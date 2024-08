10 modèles gratuits de réunion de niveau 10 pour dynamiser vos réunions

Faites-vous souvent l'impression de perdre votre temps dans des réunions improductives ? Vous n'êtes pas le seul.

Selon un rapport de Harvard Business, 71% des cadres supérieurs jugent les réunions improductives et inefficaces. Cela représente une perte de temps et de productivité considérable.

Et s'il existait un moyen de transformer ces sessions léthargiques en sessions intéressantes et productives ? C'est là qu'intervient Réunions de niveau 10 entrent en jeu.

Chaque réunion de niveau 10 est assortie d'un agenda strict qui prévoit l'examen des indicateurs clés, la résolution des problèmes et la définition de paramètres exploitables.

Si vous souhaitez améliorer l'efficacité de vos réunions, les modèles de réunion de niveau 10 peuvent vous aider. Voyons comment !

Qu'est-ce qu'un modèle de réunion de niveau 10 ?

Les modèles de réunion de Level 10 sont des plans préétablis pour vos réunions de projet au sein d'un système d'exploitation entrepreneurial . Ces modèles soulignent que les réunions d'équipe ne doivent pas se limiter à discuter, mais qu'elles doivent permettre de faire des choses terminées.

Mon travail, c'est de savoir comment fonctionne un modèle de réunion de niveau 10 Il vous aide à *Effacer l'ordre du jour*l'ordre du jour est une sorte de feuille de route pour votre réunion. Chaque section a un objectif spécifique, qu'il s'agisse de vérifier la progression, de s'attaquer aux obstacles ou de s'assurer que tout le monde est sur la même page en ce qui concerne les objectifs

Veillez à consacrer du temps à l'identification des problèmes et à la recherche de solutions, en désignant clairement des propriétaires pour chaque élément d'action

Fixer des limites de temps pour chaque section, afin de rester sur la bonne voie et d'éviter les réunions d'une heure qui n'aboutissent à rien

Les modèles de réunion de niveau 10 sont comme un facilitateur de réunion professionnel dans votre poche, qui vous guide pour une session productive et efficace.

Qu'est-ce qu'une réunion de niveau 10 ? Les réunions de niveau 10 visent à transformer la stratégie en action en priorisant les résultats sur les activités. Ces sessions collaboratives encouragent la réflexion innovante et l'identification précoce des obstacles potentiels. En alignant l'équipe et en abordant les défis de manière proactive, les réunions de niveau 10 favorisent une collaboration efficace et réussie.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de réunion de niveau 10 ?

À faire pour transformer vos réunions ? Les modèles de réunion de niveau 10 sont la clé. Découvrons les six paramètres clés qui distinguent un modèle de réunion de niveau 10.

Gestion du temps : Un bon modèle de réunion de niveau 10 permet de garder le cap en réservant des plages horaires pour chaque élément de l'agenda. Cela permet de s'assurer que tout le monde reste concentré et que les discussions ne dérapent pas Identification des problèmes : Ces modèles vont au-delà de la simple discussion. Ils vous permettent de consacrer du temps à l'identification des obstacles Orientation vers l'action : ils vous aident à réfléchir à des solutions et à assigner des éléments d'action clairs aux parties responsables **Centrés sur les objectifs : les modèles de réunion de niveau 10 comprennent des sections spécifiquement consacrées au suivi de la progression de vos objectifs clés axés sur les données: Ils comprennent également une section consacrée à l'examen des indicateurs clés, afin de tenir tout le monde au courant de la progression de l'équipe et de mettre en évidence les domaines qui nécessitent une attention particulière Une structure cohérente : L'utilisation du même modèle pour chaque réunion crée une structure prévisible. Les membres de l'équipe peuvent ainsi se préparer plus facilement et participer plus efficacement

10 modèles gratuits de réunion de niveau 10

Bien que les réunions de niveau 10 puissent améliorer presque toutes les formes de réunion, la qualité des modèles de réunion de niveau 10 peut varier considérablement.

Heureusement, nous avons déjà fait le travail pour vous proposer 10 de nos modèles de réunion de niveau 10 gratuits préférés, dotés des fonctionnalités, des sections, des éléments indispensables et des ressources nécessaires à l'assistance de vos réunions.

1. Modèle de réunion de niveau 10 ClickUp

Download This Template Modèle de réunion ClickUp niveau 10 est un outil puissant pour organiser des réunions super-productives et structurées. Ce modèle change la donne si vous cherchez à transformer votre façon de travailler réunions d'équipe en sessions efficaces et axées sur les objectifs.

Il est accompagné d'un agenda préétabli qui vous guide à travers chaque partie de la réunion. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre :

Cartes de pointage : Suivez vos indicateurs clés pour connaître les performances de votre équipe

: Suivez vos indicateurs clés pour connaître les performances de votre équipe Rocks : Passez en revue vos grands objectifs et vérifiez la progression des projets à long terme

: Passez en revue vos grands objectifs et vérifiez la progression des projets à long terme Les titres de l'actualité : Partagez les mises à jour et les nouvelles importantes

: Partagez les mises à jour et les nouvelles importantes To-Dos : Passez en revue les éléments d'action de la semaine dernière pour assurer la responsabilité

: Passez en revue les éléments d'action de la semaine dernière pour assurer la responsabilité Identifier, discuter, résoudre (IDS) : Se concentrer sur les problèmes, en discuter et trouver des solutions

Ce modèle est parfait pour que tout le monde soit sur la même page. Commencez par passer en revue les indicateurs et les objectifs, puis passez à la résolution des problèmes.

2. ClickUp Modèle d'agenda de réunion de direction

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-254.png Modèle d'agenda de réunion de direction de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6140304&department=operations&_gl=1*1so6f1f*_gcl_aw*R0NMLjE3MTg3MDA4MjIuQ2owS0NRanc0TVN6QmhDOEFSSXNBUEZPdXlYcTIzM0NrYXhndWhTSlNiMVlX3EtZjFyMV2aFpiN3E4NpzcnpmTDlPQ1hsV002dWZb2FBmRaFMd193Y0I.*_gcl_au*OTkyODk2OTgxLjE3MjIzMTYyODg.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Faites-vous que les réunions de votre équipe de direction ressemblent plus à des sessions de brainstorming sans but qu'à des réunions de travail ? des discussions stratégiques ? Ne vous inquiétez pas. Modèle d'agenda de réunion de direction ClickUp est votre raccourci pour des réunions d'équipes de direction performantes.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créer des projets distincts pour chaque sujet de réunion

Attribuer des tâches aux membres de l'équipe avec des échéances précises

Travailler avec les parties prenantes pour trouver des idées et développer le contenu

Catégoriser les tâches pour suivre la progression de manière efficace

Paramétrer les notifications pour rester informé des mises à jour

Organiser des réunions régulières pour examiner la progression et résoudre les problèmes éventuels

Contrôler et analyser en permanence les tâches pour maintenir une productivité élevée

Utilisez ce modèle pour aider votre équipe de direction de rester en phase, de prendre de meilleures décisions et d'amener l'organisation à atteindre ses objectifs.

3. Modèle de checklist de réunion ClickUp

Download This Template

Nous sommes tous passés par là : vous arrivez à une réunion le lundi matin en vous sentant mal préparé, en vous efforçant de vous souvenir des points clés ou en manquant des documents essentiels. Et s'il existait un moyen de s'assurer que vous êtes toujours prêt à faire un tabac lors de vos réunions ? Voici l'outil Modèle de checklist de réunion ClickUp -votre arme secrète pour des réunions efficaces et sans heurts.

Les éléments clés de ce modèle sont les suivants :

Statuts personnalisés pour suivre la progression de chaque élément de la liste À faire

Champs personnalisés pour ajouter des attributs et des catégories à votre checklist de réunion afin d'en faciliter la visualisation et la gestion

Des vues personnalisées comme la Liste,Diagramme de Ganttcharge de travail,Calendrieret plus encore pour construire votre flux de travail ClickUp

Des fonctionnalités de gestion de projet commeréactions aux commentaires,sous-tâches imbriquées, plusieurs assignés, etparamètres de priorité Le modèle de checklist de réunion ClickUp est conçu pour rationaliser la planification des réunions. Il vous aide à définir les objets, à créer un agenda détaillé et à attribuer les rôles. En outre, il facilite la préparation du matériel, la gestion des participants, la saisie des points clés, l'attribution des éléments d'action et la programmation des réunions de suivi.

Ce modèle permet de forfaiter des réunions plus productives, d'assurer un meilleur suivi et, en fin de compte, d'obtenir des résultats plus fructueux.

4. Modèle de réunion ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-Meetings-Template.png Modèle de réunion ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-4389460&department=hr-recruiting&_gl=1*13cqqhx*_gcl_aw*R0NMLjE3MTg3MDA4MjIuQ2owS0NRanc0TVN6QmhDOEFSSXNBUEZPdXlYcTIzM0NrYXhndWhTSlNiMVlX3EtZjFyMV2aFpiN3E4NpzcnpmTDlPQ1hsV002dWZJb2FBmRaRUFMd193Y0I.*_gcl_au*OTkyODk2OTgxLjE3MjIzMTYyODg.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Parfois, les réunions sont des sessions de brainstorming énergisantes. D'autres fois, elles pourraient être plus productives. Et s'il existait un modèle capable de s'adapter à n'importe quel type de réunion et de maintenir les choses sur la bonne voie ? Ne cherchez pas plus loin. Le modèle Modèle de réunion ClickUp est votre outil polyvalent pour conquérir n'importe quelle réunion, petite ou grande.

Le modèle ClickUp Meetings est axé sur la flexibilité. Vous pouvez facilement ajouter, supprimer ou réorganiser des sections en fonction des objectifs de votre réunion. Il vous permet de partager le même agenda avec les participants à la réunion à l'avance, ce qui permet à chacun de venir préparé et de contribuer efficacement.

Utilisez ce modèle pour assigner des éléments d'action et des délais clairs directement dans l'agenda, afin de responsabiliser tout le monde et d'aller de l'avant. Vous pouvez également définir les actions de suivi requises après la réunion.

Que vous gériez une petite équipe ou que vous coordonniez un projet de grande envergure, le modèle de réunion ClickUp vous aide à rester organisé et sur la bonne voie.

5. Modèle de réunion ClickUp en tête-à-tête

Download This Template

Les réunions en tête-à-tête sont l'occasion rêvée de nouer des liens plus étroits avec les membres de votre équipe. Mais parfois, il est facile de s'enliser dans un bavardage générique ou d'oublier des points clés. C'est là que le Modèle de réunion individuelle ClickUp entre en jeu.

Il fournit un cadre structuré pour assurer vos réunions en tête-à-tête :

Vous invite à discuter des objectifs de carrière, à identifier les domaines à développer et à réfléchir à des stratégies d'amélioration

Vous encourage, vous et les membres de votre équipe, à partager ouvertement vos commentaires, vos préoccupations et vos idées

Vous aide à définir des éléments d'action clairs et à suivre la progression au fil du temps, afin de garantir la responsabilisation et le développement continu

À la fin de la réunion, le membre de votre équipe dispose d'un plan d'action clair pour atteindre ses objectifs et développer ses compétences.

6. Modèle de rapport de réunion ClickUp

Download This Template

Vous est-il déjà arrivé de sortir d'une réunion sans avoir tiré d'enseignements clairs, sans éléments d'action et avec un vague sentiment de " ce qui vient de se passer " ? C'est là que le Modèle de rapport de réunion ClickUp intervient pour sauver la situation.

Il va au-delà des notes de base. Il s'agit d'un document structuré conçu pour rendre compte des décisions clés, des éléments d'action et des prochaines étapes discutés lors de votre réunion, afin que tout le monde reste sur la même page.

Ce modèle fournit une structure complète pour vos rapports de réunion, y compris :

L'objet de la réunion et les objectifs que vous visez

Les principaux points discutés et les conclusions tirées

Le compte rendu de toutes les décisions prises au cours de la réunion, dans un souci de clarté et de responsabilité

Les tâches assignées, y compris les responsables et les échéances

Les étapes suivantes et les éventuelles réunions de suivi nécessaires

Le modèle de rapport de réunion ClickUp permet de capturer les décisions essentielles, d'assigner des éléments d'action clairs et de créer un hub central permettant à chacun d'accéder aux informations essentielles de la réunion.

7. Modèle de notes de réunion ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-202.png Modèle de notes de réunion de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6438620&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous faites gribouiller des notes sur une serviette de table pendant une réunion, en espérant pouvoir les décoder plus tard ? Nous avons ce qu'il vous faut. Modèle de notes de réunion ClickUp est votre allié pour la prise de notes. Il vous aide à prendre des notes de réunion claires, concises et organisées.

Le modèle met en forme vos notes de réunion de manière structurée :

Facile à lire et à suivre : Le modèle vous permet de mettre en forme vos notes avec des titres, des puces et même des checklists, ce qui les rend claires et faciles à comprendre pour tout le monde

Le modèle vous permet de mettre en forme vos notes avec des titres, des puces et même des checklists, ce qui les rend claires et faciles à comprendre pour tout le monde Orienté vers l'action : Utilisez le modèle pour capturer des éléments d'action directement dans les notes, en assignant des propriétaires et des échéances pour garder tout le monde responsable

: Utilisez le modèle pour capturer des éléments d'action directement dans les notes, en assignant des propriétaires et des échéances pour garder tout le monde responsable **Les notes de réunion peuvent être partagées avec tous les participants, ce qui leur permet d'ajouter leurs idées ou de poser des questions pour clarifier les choses, favorisant ainsi la collaboration et la compréhension

Utilisez le modèle de notes de réunion ClickUp pour créer des notes organisées et collaboratives qui permettent à tout le monde d'être sur la même page et de faire avancer vos projets. Vous pouvez également l'utiliser pour stocker des notes sur la réunion précédente.

8. ClickUp Modèle d'agenda de réunion de comité

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/committee-meeting-1.png Modèle de réunion du comité ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2z6n1ka&department=operations Télécharger ce modèle /$$$cta/

Les réunions de comité ressemblent parfois à des boîtes de réception débordantes, ce qui entraîne frustration et perte de temps. Utilisez le Modèle d'agenda de réunion de comité ClickUp pour concevoir des sessions de comité productives et efficaces.

Voici en quoi il est utile :

Définir d'emblée les objectifs de la réunion, en veillant à ce que chacun reste concentré sur les problèmes spécifiques que le comité doit traiter

Examiner les données pertinentes, discuter des différents points de vue et des priorités, et parvenir à des conclusions claires et exploitables

Attribuer des éléments d'action clairs aux membres du comité ou aux sous-équipes, afin que chacun soit compte de la mise en œuvre des décisions prises

Examiner et approuver le procès-verbal de la dernière réunion pour en vérifier l'exactitude

Discuter des nouveaux sujets ou problèmes qui requièrent l'attention du comité

Ce modèle garantit que tous les membres ont la possibilité de contribuer et que les décisions sont documentées pour référence future. Utilisez-le pour créer des agendas ciblés, permettre une prise de décision éclairée et faire en sorte que les réunions de votre comité apportent de la valeur à votre organisation.

9. Modèle de procès-verbal de réunion ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-201.png Modèle de compte-rendu de réunion de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6108324&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous avez déjà quitté une réunion en ayant l'impression d'avoir oublié un détail crucial, ou en n'étant pas sûr des étapes suivantes ? Le Modèle de compte rendu de réunion ClickUp est un outil précieux pour rédiger des comptes rendus détaillés de vos réunions.

Ce modèle garantit que toutes les discussions importantes, les décisions et les éléments d'action sont documentés avec précision, fournissant une référence claire pour une utilisation future.

Il met en forme les informations essentielles de votre réunion.

Vous pouvez :

Noter qui était présent à la réunion pour maintenir un registre de participation

Documenter toutes les décisions prises au cours de la réunion, afin de ne laisser aucune place à la confusion quant à ce qui a été convenu

Saisir les éléments d'action, les attribuer à des propriétaires spécifiques avec des échéances, et responsabiliser tout le monde pour faire avancer les choses

Partager le compte rendu de la réunion avec tous les participants, en créant un hub central où chacun peut accéder aux informations essentielles et s'y référer ultérieurement

Notez la date, l'heure et l'emplacement de la prochaine réunion afin de tenir tout le monde informé

Faites référence aux détails de la réunion de la semaine précédente

Avec le modèle de compte-rendu de réunion ClickUp, vous pouvez favoriser la clarté en fournissant un enregistrement centralisé des décisions, des tâches et des prochaines étapes pour tous les membres de l'équipe, favorisant ainsi une communication efficace.

10. Modèle d'agenda de réunion Excel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/microsoft.png Modèle d'agenda de réunion Excel /$$$img/

il s'agit d'un modèle d'ordre du jour de réunion en format Excel Microsoft Le modèle d'agenda de réunion Excel est un outil simple et flexible pour planifier et organiser des réunions. Si vous souhaitez que vos réunions soient bien structurées et productives, ce modèle peut vous aider à rester sur la bonne voie et à couvrir tous les sujets nécessaires.

Voici pourquoi le modèle d'agenda de réunion Excel travaille pour vous :

La plupart des gens sont à l'aise avec Excel. Ce modèle fournit une structure de base que vous pouvez facilement personnaliser en fonction de vos besoins

Excel est facilement disponible dans le cadre du progiciel Microsoft, sans coût supplémentaire

La beauté d'Excel réside dans sa flexibilité. Ajoutez, supprimez ou réorganisez les sections du modèle pour qu'il corresponde parfaitement à votre type de réunion, qu'il s'agisse d'une session de brainstorming en équipe, d'une présentation à un client ou d'une réunion quotidienne au sein d'un service

Le modèle d'agenda de réunion Excel fonctionne parce qu'il apporte structure et clarté à vos réunions. Ce modèle vous permet de forfaiter vos réunions plus efficacement, de vous assurer que tous les sujets essentiels sont abordés et de maintenir le cap de la discussion.

Améliorez vos réunions avec ClickUp

Les réunions de niveau 10 sont cruciales pour toute entreprise. Elles permettent à une équipe de se réunir, d'évaluer sa progression sur un projet ou un objectif donné, et de discuter des difficultés qu'elle a pu rencontrer.

L'intégration de modèles structurés de réunions de niveau 10 dans vos réunions peut transformer la façon dont votre équipe collabore et atteint ses objectifs. Ces 10 modèles apportent une valeur considérable à vos réunions de niveau 10.

ClickUp est conçu pour les équipes de toutes tailles et de tous secteurs. Il est doté de nombreuses fonctionnalités, d'outils et de modèles pour améliorer vos réunions. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui et transformez votre prochaine réunion en une réussite de niveau 10 !