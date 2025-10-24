Les meilleures extensions Chrome basées sur l'IA pour booster votre productivité au quotidien

Vous les avez sans doute déjà vues : ces extensions Chrome basées sur l'IA qui promettent de changer votre flux de travail pour toujours, mais qui finissent par encombrer votre navigateur et ralentir tout.

Trouver des outils qui accélèrent réellement votre travail (sans le compliquer) demande de la patience — et un peu d'essais et d'erreurs.

C'est pourquoi nous avons fait le travail pour vous. Vous trouverez ci-dessous une liste de puissantes extensions Chrome basées sur l'IA, véritablement utiles, qui vous aideront à rédiger, faire des recherches, résumer et rester organisé, sans compliquer inutilement votre quotidien.

Que vous gériez des projets, rédigiez du contenu ou étudiez en ligne, ces extensions permettent à votre navigateur de travailler pour vous, et non contre vous.

Aperçu des meilleures extensions Chrome basées sur l'IA

Avant d'entrer dans les détails, voici un tableau comparatif rapide qui vous permettra de voir comment ces extensions Chrome dédiées à la productivité se positionnent les unes par rapport aux autres.

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs ClickUp Notes de réunion générées par l'IA et gestion du flux de travailTaille de l'équipe : Idéal pour les particuliers, les start-ups et les entreprises Prise de notes IA, résumés ClickUp Brain, capture de tâches Chrome, synchronisation Docs + Calendrier, automatisation des tâches à partir de Gmail Gratuit à vie ; personnalisation disponible pour les entreprises Merlin Recherche et résumé en temps réel Taille de l'équipe : Idéal pour les étudiants, les développeurs et les chercheurs Résume les sites web, les PDF et les vidéos YouTube, transforme les invitations en code ou en diagrammes, fournit l'assistance pour Claude, GPT-4 et Mistral Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à 29 $/mois Magical IA Remplissage automatique de texte + génération de prospects Taille de l'équipe : Idéal pour les recruteurs, les équipes commerciales et les équipes d'assistance Générateur de texte IA, remplissage automatique de formulaires, intégration CRM, raccourcis de messagerie Tarification personnalisée Glasp Sélectionner les moments forts du Web et des vidéos Taille de l'équipe : Idéal pour les chercheurs, les étudiants et les créateurs Points forts + notes tirées d'articles et de YouTube, résumés générés par l'IA, options d'exportation Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à 12 $/mois GrammarlyGO Assistant de rédaction IA multiplateforme Taille de l'équipe : Idéal pour les professionnels et les spécialistes du marketing du contenu Réécriture IA, changement de ton, suggestions intelligentes, modifications en cours Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 30 $/mois Recall Un « deuxième cerveau » optimisé par l'IATaille de l'équipe : Idéal pour les travailleurs du savoir et les personnes en formation continue Cartes intelligentes, quiz de mémorisation, capture de contenu, affichage sous forme de graphiques Formule gratuite ; tarification à l'utilisation pour les forfaits avancés Perplexity IA Répondre à des requêtes complexes à l'aide de sources Taille de l'équipe : Idéal pour les analystes, les chercheurs et les utilisateurs expérimentés Recherche en temps réel, sources citées, génération d'images, modèles Pro (GPT-4, Claude) Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 20 $/mois Otter.ia Transcription en direct et résumés de réunion Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes hybrides et les enseignants Transcription en temps réel, Otter Chat, synchronisation des diapositives, résumés générés par l'IA Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 16,99 $/mois Compose IA Accélérer les tâches de rédactionTaille de l'équipe : Idéal pour les fondateurs, les spécialistes du marketing et les équipes à distance Saisie semi-automatique, réécriture en fonction du ton, assistance pour les e-mails et les blogs Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à 14,99 $/mois QuillBot Améliorer la clarté et le ton de vos écrits Taille de l'équipe : Idéal pour les étudiants, les apprenants en anglais langue seconde et les chercheurs Reformulation IA, sélection du ton, résumé, vérificateur grammatical Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 4,17 $ par mois

Ce qu'il faut rechercher dans une extension Chrome d'IA

Avant de cliquer sur « Ajouter à Chrome », il est utile de savoir ce qui rend une extension IA vraiment utile (et pas seulement un encombrement numérique supplémentaire).

Voici une petite checklist pour vous aider à choisir le bon outil :

Des gains de productivité réels : choisissez un outil qui vous fait réellement gagner du temps. Qu'il s'agisse de résumer du contenu, de rédiger des e-mails ou d'organiser des tâches, il doit vous décharger d'une partie de votre travail

Confidentialité et protection des données : renseignez-vous sur la manière dont vos données sont utilisées. Choisissez des outils dotés de politiques de confidentialité claires et qui collectent un minimum de données.

Personnalisation : assurez-vous que l'outil vous permet d'ajuster les paramètres en fonction de votre flux de travail, comme le style, la longueur du texte généré ou les raccourcis pour déclencher des actions

Faciles à activer/désactiver : recherchez des extensions que vous pouvez désactiver facilement sans les désinstaller

Les meilleures extensions Chrome basées sur l'IA

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

C'est sur Chrome que la plupart d'entre nous passons notre vie numérique : e-mails, documents, recherches, discussions.

Trouvons une extension IA qui vous aidera à optimiser cet espace grâce à des outils qui assurent l’automatisation, la facilitation et l’accélération de votre travail.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion des tâches et l'assistance au flux de travail grâce à l'IA)

Créez des tâches à partir de pages web, capturez et annotez des captures d'écran, et rédigez des notes rapides grâce à l'extension Chrome ClickUp

L'extension Chrome de ClickUp, c'est comme si tout votre environnement de travail se trouvait directement dans votre navigateur. Elle vous permet de capturer des écrans, d'ajouter des annotations à l'aide de flèches et de marqueurs numérotés, d'enregistrer des pages ou des extraits dans ClickUp Docs, d'ajouter des sites en tant que signets et de suivre le temps que vous passez sur un onglet Chrome.

Vous pouvez également créer des tâches directement depuis votre navigateur, en incluant des détails tels que le titre de la page, l'URL, des captures d'écran et des liens. Le bouton « Ajouter à ClickUp » dans votre messagerie (par exemple, Gmail) vous permet de joindre des e-mails complets à des tâches existantes ou à de nouvelles tâches.

Pour garantir un suivi précis des heures de travail pour vous-même et votre équipe, suivi du temps vous permet de démarrer et d'arrêter des chronomètres pour vos tâches, ce qui vous permet d'afficher et de réaliser des modifications en cours sur la durée enregistrée directement dans l'extension.

Utilisez l'outil gratuit de suivi du temps de travail intégré à l'extension Chrome de ClickUp pour suivre le temps que vous et vos collègues consacrez à certaines tâches

Une fois les tâches enregistrées via l'extension Chrome, vous pouvez les afficher et les améliorer grâce à l'IA dans l'application ClickUp complète. Par exemple, ClickUp Brain peut résumer les mises à jour, extraire des actions à mener à partir des notes de réunion et vous aider à affiner vos textes directement dans les tâches et les documents.

Générez des résumés intelligents, obtenez des notes de réunion et créez des tâches au sein d'un environnement de travail de projet avec ClickUp Brain

Brain est également un assistant de rédaction intelligent basé sur l'IA qui vérifie la grammaire, le ton et la clarté de vos notes et e-mails, ou adapte ses suggestions à votre rôle spécifique (marketing, équipe commerciale, gestion de projet, ingénierie, etc.).

Réfléchissez à des idées, créez du contenu et peaufinez vos brouillons avec ClickUp Brain

🎥 Découvrez rapidement comment utiliser l'IA pour rédiger des e-mails et des documents soignés, avec facilité et cohérence :

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Notes de réunion IA : Participez automatiquement aux appels, enregistrez les discussions, transcrivez les discussions et obtenez une liste des points clés sans perturber votre flux de travail ni votre concentration grâce à Participez automatiquement aux appels, enregistrez les discussions, transcrivez les discussions et obtenez une liste des points clés sans perturber votre flux de travail ni votre concentration grâce à ClickUp AI Notetaker

Prise de notes rapide : utilisez : utilisez le bloc-notes ClickUp pour noter vos idées, vos actions à mener ou tout autre élément important, synchronisez-les sur tous vos appareils et convertissez-les en tâches

Automatisation des flux de travail : définissez des règles basées sur des déclencheurs et des conditions dans : définissez des règles basées sur des déclencheurs et des conditions dans ClickUp Automations pour automatiser les flux de travail courants, tels que l'attribution des tâches et les rappels pour les échéances à venir

Agents IA personnalisés : créez : créez des agents Autopilot personnalisés dans ClickUp , capables de prendre des décisions contextuelles et d'agir de manière autonome en fonction de conditions et d'instructions prédéfinies

Limites de ClickUp

Parfois, ClickUp peut sembler un peu trop complexe, car il offre tellement de fonctionnalités

La personnalisation poussée implique que l'installation initiale peut prendre un certain temps avant que tout fonctionne de manière fluide

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Un avis sur G2 indique :

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est sa flexibilité. Vous pouvez adapter l'environnement de travail exactement au format de chaque projet, en créant des listes, des tableaux, des échéanciers et des automatisations qui facilitent vraiment le travail au quotidien. La possibilité d'intégrer des documents, des checklists et des tableaux de bord en un seul endroit est un grand avantage, rendant le flux de travail beaucoup plus organisé et visuel.

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est sa flexibilité. Vous pouvez adapter l'environnement de travail exactement au format de chaque projet, en créant des listes, des tableaux, des échéanciers et des automatisations qui facilitent vraiment le travail au quotidien. La possibilité d'intégrer des documents, des checklists et des tableaux de bord en un seul endroit est un grand avantage, rendant le flux de travail beaucoup plus organisé et visuel.

💡 Conseil de pro : associez votre extension Chrome IA préférée à des modèles de prise de notes personnalisables pour capturer et organiser sans effort vos idées pendant vos recherches ou vos réunions.

2. Merlin (Idéal pour obtenir une aide IA instantanée partout sur le Web)

via Merlin

Merlin AI intègre plusieurs modèles d'IA de premier plan (ChatGPT 4, Claude 3.7 Sonnet, Gemini, Mistral, DeepSeek, etc.) dans une interface unique, ce qui vous permet de passer d'un modèle à l'autre en temps réel en fonction de votre tâche ou de vos préférences.

Vous pouvez poser des questions directes sur vos fichiers ou vos vidéos, obtenir des résumés instantanés, du contexte et des conversions visuelles sans avoir à tout lire ou tout regarder. De plus, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction pour vos tweets, vos publications LinkedIn ou vos e-mails. L'extension reformule votre texte pour plus de clarté, affine le ton ou la longueur des phrases, et génère même des essais complets.

Les meilleures fonctionnalités de Merlin

Créez des résumés concis pour divers types de contenu, notamment des articles de blog, des documents (aux formats PDF et PPT) et des vidéos YouTube.

Bénéficiez d'une assistance pour plus de 128 langues, y compris la traduction de sites web, d'images et de sous-titres bilingues sur YouTube

Générez du code, des documents, des diagrammes ou des images directement depuis le chat, avec des aperçus en temps réel

Limites de Merlin

L'extension Chrome peut parfois recouvrir ou gêner ce qui s'affiche à l'écran, même si elle est minuscule

Tarifs de Merlin

Free

Pro : 29 $/mois

Teams : 19 $ par place et par mois

Évaluations et avis sur Merlin

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Merlin ?

Un avis sur le Chrome Web Store indique :

Grâce à cette extension incontournable, tout le monde, qu'il s'agisse d'étudiants, de professionnels, de professeurs ou d'employés, peut facilement parcourir le contenu d'une page web ou d'un site web.

Grâce à cette extension incontournable, tout le monde, qu'il s'agisse d'étudiants, de professionnels, de professeurs ou d'employés, peut facilement parcourir le contenu d'une page web ou d'un site web.

📚 En savoir plus : Les meilleurs outils logiciels de gestion des flux de travail marketing

3. Magical (Idéal pour l'automatisation des saisies répétitives et des flux de travail)

via Magical

Magical, une application d'expansion de texte et d'automatisation, permet de remplir automatiquement les coordonnées dans les CRM, les formulaires, les bases de données et les feuilles de calcul. Vous pouvez également enregistrer des phrases fréquemment utilisées ou des réponses complètes sous forme de « raccourcis » et les déclencher instantanément à l'aide de //.

Elle s'intègre à des outils de vente tels que Salesforce, HubSpot et ZoomInfo, ainsi qu'à des logiciels éducatifs comme Canvas, Brightspace et Google Classroom.

L'extension Chrome de Magical effectue l'automatisation de la saisie répétitive de texte et du remplissage de formulaires directement dans votre navigateur.

Les meilleures fonctionnalités de Magical

Simplifiez la rédaction grâce à l'expansion du texte alimentée par l'IA et à la messagerie personnalisée

Ajoutez les informations des candidats à votre système de suivi des candidatures directement depuis LinkedIn et d'autres sources

Permettez aux équipes du service client d'automatiser leurs tâches en remplissant automatiquement les données relatives aux clients et aux produits dans les tickets et en utilisant l'IA pour rédiger des réponses rapides et précises

Limites de Magical

Il n'existe pas de version gratuite ; toutes les fonctions sont réservées aux forfaits payants.

Tarifs de Magical

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Magical

G2 : 4,8/5 (plus de 70 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Magical ?

Un avis sur le Chrome Web Store indique :

Je l'utilise depuis des années. La fonctionnalité de modèles de texte est formidable : elle a vraiment amélioré mon efficacité et réduit ma frustration liée à la rédaction d'e-mails répétitifs.

Je l'utilise depuis des années. La fonctionnalité de modèles de texte est formidable : elle a vraiment amélioré mon efficacité et réduit ma frustration liée à la rédaction d'e-mails répétitifs.

📮 ClickUp Insight : Alors que 28 % des employés considèrent le travail invisible comme le simple fait d’« être un bon coéquipier », 10 % estiment que la distribution de la charge de travail est inéquitable. Lorsque ce sont toujours les mêmes personnes qui prennent le relais, ce qui commence par de la camaraderie peut rapidement se transformer en frustration silencieuse et en ressentiment latent. En réalité, l'aide ne doit pas toujours venir de collègues humains. Vous avez besoin de retrouver ce document difficile à localiser, de connaître le statut d'une tâche cachée ou de savoir qui a traité une demande ponctuelle similaire l'année dernière ? ClickUp AI peut instantanément mettre en avant les informations et les analyses pertinentes, garantissant ainsi que chacun bénéficie de l'assistance dont il a besoin.

4. Glasp (Idéal pour enregistrer, surligner et résumer du contenu à des fins d'apprentissage ou de recherche)

via Glasp

Si vous aimez ajouter des articles à vos signets ou prendre des notes à partir de ceux-ci, mais que vous ne parvenez pas à les enregistrer, Glasp est la solution qu'il vous faut. Il s'agit d'un outil d'IA dédié à la prise de notes qui vous permet de surligner directement sur des pages web et des fichiers PDF. Toutes vos surlignages et notes sont disponibles dans la barre latérale, et vous pouvez également les exporter vers des applications de prise de notes telles que Notion et Obsidian.

Pendant que vous regardez une vidéo YouTube, vous pouvez générer une transcription, mettre en évidence les moments clés et même y accéder directement à l'aide d'horodatages. Sur le site Web de Glasp, vous pouvez suivre des personnes partageant les mêmes intérêts et voir ce qu'elles mettent en avant pour découvrir du nouveau contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Glasp

Surlignez le texte sur des sites Web et dans des fichiers PDF grâce à plusieurs options de couleur pour classer les informations importantes

Mettez en évidence des moments précis dans les vidéos YouTube à l'aide d'horodatages et ajoutez des notes

Générez de brefs aperçus de vidéos YouTube à l'aide de modèles d'IA tels que ChatGPT, Claude, Gemini, Google AI Studio et Mistral

Limites de Glasp

Certains utilisateurs ont signalé que l'extension perturbe les fonctions de la page web, en particulier sur YouTube

Tarifs de Glasp

Free

Pro : 12 $/mois

Unlimited : 30 $/mois

Évaluations et avis sur Glasp

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Glasp dans la vie de tous les jours ?

Un avis sur le Chrome Web Store indique :

J'apprécie beaucoup cette extension Google. Elle m'aide à créer des résumés YouTube, et j'apprécie particulièrement le raccourci permettant de copier la transcription.

J'apprécie beaucoup cette extension Google. Elle m'aide à créer des résumés YouTube, et j'apprécie particulièrement le raccourci permettant de copier la transcription.

⏳ Astuce pour gagner du temps : vous souhaitez rendre votre travail plus facile, plus rapide et plus intelligent ? Utilisez des modèles de productivité pour gagner en clarté et en concentration grâce à une feuille de route claire. Voici quelques types courants : Modèles de gestion des tâches: Suivez vos tâches quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles Suivez vos tâches quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles

Modèles de planification de projet: Organisez les jalons, les échéances et les responsabilités de vos projets Organisez les jalons, les échéances et les responsabilités de vos projets

Modèles de réunion: enregistrez les agendas, les notes et les éléments à mener enregistrez les agendas, les notes et les éléments à mener

Modèles de calendrier de contenu: planifiez et programmez la création et la publication de contenu planifiez et programmez la création et la publication de contenu

5. GrammarlyGO (Idéal pour une aide à la rédaction basée sur l'IA sur n'importe quelle plateforme web)

via Grammarly

L'extension alimentée par l'IA de Grammarly est un assistant de rédaction intelligent qui ne se contente pas de corriger l'orthographe et la grammaire de vos textes. L'IA intégrée vous aide à trouver des idées et à réécrire rapidement votre contenu, tandis qu'un détecteur de plagiat garantit l'originalité de vos textes.

Alors que la version gratuite propose des suggestions pour améliorer la clarté et le ton, le forfait Pro vous offre des commentaires personnalisés en fonction du type de texte que vous peaufinez, qu'il soit créatif, professionnel, académique ou technique.

L'extension fonctionne de manière transparente avec Google Docs, Gmail, LinkedIn et plus de 500 000 autres applications et sites web.

Les meilleures fonctionnalités de GrammarlyGO

Reformulez vos phrases pour plus de clarté et de professionnalisme, et adaptez le ton (formel, assuré, conversationnel, amical, etc.)

Générez automatiquement des citations aux formats APA, MLA ou Chicago

Examinez et approuvez chaque suggestion, en veillant à ce que votre ton reste authentique

Limites de GrammarlyGO

Certains utilisateurs signalent que les invitations constantes à effectuer une mise à jour sont gênantes lorsqu'ils essaient d'améliorer leur productivité

Tarifs de GrammarlyGO

Free

Pro : 30 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur GrammarlyGO

G2 : 4,7/5 (plus de 11 410 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 7 190 avis)

Que disent les utilisateurs de GrammarlyGO ?

Un avis sur le Chrome Web Store indique :

Grammarly est une véritable bouée de sauvetage pour repérer les petites erreurs et améliorer le flux de mes textes. Il rend mes écrits plus percutants, qu'il s'agisse d'e-mails, de rapports ou de notes informelles.

Grammarly est une véritable bouée de sauvetage pour repérer les petites erreurs et améliorer le flux de mes textes. Il rend mes écrits plus percutants, qu'il s'agisse d'e-mails, de rapports ou de notes informelles.

📚 En savoir plus : Les meilleures alternatives et concurrents de Grammarly

6. Recall (Idéal pour organiser et conserver des informations)

via Recall

L'extension Recall résume instantanément des articles, des films, des vidéos YouTube, des podcasts, des PDF, des Google Docs et bien plus encore. Vous pouvez ensuite interagir avec le contenu en discutant via le chat pour poser des questions ou approfondir certains détails.

L'application synchronise vos notes enregistrées depuis l'extension pour créer un graphe de connaissances personnalisé en liant les contenus associés et ajoute des libellés pour faciliter le classement. L'outil utilise également des quiz, des techniques de rappel actif et de répétition espacée pour vous permettre de mémoriser tout ce que vous avez lu et appris.

En plus d'être un outil de résumation de documents basé sur l'IA, il offre également une fonctionnalité de navigation augmentée qui affiche en temps réel tout le contenu connexe que vous avez enregistré pendant que vous naviguez sur le Web.

Récapitulatif des meilleures fonctionnalités

Transformez votre contenu en cartes de connaissances intelligentes et modifiables, avec des images, des étiquettes et des liens vers les sources

Organisez automatiquement vos contenus enregistrés grâce à un système intelligent de catégorisation et d’étiquetage

Discutez avec la base de données à tout moment pour redécouvrir des informations oubliées et trouver de nouvelles idées

Limites de Recall

Certains utilisateurs ont signalé que l'outil ne parvient souvent pas à résumer le contenu des vidéos YouTube.

Consulter les tarifs

Free

Paiement à l'utilisation (5 premières heures gratuites)

Lancement : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Consultez les évaluations et les avis

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Recall ?

Un avis sur le Chrome Web Store indique :

Je peux obtenir un résumé très détaillé des vidéos de formation et des tutoriels de codage, qui résume le contenu de manière si précise que je peux suivre les instructions plus tard sans avoir à revoir la vidéo. Bien sûr, vous pouvez accéder directement à n'importe quelle section de la vidéo que vous souhaitez revoir d'un simple clic. J'apprécie également le marquage automatique et l'organisation automatique de mon contenu enregistré.

Je peux obtenir un résumé très détaillé des vidéos de formation et des tutoriels de codage, qui résume le contenu de manière si précise que je peux suivre les instructions plus tard sans avoir à revoir la vidéo. Bien sûr, vous pouvez accéder directement à n'importe quelle section de la vidéo que vous souhaitez revoir d'un simple clic. J'apprécie également le marquage automatique et l'organisation automatique de mon contenu enregistré.

🚀 Astuce de productivité : Voici comment l'utilisation de l'IA pour la prise de notes vous aide à travailler plus rapidement et plus efficacement : Classez vos notes par thème, projet ou priorité, et ajoutez des étiquettes pour les retrouver plus facilement par la suite

Identifiez les éléments à mener, les dates importantes et bien plus encore dans vos notes pour vous aider à prendre de meilleures décisions

Extrayez les tâches de vos notes et intégrez-les dans des applications de gestion des tâches, afin de ne rien oublier après une réunion ou une session d'étude

7. Perplexity IA (Idéal pour la recherche en temps réel et les réponses accompagnées de références)

via Perplexity

Grâce à l'extension Chrome de Perplexity, vous pouvez obtenir des réponses rapides et concises, ainsi que des références sources, sans avoir à changer d'onglet ni à passer au crible les résultats de recherche. Choisissez des domaines tels que YouTube, Reddit, Wikipédia ou des bases de données universitaires pour effectuer des recherches dans un contexte spécifique et obtenir des résultats ciblés avec précision, adaptés à vos besoins.

Les meilleures fonctionnalités de Perplexity IA

Obtenez des réponses contextuelles à vos questions ou résumez le contenu directement depuis la page sur laquelle vous vous trouvez

Posez des questions complémentaires et profitez d'une expérience de recherche guidée, semblable à un dialogue

Comparez côte à côte les résultats de recherche traditionnels et les informations générées par l'IA lorsque vous utilisez l'extension avec Google Search

Limites de Perplexity IA

La fenêtre contextuelle de l'extension se ferme lorsque vous quittez l'onglet, et la requête ainsi que les résultats disparaissent

Tarifs de Perplexity IA

Free

Pro : 20 $/mois

Max : 200 $/mois

Education Pro : Gratuit pour les étudiants et les enseignants

Enterprise Pro : 40 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Perplexity IA

G2 : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Perplexity IA ?

Un avis sur le Chrome Web Store indique :

Une extension géniale. Si vous avez un doute, vous pouvez l'ouvrir et poser vos requêtes tout en continuant à travailler dans un onglet Chrome !

Une extension géniale. Si vous avez un doute, vous pouvez l'ouvrir et poser vos requêtes tout en continuant à travailler dans un onglet Chrome !

🌟 Bonus : Vous recherchez une application unique qui met fin à la prolifération des outils IA et établit la connexion entre les tâches dispersées entre les disques locaux, les e-mails, les outils de chat et les applications de gestion de projet ? Essayez ClickUp Brain MAX. Il s'agit d'un copilote alimenté par l'IA pour votre navigateur qui relie tout ce qui fait partie de votre flux de travail afin de vous aider à en faire plus en moins de temps. Utilisez-le pour : Transformez instantanément vos idées en notes détaillées ou en tâches grâce à la fonctionnalité Talk to Text

Trouvez des informations sur différentes plateformes, telles que ClickUp, Google Drive, GitHub, Figma, Dropbox et bien d'autres encore

Accédez à des modèles d'IA avancés, notamment GPT, Claude et Gemini, pour obtenir des résultats de haute qualité adaptés à vos besoins spécifiques Capturez vos idées, partagez des instructions et faites tout quatre fois plus vite grâce à Talk to Text dans ClickUp Brain MAX

8. Otter.ai (Idéal pour transcrire et résumer des réunions en temps réel)

Grâce à l'extension Chrome d'Otter, vous pouvez transcrire des réunions, des cours et des vidéos en ligne en temps réel, et même noter les éléments à mener et les points clés après un appel. Lorsque vous l'utilisez avec Google Meet, vous pouvez voir les libellés des intervenants, les horodatages et même un volet de sous-titres très pratique. Pour les réunions Zoom, la transcription apparaît dans « Mes discussions » au sein de l'application principale, plutôt que dans un panneau flottant.

L'outil de prise de notes de réunion basé sur l'IA prend en charge l'anglais (américain/britannique), l'espagnol et le français pour la transcription, et se connecte automatiquement aux réunions programmées dans votre Calendrier, vous évitant ainsi de les ajouter manuellement à chaque fois.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter.ai

Choisissez d'enregistrer à la fois le son interne du navigateur et celui de votre microphone

Ouvrez l'application depuis l'extension pour afficher la page de transcription complète et discuter avec Otter IA

Enregistrez sur votre appareil directement depuis le navigateur sans ajouter IA Notetaker à votre réunion

Limites d'Otter.ai

L'extension ne fonctionne pas avec les réunions sur Microsoft Teams, Webex ou Zoho.

Tarifs d'Otter.ai / IA

Free

Pro : 16,99 $ par membre et par mois

Entreprise : 30 $ par membre et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter.ai

G2 : 4,4/5 (plus de 390 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs d'Otter.ai ?

Un avis sur le Chrome Web Store indique :

J'utilise l'extension Chrome Otter.ai pour mes réunions virtuelles, et son fonctionnement est étonnamment fluide. Elle se connecte automatiquement aux appels, enregistre tout avec précision, et les résumés me permettent de me mettre rapidement à jour ou de revoir le contenu plus tard.

J'utilise l'extension Chrome Otter.ai pour mes réunions virtuelles, et son fonctionnement est étonnamment fluide. Elle se connecte automatiquement aux appels, enregistre tout avec précision, et les résumés me permettent de me mettre rapidement à jour ou de revoir le contenu plus tard.

📚 En savoir plus : Comment surligner du texte dans Google Docs pour une meilleure collaboration

9. Compose IA (Idéal pour accélérer la rédaction d'e-mails, d'articles de blog et de réponses)

via Compose IA

Au fur et à mesure que vous tapez, l'extension Compose IA vous propose des compléments de phrases et des suggestions sur plusieurs plateformes, telles que Gmail, Google Docs, Slack, les réseaux sociaux et bien d'autres, pour vous aider à écrire plus rapidement. Pour ajuster le ton ou le style, il vous suffit de surligner n'importe quel texte pour obtenir des formulations alternatives en fonction de vos préférences : formel, informel ou professionnel.

Au fil du temps, l'outil de rédaction basé sur l'IA apprend votre style d'écriture et vos préférences, ce qui lui permet de vous proposer des suggestions plus intelligentes et plus personnalisées.

Les meilleures fonctionnalités de Compose IA

Créez du contenu pour vos réponses par e-mail, vos articles de blog, vos sujets de recherche, vos publications sur les réseaux sociaux et vos textes de site web à l'aide du raccourci clavier //

Accélérez la saisie grâce à la saisie semi-automatique basée sur l'IA, qui suggère et complète des mots ou des phrases entières en temps réel

Rédigez des réponses par e-mail en faisant référence au message d'origine afin de garantir des réponses pertinentes dans leur contexte

Limites de Compose IA

Certains utilisateurs ont fait des rapports selon lesquels Chrome ralentissait car cela utilisait trop de mémoire (RAM)

Tarifs de Compose IA

Basique : Gratuit

Premium : 14,99 $/mois

Ultimate : 44,99 $/mois

Enterprise : tarifs personnalisés

Rédigez des évaluations et des avis grâce à l'IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Compose IA ?

Un avis sur le Chrome Web Store indique :

Une extension idéale si vous avez besoin de rédiger de longs textes en quelques secondes.

Une extension idéale si vous avez besoin de rédiger de longs textes en quelques secondes.

📚 En savoir plus : Les meilleures extensions Chrome pour les développeurs

10. QuillBot (Idéal pour améliorer la qualité de vos textes)

via QuillBot

L'extension Chrome de QuillBot permet de réécrire et de vérifier la grammaire en anglais, français, allemand, espagnol, néerlandais et portugais. Dès que vous commencez à taper, l'extension détecte automatiquement la langue, et la fonctionnalité « Tone Insights » vous aide à vous assurer que votre message est clair et correct.

Ces outils fonctionnent avec Gmail, Google Docs, LinkedIn, Outlook, Slack, Confluence, Notion, Facebook, X et de nombreux autres sites web. Vous disposez de deux modes de reformulation gratuits et de plus de 10 modes premium pour améliorer votre écriture.

Les meilleures fonctionnalités de QuillBot

Personnalisez votre style rédactionnel pour différents formats, tels que les résumés exécutifs, les rapports et les communications destinées aux clients ou à votre équipe interne

Corrigez les erreurs de grammaire, d'orthographe et de ponctuation, et bénéficiez de recommandations en temps réel sur le style, la lisibilité et le ton.

Résumez des articles ou des documents longs et ajustez la longueur à l'aide d'un curseur pour obtenir des versions courtes, moyennes ou longues en tant que résumés

Limites de QuillBot

Certains utilisateurs ont estimé que les suggestions en matière de grammaire et de fluidité n'étaient pas aussi avancées ni aussi adaptées au contexte que celles d'autres outils.

Tarifs de QuillBot

Free

Premium : 4,17 $/mois (facturé annuellement)

Forfait Équipe : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur QuillBot

G2 : 4,4/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs de QuillBot ?

Voici un avis publié sur le Chrome Web Store:

L'extension Chrome QuillBot, c'est comme avoir un partenaire de rédaction intelligent directement dans mon navigateur. Que je travaille sur des articles universitaires, des e-mails ou des publications sur les réseaux sociaux, QuillBot rend mon écriture plus claire, plus fluide et plus professionnelle.

L'extension Chrome QuillBot, c'est comme avoir un partenaire de rédaction intelligent directement dans mon navigateur. Que je travaille sur des articles universitaires, des e-mails ou des publications sur les réseaux sociaux, QuillBot rend mon écriture plus claire, plus fluide et plus professionnelle.

Travaillez intelligemment et optimisez votre productivité avec ClickUp

Si vous recherchez plus qu'un simple module complémentaire de navigateur, l'extension Chrome ClickUp vous offre de puissants outils d'IA et de productivité, où que vous travailliez.

De la création de tâches directement à partir de pages web et d'e-mails à la capture de captures d'écran annotées et à la prise de notes rapides, l'outil synchronise tout et rend vos données exploitables. Vous pouvez l'associer à ClickUp Brain pour générer automatiquement des comptes-rendus de réunion, des résumés intelligents et des suggestions de tâches basées sur l'IA, afin de gagner du temps sur les tâches manuelles.

Inscrivez-vous sur ClickUp et effectuez votre travail plus intelligemment directement depuis votre navigateur.