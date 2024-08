10 Meilleures alternatives à Workday pour les équipes RH en 2024 (Critiques et prix)

La gestion des ressources humaines d'une entreprise implique généralement de jongler avec de multiples tâches, depuis le recrutement et l'intégration des nouveaux employés jusqu'à la supervision des avantages sociaux et la garantie de la conformité.

L'exécution manuelle de ces tâches, en particulier pour un effectif important, peut s'avérer chronophage et source d'erreurs. Heureusement, les plateformes logicielles RH telles que Workday sont là pour vous aider.

Ces plateformes logicielles permettent de rationaliser les fonctions RH, d'automatiser les tâches et de fournir des informations précieuses sur les activités de l'entreprise. Elles optimisent également la gestion des employés tout en renforçant l'engagement, en stimulant la productivité, en réduisant les coûts et en améliorant la prise de décision.

Cependant, bien que Mon travail ait son lot d'utilisateurs fidèles, il se peut qu'il ne fonctionne que pour certains.

Dans cet article, nous nous penchons sur les 10 meilleures alternatives à Workday et explorons leurs fonctionnalités clés, leurs prix et leurs avis.

Que rechercher dans les alternatives à Workday ?

Il y a plusieurs facteurs clés à prendre en compte lors de la sélection d'une plateforme logicielle RH qui fonctionne pour vous. En voici quelques-uns :

Interface conviviale: Choisissez une solution intuitive et dotée d'une interface conviviale

Évolutivité: Assurez-vous que le logiciel peut évoluer avec votre entreprise au fur et à mesure que vous augmentez vos effectifs et vos activités

Capacité d'intégration: Recherchez un outil qui s'intègre de manière transparente à d'autres outils et systèmes de l'entreprise, tels que votre système de paie et votre système de gestion des ressources humaineslogiciel de comptabilité. Cela permettra d'assurer un flux de travail fluide

Accessibilité basée sur le cloud: Choisissez un service basé sur le cloud pour des mises à jour plus faciles, une sécurité renforcée et pour l'assistance au travail télétravail

L'analyse et outils de rapports : Accédez à des informations précieuses sur les ressources humaines grâce à des outils de rapports avancés qui permettent de prendre des décisions stratégiques en connaissance de cause

Rentabilité: Assurez-vous que la solution choisie s'aligne sur votre budget tout en offrant les fonctions dont vous avez besoin

Assistance client et mises à jour: Étudiez les avis des clients, les témoignages et le bilan global de l'outil avant de vous inscrire

Conformité et sécurité: Choisissez un outil qui respecte les réglementations en vigueur et les normes du secteur

10 Best Workday Alternatives & Competitors to Use in 2024 (en anglais)

Maintenant que nous savons ce qu'il faut rechercher, passons aux 10 meilleures alternatives de Workday en 2024.

1. Gusto

Gusto

Gusto se distingue en tant que plateforme RH complète basée sur le cloud et s'adressant aux entreprises de toutes tailles. Elle gère les tâches essentielles telles que la paie, les avantages sociaux, la gestion de projet l'administration des ressources humaines et la conformité de manière efficace et efficiente.

Avec des fonctionnalités telles que l'accueil des employés, la gestion des présences, le suivi du temps et l'accessibilité mobile, les utilisateurs profitent de l'expérience utilisateur transparente et intuitive de Gusto.

Gusto meilleures fonctionnalités

Gérer la paie de manière transparente et réduire la charge de travail manuel

Superviser les avantages sociaux des employés, tels que l'assurance maladie et les forfaits de retraite

Créez un processus d'intégration en douceur pour les nouveaux employés

Simplifier les tâches telles que le contrôle des présences, le suivi des heures de projet ou la gestion des heures supplémentaires

Veiller à ce que les pratiques en matière de ressources humaines soient conformes aux normes du secteur et aux réglementations gouvernementales

Les limites de Gusto

Coûts de mise en œuvre et frais de licence élevés pour les petites entreprises

Ne fait pas de fonctionnalité d'essai gratuit

Prix de Gusto

Simple: $$$a par mois

$$$a par mois Plus: 80 $ par mois

80 $ par mois Premium: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 étoiles (1700+ commentaires)

4.5/5 étoiles (1700+ commentaires) Capterra: 4.7/5 étoiles (3800+ commentaires)

2. Paylocity

via

Paylocity

Paylocity est une solution populaire de RH et de paie qui simplifie divers aspects de la gestion des effectifs pour les entreprises tout en mettant l'accent sur l'expérience des employés.

Cette solution prend en charge le traitement de la paie, l'administration des RH, la gestion des avantages sociaux, le suivi du temps et la planification des tâches. Paylocity se positionne comme une solution tout-en-un pour les équipes RH.

Les meilleures fonctionnalités de Paylocity

Automatisation du processus de paie et simplification du versement des salaires aux employés

Obtenir de l'aide pour les tâches liées aux RH et à la gestion des ressources humainesmodèles d'intégration des employés* Simplifier l'administration des avantages sociaux tels que l'assurance maladie et les forfaits de retraite

Suivre avec précision les heures de travail des employés

Limites de Paylocity

Absence de structure tarifaire fixe

Certains utilisateurs signalent une assistance client inadéquate

Prix de Paylocity

Tarification personnalisée

Evaluations et critiques de Paylocity

G2: 4.4/5 étoiles (2300+ commentaires)

4.4/5 étoiles (2300+ commentaires) Capterra: 4.3/5 étoiles (800+ commentaires)

3. Onpay

via

Paiement

OnPay est un logiciel de paie convivial, basé sur le cloud, taillé sur mesure pour les besoins des petites et moyennes entreprises. Onpay offre à ses utilisateurs des solutions rationalisées de traitement de la paie et de conformité fiscale.

Grâce à une interface intuitive, OnPay simplifie plusieurs tâches liées à la paie, notamment en automatisant les calculs, en générant des bulletins de paie et en facilitant la production de déclarations fiscales précises pour garantir la conformité réglementaire.

Les meilleures fonctionnalités d'Onpay

Offre une solution économique

Offre une assistance client exceptionnelle

Les limites d'Onpay

L'ajout de nouveaux employés peut s'avérer délicat

Manque de fonctions de suivi du temps

Prix d'Onpay

Prix direct: Prix mensuel de 40 $ plus 6 $ par employé et par mois

G2: 4.8/5 étoiles (270+ commentaires)

4.8/5 étoiles (270+ commentaires) Capterra: 4.8/5 étoiles (430+ commentaires)

4. UKG PRO

via

UKG PRO

UKG, ou Ultimate Kronos Group, fournit une suite complète de gestion du capital humain (HCM), connue sous le nom de UKG Pro, conçue pour les entreprises.

Cette solution basée sur le cloud gère les données du personnel, s'occupe des tâches de paie, optimise la planification et favorise la gestion des talents de manière experte et efficace.

UKG Pro est centré sur les personnes et améliore la culture organisationnelle en offrant Alimenté par l'IA des recommandations pour créer des expériences de travail enrichissantes.

Les meilleures fonctionnalités de UKG PRO

Exploiter l'IA pour fournir des recommandations et des expériences augmentées

UtiliserModèles RH pour la paie, la gestion des talents et la gestion des effectifs

Faites l'expérience d'une plateforme intuitive et conviviale

Les limites de UKG PRO

L'ajout d'une nouvelle fonctionnalité peut s'avérer fastidieux

La recherche des champs corrects dans les rapports est un défi pour certains utilisateurs

Prix de UKG PRO

Prix personnalisé

G2: 4.2/5 étoiles (1450+ commentaires)

4.2/5 étoiles (1450+ commentaires) Capterra: 4.3/5 étoiles (570+ commentaires)

5. BambooHR

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/BambooHR-Dashboard-image-2.png BambooHR /$$$img/

via

BambooHR

Bamboo$$a promet une solution transparente capable de gérer les besoins de votre personnel, de l'embauche à la retraite.

La plateforme couvre les domaines des données et des rapports RH, de l'embauche, du suivi des candidats et de l'onboarding, de la paie, du suivi du temps, de l'administration des avantages sociaux, ainsi que de l'expérience des employés et de la gestion de la performance.

BambooHR meilleures fonctionnalités

Gérer la paie de manière transparente au sein de la même plateforme

Bénéficier de l'évolutivité car l'outil peut être personnalisé pour répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles

Bénéficier deL'IA au service des ressources humaines fonction

Limites de BambooHR

Couverture limitée pour les entreprises opérant à l'international

Les petites entreprises peuvent trouver les frais de mise en œuvre élevés

Les fonctionnalités de paie sont basiques

Prix de BambooHR

Cloud: 99 $ pour 12 employés

99 $ pour 12 employés Employé supplémentaire: 8,25 $ par employé au-delà de 12 employés

G2: 4.5/5 étoiles (1700+ commentaires)

4.5/5 étoiles (1700+ commentaires) Capterra: 4.6/5 étoiles (2600+ commentaires)

6. Zoho People

via

Zoho People

Zoho People se positionne comme une solution de gestion des ressources humaines basée sur le cloud Logiciel RH conçus pour répondre aux besoins évolutifs des lieux de travail modernes.

La plateforme offre un intervalle de fonctionnalités pour le département RH afin de nourrir les employés et d'améliorer la gestion de la main-d'œuvre. Elle couvre également les fonctions de base des RH avec une base de données efficace des employés, des systèmes intelligents de gestion des ressources humaines Objectifs RH et des analyses perspicaces.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho People

Gagnez en flexibilité et en accessibilité grâce à un logiciel basé sur le cloud

Optimisez le suivi du temps et des présences pour améliorer la productivité des employés

Bénéficier de plusieurs fonctionnalités conviviales pour les employés et d'une interface intuitive

Limites de Zoho People

Lenteur de l'assistance client

Les options de personnalisation sont trop nombreuses et trop compliquées

Prix de Zoho People

Standard: 15

15 Professionnel: 39

39 Premium: 79

79 Élite: 239

G2: 4.4/5 étoiles (300+ commentaires)

4.4/5 étoiles (300+ commentaires) Capterra: 4.3/5 étoiles (240+ commentaires)

7. Ondulation

Ondulation

Rippling est une solution RH achevée et un outil de gestion des effectifs conçu pour rationaliser et simplifier les différents aspects de la gestion des RH et des employés.

Grâce à sa plateforme intégrée, Rippling offre des solutions pour l'accueil des employés, la paie, l'administration des avantages sociaux, le suivi du temps et la gestion informatique, le tout au sein d'une interface unique.

Les meilleures fonctionnalités de Rippling

Automatisation des processus de paie pour garantir l'exactitude et la conformité

Utiliser les fonctionnalités de suivi du temps pour contrôler les heures de travail, les présences et les heures supplémentaires des employés

Rationalisation de la gestion des avantages sociaux grâce à des outils de sélection des forfaits, d'adhésion et de suivi de la conformité

Limites de l'effet d'entraînement

Les utilisateurs peuvent trouver Rippling trop cher

Des installations qui prennent du temps avec des listes de choses à faire et des tâches étendues

Prix de Rippling

Tarification: $$$a par mois et par utilisateur

G2: 4.8/5 étoiles (2100+ commentaires)

4.8/5 étoiles (2100+ commentaires) Capterra: 4.9/5 étoiles (3000+ commentaires)

8. Juste des travaux

JustWorks

Soucieux de fournir une expérience sans faille, Justworks associe une plateforme moderne et simple à une assistance humaine 24/7.

La plateforme offre de multiples capacités, notamment la paie, les avantages sociaux, les outils RH et l'assistance en matière de conformité, le tout soutenu par l'assistance experte de personnes réelles.

Les meilleures fonctionnalités de Justworks

Permet une navigation facile grâce à une interface conviviale

Gérer les déclarations de revenus, l'assurance chômage, l'indemnisation des travailleurs et toutes les déclarations relatives à l'Affordable Care Act (ACA)

Simplifier le processus d'intégration

Contrôler avec précision les heures de travail des employés

Bénéficier d'une assistance client humaine 24 heures sur 24

Limites de Justworks

Le coût par employé et par mois est relativement élevé par rapport à d'autres plateformes similaires

La fonctionnalité de suivi du temps n'est disponible que sous la forme d'un module complémentaire payant

Prix de Justworks

Basic: $59/mois par employé ($49/mois pour votre 50ème employé et plus)

$59/mois par employé ($49/mois pour votre 50ème employé et plus) Plus:99$/mois par employé (89$/mois à partir du 50ème employé)

G2: 4.6/5 étoiles (430+ commentaires)

4.6/5 étoiles (430+ commentaires) Capterra: 4.6/5 étoiles (700+ avis)

9. QuickBooks Payroll

via

QuickBooks

Grâce à une interface conviviale et à plusieurs fonctionnalités avancées, QuickBooks Payroll simplifie la gestion des tâches liées aux ressources humaines, ce qui permet aux entreprises de se concentrer sur leur croissance.

La plateforme étend son assistance au-delà des RH, en proposant des prestations de santé, des indemnités pour accident du travail et des forfaits grâce à des partenariats avec des fournisseurs de confiance.

Les meilleures fonctionnalités de QuickBooks Payroll

Simplifiez la gestion financière grâce à une interface intuitive et conviviale

Utilisez des outils de comptabilité avancés tels que la facturation, les dépenses et la gestion de la paie le suivi des candidatset les rapports financiers

Permettre une accessibilité basée sur le cloud

Limites de QuickBooks Payroll

Intégrations tierces limitées

Certaines fonctionnalités importantes ne sont disponibles que pour les abonnés de haut niveau

Prix de QuickBooks Payroll

Payroll Core + Simple Start: $37.50 pour 3 mois

$37.50 pour 3 mois Paie Core + Essentials: 52,50 $ pour 3 mois

52,50 $ pour 3 mois Paie Premium + Plus: 85 $ pour 3 mois

G2: 3.8/5 étoiles (60+ reviews)

3.8/5 étoiles (60+ reviews) Capterra: 4.5/5 étoiles (840+ avis)

10. Paycor

Paycor

Fournisseur, prestataire de solutions HCM, Paycor offre à ses utilisateurs une suite logicielle complète conçue pour rationaliser et optimiser la gestion du personnel. La gestion de la paie et la gestion des rémunérations sont des fonctionnalités remarquables, ainsi que des options de libre-service pour les employés.

Avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur du HCM, Paycor contribue à l'automatisation des tâches routinières, à l'atténuation des risques de conformité et à l'amélioration de l'efficacité dans les domaines des ressources humaines, de la paie, de l'acquisition et de la gestion des talents, de la gestion de la main-d'œuvre et de l'administration des avantages sociaux.

Meilleures fonctionnalités de Paycor

Affichez toutes les données des employés en un seul endroit sans avoir à changer de plateforme

Générer des analyses pour obtenir des informations à l'échelle de l'entreprise

Bénéficiez d'un nombre illimité de cycles de paie

Bénéficiez d'une fonctionnalité de rapports personnalisés

Profitez d'une accessibilité en tout temps et en tout lieu grâce à l'application mobile de Paycor

Limites de Paycor

Certains utilisateurs estiment que l'assistance client n'est pas assez réactive

Il manque certaines fonctionnalités avancées

Prix de Paycor

Basique: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Essentiel: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Core: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Achevé: Tarification personnalisée

G2: 4.0/5 étoiles (690+ commentaires)

4.0/5 étoiles (690+ commentaires) Capterra: 4.3/5 étoiles (2700+ commentaires)

Autres logiciels RH

Voilà qui conclut notre tour d'horizon des dix meilleures alternatives à Workday. Cependant, alors que vous explorez les moyens de mieux gérer votre personnel et les processus liés aux personnes, il est crucial de se renseigner sur les plateformes qui, bien qu'elles ne soient pas exclusivement conçues pour les RH, amélioreront considérablement vos efforts en matière de gestion du capital humain.

ClickUp en est un excellent exemple. Il offre une gestion de projet et des fonctionnalités génératives alimentées par l'IA qui rationalisent divers processus RH et accélèrent la croissance de votre entreprise.

ClickUp

Connu pour sa suite complète d'outils de gestion des ressources humaines, ClickUp est un outil de gestion des ressources humaines de gestion de projet clickUp apparaît comme un allié puissant pour les responsables des ressources humaines grâce à ses capacités de gestion des performances.

Paramétrez les rapports dont vous avez besoin, en un seul endroit, sur ClickUp

La liste étendue des fonctionnalités de ClickUp et ses fonctions personnalisables en font un outil précieux pour les professionnels des ressources humaines en quête d'efficacité, de collaboration et d'automatisation du travail.

Rationalisation du recrutement et de l'accueil des nouveaux arrivants

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de ClickUp est le système de gestion des candidatures gestion des tâches qui s'adapte de manière transparente au processus de recrutement. Les équipes RH peuvent créer des tâches pour chaque étape du recrutement, depuis l'attribution des responsabilités et la fixation des paramètres jusqu'au suivi de la progression.

Des champs personnalisables permettent aux recruteurs d'ajouter des informations vitales sur les candidats afin que tout le monde ait un aperçu complet en un coup d'œil.

Gérez votre projet de petite entreprise à chaque étape grâce à des modèles, des fonctionnalités de collaboration et plus de 15 affichages de projet avec ClickUp ClickUp Tâches sont également idéales pour créer des checklists intuitives et conviviales lors de l'intégration de nouveaux employés. Les managers d'équipe peuvent assigner ces tâches aux membres de l'équipe concernés et suivre le statut de l'achevé.

Construisez les bases d'un lieu de travail réussi en utilisant les manuels, politiques et procédures des employés de ClickUp

Et ce n'est pas tout. Les responsables de toutes les fonctions seront en mesure d'optimiser la productivité sur le lieu de travail grâce à ClickUp.

Les capacités de rapports de la plateforme fournissent des analyses perspicaces sur l'achèvement des tâches. Les responsables peuvent exploiter ces analyses pour évaluer les performances des employés, identifier les domaines à améliorer et créer un environnement de travail productif et axé sur les objectifs.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Créez des tâches pour chaque étape du processus de recrutement et d'intégration, attribuez des paramètres, fixez des échéances et suivez la progression

Faciliter une communication transparente grâce à un système de commentaires et à des fonctions de partage de documents

Définir des objectifs mesurables, suivre la progression et procéder à des évaluations de performance grâce à ClickUp Objectifs

Gérer les finances grâce à ClickUp finance

Donner la priorité à la sécurité des données et obtenir des contrôles d'accès robustes pour protéger les données personnelles sensibles

Limites de ClickUp

Les modèles de ClickUp ont tendance à être plus orientés vers les projets

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 7$/mois par employé

7$/mois par employé Business: 12$/mois par employé

12$/mois par employé Enterprise: Connexion avec l'équipe de ClickUp l'équipe commerciale pour un forfait personnalisé

G2: 4.7/5 (9200+ commentaires)

4.7/5 (9200+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (3900+ commentaires)

Prêt à transformer la gestion des ressources humaines ?

L'engagement des employés est une priorité clé pour toute entreprise. Il dépend en grande partie de la prestation de services RH et de la manière dont ils gèrent l'expérience des employés. Un autre aspect clé à ne pas oublier est la gestion de la conformité. Les logiciels de gestion des ressources humaines réunissent tous ces aspects.

En outre, vous avez besoin d'un logiciel centralisé pour améliorer l'efficacité, favoriser la collaboration et la gestion des ressources humaines améliorer les performances .

