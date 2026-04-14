Gérer les bénévoles à l'aide de tableurs peut transformer une simple planification en des heures de travail administratif qui pourraient être évités. Les doublons dans les plannings, les suivis manqués et les dossiers éparpillés vous font perdre un temps précieux qui pourrait être consacré au travail réellement important.

Une heure de bénévolat ayant désormais une valeur de 34,79 $, même quelques heures perdues chaque semaine en coordination manuelle peuvent rapidement représenter une somme importante. C'est pourquoi il est essentiel de choisir le bon logiciel de gestion des bénévoles.

Nous avons sélectionné les 20 meilleurs logiciels de gestion des bénévoles pour vous aider à simplifier la planification, à améliorer la communication et à mieux exploiter chaque heure de bénévolat. 📊

Aperçu des meilleurs logiciels de gestion des bénévoles

Voici un bref comparatif de tous les logiciels de gestion des bénévoles figurant dans cette liste :

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Les associations à but non lucratif de toutes tailles qui recherchent une plateforme opérationnelle tout-en-un pour des équipes de toutes tailles et de toutes envergures Formulaires d'inscription des bénévoles, planification des horaires avec vues Calendrier et diagramme de Gantt, suivi du temps, tableaux de bord, résumés générés par l'IA Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises VolunteerHub Grandes entreprises gérant la planification de bénévoles à grande échelle et la synchronisation CRM Portail en libre-service pour les bénévoles, intégrations CRM (Blackbaud), rappels par SMS, bornes d'enregistrement sur site Les forfaits commencent à 143 $ par mois SignUpGenius Particuliers et petits groupes coordonnant des inscriptions simples et ponctuelles de bénévoles Gestionnaire de plannings par glisser-déposer, encaissement des paiements, listes d'attente, rappels automatisés Gratuit ; les forfaits payants commencent à 11,99 $/mois Bloomerang Volunteer Organisations à but non lucratif de taille moyenne qui cherchent à transformer leurs bénévoles de longue date en donateurs financiers Synchronisation CRM bénévoles-donateurs, évaluation de l'engagement, vérification des antécédents, gestion mobile des bénévoles Les forfaits commencent à 119 $ par mois CERVIS Les petites et moyennes organisations de taille moyenne qui gèrent d'importantes bases de données de bénévoles avec des participants qui changent régulièrement Nombre illimité de bénévoles, inscriptions de groupe, messages de remerciement automatisés, assistance à l'intégration Les forfaits commencent à 25 $ par mois GetConnected par Galaxy Digital Entreprises et grands réseaux (collectivités locales, universités) gérant des hubs de bénévolat à l'échelle de la ville Hub de bénévolat multi-organismes, suivi de l'apprentissage par le service, flux de travail de réponse aux catastrophes Tarification personnalisée Volgistics Organisations à but non lucratif de taille moyenne ayant besoin d'une personnalisation poussée et de bases de données de bénévoles flexibles et modulaires Champs personnalisés, automatisation des jalons, gestion des bénévoles sur plusieurs sites Les forfaits commencent à 9 $ par mois iVolunteer Organisations de petite et moyenne taille organisant des évènements récurrents et gratuits Planification gratuite, assistant pour évènements, portail des bénévoles, enregistrement mobile Gratuit ; tarifs personnalisés Track It Forward Particuliers et établissements scolaires qui accordent la priorité à l'enregistrement des heures et au suivi des jalons menant à l'obtention du diplôme Enregistrement des heures sur mobile, vérification par GPS, suivi des jalons Les forfaits commencent à 15 $ par mois WhenToHelp Équipes de taille moyenne à grande gérant des rotations de quarts de travail complexes et nécessitant de nombreux calculs Algorithme de planification automatique, tableau d'échange de bénévoles, affectations basées sur les préférences Tarifs des abonnements Volunteero Organisations à but non lucratif de taille moyenne, axées sur le mobile, qui mettent l'accent sur l'engagement et la fidélisation Références automatisées, badges de gamification, intégrations Zapier Tarification personnalisée VolunteerLocal Entreprises organisant des évènements publics de grande envergure et nécessitant un processus d'inscription rapide et fluide Inscription gratuite, enregistrement sur borne interactive, automatisation des listes d'attente Les forfaits commencent à 200 $ par évènement Mobilisez-vous Groupes de défense d'intérêts et campagnes politiques de taille moyenne à grande qui recrutent via leurs réseaux Réseau de promotion d'évènements, évènements organisés par des pairs, outils de sensibilisation Gratuit ; tarifs personnalisés Better Impact Organisations à but non lucratif de taille moyenne bien établies qui effectuent le suivi de l'impact de leurs programmes et de leur retour sur investissement financier Portail d'auto-planification, rapports sur le retour sur investissement des bénévoles, modules de formation Tarification personnalisée Rally Particuliers et petites équipes coordonnant des réunions ou des projets ponctuels Sondage sur les horaires, synchronisation des fuseaux horaires, participation anonyme Gratuit ; les forfaits payants commencent à 7 $ par mois TimeCounts Les équipes de petite et moyenne taille qui privilégient les hubs communautaires modernes et l'intégration des nouveaux arrivants Portails de bénévolat personnalisés, checklists pour l'intégration, filtres par compétences Gratuit ; les forfaits payants commencent à 59 $/mois Rosterfy Les entreprises internationales et les grands évènements mondiaux qui ont besoin d'une automatisation de bout en bout Automatisation du recrutement, application mobile pour bénévoles, rapports ESG Tarification personnalisée HandsOn Connect Grandes entreprises ayant besoin d'une solution native Salesforce pour la coordination multinationale CRM basé sur Salesforce, interface multilingue, suivi des ODD Tarification personnalisée Givlly Volunteer Management Organismes de services sociaux de taille moyenne ayant besoin d'une formation intégrée en matière de conformité Système de gestion de l'apprentissage (LMS) intégré, rapports RSE, applications mobiles pour bénévoles Tarification personnalisée Suite de gestion des bénévoles Jotform Les équipes de petite et moyenne taille transforment les envois de formulaires en tableaux de tâches automatisés Automatisation des formulaires, signatures électroniques, tableaux visuels pour le suivi des tâches Gratuit ; les forfaits payants commencent à 19,50 $/mois

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion des bénévoles ?

Pour trouver une solution de gestion des bénévoles qui vous facilite la vie, recherchez ces cinq fonctionnalités indispensables :

Intégration fluide des bénévoles : recherchez des formulaires d'inscription personnalisables qui enregistrent automatiquement les compétences et les décharges de responsabilité

Planification en libre-service : Choisissez un outil qui permet aux bénévoles de consulter les plannings et de s'inscrire eux-mêmes depuis leur téléphone, ce qui réduit les échanges d'e-mails.

Communication automatisée : assurez-vous que le logiciel peut déclencher des rappels automatiques de planning par SMS ou e-mail et prend en charge les calendriers de type glisser-déposer afin de réduire le taux d'absentéisme et de tenir tout le monde informé

Rapports d'impact et suivi des heures : privilégiez les fonctionnalités qui enregistrent les heures de bénévolat et génèrent privilégiez les fonctionnalités qui enregistrent les heures de bénévolat et génèrent des rapports de projet clairs et exportables afin de démontrer votre impact aux donateurs

Intégrations CRM et outils : Choisissez une plateforme capable de se synchroniser avec votre base de données de donateurs existante, afin d'avoir une vue à 360 degrés de la manière dont vos sympathisants s'impliquent

📮 ClickUp Insight : 33 % des personnes interrogées déclarent utiliser des tableurs principalement parce qu'elles connaissent bien cet outil ou qu'il est déjà intégré à leur installation existante. Pour de nombreuses équipes, en particulier les plus petites, le coût et la commodité influencent davantage les décisions que les fonctionnalités. Lorsque les budgets sont limités, il est naturel de s'en tenir aux outils auxquels tout le monde a déjà accès et que tout le monde connaît, même s'ils nécessitent un effort manuel supplémentaire pour rester organisé. ClickUp offre une alternative qui simplifie les choses sans ajouter d'autres applications à votre pile technologique. Tâches, documents, tableaux de bord, chat et même mises à jour vidéo avec Clips: tout se trouve dans un seul environnement de travail, soutenu par une IA intégrée pour les résumés et l'automatisation. Au lieu de gérer les données et les mises à jour à travers plusieurs outils, les équipes disposent d'un environnement de travail unique pour coordonner les projets, partager les mises à jour et rester synchronisées, sans ajouter de nouvelles couches de complexité.

Le meilleur logiciel de gestion des bénévoles

Certains outils de gestion des bénévoles sont gratuits, tandis que d'autres proposent des réductions pour les associations à but non lucratif ou des forfaits payants plus avancés. La liste ci-dessous présente les meilleures options pour des équipes de différentes tailles, avec des flux de travail variés et des budgets divers.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion globale des opérations de bénévolat et la coordination des associations à but non lucratif)

Créez des formulaires ClickUp personnalisables pour les opportunités de bénévolat, les candidatures et les commentaires

ClickUp est le premier environnement de travail IA convergent au monde qui regroupe la coordination, la documentation, la communication et les rapports des bénévoles au sein d'un seul et même environnement de travail. Il aide votre équipe à passer de l'accueil à l'impact sans avoir à jongler entre plusieurs plateformes, ce qui permet en fin de compte d'éviter la dispersion des tâches.

Il est également conçu pour fournir une assistance plus large aux organisations à but non lucratif, notamment pour la coordination des bénévoles, la production de rapports pour les parties prenantes et la planification interfonctionnelle, avec une tarification spécifique aux organisations à but non lucratif proposée aux organisations éligibles.

Voyons comment ! 🤩

Transformez les inscriptions des bénévoles en travail organisé

ClickUp Forms comble le fossé entre la collecte d'informations et l'organisation du travail qui s'ensuit. Chaque envoi de formulaire peut immédiatement créer une tâche ClickUp dans l'environnement de travail où se trouvent déjà les évènements, les plannings et la coordination des bénévoles.

Au-delà de l'inscription aux évènements, Forms permet également aux équipes de recueillir les candidatures des bénévoles, leurs commentaires, leurs décharges et leurs suggestions concernant les programmes, sans avoir à rechercher ces informations dans les boîtes de réception ou les feuilles de calcul.

Imaginons qu'une association organise une distribution alimentaire pendant le week-end. Le coordinateur des bénévoles partage un formulaire d'inscription demandant les disponibilités, les rôles préférés et l'expérience antérieure. À mesure que les réponses arrivent, chaque envoi crée automatiquement une tâche à laquelle sont jointes les informations du bénévole en pièce jointe.

La tâche contient les informations nécessaires à l'organisation de la participation. Les champs personnalisés permettent de stocker des informations telles que les horaires préférés, les certifications ou formations, les coordonnées et la disponibilité en matière de transport.

Transformez les activités des bénévoles en réponses et en étapes concrètes

Lorsque vous avez besoin d'une réponse, par exemple pour savoir combien de bénévoles sont disponibles ou quels évènements ont encore besoin d'être couverts, vous devez généralement consulter plusieurs sources avant de la trouver.

Demandez à ClickUp Brain de cartographier les activités de votre équipe afin d'allouer les ressources de manière appropriée

ClickUp Brain réduit cette charge de travail en analysant les informations déjà présentes dans votre environnement de travail et dans les outils connectés. Il fonctionne directement au sein de votre environnement de travail dédié aux bénévoles, en lisant les tâches, les documents, les commentaires et les réponses aux formulaires afin de résumer les informations et de mettre en évidence les détails dont vous avez besoin pour prendre des décisions.

Imaginons que vous organisiez un camp de santé communautaire. À mesure que les inscriptions augmentent, vous pouvez demander à ClickUp Brain d'analyser ces tâches et de résumer le nombre de bénévoles inscrits pour chaque rôle. L'outil vous fournira un aperçu rapide indiquant les domaines où la couverture est suffisante et ceux où des lacunes subsistent. Si l'évènement nécessite davantage de bénévoles, vous pourrez repérer immédiatement le manque d'effectifs et ajuster les affectations.

📌 Exemple de demande : « Passez en revue toutes les tâches des bénévoles pour l'évènement du camp de santé et résumez le nombre de bénévoles inscrits pour chaque rôle. Mettez en évidence les rôles pour lesquels il y a moins de cinq bénévoles. »

Planifiez des campagnes de bénévolat :

Suivez la participation des bénévoles et la progression des programmes en temps réel

Pour suivre la progression de chaque programme, il faut souvent consulter plusieurs feuilles de calcul ou attendre les mises à jour des coordinateurs.

Les tableaux de bord ClickUp vous affichent une vue en temps réel de tout ce qui se passe au sein de vos opérations de bénévolat.

Suivez les bénévoles et les tâches grâce aux tableaux de bord ClickUp

Au lieu de collecter manuellement les mises à jour, vous pouvez créer un tableau de bord qui extrait directement les données des tâches et des fiches de bénévoles déjà présentes dans votre environnement de travail. À mesure que les coordinateurs attribuent des rôles, mettent à jour le statut des tâches ou ajoutent de nouveaux bénévoles, le tableau de bord se met automatiquement à jour.

De plus, les tableaux de bord vous aident également à suivre la participation à l'ensemble de vos programmes. Vous pouvez suivre le nombre total d'heures de bénévolat enregistrées lors d'évènements ou comparer la participation entre les différentes initiatives.

Ils peuvent également vous aider au suivi de la participation répétée, des efforts de reconnaissance et des tendances générales en matière d'engagement, afin que vous puissiez améliorer la fidélisation des bénévoles au fil du temps.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Centralisez la documentation : enregistrez les procédures opératoires normalisées, les manuels de formation, les besoins spécifiques et les décharges de responsabilité directement à côté des tâches des bénévoles correspondantes dans enregistrez les procédures opératoires normalisées, les manuels de formation, les besoins spécifiques et les décharges de responsabilité directement à côté des tâches des bénévoles correspondantes dans ClickUp Docs

Suivez les heures de bénévolat : Utilisez Utilisez la fonctionnalité native de suivi du temps de ClickUp pour enregistrer les heures de bénévolat, ajouter des notes et des étiquettes, et générer des rapports plus clairs sur la participation des bénévoles et l'impact du programme

Coordonnez la communication et le travail collaboratif : partagez des rappels et des mises à jour dans partagez des rappels et des mises à jour dans ClickUp Chat , et effectuez la connexion entre ClickUp et des outils tels que ClickUp SyncUp, l'e-mail, les Calendriers et les CRM afin que la coordination des bénévoles ne reste pas cloisonnée

Planifiez et partagez clairement les horaires : utilisez utilisez les vues ClickUp , notamment la vue Calendrier, pour planifier les tâches des bénévoles, repérer les conflits d'horaires et coordonner plus clairement les plannings entre le personnel et les bénévoles

Automatisez les tâches répétitives : débarrassez-vous des tâches routinières chronophages en créant pour affecter des bénévoles, acheminer les formulaires remplis vers le bon coordinateur et mettre à jour le statut des tâches liées aux évènements débarrassez-vous des tâches routinières chronophages en créant des automatisations ClickUp personnaliséespouraffecter des bénévoles, acheminer les formulaires remplis vers le bon coordinateur et mettre à jour le statut des tâches liées aux évènements

Facilitez la création de rapports destinés aux donateurs et au conseil d'administration : utilisez utilisez les champs personnalisés , les formules et les tableaux de bord pour suivre les heures de bénévolat, les indicateurs liés au financement et les performances des programmes en un seul endroit

Favorisez la fidélisation des bénévoles : suivez les efforts de suivi, de formation et de reconnaissance en un seul endroit afin que les bénévoles restent engagés au-delà d'un simple évènement

Limites de ClickUp

L'ensemble complet de fonctionnalités peut nécessiter un certain temps d'adaptation pour les nouvelles équipes

Tarifs de ClickUp

ClickUp propose une réduction exclusive pour les environnements de travail à but non lucratif.

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 8 200 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 700 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Voici ce qu'un utilisateur de Capterra a dit à propos de ClickUp :

Comme tous les fichiers sont regroupés au même endroit, je n'ai plus besoin de fouiller comme un fou dans 500 e-mails. Je peux voir d'un seul coup d'œil la charge de travail des créatifs et savoir s'ils sont débordés ou non. C'est agréable de ne plus avoir à répéter manuellement les mêmes tâches chaque lundi matin, car l'automatisation fonctionne vraiment… La mise en place a été très rapide pour notre groupe de dix personnes. La personne qu'ils ont envoyée pour nous former était infatigable, et tout le monde a fini par comprendre. La connexion à Slack n'a pas été une expérience aussi pénible que je le pensais non plus.

Comme tous les fichiers sont regroupés au même endroit, je n'ai plus besoin de fouiller comme une folle dans 500 e-mails. Je peux voir d'un seul coup d'œil la charge de travail des créatifs et si, ou non, ils croulent sous le travail. C'est agréable de ne plus avoir à répéter manuellement les mêmes tâches chaque lundi matin, car l'automatisation fonctionne vraiment… La mise en place a été très rapide pour notre groupe de dix personnes. La personne qu'ils ont envoyée pour nous former était infatigable, et tout le monde a fini par comprendre. La connexion à Slack n'a pas été une expérience aussi pénible que je le pensais non plus.

🚀 Avantage ClickUp : effectue des recherches parmi les tâches, les documents, les fichiers et les applications connectées pour localiser des informations à l'aide de ClickUp Brain MAX. Recherchez du contexte dans vos outils connectés avec ClickUp Brain MAX Par exemple, si vous organisez le marathon de collecte de fonds de cette année et que vous souhaitez reprendre contact avec les bénévoles qui se sont occupés des inscriptions et de la logistique l'année dernière, vous pouvez demander à Brain MAX de retrouver ces dossiers. À partir de là, vous pouvez créer des tâches de suivi pour contacter ces bénévoles, désigner des coordinateurs chargés de la communication, ou réutiliser la même structure de rôles pour l'évènement à venir.

📌 Exemple de demande : Trouvez les bénévoles qui ont participé au marathon de collecte de fonds de l'année dernière et résumez les rôles qu'ils ont assumés.

2. VolunteerHub (Idéal pour les grandes associations qui ont besoin d'automatiser la planification d'un grand nombre de bénévoles)

via VolunteerHub

VolunteerHub remplace les feuilles d'inscription manuelles par un portail numérique où les personnes s'inscrivent elles-mêmes, signent des décharges et choisissent leurs propres horaires. Cela permet de décharger votre personnel du travail administratif et de le confier aux bénévoles.

C'est un choix particulièrement judicieux pour les banques alimentaires ou les refuges qui organisent les mêmes permanences chaque semaine. La plateforme se synchronise également directement avec des CRM à but non lucratif tels que Blackbaud, ce qui signifie que vos données sur les bénévoles et vos dossiers d'engagement des donateurs restent dans le même circuit.

Les meilleures fonctionnalités de VolunteerHub

Créez des pages d'accueil personnalisées pour des évènements spécifiques afin de donner à votre campagne de recrutement un aspect professionnel qui correspond à votre site web principal

Automatisez les rappels par SMS et par e-mail pour tenir les bénévoles informés de leurs prochaines permanences et réduire le nombre d'absences

Installez des bornes OnSite pour permettre aux bénévoles de s'enregistrer et de consigner leurs heures dès leur arrivée

Filtrez votre base de données par compétences pour trouver et contacter des groupes spécifiques de bénévoles pour des tâches spécialisées

Limites de VolunteerHub

Ne dispose pas d'un véritable générateur de rapports personnalisés, car vous êtes limité à leurs modèles prédéfinis, à moins d'exporter les données brutes vers Excel

Personnalisation limitée des pages publiques, car les dispositions des pages d'accueil sont relativement rigides et ne permettent pas de conception avancée ni l'intégration de widgets

Tarifs de VolunteerHub

En plus : 143 $/mois

Pro : 288 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur VolunteerHub

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,3/5 (plus de 25 avis)

Que disent les utilisateurs de VolunteerHub ?

Voici ce qu'en dit un critique de Capterra:

VolunteerHub dispose d'une interface conviviale, facile à naviguer et simple à utiliser. Pour les administrateurs également, les fonctionnalités ne nécessitent que peu de formation et sont très intuitives. Nous utilisons cette plateforme depuis très longtemps et les tarifs ont toujours été très raisonnables.

VolunteerHub dispose d'une interface conviviale, facile à naviguer et simple à utiliser. Pour les administrateurs également, les fonctionnalités ne nécessitent que peu de formation et sont très intuitives. Nous utilisons cette plateforme depuis très longtemps et les tarifs ont toujours été très raisonnables.

💡 Conseil de pro : Si vous passez d'un système de feuilles de calcul à un système centralisé, vous n'avez pas besoin de créer votre base de données de bénévoles à partir de zéro. Le modèle de gestion des bénévoles de ClickUp fournit un environnement de travail préconfiguré que vous pouvez modifier pour l'adapter aux besoins spécifiques de votre association. Il sert de base structurelle, regroupant le recrutement, la planification et les rapports d'impact dans un seul emplacement afin que vous puissiez commencer à organiser votre équipe immédiatement. Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de gestion des bénévoles de ClickUp pour suivre l'ensemble du cycle de vie des bénévoles Grâce à une solution de gestion de projet à but non lucratif, les responsables de bénévoles peuvent : Commencez à recruter des bénévoles en utilisant les statuts personnalisés de ClickUp , tels que « À examiner » ou « En cours », pour suivre les candidats tout au long du processus de sélection et d'entretien.

Catégorisez les données relatives aux bénévoles à l'aide des champs personnalisés de ClickUp pour les compétences spécifiques, les numéros de téléphone et la taille des projets, afin de trouver en quelques secondes la personne idéale pour des tâches spécialisées.

Visualisez les plannings de travail selon différentes configurations, notamment les vues Liste et Calendrier, pour suivre les heures et attribuer des rôles spécifiques

3. SignUpGenius (Idéal pour les petites équipes et les groupes communautaires qui ont besoin d'un moyen simple et gratuit de coordonner les plannings)

via SignUpGenius

SignUpGenius est la solution incontournable pour la coordination de base, car il est facile à configurer. Vous choisissez un modèle, ajoutez des créneaux horaires pour les bénévoles et envoyez le lien ; vos bénévoles n'ont même pas besoin de créer un compte pour réserver une place.

Cette facilité d'accès est essentielle pour les associations locales qui comptent sur des bénévoles ponctuels, lesquels pourraient être rebutés par un processus d'inscription en plusieurs étapes. La plateforme comble également le fossé entre la simple gestion des plannings et la collecte de fonds à petite échelle. Cela vous permet également de vendre des t-shirts ou de recueillir de petits dons directement sur la page d'inscription.

Les meilleures fonctionnalités de SignUpGenius

Lancez des inscriptions en quelques minutes grâce à un éditeur par glisser-déposer et à des modèles prédéfinis pour les écoles, les associations à but non lucratif et les équipes sportives

Encaisser les paiements et les dons directement depuis votre formulaire d'inscription pour gérer les inscriptions à l'évènement et la collecte de fonds en une seule étape

Automatisez les rappels et les alertes par SMS pour informer les bénévoles de leurs prochains engagements et réduire les relances manuelles

Gérez automatiquement les listes d'attente pour vous assurer que toutes les places sont occupées, même si quelqu'un doit annuler à la dernière minute

Limites de SignUpGenius

Les options de personnalisation sont limitées dans les forfaits gratuits et les forfaits d'entrée de gamme, ce qui donne souvent à vos pages d'inscription un aspect encombré de publicités

L'absence d'une base de données centralisée pour le suivi à long terme rend difficile la gestion d'un fichier permanent des bénévoles

Tarifs de SignUpGenius

Gratuit à vie

Formule Starter : 11,99 $/mois

Essentiels : 29,99 $/mois

Premium : 59,99 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur SignUpGenius

G2 : 4,4/5 (plus de 120 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 900 avis)

Que disent les utilisateurs de SignUpGenius ?

Voici ce qu'en pense un critique de G2:

Signup Genius permet aux enseignants d'organiser facilement plusieurs réunions le même jour. Lorsqu'un parent demande un rendez-vous, je peux lui envoyer un e-mail contenant un lien pour s'inscrire. Cela permet au parent de choisir le créneau horaire qui lui convient le mieux. Cela m'aide à m'organiser lorsque j'ai plus de 15 réunions consécutives en une journée.

Signup Genius permet aux enseignants d'organiser facilement plusieurs réunions le même jour. Lorsqu'un parent demande un rendez-vous, je peux lui envoyer un e-mail contenant un lien pour s'inscrire. Cela permet au parent de choisir le créneau horaire qui lui convient le mieux. Cela m'aide à m'organiser lorsque j'ai plus de 15 réunions consécutives en une journée.

📖 À lire également : Modèles et checklists gratuits pour l'organisation d'évènements

4. Bloomerang Volunteer (Idéal pour les associations à but non lucratif bien établies qui souhaitent transformer leur base de bénévoles en source de donateurs)

via Bloomerang

Bloomerang Volunteer gère la logistique complexe des évènements de grande envergure, où vous devez gérer simultanément des centaines de personnes.

Cet outil destiné aux associations fonctionne comme une extension intégrée du CRM Bloomerang, ce qui signifie que les activités des bénévoles sont automatiquement enregistrées dans le même profil de contact que celui utilisé pour la collecte de fonds.

Cette synchronisation vous permet d'utiliser un système de notation de l'engagement pour identifier les sympathisants qui consacrent beaucoup de temps à votre cause mais qui n'ont pas encore fait de don financier. Vous pouvez centraliser ces données et déclencher des campagnes de sensibilisation spécifiques en fonction de l'historique d'un bénévole, par exemple en invitant des mentors de longue date à rejoindre un cercle de dons réguliers.

Les meilleures fonctionnalités de Bloomerang

Identifiez les donateurs potentiels à l'aide d'un système de notation de l'engagement qui met en évidence les bénévoles les plus susceptibles d'apporter une contribution financière

Affectez automatiquement les bénévoles aux plannings à l'aide de filtres basés sur l'IA qui mettent en adéquation leurs compétences spécifiques et leurs disponibilités avec vos rôles à pourvoir

Gérez vos évènements depuis votre téléphone grâce à une application mobile qui permet au personnel d'ajuster les plannings et de combler les lacunes en temps réel, même sur place

Effectuez des vérifications d'antécédents intégrées directement depuis la plateforme pour accélérer le processus d'intégration tout en respectant la réglementation.

Limites de Bloomerang

La prise en main peut sembler fastidieuse, car la plateforme regorge de fonctionnalités qui nécessitent souvent une installation guidée

Les rapports ne permettent pas une personnalisation approfondie, ce qui signifie que vous devrez peut-être encore exporter des données vers un tableur

Tarifs de Bloomerang

Forfait de base : 119 $/mois

Évaluations et avis sur Bloomerang

G2 : 4,3/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs de Bloomerang ?

Voici ce qu'en pense un critique de G2:

Il a amélioré la synchronisation des données avec Bloomerang CRM, ajouté une nouvelle fonctionnalité « Central Schedule » pour gérer les problèmes de planification au sein d'une organisation, et optimisé la fonctionnalité des horaires récurrents.

Il a amélioré la synchronisation des données avec Bloomerang CRM, ajouté une nouvelle fonctionnalité « Central Schedule » pour gérer les problèmes de planification au sein d'une organisation, et optimisé la fonctionnalité des quarts de travail récurrents.

5. CERVIS (Idéal pour les organisations qui ont besoin d'une assistance personnalisée et d'une capacité illimitée en matière de bénévolat)

via CERVIS

CERVIS (Community Event Registration and Volunteer Information System) est conçu pour les coordinateurs qui recherchent un équilibre entre automatisation et touche humaine.

Alors que de nombreuses plateformes restreignent l'accès à leurs dossiers derrière des barrières payantes, ClickUp propose un nombre illimité de dossiers de bénévoles sur tous ses niveaux d'abonnement. Ce modèle tarifaire constitue un avantage considérable pour les organisations qui effectuent la maintenance d'une base de données massive regroupant des milliers de sympathisants.

Vous pouvez utiliser ce logiciel dans des situations nécessitant une gestion complexe de groupes, comme la coordination de journées de bénévolat d'entreprise ou d'équipes pastorales. Il comprend des fonctionnalités spécialisées, telles qu'une console de pointage en ligne qui transforme n'importe quelle tablette ou appareil mobile en borne d'enregistrement sur site.

Les meilleures fonctionnalités de CERVIS

Gérez un nombre illimité de bénévoles, quel que soit votre forfait, sans vous soucier de frais supplémentaires à mesure que votre base de données de sympathisants s'agrandit

Coordonnez facilement les inscriptions de groupe en permettant aux responsables d'équipe de réserver des blocs de créneaux horaires pour leurs membres ou leurs partenaires d'entreprise

Automatisez les notes de remerciement et les rappels de permanence par texte et e-mail pour maintenir un niveau d'engagement élevé sans effort manuel

Limites de CERVIS

L'interface utilisateur semble dépassée par rapport aux outils modernes de gestion de projet, ce qui peut la rendre moins intuitive pour les jeunes bénévoles

Les rapports avancés sont réservés aux forfaits les plus chers, ce qui rend plus difficile pour les petites équipes disposant d'un budget limité de quantifier leur impact en vue d'obtenir des subventions

Tarifs de CERVIS

Formule Basic : 25 $/mois

Standard : 120 $/mois

Premier : 200 $/mois

Évaluations et avis sur CERVIS

G2 : 4,2/5 (plus de 20 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de CERVIS ?

Découvrez ce qu'en dit un critique de G2:

Il est entièrement personnalisable, facile à configurer, à gérer et à utiliser, et permet aux bénévoles de s'impliquer davantage. Il nous permet de communiquer avec des groupes plus importants et permet aux nouveaux bénévoles de s'inscrire de manière autonome aux opportunités proposées. Nous avons cherché d'autres plateformes pendant des années jusqu'à ce que nous trouvions Cervis. Je n'utiliserais rien d'autre.

Il est entièrement personnalisable, facile à configurer, à gérer et à utiliser, et permet aux bénévoles de s'impliquer davantage. Il nous permet de communiquer avec des groupes plus importants et permet aux nouveaux bénévoles de s'inscrire de manière autonome aux opportunités proposées. Nous avons cherché d'autres plateformes pendant des années avant de trouver Cervis. Je n'utiliserais rien d'autre.

🧠 Anecdote : Seuls 19 % des bénévoles novices reviennent pour une deuxième fois lorsque les associations ne disposent pas d'un processus structuré de gestion et de suivi. Les plateformes numériques qui effectuent l'automatisation des messages de remerciement pour une communication personnalisée et proposent de futures opportunités peuvent combler cette lacune.

6. GetConnected by Galaxy Digital (Idéal pour les associations à but non lucratif implantées sur plusieurs emplacements et gérant des réseaux à l'échelle communautaire)

via GetConnected par Galaxy Digital

Alors que la plupart des outils se concentrent sur une seule organisation, GetConnected vous permet de publier des offres de bénévolat destinées à un vivier commun de bénévoles sur un hub partagé. C'est le choix incontournable pour les associations United Way et les grands services municipaux qui ont besoin d'avoir une vue d'ensemble des services proposés à l'échelle d'une ville ou d'une région.

La plateforme est divisée en plusieurs niveaux spécifiques : Shift, Sustain et Amplify, ce qui vous permet de commencer par des outils d'inscription basiques. Elle vous permet ensuite d'accéder à des fonctionnalités avancées d'apprentissage par le service pour les universités ou de suivi de l'impact pour les entreprises. Afin de garantir l'exactitude des données au sein de ces vastes réseaux, le système comprend une borne d'enregistrement fonctionnant hors ligne.

Les meilleures fonctionnalités de GetConnected by Galaxy Digital

Faites la promotion des opportunités au sein d'un réseau afin que plusieurs organismes partenaires puissent recruter à partir d'un portail communautaire centralisé

Suivez les données relatives à l'apprentissage par le service, en particulier pour les étudiants et le corps enseignant, y compris la vérification automatique des heures requises pour l'obtention du diplôme

Créez un CV de bénévole pour vos sympathisants, leur permettant de télécharger un historique vérifié de leurs compétences et de leur impact

Gérez les interventions en cas de catastrophe grâce à des flux de travail spécialisés permettant de mobiliser et de suivre rapidement les bénévoles spontanés lors de situations d'urgence communautaires

Limitations de GetConnected by Galaxy Digital

Le tableau de bord administrateur présente une courbe d'apprentissage élevée en raison du nombre considérable de modules

La personnalisation des e-mails est limitée, car le système utilise des modèles rigides difficiles à adapter à l'image de marque ou à mettre en forme sans connaissances techniques avancées.

Tarifs de GetConnected by Galaxy Digital

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur GetConnected by Galaxy Digital

G2 : 4,4/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs de GetConnected by Galaxy Digital ?

Voici ce qu'en pense un critique de Capterra:

C'est un excellent outil pour gérer les opportunités de bénévolat et les évènements communautaires. Je suis l'un des principaux utilisateurs au sein d'une association à but non lucratif et nous en sommes globalement satisfaits.

C'est un excellent outil pour gérer les opportunités de bénévolat et les évènements communautaires. Je suis l'un des principaux utilisateurs au sein d'une association à but non lucratif et nous en sommes globalement satisfaits.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Galaxy IA pour le travail, la rédaction et la recherche

7. Volgistics (Idéal pour les associations à but non lucratif qui ont besoin d'une personnalisation poussée sans contrat à long terme)

via Volgistics

Si l'idée de créer votre propre système de gestion vous plaît, mais que vous ne souhaitez pas partir de zéro, Volgistics est un bon outil à essayer. Il vous permet d'activer ou de désactiver des fonctionnalités comme on allume ou éteint une lampe. Vous ne payez que ce que vous utilisez réellement, ce qui est une véritable bouffée d'air frais par rapport aux suites d'entreprise « tout ou rien ».

Vous pouvez masquer les champs dont vous n'avez pas besoin, renommer les onglets pour les adapter au jargon de votre organisation et adapter votre forfait à la hausse ou à la baisse d'un mois à l'autre. Au-delà de la planification standard, Volgistics inclut une fonctionnalité de checklist « Tickler » qui vous aide au suivi des exigences urgentes, telles que les expirations des vérifications d'antécédents, afin qu'aucun bénévole ne se présente sans autorisation appropriée.

Les meilleures fonctionnalités de Volgistics

Personnalisez chaque champ de données en les masquant ou en les renommant afin de vous assurer que votre base de données ne suit que les informations pertinentes pour votre mission

Automatisez le suivi des jalons importants pour féliciter les bénévoles à l'occasion de leur anniversaire, de leur anniversaire de travail ou lorsqu'ils atteignent des seuils spécifiques d'heures de service

module VicTouch , qui permet aux bénévoles de s'enregistrer sur une borne tactile et Activez les pointages sur site grâce au, qui permet aux bénévoles de s'enregistrer sur une borne tactile et de réaliser automatiquement le suivi du temps en saisissant leurs heures

Gérez plusieurs sites à partir d'un seul compte tout en donnant aux responsables de chaque emplacement l'accès uniquement à leurs équipes spécifiques

Limites de Volgistics

L'absence d'assistance téléphonique signifie que vous êtes limité au dépannage par e-mail, ce qui peut s'avérer frustrant si vous avez besoin d'une réponse rapide pendant un évènement en direct.

La complexité peut être une arme à double tranchant, car le niveau élevé de personnalisation implique que la mise en place du système prend beaucoup de temps

Tarifs de Volgistics

Tarif calculé pour 50 bénévoles : 17 $/mois

Évaluations et avis sur Volgistics

G2 : 4,1/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs de Volgistics ?

C'est ce qu'affirme un critique de G2:

Volgisifics est très simple et facile à utiliser ! Il offre une grande flexibilité en matière de personnalisation et de sélection !

Volgisifics est très simple et facile à utiliser ! Il offre une grande flexibilité en matière de personnalisation et de sélection !

8. iVolunteer (Idéal pour les petites et moyennes organisations qui souhaitent une expérience sans publicité à un prix gratuit)

via iVolunteer

iVolunteer est l'une des plateformes qui reste entièrement gratuite, même avec son abonnement de base. Cela en fait un bon choix pour les associations à but non lucratif qui souhaitent offrir à leurs sympathisants un environnement professionnel et sans distraction, sans pour autant s'engager dans des coûts élevés réservés aux grandes entreprises.

La plateforme est spécialement conçue pour la planification par tâches, ce qui vous permet de gérer tout type d'évènement, qu'il s'agisse d'une représentation théâtrale d'une journée ou d'une campagne de vaccination récurrente. Son interface est minimaliste mais fonctionnelle. Par exemple, l'assistant de création d'évènement vous aide à copier en quelques secondes la structure d'évènements précédents, vous évitant ainsi un travail d'installation répétitif.

Les meilleures fonctionnalités d'iVolunteer

Lancez des inscriptions gratuites, quel que soit le forfait choisi, afin que vos bénévoles ne soient pas distraits par des publicités tierces lorsqu'ils s'engagent pour votre cause.

Utilisez l' assistant de création d'évènements pour créer des plannings complexes à l'aide de modèles prédéfinis

Activez le portail « Mes engagements » pour permettre aux bénévoles de suivre leurs propres heures et leurs prochains créneaux horaires

Vérifiez les présences grâce à une application mobile d'enregistrement qui vous permet d'enregistrer les participants sur place et de mettre à jour automatiquement vos rapports

Limites d'iVolunteer

Le tableau de bord de l'administrateur n'est pas adapté aux appareils mobiles, ce qui signifie que vous aurez du mal à gérer les évènements ou à effectuer des modifications en cours sur les créneaux horaires si vous essayez d'utiliser une tablette ou un téléphone.

Le design visuel donne l'impression d'une disposition qui n'a pas été modernisée de manière significative depuis des années, ce qui peut sembler peu pratique pour les utilisateurs

Tarifs d'iVolunteer

Free Forever

Forfait Standard : Tarification personnalisée

Forfait Premium : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur iVolunteer

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs d'iVolunteer ?

Voici comment cela a aidé un évaluateur de Capterra:

Cela m'a permis d'organiser plus d'une centaine de bénévoles pour un évènement de deux jours chaque année. Très simple et facile à configurer. Le logiciel proposait un excellent tableau des créneaux disponibles, permettant aux bénévoles de voir quels domaines avaient besoin de plus d'aide et lesquels étaient déjà bien pourvus.

Cela m'a permis d'organiser plus d'une centaine de bénévoles pour un évènement de deux jours chaque année. Très simple et facile à configurer. Le logiciel proposait un excellent tableau des créneaux disponibles, permettant aux bénévoles de voir quels domaines avaient besoin de plus d'aide et lesquels étaient déjà bien pourvus.

9. Track It Forward (Idéal pour les écoles et les associations caritatives qui accordent la priorité à l'enregistrement des heures et au suivi des jalons)

via Track IT Forward

Track It Forward vise à faciliter la saisie des heures de bénévolat par les bénévoles eux-mêmes. C'est l'outil favori des établissements scolaires (de la maternelle à la terminale) et des programmes universitaires où les étudiants doivent effectuer un nombre spécifique d'heures de service pour obtenir leur diplôme. Au lieu qu'un coordinateur saisisse manuellement les données, les bénévoles utilisent l'application mobile ou un widget web pour soumettre leurs heures en vue de leur validation.

Cette approche en libre-service allège la charge administrative du personnel, garantissant que les dossiers de service sont mis à jour en temps réel plutôt que de s'accumuler sous forme de paperasse à la fin du semestre.

Sa fonctionnalité « Milestones » vous permet de définir des objectifs spécifiques pour des individus ou des groupes. Par exemple, une école peut fixer une exigence de 40 heures pour l'obtention du diplôme, et l'étudiant comme le coordinateur peuvent voir une barre de progression en temps réel vers cet objectif.

Les meilleures fonctionnalités de Track It Forward

Activez l'enregistrement mobile des heures afin que les bénévoles puissent saisir leur temps, leur emplacement et même une photo de leur travail directement depuis leur smartphone

Définissez des jalons personnalisés pour suivre automatiquement la progression vers les conditions d'obtention du diplôme, les niveaux de récompense ou les objectifs d'adhésion

Vérifiez les heures grâce à des épingles GPS et des signatures pour vous assurer que votre collecte de données est précise sans avoir à être sur place à chaque fois qu'un bénévole effectue une mission

Intégrez des widgets de suivi du temps directement sur votre propre site web afin que les bénévoles n'aient pas à se rendre sur un portail distinct pour enregistrer leur travail

Limites de Track It Forward

La vérification avancée est réservée aux formules les plus chères, ce qui signifie que les petites équipes souscrivant au forfait de base ne bénéficient pas des fonctionnalités de localisation GPS et de signature.

La gestion des évènements passe après le suivi des heures ; par conséquent, si vous avez besoin de fonctionnalités complexes de planification ou de liste d'attente, cela pourrait vous sembler un peu limité.

Tarifs de Track It Forward pour le suivi

Formule Basic : 15 $/mois pour 100 utilisateurs

Premium : 30 $/mois pour 100 utilisateurs

Formule Avancée : 45 $/mois pour 100 utilisateurs

Évaluations et avis sur Track It Forward

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,6/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs de Track It Forward ?

Voici ce qu'en pense un critique de Capterra:

Ce logiciel est facile à utiliser et vous permet de vous inscrire à des évènements de bénévolat dans différents endroits et de suivre toutes vos heures et dates de bénévolat.

Ce logiciel est facile à utiliser et vous permet de vous inscrire à des évènements de bénévolat dans différents endroits et de suivre toutes vos heures et dates de bénévolat.

10. WhenToHelp (Idéal pour les organisations ayant des horaires de travail complexes et nécessitant un planificateur automatisé axé sur les calculs)

via WhenToHelp

WhenToHelp utilise un algorithme de remplissage automatique exclusif qui prend en compte les préférences de chacun : qui préfère le travail, qui n'aime pas certaines plages horaires et qui ne peut pas aider. Il établit ensuite le planning le plus logique pour vous en un seul clic.

La plateforme prend en charge la charge mentale liée à la planification en veillant à ce que vos bénévoles les plus flexibles obtiennent les horaires qu'ils préfèrent, tout en évitant les heures supplémentaires ou l'épuisement professionnel.

Les meilleures fonctionnalités de WhenToHelp

Tirez parti de l' algorithme de remplissage automatique pour attribuer automatiquement les horaires en fonction des préférences et de la disponibilité des bénévoles, afin d'éliminer les conflits d'horaires.

Activez un tableau d'échange de bénévoles afin que votre équipe puisse échanger ou prendre des créneaux horaires disponibles de manière autonome, sans qu'un coordinateur ait besoin d'intervenir

Définissez les horaires préférés et ceux à éviter pour chaque bénévole, afin que le système puisse récompenser vos bénévoles les plus flexibles en leur attribuant les horaires qu'ils souhaitent réellement.

Envoyez des textes urgents pour joindre immédiatement l'ensemble de vos bénévoles lorsque vous avez une place à pourvoir à la dernière minute ou un changement d'horaire imprévu.

Limites de WhenToHelp

L'accent est mis exclusivement sur la planification ; par conséquent, si vous avez besoin d'un espace pour stocker les CV détaillés des bénévoles, effectuer le suivi de la productivité , effectuer des vérifications d'antécédents ou gérer les données des donateurs, vous devrez utiliser un outil distinct.

La création et la gestion des plannings et des utilisateurs nécessitent de nombreuses installations, ce qui prend beaucoup de temps.

Tarifs de WhenToHelp

Modèle de tarification par abonnement

Évaluations et avis sur WhenToHelp

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de WhenToHelp ?

Voici ce qu'en pense un critique de Capterra:

J'adore le fait qu'après validation par whentohelp.com, ce programme soit gratuit pour les associations à but non lucratif ! C'est formidable qu'une entreprise aide ainsi les associations à petit budget !

J'adore le fait qu'après validation par whentohelp.com, ce programme soit gratuit pour les associations à but non lucratif ! C'est formidable qu'une entreprise aide ainsi les associations à petit budget !

11. Volunteero (Idéal pour les organisations qui ont besoin d'une expérience axée sur le mobile avec des fonctionnalités intégrées d'apprentissage en ligne et de récompenses)

via Volunteero

Volunteero est conçu pour fonctionner comme un système complet de gestion de l'engagement plutôt que comme une simple base de données. La plateforme vise à réduire la charge administrative liée à l'intégration et à la coordination, affirmant permettre au personnel de gagner plus de 100 heures par mois grâce à l'automatisation de tâches manuelles telles que la collecte de références et les rappels de planning.

Il s'attaque également au paradoxe de la participation en vous permettant de gamifier le parcours de vos sympathisants. Les bénévoles gagnent des badges numériques automatiques lorsqu'ils franchissent des jalons importants de leur engagement, qui sont ensuite affichés en évidence sur leurs profils mobiles.

Les meilleures fonctionnalités de Volunteero

Automatisez la collecte des références en envoyant des formulaires numériques aux personnes de référence des bénévoles et en effectuant automatiquement le suivi de leur statut de remplissage

Gérez les tâches des bénévoles auprès des clients grâce à une base de données spécialisée qui lie directement les bénévoles aux personnes qu'ils aident

Intégrez-le à plus de 4 000 applications via Zapier, ce qui vous permet de réaliser la connexion de vos données de bénévolat à vos outils d’e-mail, de marketing ou de CRM existants en quelques minutes

Limites de Volunteero

Le LMS est actuellement en cours de développement, ce qui signifie que les organisations ayant besoin d'une solution intégrée et dotée de toutes les fonctionnalités devront attendre la sortie prochaine de ce module.

Le tableau de bord met fortement l'accent sur l'engagement actif, ce qui peut sembler excessif si vous avez seulement besoin de stocker une simple liste de noms et d'information.

Tarifs de Volunteero

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Volunteero

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Volunteero ?

C'est ce qu'affirme un critique de Capterra:

Une plateforme de gestion des bénévoles très conviviale offrant un contrôle total sur les dossiers et les activités des bénévoles. Une plateforme interactive accessible via le Web ou une application permettant aux bénévoles de s'inscrire à des missions et d'envoyer des rapports. Un guichet unique pour les administrateurs et les bénévoles, avec de nombreuses fonctionnalités d'automatisation pour rationaliser nos activités.

Une plateforme de gestion des bénévoles très conviviale offrant un contrôle total sur les dossiers et les activités des bénévoles. Une plateforme interactive accessible via le Web ou une application permettant aux bénévoles de s'inscrire à des missions et d'envoyer des rapports. Un guichet unique pour les administrateurs et les bénévoles, avec de nombreuses fonctionnalités d'automatisation pour rationaliser nos activités.

12. VolunteerLocal (Idéal pour les grandes organisations organisant de nombreux évènements et ayant besoin d'outils de planification des horaires, d'enregistrement sur borne et d'inscription)

via VolunteerLocal

VolunteerLocal est conçu pour les inscriptions en masse et sans barrières. Vous pouvez obtenir un lien public en quelques minutes, et les bénévoles peuvent s'inscrire à un créneau sans même avoir à définir un mot de passe.

De plus, comme il s'intègre aux systèmes de paiement par carte de crédit, vous pouvez également gérer des micro-collectes de fonds pendant le flux d'inscription. Cela permet aux bénévoles d'acheter leurs propres t-shirts de l'évènement ou de faire un petit don au moment même où leur engagement est le plus fort. Ces fonctionnalités facilitent la transition d'un simple coup de main ponctuel vers un soutien financier.

Les meilleures fonctionnalités de VolunteerLocal

Activez l'inscription gratuite pour augmenter les taux de conversion en permettant aux bénévoles de choisir leurs horaires sans créer de compte

Configurez des bornes d'enregistrement et transformez n'importe quelle tablette en borne libre-service pour le suivi des présences sur place

Traitez les paiements directement pour vendre des t-shirts aux bénévoles ou collecter des dons au cours du flux d'inscription grâce au traitement intégré des cartes de crédit

Effectuez l'automatisation des listes d'attente pour combler instantanément les annulations en informant la personne suivante sur la liste pour les créneaux horaires les plus demandés

Limites de VolunteerLocal

Importer vos données existantes dans le système depuis votre ancienne plateforme peut s'avérer difficile

Ne permet pas d'envoyer des textes et des e-mails à des personnes individuelles

Tarifs de VolunteerLocal

Forfait Discover : 200 $ par évènement

Forfait Grow : 800 $ par évènement

Forfait Enterprise : 3 000 $ par évènement

Évaluations et avis sur VolunteerLocal

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 180 avis)

Que disent les utilisateurs de VolunteerLocal ?

Voici ce qu'en pense un critique de Capterra:

Nous apprécions la possibilité de regrouper toutes nos données sur les bénévoles dans un seul logiciel et le fait qu'il communique avec notre base de données de donateurs. Les champs personnalisés et les différentes applications nous permettent de créer des évènements distincts pour certains types de personnes au sein de notre organisation. Le service client et sa capacité à nous aider à résoudre les problèmes afin que le logiciel s'adapte mieux à notre organisation sont exceptionnels.

Nous apprécions la possibilité de regrouper toutes nos données sur les bénévoles dans un seul logiciel et le fait qu'il communique avec notre base de données de donateurs. Les champs personnalisés et les différentes applications nous permettent de créer des évènements distincts pour certains types de personnes au sein de notre organisation. Le service client et sa capacité à nous aider à résoudre les problèmes afin que le logiciel s'adapte mieux à notre organisation sont exceptionnels.

📖 À lire également : Les meilleurs modèles gratuits de flux de travail

13. Mobilize (Idéal pour les groupes de défense et les campagnes politiques qui doivent recruter à partir d'un vaste réseau préexistant)

via Mobilize

Alors que d'autres plateformes vous obligent à apporter votre propre public, Mobilize vous aide à en trouver un en faisant la promotion croisée de vos évènements auprès de personnes soutenant des causes similaires. Cet effet de réseau signifie que vos évènements sont automatiquement mis en avant auprès de personnes déjà engagées dans des mouvements similaires, ce qui réduit vos coûts de recrutement.

De plus, la plateforme est conçue pour lutter contre les taux d'abandon grâce à un cycle d'incitations basé sur les données, utilisant des rappels automatisés par SMS et par e-mail. C'est un excellent choix pour les campagnes de sensibilisation à enjeux élevés et l'organisation de réponses rapides, spécialement conçu pour transformer les inscriptions ponctuelles à des évènements en militants à long terme.

Les meilleures fonctionnalités de Mobilize

Rejoignez le réseau Mobilize pour que vos évènements soient automatiquement proposés à des millions de bénévoles actifs à la recherche de nouvelles opportunités

Donnez à vos bénévoles les moyens d'organiser leurs propres évènements entre pairs en votre nom, permettant ainsi à votre mouvement de se développer sans frais de personnel supplémentaires

Automatisez le cycle de relance grâce à des rappels par e-mail et SMS optimisés qui encouragent les sympathisants à inviter leurs amis et à confirmer leur présence

Synchronisez vos données en temps réel avec EveryAction, NGP VAN et Salesforce pour vous assurer que vos activités de bénévolat sont toujours répercutées dans votre base de données principale de sympathisants

Limites de Mobilize

Moins adapté aux rôles continus, comme les rôles à long terme dans les hôpitaux ou les musées, car l'interface est fortement optimisée pour les actions liées à des évènements

Il arrive parfois que Mobilize envoie trop d'e-mails de rappel pour un évènement, ce qui rend difficile le suivi des plus importants

Tarifs de Mobilize

Forfait Free : Essai gratuit limité

Tarification personnalisée

Consultez les évaluations et les avis

G2 : 4,8/5 (plus de 20 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Mobilize ?

Voici ce qu'en pense un critique de G2:

Mobilize est un excellent outil pour le suivi des inscriptions aux évènements et la gestion des réponses, car il réduit le taux d'absentéisme grâce à des textes et des e-mails de confirmation automatique.

Mobilize est un excellent outil pour suivre les inscriptions aux évènements et gérer les réponses, car il réduit le taux d'absentéisme grâce à des textes et des e-mails de confirmation automatiques.

14. Better Impact (Idéal pour les associations à but non lucratif bien établies qui doivent démontrer le retour sur investissement financier de leur programme de bénévolat)

via Better Impact

Si vous recherchez une base de données complète permettant aux bénévoles de gérer eux-mêmes leur profil, Better Impact peut être une option à envisager. Elle garantit l'exactitude de vos données sans que votre personnel ait à les saisir manuellement. En résumé, Better Impact vise à faire gagner du temps, en affirmant notamment permettre aux coordinateurs de récupérer jusqu'à 15 heures par semaine grâce à l'automatisation de la logistique de planification et des rappels.

Sa fonctionnalité phare est le calculateur de retour sur investissement pour les logiciels de gestion des bénévoles, qui vous permet de traduire les heures de service brutes en un argumentaire commercial quantifiable pour votre conseil d'administration ou vos donateurs.

En transférant votre processus d'intégration et de formation vers leurs modules d'apprentissage en ligne intégrés, vous pouvez mettre en place des parcours de qualification automatisés, ce qui signifie qu'un bénévole ne sera autorisé à s'inscrire à un créneau horaire spécifique qu'après avoir réussi les quiz de formation requis.

Les meilleures fonctionnalités de Better Impact

Permettez aux bénévoles de gérer eux-mêmes leur planning afin que votre équipe puisse choisir ses propres horaires via un portail ou une application mobile, ce qui évite les échanges incessants d'e-mails

Créez des modules d'apprentissage en ligne personnalisés pour mettre en place votre intégration et votre formation en ligne, afin de vous assurer que chaque nouvelle recrue est prête avant sa première intervention

Générez en un clic des rapports sur le retour sur investissement qui traduisent les heures de bénévolat en valeur financière mesurable et en résultats concrets pour la communauté, à l'intention des parties prenantes

Envoyez des rappels automatisés par texte ou par e-mail pour garantir un taux de présence élevé et tenir tout le monde informé des changements d'horaire en temps réel

Limites de Better Impact

Il ne permet pas aux bénévoles d'indiquer leurs disponibilités sur un Calendrier, ce qui empêche quiconque de leur attribuer des créneaux horaires

Les utilisateurs trouvent les formulaires de candidature trop contraignants

Tarifs de Better Impact

Tarification personnalisée

Évaluations meilleures et avis sur Better Impact

G2 : 4,7/5 (plus de 120 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Better Impact ?

Voici ce qu'en pense un critique de G2:

Il est convivial pour les bénévoles qui apprécient les applications mobiles. Le service client est excellent. Il existe également des groupes d'utilisateurs qui vous permettent d'en savoir plus sur la manière dont d'autres acteurs de votre secteur utilisent Better Impact.

Il est convivial pour les bénévoles qui apprécient les applications mobiles. Le service client est excellent. Il existe également des groupes d'utilisateurs qui vous permettent d'en savoir plus sur la manière dont d'autres acteurs de votre secteur utilisent Better Impact.

15. Rallly (Idéal pour les équipes de projet qui ont simplement besoin de se mettre d'accord sur l'heure d'une réunion ou d'un évènement)

via Rallly

Rally est un choix pratique si vous avez besoin de trouver du temps pour une réunion de bénévoles ou un projet ponctuel sans avoir à gérer une base de données complète. Il s'agit d'un outil de sondage léger conçu pour éliminer les échanges d'e-mails incessants. Il vous suffit de sélectionner quelques dates possibles sur un Calendrier, d'envoyer le lien à votre équipe et de les laisser voter pour celle qui leur convient le mieux.

Il considère la planification comme un processus collaboratif ; une fois le sondage finalisé, il peut envoyer automatiquement des invitations de calendrier à toutes les personnes ayant voté, bouclant ainsi efficacement la boucle du travail administratif sans que vous ayez à informer manuellement votre équipe.

Bien que Rallly ne suive pas les heures de service à long terme, sa capacité à gérer la coordination entre plusieurs régions grâce à la détection automatique des fuseaux horaires en fait un excellent micro-outil pour les équipes dispersées.

Les meilleures fonctionnalités de Rallly

Créez des sondages pour vos réunions en quelques secondes en sélectionnant des dates et des horaires potentiels sur une interface de Calendrier simple

Synchronisez automatiquement les fuseaux horaires afin que les bénévoles à distance ou les équipes multi-régionales puissent voir le sondage à leur heure locale.

Facilitez la coordination gratuite grâce à une interface épurée et minimaliste qui met l'accent sur le calendrier plutôt que sur le marketing de tiers.

Autorisez la participation anonyme afin de réduire les réticences des nouveaux bénévoles qui pourraient hésiter à créer un nouveau compte ou à partager leurs données personnelles

Limites de Rallly

Il ne dispose pas d'une base de données des bénévoles, ce qui vous empêche de stocker l'information sur les bénévoles, les décharges ou l'historique des services au sein de la plateforme

L'absence de logique spécifique aux plannings, telle que les limites d'occupation maximale ou les schémas de plannings récurrents, le rend inadapté aux opérations quotidiennes

Tarifs de Rallly

Hobby : Free Forever

Pro : 7 $/mois

Évaluations et avis sur Rallly

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Rallly ?

Voici ce qu'en dit un critique de G2:

Il permet aux équipes de personnaliser leur travail et leurs rapports en fonction de leurs besoins et s'intègre à d'autres outils.

Il permet aux équipes de personnaliser leur travail et leurs rapports en fonction de leurs besoins et s'intègre à d'autres outils.

📖 À lire également : Alternatives et concurrents de Rallly gestion de projet

16. TimeCounts (Idéal pour les équipes de petite à moyenne taille qui privilégient un hub communautaire épuré et moderne)

via TimeCounts

Timecounts remplace les bases de données traditionnelles de bénévoles par un portail accessible au public où les sympathisants peuvent consulter les rôles disponibles et s'inscrire. La plateforme met l'accent sur le processus d'intégration, vous permettant de créer des checklists obligatoires pour les nouvelles recrues.

Vous pouvez exiger des bénévoles qu'ils regardent des vidéos de formation, téléchargent leurs certifications ou signent des décharges numériques avant que le système ne les autorise à participer à une permanence.

Il intègre également un partenariat avec Double the Donation, qui identifie l'employeur d'un bénévole lors de son inscription. Cela permet à votre organisation de suivre et de réclamer automatiquement les subventions « Dollars for Doers », dans le cadre desquelles les entreprises font des dons pour les heures de bénévolat de leurs employés sans qu'aucun rapport manuel supplémentaire ne soit nécessaire.

Les meilleures fonctionnalités de TimeCounts

Lancez un Community Hub aux couleurs de votre marque en quelques minutes, ce qui vous permettra d'harmoniser les couleurs et le style de votre organisation pour une expérience de bénévolat fluide

Effectuez l'automatisation des checklists d'intégration pour vous assurer que chaque nouvelle recrue a achevé sa formation et rempli les formalités administratives avant d'être autorisée à s'inscrire aux permanences

Utilisez des filtres de répertoire puissants pour trouver rapidement des bénévoles en fonction de balises personnalisées, de compétences ou d'un statut « effacé » spécifique pour des tâches spécialisées

Synchronisez automatiquement les données entre vos formulaires de recrutement et votre base de données principale pour éliminer les entrées manuelles et maintenir votre liste à jour

Limites de TimeCounts

Les rapports sont plus visuels que techniques ; ainsi, s'ils sont parfaits pour obtenir un aperçu rapide de l'impact, ils peuvent manquer de la précision nécessaire pour les audits complexes des subventions publiques.

Il n'est pas possible d'ajouter des CV en pièce jointe

Tarifs de TimeCounts

Free Forever

Pro : 59 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur TimeCounts

G2 : 4,2/5 (plus de 25 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de TimeCounts ?

Voici ce qu'en pense un critique de G2:

Le service client est incomparable. J'ai posé de nombreuses questions auxquelles j'ai reçu une réponse ou une solution dans un délai compris entre 10 minutes et 24 heures. Très impressionnant.

Le service client est incomparable. J'ai posé de nombreuses questions auxquelles j'ai reçu une réponse ou une solution dans un délai compris entre 10 minutes et 24 heures. Très impressionnant.

17. Rosterfy (Idéal pour les évènements internationaux et les organisations qui ont besoin d'un recrutement automatisé de bout en bout)

via Rosterfy

Rosterfy est la solution d'entreprise idéale pour la coordination de bénévoles dans des contextes à enjeux élevés. C'est la plateforme qui sous-tend de grands évènements mondiaux tels que le marathon de Sydney et le SXSW, où la gestion de milliers de personnes nécessite bien plus qu'un simple calendrier. Elle utilise l'automatisation intelligente pour gérer l'ensemble du cycle de vie d'un bénévole, de la candidature initiale à la formation, en passant par la planification sur site.

Cette plateforme comprend également des modules spécialisés pour la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et l'apprentissage par le service. Cela permet aux organisations de gérer à la fois des bénévoles individuels et des groupes entiers d'employés ou de départements universitaires à partir d'un seul tableau de bord.

Les meilleures fonctionnalités de Rosterfy

Automatisez le parcours d'intégration en mettant en place des flux de travail qui guident les bénévoles à travers les étapes de recrutement, de formation et de vérification de conformité sans intervention manuelle

Lancez une application dédiée aux bénévoles pour permettre à votre équipe d'accéder en temps réel à ses plannings, à ses supports de formation et aux changements d'horaires, où qu'elle se trouve

Mettez en place un programme de récompenses et de reconnaissance utilisant des badges électroniques, des certificats et des bons d'achat pour fidéliser vos bénévoles les plus performants en vue d'évènements futurs

Générez des rapports DEI et ESG avancés pour démontrer l'impact de votre programme de bénévolat aux parties prenantes à l'aide de données en temps réel et du suivi du retour sur investissement

Limites de Rosterfy

Manque d'une assistance client fiable

Il n'existe pas de journal d'audit permettant d'afficher les modifications apportées au système et d'identifier leurs auteurs.

Tarifs de Rosterfy

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Rosterfy

G2 : 4,4/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 35 avis)

Que disent les utilisateurs de Rosterfy ?

Un critique de Capterra a évalué cet outil :

Il est facile à utiliser et l'équipe de Rosterfy m'aide toujours et me suggère des moyens d'améliorer notre portail pour que tout soit plus fluide. Il est convivial, non seulement pour les administrateurs, mais aussi pour nos utilisateurs, ce qui est très important. Nous avons mis en place des automatisations pour les rappels et intégré un système de commentaires.

Il est facile à utiliser et l'équipe de Rosterfy m'aide toujours et me suggère des moyens d'améliorer notre portail pour que tout soit plus fluide. Il est convivial, non seulement pour les administrateurs, mais aussi pour nos utilisateurs, ce qui est très important. Nous avons mis en place des automatisations pour les rappels et intégré un système de commentaires.

18. HandsOn Connect (Idéal pour les grandes associations à but non lucratif et les organisations multinationales qui ont besoin d'un CRM basé sur Salesforce)

via HandsOn Connect

Optez pour HandsOn Connect si votre organisation a dépassé le stade des simples feuilles d'inscription. Désormais membre de la famille Galaxy Digital, ce logiciel est directement intégré à Salesforce, ce qui lui permet de gérer d'énormes volumes de données sur plusieurs emplacements. Si vous devez gérer des milliers de dossiers de bénévoles parallèlement à des campagnes de dons complexes, des actions de plaidoyer et des programmes internationaux, c'est un excellent choix.

Pour les organisations internationales, le tableau de bord des Objectifs de développement durable (ODD) de la plateforme s'avère très utile au fil du temps. Il classe automatiquement les données d'impact de vos projets en indicateurs exportables pour les rapports annuels de RSE.

Et pour combler le fossé technique souvent constaté avec Salesforce, ils proposent également un service d'administrateur système virtuel, qui met à votre disposition un expert dédié pour gérer la configuration de votre backend.

Les meilleures fonctionnalités de HandsOn Connect

Gérez des programmes de bénévolat internationaux grâce à une interface multilingue offrant l'assistance pour l'anglais, l'espagnol, le français, le chinois et plusieurs autres langues

Synchronisez automatiquement les données relatives aux bénévoles et aux donateurs dans le Salesforce Nonprofit Success Pack afin d'identifier les sympathisants les plus susceptibles d'apporter une contribution financière.

Créez des modèles HTML et CSS personnalisés à l'aide du plugin LlamaSite pour afficher vos offres de bénévolat directement sur votre site WordPress

Suivez les objectifs de développement durable (ODD) grâce à des tableaux de bord préconfigurés qui fournissent des rapports précis sur la conformité de vos projets aux normes d'impact mondial

Limites de HandsOn Connect

Barrière technique élevée à l'entrée, car la plateforme repose sur Salesforce et nécessite généralement un administrateur qualifié pour configurer et assurer la maintenance du système

Le coût peut être prohibitif pour les petits groupes, car il faut souvent payer à la fois la licence HandsOn Connect et les services de conseil spécialisés de Salesforce pour en tirer le meilleur parti.

Tarifs de HandsOn Connect pour la connexion

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur HandsOn Connect

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,1/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs de HandsOn Connect ?

Voici ce qu'en pense un critique de Capterra:

La facilité avec laquelle nous pouvons effectuer des modifications en cours sur notre site public et la facilité avec laquelle le personnel non administratif peut interagir avec le portail des partenaires. La mise à jour vers la version 3.0 a considérablement amélioré le système !

La facilité avec laquelle nous pouvons effectuer des modifications en cours sur notre site public et la facilité avec laquelle le personnel non administratif peut interagir avec le portail des partenaires. La mise à jour vers la version 3.0 a vraiment amélioré les choses !

19. Givlly Volunteer Management (Idéal pour les organismes de services sociaux (OSS) et les associations à but non lucratif qui ont besoin d'un système intégré de gestion de l'apprentissage)

via Givlly

Givlly couvre l'ensemble du cycle de vie des bénévoles. Il gère tout, de l'intégration personnalisée et des entretiens à l'affectation des bénévoles à des rôles spécifiques, en passant par le suivi de leur présence via une application mobile dédiée. Comme il comprend également un module de gestion des donateurs, vous pouvez voir comment l'engagement de vos bénévoles est directement lié à vos campagnes de collecte de fonds.

Son système de gestion de l'apprentissage (LMS) intégré prend en charge les parcours d'apprentissage automatisés. Cela vous permet d'organiser des formations obligatoires en matière de conformité, telles que des cours sur la protection des personnes ou la confidentialité des données, directement sur la plateforme. Un bénévole n'obtient le statut « Approuvé » qu'après avoir achevé les modules qui lui ont été attribués et réussi les quiz associés.

Les meilleures fonctionnalités de Givlly Volunteer Management

Gérez la formation des bénévoles grâce à un système de gestion de l'apprentissage (LMS) intégré qui vous permet d'organiser des cours et de suivre le suivi des certifications directement sur la plateforme

Automatisez le suivi de la RSE pour générer des lettres de remerciement et des rapports d'impact destinés aux entreprises partenaires, sans saisie manuelle des données

Utilisez des applications mobiles dédiées, tant pour les administrateurs que pour les bénévoles, afin de gérer les plannings, de suivre les présences et de communiquer où que vous soyez.

Personnalisez les flux de travail d'intégration afin d'y inclure des étapes d'entretien spécifiques et des questions de sélection adaptées aux normes de sécurité de votre organisation

Limites de Givlly Volunteer Management

Intégrations tierces limitées par rapport aux anciennes plateformes, ce qui peut vous obliger à vous fier principalement aux outils intégrés de Givlly pour toutes vos opérations

La richesse des fonctionnalités implique une certaine courbe d'apprentissage, car les utilisateurs doivent naviguer entre les modules de formation, de dons et d'évènements au sein d'une seule interface

Tarifs de Givlly Volunteer Management

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Givlly Volunteer Management

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

20. Jotform Volunteer Management Suite (Idéal pour les petites équipes qui souhaitent transformer les envois de formulaires en tableaux de tâches automatisés)

via Jotform

Jotform est largement connu pour ses formulaires, mais sa fonctionnalité Tableaux en fait un véritable outil de gestion de projet pour les associations. Elle est conçue pour combler le fossé entre le moment où un bénévole remplit un formulaire de candidature et celui où un coordinateur lui attribue effectivement une tâche.

Lorsqu'une personne soumet un formulaire d'inscription, le logiciel peut générer automatiquement une carte de tâche sur un tableau visuel, garantissant ainsi qu'aucune nouvelle recrue ne reste bloquée dans une boîte de réception non lue.

Ses agents IA peuvent traiter les demandes initiales des bénévoles 24 h/24 et 7 j/7, en leur fournissant des conseils personnalisés avant même qu'ils ne remplissent un formulaire de candidature. Pour éviter les silos de données, leur fonctionnalité Salesforce Dynamic Prefill mise à jour vous permet d'extraire des données en temps réel de votre CRM pour remplir les champs des formulaires, garantissant ainsi la cohérence des informations sur les bénévoles d'une plateforme à l'autre.

Les meilleures fonctionnalités de la suite de gestion des bénévoles Jotform

Automatisez la création de tâches en transformant instantanément les envois de formulaires de candidature des bénévoles en cartes exploitables sur votre tableau de projet

Gérez les priorités et les dates d'échéance pour assurer le suivi des délais critiques, tels que les demandes de subvention ou les autorisations pour les évènements

Collaborez en temps réel en permettant aux membres de l'équipe de laisser des commentaires et des mises à jour de statut directement sur les cartes de tâches des bénévoles

Recueillez des signatures électroniques pour les décharges de responsabilité et les accords de confidentialité lors du processus d'inscription initial grâce aux fonctionnalités intégrées de Jotform Sign.

Limites de la suite de gestion des bénévoles Jotform

Il ne s'agit pas d'une base de données dédiée aux bénévoles, car la plateforme s'articule autour de formulaires et de tâches plutôt que d'un CRM à long terme destiné à la gestion des relations avec les sympathisants.

Des limites d'envoi s'appliquent aux forfaits gratuits et aux forfaits d'entrée de gamme, ce qui peut s'avérer contraignant si vous enregistrez un volume élevé d'inscriptions de bénévoles chaque mois

Tarifs de la suite de gestion des bénévoles Jotform

Starter : Forfait Free

Bronze : 39 $/mois

Silver : 49 $/mois

Gold : 129 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur la suite de gestion des bénévoles Jotform

G2 : 4,7/5 (plus de 4 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 600 avis)

Que disent les utilisateurs de la suite Jotform Volunteer Management ?

Voici ce qu'en pense un critique de Capterra:

Facilité de configuration et de collecte des données, la conception du formulaire est très intuitive. Aucune interruption technique. C'est très accessible.

Facilité de configuration et de collecte des données, la conception du formulaire est très intuitive. Aucune interruption technique. C'est très accessible.

ClickUp Volunteers : le choix idéal !

La gestion des bénévoles consiste à tout coordonner afin que votre équipe puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment. Les outils de cette liste peuvent vous aider de différentes manières, mais lorsque vos flux de travail sont dispersés entre formulaires, feuilles de calcul, chats et rapports, des éléments commencent à passer à la trappe.

C'est là que ClickUp change la donne, en regroupant l'ensemble de votre flux de travail lié au bénévolat en un seul endroit. De la collecte des inscriptions via les formulaires à leur transformation instantanée en tâches concrètes, tout reste organisé dès le départ. À mesure que vos programmes se développent, ClickUp Brain vous aide à y voir plus clair en résumant les données sur les bénévoles, en identifiant les lacunes et en vous aidant à planifier plus intelligemment.

Et quand vient le moment de suivre les progrès, les tableaux de bord vous affichent une vue en temps réel de la participation, de la durée enregistrée et des performances du programme sans avoir à courir après les mises à jour. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅