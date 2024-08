10 meilleures alternatives à Gusto que vous devez vérifier pour vos besoins de paie en 2024

La gestion des salaires est une tâche indispensable à toute entreprise. Si les employés et les sous-traitants ne sont pas payés, l'entreprise est littéralement paralysée. 🙅

S'il est impossible de se soustraire à la gestion de la paie, il est possible d'éviter qu'elle ne prenne le pas sur votre semaine de travail. Pour épargner à votre équipe des ressources humaines d'innombrables heures consacrées au calcul des paiements, à l'intégration des nouveaux employés ou au paramétrage de l'administration des avantages sociaux, vous avez besoin des bons outils.

Si vous envisagez d'abandonner Gusto, poursuivez votre lecture. Ci-dessous, nous plongeons dans les meilleures alternatives à Gusto pour simplifier la gestion des ressources humaines. 👊

Qu'est-ce que Gusto ? À quoi sert Gusto ? Mon travail ? Gusto est une plateforme de paie et de ressources humaines conçue pour les petites entreprises et les startups. Avec Gusto, les entrepreneurs ou les employés à temps plein peuvent configurer leurs propres profils, passer par le processus d'intégration, suivre leur temps, sélectionner l'assurance maladie ou d'autres paramètres d'avantages sociaux, et être payés. Les entreprises peuvent s'appuyer sur Gusto pour payer leurs impôts fédéraux et d'État, effectuer des dépôts directs pour les employés ou économiser d'innombrables heures sur le recrutement grâce au portail de gestion des talents. ⏰

Pour commencer à utiliser Gusto, les entreprises prennent les mesures suivantes :

Saisir toutes les données de l'entreprise, telles que les informations fiscales, les documents d'intégration, les avantages sociaux ou les détails du compte bancaire

Remplir un questionnaire Gusto pour découvrir le forfait qui convient le mieux à votre entreprise

Saisir toutes les données relatives aux employés, telles que les informations relatives à la sécurité sociale, les détails du salaire et les retenues fiscales

Paramétrer l'automatisation des flux de travail pour économiser d'innombrables heures dans les ressources humaines chaque semaine

Vous cherchez un service de ressources humaines et de paie pour remplacer Gusto et atteindre votre.. objectifs d'entreprise ? Lorsque vous évaluez les différentes alternatives à Gusto, assurez-vous que votre solution potentielle est dotée des fonctionnalités suivantes :

Intégrations logicielles : Le meilleur logiciel de paie ne travaillera pas en vase clos. Au contraire, il devrait s'intégrer à d'autres applications de gestion des ressources humaines pour vous faire gagner du temps chaque semaine

Le meilleur logiciel de paie ne travaillera pas en vase clos. Au contraire, il devrait s'intégrer à d'autres applications de gestion des ressources humaines pour vous faire gagner du temps chaque semaine **La solution Gusto doit aller au-delà des services de paie de base. Elle doit aider les employés à soumettre leurs rapports de dépenses, à sélectionner leurs avantages sociaux et à gérer les déductions

**De nombreux concurrents de Gusto aident les professionnels des ressources humaines à économiser d'innombrables heures chaque semaine, en rationalisant les procédures de recrutement, d'embauche, de suivi des candidats et d'intégration

Flux de travail automatisés : :Logiciel RH peut nécessiter d'innombrables heures pour l'installation initiale. Cependant, la bonne solution portera ses fruits plus tard grâce à des flux de travail automatisés qui réduisent le temps consacré aux tâches répétitives

automatisés :Logiciel RH peut nécessiter d'innombrables heures pour l'installation initiale. Cependant, la bonne solution portera ses fruits plus tard grâce à des flux de travail automatisés qui réduisent le temps consacré aux tâches répétitives Achevé avec tous les appareils: Les meilleures plateformes de traitement de la paie sont achevées avec une application mobile, ce qui permet aux employés de soumettre des dépenses ou d'être achevés en déplacement

10 Best Gusto Alternatives in 2024

Vous cherchez une plateforme de traitement de la paie pour remplacer Gusto ? Ci-dessous, nous partageons les meilleures alternatives à Gusto, y compris leurs principales fonctionnalités, leurs limites, leurs prix et les avis des clients existants. 🤩

1. Rippling

via Ondulation Rippling est une plateforme de ressources humaines, de finance et d'informatique pour la gestion des avantages sociaux, des paiements et des dépenses des employés.

Grâce au Finance Cloud, les entreprises peuvent gérer les cartes de crédit de l'entreprise, payer les factures et examiner les rapports de dépenses des employés. Grâce au HR Cloud, les professionnels des ressources humaines peuvent gagner du temps sur l'approbation des demandes de PTO , le recrutement, le suivi du temps des employés et la gestion des avantages sociaux. Enfin, la solution peut être personnalisée pour s'adapter à votre entreprise unique grâce à des automatisations de flux de travail, des permissions et des analyses.

Les meilleures fonctionnalités de Rippling

Intégrer de nouveaux employés en seulement 90 secondes

Payer les employés et les sous-traitants en quelques minutes grâce à une solution qui garantit une précision de 100%

Planifiez et partagez les rapports financiers entre les différents services

Automatisation des tâches répétitives - comme les e-mails d'intégration et les processus d'approbation - sans écrire une seule ligne de code

Limites de l'ondulation

Les augmentations de prix dépendent du nombre d'applications que vous utilisez

Plusieurs fonctionnalités ne sont pas disponibles sur l'application mobile

Prix du rippling

À partir de 8 $/mois par utilisateur

Evaluations et critiques de Rippling

G2: 4.8/5 (2,000+ reviews)

4.8/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.9/5 (2,000+ reviews)

2. QuickBooks Payroll

via QuickBooks Payroll QuickBooks Payroll est une alternative à Gusto qui permet aux propriétaires de petites entreprises de payer leurs employés et de déclarer les impôts fédéraux et d'État. Avec QuickBooks Online, les propriétaires d'entreprises peuvent approuver les Relevés de temps, exécuter la paie automatiquement et effectuer des dépôts directs le jour même.

De plus, QuickBooks offre une assistance client 24/7 et une protection contre les pénalités fiscales pouvant aller jusqu'à 25 000 $ si vous recevez une pénalité de l'IRS.

Meilleures fonctionnalités de QuickBooks Payroll

Déclaration, calcul et paiement automatiques des impôts en votre nom

Suivi, soumission et approbation des relevés de temps n'importe où à partir de l'application QuickBooks Workforce

Dépôt automatique des chèques de paie le jour même de l'établissement de la paie

Gestion des indemnités pour accident du travail, des forfaits 401(k), de l'assurance maladie et d'autres avantages sociaux en un seul endroit

Limites de QuickBooks Payroll

Certains utilisateurs ont trouvé qu'il était difficile de naviguer sur la plateforme

Vous devez disposer d'un abonnement à la comptabilité QuickBooks pour pouvoir ajouter un abonnement à la paie

Prix de QuickBooks Payroll

Paie de base: 45 $/mois plus 6 $/mois par employé

45 $/mois plus 6 $/mois par employé Paie Premium: 80$/mois plus 8$/mois par employé

80$/mois plus 8$/mois par employé Paie Elite: 125$/mois plus 10$/mois par employé

G2: 3.8/5 (60+ reviews)

3.8/5 (60+ reviews) Capterra: 4.5/5 (800+ avis)

3. Paychex

via Paychex Paychex est une solution tout-en-un de gestion des ressources humaines et de la paie conçue pour les entreprises en expansion. Cette alternative à Gusto permet aux propriétaires d'entreprises de mettre en place rapidement un système de paie en ligne, des paramètres de déclaration de revenus et des packages d'avantages sociaux. De plus, Paychex offre un certain nombre de forfaits personnalisables pour s'adapter au budget d'une petite entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Paychex

Invitez les nouveaux employés à s'inscrire automatiquement à la paie mobile via un compte Paychex Flex

Réduisez le nombre d'heures consacrées à l'intégration et à la formation grâce à la plateforme d'apprentissage en ligne facile à utiliser

Utilisez la plateforme de formation en ligne de Paychexcréateur de manuel de l'employé pour communiquer aux employés les politiques de l'entreprise, de l'État et du gouvernement fédéral

Numériser les communications avec les employés pour simplifier la gestion des performances

Limites de Paychex

La solution ne dispose pas d'autant d'intégrations que d'autres plateformes de paie

Il peut être difficile de gérer les paiements des entrepreneurs (par rapport aux salariés)

Prix de Paychex

Paychex Flex Essentiels: 39$/mois plus 5$ par employé

39$/mois plus 5$ par employé Paychex Flex Sélectionner: Contact pour la tarification

Contact pour la tarification Paychex Flex Pro: Contacter pour les tarifs

G2: 4.2/5 (1,400+ reviews)

4.2/5 (1,400+ reviews) Capterra: 4.1/5 (1,400+ reviews)

4. Square Payroll

via Square Payroll Square Payroll est une solution basée sur le cloud qui permet aux professionnels des ressources humaines de gérer la paie, de payer les charges sociales et de gérer les problèmes de conformité, le tout en un seul endroit. Square Payroll facilite le paiement des salariés et des employés à l'heure, y compris la gestion des demandes de congés, des congés payés et des congés de maladie.

De plus, avec l'application Square Team, les professionnels des ressources humaines à distance peuvent gérer leur équipe depuis n'importe où.

Les meilleures fonctionnalités de Square Payroll

Payez les employés à temps plein et les entrepreneurs directement à partir du tableau de bord Square

Payez les employés par dépôt direct, par chèques manuels ou par l'application Cash App

Automatisation des déclarations W-2 et 1099-NEC à la fin de l'année

Gérer plusieurs taux de rémunération, commissions, primes, pourboires et autres modes de paiement

Limites de Square Payroll

Les personnalisations disponibles pour les déductions des employés sont limitées

Certaines fonctionnalités disponibles sur l'application bureau ne le sont pas sur l'application mobile

Prix de Square Payroll

Service de paie pour les entrepreneurs seulement: 6 $/mois par employé

6 $/mois par employé Service complet Paie: 35$/mois plus 6$ par employé

G2: 4.2/5 (25+ reviews)

4.2/5 (25+ reviews) Capterra: 4.7/5 (600+ avis)

5. ADP

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ADP-payroll-Gusto-alternatives-1400x770.png

/$$$img/

via ADP ADP est un système complet de gestion de la paie et de l'emploi gestion des employés conçue pour les entreprises de toutes tailles. Avec cette alternative à Gusto, vous pouvez gérer le suivi du temps et les présences, mettre en place des paramètres d'avantages sociaux et d'assurance, et gagner du temps lors du recrutement et de l'embauche. De plus, ADP s'intègre à vos applications favorites et propose son propre module complémentaire pour des rapports personnalisés sur les nouveaux employés.

Les meilleures fonctionnalités d'ADP

Accédez à un portail en libre-service pour les employés via l'application mobile

Intégrez de manière transparente votre système de paie avec vos logiciels d'entreprise, logiciels de comptabilité, systèmes RH et ERP favoris

Gérez les avantages sociaux des employés tels que les 401(k), les IRA, l'assurance santé collective et l'assurance entreprise en un seul endroit

Avec ADP TotalSource, accédez à une organisation professionnelle d'employeurs (PEO) pour l'assistance en matière de ressources humaines

Limites d'ADP

Certains rapports manquent de fonctions de personnalisation

Les nouveaux utilisateurs peuvent être dépassés par le nombre important d'outils RH dans le logiciel

Prix d'ADP

Les prix varient en fonction des besoins de votre entreprise

G2: 3.8/5 (200+ commentaires)

3.8/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (3 000+ avis)

6. Patriote

via Patriote Patriot est une plateforme de comptabilité et de paie en ligne réputée pour sa facilité d'utilisation. Grâce au portail des employés, les membres de l'équipe peuvent accéder à leurs fiches de paie, à l'historique de leurs salaires, à leurs W-2 et à leurs demandes de congés. La plateforme s'occupe automatiquement des déclarations d'impôts, paie les entrepreneurs et les professionnels salariés, gère les changements de salaire à la volée et s'intègre à Patriot HR pour donner accès à encore plus d'outils.

Les meilleures fonctionnalités de Patriot

Gestion de toutes les fréquences de paiement, y compris les paiements bihebdomadaires, bimensuels ou mensuels

Modifiez les taux horaires des employés à la volée, sans avoir à quitter la page ou à exécuter une nouvelle paie

Paramétrer les budgets de paie pour les différents départements

Ajouter un nombre illimité d'utilisateurs avec différentes permissions à votre plateforme

Limites patriotiques

Impossible de modifier les taux salariaux à la volée

L'installation initiale demande beaucoup de temps

Prix de Patriot

Basic : 17$/mois plus 4$ par employé

: 17$/mois plus 4$ par employé Service complet : 37 $/mois plus 4 $ par employé

G2: 4.8/5 (500+ reviews)

4.8/5 (500+ reviews) Capterra: 4.8/5 (3 000+ avis)

7. SurePayroll

via SurePayroll SurePayroll est une plateforme tout-en-un qui travaille à simplifier la gestion de la paie. Avec cette alternative à Gusto, vous pouvez automatiser la paie, produire des rapports et déclarer les impôts. De plus, vous pouvez gérer les avantages sociaux de vos employés, y compris l'indemnisation des accidents du travail, les forfaits 401(k) et les régimes de soins de santé.

SurePayroll meilleures fonctionnalités

Effectuer des vérifications préalables à l'embauche pour contrôler les antécédents et les drogues

Gérer les déductions 401(k), les fonds FSA et HSA et d'autres avantages en un seul endroit

Traiter la paie en déplacement avec l'application mobile

Utiliser la fonction "set it and forget it" pour exécuter automatiquement la paie pour les employés

Limites de SurePayroll

L'installation initiale peut être déroutante si vous n'avez jamais travaillé avec une plateforme de paie

Il peut être difficile de mettre en place un système de paie pour des employés vivant dans des États différents

Prix de SurePayroll

Contact pour un devis personnalisé

G2: 4.4/5 (plus de 500 commentaires)

4.4/5 (plus de 500 commentaires) Capterra: 4.1/5 (200+ avis)

8. OnPay

via OnPay OnPay simplifie la gestion des salaires et gestion des effectifs pour les organisations à but non lucratif, les startups et les entreprises de taille moyenne. Cette alternative à Gusto vous associe à un expert pour rationaliser l'installation initiale et gère toutes les taxes locales, étatiques et fédérales en votre nom. De plus, OnPay s'intègre à QuickBooks, Xero et aux logiciels de gestion du temps les plus courants.

Les meilleures fonctionnalités de OnPay

Tirez parti des concepteurs de rapports pour créer des rapports de paie personnalisés

Payez les travailleurs W-2 et 1099 par dépôt direct, carte de débit ou chèque

Demander, approuver et recevoir des notifications pour les demandes de congés

Créez un diagramme visuel de votre entreprise, organisé par emplacement des employés, par département ou par équipe

Limites de OnPay

Certains outils d'automatisation ne sont pas aussi effacés que chez d'autres fournisseurs, prestataires de services de paie

La plateforme ne dispose pas d'autant d'intégrations que d'autres solutions logicielles de paie

Prix d'OnPay

40 $/mois plus 6 $ par employé

G2: 4.8/5 (plus de 200 commentaires)

4.8/5 (plus de 200 commentaires) Capterra: 4.8/5 (400+ avis)

9. Homebase

via Homebase Homebase est un service de paie et de plateforme d'accueil des employés conçue pour les équipes rémunérées à l'heure. Avec cette alternative à Gusto, les managers peuvent rationaliser les processus RH en transformant les Relevés de temps en paie, en automatisant les calculs d'impôts et en exécutant des rapports sur les nouvelles embauches. De plus, Homebase paramètre les pauses, calcule les heures supplémentaires, stocke les cartes de pointage et automatise les services de paie pour plusieurs emplacements.

Homebase meilleurs services

Calcul automatique des heures, des pauses, des heures supplémentaires et des congés payés à partir de la pointeuse intégrée de Homebase

Rationalisez le processus d'intégration en demandant aux nouveaux employés de signer électroniquement les formulaires de paie et d'intégration

Utilisez l'application pour établir des paramètres, afficher des postes vacants et fixer des dates d'interdiction

Commencez par une bibliothèque de modèles de descriptions de postes pré-rédigés pour accélérer le processus d'embauche

Limites de Homebase

Les solutions de paie et de ressources humaines ne sont pas conçues pour les salariés

Il peut être difficile d'exécuter des fonctions RH manuelles (par exemple, corriger une erreur d'enregistrement ou de départ)

Prix de Homebase

Basic: 0

0 Essentiels: 20 $/mois par emplacement

20 $/mois par emplacement Plus: 48 $/mois par emplacement

48 $/mois par emplacement Tout-en-un: 80 $/mois par emplacement

G2: 4.3/5 (100+ avis)

4.3/5 (100+ avis) Capterra: 4.6/5 (900+ avis)

10. Zenefits

via Zenefits Zenefits est une plateforme intuitive qui aide les entreprises à gérer plus efficacement l'accueil des employés, les avantages sociaux et la paie. Cette solution conviviale est achevée avec des cycles de paie illimités, des horaires et des taux de rémunération multiples, une assistance en matière de saisie-arrêt et même des rapports sur les pourboires.

De plus, Zenefits simplifie la gestion du personnel en établissant des packages de rémunération, en rationalisant le processus d'intégration et en créant un diagramme organisationnel pour votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Zenefits

Créez des politiques de congés payés et gérez automatiquement les demandes de congés

Synchroniser immédiatement les nouveaux employés avec le système de paie, pour qu'ils soient opérationnels dès le premier jour

Utilisez les outils de gestion du temps et de planification de Zenefits pour synchroniser automatiquement les pauses, les congés et les heures avec la paie

Exécuter automatiquement les déductions appropriées une fois que les employés ont sélectionné leur package d'avantages sociaux

Limites de Zenefits

La plateforme n'offre pas autant de flux de travail automatisés que d'autres outils de gestion de la paie

Le tableau de bord peut être difficile à personnaliser

Prix de Zenefits

Essentiels: 8 $/mois par employé

8 $/mois par employé Croissance: 16 $/mois par employé

16 $/mois par employé Zen: 27 $/mois par employé

G2: 4/5 (400+ commentaires)

4/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (800+ avis)

Autres Outils d'IA

Des plateformes comme Gusto et ses concurrents peuvent aider à rationaliser la paie. Cependant, il existe de nombreux autres outils qui aident votre équipe des ressources humaines à gagner du temps tout au long de la journée de travail, à commencer par ClickUp.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/table-view-in-clickup.png Vue Tableur de ClickUp /$$$img/

Créez facilement des bases de données et affichez vos données RH avec la vue Tableur de ClickUp ClickUp pour les ressources humaines offre une plateforme tout-en-un pour aider les départements RH à recruter, à intégrer les nouveaux membres de l'équipe, et à suivre les employés . En outre, ClickUp est achevé avec une vaste bibliothèque de modèles RH comme le Modèle de rapport sur les salaires pour aider votre équipe à fonctionner plus efficacement.

Avec ClickUp AI avec ClickUp AI, les professionnels des ressources humaines peuvent rédiger automatiquement des résumés, réviser leur travail ou créer des sous-tâches pour de vastes projets. Avec ClickUp Docs grâce à ClickUp Docs, l'ensemble du service des ressources humaines peut collaborer simultanément sur un seul document.

L'utilisation de Vue Tableur ClickUp vous pouvez suivre les nouveaux talents dans le pipeline ou les évaluations des performances des employés. Plus, Automatisations ClickUp permet aux professionnels des RH de déplacer les assignés, de rationaliser les processus d'approbation et de mettre à jour les statuts automatiquement. ✨

ClickUp meilleures fonctionnalités

Réduisez le nombre d'heures consacrées à l'examen de la paie en collectant les données des employés par le biais d'un logiciel de gestion de la paiemodèles de rapports de paie* Rationalisez la formation des employés avec des tâches et sous-tâches, des documents et des commentaires

Collectez des données sur les candidats de votre vivier de talents grâce à des champs personnalisés

Renforcez la communication au sein de l'entreprise grâce aux commentaires sur les tâches, aux étiquettes et aux canaux de discussion confidentiels

Limites de ClickUp

ClickUp ne fait pas de paie mais propose des modèles de paie

Le nombre important de fonctionnalités peut décourager les nouveaux utilisateurs

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible en essai gratuit et dans tous les forfaits payants au prix de 5 $ par environnement de travail

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

Rationalisez votre département des ressources humaines avec ClickUp

Le bon logiciel de paie, comparé à Gusto, réduira le nombre d'heures consacrées aux services de paie, à l'intégration des employés et même à la gestion des talents.

Pour mieux équiper votre équipe RH au-delà de la paie, choisissez ClickUp. ClickUp est la plateforme IA tout-en-un achevée avec une bibliothèque de modèles, des milliers d'intégrations, des champs personnalisés avec IA pour aider votre département RH à fonctionner plus facilement. Pour économiser d'innombrables heures chaque semaine, essayez ClickUp dès aujourd'hui . 🙌