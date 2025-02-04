10 meilleurs logiciels d'embarquement des clients pour 2025

Que vous travailliez avec des clients B2B ou B2C, une intégration efficace est plus qu'un simple bonus : c'est un élément essentiel au maintien d'une relation client réussie. En fait, un 2020 Wyzowl a révélé que 86 % des nouveaux clients restent fidèles aux entreprises qui proposent un contenu d'onboarding après l'achat.

Alors, comment faire pour offrir la meilleure expérience d'onboarding possible ?

Nous sommes heureux que vous ayez posé la question.

Dans cet article, nous allons nous plonger dans les 10 meilleures expériences d'accueil des clients logiciel d'accueil des clients des applications qui structureront et rationaliseront vos processus internes et offriront à vos clients une meilleure expérience. 🤩

Que faut-il rechercher dans un logiciel d'accueil des clients ?

Avec autant d'options, choisir le bon outil d'onboarding client peut sembler écrasant. Pour simplifier votre prise de décision, prenez en compte ces facteurs clés :

Facilité d'utilisation: Le temps consacré à l'apprentissage d'un système compliqué est du temps perdu pour vos clients. Votre équipe devrait rapidement maîtriser le logiciel de manière autonome ou avec l'aide de la base de connaissances de l'outil

Le temps consacré à l'apprentissage d'un système compliqué est du temps perdu pour vos clients. Votre équipe devrait rapidement maîtriser le logiciel de manière autonome ou avec l'aide de la base de connaissances de l'outil Flux de travail automatisés: Optez pour un logiciel qui automatise les tâches répétitives afin d'accélérer les processus internes, ce qui vous permet de consacrer plus de temps à l'élaboration de produits de qualitérelations avec les clients Intégrations : Assurez-vous que le logiciel s'intègre facilement à votre système d'information actuelsystèmes actuels de gestion de la relation client (CRM), outils de gestion de projet et les passerelles de paiement. Cela permet d'assurer un flux de données fluide, ce qui minimise les tâches manuellesl'entrée manuelle des données et les risques d'erreurs

Optez pour un logiciel qui automatise les tâches répétitives afin d'accélérer les processus internes, ce qui vous permet de consacrer plus de temps à l'élaboration de produits de qualitérelations avec les clients Les canaux de communication: Rationalisez votre système d'informationforfaits de communication avec un logiciel qui dispose d'outils de communication intégrés ou qui s'intègre à votre logiciel de communication

Rationalisez votre système d'informationforfaits de communication avec un logiciel qui dispose d'outils de communication intégrés ou qui s'intègre à votre logiciel de communication **Le logiciel doit vous permettre d'évaluer l'efficacité de votre processus d'accueil des clients en suivant le temps passé, l'engagement des clients et les indicateurs de discussion

Outils de retour d'information: Le logiciel que vous avez choisi doit vous permettre de recueillir des commentaires, afin de mieux comprendre les besoins des clients et les points de douleur en vue d'améliorations futures. 🛠️

Les automatisations de ClickUp vous permettent de rester organisé et font de l'onboarding des clients un jeu d'enfant

Les 10 meilleurs logiciels d'onboarding client à utiliser en 2024

Nous avons cherché haut et bas pour construire cette liste des 10 meilleurs.. l'accueil du client logiciels, chacun adapté à un cas d'utilisation spécifique. Quels que soient les besoins de votre entreprise, il existe un outil qui simplifiera et améliorera votre processus d'accueil du client. Préparez-vous à établir des relations réussies et durables avec vos clients. 🌻

1. ClickUp

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est un outil de gestion de projet tout-en-un qui est également parfait pour rationaliser l'accueil des clients et gérer les relations avec les clients.

La plateforme offre de nombreuses fonctionnalités qui simplifient l'accueil des clients, comme par exemple les formulaires ClickUp personnalisables . Utilisez-les pour accueillir de nouveaux clients en recueillant des informations clés dès le départ. Ils sont également efficaces pour recueillir les commentaires des clients tout au long de votre relation, ce qui vous permet d'ajuster et d'améliorer continuellement vos services. 🙌

Avec ClickUp, donnez à votre intégration une touche accueillante en créant des portails personnalisés. Ils facilitent l'accès aux supports de formation et aux checklists d'onboarding, afin que vos nouveaux clients ne se perdent pas.

Pour couronner le tout, Le CRM de ClickUp et pratique Modèles de CRM vous permettent de démarrer avec gestion des clients .

Optimisez la génération de leads avec le ClickUp Guide d'accueil du client guidé par HubSpot et guidez les clients tout au long du processus d'accueil avec le Modèle d'accueil du client ClickUp .

Vous pouvez également réunir plusieurs équipes à l'aide de la fonction Modèle de collaboration ClickUp pour la réussite des clients le modèle de collaboration ClickUp pour la réussite du client est un outil de travail personnalisé qui permet d'améliorer l'expérience globale du client.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Collaborez avec votre équipe en Documents ClickUp pour créer des guides d'accueil, des checklists et des ressources pour vos clients

Gardez votre équipe synchronisée avec Les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp Utilisez l'une des 100+ fonctions de gestion de projet de ClickUp ClickUp AI pour rédiger et modifier rapidement des descriptions de tâches, des e-mails de clients et des plans d'entraînement

Paramétrer des tâches récurrentes pour effectuer un suivi régulier auprès des clients

Connectez-vous avec vos outils d'entreprise favoris via Zapier et /%href/ Plus de 100 intégrations natives de ClickUp Les limites de ClickUp :

Les formulaires sont limités sur le forfait gratuit

Les nouveaux utilisateurs peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage

Prix ClickUp :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contact pour les prix

Note: ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (8,200+ reviews)

4.7/5 (8,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. ChurnZero

via ChurnZero ChurnZero est un logiciel de réussite client conçu pour les entreprises basées sur l'abonnement (comme les fournisseurs SaaS) afin d'obtenir des informations sur l'utilisation des produits, de favoriser l'adoption des produits et de réduire efficacement les taux d'abandon des clients.

Connectez-le à votre plateforme SaaS et suivez le comportement d'utilisation au fil du temps, par exemple la fréquence de connexion des clients et les fonctionnalités qu'ils utilisent. Cela vous aide à voir quelles parties de votre produit pourraient être difficiles à utiliser pour eux afin que vous puissiez offrir une assistance sur mesure (par exemple, avec la fonctionnalité de Walkthrough in-app de ChurnZero). 💁

ChurnZero est l'outil idéal pour les entreprises de SaaS qui cherchent à booster le nombre de leurs clients la fidélisation des clients en s'engageant activement auprès des clients, en répondant de manière proactive à leurs besoins et en réduisant le délai de création de valeur.

Les meilleures fonctionnalités de ChurnZero :

Suivez les détails des clients comme leur date début, leur prochaine date de renouvellement, leur nombre de licences, leur dernière activité et leur score NPS

Obtenez des scores de désabonnement des clients pour identifier les comptes satisfaits et ceux qui nécessitent une attention particulière

Créez des segments de clients illimités (groupes d'utilisateurs ayant des caractéristiques et des besoins similaires) pour analyser les schémas d'utilisation et adapter les efforts de sensibilisation

Configurer des alertes et des actions automatisées déclenchées par des étapes spécifiques du parcours client, telles que l'onboarding, ou des changements dans les données client

Les limites de ChurnZero :

Le tableau de bord n'est pas personnalisable

L'Étiquette des membres de l'équipe et les interactions en temps réel ne sont pas disponibles

Teams ne permet pas de supprimer des comptes clients - vous devez contacter l'équipe d'assistance client de ChurnZero

Prix de ChurnZero :

Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de ChurnZero :

G2: 4.7/5 (1,091 critiques)

4.7/5 (1,091 critiques) Capterra: 4.7/5 (126 commentaires)

3. Clientèle

via Clientèle Clientary est un logiciel de gestion de projets et de logiciel de gestion et d'accueil des clients pour capturer des prospects, le suivi de tâches simples et des heures facturables, ainsi que la gestion des propositions, des devis et des factures. De plus, l'intégration native de Stripe vous permet d'accepter des paiements en ligne par carte de crédit ou par virement bancaire ACH.

Que vous soyez freelance, consultant ou propriétaire d'une agence, Clientary est conçu pour vous soulager du stress lié au paiement des clients et à la gestion des finances de l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Clientary :

Facilité de maintenance d'unede tous les clientsy compris les informations de contact, les montants des factures en suspens et les notes importantes pour la réussite des clients

Personnalisez les modèles de facture en y ajoutant le logo et les couleurs de votre marque, des devises multiples et des taxes

Créer un portail permettant aux clients d'afficher les devis, les factures et la progression du projet

Générer des feuilles de temps, des paiements et des dépensesrapports pour un client spécifique ou pour tous les clients dans un délai donné, ou aider à l'accueil des clients en général

Limites de la clientèle :

Manque de fonctionnalités avancées de gestion de projet comme les champs personnalisés et les affichages multiples

L'interface utilisateur a des options de personnalisation limitées

Intégration limitée avec les principales passerelles de paiement et autres applications tierces

Prix client :

Solo: $19/mois (1 utilisateur)

$19/mois (1 utilisateur) Teams: 39$/mois (3 utilisateurs)

39$/mois (3 utilisateurs) Agence: 59$/mois (5 utilisateurs)

Note: Des utilisateurs supplémentaires sont disponibles sur le forfait Agence à 10$/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (37 commentaires)

4.7/5 (37 commentaires) Capterra: 4.7/5 (45 commentaires)

4. Demio

via Démo Demio est un logiciel d'accueil des clients facile à utiliser pour l'organisation d'évènements en ligne tels que des webinaires, des ateliers et des conférences. Il fournit divers éléments interactifs tels que des sondages, des documents à distribuer, des partages d'écran, des discussions et des fonctionnalités (appel à l'action). Comme il s'agit d'un outil basé sur un navigateur, les participants n'ont pas besoin de télécharger de logiciel ou de plugin pour participer aux webinaires. 👨‍💻

Demio est idéal pour les entrepreneurs individuels, les équipes marketing et les startups SaaS qui souhaitent utiliser les webinaires pour générer des prospects, intégrer de nouveaux utilisateurs et réaliser des démonstrations de produits pour améliorer la réussite des clients.

Les meilleures fonctionnalités de Demio :

Créez des webinaires, des pages d'inscription et des rappels par e-mail avec le logo et les couleurs de votre entreprise

Rediriger les participants vers une URL personnalisée à la fin du webinaire

Enregistrez les webinaires automatiquement, afin de pouvoir partager les replays avec les participants et d'autres personnes après les évènements

Intégrer avec Zapier et d'autres applications populaires comme Hubspot, Salesforce, Mailchimp et ConvertKit

Limites de Demio :

Pas d'application bureau ou mobile

Intégrations natives limitées

La fonctionnalité de partage d'écran ne permet de partager que l'intégralité de l'écran, et non une fenêtre ou un onglet spécifique

Prix de Demio :

Démarrage: 59$/mois (un seul hôte)

59$/mois (un seul hôte) Croissance: À partir de 109 $/mois par hôte

À partir de 109 $/mois par hôte Premium: À partir de 2 200 $/an par hôte

À partir de 2 200 $/an par hôte Unlimited: À partir de 22 000 $/an

G2: 4.7/5 (139 commentaires)

4.7/5 (139 commentaires) Capterra: 4.7/5 (240 commentaires)

5. Moovila

via Moovila Moovila est une organisation autonome suivi du projet outil de gestion qui centralise les données du projet, analyse les flux de travail et réduit les risques liés au projet. Il fournit des informations en temps réel sur l'état de santé du projet, soulève les problèmes potentiels et propose des étapes concrètes pour les résoudre afin de remettre le projet sur les rails.

Moovila convient parfaitement aux managers d'un projet et aux équipes d'un bureau de gestion de projet (PMO) qui souhaitent gérer activement les risques d'un projet afin de garantir un processus d'intégration des clients sans heurts et des relations clients à long terme.

Les meilleures fonctionnalités de Moovila :

Visualiser les forfaits des projets dans plusieurs affichages : Liste, Kanban, Gantt, Calendrier et Miniature

Identifier et prioriser les tâches critiques et les projetslivrables qui ont une incidence sur la date de fin de l'échéancier d'un projet

Recevoir des alertes lorsque des problèmes potentiels sont détectés ou que des jalons sont menacés 🚨

S'intégrer à des applications couramment utilisées comme Google Drive, Dropbox, Microsoft Teams, Hubspot et Salesforce

Les limites de Moovila :

Interface maladroite par rapport à d'autres logiciels d'onboarding client

Intégrations et options de personnalisation limitées

Seul le format JPG est disponible pour l'exportation des rapports de projet

Prix de Moovila :

Starter: $31.25/mois par utilisateur

$31.25/mois par utilisateur Saphir: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Diamant: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Pour les MSP: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Activer: Contacter pour les tarifs

Moovila évaluations et critiques :

G2: 4.8/5 (13 commentaires)

4.8/5 (13 commentaires) Capterra: 4.6/5 (39 commentaires)

6. Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/Notion\_3-capture d'écran.png Exemple de flux de travail de Notion /$$$img/

via NotionNotion est un environnement de travail polyvalent et outil de collaboration qui permet aux utilisateurs de centraliser une grande variété de contenus - des notes aux bases de données en passant par les tableaux de tâches. Utilisez ce logiciel d'accueil des clients pour stocker des informations sur les clients, saisir les détails du projet, assigner des tâches aux membres de l'équipe et suivre la progression. 📈

Les paramètres de permission de Notion permettent un contrôle granulaire lors du partage des pages de l'espace de travail avec les clients. Choisissez s'ils peuvent afficher, commenter, modifier ou obtenir un accès complet.

Pour les agences de marketing numérique et les sociétés de conseil à la recherche d'un canevas flexible pour rationaliser et.. collaborer sur les projets des clients notion est l'outil qu'il vous faut.

Les meilleures fonctionnalités de Notion :

Démarrez avec l'un des 5 000+ modèles couvrant des cas d'utilisation tels que les feuilles de route des projets, les tableaux de bord et les traqueurs de budget

Collaborez en temps réel avec votre équipe sur les wikis et les bases de données de l'entreprise

Intégration avec des outils populaires tels que Google Drive, Canva, Calendly, Zoom et Slack

Assistance en plusieurs langues, dont l'anglais, l'espagnol, le portugais, le japonais et le coréen

Limites de Notion :

Pas de fonction native de suivi du temps dans le logiciel d'onboarding client

Ralentissement lors du travail sur des projets de grande envergure

N'offre pas d'assistance pour les notifications des tâches planifiées

Prix de Notion :

Forfait Free

Plus: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Business: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (4,766 reviews)

4.7/5 (4,766 reviews) Capterra: 4.7/5 (1,782 reviews)

7. GuideCX

via GuideCX Le logiciel de gestion de projet et d'accueil des clients de GuideCX améliore la visibilité en temps réel et l'accès à l'information la collaboration entre les équipes . Il vous aide également à gérer les clients tout au long de leur cycle de vie. Utilisez l'un de ses modèles personnalisables pour normaliser votre processus d'onboarding et gagner du temps sur les projets futurs.

Si vous vous retrouvez souvent à attendre que les clients terminent leur partie d'un projet ou à passer de longues heures en la mise à jour d'un projet réunions, GuideCX peut vous aider à rationaliser la collaboration et à maintenir les projets sur la bonne voie.

Les meilleures fonctionnalités de GuideCX :

Inviter les membres de l'équipe, les clients et les autres parties prenantes à afficher et achever les tâches

Visualisez le pourcentage de tâches de projet à différentes étapes - telles que Non commencé, En travail, Bloqué et Terminé - à l'aide de la barre de progression

Recevoir des alertes dans l'application ou par e-mail lorsqu'une tâche est assignée ou que sa date d'échéance est proche

Recueillir les commentaires des clients grâce à des sondages de satisfaction (CSAT) lorsqu'un jalon est atteint

Limites de GuideCX :

Est lent lors de la mise à jour des tâches par rapport à d'autres options de logiciels d'onboarding client dans cette liste

Les sondages CSAT ne sont pas personnalisés, ce qui peut compliquer la collecte des commentaires des clients

Prix de GuideCX :

Débutant: 100$/mois

100$/mois Professionnel : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs Premium: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Avancé: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (329 commentaires)

4.7/5 (329 commentaires) Capterra: 4.6/5 (29 commentaires)

8. Pipefy

via Pipefy Pipefy est une outil de gestion des processus qui permet aux entreprises d'organiser et d'automatiser leurs opérations au moyen de tuyaux (alias flux de travail Kanban).

En utilisant des tuyaux pour différents processus tels que la qualification des prospects, les ventes et l'accueil des clients, les équipes suivent les tâches à différentes étapes de leur achevé. De plus, il est facile d'automatiser les tâches répétitives telles que la création de nouvelles cartes Kanban, leur déplacement et la mise à jour de leurs champs.

Ces fonctionnalités en font un outil idéal pour les petites entreprises à la recherche d'une approche de type Kanban pour organiser et suivre visuellement leurs flux de travail d'onboarding.

Les meilleures fonctionnalités de Pipefy :

Personnalisez l'un des modèles de la vaste bibliothèque de modèles pour gérer différents processus d'entreprise

Utilisez des formulaires pour capturer et stocker des informations sur les cartes Kanban

Suivre l'historique de chaque tâche (carte Kanban), y compris les étapes du flux de travail, les fichiers partagés et les commentaires

Affichez un résumé des tâches dans chaque phase d'un flux, et voyez lesquelles sont à l'heure, en retard ou achevées

Limites de Pipefy :

Peu d'intégrations natives sur la plateforme d'onboarding client

N'affiche que des listes et des vues Kanban

Les e-mails de suivi automatisés de Pipefy sont souvent livrés dans le dossier Spam

Prix du texte de Pipefy :

Débutant: Gratuit

Gratuit Business: 23$/mois par utilisateur

23$/mois par utilisateur Enterprise: $38/mois par utilisateur

$38/mois par utilisateur Unlimited:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Pipefy évaluations et critiques :

G2: 4.6/5 (214 commentaires)

4.6/5 (214 commentaires) Capterra : 4.6/5 (303 critiques)

9. Flux d'utilisateurs

via Flux d'utilisateurs Userflow est une plateforme d'adoption numérique et d'onboarding client qui rationalise l'accueil des utilisateurs pour les éditeurs de logiciels. Elle leur permet de créer des visites de produits in-app étape par étape, des checklists et des sondages sans écrire de code.

Grâce à ses fonctionnalités d'onboarding des utilisateurs, les clients se familiarisent avec les fonctionnalités clés d'un produit et, de fait, stimulent l'engagement et améliorent la satisfaction globale des clients. ✨

Userflow est particulièrement utile pour les entreprises SaaS qui cherchent à fournir une expérience utilisateur transparente, à favoriser l'adoption par les utilisateurs et à stimuler les taux de rétention.

Les meilleures fonctionnalités de Userflow :

Créer et personnaliser les flux d'onboarding des clients avec zéro expérience de codage

Utiliser la segmentation pour personnaliser l'expérience d'accueil des clients pour des groupes d'utilisateurs spécifiques

Automatisation des flux en fonction d'évènements tels que l'inscription, les visites de pages et l'utilisation de fonctionnalités

Visualisez le parcours des utilisateurs dans les flux à l'aide d'indicateurs tels que les taux d'affichage et d'achèvement, afin d'améliorer les taux de réussite des clients

Limites de Userflow :

Mon travail ne se fait qu'avec des applications web

Peu d'intégrations natives

Les sondages ont une personnalisation limitée par rapport à d'autres logiciels d'onboarding client

Prix du texte Userflow :

Démarrage: A partir de 300$/mois

A partir de 300$/mois Pro: A partir de $850/mois

A partir de $850/mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.8/5 (95 commentaires)

4.8/5 (95 commentaires) Capterra: 4.8/5 (12 commentaires)

10. Jotform

via JotformJotform est un formulaire en ligne sans code créateur de formulaires pour collecter des données personnalisées à l'aide de formulaires d'inscription, de sondages, de formulaires de commande, etc. Sa fonctionnalité de logique conditionnelle vous permet d'adapter les formulaires en affichant, en mettant à jour ou en masquant des champs spécifiques en fonction des entrées de l'utilisateur.

En outre, les tableaux de Jotform facilitent l'organisation et le traitement des envois de formulaires. Passez d'une vue Tableur à une vue Calendrier, puis à une vue Carte et enfin à une vue Chargement pour afficher les données en fonction de vos préférences.

Les meilleures fonctionnalités de Jotform :

Construire des formulaires à partir de zéro ou de n'importe quel modèle de Jotform dans une interface intuitive, par glisser-déposer

Traduire les formulaires dans plus de 130 langues, dont l'anglais, le français, l'espagnol, le néerlandais, l'italien et le portugais

Partagez l'accès à vos formulaires via des liens, des codes QR et des pages Web, ou téléchargez-les sous forme de PDF à remplir

Intégration avec plus de 100 outils, y compris des passerelles de paiement comme PayPal, Google Pay, Stripe, CashApp Pay, Square et Apple Pay

Limites de Jotform :

Le forfait gratuit a l'image de marque de Jotform et est limité à 5 formulaires et 100 envois mensuels

Le logiciel est parfois lent et présente des problèmes, en particulier lors du travail sur des formulaires longs et complexes

Les nouveaux utilisateurs peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage

Prix de Jotform :

Forfait Free

Bronze: 39 $/mois

39 $/mois Argent: 49 $/mois

49 $/mois **Or : 129 $/mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de Jotform :

G2: 4.7/5 (204 commentaires)

4.7/5 (204 commentaires) Capterra: 4.6/5 (1,559 commentaires)

Faites une première impression durable avec la plateforme d'onboarding client parfaite

Le choix de la meilleure solution d'onboarding client est la clé d'un onboarding réussi et de relations clients positives - et nous avons présenté les 10 meilleures options disponibles sur le marché aujourd'hui. 🏆

Quelles sont les fonctionnalités qui comptent le plus pour vous ? Des flux de travail automatisés ? Collaboration au sein de l'équipe ? Intégration avec votre stack technologique actuel ? Collecte des commentaires des clients ? Compatibilité multiplateforme ?

Si vous êtes à la recherche d'un outil qui offre toutes ces fonctionnalités et bien plus encore, jetez un coup d'œil à ClickUp. S'inscrire aujourd'hui et accédez gratuitement à ses puissantes fonctionnalités.