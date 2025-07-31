Les 10 meilleurs IA pour résumer des documents et des articles en 2025

En tant que travailleurs du savoir, nous passons des jours et des semaines à lire et à assimiler des informations qui nous aident à améliorer nos performances professionnelles. Entre la pile toujours plus haute de rapports sectoriels, d'études de clientèle, d'e-mails professionnels et de documents de procédure, il y a toujours quelque chose de nouveau qui requiert notre attention cognitive.

Le pire dans tout ça ? La liste des lectures à faire ne semble jamais diminuer. Même si j'y consacre beaucoup de temps chaque jour, j'ai toujours l'impression d'avoir du retard à rattraper.

Dans cet article, je vais vous parler de certains des meilleurs générateurs de résumés basés sur l'IA que mon équipe et moi-même avons récemment testés. Ils nous aideront à rattraper notre retard dans nos lectures plus rapidement qu'auparavant et à enfin fermer ces deux cent trente-sept onglets ouverts.

C'est parti !

Que faut-il rechercher dans les outils de résumer IA ?

Pour établir cette liste, j'ai testé plus d'une douzaine d'outils de résumé basés sur l'IA. Beaucoup d'entre eux utilisaient le moteur GPT d'OpenAI pour fournir des résumés concis. Cependant, j'en ai également trouvé quelques-uns basés sur des modèles linguistiques propriétaires (LLM). Si ces derniers offraient davantage d'options de personnalisation, leur prix était également plus élevé.

Voici ce que j'ai recherché lors du test de ces applications :

Modèle linguistique : l'outil a-t-il utilisé un grand modèle linguistique (LLM) personnalisé ou a-t-il exploité des modèles existants tels que GPT ? Et si c'est le cas, à quelle version du moteur GPT devons-nous souscrire ?

Personnalisation : puis-je modifier la longueur ou la mise en forme du résumé ? Puis-je donner des instructions spéciales ou demander des informations spécifiques ?

Qualité du résumé généré : j'ai évalué dans quelle mesure chaque outil avait su saisir l'essence du document original. Ont-ils conservé la formulation originale et repris les phrases clés, ou ont-ils simplifié le langage pour une meilleure lisibilité ?

Coût : Au-delà du prix, j'ai approfondi la question du rapport coût-valeur des outils payants. Les frais supplémentaires débloquaient-ils des fonctionnalités utiles ou s'agissait-il de gadgets superflus ?

Facilité d'utilisation : les interfaces étaient-elles intuitives et conviviales pour les utilisateurs ? Cela comprenait les options de téléchargement de fichiers, les extensions Chrome et la navigation dans l'interface utilisateur.

Pour les résumeurs IA qui prennent en charge plusieurs langues, j'ai également testé certaines de ces fonctionnalités, en me concentrant sur leur précision en français et en espagnol (outre l'anglais).

Aperçu des meilleurs résumeurs de documents IA — Diagramme comparatif

Outil Fonctionnalités principales Idéal pour Tarifs* ClickUp • Résumez les réunions, les discussions, les documents et les tâches en temps réel • Traduisez les résumés dans différentes langues • Générez des résumés sur mobile et sous forme de champs personnalisés • Générez automatiquement des actions à partir des résumés Équipes de taille moyenne à entreprise gérant le travail, la documentation et les mises à jour Forfait Free disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises Obtenir le résumé • Choisissez la longueur du résumé en pourcentage • Résumer à partir d'URL, de PDF ou de texte collé • Assistance pour plus de 33 langues • Extrayez des mots-clés Personnes ou petites équipes ayant besoin de résumés de textes rapides et flexibles sur le plan linguistique Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 133 $/utilisateur/mois Scribbr • Aucune inscription requise • Résumer disponible en différentes longueurs • Vérification du plagiat • Télécharger le résumé au format .txt Étudiants et chercheurs universitaires à la recherche de résumés simples et respectueux des citations Free Générateur de résumés • Résumés en un clic • Sortie simple sous forme de liste • Interface minimaliste Les particuliers, en particulier les étudiants ou les utilisateurs peu familiarisés avec les technologies Free Notta • Résumés par chapitre pour les transcriptions • Assistance des modèles de réunion • Liens partageables Les équipes de taille moyenne résument les réunions, les webinaires ou les podcasts Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 14,99 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises. Paraphraser. io • Résumer jusqu'à 15 000 mots • Assistance multilingue • Vérification grammaticale et anti-plagiat • Option de paraphrase Personnes traitant des documents en long formulaire, académiques ou multilingues Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 7 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Jasper • Résumés personnalisés pour chaque public • Extension Chrome • Personnalisation de la voix de la marque • Plus de 25 langues Les équipes marketing et contenu des entreprises ont besoin de résumés personnalisés et conformes à leur image de marque Essai gratuit de 7 jours ; forfaits payants à partir de 49 $/place/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Writesonic • Génération de résumé d'articles pour les réseaux sociaux • Résumer et réécrire plusieurs blogs • Prise en charge de plus de 25 langues Marketeurs et créateurs de contenu dans les équipes de petite et moyenne taille Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 99 $/mois Gimme Résumé IA • Extension Chrome • Résumés d'articles web en un clic • Pas d'inscription ni de publicité Personnes ayant besoin de résumés d'articles concis pendant leur navigation Free Copier. ai • Flux de travail de résumé en masse • Modèles pour les invites de résumé • Génération de métadonnées optimisées pour le référencement Équipes de contenu et de recherche résumant en masse (équipes de petite à grande taille) Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 49 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises.

Poursuivons notre examen et voyons comment chaque outil de résumé IA s'en est sorti !

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, étayé par des recherches et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les 10 meilleurs résumeurs de documents IA à utiliser en 2025

Dans cette section, nous allons explorer différents résumeurs, en présentant leurs forces et leurs faiblesses afin que vous puissiez faire un choix éclairé.

ClickUp : le meilleur résumeur de documents IA

Commencez avec ClickUp Brain Résumer les notes de réunion, recherchez des informations spécifiques et automatisez les tâches manuelles avec ClickUp Brain.

ClickUp est une plateforme de gestion du travail tout-en-un qui vous aide à collaborer sur des documents, à gérer des projets et à communiquer en interne à partir d'une seule application.

Et le meilleur dans tout ça ? Tous ces outils sont étroitement intégrés à ClickUp Brain. Il s'agit de l'assistant IA le plus puissant et le plus sensible au contexte de la planète. Il peut vous aider à tout faire, de la recherche d'informations à la rédaction de contenu, en passant par le résumé des mises à jour de projet et la traduction de documents.

Résumer les documents longs ou complexes

Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter votre contenu à ClickUp Docs (le logiciel de collaboration de document intégré) et de demander à l'IA de résumer le texte. Vous pouvez également donner des invites sur le ton, le niveau de lisibilité et le public cible du résumé afin de le rendre plus contextuel.

💡 Conseil de pro : vous souhaitez également résumer les notes de réunion ? Essayez l'outil AI Notetaker de ClickUp. Donnez-lui permission de se joindre automatiquement à vos réunions et regardez-le enregistrer, transcrire et analyser vos discussions à votre place. Après chaque appel, obtenez un aperçu de la réunion, une transcription avec les noms des intervenants et les actions à mener, le tout soigneusement documenté, directement dans votre boîte de réception ClickUp. Enregistrez, transcrivez et résumer vos réunions avec ClickUp AI Notetaker

Créer des listes de tâches à partir des informations extraites

Une autre façon d'utiliser ClickUp Brain consiste à lui demander de rechercher certaines informations, puis de créer un document ou une liste de tâches à partir de celles-ci. En exemple, je pourrais demander à ClickUp de me renseigner sur le processus d'intégration dans mon entreprise, puis de créer une liste de tâches d'intégration dans ClickUp à l'intention des nouveaux employés.

Convertissez des documents en listes de tâches en quelques secondes avec ClickUp Brain

Résumer les fils de discussion du projet

Résumer les fils de discussion des projets pour obtenir une mise à jour rapide de leur progression avec ClickUp Brain.

ClickUp Projects propose également un bouton « résumer » pour toutes les tâches ClickUp et les fils de commentaires. Il me suffit de demander à l'IA de résumer toutes les mises à jour du projet. Cela m'aide à rester à jour sans avoir à parcourir manuellement une cinquantaine de messages.

De plus, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Ask AI de ClickUp pour recevoir des mises à jour sur votre travail et suivre la progression hebdomadaire (ou quotidienne) de votre équipe.

Utilisez ClickUp Brain pour résumer rapidement les mises à jour de projet, les questions-réponses sur l'environnement de travail, les rapports quotidiens, etc.

Il s'agit d'une fonctionnalité pratique, en particulier pour les managers.

Générez automatiquement des résumés de la progression du travail de votre équipe grâce à l'IA StandUp par l'IA de ClickUp.

Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter les collègues dont vous avez besoin des mises à jour, de choisir la fréquence (hebdomadaire, quotidienne ou personnalisée) et de décider de la manière dont vous souhaitez les recevoir. Vous pouvez obtenir toutes leurs mises à jour ou demander à ClickUp Brain de vous fournir un résumé ou une liste à puces. Cette dernière option peut être utile si vous avez beaucoup de mises à jour à parcourir.

Automatisez l'automatisation du résumé pour les tâches

Vous souhaitez suivre plusieurs projets en même temps ? Vous pouvez utiliser l'option « Champs personnalisés » de ClickUp pour ajouter des résumés IA et des mises à jour de projet IA sous forme de deux colonnnes dans vos tâches, et obtenir des résumés automatiques sans avoir à ouvrir vos missions ou vos projets à chaque fois.

Générez des résumés groupés de vos projets et tâches en créant des résumés IA comme champ personnalisé dans ClickUp Tasks.

Traduire (et résumer) le contenu

Communiquer avec une équipe internationale ou des clients non anglophones peut parfois s'avérer difficile. J'ai surmonté cette difficulté en ajoutant mes documents en anglais et en demandant à ClickUp Brain de les résumer dans une autre langue, que je peux partager avec mes clients non anglophones.

Créez des résumés traduits de votre contenu avec ClickUp Brain et rationalisez la communication

💡 Conseil de pro : Brain MAX est la super application IA de ClickUp qui offre une recherche unifiée, une automatisation et une conversion voix-texte sur l'ensemble de votre flux de travail, y compris les tâches, les documents, les réunions, les outils connectés et le web. Elle vous permet de choisir le modèle optimal (ChatGPT, Claude, Gemini, etc.) pour des tâches telles que résumer, écrire ou raisonner. Vous pouvez demander à Brain MAX de résumer des documents, des fils de tâches ou des commentaires, ainsi que des fils de notification de la boîte de réception, tous tirés de votre contexte de travail réel !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Résumer tout : des fils de discussion sur les projets aux notes de réunion et aux messages instantanés, générez un résumé de tout le contenu directement dans ClickUp.

Ajouter un encadré récapitulatif : donnez à vos collègues un aperçu de chaque document ou page dans ClickUp en insérant un bloc récapitulatif généré automatiquement.

Extrayez les éléments à entreprendre : laissez ClickUp Brain examiner vos documents, vos discussions et vos transcriptions de réunions et dresser une liste des éléments à entreprendre ou des prochaines étapes pour vous.

Traduire le texte : générez rapidement des résumés de documents dans différentes langues et assurez-vous que toutes les équipes internationales sont sur la même page.

Obtenez des résumés sur votre mobile : si vous utilisez ClickUp sur votre smartphone, vous pouvez activer les résumés automatiques de vos fils de commentaires et de vos messages de boîte de réception.

Limites de ClickUp

Vous ne pouvez pas résumer directement un fichier PDF (sauf en copiant-collant tout le contenu).

Tarifs ClickUp

Cliquer sur les évaluations et les avis

G2 : 4,7/5 (plus de 9 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

2. Get Digest : idéal pour générer des résumés des phrases clés

via Get Digest

L'outil suivant que j'ai testé était Get Digest, un résumeur IA simple d'utilisation, doté d'une interface conviviale et d'une puissante fonctionnalité de résumé de documents.

Ce qui distingue cet outil, c'est que vous pouvez choisir parmi différents modes de résumé et déterminer la longueur du résumé. La section « % de la source » propose six options : 5, 15, 25, 35, 45 et 55. Plus le nombre que vous choisissez est élevé, plus le résumé est long.

Je recommande cet outil de résumé si vous savez quelle quantité d'informations vous devez tirer d'un texte. En exemple, si vous souhaitez uniquement obtenir les informations les plus importantes d'un article, vous pouvez choisir « 5 % ». Si vous souhaitez obtenir l'essentiel de l'article, soit près de la moitié de sa longueur, optez plutôt pour « 55 ».

Mais sa capacité à résumer des articles est limitée : il vous donne une série de mots-clés et un aperçu des points clés. Vous ne pouvez pas obtenir le résumé du document en un seul paragraphe ni demander des points forts spécifiques.

Obtenez les meilleures fonctionnalités de Digest

Générez des résumés en collant directement du texte, en saisissant une URL ou en téléchargeant des documents PDF.

Télécharger les résumés sous forme de fichiers texte

Obtenez des résumés de textes dans plus de 33 langues

Déterminez le nombre de mots-clés que vous pouvez extraire du texte

Obtenir les limites du résumé

Il y a une limite maximale de 7 000 mots.

Les résumés générés à partir d'URL étaient moins fiables et moins complets que lorsque nous collions directement le texte de la source ou téléchargions un document.

Obtenir les tarifs Digest

Free

Entreprise : à partir de 133 $ par licence et par mois

Obtenir les évaluations et les avis sur Digest

G2 : Avis indisponibles

Capterra : avis indisponibles

3. Scribbr : le meilleur résumeur de texte gratuit pour la recherche universitaire

via Scribbr

Scribbr est un fournisseur d'outils d'écriture basés sur l'IA aux universitaires et aux chercheurs, avec des fonctionnalités telles que la rédaction et la modification en cours académiques, la modification au format APA, les citations et, bien sûr, le résumer.

Le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour utiliser cet outil de résumé. Vous pouvez même vérifier si le résumé généré est exempt de plagiat. Et cela aussi, est terminé gratuitement. Donc, si vous êtes étudiant et que vous recherchez des outils de résumé économiques, c'est une bonne option.

Les meilleures fonctionnalités de Scribbr

Générez des résumés de votre texte, qu'ils soient textuels ou sous forme de liste à puces.

Personnalisez l'orientation de votre résumé en choisissant des mots-clés

Télécharger un fichier TXT contenant vos résumés

Utilisez l'option « Re-summarize » (Résumer à nouveau) pour modifier la longueur du résumé généré.

Limites de Scribbr

Comme il y a une limite de 600 mots, résumer un long article peut être difficile.

Tarifs Scribbr

Free

Évaluations et avis sur Scribbr

G2 : Avis indisponibles

Capterra : avis indisponibles

4. Générateur de résumés : idéal pour les étudiants et les personnes peu familiarisées avec la technologie

via Résumé Generator

J'ai présenté Summary Generator, une fonctionnalité de résumé de documents basique avec une interface utilisateur minimale (seulement trois boutons), destinée aux étudiants ou aux personnes peu familiarisées avec la technologie qui pourraient être intimidées par les outils plus avancés de cette liste.

Voici comment cela fonctionne : vous ajoutez un bloc de texte et l'outil vous en fournit une version simplifiée et facile à assimiler, avec des listes incluses. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Copier » et coller ce texte dans un traitement de texte ou un bloc-notes.

Comme l'outil dispose de fonctionnalités minimales, vous ne pouvez pas télécharger le résumé sous forme de fichier texte ni demander des points forts spécifiques.

Les meilleures fonctionnalités de Summary Generator

Générez des résumés concis et faciles à lire en quelques secondes

Limites du générateur de résumés

Vous ne pouvez pas générer de résumés personnalisés

Les publicités peuvent rendre l'expérience légèrement encombrée.

Prix du générateur de résumés

Free

Résumé Évaluations et avis sur le générateur

G2 : Avis indisponibles

Capterra : avis indisponibles

5. Notta : idéal pour résumer les transcriptions de réunions

Notta étant avant tout une application de prise de notes, elle est très efficace pour analyser les nuances dans les dialogues. Cela en fait l'outil idéal pour résumer les transcriptions de webinaires et de podcasts.

J'ai apprécié la façon dont Notta crée des chapitres pour chaque résumé de transcription : on a l'impression de lire un article de blog ou un livre, et pas seulement une série de points.

Vous pouvez également utiliser Notta dans vos documents de synthèse de réunion pour extraire des informations exploitables.

Les meilleures fonctionnalités de Notta

Générez des résumés chapitre par chapitre de toutes vos transcriptions et créez des documents de processus

Utilisez des modèles personnalisables pour différents types de réunions

Partagez le texte résumé à l'aide d'un lien

Pas de limites

Le générateur de résumés est disponible uniquement dans le cadre du forfait payant.

Vous ne pouvez pas résumer directement des PDF ou des articles web.

Tarification Notta

Free

Avantage : 14,99 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 27,99 $/utilisateur par mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notta

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : indisponible

6. Paraphraser. io : le meilleur résumeur gratuit de textes longs

Vous souhaitez résumer des documents volumineux ? Paraphraser.io est une excellente option. J'ai essayé de résumer un article scientifique de 15 000 mots et les résultats ont été excellents.

Il affiche également des détails tels que le nombre de mots, de caractères, de phrases et de paragraphes du texte original. Cela permet de comparer le résumé avec l'original. Cependant, vous ne pouvez pas créer de résumés personnalisés en fonction d'éléments tels que le ton ou les mots-clés.

Bien que Paraphraser.io vous permette également de générer des résumés sous forme de liste à puces, je les ai trouvés décousus et manquant parfois le contexte original. J'ai également testé ses capacités de résumé en français, et les résultats étaient pertinents.

Paraphraser. io : les meilleures fonctionnalités

Générez des résumés en neuf langues, dont le français, le turc et le portugais.

Paraphrase le résumé généré pour plus de simplicité.

Vérifiez le plagiat et les erreurs grammaticales dans le cadre du forfait Free

Résumer facilement les articles longs et les documents universitaires

Limites de Paraphraser.io

Aucune invite de résumé

Certaines fonctionnalités de l'interface utilisateur, comme le curseur de longueur du résumé, peuvent prêter à confusion.

Tarifs de Paraphraser.io

Free

Basique : à partir de 7 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : à partir de 35 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Paraphraser.io

G2 : Avis indisponibles

Capterra : avis indisponibles

7. Jasper : le meilleur outil pour résumer pour les équipes d'entreprise

via Jasper

Jasper est bien connu pour être un générateur de contenu IA conçu pour les équipes d'entreprise. Mais l'une de ses fonctionnalités comprend également le résumeur de texte IA.

J'ai téléchargé mon texte sur Jasper et généré des résumés à l'aide de l'une des trois invites de résumé par défaut et de ma propre invite. Bien que les invites par défaut fonctionnent bien, vous obtiendrez de meilleurs résultats en ajoutant plus de contexte à vos invites personnalisées.

Une fonctionnalité qui m'impressionne particulièrement est l'option « Audience », qui génère un résumé pour différents types de publics. Par exemple, j'ai obtenu un résumé assez facile à comprendre d'un article lié aux NFT.

Jasper propose un essai gratuit de 7 jours (une carte de crédit est requise) afin que vous puissiez découvrir ses fonctionnalités avant de l'acheter.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Générez des résumés dans plus de 25 langues

Utilisez l'extension Chrome Jasper pour résumer facilement vos e-mail et vos documents Google Docs.

Utilisez l'IA Copilot pour créer des résumés qui reflètent le ton et le style de votre marque.

Limites de Jasper

Pas de forfait gratuit

Ne résume pas les PDF

Tarifs Jasper

Créateur : 49 $/place par mois

Avantage : 69 $ par mois et par place

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jasper

G2 : 4,7/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 800 avis)

8. Writesonic : le meilleur résumeur de texte IA pour des résumés concis

via Writesonic

Bien que Writesonic utilise le LLM d'OpenAI pour la synthèse, il a été spécialement formé au contenu marketing. Cela en fait un excellent générateur de résumés pour les spécialistes du marketing. Par exemple, vous pouvez lui demander de générer un accroche pour les publications sur les réseaux sociaux à partir d'un article long. Et vous pouvez régénérer le résumé pour obtenir des variations.

Une fonctionnalité particulièrement intéressante est Article Writer 6. Il m'a suffi de faire un sujet (démonstrations interactives) et de choisir quelques références. Writesonic a créé un brouillon à partir de toutes ces références en quelques minutes seulement. Il cite également les références, ce qui vous permet de revenir à ces articles pour approfondir vos recherches.

Un véritable gain de temps pour les rédacteurs en phase de recherche et de planification !

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Résumer plusieurs articles de blog et réécrivez-les sous la forme d'un seul article long format.

Créez des résumés spécifiques à chaque canal de vos articles en un seul clic et diffusez-les facilement.

Générez des résumés dans plus de 25 langues, dont le français, l'espagnol et le japonais.

Limites de Writesonic

La qualité du résumé dépend du nombre de crédits. La génération de résumés de qualité supérieure peut donc s'avérer coûteuse.

Tarifs de Writesonic

Standard : 99 $ par mois (comprend 1 membre de l'équipe)

Professionnel : 199 $ par mois (inclut 3 membres de l'équipe)

Avancé : 399 $ par mois (comprend 5 membres de l'équipe)

Évaluations et avis sur Writesonic

G2 : 4,7/5 (plus de 1 900 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 900 avis)

Découvrez ces alternatives à Writesonic!

9. Gimme Summary AI : le meilleur résumeur d'articles web gratuit pour les navigateurs Chrome

via Chrome Web Store

Combien de fois avez-vous mis un article en signet pour le lire plus tard parce que vous manquiez de temps ? Grâce aux extensions Chrome ou Brave de Gimme Summary IA, je peux obtenir en quelques secondes un aperçu des principaux points abordés dans n'importe quel article web.

Le meilleur dans tout ça ? Je n'ai pas besoin de copier-coller des articles dans différents onglets pour obtenir le résumé.

Cependant, comme Gimme Summary IA est basé sur ChatGPT, on me demande d'aller dans la fenêtre ChatGPT pour l'authentification lorsque je demande à générer un résumé, ce qui peut être gênant.

Gimme Summary IA : les meilleures fonctionnalités

Générez des résumés d'articles web en un seul clic, directement à partir de leur page web.

Obtenez des résumés gratuits générés par l'IA, sans publicité et sans avoir à fournir vos coordonnées.

Gimme Résumé Limites de l'IA

Fournit uniquement l'assistance pour l'anglais

Comme il s'agit d'un projet open source, il peut parfois présenter des bugs.

Prix de Gimme Résumé IA

Free

Gimme Summary IA : évaluations et avis

G2 : Avis indisponibles

Capterra : avis indisponibles

10. Copy. ai : idéal pour résumer des documents en masse

Parfois, même résumer du contenu peut devenir une énorme perte de temps, surtout si vous êtes un spécialiste du marketing qui doit résumer des blogs en listes à puces pour les réseaux sociaux ou un étudiant chercheur qui doit lire une centaine d'articles de recherche différents pour un article que vous rédigez.

Si c'est le cas, Copy. ai est le choix idéal. Ses fonctionnalités d'automatisation du flux de travail documentaire vous permettent de rationaliser le processus de résumé.

Je l'ai utilisé pour rédiger un article de blog sur le leadership éclairé. J'ai simplement créé un résumé décrivant mes besoins spécifiques. Copy. ai a ensuite condensé mes entretiens avec des experts, en compilant les points clés de chaque discussion dans un résumé unique et concis.

Copy. ai : les meilleures fonctionnalités

Utilisez les modèles de résumé de Copy.ai pour rédiger vos « invites de résumé » et gagner du temps.

Créez des flux de travail automatisés pour générer plusieurs résumés de documents ou même des résumés de différentes versions d'un document à partir d'une seule invite, instructions.

Générez des titres et des descriptions optimisés pour le référencement naturel (SEO) pour vos articles de blog en un seul clic.

Limites de Copy.ai

Les flux de travail automatisés ne sont disponibles que dans les forfaits payants.

Copy. ai ne résume pas les articles web à partir d'URL.

Tarifs de Copy. ai

Free

Tarif de départ : 49 $ par utilisateur et par mois

Avancé : 249 $ pour 5 utilisateurs par mois

Copy. ai : évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,5/5 (60 avis)

Générez des résumés et saisissez les points clés avec ClickUp

Si vous recherchez un générateur de résumé IA pour votre travail (pour résumer des documents, des fils de discussion, des transcriptions de réunions, etc.), je vous recommande vivement ClickUp. Vous avez besoin des clés d'une réunion sous forme de liste à puces pour une lecture rapide ? Ou peut-être souhaitez-vous mettre en évidence les messages d'une personne dans un fil de discussion ? Tout cela est possible avec ClickUp Brain.

Je conviens que la génération de résumés peut vous faire gagner beaucoup de temps. Mais pourquoi s'arrêter là ? Pourquoi ne pas investir dans une plateforme qui fait bien plus pour simplifier votre travail et vous faire gagner du temps ?

C'est pourquoi je recommande ClickUp. En plus de résumer des textes, cet outil peut également vous aider à gérer des projets, à collaborer avec votre équipe et à organiser vos tâches.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et découvrez par vous-même les capacités de ClickUp pour résumer.