol admin yang praktis

Batasan Quip

Aplikasi seluler dapat mengalami bug saat penutupan otomatis

Pengguna mungkin tidak dapat melihat riwayat edit dokumen terkadang

Harga Quip

Starter : $10/bulan

Quip plus : $25/bulan

Quip Advanced: $100/bulan

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Ulasan dan penilaian Quip

G2 : 4.0/5 (1.090+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (190+ ulasan)

8. Creately

Creately dirancang sebagai pusat kendali untuk mengelola orang dan proses. 🌷

Dengan Creately, tim dapat menikmati kolaborasi sinkron dan asinkron. Berkat fitur-fitur yang ramah pemantauan, seperti pelacakan kursor real-time, pratinjau perubahan yang disinkronkan, dan thread diskusi komentar, tim Anda dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dari sebelumnya.

Sebagai perangkat lunak papan tulis digital, Creately memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi kreativitas mereka ke level berikutnya. Selain itu, Creately menyediakan berbagai templat untuk mengorganisir data visual dan diagram. Fitur editor seret-dan-lepasnya dilengkapi dengan bentuk-bentuk bawaan dan kustom yang dapat digunakan untuk membuat diagram yang diinginkan dengan efisien.

Administrator dapat menentukan jumlah data yang dapat diakses oleh setiap pengguna di ruang kerja.

Fitur terbaik Creately

Papan tulis digital dengan ruang tak terbatas

Template untuk diagram

Terintegrasi dengan aplikasi seperti Microsoft Office dan Google Workspace

Fitur seret dan lepas

Kontrol akses data admin

Batasan Creately

Rencana bisnisnya bisa lebih mahal dibandingkan dengan alternatif lain

Integrasi yang terbatas dengan ruang kerja membatasi fungsionalitas

Harga Creately

Pribadi : $5/bulan

Tim : $10 per bulan per pengguna

Bisnis: $89/bulan (tarif tetap)

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Ulasan dan penilaian Creately

G2 : 4.4/5 (1.070+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (160+ ulasan)

9. Conceptboard

Conceptboard adalah perangkat lunak ruang kerja digital yang berfokus pada desain dan prototipe. Perangkat ini memungkinkan tim untuk brainstorming ide, berkolaborasi pada proyek, dan menguji prototipe. Berkat papan tulis tak terbatas dengan penunjuk langsung, Anda dapat dengan mudah melihat siapa yang sedang melakukan edit tertentu!

Pemimpin tim dapat membuat kolaborasi tim menjadi transparan dengan mengorganisir papan tulis, memberikan dan mencabut akses pengguna, serta mengelola versi sebelumnya.

Pengguna dapat memanfaatkan catatan tempel dan komentar untuk memberikan saran kepada desainer. Selama Anda memiliki koneksi internet, Anda dapat menggunakan alat ini di berbagai perangkat dan bersantai karena semua data di papan tulis Anda disimpan secara otomatis.

Untuk setiap ruang papan tulis yang Anda bagikan, Anda akan diberikan tautan yang dilindungi kata sandi. Mengunggah atau mengunduh file menjadi sangat mudah berkat kemampuan Conceptboard untuk mengimpor dan mengekspor berbagai format file.

Fitur terbaik Conceptboard

Kanvas papan tulis tanpa batas

Penunjuk langsung

Sistem keamanan yang tangguh

Mendukung berbagai jenis file

Batasan Conceptboard

Tutorial onboarding akan membantu pengguna menguasai fitur-fiturnya

Mungkin tertinggal dalam hal fitur-fitur modern dibandingkan dengan alat lain

Harga Conceptboard

Gratis

Premium : $6 per bulan per pengguna

Bisnis: $9,50 per bulan per pengguna

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Ulasan dan peringkat Conceptboard

G2 : 4.6/5 (90+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (40+ ulasan)

10. Notion

Notion tidak perlu diperkenalkan lagi! Sebagai platform kolaboratif, Notion membantu tim memvisualisasikan beberapa proyek sekaligus. Dirancang untuk membantu mengorganisir proyek, wiki, dan dokumen, Notion sangat efektif dalam membantu manajer mendapatkan gambaran menyeluruh tentang tugas-tugas dengan diagram Gantt kustom dan papan Kanban.

Tim dapat dengan mudah berkolaborasi secara real-time pada dokumen atau wiki yang sama menggunakan gerakan seret dan lepas yang cepat. Orang yang ditandai dalam komentar akan menerima pemberitahuan email untuk tetap terinformasi. Tugas dapat dibagi menjadi kartu dalam basis data, di mana anggota dapat menggunakan perintah “/” untuk menambahkan tabel, daftar, tombol toggle, judul, atau catatan.

Salah satu fitur paling menonjol dari Notion adalah AI add-on-nya. Fitur ini mengorganisir basis data dan dokumen Anda menjadi informasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, yang dapat Anda interaksi dalam format tanya jawab!

Fitur terbaik Notion

Visualisasi proyek melalui papan Kanban dan diagram Gantt

Database dan tabel yang ramah pengguna

Pengeditan real-time dalam dokumen yang sama

Asisten AI untuk meningkatkan aksesibilitas data kerja

Batasan Notion

Kurva pembelajaran awal bisa cukup curam bagi pengguna baru

Harga untuk asisten AI dapat relatif tinggi (dibandingkan dengan alternatif seperti ClickUp AI)

Harga Notion

Gratis

Plus: $8 per bulan per pengguna

Bisnis: $15 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Notion AI tersedia di semua paket berbayar seharga $8 per pengguna

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Ulasan dan penilaian Notion

G2: 4.7/5 (4.900+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (2.000+ ulasan)

Perkuat Tim Anda dengan ClickUp: Alternatif Terbaik untuk Microsoft Loop!

Semua alternatif yang disebutkan di atas sangat cocok untuk berbagai jenis tim, seperti pengembang agile, desainer, penulis, atau bahkan manajer.

Namun, jika Anda masih ragu, coba gunakan ClickUp! Sebagai platform gratis, ClickUp dilengkapi dengan fitur unik yang dirancang untuk menghilangkan hambatan kolaborasi, memastikan tim Anda selalu terinformasi, terhubung dengan baik, dan siap menghadapi tantangan apa pun! ✌️