Ora projektmenedzsment útmutató (funkciók, előnyök, korlátai)

Először is tisztázzuk, hogy az Ora nem egy híres divatmárka, amelyet a popsztár Rita Ora hozott létre. 🎤

De az Ora segíthetne Rita Ora-nak a kiskereskedelmi üzletének irányításában. 🛍

Mit értünk ez alatt?

Az Ora egy projektmenedzsment alkalmazás, amely magánszemélyeknek és csapatoknak szinte mindent megad, amire szükségük van üzleti tevékenységük folytatásához.

De mennyire hatékony az Ora projektmenedzsment?

Ne aggódjon, mi tudjuk a választ!

Ebben az Ora-áttekintésben megvizsgáljuk, hogyan segíti az Ora a projektmenedzsmentet, milyen előnyei és korlátai vannak. Emellett bemutatjuk a legjobb alternatív szoftvereket is, amelyeket használhat.

Kezdjük!

Mi az Ora?

Az Ora egy termelékenységi és feladatkezelő alkalmazás, amely segít az egyéneknek és a csapatoknak a napi feladatok és projektek kezelésében.

Akár házon belüli, akár távoli csapatról van szó, kihasználhatja az Ora feladatkezelési funkcióit, mint például:

Beépített videokonferencia távoli értekezletekhez

Egyedi mezők, amelyekkel személyre szabhatja a különböző projekteket

Megjegyzések, hogy minden csapattag tájékozott legyen

Feladatok delegálása, hogy semmi ne maradjon elvégezve

Feladatok közötti kapcsolatok, amelyek segítenek azonosítani a blokkoló feladatokat

Mire használják elsősorban az Ora-t?

Az alkalmazást szabadúszók, marketingcsapatok, startupok és mások is használhatják.

A legtöbb csapat azonban az Ora-t a következőkre használja:

Alapvető feladatkezelés

Vizuális csapatmunka

A munkavállalók és a személyes termelékenység növelése

Agilis projektmenedzsment

Ügyfélkapcsolat-kezelés

Az Ora alkalmazás mind csapatok, mind egyének számára használható, mivel megoldásokat kínál mindennapi felhasználók, szabadúszók és nagyvállalatok számára egyaránt. Így ha az Ora segítségével szeretnél kiskereskedelmi vállalkozást indítani és napi emlékeztetőket kapni, például a manikűrözésről, akkor megteheted! 💅

Az Ora 4 legfontosabb funkciója

Minden projektmenedzsment szoftver rendelkezik néhány remek funkcióval, amelyet minden felhasználó imád.

Mielőtt rátérnénk az Ora legnépszerűbb funkcióira, íme egy rövid összefoglaló arról, hogyan szervezi az Ora a feladatokat:

Az Ora a projekteket listákba rendezi, és a listák kártyák vagy feladatok gyűjteményei. A kártyák minden szükséges Ora-feladat információt megadnak, beleértve a mellékleteket, megjegyzéseket, feladatkapcsolatokat, ellenőrzőlistákat és egyebeket.

Akkor ne is húzzuk tovább az időt, íme az Ora négy legnépszerűbb funkciója:

1. Alfeladatok és ellenőrzőlisták

Képzelje el, hogy kap egy receptkönyvet, és ahelyett, hogy követné és ellenőrizné az egyes lépéseket, egyszerűen egyszerre dob be az összes hozzávalót.

Nos, Patrick, bár szórakoztató lehet, végül mégis katasztrófával fog végződni.

Hasonlóképpen, amikor egy projekten dolgozik, nem rohanhat bele mindenbe egyszerre, és remélheti a legjobbakat.

A megoldás?

A projektet kisebb, kezelhetőbb munkadarabokra kell bontani.

Az Ora tisztában van a lépésről lépésre történő megközelítés fontosságával, ezért az alkalmazás lehetővé teszi a feladatok alfeladatokra bontását azáltal, hogy ellenőrzőlistákat hozhat létre a részletes kártyanézetben.

Miután elkészítette a ellenőrzőlistát, a tételeket menet közben kipipálhatja.

2. Kanban táblák

Emlékszik, amikor említettük, hogy az Ora a projekteket listákba rendezi?

Nos, az Ora kanban táblája egyszerre több listát is megjeleníti. A kanban módszertan pedig teljes mértékben a rugalmasságról és a továbbfejlesztett munkafolyamatokról szól.

Ebben a nézetben a kártyákat egyik listáról a másikra, vagyis a „folyamatban lévő” listáról a „befejezett” listára húzhatja. Ez azt jelenti, hogy a feladatokat egyszerűen áthelyezheti a munkafolyamaton belül.

De ne aggódj, nem vagy korlátozva egy adott listanévkészletre.

Valójában bármilyen nevet adhat nekik!

Az Ora rendelkezik egy listaműveletek nevű funkcióval is. Ez a funkció lehetővé teszi a listaműveletek automatizálását, miután egy feladatot egy adott listára helyeztek át.

Például, amikor egy feladatot egy adott listára helyez, valaki automatikusan hozzárendelődik a feladathoz, vagy a feladat egy adott státuszt kap.

3. Időkövető

Az Ora natív időkövetőjével nyomon követheti az egyes feladatokra fordított időt. Ezen felül a csapata láthatja, min dolgozik, és mikor fogja befejezni a feladatot.

Ha engedélyezi az Ora Slack integrációját, az időkövetési jelentései a Slackben is megjelennek, vagy letöltheti őket a jelentések részben.

Így a csapatok minden szükséges adatot kéznél tartanak, és nincs szükség felesleges megbeszélésekre.

Igen, azokról a kétperces megbeszélésekről beszélünk, amelyek könnyen megoldhatók lettek volna egy e-mail vagy egy gyors üzenet formájában. 🙄

4. Ismétlődő feladatok

Mindenkinek vannak olyan feladatai, amelyeket naponta, hetente vagy havonta meg kell ismételnie.

Ez lehet bármi, a találkozók emlékeztetőitől a brunch randevúkig. 🥂

Az Ora lehetővé teszi, hogy ezeket a feladatokat ismétlődővé állítsa, ami rendkívül hasznos a következetes határidőkkel rendelkező projektek kezelése során.

Az Ora automatizálja ezeket a feladatokat, így Ön a fontosabb dolgokra koncentrálhat, például a finom ételek élvezetére!

Beállíthatja, hogy a feladatok hetente, havonta vagy akár évente ismételjék magukat.

Kiválaszthatja a hét bizonyos napjait vagy egy adott órát, amikor ismételni szeretné.

És ha nagyon feledékeny (mint mindannyian), egyszerűen adjon hozzá egy határidőt a feladathoz.

3 előnye az Ora használatának a projektmenedzsmentben

Íme három ok, amiért az Ora egy Ora-ight projektmenedzsment eszköz:

1. Teljesen testreszabható

Az Ora rendkívül testreszabható.

Az Ora segítségével kiválaszthat egy meglévő módszertant, vagy létrehozhat sajátot. Emellett testreszabhatja projektjeit egyedi projektmezőkkel, sablonokkal és értesítési beállításokkal.

Az alkalmazás lehetővé teszi a funkciók tetszés szerinti be- és kikapcsolását is. Például bármikor hozzáadhat ellenőrzőlistákat, kanban táblákat, listákat és egyebeket, amikor csak kedve tartja.

Természetesen különböző témák, módok, lista színek és háttérképek közül választhat projektjeihez. 🎨

2. Segít a kommunikáció egyszerűsítésében

Utálja, hogy minden alkalommal, amikor gyors választ szeretne kapni, alkalmazások között kell váltania?

Igen, mi is.

És szerintünk az Ora is így gondolja, mivel olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek segítenek racionalizálni a csapat kommunikációját.

Az Ora ezt az Ora csevegőn, a Slack integráción és az e-mail integráción keresztül valósítja meg.

A Slack integrációval feladatok hozhatók létre és Ora frissítések fogadhatók a Slackben.

Az Ora chat a tökéletes hely a csapatok számára fájlok és üzenetek megosztására. Létrehozhatsz privát, nyilvános és akár titkos csatornákat is.

A titkos csatornák csak meghívóval érhetők el, így tökéletes helyek arra, hogy csatornázza belső titkos ügynökét, és biztonságban tartsa az érzékeny információkat.

De néha a kommentek nem tudják átadni az üzenetet, igaz?

Ezért az Ora lehetővé teszi, hogy bármely csatornáról videohívásokat indítson!

Ezen felül az Ora e-mail integrációját a következőkre használhatja:

Feladatok kiosztása e-mailben

Feladat elküldése e-mailben egy meglévő projekthez

Feladat elküldése e-mailben egy adott listára

Hozzászólást fűzhetsz egy Ora-feladathoz, ha válaszolsz egy értesítésre, vagy a feladat konkrét címét használod.

3. Alkalmas agilis projektmenedzsmenthez

Az Ora feladatkezelés terén több van, mint amit elsőre látsz.

Mit értünk ez alatt?

Az Ora nem csak alapvető feladatkezelési funkciókkal rendelkezik, hanem rengeteg agilis funkcióval is, mint például:

Íme egy rövid összefoglaló arról, hogy mi is az a scrum :

A Scrum egy folyamatkezelési keretrendszer, amely segít a funkciók közötti csapatoknak ciklusokban, úgynevezett sprintekben eredményeket elérni. 🏃

Ez egy olyan folyamat, amelyet általában az agilis szoftverfejlesztő csapatok használnak, hogy segítsen nekik a termékek időben történő leszállításában.

Most pedig térjünk vissza az Ora-hoz.

Az Ora segítségével scrum projekteket hozhat létre.

A projekt létrehozása után válthatsz a backlog és a sprint nézet között.

A backlog tartalmazza az összes jövőbeli feladatot, a sprintek pedig olyan feladatok, amelyeket ismétlődő ciklusokban kell elvégezni.

A sprint elindítása után a sebességdiagramok segítségével megtekintheti, hogy mennyi munka történik az egyes sprintekben.

Miért hasznos ez?

Ez az információ segíthet a projektmenedzsernek előre jelezni, hogy mennyi munkát lehet elvégezni a jövőbeli sprintekben, így a csapatok nem kerülnek kiégett állapotba:

A burndown diagramok segítségével megnézheti, mennyi munka van még hátra és mennyi idő áll rendelkezésre a befejezéséhez. Ez alapvetően azt mutatja meg, hogy időben be fogja-e fejezni a feladatot.

Miután áttekintettük, miben jeleskedik az Ora, nézzük meg, miben marad el:

Az Ora projektmenedzsmentben való használatának 5 korlátozása (megoldásokkal)

Bár az Ora állítása szerint egy all-in-one projektmenedzsment megoldás, az alkalmazásnak több területen is hiányoznak funkciói.

Íme öt ok, amiért az Ora-t néhány más alkalmazással kell integrálnia ahhoz, hogy teljes mértékben működőképes legyen.

Az Ora használatának néhány hátránya:

(Kattintson a linkekre, hogy egy adott hátrányhoz ugorjon)

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az egyes korlátozásokat és azok megoldási lehetőségeit:

1. Korlátozott projektnézetek

Az Ora négy projektnézetet kínál: listanézet, napirendnézet, idővonalnézet és kanban táblanézet.

A probléma ezzel az, hogy a korlátozott nézetek = korlátozott választási lehetőségek.

Mit értünk ez alatt?

Természetesen a szoftverfejlesztő csapatodnak elegendő a kanban tábla, de mi a helyzet a tervezőcsapattal?

Valószínűleg szükségük lesz egy gondolattérkép-nézetre az ötletek kidolgozásához.

Sajnos az Ora használatával a tervezőcsapatodnak unalmas listák alapján kell ötletelni.

De ne aggódj! A ClickUp itt van, hogy szó szerint tágítsa a látókörödet!

A ClickUp az egyik legjobban értékelt termelékenységi és projektmenedzsment szoftver , amelyet nagyon produktív csapatok használnak kis- és nagyvállalatokban.

A Sprint Widgets és Automations segítségével a sprintek kezelésében, a Checklists segítségével pedig a napi személyes feladatok kezelésében is segítséget nyújtva a ClickUp bármilyen típusú projekt végrehajtásában segíthet a kezdetektől a befejezésig.

Íme, hogyan veri a ClickUp az Ora-t a saját játékában:

ClickUp megoldás #1: rugalmas projektnézetek

A ClickUp rengeteg rugalmas projektnézetet kínál minden csapat igényeinek megfelelően.

Néhány ezek közül nézetek a következők:

Gantt-diagram nézet : kerülje el a határidők elmulasztását és előzze meg a szűk keresztmetszeteket ezzel a nézettel kerülje el a határidők elmulasztását és előzze meg a szűk keresztmetszeteketezzel a nézettel

Táblázatos nézet : alakítsd át a projekteket táblázatokká, és szerkeszd őket tömegesen

Mind Map nézet : térképezd fel a projektterveket a meglévő feladatok felhasználásával, vagy hozz létre egy szabad formájú Mind Map-et bármire, amit csak el tudsz képzelni.

Munkafolyamat-nézet: kezelje csapata kapacitását és erőforrásait, hogy senki ne égjen ki.

Űrlapnézet gyorsítsa fel az adatfelvételi folyamatot, és automatikusan hozzon létre feladatokat az űrlapok benyújtásából gyorsítsa fel az adatfelvételi folyamatot, és automatikusan hozzon létre feladatokat az űrlapok benyújtásából

Térképnézet ellenőrizze, hol található a következő ügyfele, azonosítsa a következő munkavégzés helyszínét, ingatlanhirdetéseket , építkezéseket és még sok mást.

Box view : tartsa csapatát a helyes úton, és nyerjen betekintést abba, hogy az emberek min dolgoznak, mit végeztek el, és kinek van szüksége több feladatra, vagy kinek van túl sok feladata. tartsa csapatát a helyes úton, és nyerjen betekintést abba, hogy az emberek min dolgoznak, mit végeztek el, és kinek van szüksége több feladatra, vagy kinek van túl sok feladata.

De nem vicceltünk, amikor azt mondtuk, hogy a ClickUp jobb az Ora-nál.

A ClickUp rendelkezik Lista nézettel, Idővonal nézettel, Naptár nézettel és Kanban táblákkal is.

A táblázatos nézetben a feladatok állapotát bármely feladat húzásával és elhelyezésével megváltoztathatja!

A táblázatos nézetben a feladatok állapotát bármely feladat húzásával és elhelyezésével megváltoztathatja!

2. Nincs jegyzetelési funkció

Volt már olyan, hogy fantasztikus ötlete támadt, de nem volt hova leírnia?

Igen, mindannyian tudjuk, hogy ez hogyan működik: eljegyzed magadban, és pár perccel később már nem is emlékszel a millió dolláros ötletedre.

Kár.

Ezért van szüksége jegyzetelési funkciókkal rendelkező szoftverre!

Sajnos az Ora nem rendelkezik dedikált jegyzettömbbel, ahol a csapatok személyes listákat, ötleteket és fontos emlékeztetőket jegyezhetnek fel.

Azt hiszem, ezt másnak kell megköszönnie...

A ClickUp Notepad egy ingyenes jegyzetelő eszköz, amely tökéletesen alkalmas kutatáshoz, íráshoz és ötleteléshez.

Ellenőrzőlistákat hozhat létre, ötleteket jegyezhet fel, és leírhat mindent, ami napközben eszébe jut!

Akár egymásba ágyazott ellenőrzőlistákat is létrehozhat egyetlen ellenőrzőlista elemen belül.

Ne aggódj, a ClickUp tudja, mennyire fontos, hogy kifejezhesd a gondolataidat, ezért a Notepad alkalmazásunkban Rich Text Editing funkciót és formázási lehetőségeket is használhatsz.

Használja a ClickUp Chrome-bővítmény Notepad alkalmazásának Rich Text Editing funkcióját, hogy gyorsan rendszerezhesse gondolatait!

Használja a ClickUp Chrome-bővítmény Notepad alkalmazásának Rich Text Editing funkcióját, hogy gyorsan rendszerezhesse gondolatait!

3. Nincs dedikált célkövetési funkció

Akár személyes, akár szakmai szinten, a célok kitűzése rendkívül fontos, ha motivált akarsz maradni.

Bár az Ora rendelkezik projektmérföldkövekkel, amelyek lehetnek célok, sprintek vagy bármi más, amit választasz, nincs külön célkövető funkciója.

Mi a probléma?

Célokat kell kitűznie, hogy elérje a mérföldköveket.

A célok konkrétabbak és rövidebb időtávra vonatkoznak, míg a mérföldkövek a kisebb eredmények eredményei.

Alapvetően az egyik nem létezhet a másik nélkül.

Olyan, mintha hamburgert enne sült krumpli nélkül. 🙅

ClickUp megoldás #3: dedikált Célok funkció

A ClickUp céljai magas szintű célkitűzések, amelyeket kezelhető, könnyebben elérhető célokra bonthat.

Így működik:

A cél egy mérhető eredmény, és amikor eléri azt, egy lépéssel közelebb kerül célkitűzésének megvalósításához.

Honnan tudhatja, hogy mennyire közel áll a feladat befejezéséhez?

Ne aggódj, a ClickUp nem dob téged a mély vízbe.

A ClickUp segítségével valós időben követheted nyomon az előrehaladásodat. Így pontosan láthatod, hogy mennyit haladtál előre, és mikor fogod valószínűleg elérni a célodat.

Minden alkalommal, amikor teljesít egy célt, az előrehaladása automatikusan százalékban növekszik.

Kövesse nyomon a ClickUp-ban a célok elérésének folyamatát az elért célok nyomon követésével!

Kövesse nyomon a ClickUp-ban a célok elérésének folyamatát az elért célok nyomon követésével!

4. Nem lehet tudásbázist létrehozni

Jelenleg az Ora nem kínál a csapatoknak valós idejű dokumentum-együttműködési és szerkesztési funkciókat. Ez azt jelenti, hogy az Ora-ban nem hozhat létre wikiket, felhasználói útmutatókat vagy tudásbázisokat.

Tehát, ha bármilyen dokumentumot szeretne létrehozni, át kell váltania egy másik alkalmazásra.

Ennyit az all-in-one eszközről, igaz?

Megjegyzés: Az Ora hasonló funkciót adott hozzá nyilvános ütemtervéhez.

ClickUp megoldás #4: Dokumentumok

A dokumentumok tökéletes helyszínt kínálnak minden elképzelhető dokumentum létrehozásához.

Komolyan, létrehozhat tudásbázisokat, teljes szkripteket írhat, sőt, akár a következő bestseller krimi regényt is megírhatja. 🔎

Minden szerzőnek szüksége van szerkesztőre, igaz?

Ezért a ClickUp lehetővé teszi, hogy csapattársaival együtt valós időben szerkessze a dokumentumokat.

Több csapattag egyszerre szerkesztheti a dokumentumot a ClickUp Docs-ban!

Több csapattag egyszerre szerkesztheti a dokumentumot a ClickUp Docs-ban!

A Dokumentumokat megoszthatja csapattársaival a Munkaterületén, vagy megoszthatja őket privát vagy nyilvános linkeken keresztül.

És ha valóban szeretnéd, hogy munkádat minél többen megismerjék, egyszerűen oszd meg Doc-odat a Google-lal! #FameIncoming.

Ne felejtsen el köszönetet mondani a ClickUp-nak a beszédében!

5. Korlátozott integrációk

Az Ora csak néhány integrációval rendelkezik.

Nem viccelünk: az Ora integrációinak számát szó szerint az ujjaidon is meg tudod számolni.

Az Ora integrációinak listája:

Slack

Google Naptár

Zendesk

Zapier

Github

GitLab

Bitbucket

Google Drive

Nos, ez nem tartott sokáig.

ClickUp megoldás #5: rengeteg hatékony integráció

A ClickUp rengeteg integrációval és több ezer külső integrációval rendelkezik, természetesen beleértve az Ora által kínált összes integrációt is.

Több ezer integrációs lehetőség segítségével könnyedén racionalizálhatja kedvenc alkalmazásainak folyamatait.

Kedvenc integrációinkról itt olvashat.

A ClickUp segítségével nagyon egyszerűen importálhatja az adatait a korábbi ingyenes projektmenedzsment szoftvereiből, például a Trello, a Wrike, a Jira és másokból.

Könnyedén importálhatja korábbi projektmenedzsment eszközökből származó munkáit közvetlenül a ClickUpba!

Könnyedén importálhatja korábbi projektmenedzsment eszközökből származó munkáit közvetlenül a ClickUpba!

Íme még több módszer, amellyel a ClickUp segíthet projektjeinek kezelésében:

Ideje továbblépni a csupán Ora-ight eszközről

Tehát, az Ora hatékony projektmenedzsment eszköz?

Bár az Ora néhány kiváló alapvető feladatkezelési funkcióval rendelkezik, az alkalmazás elmarad más intuitív projektmenedzsment alkalmazásoktól, amelyek olyan fejlett funkciókkal rendelkeznek, mint a tudásbázis-kezelés, több megbízott, célkövetés és még sok más.

Miért elégedne meg egy olyan alkalmazással, amely folyamatosan lemarad, amikor a ClickUp segítségével a legjobb megoldást választhatja?

Az 50+ automatizálás, a hatékony mobilalkalmazások és az egyéni értesítések funkcióktól kezdve a hatékony ingyenes csomagig, amely korlátlan számú felhasználót tesz lehetővé, a ClickUp a legjobb feladatkezelő szoftver.

Kezdje el még ma ingyenesen használni a ClickUp-ot, és próbálja ki ezt a projektmenedzsment eszközt, amely mindig egy lépéssel előrébb jár.