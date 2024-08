Les 9 meilleurs outils logiciels de gestion du personnel en 2024

Nous avons tous eu notre part d'histoires d'horreur sur le lieu de travail. Pourtant, rien ne vaut le sentiment d'imminence d'un malheur qui vient avec la paperasserie RH non traitée.

Imaginez la situation : Vous entrez dans votre bureau par un beau lundi matin, un café à la main, prêt à attaquer la journée. Mais attendez, où est votre bureau ? Oh, il est là, caché derrière une imposante pile de papiers, de dossiers et de chemises si haute que si vous osiez vous asseoir, vos collègues pourraient signaler votre disparition ! 🗃️

Grâce aux logiciels de gestion du personnel, vous pouvez dire adieu à ces avalanches de papier. Ces solutions tout-en-un gèrent tout ce qui concerne l'interminable liste de choses à faire des professionnels des ressources humaines -de l'accueil des nouveaux employés au contrôle du respect du droit du travail.

Dans cet article, nous allons discuter des fonctionnalités souhaitables des outils de gestion des personnes et présenter quelques-unes des meilleures options sur le marché en ce moment !

Qu'est-ce que la gestion des ressources humaines ?

La gestion des ressources humaines est l'art et la science de l'entretien et l'optimisation d'une équipe . Les responsables de réussite travaillent avec tous les services et fonctions de l'organisation pour améliorer constamment la culture du lieu de travail et la productivité.

La gestion des personnes couvre un vaste intervalle de responsabilités, telles que :

Le recrutement, la formation, le développement des employés et les mesures correctives

Fournir l'accès aux ressources nécessaires (manuels, guides de formation, etc.)

Superviser les rémunérations et les avantages sociauxla gestion des salaires conformément aux normes de l'industrie

Traitement des griefs des employés et médiation des conflits

Prévoir les besoins futurs en personnel et les activités d'engagement des salariés

Attribuer des responsabilités et superviser les échéances

Veiller à ce que le lieu de travail réponde aux exigences en matière de santé et de sécurité

Maintenir le respect de la législation du travail et des politiques de l'entreprise

Recueillir les commentaires des employés pour améliorer le lieu de travail

Les gestionnaires de personnel se dispersent souvent en essayant de cocher toutes les tâches de leur agenda. C'est pourquoi ils apprécient de pouvoir compter sur un personnel fiable des outils de gestion des ressources humaines pour les aider dans leurs tâches quotidiennes.

Fonctionnalités à rechercher dans un logiciel de gestion du personnel

L'idéal logiciel de gestion des employés doit aider les managers à diriger avec cadence et à développer une culture de la productivité. Voici quelques caractéristiques indispensables :

Base de données centrale: Le logiciel doit servir de hub consolidé pour le stockage des données relatives aux employés et des documents essentiels de l'entreprise, tels queles procédures opératoires normalisées (SOP) et les politiques d'accumulation des congés Indicateurs de performance: Un système solide doit permettre de paramétrer, de contrôler et de réviser les objectifs de performance conformément au mécanisme de retour d'information de l'entreprise Onboarding: Les meilleurs outils de gestion des ressources humaines accélèrent le processus d'intégration des nouveaux employésl'intégration des nouveaux employés dans l'équipe4. Avantages sociaux et conformité: Le produit doit offrir des fonctionnalités permettant de gérer les avantages sociaux des employés en fonction des priorités de conformité de votre organisation ou de votre pays Outils d'engagement des employés: La plateforme idéale intégrerait des fonctionnalités permettant de recueillir les commentaires des employés, de reconnaître et de récompenser leurs contributions, et de maintenir leur motivation Tableau de bord analytique: Voyez si le tableau de bord de l'outil peut offrir des aperçus complets de la dynamique de la main-d'œuvre et de l'environnement de travailles tendances générales de la productivité nécessaires à la résolution des problèmes Intégration: Un logiciel de haut niveau permettrait une intégration transparente avec d'autres logiciels de l'entrepriseRH et les outils de communication ## 9 Solutions logicielles de gestion des ressources humaines pour votre personnel

Maintenant que nous avons mis le doigt sur les principales fonctionnalités à surveiller, plongeons dans le top 9 des outils de gestion des personnes qui remodèlent les RH en 2023.

1. ClickUp #### Meilleur pour les hubs de connaissances et la documentation

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est un logiciel de outil de gestion du personnel tout-en-un pour les équipes de toute taille. Il offre des outils intuitifs pour centraliser le travail collaboratif et éliminer les erreurs de communication . Documents ClickUp la fonctionnalité ClickUp Docs sert de source unique de vérité pour votre organisation, permettant aux équipes de créer une base de données commune contenant le matériel de formation, les procédures opératoires normalisées, les lignes directrices et d'autres documents de connaissance

Vos employés n'auront aucun mal à effectuer des recherches dans ce référentiel central. Mais vous pouvez également lier des documents, des fichiers, des URL, etc. à des tâches pour un accès rapide ! Si nécessaire, classez les ressources en fonction des règles d'accès internes.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/use-clickup-relationships-to-link-tasks-and-docs-from-the-workspace.gif Utilisez les relations ClickUp pour lier les tâches et les documents /$$img/

Ajoutez plus de contexte au travail en liant les tâches et les documents à l'aide des Relations dans ClickUp

Onboarding employees? Exploitez les modèles prédéfinis de ClickUp pour faciliter le processus. Par exemple, le modèle Checklist d'intégration et le forfait 30-60-90 jours sont parfaits pour l'orientation des nouveaux employés.

ClickUp vous paramètre avec de nombreux modèles pour promouvoir la croissance des employés et la mise en œuvre des changements sur le lieu de travail . Parmi les options les plus courantes, citons

Mais ClickUp ne se limite pas à la documentation. Son gestion des tâches les fonctionnalités servent de blocs de construction pour créer des flux de travail RH complets, depuis la rationalisation du recrutement jusqu'à la gestion de plannings complexes. Les automatisations de processus de ClickUp réduisent le temps que vous consacrez à des tâches banales comme la modification des statuts des employés ou la réponse aux e-mails de demande d'emploi. En outre, vous pouvez personnaliser les processus de Tableaux de bord pour le suivi des performances en temps réel, l'examen des charges de travail et l'optimisation des horaires individuels.

ClickUp meilleures fonctionnalités

ClickUp IA pour générer des résumés, rédiger des contenus, créer des éléments d'action, etc

Accès centralisé au savoir-faire vital de l'entreprise avec ClickUp Docs

Modèles intégrés pour l'assistance à divers processus de gestion des personnes

Tableaux de bord avec plus de 15 affichages et options de suivi du temps

Outils complets de gestion des tâches et des plannings

Objectifs ClickUp simplifie le paramètre et le suivi des objectifs

Plus de 1 000 outilss'intègrent à ClickUp* Outils de modification en cours, de brainstorming et de collaboration en temps réel

Disponible sur les applications mobiles, web et bureau

Limites de ClickUp

L'application est très riche en fonctionnalités, ce qui entraîne une courbe d'apprentissage

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA : Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/membre de l'espace de travail/mois

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. Gusto

Le meilleur pour les salaires

Via : Gusto Gusto est un logiciel complet mais convivial, conçu pour les petites entreprises. Il automatise les tâches complexes liées à la paie, garantissant des paiements nationaux et internationaux transparents pour les entrepreneurs.

Grâce à des fonctionnalités telles que le calcul automatique des impôts, les conseils en matière de conformité et les cycles de paie illimités, vous pouvez maintenir sans effort toutes sortes de calendriers de paie.

La plateforme calcule automatiquement les heures facturables, les présences, les congés payés (PTO) et les vacances, ce qui la rend idéale pour les startups qui ne peuvent pas se permettre d'avoir un service de comptabilité ou de ressources humaines à part entière.

De plus, Gusto offre des options de paie automatisées et manuelles et des capacités d'intégration avec des applications tierces pour ajouter à votre commodité. Utilisez l'application Gusto Wallet pour accéder à des outils de bien-être financier et à des fonctions de paiement pratiques. 💸

Gusto meilleures fonctionnalités

Outils de gestion des employés pour l'assistance à l'intégration

Outils d'administration des avantages sociaux centralisant la gestion des forfaits de santé, d'assurance et de retraite

Automatisation des déclarations fiscales pour le traitement des charges sociales, des formulaires W-4 des employés, des formulaires W-9 des entrepreneurs et des documents de fin d'année

Outils de suivi du temps

Les limites de Gusto

Évolutivité limitée

Certains utilisateurs n'ont pas été satisfaits du service client

Prix de Gusto

Simple : 40 $/mois + 6 $/mois par personne

: 40 $/mois + 6 $/mois par personne Plus : 80 $/mois + 12 $/mois par personne

: 80 $/mois + 12 $/mois par personne Premium : Tarifs disponibles sur demande

G2 : 4.4/5 (1 000+ commentaires)

: 4.4/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (3 000+ commentaires)

3. Treillis

Le meilleur pour les OKR et les objectifs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/617966e7ba681d83cfe1dfb6\_617728d1b58c61697ca76144\_jhIwceVUbjI1LlsFimb0qbp4Jjyw1zsR1yyGAz1jYTOc7UkDNpi9fr27UrWg6bGiCX04tel1kcNV-rFy5mK6FIMct-CoMe7bW8CiAEDZJJk64RW8c5soRP4zLqkLZcMYYTFIDD4c3Ds1600.jpeg Capture d'écran du tableau de bord de Lattice /$$img/

Via : Treillis Lattice est une plateforme basée sur le cloud conçue pour répondre aux besoins modernes de gestion de la performance. Intégrant les pratiques RH traditionnelles à une technologie de pointe, Lattice favorise une atmosphère de collaboration pour une définition transparente et alignée des objectifs.

La plateforme rationalise les OKR (Objectifs et résultats clés). Il intègre le processus d'identification, de suivi et de révision des objectifs, ce qui permet des contrôles et des évaluations en temps réel.

Lattice vise à améliorer la visibilité du personnel.

Les outils d'analyse avancés de la plateforme permettent de mesurer avec précision les éléments suivants indicateurs de performance clés (KPI) ce qui facilite la prise de décisions fondées sur des données. Grâce à un outil de feedback intégré, vous pouvez instaurer une culture du feedback saine au sein de votre équipe et stimuler l'engagement.

Lattice meilleures fonctionnalités

Flux de travail personnalisés pour les évaluations de performance (aide à planifier la rémunération et la distribution des primes)

La fonctionnalité d'analyse utilise les données individuelles pour fournir des informations

Paramètres et suivi transparents des objectifs

Assistance pour le retour d'information interne

Limites du treillis

Capacités limitées de gestion de projet

La navigation peut être difficile pour certains utilisateurs

Prix de Lattice

Engagement : 4$/mois par personne

: 4$/mois par personne Croissance : 4$/mois par personne

: 4$/mois par personne Compensation : 6 $/mois par personne

: 6 $/mois par personne Gestion de la performance : 8 $/mois par personne

: 8 $/mois par personne OKR & Objectifs : 8 $/mois par personne

: 8 $/mois par personne Offre groupée Gestion de la performance et OKR & Objectifs : 11 $/mois par personne

: 11 $/mois par personne Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Paiement minimum de 4 000 $ par an. Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

: 4.7/5 (3 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (100+ commentaires)

4. Ondulation

Meilleur pour l'embarquement et le débarquement

Via : Ondulation Rippling a plusieurs casquettes. Il rationalise le processus de recrutement grâce à son système de suivi des candidats (ATS) et assure un onboarding en ligne fluide pour les nouveaux embauchés.

Son système de gestion de l'apprentissage intuitif, également appelé Rippling LMS, vous aide à mettre en place une bibliothèque de cours avec des paramètres de formation. Vous pouvez personnaliser les règles d'inscription - disons que vous préparez un cours sur les lignes directrices en matière de conformité pour les cadres. Le système inscrira automatiquement chaque nouveau manager que vous embauchez au programme.

Les modules interconnectés de Rippling garantissent des transitions transparentes pour l'abandon des fonctions, de la révocation des privilèges d'accès à la finalisation des avantages sociaux et des détails de la paie.

Les entreprises peuvent adapter les processus d'onboarding et de offboarding à leurs besoins de conformité et s'assurer que l'expérience est sans douleur pour les responsables des ressources humaines comme pour les employés.

Les meilleures fonctionnalités de Rippling

Le système de suivi des candidats (ATS) simplifie le processus de recrutement

Offre un service de paie global

Suivi du temps et des présences

Rippling LMS pour le stockage et la distribution de matériel de formation aux employés

Rationalisation des avantages sociaux

Limites de Rippling

L'interface peut sembler un peu désuète à certains utilisateurs

L'utilisation des outils de rapports nécessite des connaissances techniques

Prix du Rippling

Forfait personnalisé : A partir de $$$a par utilisateur ; contactez l'équipe Rippling pour un devis personnalisé

Évaluations et critiques de Rippling

G2 : 4.8/5 (2 000+ commentaires)

: 4.8/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (2 700+ commentaires)

5. Deel

Le meilleur pour la gestion du personnel international

Via : Deel Présent dans plus de 150 pays, Deel facilite la complexité de l'embauche à l'échelle mondiale. De la solidification des contrats spécifiques à chaque pays au maintien de la conformité avec les lois internationales du travail, la plateforme peut vous aider à tout faire.

Son système de paie mondial facilite les transactions dans plus de 120 devises, répondant ainsi aux besoins d'une main-d'œuvre diversifiée. 🌎

Les flux de travail automatisés et les intégrations de Deel facilitent davantage les processus RH au-delà des frontières. Que vous embauchiez des employés à temps plein, des freelances ou des entrepreneurs à l'étranger, le tableau de bord centralisé et l'interface en libre-service de Deel rendent l'ensemble du processus simple. Gérer les équipes à distance sans les tracas administratifs, car les outils de rapports natifs de Deel vous permettent de suivre les congés, d'accorder des primes et de gérer les avantages liés à l'équité à partir d'une seule plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Deel

Facilite les paiements dans plus de 150 pays

Assistance en plusieurs langues

Flux de travail automatiséssimplifient les tâches complexes des RH* Engagement sans faille avec les entrepreneurs internationaux

Interface en libre-service

Limites de Deel

Manque d'options de personnalisation

Pas d'application mobile

Prix de Deel

Deel HR : Free pour les entreprises jusqu'à 200 personnes

: Free pour les entreprises jusqu'à 200 personnes Entrepreneurs : A partir de 49$/mois

: A partir de 49$/mois EOR : A partir de 599 $/mois

: A partir de 599 $/mois Paie mondiale : Contacter pour la tarification

: Contacter pour la tarification Immigration : Contacter pour les tarifs

G2 : 4.6/5 (800+ commentaires)

: 4.6/5 (800+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (90+ commentaires)

6. S'élever

Le meilleur pour les voyages de personnes

Via : Montée En planifiant l'ensemble du parcours d'un employé au sein de l'organisation, du recrutement à la sortie, vous obtenez des informations sur ses expériences, ses attentes, ses besoins et ses points de douleur. Rise offre une série d'outils puissants pour répondre à chaque étape du cycle de vie de l'employé, ce qui vous permet d'intervenir à des moments critiques pour améliorer les performances individuelles.

Les fonctionnalités haut de gamme de Rise en matière de gestion des candidats pour l'étape du recrutement garantissent l'implication totale de votre équipe de recrutement. En ce qui concerne les nouveaux employés et les employés existants, la plateforme offre des fonctionnalités telles que Self-Onboarding, One-on-One Reviews, et 360 Degree Feedback pour favoriser les initiatives de croissance.

La plateforme dispose d'un ensemble prédéfini de tâches et de modèles pour un offboarding des employés sans accroc. 🚗

Rise offre des Rapports sur les employés uniques qui présentent les résumés des rémunérations, les soldes de vacances, les effectifs actuels et d'autres éléments de suivi essentiels.

Les meilleures fonctionnalités de Rise

Des flux de travail automatisés garantissent une visibilité actualisée des promotions, des nouvelles embauches et des licenciements

Annuaire centralisé des personnes avec des options de pronoms préférés pour l'inclusivité

Accès en ligne et mobile aux fiches de paie

Assistance à la signature électronique

Rappels RH pour les évènements clés des employés

Limites d'élévation

À ne pas synchroniser avec Outlook ou Google Agenda

Problèmes et bugs occasionnels

Prix de Rise

Démarrage : 6$/mois par employé (+30$/mois de frais de base si vous avez moins de 20 employés)

: 6$/mois par employé (+30$/mois de frais de base si vous avez moins de 20 employés) Croissance : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs Optimiser : Contacter pour les tarifs

G2 : 4.0/5 (60+ commentaires)

: 4.0/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.0/5 (100+ commentaires)

7. Eddy

Le meilleur pour l'industrie des soins de santé

Via : Eddy La gestion du personnel dans l'industrie des soins de santé exige un contrôle méticuleux des détails concernant les employés, des certifications cliniques et non cliniques et de la formation sur le lieu de travail.

C'est là qu'intervient Eddy, une plateforme conviviale conçue pour offrir des solutions RH de bout en bout aux organismes de santé. Son service EddyCore permet de stocker les informations d'identification du personnel en un seul emplacement afin que vous puissiez les partager avec les parties prenantes si nécessaire.

Eddy peut gérer un nombre illimité de fiches de paie pour répondre aux besoins suivants les changements d'horaires du personnel dans le secteur de la santé. Utilisez les outils de suivi du temps de la plateforme pour examiner les quarts de travail et la ponctualité. Suivez les PTO, approuvez les relevés de temps et vérifiez les primes et les cotisations hors cycle avant de finaliser les paiements. 📅

Les professionnels de la santé ont souvent besoin de certifications et de licences à jour. Avec Eddy Learn, vous pouvez accéder à plus de 200 cours préconstruits pour la formation des employés.

Les meilleures fonctionnalités d'Eddy

Stockage centralisé des documents de l'entreprise et des employés

Mécanisme de révision intégré grâce aux Notes de performance

Suivi en temps réel des entrées/sorties et des heures supplémentaires avec possibilité de géolocalisation

Suivi facile des certifications et des licences du personnel avec alertes en cas d'expiration

Limites d'Eddy

Certains utilisateurs se plaignent de temps d'arrêt fréquents

Options de rapports limitées

Prix d'Eddy

Forfait personnalisé : A partir de $$$$a par personne ; contactez l'équipe Eddy pour un devis personnalisé

Évaluations et critiques d'Eddy

G2 : 4.7/5 (50+ commentaires)

: 4.7/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (40 commentaires)

Learn about Logiciel de gestion de projet de soins de santé !

8. Travaux d'utilité publique

Meilleur pour les avantages sociaux

Via : Juste des œuvres Avez-vous déjà pensé à exploiter la puissance d'une organisation professionnelle d'employeurs (PEO) pour offrir de meilleurs prestataires à votre personnel ? Pour les non-initiés, une PEO est une société d'externalisation des activités liées aux ressources humaines, telles que la gestion des salaires, des avantages sociaux et de la formation.

Justworks est une plateforme PEO complète qui offre des fonctionnalités d'assistance globale pour les avantages sociaux, l'automatisation de la paie et la conformité. Ses services d'externalisation travaillent pour les petites et moyennes entreprises, leur permettant de faire appel à des offres d'avantages sociaux de qualité sans avoir besoin d'un service de RH interne.

En tirant parti de son pouvoir d'achat collectif, Justworks vous donne accès à des avantages de premier ordre souvent réservés aux grandes entreprises. Vos employés peuvent choisir parmi un large éventail d'options d'assurance maladie et d'assurance vie, ainsi que de forfaits de retraite.

Grâce aux fonctionnalités administratives de la plateforme, les tâches telles que la gestion de la conformité, le calcul des PTO et le stockage des politiques de l'entreprise sont un jeu d'enfant ! 🎂

Les meilleures fonctionnalités de Justworks

Solution PEO tout-en-un

Installation et gestion transparentes des avantages sociaux des employés

Automatisation des déclarations de revenus

Assistance à la mise en conformité avec les réglementations fédérales, nationales et locales en matière d'emploi

Portail libre-service pour les employés

Limites de Justworks

L'application Android a tendance à se bloquer

Relativement cher par rapport à des outils similaires sur le marché

Prix de Justworks

Basic : 59$/mois par employé (49$/mois à partir du 50ème employé)

: 59$/mois par employé (49$/mois à partir du 50ème employé) Plus : 99$/mois par employé (89$/mois à partir du 50ème employé)

G2 : 4.6/5 (300+ commentaires)

: 4.6/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (100+ commentaires)

9. Leapsome

Meilleur pour le développement des employés

Via : Leapsome Leapsome intégre de manière transparente la performance, l'engagement et l'apprentissage en une seule plateforme, en employant les bonnes pratiques de la psychologie et de la science des données pour booster le développement des compétences.

Elle propose une suite d'outils conçus pour rationaliser et améliorer les activités RH quotidiennes, mais son objectif principal reste le développement des employés. Des évaluations de performance et du feedback aux sondages d'engagement et au suivi des objectifs, la plateforme aide à créer un espace sûr pour que les employés s'épanouissent. 🌹

Créez un programme de développement personnalisable pour guider vos employés à l'aide de six éléments d'apprentissage :

Articles Vidéos Quiz Tâches Questions ouvertes Formation en direct

La plateforme dispose d'une astucieuse calculatrice de ROI intégrée qui vous aide à suivre les retours sur les processus de people enablement. L'outil vous permet de déterminer combien d'argent vous avez économisé grâce à la réduction de l'absentéisme, à l'augmentation de la productivité et à la fidélisation des employés.

Les meilleures fonctionnalités de Leapsome

Modules d'apprentissage personnalisables

Assistance à l'intégration de vos outils de RH et de communication existants

Analyses transversales du cycle pour comparer les performances des employés dans la durée du cycle

Calculateur intelligent de retour sur investissement pour les processus RH

Les limites de Leapsome

Le logiciel pourrait bénéficier de meilleurs guides personnalisés

Certains utilisateurs trouvent l'interface utilisateur peu intuitive

Prix de Leapsome

Forfait personnalisé : Teams à partir de $$$a par utilisateur ; contactez l'équipe de Leapsome pour un devis personnalisé

Evaluations et critiques de Leapsome

G2 : 4.8/5 (1 000+ commentaires)

: 4.8/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (50+ commentaires)

Le meilleur des logiciels de gestion des ressources humaines

Au fil de cette liste, une chose reste claire : Les entreprises modernes exigent de la flexibilité, de l'adaptabilité et des fonctionnalités complètes, le tout regroupé en un seul logiciel.

Et en parlant de merveilles tout-en-un, ClickUp laisse certainement une marque indélébile avec ses fonctionnalités étendues, prouvant qu'il ne s'agit pas seulement de gérer des tâches, mais aussi des personnes. 🙋