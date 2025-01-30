10 meilleurs logiciels d'accueil des employés pour les équipes RH en 2025

Ayant dirigé de nombreuses équipes tout au long de ma carrière, je peux affirmer sans l'ombre d'un doute que la phase d'intégration peut souvent ressembler à un parcours du combattant. Équilibrer une avalanche de documents, une chaîne d'e-mails, des tâches répétitives, tout en veillant à minimiser les erreurs humaines, peut être carrément accablant - non seulement pour les nouveaux employés, mais aussi pour nous, les managers et les responsables des ressources humaines.

C'est précisément pour cette raison que l'émergence des logiciels d'onboarding fait l'effet d'une bouffée d'air frais. 🧘

Équipées pour assurer une transition en douceur pour chaque nouvel employé, ces solutions logicielles ont réussi à éliminer les flux de travail traditionnels basés sur le papier, économisant ainsi d'innombrables heures dans le processus.

Nous allons ici nous plonger dans les 10 meilleures solutions logicielles d'intégration des employés, qui feront passer l'expérience de vos employés (et les tâches des RH) du stade de la routine à celui de l'excellence ! 🤩

Les 10 meilleurs logiciels d'onboarding des employés à utiliser en 2024

Le processus d'onboarding n'a pas besoin d'être épouvantable. Au lieu de cela, vous pouvez stimuler l'engagement des employés avec une expérience d'onboarding solide - tout cela avec l'aide de certains logiciels RH personnalisables et puissants.

Voici notre liste des 10 meilleurs logiciels d'onboarding sur le marché - chacun a été soigneusement examiné pour ses fonctionnalités clés, ses limites et, surtout, les commentaires des utilisateurs pour guider votre prise de décision.

1. ClickUp - Meilleur pour l'intégration des employés

ClickUp propose tous les modèles dont vous avez besoin pour un onboarding efficace des employés

Avez-vous déjà entendu parler de l'expression manger sa propre nourriture pour chien ?

Eh bien, chez ClickUp, nous prenons cela à cœur. Notre équipe de collaborateurs utilise ClickUp pour recruter chaque mois de nouveaux membres de l'équipe. Cela souligne notre confiance en Les solides capacités de ClickUp en matière de ressources humaines et prouve qu'il est possible de gérer en douceur un grand nombre de nouvelles recrues en même temps ! 🏆

Maintenant, en parlant de fonctionnalités robustes, plongeons dans l'endroit où tout commence : Formulaires ClickUp .

Créez le formulaire de vos rêves et améliorez votre processus d'accueil avec la fonctionnalité de formulaire personnalisable de ClickUp

Cette fonctionnalité change absolument la donne lorsqu'il s'agit de collecter et d'organiser toutes les informations nécessaires sur vos nouveaux employés. De plus, c'est un excellent moyen de recueillir des commentaires une fois l'intégration d'un nouvel employé achevée, ce qui vous permet d'affiner le processus pour la prochaine vague d'embauches.

En passant de la collecte de commentaires au partage d'informations, ClickUp ne déçoit pas non plus. Rencontre Documents ClickUp clickUp Docs est un outil qui facilite la gestion des documents.

ClickUp Docs permet une mise en forme riche et des commandes slash dans ClickUp Docs commandes slash pour un travail plus efficace

Vous pouvez ainsi créer et partager des ressources telles que des supports de formation pour les employés, des manuels pour les employés et des documents d'information pour les employés procédures opératoires normalisées (SOP) . En gardant tout au même endroit, les nouveaux employés peuvent rapidement trouver ce dont ils ont besoin dès leur premier jour. 🔎

ClickUp offre également un service complet d'aide à l'embauche gestion des tâches pour rationaliser vos flux d'accueil et de recrutement aider votre équipe à rester organisée et à rester sur la bonne voie. Utilisez des champs personnalisés pour capturer les détails de tâches spécifiques comme l'assigné, la date d'échéance, la priorité et la progression.

Grâce aux différents paramètres d'affichage, chacun peut configurer et visualiser son espace de travail en fonction de ses préférences.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Limites de ClickUp :

Les fonctionnalités étendues de ClickUp ont une courbe d'apprentissage un peu longue

Le forfait Free est limité à 100 Mo de stockage

Prix de ClickUp :

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur payé annuellement ; $10/mois par utilisateur payé mensuellement

$7/mois par utilisateur payé annuellement ; $10/mois par utilisateur payé mensuellement Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contact pour les prix

G2: 4.7/5 (8,200+ reviews)

4.7/5 (8,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

Que disent les utilisateurs de ClickUp pour l'onboarding ?

2. BambooHR - Le meilleur pour centraliser les informations sur les employés

via BambooHR BambooHR est un logiciel RH complet et un outil d'engagement des employés qui centralise les informations sur les employés et rationalise diverses tâches liées aux ressources humaines et à l'onboarding. Cela comprend tout ce qui va de le suivi des candidats l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants, le suivi du temps, le traitement des salaires et la gestion de la paie l'évaluation des performances s.

Le plus intéressant ? Vous pouvez accéder à toutes ces fonctionnalités avec cette application web de logiciel d'onboarding pour les employés ou en déplacement avec son application mobile. 📱

BambooHR meilleures fonctionnalités :

Expérience utilisateur interactive et facile à naviguer pour les administrateurs et les nouveaux embauchés

Permet de créer et de personnaliser les offres d'emploi, de suivre les candidatures, et d'avoir une vue d'ensemble de la situationde gérer les entretiens avec les employés et les interactions avec les candidats Dispose d'une fonctionnalité en libre-service permettant aux employés d'afficher et de mettre à jour leurs coordonnées, d'accéder aux documents de l'entreprise et de soumettre des demandes de congés

Fonctionnalité de suivi du temps pour enregistrer les heures travaillées et les tâches effectuées

Les rapports et les analyses portent sur les entonnoirs des candidats, la satisfaction des employés et les évaluations des performances

Limites de BambooHR :

Pas de forfait ni d'essai gratuit

Les prix ne sont pas accessibles au public

La plateforme peut parfois être lente

Prix de BambooHR :

Contactez l'équipe de BambooHR pour un devis personnalisé

Evaluations et critiques de BambooHR :

G2: 4.5/5 (1,400+ reviews)

4.5/5 (1,400+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,000+ reviews)

3. Deel - Meilleur pour l'intégration des employés internationaux

Via Deel Deel est une plateforme mondiale de paie et de conformité qui élimine les tracas du processus d'embauche international - de la création des contrats à la finalisation des embauches, et tout ce qu'il y a entre les deux - tout en gardant votre conformité impeccable.

Que vous embauchiez des employés à temps plein, des freelances ou des contacteurs à l'étranger, Teams s'occupe des complexités pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : constituer des équipes à distance très performantes pour développer votre entreprise. 📈

Les meilleures fonctionnalités de Deel :

Intégrer rapidement les nouvelles recrues dans plus de 150 pays pour une expérience d'intégration alignée

Gérer facilement la conformité avec les lois internationales du travail lors de l'embauche à l'échelle mondiale

Intégration avec plus de 20 outils externes tels que Quickbooks, Xero et Netsuite

Payez votre équipe dans plus de 120 devises différentes

Permettez à votre équipe de retirer des gains via des méthodes assistées telles que PayPal, Payoneer, Wise, Revolut, Binance, Coinbase, et plus encore

Limites de Deel :

Il peut falloir un certain temps pour que les nouveaux utilisateurs se sentent à l'aise avec le processus d'embarquement des employés et la plateforme

Certains utilisateurs se sont plaints d'une assistance client médiocre

Il y a peu d'intégrations natives

Prix de Deel :

Deel HR (gestion des tâches administratives pour les travailleurs): A partir de gratuit

A partir de gratuit EOR (embauche d'employés internationaux dans plus de 100 pays): A partir de 599$/mois

A partir de 599$/mois Entrepreneurs (gestion des contrats internationaux): À partir de 49 $/mois

À partir de 49 $/mois Paie globale (gestion de la paie dans plus de 100 pays): Contacter pour connaître les tarifs

Contacter pour connaître les tarifs Immigration (gestion des visas de parrainage dans plus de 25 pays): Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (703 commentaires)

4.6/5 (703 commentaires) Capterra: 4.2/5 (79 commentaires)

Check out these Deel alternatives !

4. GroveHR - Le meilleur pour le traitement des salaires

via GroveHR Similaire à BambooHR, GroveHR est une solution RH tout-en-un qui conserve les dossiers de vos employés et de votre entreprise en un seul endroit. Il simplifie également diverses tâches telles que l'embauche, l'onboarding, le suivi des performances, le suivi du temps, et le traitement des salaires .

GroveHR meilleures fonctionnalités :

Les fonctionnalités sont gratuites pour un maximum de 50 employés

Permet de créer et de partager des tâches d'intégration et des checklists avec les nouveaux employés afin de leur fournir des instructions claires sur leurs tâches et leurs responsabilités

Des flux de travail et des rappels automatisés permettent à l'équipe d'intégration de respecter les délais

La fonctionnalité Geofencing vous permet de suivre l'assiduité des employés en surveillant l'entrée et la sortie d'emplacements spécifiques

La fonctionnalité de libre-service permet aux employés de mettre à jour leurs données personnelles, de demander des congés et de gérer d'autres tâches d'intégration liées aux ressources humaines

Limites de GroveHR :

L'application mobile est parfois lente

Rapports et analyses limités

Absence de fonctionnalité de messagerie intégrée

Prix de GroveHR :

Forfait Free

**Essentiels : 3,75 $/employé/mois

Performance: 5 $/employé/mois

5 $/employé/mois Engage: 7,5 $/employé/mois

GroveHR évaluations et critiques :

G2: 4.5/5 (69 commentaires)

4.5/5 (69 commentaires) Capterra: 4.4/5 (67 avis)

Via Gusto

5. Gusto - Meilleur pour la gestion des avantages sociaux

Gusto est un outil de gestion des ressources humaines qui offre un intervalle de fonctionnalités pour l'embauche et votre processus d'intégration des employés, ainsi qu'un service complet de paie, de gestion des avantages sociaux, d'aperçus et de rapports, et d'évaluations de la performance.

Gusto vous permet d'automatiser le calcul des charges sociales, les paiements et les déclarations dans les 50 États américains. Ses fonctionnalités conviviales ont fait de Gusto un choix populaire parmi les petites et moyennes entreprises à travers les États-Unis.

Les meilleures fonctionnalités de Gusto :

S'intègre à des plateformes telles que Slack, Xero et Quickbooks

Permet de gérer les avantages sociaux des employés tels que l'assurance maladie, les forfaits 401(k), les HSA et FSA, et l'épargne collégiale

Offre une option de paiement aux entrepreneurs internationaux pour effectuer des paiements transfrontaliers dans plus de 90 pays

Fonctionnalité de rapports intégrée pour recueillir et exporter diverses informations telles que la paie, le coût de la main-d'œuvre et les sondages auprès des employés

L'application Gusto Wallet permet aux employés de suivre leurs finances personnelles

Les limites de Gusto :

Pas de forfait gratuit mais fait un essai gratuit d'un mois

L'application mobile a des fonctionnalités limitées pour son expérience d'onboarding

Ne peut pas gérer les gros fichierséquipes réparties sur plusieurs emplacements Prix Gusto :

Simple: 40$/mois (+ 6$/mois/personne)

40$/mois (+ 6$/mois/personne) Plus: 80$/mois (+12$/mois/personne)

80$/mois (+12$/mois/personne) Premium:Contactez-nous pour plus de détails

G2: 4.3/5 (1,000+ reviews)

4.3/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,700+ commentaires)

Check out these Gusto alternatives !

6. Eddy - Le meilleur pour le suivi des candidats

via Eddy Eddy est un logiciel de gestion de l'information convivial Outil RH qui combine plusieurs fonctions pour simplifier les opérations de RH. Il offre des fonctionnalités telles que la publication d'offres d'emploi, un système de suivi des candidats, le stockage de documents et la messagerie automatisée avec les candidats.

Les utilisateurs adorent la solution d'onboarding d'Eddy, qui leur permet d'inviter les nouveaux embauchés, d'envoyer des messages de bienvenue et de traiter les documents numériques avec des signatures électroniques. ✍️

Les meilleures fonctionnalités d'Eddy :

Interface utilisateur et expérience d'onboarding propres et sans encombrement

Équipe d'assistance client réactive et serviable

Les employés ont un accès facile à leurs informations de profil personnel, ce qui leur permet de faire des mises à jour de leurs détails

Possibilité de créer une liste de tâches pour les nouveaux employés et de suivre leur progression au fur et à mesure qu'ils les achèvent dans le cadre du processus d'onboarding

Facilité de gestion et d'approbation des demandes de congés des employés

Limites d'Eddy :

Pas de forfait Free

N'offre pas d'assistance pour la planification des congés

Fonctionnalités de rapports limitées

Prix d'Eddy :

A partir de $$$a/mois, contactez l'équipe Eddy pour un devis personnalisé

G2: 4.8/5 (19 commentaires)

4.8/5 (19 commentaires) Capterra: 4.6/5 (40 commentaires)

7. Workday - Le meilleur pour les grandes entreprises

via Jour ouvrable Workday est une solution de gestion des ressources humaines conçue pour les grandes entreprises à croissance rapide. Elle offre une suite de fonctionnalités pour la gestion des tâches RH telles que l'acquisition de talents, le logiciel d'onboarding, la gestion des données des employés, l'administration des avantages sociaux, la gestion des performances et l'apprentissage et le développement.

En plus des fonctions RH de base, Workday offre des services avancés de gestion des ressources humaines des outils avancés d'analyse et de rapports qui fournissent des informations précieuses sur les tendances en matière de main-d'œuvre, les indicateurs de performance et la gestion des ressources humaines l'engagement des employés .

Les meilleures fonctionnalités de Workday :

Conçu pour gérer des flux de travail RH complexes

Paramétrage des objectifs de l'équipe, suivi de la progression et contrôle des performances de l'équipe

Gestion de la paie au niveau mondial, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en France

La fonctionnalité de suivi du temps inclut le geofencing, qui permet un suivi basé sur les limites de l'emplacement physique

Exploiter les puissantes fonctions d'analyse de Workday pour améliorer la stratégie d'acquisition des talents et l'expérience des employés

Le module d'apprentissage apporte une assistance au développement professionnel continu des employés

Limites de Workday :

Pas de forfait Free

Installation complexe

Tarification non transparente

L'application mobile peut parfois tomber en panne

Tarification Workday :

Contactez l'équipe Workday pour un devis personnalisé

G2: 4.0/5 (1,200+ reviews)

4.0/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.4/5 (1,200+ reviews)

Check out these Workday alternatives !

8. Rippling - Idéal pour les entreprises de taille moyenne

via Ondulation Rippling fournit une plateforme RH basée sur le cloud avec des fonctionnalités telles que l'accueil des employés, le suivi des temps morts, la gestion globale de la paie, les retenues fiscales et l'administration des avantages sociaux. C'est un choix idéal pour les entreprises de taille moyenne qui recherchent un mélange de fonctionnalités robustes et une interface conviviale. 🌻

Les meilleures fonctionnalités de Rippling :

Processus d'installation facile

Vous permet d'automatiserl'accueil des employésles processus d'intégration, de transition et d'abandon des employés

Garantit la conformité avec les réglementations locales, étatiques et fédérales afin que vous n'ayez pas à faire face à des problèmes juridiques

S'intègre à des outils populaires tels que Google Workspace, GitHub, Greenhouse, Jira et Zendesk

Limites de l'ondulation :

Pas de forfait Free ni d'essai

Forfaits cachés

Certaines fonctionnalités clés doivent être achetées sous forme de modules complémentaires

Prix de l'ondulation :

A partir de $8/utilisateur/mois, contactez l'équipe Rippling pour un devis personnalisé

Évaluations et critiques de Rippling :

G2: 4.8/5 (2,000+ reviews)

4.8/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.9/5 (2,000+ reviews)

Check out these Rippling alternatives !

9. Zenefits - Le meilleur pour les petites entreprises

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Zenefits.jpg Zenefits /$$$img/

via Zenefits Zenefits est un outil RH destiné aux petites entreprises qui cherchent à gérer leurs fonctions RH, notamment l'onboarding et le offboarding, l'administration des avantages sociaux, la paie gestion des processus il permet d'automatiser les tâches RH essentielles (par exemple, les promotions, les transferts d'équipe, les licenciements), de rester organisé et de gagner un temps précieux. Il automatise les tâches clés des RH (par exemple, les promotions, les transferts d'équipe, les licenciements), ce qui vous permet de rester organisé tout en gagnant un temps précieux.

Les meilleures fonctionnalités de Zenefits :

Installation et navigation sur la plateforme faciles

Assistance client réactive et utile

Mon travail avec les appareils mobiles Android et iOS

Génère et stocke automatiquement les lettres d'offre, les documents relatifs aux impôts et à la paie, etc

Fonctionnalité de libre-service pour les employés afin de gérer leurs informations personnelles

Peut gérer les avantages sociaux des employés tels que l'assurance maladie, les 401(k), les HSA et les FSA

Limites de Zenefits :

Pas de forfait Free

Les forfaits payants sont facturés à partir de 5 employés

Les fonctionnalités clés telles que la paie, l'administration des avantages sociaux et le recrutement doivent être achetées sous forme de modules complémentaires

Certains utilisateurs ont signalé des difficultés d'intégration avec des applications externes telles que Quickbooks et Xero

Prix de Zenefits :

Essentials: 10 $/employé par mois

10 $/employé par mois **Croissance : 20 $ par employé et par mois

Zen: 27 $/employé par mois

27 $/employé par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de Zenefits :

G2: 4.0/5 (453 commentaires)

4.0/5 (453 commentaires) Capterra: 4.2/5 (813 commentaires)

Check out these Zenefits alternatives !

10. Freshteam - Meilleur pour l'offboarding

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Freshteam.jpg Freshteam /$$$img/

via Freshworks (site en anglais) Freshteam est un Logiciel RH solution conçue principalement pour les petites et moyennes entreprises. Développé par Freshworks, il aide les équipes RH à gérer en un seul endroit le recrutement, l'intégration et la désinscription, les congés et les informations sur les employés. Freshteam est convivial et intuitif, et peut facilement s'intégrer à d'autres outils pour rendre les tâches RH plus rationnelles et efficaces.

Les meilleures fonctionnalités de Freshteam :

Accès à la plateforme sur des appareils mobiles

Gérer les processus de recrutement comme la publication des offres d'emploi, la présélection, les suivis et les entretiens

Paramétrer des flux de travail personnalisés pour l'intégration des nouveaux employés

Exploitez les analyses pour obtenir des informations sur vos offres d'emploi, la productivité des employés et l'absentéisme

Intégrer facilement Freshteam avec d'autres produits Freshworks tels que Freshservice, Freshdesk et Freshchat

Les limites de Freshteam :

Le forfait Free est très limité

Assistance client incohérente

Les rapports sont complexes et difficiles à personnaliser

Prix de Freshteam :

Forfait Free

Croissance: 71$/mois (+ 1,20$/employé par mois)

71$/mois (+ 1,20$/employé par mois) Pro: 119$/mois (+2,40$/employé par mois)

119$/mois (+2,40$/employé par mois) Enterprise: $203/mois (+$4.80/employé par mois)

G2: 4.4/5 (284 commentaires)

4.4/5 (284 commentaires) Capterra: 4.4/5 (207 commentaires)

Le choix d'un logiciel d'onboarding adapté permet non seulement de rationaliser les tâches administratives, mais aussi de façonner la première impression qu'un nouvel employé aura de votre entreprise. Voici une checklist pratique pour vous aider à trouver la bonne plateforme d'onboarding :

Interface simple et intuitive pour une installation et une navigation aisées

Accessibilité sur le web, les bureaux et les appareils mobiles

Flexibilité pour s'adapter à vos processus et flux de travail spécifiques

Intégration transparente avec d'autres logiciels utilisés dans votre entreprise

Automatisation des tâches routinières et répétitives

Une vision approfondie du processus d'accueil des nouveaux arrivants

Suivi du temps, notifications et rappels pour l'exécution des tâches en temps opportun

Montez des checklists pour les nouveaux embauchés à achever dans les tâches et automatisez le processus pour éviter le travail manuel pour chaque nouvel employé

Trouvez les bonnes solutions logicielles d'intégration des employés pour votre équipe

That's a wrap ! 🎬

Ce sont 10 des meilleures solutions d'onboarding, chacune avec des fonctionnalités et des points forts uniques pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Mais si vous cherchez un outil qui peut tout faire, vous devriez jeter un coup d'œil à ClickUp. 👀

ClickUp est l'un des rares outils d'onboarding (si ce n'est le seul) qui équilibre parfaitement une interface simple et moderne avec un ensemble robuste de fonctionnalités pour rationaliser vos processus RH - de l'onboarding et l'offboarding à la gestion des tâches, au traitement des documents et au suivi des performances. 🌻

Et mieux encore, ClickUp est riche en fonctionnalités et léger pour la poche. Souscrivez au forfait Free Forever de CickUp dès aujourd'hui - vos recruteurs, vos futurs employés et votre entreprise vous en remercieront.