Les 10 meilleurs outils d'IA pour la prise de note de réunion en 2025

⏰ TL;DR Les réunions sont désormais faciles grâce aux outils de prise de notes basés sur l'IA qui capturent l'audio, la transcription, les résumés et les actions à mener, ce qui vous permet de rester concentré et productif. ClickUp est le leader du marché, offrant une intégration transparente avec Zoom/Teams/Google Meet, des résumés de réunion basés sur l'IA, des tâches générées automatiquement et des documents adaptés au travail d'équipe. Voici la gamme complète pour transformer votre flux de travail en matière de prise de notes : ClickUp – Le meilleur outil tout-en-un pour prendre des notes de réunion, avec des résumés générés par l'IA et la création de tâches. Otter. ai – Idéal pour la transcription en direct et la détection des locuteurs Laxis – Idéal pour générer des résumés après les réunions et des e-mail intelligents. Doodle – Le meilleur planificateur de réunions basé sur l'IA pour la coordination des calendriers Fireflies. ai – Idéal pour enregistrer, transcrire et organiser des notes vocales Notes by Dubber – Idéal pour capturer automatiquement les points importants d'une réunion Timz. Flowers – Idéal pour la documentation structurée des réunions avec l'aide de l'IA. Sembly IA – Idéal pour convertir les discussions de réunion en tâches exploitables Fathom – Le meilleur outil gratuit pour prendre des notes sur Zoom, mettre en évidence des points importants et effectuer un partage rapide. Superpowered – Idéal pour les résumés de notes de réunion en temps réel pour les utilisateurs Mac.

Il n'y a pas si longtemps, diriger une réunion exigeait une grande capacité à mener plusieurs tâches de front. Entre le suivi de l'agenda, la gestion de la discussion et la prise de notes manuelles à partir de zéro, il était inévitable que certaines choses passent à la trappe. Heureusement, avec l'essor des outils d'IA pour la prise de notes de réunion, cette époque est révolue. ?

Les logiciels d'intelligence artificielle (IA) ont changé notre façon de travailler. L'IA pour les réunions facilite la capture, le traitement et l'organisation des discussions. Vous êtes ainsi plus libre de vous concentrer sur ce qui se passe, sachant que vous pouvez consulter les notes de réunion générées par l'IA à votre convenance pour prendre des décisions et extraire des données pour votre rapport d'état d'avancement du projet.

Parmi tous les outils d'IA disponibles pour la prise de notes, lequel serait le mieux adapté à votre entreprise ? Rejoignez-nous pour découvrir les principales fonctionnalités et fonctions à rechercher et passer en revue les meilleurs outils d'IA pour la prise de notes de réunion disponibles cette année. ✨

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les 10 meilleures applications IA pour la prise de note de réunion en 2025

Nous avons compilé une liste des meilleurs outils IA pour les réunions et la prise de notes, des brillantes applications de prise de notes aux applications de transcription, et plus encore. Nous avons également rassemblé les meilleurs d'entre eux dans cette courte vidéo :

Voyons ce que la technologie IA peut faire à faire pour augmenter la productivité de vos réunions à tous les niveaux.

ClickUp est l'un des meilleurs outils d'IA pour les startups et les petites entreprises disponibles aujourd'hui. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui combine vos projets, vos connaissances et le discuter en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment. Elle vous aide à gérer tous les aspects de votre entreprise, en rationalisant les flux de travail, en augmentant la productivité et en facilitant la collaboration. Et comme elle est entièrement personnalisable, vous pouvez l'adapter à vos besoins spécifiques.

L'outil IA Réunion Notetaker de ClickUp offre une gamme de fonctionnalités pour améliorer l'efficacité des processus et stimuler la créativité. Cette fonctionnalité génère automatiquement des documents privés qui incluent le nom de la réunion, la date, les participants, l'enregistrement audio, le résumé, les points clés à retenir, les prochaines étapes, les sujets abordés et une transcription complète.

Il s'intègre également de manière transparente à Zoom, Teams et Google Meet et capture les notes dans la langue de l'hôte de la réunion. Après la réunion, vous pouvez facilement accéder aux notes via votre calendrier ou Hub Documents. Prêt à créer des éléments à mener ? Demandez à ClickUp Brain, l'assistant IA de ClickUp, de créer des tâches à partir des notes ou de partager un résumé sur ClickUp Chat afin que votre équipe ait accès à tous les points clés !

En plus de résumer vos notes de réunion, Brain rend chaque réunion plus productive en :

Extraction automatique des décisions, des échéances et des propriétaires , pour que vous repartiez avec un plan d'action clair pour la suite.

Générez des e-mails de suivi et des résumés en quelques secondes, afin que tout le monde soit immédiatement sur la même page.

Récupérez rapidement des réponses à partir de vos transcriptions, quelle que soit leur ancienneté, afin de ne plus avoir à lire des pages et des pages de notes de réunion.

Reliez les informations issues des réunions aux projets et aux documents pour obtenir un contexte complet, le tout en un seul endroit.

Rendez chaque transcription de réunion consultable avec ClickUp Brain.

Vous voulez gagner encore plus de temps ? Utilisez l'un de nos modèles d'ordre du jour de réunion pour définir des attentes claires et mettre tout le monde sur la même page. Suscitez immédiatement l'intérêt de vos participants grâce aux invites ChatGPT de ClickUp pour les réunions d'équipe afin de lancer le processus de brainstorming et de générer des points de discussion.

Résumé instantané de longs fils de commentaires en un seul clic grâce à ClickUp AI.

Si vous tenez absolument à prendre vos propres notes, utilisez notre modèle de style de note de réunion ou créez un document ClickUp Doc vierge pour noter les moments clés et les points à retenir. Vous pouvez également prendre des notes rapides ou créer des checklist dans le bloc-notes ClickUp. Le bloc-notes et les documents sont tous deux équipés de ClickUp Brain, ce qui vous permet de prendre des notes plus rapidement, de manière plus concise et plus créative.

Vous avez besoin de noter des idées en dehors d'une réunion ? Talk to Text dans ClickUp Brain MAX, votre assistant IA de bureau, vous permet de dicter des notes en mode mains libres, que vous soyez en déplacement entre deux appels ou en train de réfléchir dans le couloir, et de les convertir instantanément en tâches exploitables dans ClickUp.

Capturez des idées, partagez des instructions et terminez vos tâches quatre fois plus rapidement grâce à la fonction Talk to Text de ClickUp Brain MAX.

Grâce à cette approche tout-en-un, vos notes de réunion, vos mémos vocaux ad hoc et vos résumés générés par l'IA sont tous regroupés dans le même environnement de travail, prêts à être partagés avec votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Capturez les notes de réunion et générez automatiquement des éléments d'action grâce à l'outil de prise de notes basé sur l'IA.

Stockez tous vos documents de réunion au même endroit pour faciliter leur accès et leur recherche.

Effectuez une modification en cours des notes de réunion en temps réel avec votre équipe, ce qui améliore considérablement la collaboration.

Traduisez vos documents de réunion de l'anglais vers l'espagnol, le français ou le japonais, entre autres langues.

Affichez toutes vos tâches, tous vos flux de travail et tous vos projets de la manière qui vous convient le mieux grâce aux vues personnalisées de ClickUp.

Accédez à ClickUp depuis un navigateur, une application de bureau, une application mobile iOS ou Android, ou une extension Chrome

Intégrez-les à plus de 1 000 applications de travail, notamment Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, Outlook, HubSpot et Salesforce, afin de rationaliser votre flux de travail.

ClickUp limitations

L'application mobile n'offre pas encore toutes les vues que l'application de bureau affiche.

Bien que l'interface utilisateur soit très intuitive, le nombre important de fonctionnalités peut rendre leur utilisation quelque peu difficile au début.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 8 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 700 avis)

Principaux cas d'utilisation de ClickUp Brain pour prendre des notes de réunion Chefs de projet organisant des revues de sprint ou des réunions debout : documentez les blocages, attribuez des propriétaires et effectuez le suivi des progrès en un seul endroit.

Équipes marketing collaborant à des brainstormings sur des campagnes : capturez des idées de contenu, identifiez des designers ou des rédacteurs et liez instantanément des liens vers des briefs.

Équipes produit organisant des discussions sur la feuille de route : convertissez les commentaires et les notes techniques en épopées et sous-tâches structurées.

Responsables de l'équipe commerciale chargés de la gestion des revues de pipeline : documentez automatiquement les informations sur les transactions, les prochaines étapes et les objections des clients pour un meilleur suivi de l'équipe.

Équipes à distance ou hybrides : assurez-vous que personne ne manque les mises à jour importantes grâce à des résumés générés par l'IA qu'ils peuvent consulter de manière asynchrone.

Avec ClickUp Brain, vos notes de réunion ne sont pas seulement documentées, elles sont exploitables, consultables et instantanément alignées sur vos flux de travail.

2. Otter. ai

Otter.ai est un assistant de réunion et un outil de transcription basé sur l'IA qui peut convertir les discussions vocales issues de réunions vidéo ou de fichiers audio en texte. Il peut identifier les intervenants, attribuer le nom de l'intervenant au texte et capturer les diapositives partagées.

La fonctionnalité de chat en direct permet à votre équipe de discuter ou de poser des questions pendant la réunion, et tout le monde peut ajouter des commentaires à la transcription en direct ou mettre en évidence un point clé. Et si vous êtes distrait ou que vous arrivez en retard, un résumé en temps réel est créé à partir des notes générées par l'IA, afin que vous puissiez toujours rattraper votre retard.

Otter. ai : les meilleures fonctionnalités

Otter.ai peut identifier des mots-clés et des expressions afin que vous puissiez les rechercher dans une longue transcription.

Si vous les connectez à votre calendrier Microsoft ou Google, ils enregistreront automatiquement vos réunions Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams.

Chaque forfait de réussite vous permet de transcrire plus de minutes par mois et par discussion et de télécharger plus de fichiers.

Otter.IA est disponible sur le web et sur les plateformes mobiles, vous pouvez donc l'utiliser où que vous soyez ?

Limites d'Otter.ai

L'IA peut parfois être déroutée lorsqu'il y a plusieurs intervenants.

Ils travaillent uniquement à transcrire les réunions et ne vous permettent pas de prendre vos propres notes dans l'application.

Tarifs Otter.ai

Basique : Gratuit

Pro : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 20 $/mois par utilisateur

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Otter. ai : évaluations et avis

G2 : 4,0/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 60 avis)

Idéal pour : Assistants de direction chargés des réunions de haut niveau — Conservez des enregistrements détaillés et horodatés des décisions, des tâches et des suivis sans lever votre stylo.

3. Laxis

via Laxis

Laxis est conçu pour aider les équipes commerciales, de marketing de contenu et d'études de marché, ainsi que toute autre personne en contact avec des clients ou des prospects. Il prend des notes pendant les réunions virtuelles et capture mot pour mot les propos de chaque participant, ce qui vous permet de rester concentré sur la discussion.

Ensuite, cet outil d'IA pour les notes de réunion génère automatiquement des résumés, en extrayant des informations et en identifiant les besoins du client. Il met en évidence les éléments à mener ou les prochaines étapes nécessaires et peut également envoyer automatiquement un e-mail de suivi pour boucler la boucle. ?

Les meilleures fonctionnalités de Laxis

Ils vous aideront à trier et à classer les sujets abordés dans les notes de réunion.

Les transcriptions sont faciles et rapides à télécharger et à partager.

Vous pouvez poser des questions à Laxis en vous basant sur des discussions précédentes.

Ils s'intègrent à Zoom, Microsoft Teams, Google Meet et Cisco Webex.

Limites de Laxis

Bien que vous puissiez transcrire jusqu'à 300 minutes par mois avec le forfait Free, l'éditeur IA, qui génère du contenu de suivi, n'est disponible qu'à partir du forfait Premium.

Il n'y a pas encore d'intégration CRM, mais cela est prévu.

Tarifs Laxis

Basique : Gratuit

Premium : 13,33 $/mois

Entreprise : 24,99 $/mois

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Laxis

G2 : 4,9/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,7/5 (16 avis)

Idéal pour : Équipes interfonctionnelles organisant fréquemment des réunions — Capturez les discussions importantes, les décisions et les prochaines étapes sans prendre de notes manuellement.

4. Doodle

via Doodle

Avant de pouvoir créer des notes de réunion, vous devez d'abord coordonner les calendriers des participants pour les faire venir à cette réunion. C'est là que Doodle entre en jeu. Vous pouvez planifier rapidement et facilement des réunions individuelles et des réunions d'équipe.

Configurez votre disponibilité, puis partagez-la en envoyant un lien aux invités de votre choix. Ils peuvent alors choisir le moment qui leur convient, ce qui bloque cette plage horaire dans votre calendrier, afin que vous ne doubliez plus jamais les réservations. Et lorsque vous avez plusieurs invités, vous pouvez facilement trouver le moment qui convient le mieux à tout le monde.

De plus, Doodle s'intègre à des plateformes de réunion telles que Zoom, Microsoft Teams et Google Meet. ?️

Les meilleures fonctionnalités de Doodle

Le système envoie des rappels pour les réunions prévues, vous évitant ainsi d'avoir à gérer les absences.

La personnalisation de l'image de marque vous permet d'aligner le système sur l'image de marque de votre entreprise.

Vous pouvez également utiliser Doodle pour collecter des données via un sondage ou un questionnaire.

Doodle travaille également sur les appareils mobiles, ce qui vous permet de planifier des réunions lorsque vous êtes en déplacement.

Limites de Doodle

Certains utilisateurs estiment que la planification de plusieurs évènements pour de grands groupes de personnes prend plus de temps que nécessaire.

Cela peut être délicat à utiliser lorsque vous travaillez avec des invités situés dans différents fuseaux horaires.

Tarifs Doodle

Gratuit : 0 $

Pro : 6,95 $/mois par utilisateur

Équipe : 8,95 $/mois par utilisateur

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Doodle

G2 : 3,7/5 (13 avis)

Capterra : Aucun avis pour le moment

Idéal pour : Équipes à distance gérant plusieurs fuseaux horaires — Organisez efficacement des réunions entre différentes régions, puis associez-les à un outil de prise de notes pour consigner les décisions clés.

5. Fireflies. ai

Fireflies. ai peut effectuer une transcription en temps réel pendant un appel audio ou une visio-conférence ou transcrire à partir d'un enregistrement de réunion. Il peut ensuite résumer les points clés, les décisions et les éléments à prendre qui ressortent de la réunion. ✍️

Si vous souhaitez réécouter une partie de la réunion, vous pouvez rechercher des mots-clés, puis lancer la lecture à vitesse normale ou jusqu'à deux fois plus rapide. Les outils de collaboration permettent à votre équipe de commenter, d'épingler ou de réagir à la discussion, ou d'extraire des extraits pour créer des extraits sonores.

Le forfait Free offre jusqu'à 800 minutes de stockage et le forfait Pro jusqu'à 8 000 minutes, tandis que les forfaits Business et Enterprise offrent un espace illimité.

Fireflies. ai : les meilleures fonctionnalités

Fireflies. ai travaille dans plus de 40 langues et prend en charge différents accents et dialectes.

Ils peuvent détecter et attribuer un libellé aux voix des différents intervenants.

Ils s'intègrent à plusieurs plateformes de réunion, notamment Microsoft Teams, Zoom, Skype et Google Meet.

Vous pouvez partager vos notes de réunion sur d'autres plateformes telles qu'Asana, Slack ou Notion.

Limites de Fireflies.ai

Si la piste audio n'est pas de bonne qualité, cela peut affecter la précision de la transcription.

Les intégrations CRM, Zapier et Slack ne sont disponibles qu'à partir du forfait Pro.

Tarifs de Fireflies.ai

Gratuit : Gratuit

Pro : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 19 $/mois par utilisateur

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Fireflies. ai : notes et évaluations

G2 : 4,5/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,0/5 (5 avis)

Idéal pour : Équipes en contact avec la clientèle traitant plusieurs appels par jour — Concentrez-vous pleinement sur la discussion pendant que Fireflies transcrit et étiquette automatiquement les points de clé de la discussion.

6. Notes par Dubber

via Notes by Dubber

Anciennement connu sous le nom de Notiv, Notes by Dubber prétend vous aider à « travailler plus intelligemment, pas plus dur ». Il se synchronise avec votre calendrier Outlook ou Google Agenda, se connecte automatiquement et enregistre vos appels programmés. Une fois la réunion terminée, il crée une transcription, puis génère un résumé que vous pouvez partager.

L'outil IA extrait également les éléments à suivre et crée automatiquement des tâches pour chaque participant. L'intégration avec des applications telles qu'Asana et Slack permet de rationaliser votre flux de travail et facilite le suivi des tâches attribuées. ✅

Les meilleures fonctionnalités de Notes by Dubber

Vous pouvez également télécharger et transcrire un fichier audio ou vidéo enregistré.

Cet outil d'IA pour la prise de note de réunion est évolutif et s'aligne sur les canaux de vente habituels.

Il est disponible dans le monde entier sur plus de 170 réseaux mobiles ainsi que chez les fournisseurs de services de vidéo, voix et de discuter.

Vous pouvez partager des enregistrements, des transcriptions ou des notes via votre CRM ou tout autre outil de collaboration.

Note by Dubber limitations

Cet outil IA ne prend en charge que l'anglais, il n'est donc pas adapté si vous souhaitez tenir une réunion dans une autre langue.

Certains utilisateurs trouvent l'interface de l'utilisateur un peu confuse à naviguer.

Tarifs de Notes by Dubber

Contactez-nous pour connaître les tarifs.

Note par Dubber : évaluations et avis

G2 : 5/5 (1 avis)

Capterra : Aucun avis pour le moment

Idéal pour : Équipes commerciales et chargées de la réussite client gérant plusieurs appels clients — Générez automatiquement des résumés après chaque appel et partagez les points d'action avec les équipes internes.

7. Timz. Fleurs

Timz. Flowers est une plateforme de conférence hybride conçue pour les équipes de distribution, combinant les visio-conférences et la collaboration asynchrone.

Ils peuvent enregistrer les réunions en direct, puis générer un résumé sous forme de texte ou de vidéo et un compte rendu de réunion faciles à partager avec toute personne qui n'a pas pu assister à la réunion. Pour les réunions asynchrones, les participants peuvent contribuer en enregistrant des messages vidéo. ?‍♀️

Le système envoie automatiquement un récapitulatif par e-mail après chaque réunion. Et si vous souhaitez revenir sur une section spécifique, le chatbot IA vous aide à la retrouver rapidement.

Timz. Les meilleures fonctionnalités de Flowers

Le diagramme en forme de fleur vous offre une représentation visuelle utile de tous les commentaires et requêtes.

Même si une réunion se déroule de manière asynchrone, le système crée l'impression d'une discussion en direct.

Ils fournissent des transcriptions avec des horodatages afin que vous sachiez toujours où vous en êtes dans la réunion.

Bien qu'il existe une option gratuite, les forfaits Pro et entreprise vous offrent plus d'heures d'enregistrement et vos données sont conservées plus longtemps.

Timz. Limites de Flowers

Certains utilisateurs trouvent que l'installation initiale prend un peu trop de temps.

Tous les navigateurs ne sont pas encore assistés, vous devrez donc peut-être utiliser un navigateur qui n'est pas votre premier choix.

Timz. Prix des fleurs

Basique : Gratuit

Pro : 6,99 € / mois par équipe

Entreprise : 13,99 € / mois par équipe

Timz. Évaluations et avis sur les fleurs

G2 : 4,5/5 (13 avis)

Capterra : Aucun avis pour le moment

Idéal pour : Équipes dispersées au travail dans différents fuseaux horaires — Revoyez les discussions enregistrées à votre rythme grâce aux vidéos synchronisées, aux transcriptions et aux moments forts.

8. Sembly IA

via Sembly IA

En tant qu'outil d'IA pour la prise de notes lors de réunions, Sembly AI enregistre les réunions et les transcrit. Il crée ensuite des résumés et des comptes rendus de réunion, en mettant en évidence les points clés de la discussion. Et si vous ne pouvez pas assister à une réunion, vous pouvez envoyer Sembly à votre place, puis consulter les notes de réunion plus tard. ?‍?

Les tâches sont automatiquement identifiées et décrites, puis attribuées à un membre de l'équipe. L'intégration avec des outils tels que Slack et Trello vous permet de transférer les tâches, ainsi que toutes les notes, directement vers ces environnements de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Sembly IA

Les notes de réunion sont enregistrées dans le système, et vous pouvez toujours y revenir pour rechercher des mots-clés ou des participants.

Sembly IA travaille dans plus de 35 langues.

Ils sont disponibles pour les applications Android et iOS ainsi que sur le Web.

Limites de Sembly IA

Il arrive parfois qu'il ne parvienne pas à se connecter à une réunion ou à l'enregistrer.

Le sentiment général ne reflète pas toujours la réunion entière, car il ne se concentre que sur une partie de celle-ci.

Tarifs de Sembly IA

Personnel : Gratuit

Professionnel : 10 $/mois par utilisateur

Équipe : 20 $/mois par utilisateur

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Sembly IA

G2 : 4,3/5 (11 avis)

Capterra : Aucun avis pour le moment

Idéal pour : Cadres supérieurs très occupés jonglant entre plusieurs appels consécutifs — Obtenez des résumés et des listes d'éléments à entreprendre générés automatiquement sans lever le petit doigt.

9. Fathom

via Fathom

Fathom est un outil d'IA pour la prise de note de réunion qui enregistre, transcrit et résume les réunions. L'enregistrement et la transcription sont disponibles instantanément à la fin de votre réunion. Vous pouvez ensuite simplement copier et coller les résumés et les éléments à entreprendre dans Gmail, Google Docs ou un outil de gestion des tâches.

Les notes d'appel sont automatiquement synchronisées avec votre CRM, ce qui vous permet de toujours disposer d'un enregistrement de vos interactions avec toute personne figurant dans votre base de données. Vous pouvez également créer une liste de lecture à partir des points forts de votre réunion et la partager avec d'autres parties intéressées.

Découvrez les meilleures fonctionnalités de Fathom

Ils travaillent avec Microsoft Teams, Zoom et Google Meetings.

Lorsque vous surlignez une partie de l'appel, Fathom le résume pour vous.

Le système fournit l'assistance pour sept langues, dont l'anglais, l'espagnol et le français.

La version Team payante offre des fonctionnalités supplémentaires et est conçue pour être déployée à l'échelle d'une organisation.

Comprenez les limites

Certains utilisateurs trouvent l'interface un peu sombre et aimeraient pouvoir choisir une option plus claire.

Bien que cela fonctionne bien pour les réunions planifiées, cette fonctionnalité ne fournit actuellement pas d'assistance pour certaines réunions improvisées, en particulier sur Microsoft Teams.

Tarification Fathom

Free

Édition Équipe : 19 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Fathom

G2 : 5/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : 4,8/5 (8 avis)

Idéal pour : Responsables de la réussite client chargés des avis clients — Suivez facilement les sentiments, les objectifs et les commentaires des clients afin d'améliorer la fidélisation.

10. Superpowered

via Superpowered

Superpowered transcrit votre réunion, mais sans l'enregistrer ni utiliser de robots : il fonctionne directement à partir de l'audio de votre appareil. Ces transcriptions sont conservées pendant sept jours pour vous laisser le temps de générer des notes avant d'être supprimées.

Cet outil d'IA pour la prise de note de réunion résume automatiquement la discussion et identifie les éléments à entreprendre pour vous.

Cela vous permet également de rester à jour dans votre calendrier. Les rappels des réunions à venir s'affichent dans la barre de menu, et vous pouvez cliquer directement dessus pour accéder à la réunion. ?️

Les meilleures fonctionnalités ultra-puissantes

Ils travaillent avec toutes les plateformes de réunion.

Superpowered identifie et documente même les émotions pendant la réunion.

L'équipe de développement est très ouverte et réactive aux commentaires et suggestions.

Limites des super-pouvoirs

La version gratuite ne s'intègre qu'à la messagerie e-mail et à Slack. Si vous souhaitez l'utiliser avec Google Drive ou Salesforce, par exemple, vous devez choisir un forfait payant.

Les appareils mobiles et Linux n'ont pas encore de assistance.

Tarification ultra-puissante

Free

Basique : 30 $/mois

Pro : 90 $/mois

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis ultra-performants

G2 : N/A

Capterra : N/A

Idéal pour : Chefs de produit organisant des réunions debout au rythme effréné — Capturez ce qui a été dit, ce qui est bloqué et ce qui va suivre sans perturber le flux de l'équipe.

Un assistant de réunion IA stimule la productivité, améliore la précision et fournit une assistance pour la transparence des projets. Il vous permet également de partager facilement vos notes de réunion. Les outils d'IA vous font également gagner du temps, ce qui vous permet d'atteindre plus facilement vos objectifs dans les limites imposées par votre projet. ?️

Un bon outil de prise de notes basé sur l'IA sera capable d'effectuer certaines de ces tâches à faire pour vous :

Intégrez-les à des plateformes de visioconférence telles que Teams ou Zoom.

Enregistrez la réunion, puis sauvegardez l'enregistrement.

Fournissez une transcription en direct fournie par un fournisseur afin que tous les participants à la réunion puissent facilement suivre le déroulement de celle-ci.

Facilitez la prise de note collaborative entre plusieurs membres de l'équipe.

Utilisez des fonctionnalités IA avancées pour résumer les points clés, ce qui facilite l'identification des principaux enseignements à retenir.

Aidez à créer des comptes rendus à partir des notes de réunion.

Identifiez les éléments d'action et effectuez l'automatisation de la délégation des tâches à partir des notes de réunion en ligne.

Fournissez une expérience utilisateur exceptionnelle qui rationalise votre flux de travail.

Assurez la sécurité des données afin que vos discussions confidentielles soient protégées.

L'IA pour les réunions peut vous aider dans tous les aspects de vos interactions avec votre équipe, vos clients ou vos prospects. Les meilleurs outils d'IA pour les réunions peuvent simplifier la planification, enregistrer et transcrire les notes de réunion, ou fournir des modèles avec des outils d'écriture IA pour vous aider à prendre vos propres notes.

Les outils d'IA peuvent également vous aider à résumer toutes ces notes de réunion, en mettant en évidence les parties les plus importantes de la discussion et en identifiant les tâches et les étapes suivantes. Ils peuvent même s'intégrer à des outils de gestion des tâches, ce qui vous permet de gagner encore plus de temps et de rationaliser votre flux de travail à chaque étape. ?

En matière de rationalisation de votre flux de travail, ClickUp est la solution idéale, non seulement lorsque vous organisez une réunion, mais aussi lorsque vous dirigez votre entreprise ou gérez une équipe. Avec des modèles et des outils de gestion de projet qui couvrent tous les aspects de votre entreprise et des intégrations qui vous font gagner du temps et vous facilitent la tâche, c'est un guichet unique pour tous vos besoins professionnels. ?

Inscrivez-vous de manière gratuite dès aujourd'hui et commencez à utiliser ClickUp pour rationaliser votre entreprise et votre vie.