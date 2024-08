8 outils BPM en 2024 (avantages, inconvénients, prix)

vous êtes à la recherche du meilleur logiciel de BPM ? Gestion des processus d'entreprise est l'un des processus les plus essentiels pour toute entreprise. Elle vous aide à optimiser vos flux de travail pour que tout se passe le mieux possible.

cependant, le BPM est un processus complexe, vous ne pouvez donc pas utiliser n'importe quel outil, n'est-ce pas ?

Ce qu'il vous faut, c'est un outil de BPM spécialisé.

Il s'agit d'une plateforme dédiée à l'optimisation et à l'automatisation de tous vos processus et flux de travail liés à l'entreprise.

Dans cet article, nous verrons ce qu'est un outil de BPM Logiciel BPM est et met en évidence huit outils BPM populaires disponibles aujourd'hui. Nous passerons en revue les fonctionnalités clés, les avantages, les inconvénients, les prix et les évaluations des clients pour vous aider à choisir le meilleur !

C'est parti !

Les 8 meilleurs outils BPM en 2023

Voici une liste des huit meilleurs outils de gestion des processus d'entreprise qui vous aideront à optimiser n'importe quel processus de travail en 2023 :

1. ClickUp

ClickUp est le premier site mondial de #premier logiciel de gestion de projet au monde . Il se trouve qu'il est également sur mesure pour la gestion des processus d'entreprise !

Qu'il s'agisse d'automatisation de processus, de suivi de la progression, ou de la gestion des ressources clickUp peut gérer tout ce que vous lui demandez !

Flux de travail Automatisation : avec 50+ pré-construitsautomatisation du flux de travail vous pouvez automatiser des tâches répétitives en un clin d'œil ou même personnaliser et créer vos propres flux de travail automatisés pour les tâches suivantesgestion du flux de travail *Statuts de tâches personnalisés : créez des statuts de tâches pertinents et personnalisés pour tout type de projet

: avec 50+ pré-construitsautomatisation du flux de travail vous pouvez automatiser des tâches répétitives en un clin d'œil ou même personnaliser et créer vos propres flux de travail automatisés pour les tâches suivantesgestion du flux de travail *Statuts de tâches personnalisés : créez des statuts de tâches pertinents et personnalisés pour tout type de projet Checklists de tâches : utilisez des listes de tâches détaillées pour diviser vos tâches en morceaux plus petits et plus faciles à gérer

Documents ClickUp : créez, partagez et stockez facilement des documents relatifs à un projet ou à une entreprise avec vos collègues virtuel ou votre équipe interne

Tableaux de bord et rapports : utilisez les tableaux de bord Agile de ClickUp pour visualiser et mesurer la progression de votre projet et la performance de votre équipe avec des diagrammes tels que Vélocité , Taux de combustion , Burndown et Diagrammes de flux cumulatifs *Assignés multiples : assignez facilement plus d'un membre de l'équipe ou même une équipe à un projet ou une tâche de collaboration

et : utilisez les tableaux de bord Agile de ClickUp pour visualiser et mesurer la progression de votre projet et la performance de votre équipe avec des diagrammes tels que Vélocité , Taux de combustion , Burndown et Diagrammes de flux cumulatifs *Assignés multiples : assignez facilement plus d'un membre de l'équipe ou même une équipe à un projet ou une tâche de collaboration Puissantes intégrations clickUp est un outil de communication, de visioconférence ou de suivi du temps qui s'intègre à de nombreuses applications Slack et Zoom vers Toggl et Google Drive

ClickUp pros

Interface conviviale

Offre une version gratuite riche en fonctionnalités

Gestion facile du flux de travail grâce à la fonction "glisser-déposer"

Création d'un processus d'automatisation pour faciliter la gestion des tâches

Peut s'adapter à n'importe quel style de projet grâce aux affichages multiples

Possibilité d'attribuer rapidement des tâches à n'importe quel membre de l'équipe

Planifie des processus complexes ou dessine des diagrammes de processus avec les cartes mentales

Peut assurer le suivi del'échéancier du projet avec le diagramme de Gantt

Possibilité de mettre en évidence la priorité d'une tâche (faible, normale, élevée et urgente)

CréerDépendances des tâches pour s'assurer que les tâches sont exécutées dans la bonne commande

Assistance au suivi du temps en mode natif pour savoir combien de temps les tâches de votre projet et de votre flux de travail prennent à s'achever

Disponible en tant que puissant bureau, navigateur et mobileapplications ClickUp cons

Pas de marque blanche disponible

Impossible d'exporter les tableaux de bord

Prix ClickUp

ClickUp offre une version gratuite puissante avec des tonnes de fonctionnalités utiles. Cependant, pour plus de fonctions, les forfaits payants commencent à seulement 5 $/utilisateur par mois.

Evaluation des clients de ClickUp

G2 : 4.7/5 (1300+ avis)

Capterra : 4.7/5 (2000+ avis)

2. Rue du processus

Via Rue du processus Process Street est une solution BPM simple qui aide une entreprise à gérer ses processus d'entreprise récurrents.

mais est-ce que vous vous trompez d'interlocuteur si vous l'utilisez pour gérer vos processus métier ?

Jetons un coup d'œil !

Process Street : les fonctionnalités clés

Permet de créer et d'attribuer rapidement des flux de travail de type checklist

Tableau de bord pour le suivi de l'activité des tâches en temps réel

Automatisations de flux de travail pouvant déclencher des actions dans des applications telles que Salesforce, Jira, Slack, etc

Approbations pour rationaliser un processus BPM autorisé

Checklists planifiées et modules d'automatisation des processus

Les pros de Process Street

Interface utilisateur simple

Peut facilement créer des listes de contrôle structuréesstructurés* Possibilité d'ajouter des fichiers audio et vidéo aux documents

Suivi facile de l'activité quotidienne grâce au flux d'activité

Process Street contre

Pas de version hors ligne disponible

Ne propose pas d'application bureau

Le forfait de base ne prévoit pas d'assistance prioritaire

Prix de Process Street

Offre un forfait Free Forever gratuit pour 1 membre. Les forfaits payants commencent à 25 $ par utilisateur et par mois.

Évaluation des clients de Process Street

G2 : 4.7/5 (110+ avis)

Capterra : 4.7/5 (480+ avis)

3. Kissflow

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image7-2.png logiciel kissflow /$$$img/

Via Kissflow Kissflow est une solution logicielle de BPM basée sur le cloud et destinée aux entreprises de toutes tailles. Ce logiciel de gestion des flux de travail assiste les fonctionnalités d'automatisation des processus d'entreprise et de suivi des performances.

il s'agit d'un logiciel de gestion des flux de travail qui prend en charge des fonctions d'automatisation des processus métier et de contrôle des performances

Jetons un coup d'œil.

Les fonctionnalités clés de Kissflow

Attribution et suivi des tickets de service pour une résolution rapide

Tableaux de bord pour obtenir des informations clés sur les processus

Automatisation des assignations, des notifications et des escalades

Évolutif pour gérer un grand volume de données et une grande complexité

Authentification unique pour toute autre plateforme comme G Suite et Office365

Les avantages de Kissflow

Ajustez le flux de travail pour faciliter l'accès à l'informationréingénierie des processus d'entreprise sans codage

Peut affecter des utilisateurs à n'importe quelle étape du processus d'entreprise

Offre des rapports personnalisables

Peut lier les flux de travail avec des outils tiers

Kissflow contre

Il peut être difficile d'intégrer un utilisateur Business novice

Il n'est pas possible d'assigner des tâches à plusieurs utilisateurs sans créer de groupes

Forfaits coûteux

Prix de Kissflow

Les forfaits payants pour cette solution logicielle BPM commencent à 10$/utilisateur par mois.

Evaluations des clients de Kissflow

G2 : 4.3/5 (460+ avis)

Capterra : 3.8/5 (20+ avis)

4. Appian

Via Appian Appian est un plate-forme de développement d'applications qui permet aux développeurs de créer des applications centrées sur les processus. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un logiciel de gestion de processus traditionnel, il peut contribuer à optimiser vos processus d'activité d'entreprise existants.

Principales fonctionnalités d'Appian

Capacité de glisser-déposer pour créer rapidement des processus

Possibilité d'afficher en temps réel les données relatives aux tâches et aux processus

Intégration de données provenant de SGBDR, de services cloud ou de systèmes hérités

Référentiel de processus pour stocker les flux de travail précédemment conçus

Plateforme d'automatisation low-code pour l'amélioration des processus

Les pros d'Appian

Interface conviviale et intuitive

Peut facilement définir des politiques et des procédures critiques pour l'entreprise

Création rapide de formulaires de tâches et de tableaux de bord

Possibilité d'accéder aux flux de travail et aux processus depuis n'importe où

Les avantages d'Appian

Flexibilité limitée en matière de personnalisation

Nécessite des connaissances de base en matière de code

Impossibilité d'attribuer des commentaires à un membre spécifique de l'équipe

Prix d'Appian

Un forfait Free est proposé pour un maximum de 15 utilisateurs. Les forfaits payants commencent à 75 $ par utilisateur et par mois.

Évaluation des clients d'Appian

G2 : 4.5/5 (60+ avis)

Capterra : 4.2/5 (60+ avis)

5. Bitrix24

Via Bitrix24Bitrix24 est une plateforme de communication et de collaboration utilisée par les équipes comme outil logiciel de gestion de la relation client (CRM) et de gestion de projet.

Toutefois, si vous recherchez une solution logicielle simple que vous pouvez utiliser "$$$a", vous devriez peut-être chercher ailleurs.

Les fonctionnalités clés de Bitrix24

Offre des tâches avec des modèles, des checklists et des sous-tâches

Messagerie instantanée pour des communications internes rapides

RPA sans code

Peut facilement stocker et partager des documents dans trois types de lecteurs

Calendriers pour une gestion efficace des employés et des ressources

Les avantages de Bitrix24

Interface CRM pratique et intuitive

Peut facilement vous aider à contrôler votre entonnoir de ventes

Peut être utilisé comme un système de gestion des ressources humaines (HRMS)

Propose des applications Android et iOS

Bitrix24 contre

Onboarding difficile

Statuts de tâches intégrés limités

Manque de fonctionnalités de gestion Agile comme les diagrammes Agile

Prix de Bitrix24

Bitrix24 propose un forfait Free pour des utilisateurs illimités. Les forfaits payants commencent à 49 $/mois pour tous les utilisateurs.

Evaluations des clients de Bitrix24

G2 : 4.0/5 (340+ avis)

Capterra : 4.0/5 (420+ avis)

Check out these Bitrix24 alternatives !

6. Smartsheet

Via SmartsheetSmartsheet est une feuille de calcul basée sur un tableur un outil de gestion des processus d'entreprise qui permet de planifier, de gérer et de suivre les projets.

Si vous êtes un adepte des feuilles de calcul, vous l'adorerez. Toutefois, à moins que vous ne viviez dans les années 90, cet outil logiciel de BPM peut sembler dépassé.

Les fonctionnalités clés de Smartsheet

Possibilité de créer et d'utiliser des formulaires web pour collecter des données

Vue Gantt pour obtenir un échéancier des tâches à accomplirdes dépendances du projet et des jalons

Discussions par ligne, carte et feuille pour discuter facilement des détails du projet

Niveaux de permission pour déterminer si les personnes peuvent afficher, modifier ou être administrateur

Modèles de feuilles pour répondre rapidement à des problèmes d'entreprise spécifiques

Les pros de Smartsheet

Peuvent créer des flux de travail simples et automatisés pour un processus répétitif et manuel

Possibilité de télécharger des pièces jointes dans les discussions et les feuilles

Intégrations d'applications tierces avec des applications comme Salesforce et Jira

Offre des applications mobiles pour les appareils Android et iOS

Les inconvénients de Smartsheet

Les feuilles de calcul ne sont pas un moyen convivial de gérer les processus

Absence d'un flux d'activités dédié

Absence d'une fonction intégrée de suivi du temps

Prix de Smartsheet

Les forfaits payants de cette plateforme BPM commencent à 7 $/utilisateur par mois.

Évaluation des clients de Smartsheet

G2 : 4.2/5 (2000+ avis)

Capterra : 4.4/5 (1500+ avis)

Check out these SMARTSHEET ALTERNATIVES !

7. Nintex

Via Nintex Nintex est une plateforme qui vous aide à créer, automatiser et optimiser les flux de travail et les processus d'entreprise. Cependant, ce n'est pas la solution BPM la plus abordable pour la plupart des équipes.

Les fonctionnalités clés de Nintex

Permet de planifier et de mapper visuellement les opérations ou les processus de l'entreprise

Automatiser le travail répétitif avec l'automatisation des processus robotisés

Optimise les processus avec l'IA, l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel de tiers

Offre des flux de travail pour l'approbation des processus et des documents

Les pros de Nintex

Interface conviviale

Tableaux de bord personnalisés etla cartographie des processus* Concepteur "glisser-déposer" pour faciliter la création de flux de travail

Peut facilement s'intégrer àdes applications d'entreprise telles que SharePoint Nintex cons

Difficile de construire et de gérer des processus complexes

L'intégration d'applications tierces peut s'avérer difficile

Forfaits coûteux

Prix de Nintex

Les forfaits payants commencent à 25 000 $/an pour un nombre illimité d'utilisateurs, un nombre illimité de flux de travail et 2 000 générations de documents.

Évaluations des clients de Nintex

G2 : 4.2/5 (650+ avis)

Capterra : 4.1/5 (70+ avis)

8. Bizagi Modeler

Via Bizagi Modeler Bizagi Modeler, qui fait partie de la Bizagi BPM Suite, est un autre logiciel de gestion des processus d'entreprise très populaire. Cet outil de modélisation des processus aide les utilisateurs à améliorer l'expérience client grâce à l'optimisation et à l'amélioration des processus d'entreprise.

Caractéristiques clés de Bizagi

Création de diagrammes de travail détaillés pour des aperçus visuels rapides

Possibilité de collaborer facilement sur n'importe quel modèle de processus d'entreprise

Notifications en temps réel et flux d'activité pour des mises à jour constantes

Les processus peuvent être publiés dans des formes telles que Word, PDF et Excel

Les avantages de Bizagi Modeler

Convivialité

Peut simuler des processus d'entreprise pour tester des choses

Dispose d'un puissant moteur de travail pour l'efficacité opérationnelle

Peut travailler hors ligne

Bizagi Modeler contre

Stockage cloud très limité pour le forfait de base

Disponible uniquement pour les appareils Windows

Pas de fonction diagramme de Gantt

Prix de Bizagi Modeler

Bizagi Modeler propose un forfait Free avec des fonctionnalités limitées. Contactez l'équipe commerciale pour un devis si votre équipe compte plus de 100 utilisateurs.

Evaluations des clients de Bizagi Modeler

G2 : 4.6/5 (10+ commentaires)

Capterra : 4.4/5 (100+ commentaires)

Optimiser vos processus d'entreprise est essentiel et trouver le bon outil de gestion des processus d'entreprise est crucial.

Un excellent outil logiciel de BPM vous aidera à automatiser les processus, à identifier les points à améliorer et à stimuler votre collaboration pour accélérer les choses.

Tout ce que vous avez à faire, c'est de parcourir la liste des outils que nous avons mentionnés ici pour trouver celui qui convient à votre stratégie BPM.

Mais pour gagner du temps (et de l'argent), pourquoi ne pas donner à ClickUp à l'essai gratuitement ? C'est clairement le meilleur outil BPM qui existe avec des fonctionnalités d'automatisation, de collaboration d'équipe, d'intégrations d'applications, et tout ce dont vous avez besoin pour améliorer l'efficacité de votre entreprise !