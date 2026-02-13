Les 10 meilleures alternatives à Galaxy IA pour le travail, la rédaction et la recherche

Galaxy AI est une suite de fonctionnalités d'IA développée par Samsung Electronics et intégrée aux appareils Galaxy tels que les smartphones, les tablettes et les appareils portables. Elle combine l'IA intégrée à l'appareil et l'IA cloud pour favoriser la productivité, la créativité et la communication.

La plateforme est particulièrement adaptée aux modifications rapides, aux résumés, aux traductions, à l'aide à la rédaction et aux tâches d'écriture légères sur mobile. Elle recoupe également des outils tels que Google Lens dans des domaines tels que la compréhension des images et la reconnaissance contextuelle.

À mesure que le travail devient plus complexe, les limites d'un système d'IA centré sur les appareils commencent à apparaître. Des tâches telles que la recherche approfondie, la création de contenu long format, l'analyse de données, la création de rapports et la collaboration entre différents outils nécessitent souvent des capacités plus étendues que celles offertes par l'IA mobile native.

Dans les sections suivantes, nous explorons les alternatives à Galaxy IA qui prennent en charge ces cas d'utilisation plus larges, en décrivant ce que chaque plateforme offre, ainsi que ses principales limites et ses tarifs, afin de vous aider à faire un choix plus efficace.

Que rechercher dans les alternatives à Galaxy IA ?

Le choix approprié dépend de votre cas d'utilisation spécifique et de la manière dont vous prévoyez d'utiliser l'IA au-delà de l'assistance sur l'appareil. Cela dit, voici quelques facteurs essentiels à évaluer avant de choisir une alternative.

Persistance entre les tâches et les fichiers : assurez-vous que l'outil peut conserver le contexte entre les documents, les discussions ou les projets au lieu de se réinitialiser à chaque invite ou session.

Assistance pour la collaboration et le travail partagé : privilégiez les alternatives à Galaxy IA qui permettent à plusieurs personnes de travailler sur le même contenu, les mêmes fichiers ou les mêmes flux de travail, plutôt que de limiter l'utilisation de l'IA à des interactions individuelles.

Contrôle de la qualité et du ton des résultats : sélectionnez des alternatives économiques à Galaxy IA qui vous permettent d'affiner, d'itérer et de guider les résultats plutôt que de produire des réponses ponctuelles avec une personnalisation limitée.

Intégration avec les outils de travail quotidiens : recherchez un outil qui offre une connexion avec les documents, les feuilles de calcul, les outils de projet, l'e-mail, le stockage cloud et l'ensemble de votre infrastructure technologique.

Évolutivité à mesure que le travail augmente : assurez-vous que l'outil reste utile lorsque les tâches deviennent plus complexes, plus fréquentes ou nécessitent un travail d'équipe, au lieu d'être optimisé uniquement pour une utilisation personnelle légère.

Limites claires, tarification et traitement des données : évaluez comment les limites d'utilisation, les niveaux de tarification et les politiques de sécurité des données évoluent à mesure que vous utilisez davantage la plateforme pour votre travail quotidien.

👀 Le saviez-vous ? Samsung a été fondée le 1er mars 1938 par Lee Byung-Chull, qui a commencé son entreprise à Taegu, en Corée, en vendant des nouilles et d'autres produits fabriqués dans la ville et ses environs, puis en les exportant vers la Chine et ses provinces.

Aperçu des meilleures alternatives à IA Galaxy

Voici un tableau comparatif rapide de tous les outils qui figurent dans notre liste des meilleures alternatives :

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp Gestion du travail, documents, aide à la rédaction par IA, automatisation des tâches, collaboration Des équipes qui organisent le travail, les documents et la collaboration au-delà de l'IA intégrée aux appareils Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises. Microsoft Copilot Assistance IA dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams Équipes utilisant Microsoft 365 pour les documents, les réunions et les e-mails Gratuit ; forfaits payants à partir de 18 $/mois par utilisateur Claude Raisonnement à long terme, analyse de documents, rédaction et flux de travail de recherche Écrivains et chercheurs au travail sur des documents longs et des analyses complexes Gratuit ; forfaits payants à partir de 20 $/mois Google Gemini Recherche, modification en cours de documents, entrées multimodales, sorties visuelles et audio Équipes combinant recherche, documents et recherche créative Gratuit ; forfaits payants à partir de 7,99 $/mois ChatGPT Rédaction, planification, recherche, assistants personnalisés, environnements de travail partagés Les personnes et les équipes qui ont besoin d'un assistant IA flexible et polyvalent. Gratuit ; forfaits payants à partir de 8 $/mois Linguix Grammaire, cohérence du ton, modèles, assistance à la rédaction multilingue Équipes standardisant la communication professionnelle quotidienne de l'entreprise Gratuit ; forfaits payants à partir de 99 $/mois Alteryx Préparation des données, automatisation des analyses, flux de travail IA régis Équipes automatisant les analyses de données volumineuses et les flux de travail décisionnels Forfaits payants à partir de 250 $/mois par utilisateur Krater. ai Génération de texte, d'images, d'audio et d'animations Équipes créatives produisant des ressources visuelles et multimédias Forfaits payants à partir de 9 $/mois Magai Accès à plusieurs modèles d'IA, personas, gestion des instructions Utilisateurs expérimentés et agences travaillant avec plusieurs modèles d'IA Forfaits payants à partir de 30 $/mois par utilisateur NinjaChat IA Analyse de documents, résumés, cartes mentales, génération d'images Généralistes convertissant des documents et des médias en ressources d'apprentissage Forfaits payants à partir de 9 $/mois

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

🧠 Anecdote amusante : le secteur de la construction navale de Samsung ( Samsung Heavy Industries Co.), dont le centre s'étend sur 37,16 km², construit plus de 30 grands navires par an.

Les meilleures alternatives à Galaxy IA

Vous trouverez ci-dessous une présentation détaillée des alternatives à Galaxy IA qui peuvent vous aider à améliorer votre productivité, à réaliser l'automatisation de vos flux de travail, à créer du contenu et à collaborer efficacement grâce à une interface conviviale :

1. ClickUp (le meilleur assistant IA pour tous vos travaux)

Générez rapidement des e-mails et des messages avec ClickUp Brain.

Les outils d'IA basés sur le chat sont très efficaces pour générer des réponses. Mais ils ne vont pas jusqu'à l'exécution.

ClickUp est conçu comme un espace de travail IA convergent, où l'IA opère directement au sein de vos projets, tâches et documents.

Voyons comment ClickUp se positionne comme la meilleure alternative à Galaxy IA 👇

Rendez tout ce qui se trouve dans votre environnement de travail consultable et accessible

Pour commencer, ClickUp Enterprise Search rassemble toutes vos données de travail dans un seul espace consultable. Il transforme les informations dispersées provenant de vos différents outils (notamment Drive, Notion, Slack, Gmail, etc.) en une source unique et fiable.

Effectuez des recherches dans l'ensemble de votre environnement de travail et des outils connectés grâce à l'IA.

Tout ce qui se trouve dans votre environnement de travail est consultable et accessible.

Contrairement aux outils de recherche traditionnels qui s'appuient sur des mots-clés, il comprend le langage naturel pour interpréter les questions et renvoyer des résultats dans leur contexte complet. Et comme ClickUp indexe fréquemment le contenu, vos recherches reflètent l'état actuel de votre environnement de travail.

✏️ Note : effectuer des recherches dans tous vos outils ne signifie pas nécessairement mettre vos données en danger. ClickUp Connected Search permet de tout trouver tout en garantissant la sécurité. La plateforme est conforme aux normes GDPR, ISO, HIPAA et SOC 2, sans aucun apprentissage ni conservation des données par des tiers.

Une IA contextuelle qui comprend votre travail

La recherche connectée vous aide à trouver ce dont vous avez besoin. Et ensuite ?

ClickUp Brain, l'IA contextuelle intégrée, vous aide à y voir plus clair.

Posez des questions en langage simple, obtenez des résumés rapides des mises à jour de projet, identifiez les obstacles, résumez les projets et extrayez les éléments à mener à partir des transcriptions de réunion.

Imaginons que vous dirigiez le lancement d'un produit et que les tâches soient réparties entre Docs, les commentaires, les fils de discussion Slack et les notes de réunion.

Vous tapez : « Qu'est-ce qui bloque le lancement du troisième trimestre ? »

ClickUp Brain analyse les données en temps réel de votre environnement de travail : statuts des tâches, dépendances en retard, commentaires récents et transcriptions de réunions. Il identifie que les validations de conception sont en attente, que deux tâches d'ingénierie sont retardées et qu'une dépendance liée à un examen juridique n'a pas été résolue.

À partir de là, vous pouvez :

Générer un résumé du statut de lancement pour les parties prenantes

Transformez les obstacles en tâches assignées avec des propriétaires et des dates d'échéance.

Création automatique de suivis pour les approbations en attente

Mettez à jour le document du projet avec le dernier statut d'exécution.

Posez des questions, obtenez des réponses instantanées et simplifiez votre travail grâce à ClickUp Brain.

Voici comment vous pouvez utiliser l'IA dans ClickUp comme assistant personnel pour éviter les changements de contexte constants et retrouver votre concentration 👇

Accédez à plusieurs modèles d'IA dans le même environnement de travail

ClickUp Brain vous donne accès à plusieurs modèles d'IA externes à partir d'une seule interface. Vous n'avez pas besoin de changer d'outil, de jongler entre les onglets ou de gérer des abonnements séparés.

L'accès aux modèles est abstrait via ClickUp Brain. Toute utilisation de l'IA reste centralisée, autorisée et vérifiable au sein de votre environnement de travail. Cela évite la fragmentation qui survient souvent lorsque les équipes s'appuient sur plusieurs outils d'IA autonomes pour différentes tâches.

Accédez aux principaux LLM en un seul endroit avec ClickUp Brain.

Voici quelques cas d'utilisation courants : Claude pour le raisonnement de longue haleine, l'analyse approfondie et la synthèse

ChatGPT pour la rédaction rapide, l'exécution et le travail au niveau des tâches

Gemini pour les recherches riches en informations ou comportant de nombreuses références croisées

📌 Exemple : une équipe stratégique peut utiliser Gemini pour analyser des recherches riches en sources, Claude pour synthétiser les informations en un récit et ChatGPT pour transformer ce récit en tâches concrètes, le tout sans quitter ClickUp.

Laissez les super agents faire le gros du travail à faire

Les Super Agents sont des assistants IA ambiants qui fonctionnent en continu dans votre environnement de travail. Ils observent ce qui se passe dans les tâches, les échéanciers, les dépendances et les modèles d'activité, puis réagissent lorsque les conditions changent, sans avoir besoin d'une invite à chaque fois.

Au lieu d'attendre que quelqu'un remarque un problème ou demande une mise à jour, les Super Agents continuent à effectuer du travail en arrière-plan.

📌 Exemple : un super agent peut : Synthétisez les rétrospectives de sprint et mettez en évidence les risques liés à la livraison avant le début du prochain sprint.

Détectez les tâches en retard ou bloquées et informez automatiquement les propriétaires concernés.

Suivez l'avancement des projets et générez des mises à jour régulières pour les parties prenantes au sujet de leur statut.

Déclenchez des tâches de suivi lorsque les dépendances sont achevées ou que les statuts changent. 🎥 Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les Super Agents pour la gestion de projet basée sur l'IA .

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Gardez les discussions liées au travail. Transformez les messages en tâches, identifiez les propriétaires et gardez les décisions liées à l'exécution au lieu de les noyer dans les fils de discussion grâce à ClickUp Chat

Automatisez le travail répétitif à l'aide de règles simples, sans code, ou d'une logique alimentée par l'IA grâce à ClickUp Automatisations

Connectez ClickUp à des outils tels que Google Drive, Slack, Gmail, GitHub, Zoom, Notion et bien d'autres encore. Les intégrations ClickUp permettent de regrouper les fichiers, les discussions et les mises à jour dans un seul système, afin que votre environnement de travail devienne la source unique.

Capturez vos idées, commentaires ou mises à jour à l'aide de la voix et convertissez-les instantanément en texte structuré avec Talk to Text

Limites de ClickUp

L'intervalle de fonctionnalités peut sembler intimidant pour les nouveaux utilisateurs.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 850 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur de G2 déclare :

ClickUp rassemble toutes nos tâches, documents, objectifs et suivis de temps dans un environnement de travail unifié. Nous l'utilisons depuis 2018 et il est incroyablement flexible pour gérer à la fois les flux de travail internes et les projets clients. Les vues personnalisables (liste, Tableau, Calendrier, etc.) et les options d'automatisation détaillées nous font gagner des heures chaque semaine. De plus, leurs mises à jour fréquentes des fonctionnalités montrent qu'ils prennent au sérieux l'amélioration de la plateforme.

ClickUp rassemble toutes nos tâches, documents, objectifs et suivis de temps dans un espace de travail unifié. Nous l'utilisons depuis 2018 et il est incroyablement flexible pour gérer à la fois les flux de travail internes et les projets clients. Les vues personnalisables (liste, Tableau, Calendrier, etc.) et les options d'automatisation détaillées nous font gagner des heures chaque semaine. De plus, leurs mises à jour fréquentes des fonctionnalités montrent qu'ils prennent au sérieux l'amélioration de la plateforme.

📚 À lire également : La différence entre l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle

2. Microsoft Copilot (idéal pour les équipes utilisant Microsoft 365 qui souhaitent bénéficier d'une assistance IA pour leurs documents, réunions et e-mails)

via Microsoft Copilot

Microsoft Copilot est un assistant numérique alimenté par l'IA qui fournit l'assistance pour les cas d'utilisation courants de l'IA dans les documents, les réunions et la communication. Au cœur de ce système se trouve une interface de chat sécurisée de niveau entreprise, alimentée par les derniers modèles.

Vous pouvez activer/désactiver « Réponse rapide » pour la rapidité et « Réflexion approfondie » pour les raisonnements complexes. Il est également utile lorsque vous travaillez sur des transcriptions de réunions denses ou des projets comportant plusieurs fichiers.

Pour la collaboration en équipe, Copilot Pages offre un environnement de travail robuste. Vous pouvez extraire des parties d'une réponse de chat et les insérer dans une page, où tout le monde peut les modifier ensemble, ajouter du contenu provenant d'autres fichiers et affiner les documents partagés.

Il existe également Copilot Notebooks, conçu pour approfondir la recherche et structurer la résolution de problèmes. Vous pouvez rassembler des fichiers, des notes de réunion et des liens Web dans un seul bloc-notes afin d'ancrer Copilot dans le contexte global d'un projet à long terme.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Copilot

Rédigez du contenu, générez des idées, créez des listes et organisez vos informations à l'aide d'invites ouvertes.

Associez Copilot aux applications Microsoft 365 que vous utilisez déjà, telles que Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams, pour obtenir des suggestions de formules, résumer des fils de discussion par e-mail et récapituler des réunions.

Automatisez la gestion des appels en capturant les points clés, les propriétaires et les prochaines étapes pour les appels VoIP et PSTN.

Limites de Microsoft Copilot

Pour les utilisateurs qui n'utilisent pas Microsoft 365, Copiliot reste inaccessible.

Tarifs de Microsoft Copilot

Microsoft 365 Copilot Chat : disponible gratuitement avec un abonnement Microsoft 365 éligible.

Microsoft 365 Copilot Business : 18 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Copilot Enterprise : 30 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Copilot

G2 : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de Microsoft Copilot ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Ce que j'apprécie le plus dans Microsoft Copilot, c'est qu'il agit comme un assistant intelligent au sein des outils que j'utilise déjà, m'aidant à créer du contenu, à analyser des données ou à résumer rapidement des informations. Ce qui est le plus utile, c'est sa capacité à gagner du temps sur les tâches répétitives, à générer des idées et à fournir des informations qui pourraient prendre beaucoup plus de temps à rassembler manuellement.

Ce que j'apprécie le plus dans Microsoft Copilot, c'est qu'il agit comme un assistant intelligent au sein des outils que j'utilise déjà, m'aidant à créer du contenu, à analyser des données ou à résumer rapidement des informations. Ce qui est le plus utile, c'est sa capacité à gagner du temps sur les tâches répétitives, à générer des idées et à fournir des informations qui pourraient prendre beaucoup plus de temps à rassembler manuellement.

📚 À lire également : Guide du débutant sur les tableaux de bord dans ClickUp (avec des exemples d'utilisation)

3. Claude (idéal pour les rédacteurs et les chercheurs qui travaillent sur des documents longs et des tâches analytiques complexes)

via Claude

Claude AI est une IA conversationnelle avancée conçue pour offrir clarté, sécurité et raisonnement complexe.

Développé par Anthropic, il peut analyser des documents, résumer des informations et rédiger des textes structurés. Claude IA prend en charge les flux de travail collaboratifs en s'intégrant aux pipelines de contenu et aux outils de développement via des API.

Pour commencer, il prend en charge la collaboration de niveau expert pour des tâches exigeantes, de l'analyse critique à la rédaction de longs textes. Vous pouvez télécharger des documents une seule fois et les référencer dans vos discussions, ce qui est précieux pour une IA durable dans les flux de travail de l'entreprise qui exigent de la cohérence.

Il peut analyser des livres entiers, de longs fichiers PDF ou de grandes bases de code en une seule session, ce qui le rend particulièrement adapté pour résumer des documents de 100 pages ou naviguer dans des systèmes complexes sans fragmentation manuelle.

Les meilleures fonctionnalités de Claude

Obtenez des références détaillées sur les phrases et passages exacts utilisés par Claude pour générer des réponses, ce qui permet d'obtenir des résultats plus vérifiables et plus fiables.

Exécutez du travail à l'aide de centaines d'outils et d'API, comme la mise à jour des enregistrements CRM ou la planification de réunions dans l'ensemble de votre pile.

Analysez des données, créez des visualisations, examinez des documents, évaluez des décisions ou décomposez des choix clés.

Limites de Claude

Les utilisateurs du forfait à 20 $ par mois mentionnent souvent les limites strictes en matière de caractères et de discussions, qui peuvent interrompre les tâches longues et itératives telles que le codage.

Tarifs Claude

Free

Avantage : 20 $/mois

Max : À partir de 100 $/mois par utilisateur

Équipe (pour 5 personnes ou plus) Place standard : 25 $/mois par utilisateur Place Premium : 150 $/mois par utilisateur

Place standard : 25 $/mois par utilisateur

Place premium : 150 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Place standard : 25 $/mois par utilisateur

Place premium : 150 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Claude

G2 : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 25 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de Claude ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Claude semble très intelligent et donne des réponses naturelles et intuitives. Ses réponses ressemblent à celles que vous attendriez d'une personne. Il ne semble pas halluciner comme le fait ChatGPT. Au contraire, il admet lorsqu'il n'a pas de réponse à une question. Il a également tendance à mieux se souvenir des discussions précédentes que ChatGPT. Claude fait également un excellent travail d'analyse et d'interprétation des fichiers téléchargés.

Claude semble très intelligent et donne des réponses naturelles et intuitives. Ses réponses ressemblent à celles que vous attendriez d'une personne. Il ne semble pas halluciner comme le fait ChatGPT. Au contraire, il admet lorsqu'il n'a pas de réponse à une question. Il a également tendance à mieux se souvenir des discussions précédentes que ChatGPT. Claude fait également un excellent travail d'analyse et d'interprétation des fichiers téléchargés.

📮 ClickUp Insight : 62 % de nos répondants utilisent des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface chatbot familière et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) pourraient expliquer leur popularité auprès de divers rôles et secteurs d'activité. Cependant, si un utilisateur doit passer à un autre onglet pour poser une question à l'IA à chaque fois, les coûts associés à l'activation/désactivation des onglets et à la commutation entre les onglets s'accumulent au fil du temps. Mais pas avec ClickUp Brain. Il réside directement dans votre environnement de travail, sait sur quoi vous travaillez, comprend les invites en texte simple et vous donne des réponses très pertinentes pour vos tâches ! Doublez votre productivité avec ClickUp !

4. Google Gemini (idéal pour les équipes effectuant des travaux de recherche intensifs qui combinent recherche, documents et résultats visuels)

via Google Gemini

Google Gemini est l'assistant IA de Google destiné à l'apprentissage, à la recherche et au travail créatif, en particulier lorsque les projets englobent la découverte, la synthèse et la présentation.

Vous pouvez télécharger des guides d'étude et des documents sources, puis convertir ces informations en quiz, présentations ou explications visuelles. Ces résultats servent souvent d'outils de productivité à une étape précoce pour les équipes qui testent des idées ou intègrent de nouveaux collaborateurs.

Travaillez vos documents, vos recherches ou vos discours directement dans Gemini. Vous pouvez développer des sections, ajuster le ton ou restructurer le contenu sur place, réduisant ainsi les frictions généralement associées aux flux de travail de rédaction itératifs.

Grâce à Deep Research, Gemini génère des rapports personnalisés en quelques minutes. Cette IA conversationnelle peut également convertir les résultats en plans, diagrammes et résumés structurés prêts à être présentés. Utilisez cet outil dans votre Google Workspace pour passer plus rapidement des informations brutes à des résultats présentables.

Les meilleures fonctionnalités de Google Gemini

Effectuez des recherches sur le Web et dans vos comptes Gmail, Drive et Chat pour extraire les informations dont vous avez besoin pour vos projets et réunions en cours.

Obtenez des idées personnalisées sur ce qu'il faut écrire, ce qu'il faut apprendre ensuite et comment améliorer votre flux de travail, en fonction de vos discussions passées avec Gemini.

Considérez les captures d'écran, les diagrammes, les PDF et les Tableaux blancs comme des sources d'informations de premier ordre et économisez des heures de transcription manuelle, d'explications et d'allers-retours.

Limites de Google Gemini

Il a parfois du mal à conserver les nuances dans les discussions longues et complexes, ce qui entraîne la perte de détails ou une modification de l'intention.

Tarifs de Google Gemini

Free

Google IA Plus : 7,99 $/mois

Google IA Pro : 19,99 $/mois

Google IA Ultra : 249,99 $/mois

Évaluations et avis sur Google Gemini

G2 : 4,4/5 (plus de 360 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 50 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de Google Gemini ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'utilise Gemini pour diverses tâches, de la création d'images et de documents à la réalisation de recherches approfondies. J'apprécie particulièrement les capacités de recherche approfondie de Gemini, qui me permettent de trouver des informations détaillées sur n'importe quel concept, en me fournissant des détails complets et des citations, ce qui est formidable. La possibilité de générer des diagrammes et des images en une fraction du temps normalement nécessaire est extrêmement précieuse. De plus, j'apprécie la fonctionnalité « canvas » qui me permet de concevoir facilement des prototypes et de créer des documents.

J'utilise Gemini pour diverses tâches, de la création d'images et de documents à la réalisation de recherches approfondies. J'apprécie particulièrement les capacités de recherche approfondie de Gemini, qui me permettent de trouver des informations détaillées sur n'importe quel concept, en me fournissant des détails complets et des citations, ce qui est formidable. La possibilité de générer des diagrammes et des images en une fraction du temps normalement nécessaire est extrêmement précieuse. De plus, j'apprécie la fonctionnalité « canvas » qui me permet de concevoir facilement des prototypes et de créer des documents.

⚡ Archive de modèles : Les meilleurs modèles de Tableau blanc pour le brainstorming

5. ChatGPT (Idéal pour les particuliers et les équipes qui ont besoin d'un assistant IA flexible pour la rédaction, la planification et la recherche)

via ChatGPT

Vous souhaitez simplifier votre travail quotidien à l'aide d'un outil d'IA polyvalent ? Pensez à ChatGPT. Il peut effectuer des recherches approfondies et autonomes en parcourant le Web, en synthétisant des dizaines de sources et en fournissant un résumé exécutif référencé en un seul flux.

ChatGPT prend en charge la rédaction, la planification, l'analyse et la résolution de problèmes dans divers secteurs, du marketing et des produits aux opérations et à l'éducation. Son interface flexible et conversationnelle en fait un choix populaire pour les particuliers et les équipes qui souhaitent obtenir des réponses rapides, des résultats structurés et une assistance IA adaptable sans être liés à un appareil ou un écosystème spécifique.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Créez des espaces de projet partagés avec votre équipe où les briefs, les instructions, les scripts et les discussions peuvent être stockés comme source unique de vérité.

Déployez des GPT personnalisés dans toute votre organisation afin que chacun puisse utiliser le même assistant spécifique à un domaine avec un accès contrôlé.

Rédigez et effectuez la maintenance de documents longs, grâce à un modèle qui préserve la logique, la structure et le ton de plusieurs dizaines de milliers de mots.

Limites de ChatGPT

Il existe un risque d'hallucinations lors de discussions plus longues, où le modèle produit des informations qui semblent fiables, mais qui sont en réalité incorrectes.

Tarifs ChatGPT

Free

Go : 8 $/mois

Plus : 20 $/mois

Avantage : 200 $/mois

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 1 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de ChatGPT ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Ce que j'apprécie le plus chez ChatGPT, c'est sa façon de répondre. Il analyse votre style d'écriture et fournit des réponses adaptées au ton et à l'approche que vous préférez. Il contient une mine d'informations et m'aide dans tous les domaines, de mes tâches professionnelles à mes activités quotidiennes. Je le trouve également très utile pour générer des modèles d'e-mails à des fins liées aux produits et à la recherche.

Ce que j'apprécie le plus chez ChatGPT, c'est sa façon de répondre. Il analyse votre style d'écriture et fournit des réponses adaptées au ton et à l'approche que vous préférez. Il contient une mine d'informations et m'aide dans tous les domaines, de mes tâches professionnelles à mes activités quotidiennes. Je le trouve également très utile pour générer des modèles d'e-mails à des fins liées aux produits et à la recherche.

⭐ Si vous vous demandez comment mieux écrire grâce à l'IA, nous avons créé ce mini-guide vidéo pour vous 👇

6. Linguix (Idéal pour les équipes qui ont besoin d'une grammaire et d'un ton cohérents dans leurs communications avec l'entreprise)

via Linguix

Linguix est une application d'écriture IA destinée aux équipes qui ont besoin de cohérence, de rapidité et de contrôle dans leurs communications quotidiennes.

Il prend en charge l'écriture dans plusieurs langues, notamment l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, le portugais, l'italien et le polonais. Grâce aux raccourcis, vous pouvez créer des extensions de texte personnalisées telles que « //intro » qui se développent instantanément en modèles complets pré-rédigés.

L'IA Rewriter de Linguix peut suggérer des formulations alternatives pour améliorer la clarté, le ton et la lisibilité, tandis que Content Score évalue la complexité et la qualité. Vous pouvez adapter votre écriture à votre public cible.

Pour les travaux sensibles, le mode secret garantit que votre texte n'est pas conservé après la fin de la session, vous offrant ainsi un environnement de modification en cours axé sur la confidentialité.

Les meilleures fonctionnalités de Linguix

Ajoutez une vérification grammaticale et stylistique en temps réel à votre produit à l'aide du SDK de vérification de Linguix ou des composants d'éditeur intégrés.

Appliquez des règles de rédaction, des raccourcis et des modèles cohérents pour garantir le ton et la qualité de l'ensemble de votre produit.

Fournit des suggestions de rédaction contextuelles dans plusieurs langues prises en charge pendant que les utilisateurs tapent.

Limites de Linguix

Il manque généralement de capacités de raisonnement approfondies et à long terme concernant les publics complexes, les intentions et le contexte de l'entreprise.

Tarifs Linguix

Free

Mensuel : 30 $/mois

Évaluations et avis sur Linguix

G2 : 4,5/5 (plus de 125 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Linguix ?

Un utilisateur de G2 déclare :

C'est l'un des meilleurs outils que nous ayons utilisés pour rédiger des documents importants pour notre entreprise. Il nous fournit un assistant doté d'une technologie d'intelligence artificielle qui nous aide à réaliser des projets, des tâches et des articles sans erreurs d'orthographe ou de grammaire. Il nous propose également des cours pour améliorer notre écriture et corriger les répétitions.

C'est l'un des meilleurs outils que nous ayons utilisés pour rédiger des documents importants pour notre entreprise. Il nous fournit un assistant doté d'une technologie d'intelligence artificielle qui nous aide à réaliser des projets, des tâches et des articles sans erreurs d'orthographe ou de grammaire. Il nous propose également des cours pour améliorer notre écriture et corriger les répétitions.

⚡ Archive de modèles : les meilleurs modèles de documents pour chaque cas d'utilisation

7. Alteryx (idéal pour les équipes des moyennes et grandes entreprises qui souhaitent automatiser la préparation des données et les flux de travail analytiques)

via Alteryx

Comment rendre les décisions basées sur l'IA fiables à l'échelle de toute une organisation, et pas seulement dans une seule fenêtre de chat ?

Alteryx est une plateforme d'analyse qui opérationnalise la prise de décision à l'échelle de l'entreprise. Elle peut convertir vos données brutes et fragmentées en flux de travail décisionnels contrôlés et reproductibles.

Alteryx se connecte directement aux systèmes qui stockent les données de l'entreprise, notamment AWS, Google Cloud et Salesforce, et propose plus de 100 connecteurs préconfigurés.

Grâce à lui, vous pouvez rechercher vos données, inviter à des commandes en langage naturel, assembler des flux de travail visuels et les partager entre les équipes. Les fonctionnalités d'accès basé sur les rôles, de contrôle des versions et de journalisation au niveau de l'exécution garantissent que vos décisions automatisées restent sécurisées, vérifiables et explicables.

Les meilleures fonctionnalités d'Alteryx

Automatisez le nettoyage et la préparation des données afin de garantir que les équipes marketing et commerciales travaillent avec des données précises et à jour.

Visualisez l'ensemble du projet en un seul endroit, même lorsque les échéanciers, les budgets, les risques et les dépendances sont répartis entre Jira, CRM, ERP et des feuilles de calcul.

Transformez les données brutes de vos projets en vues prêtes à l'emploi (e-mails, rapports et présentations) pour répondre aux questions « Qu'est-ce qui bloque ? », « Qu'est-ce qui dérive ? » et « Quelles nouvelles priorités devons-nous définir ? ».

Limites d'Alteryx

Comme la plateforme charge une grande partie de ses données en mémoire, les flux de travail peuvent rencontrer des difficultés sans une mémoire RAM suffisante par rapport aux outils basés sur Spark.

Tarifs Alteryx

Édition Starter : 250 $/mois par utilisateur

Édition professionnelle : tarification personnalisée

Édition Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Alteryx

G2 : 4,6/5 (plus de 660 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Alteryx ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Alteryx est un outil authentique et intelligent pour la fusion et la préparation des données, qui permet d'effectuer facilement des analyses avancées. Le programme permet d'effectuer rapidement des analyses statistiques, prédictives et spatiales à partir d'une seule application. Alteryx est axé sur le temps, avec une automatisation qui favorise la rapidité et l'efficacité.

Alteryx est un outil authentique et intelligent pour la fusion et la préparation des données, qui permet d'effectuer facilement des analyses avancées. Le programme permet d'effectuer rapidement des analyses statistiques, prédictives et spatiales à partir d'une seule application. Alteryx est axé sur le temps, avec une automatisation qui favorise la rapidité et l'efficacité.

📚 À lire également : Votre guide complet sur l'automatisation des flux de travail

8. Krater. ai (Idéal pour les équipes marketing et créatives qui produisent rapidement des ressources visuelles et multimédias)

Krater. ai est une suite d'outils d'IA qui vous aide à créer un contexte textuel et visuel en quelques secondes.

Choisissez parmi des rôles prédéfinis tels que data analyst, éducateur, spécialiste du marketing, développeur ou chercheur pour orienter les résultats vers un objectif plus clair.

En termes de contenu, Krater prend en charge la génération et la modification en cours d'images à l'aide du langage naturel. Vous pouvez décrire une scène, modifier les arrière-plans, ajuster l'éclairage, changer les couleurs ou ajouter des éléments à l'aide de commandes simples. Il prend également en charge les flux de travail d'animation de base, vous permettant de télécharger une image et de décrire comment vous souhaitez qu'elle bouge.

Ce qui distingue Krater, c'est sa bibliothèque modulaire « additions ». Ces outils basés sur des invitations couvrent des cas d'utilisation tels que l'analyse SWOT, la recherche sur la concurrence, la transcription, la conception de sondages, la génération de titres et les requêtes SQL.

Krater. /IA : les meilleures fonctionnalités

Générez une musique de fond originale pour vos vidéos YouTube, podcasts et streams dans tous les genres musicaux, tels que la pop, le rock, le jazz, la musique classique et électronique.

Téléchargez des fichiers PDF, des documents Word et des images sur la plateforme et extrayez des informations spécifiques, comparez des fichiers ou générez des résumés instantanés.

Créez des visuels personnalisés pour vos publications sur les réseaux sociaux, vos publicités et vos campagnes sans avoir recours à des images d'archives.

Limites de Krater.ai

Certaines sorties nécessitent encore une modification en cours pour atteindre un niveau professionnel parfaitement soigné.

Tarifs de Krater.ai / IA

Plus : 9 $/mois

Avantage : 20 $/mois

Ultra : 49 $/mois

Max : 99 $/mois

Évaluations et avis sur Krater.ai

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Krater. IA ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'apprécie beaucoup la simplicité et l'intuitivité de la plateforme, qui ne semble pas intimidante, même pour les novices en matière d'outils d'IA. La vitesse de réponse est impressionnante, et j'ai trouvé le contenu généré pertinent et créatif. J'apprécie également le fait que Krater.ai combine plusieurs fonctionnalités d'IA en un seul endroit, ce qui me permet de gagner du temps en évitant de passer d'une application à l'autre.

J'apprécie beaucoup la simplicité et l'intuitivité de la plateforme, qui ne semble pas intimidante, même pour les novices en matière d'outils d'IA. La vitesse de réponse est impressionnante, et j'ai trouvé le contenu généré pertinent et créatif. J'apprécie également le fait que Krater.ai combine plusieurs fonctionnalités d'IA en un seul endroit, ce qui me permet de gagner du temps en évitant de passer d'une application à l'autre.

💟 Bonus : les meilleures applications de gestion des tâches pour les utilisateurs Mac

9. Magai (idéal pour les utilisateurs expérimentés et les agences qui gèrent du travail sur plusieurs modèles d'IA)

via Magai

La plateforme d'IA générative tout-en-un Magai vous permet de changer de modèle d'IA en cours de discussion et de réutiliser les instructions GPT d'un modèle à l'autre. Magai les centralise sur un seul tableau de bord.

Vous pouvez enregistrer des invites, organiser des discussions et télécharger des fichiers. Pour la collaboration en équipe, invitez vos collègues à participer à une discussion IA qui conserve les discussions et le contexte. À l'avenir, définissez des accès et des permissions personnalisés au niveau de l'équipe ou du projet.

L'optimiseur de requêtes améliore automatiquement les requêtes vagues pour obtenir des résultats de haute qualité. Magai comprend plus de 40 personas intégrées qui gèrent différents types de travaux, de la rédaction et du service client à l'analyse et aux utilitaires techniques tels que la génération de modèles regex. Ces personas enregistrent également vos instructions une seule fois et les appliquent à tous les modèles.

Les meilleures fonctionnalités de Magai

Choisissez le modèle d'IA le mieux adapté à chaque tâche : utilisez ChatGPT pour les pages d'accueil, Claude pour les séquences d'e-mails et Gemini pour les ressources visuelles.

Créez des vidéos à l'aide des principaux modèles d'IA générative, notamment les outils avancés de Runway ML, Kling Video et Minimax.

Définissez des accès, des contextes et des permissions personnalisés par projet ou par équipe pour faciliter le partage d'informations.

Limitations de Magai

Le partage de discussions avec une équipe n'est pas intuitif ; même au sein d'un environnement de travail, il est nécessaire de créer des groupes de partage distincts.

Tarification Magai

Solo : 30 $/mois par utilisateur

Équipe : 40 $/mois

Évaluations et avis Magai

G2 : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Magai ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Magai a tout ce que vous pouvez imaginer. Les chats texte à texte contiennent des options pour plus de 30 LLM et l'équipe ajoute et supprime des modèles à mesure que de nouveaux sont développés. Les modèles texte à image et image à image sont également très complets et incluent la possibilité de développer votre propre LoRA basé sur Flux. Les fonctions de chat sont faciles à utiliser, notamment la possibilité de changer de LLM en cours de conversation et de personnalité.

Magai a tout ce que vous pouvez imaginer. Les chats texte à texte contiennent des options pour plus de 30 LLM et l'équipe ajoute et supprime des modèles à mesure que de nouveaux sont développés. Les modèles texte à image et image à image sont également très complets et incluent la possibilité de développer votre propre LoRA basé sur Flux. Les fonctions de chat sont faciles à utiliser, notamment la possibilité de changer de LLM en cours de conversation et de personnalité.

10. NinjaChat IA (idéal pour les généralistes qui convertissent des documents et des médias en résumés et en ressources d'apprentissage)

via NinjaChat IA

NinjaChat AI est une plateforme d'assistance tout-en-un qui regroupe des modèles d'IA externes, tels que GPT-4, Gemini et Claude, au sein d'un hub central.

Vous pouvez utiliser NinjaChat pour rédiger des articles de blog, des textes publicitaires, des e-mails, des essais et des citations, grâce à des outils dédiés pour des plateformes telles que Google, Facebook, LinkedIn et Instagram. Si vous travaillez sur un texte long, vous pouvez le résumer ou le réécrire pour le rendre plus naturel.

Lorsque vous devez travailler avec des éléments visuels, vous pouvez générer des images à partir de texte, supprimer des arrière-plans ou des filigranes et améliorer la qualité des images. Vous pouvez également convertir des médias en texte en transcrivant des fichiers audio, vidéo, vocaux et des images.

Les meilleures fonctionnalités de NinjaChat IA

Développez des images à partir de texte et transformez instantanément vos idées en cartes mentales complètes générées par l'IA.

Transformez des PDF, des vidéos YouTube ou du texte simple en cartes mentales, fiches ou organigrammes qui vous aideront à étudier et à réviser plus facilement vos informations.

Réécrivez le texte pour améliorer le ton, la clarté et le flux, lisser les phrases maladroites, simplifier les idées complexes et rendre le contenu généré plus naturel.

Limites de NinjaChat IA

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage pour maîtriser tous ses outils et fonctionnalités diversifiés, en particulier par rapport à des applications plus simples à usage unique.

Tarifs de NinjaChat IA

Starter : 9 $/mois

Pro : 18 $/mois

Expert : 25 $/mois

Évaluations et avis sur NinjaChat IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Optimisez votre travail quotidien avec ClickUp, la meilleure alternative à Galaxy IA.

La plupart de ces outils d'IA ne font pas partie de votre environnement de travail. L'espace de travail convergent alimenté par l'IA de ClickUp, en revanche, s'intègre directement à vos tâches, vos projets et vos flux de travail quotidiens.

ClickUp combine l'IA avec des projets, des tâches, des documents, des discussions et des échéanciers en temps réel dans un seul système. Cela signifie que l'IA comprend non seulement ce que vous demandez, mais aussi ce qui se passe déjà, ce qui est bloqué et ce qui doit être fait ensuite.

Les avantages de la convergence sont les suivants :

Le contexte se trouve là où le travail est effectué, et non dans des invitations copiées.

La propriété et les échéanciers renforcent la responsabilité

Vos coéquipiers IA, les Super Agents, font le gros du travail à faire à votre place.

Prêt à découvrir la puissance d'un environnement de travail IA convergent ? Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp.

Foire aux questions

Galaxy AI est idéal pour obtenir une aide rapide sur votre appareil (résumés, modifications en cours, traductions), mais il n'est pas conçu pour transférer le contexte d'un projet à l'autre. Lorsque le travail implique des documents, des tâches, des validations et plusieurs personnes, vous avez besoin d'un système qui maintient la connexion entre les décisions, les fichiers et les suivis, sans les disperser dans différentes applications.

Donnez la priorité aux outils qui permettent de conserver et de partager votre travail : 1) espaces partagés pour les documents et les tâches 2) collaboration autorisée 3) intégrations avec votre pile 4) IA capable de transformer les résultats en tâches assignées avec des propriétaires et des dates d'échéance.

Les réponses de l'IA sont des réponses ponctuelles (résumés, réécritures, idées). L'exécution de l'IA signifie que le système peut appliquer ces résultats au travail (création de tâches, mise à jour de documents, attribution de propriétaires, déclenchement d'automatisations et suivi des progrès) afin que les informations ne restent pas confinées dans une fenêtre de chat.

Les équipes réduisent la prolifération de l'IA en centralisant le lieu de travail. Conservez les invites, les résultats, les décisions et les suivis dans un environnement de travail partagé (documents + tâches + chat) afin que les résultats soient consultables, avec des permissions et réutilisables, au lieu d'être dispersés dans des chats et des onglets personnels.

Les outils d'IA généraux sont puissants, mais ils ne comprennent pas automatiquement la structure, la propriété et les échéanciers de votre projet. Un outil d'environnement de travail ajoute la couche manquante : il relie les résultats de l'IA à l'exécution, afin que votre équipe puisse passer de la « réflexion » à « Terminé » sans avoir à copier-coller manuellement.