10 Meilleures alternatives à Rippling pour la gestion des salaires

Les systèmes de paie doivent être adaptés aux besoins, aux préférences et au budget de votre entreprise. Parfois, les systèmes logiciel de ressources humaines (RH) comme Rippling n'est pas à la hauteur. 👀

Bien sûr, il peut vous aider à gérer toutes les tâches RH qui vous incombent - du recrutement et de l'onboarding à la gestion de l'apprentissage et à la paie - mais il ne cochera peut-être pas toutes vos cases.

Il est peut-être trop cher à votre goût, ou vous êtes frustré par le manque de support 24/7 de Rippling via des appels téléphoniques directs. Peut-être préférez-vous simplement un système moins complexe, plus facile à configurer et à utiliser.

Quelles que soient vos raisons, notre liste des 10 meilleures alternatives à Rippling a quelque chose à vous offrir.

Qu'est-ce que vous devez rechercher dans les alternatives à Rippling ?

Lorsque vous recherchez la bonne alternative à Rippling, concentrez-vous sur ce qui est important pour la paie et les ressources humaines de votre entreprise. Nous allons vous présenter les éléments importants à prendre en compte pour choisir le logiciel qui convient le mieux à votre entreprise.

Convivialité : La plateforme doit être simple et intuitive pour que vous et votre équipe puissiez gérer les tâches liées aux ressources humaines sans avoir à suivre une courbe d'apprentissage abrupte

Fonctionnalités: Choisissez une solution RH qui couvre tous vos besoins, comme le traitement automatisé de la paie, les déclarations fiscales, l'administration des avantages sociaux, le recrutement et l'intégration. C'est encore mieux si vous pouvez la personnaliser pour qu'elle corresponde à vos processus uniques

Les bonnes solutions de gestion de la performance et de la paie devraient équilibrer les fonctionnalités clés dont vous avez besoin avec des plans de tarification adaptés à votre budget 💰

l'optimisation des processus d'entreprise (comme le recrutement et l'intégration) et la performance des employés

Intégrations : Vérifiez si l'outil s'intègre aux autres systèmes que vous utilisez, comme le stockage en nuage, la vidéoconférence, la comptabilité et les logiciels de suivi du temps de travail

L'assistance : La fiabilité et l'accessibilité de l'assistance à la clientèle sont importantes, en particulier pour les questions délicates liées à la gestion de la paie. Donnez la priorité aux outils qui ont fait leurs preuves en matière d'assistance à la clientèle

Les 10 meilleures alternatives à l'ondulation à utiliser en 2024

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher, vérifions les 10 meilleures alternatives Rippling qui vous donneront la meilleure affaire pour votre dollar. 💸

Nous aborderons les points forts, les limites et les plans tarifaires de chaque outil. N'oubliez pas de garder à l'esprit les besoins de votre entreprise pour trouver ce qui vous convient le mieux.

Vous êtes prêt ? C'est parti ! 🥁

Les assignés peuvent facilement suivre leur temps passé sur une tâche, qui apparaît collectivement dans un simple menu déroulant

ClickUp est une plateforme de productivité pour gérer tous les domaines de votre entreprise. Cela inclut la gestion des bases de données des employés et ressources humaines des processus tels que le recrutement, l'intégration, la performance et la satisfaction des employés.

Ce qui est génial avec ClickUp, c'est que vous pouvez l'adapter pour qu'il corresponde exactement aux besoins de votre entreprise. Utilisez les plus de 15 champs personnalisés - texte, nombre, date, évaluation et progrès - pour garder les détails de vos employés et de vos processus propres et ordonnés.

Vous pouvez également visualiser les données à l'aide de vues personnalisées. Que vous souhaitiez stocker les données des employés dans une vue de tableau, suivre l'état des flux de travail sur un tableau Kanban ou planifier des événements dans la vue Calendrier, ClickUp vous couvre. ✨

Et si la mise en place de tout cela vous semble fastidieuse, ne vous inquiétez pas : il existe un grand nombre de modèles RH, tels que Modèle de plan de projet de paie de ClickUp qui vous faciliteront la tâche. Et pour rendre la vie encore plus efficace, mettez en place des automatismes pour faire passer les tâches par différentes étapes, assignez des délais et donnez à votre équipe un coup de pouce pour qu'elle s'y mette.

Et le plus beau, c'est que ClickUp est accessible depuis votre navigateur web, votre ordinateur de bureau et vos appareils mobiles.

Si vous cherchez une alternative à Rippling qui s'adapte à vos besoins uniques, ClickUp pourrait bien être ce qu'il vous manquait.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Suivre le temps de travail et l'ajouter aux feuilles de temps

Communiquer avec les employés et les nouveaux embauchés dans les commentaires de tâches et les canaux de discussion

Stocker et collaborer sur les manuels de l'employé, les wikis de l'entreprise et les SOP dans ClickUp Docs

Surveillez l'avancement des tâches, la charge de travail et les performances des employés, ainsi que les indicateurs clés de performance sur des tableaux de bord personnalisés 📊

Connecter ClickUp à plus de 1 000 applications externes via des intégrations natives, Zapier et API

Limitations de ClickUp

Il manque des fonctions RH avancées comme le traitement de la paie, la conformité fiscale et les services PEO

L'installation peut être longue en raison d'une personnalisation importante

ClickUp Tarification

**Gratuit pour toujours

Illimité: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les plans payants pour 5$/membre de l'espace de travail/mois

ClickUp ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.7/5 (8,200+ reviews)

4.7/5 (8,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ reviews)

2. Isolved

via Isolés Isolved est une solution RH complète pour les petites et moyennes entreprises. Elle contient tout ce dont vous avez besoin pour simplifier la paie et gérer le cycle de vie de vos employés. Cela comprend l'acquisition de talents, l'intégration, les avantages sociaux, l'apprentissage et la gestion du temps.

Contrairement à la plupart des solutions RH, la tarification est basée sur un modèle par employé et par mois, qui s'ajuste en fonction des fonctionnalités individuelles que vous sélectionnez. Ainsi, vous ne payez que ce dont vous avez besoin.

Les meilleures fonctionnalités résolues

Demander à ses collègues et à ses responsables de couvrir des quarts de travail

Permettre aux employés de faire des dons à des organismes de bienfaisance qui leur tiennent à cœur

Accéder à de multiples options de paiement, y compris le dépôt direct, les cartes de paiement et le paiement à la demande

Comparez vos performances à celles de vos concurrents en analysant le salaire moyen, les coûts des avantages sociaux, l'ancienneté, etc

Limites résolues

Il y a peu d'intégrations natives

La plateforme présente des dysfonctionnements occasionnels

Le support client peut ne pas être réactif pour les problèmes complexes

résolu prix

Contact pour la tarification

évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (870+ commentaires)

4.3/5 (870+ commentaires) Capterra: 3.9/5 (460+ avis)

3. Paychex

via Paychex Paychex est un système de paie et de gestion des ressources humaines basé sur le cloud qui mérite d'être mentionné dans ce tour d'horizon de Rippling alternatives. Il reste à jour avec les lois fiscales, calcule et retient les impôts, et s'assure que tout le monde reçoit son salaire à temps. Il gère également l'intégration, la gestion de l'apprentissage, le suivi des heures et des présences, les avantages sociaux, les assurances professionnelles et les PEO.

L'une des principales caractéristiques de Paychex est sa modularité, c'est-à-dire que chaque plan payant comporte quelques fonctionnalités de base, le reste étant disponible sous forme de modules complémentaires. Bien que cela soit idéal pour personnaliser la plateforme en fonction de vos besoins, cela augmente considérablement vos coûts. 💲

Les meilleures fonctionnalités de Paychex

Minimiser les erreurs de paie grâce à l'examen et à l'approbation préalables par les employés

Payer les employés par divers canaux, y compris le dépôt direct, les cartes de paie, les chèques papier et les chèques électroniques

Générer plus de 160 rapports couvrant l'embauche et le roulement du personnel, le coût de la main-d'œuvre, le coût des emplois et la répartition de la main-d'œuvre

Accès à une assistance clientèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone et par chat en direct (pour les clients basés aux États-Unis)

Limitations de Paychex

Les fonctionnalités de base telles que le suivi des candidats, le temps et la présence, les intégrations et la gestion des performances sont disponibles sous forme de modules complémentaires

Le support client peut être aléatoire

Paychex Tarification

Les services essentiels: 39 $/mois + 5 $ par employé

39 $/mois + 5 $ par employé Sélection: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs Pro: Contacter pour les tarifs

Paychex ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.2/5 (1,480+ reviews)

4.2/5 (1,480+ reviews) Capterra: 4.1/5 (1,460+ reviews)

4. BambooHR

via BambooHR BambooHR, un système d'information sur les ressources humaines (SIRH) pour les petites et moyennes entreprises, fait également partie de notre liste des meilleures alternatives à Rippling. Il dispose d'une interface utilisateur simple qui facilite la gestion des tâches RH telles que le recrutement, l'intégration, la paie, la formation et l'expatriation.

Votre équipe dispose d'un portail en libre-service pour les employés, qui leur permet de consulter les organigrammes, de mettre à jour leurs données personnelles, de demander des congés personnels (PTO), etc. Il permet également de fixer des objectifs et d'en assurer le suivi. Ainsi, les employés peuvent définir des objectifs et les partager avec leurs responsables et leurs collègues pour suivre leurs progrès. 📈

BambooHR meilleures fonctionnalités

Mener des enquêtes pour évaluer ce que les employés pensent de leur travail

Accédez à plus de 100 rapports dans des catégories telles que l'information sur les employés, l'embauche, la performance, le chiffre d'affaires, et la gestion des ressources humainessuivi du temps de travail de l'agence* Envoyez des documents numériques aux employés pour recueillir leurs coordonnées et leurs signatures 🖋️

Se connecte à plus de 120 applications SaaS, dont Slack, Checkr, Lattice, Tray et Zapier

BambooHR limitations

Ralentissement lors du traitement de données volumineuses

Les services de paie ne concernent que les employés basés aux États-Unis

Les fonctions de suivi du temps, de paie, d'avantages sociaux et de gestion de la performance sont payantes

BambooHR prix

Contact pour les tarifs

G2: 4.5/5 (1,650+ reviews)

4.5/5 (1,650+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,650+ reviews)

5. Gusto

via Gusto Gusto est un logiciel de paie à service complet destiné aux petites entreprises américaines. Il prend en charge tous les aspects de la paie, du calcul des impôts à la distribution des paiements.

Contrairement à la plupart des alternatives à Rippling, Gusto intègre de nombreuses fonctionnalités de gestion de la main d'œuvre dans son plan de démarrage - embauche et intégration, saisies-arrêts, gestion de l'assurance maladie et intégrations. Donc, si vous êtes à la recherche d'une alternative Rippling abordable, Gusto pourrait être exactement ce que vous recherchez. 🤩

Gusto meilleures caractéristiques

Exécution d'un nombre illimité de paies sans frais supplémentaires sur tous les plans

Mettre en place des avantages sociaux comme les plans de retraite 401(k), les HSA et FSA, les indemnités de déplacement et l'indemnisation des accidents du travail

Intégration avec plus de 180 applications tierces, y compris QuickBooks, Freshbooks, Xero, Zoom et Slack

Obtenir l'application Gusto Wallet pour les employés afin de suivre leurs revenus, leurs dépenses et leurs économies

Gusto limitations

Il n'y a pas d'essai gratuit, seule une démo est disponible

Il n'y a pas d'application mobile permettant aux administrateurs RH de gérer les salaires en déplacement

Gusto prix

Simple: 40$/mois + 6$ par personne

40$/mois + 6$ par personne Plus: 80$/mois + 12$ par personne

80$/mois + 12$ par personne Premium: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs Entreprise de contact uniquement: 35 $/mois + 6 $ par entrepreneur

G2: 4.5/5 (1,760+ reviews)

4.5/5 (1,760+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,810+ reviews)

6. Paylocity

via Paylocity Paylocity est un autre logiciel RH pour la gestion des salaires, des avantages sociaux, des heures et des présences, des talents et de l'expérience des employés. Si votre équipe est répartie dans plusieurs pays, pas de problème : Paylocity gère les salaires dans plus de 100 pays.

Le centre communautaire de Paylocity est entièrement consacré à l'amélioration des processus d'équipe et l'engagement des employés. Créez des groupes de discussion où chacun peut discuter, demander de l'aide ou partager des mises à jour avec des photos, des vidéos et des fichiers. Et lorsqu'un membre de l'équipe fait quelque chose de génial, les autres peuvent montrer leur appréciation avec des badges et des récompenses. 🏅

Paylocity meilleures caractéristiques

Suivi des heures de travail facturables à l'aide d'une horloge, d'un kiosque, d'une tablette, d'une application mobile ou d'une feuille de temps numérique

Approuver les notes de frais et rembourser les employés par le biais de votre méthode de paiement préférée

Payez aux employés une partie de leurs revenus à l'avance (en cas d'urgence) et le reste le jour de la paie

Créez des enquêtes personnalisées à partir de zéro ou d'un modèle pour recueillir les commentaires des employés, des sous-traitants et des personnes susceptibles d'être embauchées

Paylocity limitations

Il n'y a pas d'essai gratuit, seulement une démo

Les réponses de l'équipe d'assistance sont lentes et peuvent ne pas être utiles

La base de connaissances n'est pas toujours mise à jour en fonction des changements apportés au système

Paylocity prix

Contact pour la tarification

G2: 4.4/5 (2,380+ reviews)

4.4/5 (2,380+ reviews) Capterra: 4.3/5 (800+ avis)

7. TriNet

via TriNet TriNet est un PEO destiné aux petites et moyennes entreprises qui souhaitent externaliser la gestion de leur personnel. En fait, il agit comme un co-employeur, s'occupant des tâches RH telles que l'acquisition de talents, la formation, la paie, la conformité et l'assistance aux employés. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur la gestion de votre entreprise sans avoir à vous soucier de l'administration des ressources humaines.

L'un des principaux avantages du modèle de co-emploi est qu'il vous permet de faire bénéficier votre équipe des avantages d'une grande entreprise avec le budget d'une petite entreprise. Ces avantages comprennent l'assurance maladie, les plans de retraite 401(k), les indemnités de déplacement et l'indemnisation des accidents du travail.

Les meilleures caractéristiques de TriNet

Connectez TriNet avec des applications comptables comme NetSuite, QuickBooks, Intacct et Xero

Inscrivez vos employés à l'un des plus de 500 cours de développement de TriNet sur l'éthique au travail, la rédaction commerciale, la comptabilité, et plus encore

Visualiser les indicateurs clés de performance tels que le chiffre d'affaires, la répartition des effectifs et des revenus, et les cessations d'emploi

Accédez à TriNet sur vos appareils mobiles Android et iOS

Limitations de TriNet

Il y a peu d'intégrations natives

Il ne gère pas les paiements pour les entrepreneurs

Un minimum de cinq employés est requis pour accéder à la plateforme

TriNet Tarification

Contact pour la tarification

TriNet évaluations et critiques

G2: 4.0/5 (580+ commentaires)

4.0/5 (580+ commentaires) Capterra: 3.8/5 (35+ commentaires)

8. Connecteam

via Équipe de connexion Connecteam est une plateforme conviviale de gestion des employés pour les équipes de bureau et de terrain. Elle contient tout ce dont vous avez besoin pour former votre équipe, communiquer avec elle, planifier les quarts de travail et veiller à ce que le travail soit fait. ✅

Bien qu'il ne gère pas la paie et la conformité fiscale, il se connecte à des solutions de paie telles que Gusto, QuickBooks, Paychex et Xero pour faire le travail. Pour les entreprises de services dans les domaines du nettoyage, de la construction ou du conseil, Connecteam pourrait être la meilleure alternative à Rippling pour organiser votre équipe et vos activités satisfaire les clients .

Les meilleures caractéristiques de Connecteam

Enregistrez vos heures de travail depuis n'importe où grâce à la pointeuse et aux fonctions de géolocalisation de l'application mobile

Communiquez avec votre équipe en temps réel via des chats individuels, de groupe ou d'entreprise

Ajoutez des employés à des groupes intelligents pour contrôler leur accès au contenu et aux fonctionnalités

Félicitez et reconnaissez les employés ou une équipe avec un badge et une note personnelle

Limitations de Connecteam

L'accès à tous les modules peut s'avérer coûteux

Les intégrations natives sont limitées

Connecteam prix

Le Plan Petite entreprise (pour chaque module): 0 $ (10 utilisateurs)

Plan (pour chaque module): 0 $ (10 utilisateurs) **Module d'exploitation : à partir de 29 $/mois (30 utilisateurs) + 0,50 $/mois pour chaque utilisateur supplémentaire

Module de communication: À partir de 29 $/mois (30 utilisateurs) + 0,5 $/mois pour chaque utilisateur supplémentaire

À partir de 29 $/mois (30 utilisateurs) + 0,5 $/mois pour chaque utilisateur supplémentaire Module RH & Compétences: A partir de 29$/mois (30 utilisateurs) + 0,5$/mois pour chaque utilisateur supplémentaire

Connecteam ratings and reviews

G2: 4.4/5 (40+ reviews)

4.4/5 (40+ reviews) Capterra: 4.8/5 (310+ avis)

9. ADP Workforce Now

via ADP Workforce Now ADP Workforce Now est une solution de gestion du capital humain (HCM) destinée aux entreprises à croissance rapide et aux grandes entreprises. Cette alternative à Rippling regroupe toutes les fonctions RH sous un même toit - accueil, paie, gestion des talents, avantages sociaux, gestion des temps et des présences et services PEO.

De plus, elle gère la paie et la conformité dans plus de 140 pays. Ainsi, si votre équipe est répartie dans le monde entier, vous êtes couvert. Et avec l'application mobile d'ADP, vous pouvez gérer les tâches RH et rester connecté avec votre équipe depuis n'importe où. 🌍

ADP Les meilleures fonctionnalités de Workforce Now

Suivi des heures et des présences grâce à la reconnaissance faciale et au balayage des doigts sur un kiosque ADP (dispositif de pointage d'ADP) ou sur l'application ADP Time Kiosk

Détecte les erreurs dans le traitement de la paie afin de maintenir la conformité avec les calculs d'impôts automatisés

Accéder à des centaines de rapports intégrés couvrant le recrutement, le profil des talents, les congés et les avantages sociaux

Connexion d'ADP à la comptabilité, au recrutement, à la productivité et à la gestion des ressources humainesLogiciel de gestion de la relation client (CRM) comme QuickBooks, ZipRecruiter, Slack, Oracle et Salesforce

ADP Les limites de Workforce Now

Il n'y a pas d'essai gratuit

Certains utilisateurs disent que les prix sont élevés

Le support client n'est pas toujours réactif

ADP Workforce Now prix

Contact pour la tarification

ADP Workforce Now ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.1/5 (3,350+ reviews)

4.1/5 (3,350+ reviews) Capterra: 4.4/5 (6,350+ reviews)

10. Workday

via Jour ouvrable Workday est une plateforme de gestion des ressources humaines et des finances destinée aux moyennes et grandes entreprises. Elle vous aide à gérer les travailleurs à temps plein, à l'heure et contractuels dans le monde entier.

Outre les ressources humaines, Workday gère également les aspects financiers tels que l'approvisionnement, l'inventaire, le suivi des dépenses et la comptabilité. Grâce à l'accès à plus de 600 intégrations et à une API, vous pouvez personnaliser Workday pour rationaliser les processus d'entreprise et les flux de données.

Workday meilleures caractéristiques

Améliorer les compétences des employés grâce à des programmes de formation

Utiliser Employee Voice pour recueillir les commentaires des employés et surveiller leur santé et leur bien-être

Recherchez des biens et des services auprès de plusieurs fournisseurs et surveillez leurs performances pour prendre des décisions d'achat ultérieures

Suivre les indicateurs clés de performance de l'entreprise à l'aide de plus de 125 tableaux de bord personnalisables et de plus de 2 000 rapports

Workday limitations

Il n'y a pas de plan ou d'essai gratuit

Les nouveaux utilisateurs risquent d'être confrontés à une courbe d'apprentissage abrupte

Workday Tarification

Contact pour la tarification

G2: 4.0/5 (1,475+ reviews)

4.0/5 (1,475+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,300+ reviews)

Il est temps de mettre à jour votre système de paie

Bien que Rippling ait ses points forts, d'autres plateformes de paie et d'autres outils RH pourraient être mieux adaptés à vos besoins améliorer l'efficacité des processus dans votre entreprise.

Prenez ClickUp, par exemple. Sa plateforme de gestion de projet peut être adaptée pour gérer vos processus RH et vos opérations commerciales. Vous pouvez la personnaliser davantage en la connectant à votre pile technologique existante et en mettant en place des flux de travail automatisés pour faire fonctionner votre entreprise comme une horloge. ⏱️

Prêt à l'essayer ? Créez un compte ClickUp gratuit aujourd'hui !