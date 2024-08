10 meilleures alternatives à Zenefits pour les équipes RH en 2024 (avis et prix)

Les entreprises ne peuvent fonctionner sans un service de ressources humaines (RH) compétent. Les responsables des ressources humaines ne le savent que trop bien ! De la conformité légale aux avantages sociaux en passant par la gestion d'un système de paie, vous nagez dans un océan de tâches à accomplir. 🌊

Heureusement, un logiciel comme Zenefits facilite grandement la maîtrise des tâches liées aux RH, comme la couverture d'assurance maladie et l'administration des avantages sociaux. Bien que Zenefits soit une option populaire, ce n'est certainement pas le seul jeu en ville. Dans ce guide, nous allons déterminer les fonctionnalités dont vous avez besoin dans un concurrent de Zenefits et dresser la liste des 10 meilleures alternatives à Zenefits pour une meilleure gestion des avantages sociaux.

Que devez-vous rechercher dans une alternative à Zenefits ?

Pour trouver une alternative à Zenefits, il ne suffit pas de rechercher les prix les plus bas. Recherchez une solution logicielle qui vous facilite la vie sous forme de fonctionnalités à forte valeur ajoutée telles que :

Des outils RH complets : Une bonne alternative à Zenefits devrait proposer un large intervalle de fonctionnalités pour la gestion de la paie, l'administration des avantages sociaux et la gestion des ressources humainesla gestion des effectifs. Des points bonus s'ils incluent des outils pour l'accueil des employés, le suivi du temps et la gestion des performances

Interface conviviale: Plus il est facile d'utiliser votre système de gestion de la main-d'œuvre, plus il est facile de l'utiliserLogiciel RHplus l'utilisation de votre logiciel RH est aisée, plus le temps de retour sur valeur est rapide. Une plateforme RH conviviale réduit la courbe d'apprentissage et stimule la productivité, alors optez pour une plateforme intuitive

Flux de travail personnalisables : Chaque entreprise a des processus RH uniques. Mon travail consiste à trouver un logiciel RH qui inclut des flux de travail et des modules qui adaptent leur fonction à la façon dont votre équipe préfère travailler

Intégration : Vous n'avez pas le temps de passer d'une plateforme ou d'un rapport à l'autre. Trouvez une alternative à Zenefits qui s'intègre à votre système de gestion de l'apprentissage (LMS), aux portails de libre-service des employés ou à des applications tierces comme Slack pour garantir un flux d'informations transparent dans toute votre entreprise

Évolutivité: Vous allez probablement embaucher de nouvelles personnes ou perdre des employés au fil du temps. Votre logiciel RH doit pouvoir suivre la croissance et l'évolution de votre entreprise. Recherchez des solutions basées sur le cloud qui s'adaptent facilement aux nouvelles embauches, assistent l'offboarding et simplifient les ajouts de fonctionnalités

**La sécurité et la conformité sont toujours indispensables, mais elles ne sont pas négociables pour les RH. Assurez-vous de choisir une alternative Zenefits réputée qui protège les données sensibles des employés

10 Best Alternatives to Zenefits à utiliser en 2024

Bien sûr, Zenefits est très bien et tout, mais d'autres plateformes RH vous permettront également de franchir la ligne d'arrivée. Découvrez ces 10 meilleures alternatives à Zenefits pour les professionnels des RH en 2024.

1. ClickUp Meilleur pour la gestion des tâches RH

Les 15 vues et plus de ClickUp offrent aux équipes RH une solution complète pour toutes les tâches quotidiennes

ClickUp pourrait être le favori dans les favoris application de gestion de projet mais nous sommes aussi un outil précieux pour les professionnels des ressources humaines. Les équipes RH font confiance à ClickUp pour simplifier l'embauche, l'onboarding et la formation dans une solution RH véritablement tout-en-un. 🤝

Construisez des tableaux de bord personnalisés pour chaque équipe, surveillez la performance et l'engagement des employés, et construisez un hub central pour toutes les informations sur les employés et la gestion de la main-d'œuvre. ClickUp met à votre disposition une puissante base de données sans code pour rationaliser le processus de recrutement. Vous pouvez même créer une expérience d'intégration personnalisée au sein de ClickUp, achevée avec des tâches, des documents et des commentaires pouvant faire l'objet d'un suivi.

Vous êtes libre de créer tout ce que vous voulez dans ClickUp, mais nos modèles vont sérieusement accélérer votre journée de travail. Par exemple, le modèle Modèle ClickUp de procédures opératoires normalisées pour les RH est parfait pour la création de processus. Une fois ces processus créés et partagés, insérez le tout dans ClickUp pour une mise en œuvre et un compte rendus immédiats.

Si vous avez besoin d'aide pour rédiger des politiques RH, modifier en cours ou résumer des notes de réunion, essayez ClickUp IA . Cet assistant d'écriture IA pratique trouve les mots pour vous afin que vous puissiez revenir à ce qui compte le plus : les rouages de votre organisation.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Paramétrez des tableaux de bord personnalisés pour chaque équipe, employé, département ou organisation

Faites un remue-méninges sur les nouveaux processus ou politiques RH avec votre groupe sur un site WebTableau blanc ClickUp* Pas le temps d'écrire ? Accélérez les choses avec ClickUp AI

Collaborez, partagez et organisez facilement le contenu avecClickUp Documents Les limites de ClickUp

ClickUp IA n'est disponible que sur les forfaits gratuits, bien que nous fassions un essai gratuit de l'IA

ClickUp a beaucoup de fonctionnalités, il faut donc un certain temps pour se familiariser avec l'interface utilisateur

ClickUp Tarification

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Évaluations et critiques de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,200+ reviews)

4.7/5 (9,200+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)

2. Gusto

Le meilleur pour la gestion de la paie basée sur le cloud

via Gusto Gusto se présente comme une solution tout-en-un Plateforme d'automatisation des ressources humaines . Conçue pour les petites entreprises, Gusto assiste non seulement le processus d'embauche et les tâches liées à la paie, mais aussi l'enregistrement des impôts dans les 50 États américains. Gusto travaille également sur une base modulaire, de sorte que vous ne payez que pour les fonctionnalités dont vous avez besoin.

Gusto meilleures fonctionnalités

Gusto automatise la paie avec des options de dépôt direct et de déclaration d'impôts

Gestion de l'assurance maladie, des comptes de retraite et d'autres avantages sociaux

Embauche, intégration, gestion des employés et gestion de l'ensemble du cycle de vie des employés dans Gusto

Suivi du temps et des demandes de PTO

Gusto limites

Plusieurs utilisateurs disent que l'assistance client de Gusto n'est pas la meilleure

D'autres disent qu'ils veulent plus de permissions et de notifications personnalisées

Gusto prix

Simple: 40$/mois, plus 6$/mois par personne

40$/mois, plus 6$/mois par personne Plus: 80$/mois, plus 12$/mois par personne

80$/mois, plus 12$/mois par personne Premium:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (1,700+ reviews)

4.5/5 (1,700+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,800+ reviews)

3. UKG

Le meilleur pour la gestion du personnel

via UKG UKG est une alternative à Zenefits pour les RH, la paie et les gestion des employés . La plateforme gère les candidats l'embauche, la fidélisation des employés, l'assiduité et bien plus encore. Sa fonctionnalité de prestation de services RH est assez unique, vous donnant la possibilité de fournir des conseils RH en continu à votre équipe via le portail web UKG ou l'application mobile.

Les meilleures fonctionnalités d'UKG

Assistance à la croissance des employés basée sur les données grâce aux rapports et analyses UKG

Intégrez les normes réglementaires obligatoires dans vos flux de travail automatisés d'UKG

UKG fournit les dernières modifications du droit du travail dans votre région, ainsi que les bonnes pratiques en matière de DEI&B

Gérer la planification des employés

Limites de l'UKG

Plusieurs utilisateurs mentionnent le manque de personnalisation d'UKG

D'autres disent que l'assistance client a besoin de travail

UKG prix

Contact pour la tarification

UKG évaluations et critiques

G2: 4.2/5 (1,400+ reviews)

4.2/5 (1,400+ reviews) Capterra: 4.2/5 (500+ commentaires)

4. BambooHR

Meilleur pour le suivi des candidats et l'onboarding

via BambooHR BambooHR intègre les RH, la paie et les avantages sociaux dans la même plateforme. Bien qu'il comprenne les données typiques des RH, la gestion des employés, l'embauche, onboarding et des fonctionnalités de paie, BambooHR se concentre fortement sur l'expérience et la performance des employés. Si vous avez des problèmes d'engagement ou de performance, cela pourrait être un bon outil pour renverser la situation. 👔

BambooHR meilleures fonctionnalités

Affichez une vue d'ensemble de toutes les données relatives aux employés

Enregistrez et automatisez l'ensemble du processus d'embauche et d'onboarding dans BambooHR

BambooHR dispose d'un vaste marché d'intégration pour des outils tels que Slack, Litmos et Kudos

Suivez toutes les heures des employés, les présences et les avantages salariaux avec les nombreux outils de gestion de la rémunération de BambooHR

BambooHR limites

Certains utilisateurs disent que les rapports de BambooHR ne sont pas aussi détaillés qu'ils le souhaiteraient

D'autres disent que la plateforme connaît souvent des bugs et des décalages

BambooHR prix

Contact pour les prix

G2: 4.5/5 (1,600+ reviews)

4.5/5 (1,600+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,600+ reviews)

5. Connecteam

Le meilleur pour les "équipes sans bureau"

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Connecteam-Échéancier-Feature-1-1400x709.png Alternatives à Échéancier : fonctionnalité d'échéancier dans Connecteam /$$$img/

via Équipe de connexion Connecteam est une alternative à Zenefits axée sur les équipes "sans bureau", comme les travailleurs sur le terrain. Si vous recherchez un outil de libre-service pour les employés, Connectteam est une excellente option. Affichez les heures d'arrivée et de départ, établissez les fiches de paie en un seul clic et gérez les tâches sur la même plateforme. Connecteam est même livré avec Modèles RH et des formulaires conditionnels pour recueillir des rapports en temps réel sur le champ.

Les meilleures fonctionnalités de Connecteam

Simplification de la planification grâce à des équipes récurrentes et à la duplication des tâches

Attribuez des notes et des tâches à chaque employé

Connecteam émettra des problèmes d'incohérence si les Relevés de temps de votre équipe ne sont pas conformes

Permettez aux utilisateurs de pointer facilement via l'application mobile conviviale

Limites de Connecteam

Connecteam exige que vous traitiez la paie via Gusto, QuickBooks ou un autre logiciel de paie

Il n'y a pas beaucoup de critiques à son sujet

Connecteam prix

Le Forfait Business : Free

Forfait Business : Free Exploitation de base: 29 $/mois pour les 30 premiers utilisateurs, facturés annuellement

29 $/mois pour les 30 premiers utilisateurs, facturés annuellement Opérations avancées: 49 $/mois pour les 30 premiers utilisateurs, facturés annuellement

49 $/mois pour les 30 premiers utilisateurs, facturés annuellement Exploitation Expert: 99 $/mois pour les 30 premiers utilisateurs, facturation annuelle

Connecteam ratings and reviews (évaluations et critiques de Connecteam)

G2: 4.4/5 (40+ reviews)

4.4/5 (40+ reviews) Capterra: 4.8/5 (320+ avis)

6. ADP Workforce Now

Le meilleur pour le traitement des salaires

via ADP ADP est l'une des alternatives les plus connues à Zenefits. Bien qu'il soit surtout connu pour le traitement des salaires, l'outil Workforce Now d'ADP est une plateforme tout-en-un pour la gestion des talents, les avantages sociaux et, bien sûr, les salaires.

ADP Les meilleures fonctionnalités de Workforce Now

Comprendre l'expérience des employés grâce à des sondages réguliers

Paramétrage d'un portail en libre-service pour les employés afin de résoudre les problèmes RH courants

ADP vous permet de donner aux employés le choix de paramétrer leurs propres avantages sociaux

Assurez l'équité en comparant les salaires de votre équipe aux normes de l'industrie

ADP Les limites de Workforce Now

Certains utilisateurs affirment que le site est lent et qu'il se bloque rapidement

D'autres disent que la plateforme a des fonctions limitées par rapport à d'autres alternatives de Zenefits

ADP Workforce Now prix

Contact pour les prix

ADP Les évaluations et les critiques de Workforce Now

G2: 4.1/5 (3,500+ reviews)

4.1/5 (3,500+ reviews) Capterra: 4.4/5 (6,300+ reviews)

7. Justworks

Le meilleur pour une assistance RH 24/7

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Justworks.png Page des rapports de Justworks /$$$img/

via Travaux d'intérêt général Faites-vous appel à un logiciel de gestion des ressources humaines offrant une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ? Ne cherchez pas plus loin que Justworks. Cette plateforme vous offre une ligne de vie vers le service client et les pros des RH par e-mail, discussion téléphonique ou Slack. Elle fournit également l'automatisation de la paie des outils d'embauche et d'intégration, et des forfaits d'assurance maladie pour les grands groupes.

Justworks meilleures fonctionnalités

À faites-vous le manager d'une équipe internationale ? Justworks assiste l'acquisition de talents à l'échelle mondiale

Justworks intègre la réglementation du travail dans sa plateforme et ses flux de travail

Prenez des décisions fondées sur des données avec Justworks People Analytics

L'automatisation de la paie de Justworks permet de suivre les heures des employés et de les synchroniser avec leurs fiches de paie

Justworks limites

Certains utilisateurs disent que la solution de paie internationale a encore besoin de travail

D'autres souhaiteraient que Justworks intègre des fonctionnalités d'engagement des employés ou des fonctions sociales

Justworks prix

Base: 59 $/mois par employé pour un maximum de 49 employés

59 $/mois par employé pour un maximum de 49 employés Plus:99$/mois par employé pour un maximum de 49 employés

G2: 4.6/5 (430+ reviews)

4.6/5 (430+ reviews) Capterra: 4.6/5 (700+ avis)

8. Rippling

Le meilleur pour la gestion des avantages sociaux

via Ondulation Rippling est une plateforme de gestion de la main-d'œuvre populaire qui comprend non seulement des fonctionnalités pour exécuter la paie et gérer les avantages sociaux, mais qui assiste également la gestion des dépenses et des appareils. De plus, elle est livrée avec un cloud informatique et un cloud financier, de sorte que vous pouvez mobiliser Rippling dans plusieurs départements. 🌻

Rippling meilleures fonctionnalités

Gestion de la paie aux États-Unis ou dans le monde entier

Recruter les meilleurs talents à l'aide de son système de suivi des candidats et gérer leurs performances avec des évaluations basées sur des données

Rippling rationalise la formation des employés avec un LMS intégré

Outils pour recueillir les commentaires des employés et mener des sondages sur leur bien-être

Rippling limites

Certains utilisateurs souhaiteraient que Rippling dispose d'un outil de planification

D'autres aimeraient qu'il propose des rapports personnalisés

Rippling prix

Contact pour les tarifs

G2: 4.8/5 (2,100+ reviews)

4.8/5 (2,100+ reviews) Capterra: 4.9/5 (2,900+ reviews)

9. Paychex

Le meilleur pour les petites entreprises

via Paychex Paychex propose des offres groupées personnalisables, de sorte que vous ne payez que pour les fonctionnalités RH dont vous avez besoin. Que vous soyez indépendant ou que vous ayez une petite entreprise, cette alternative à Zenefits vous donne également accès à des consultants pour optimiser la paie et l'impôt sur les sociétés.

Paychex meilleures fonctionnalités

Besoin d'une assurance ? Paychex vous met en relation avec des polices pour la couverture parapluie, la responsabilité civile générale, l'indemnisation des travailleurs, et plus encore

Paychex vous aidera à quitter une autre société de gestion de la paie

Gérer les prestations d'assurance maladie, y compris FSA et HSA

Paychex assure le suivi des présences des employés et fournit des pointeuses

Paychex limites

Certains utilisateurs affirment que les pointeuses sont défectueuses

D'autres disent qu'il est compliqué de gérer les processus de paie pour les employés salariés

Paychex Tarification

Les services essentiels: 39 $/mois plus 5 $ par employé

39 $/mois plus 5 $ par employé Sélection: Contact pour tarification

Contact pour tarification Pro: Contacter pour les tarifs

G2: 4.2/5 (1,400+ reviews)

4.2/5 (1,400+ reviews) Capterra: 4.1/5 (1,400+ reviews)

10. Zoho People

Meilleure solution CRM pour les employés

via Zoho People Zoho est une suite business tout-en-un qui propose des solutions de gestion de la relation client (CRM), de gestion des tâches, etc. Zoho People gère les tâches RH de base comme la paie et les congés, ainsi que l'engagement des employés, la formation et le suivi des présences.

Zoho People meilleures fonctionnalités

Zoho est un vaste écosystème de logiciels, c'est donc une bonne option si vous utilisez déjà des produits Zoho

Créez un chatbot RH pour répondre rapidement aux questions simples de votre équipe

Vous avez besoin de contrôler vos dépenses ? Essayez la fonctionnalité de gestion des dépenses de Zoho pour maîtriser les dépenses

Créez votre propre LMS à la demande

Zoho People limites

Vous avez besoin d'une solution distincte pour la gestion des tâches

Certains utilisateurs disent qu'il est difficile d'utiliser Zoho People si vous gérez plusieurs organisations

Zoho People prix

Essentiel RH: 1,25$/mois par utilisateur, facturé annuellement

1,25$/mois par utilisateur, facturé annuellement Professionnel: 2$/mois par utilisateur, facturé annuellement

2$/mois par utilisateur, facturé annuellement Premium: 3$/mois par utilisateur, facturé annuellement

3$/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise: 4,50 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

4,50 $/mois par utilisateur, facturation annuelle People Plus: 9 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

G2: 4.4/5 (300+ reviews)

4.4/5 (300+ reviews) Capterra: 4.4/5 (240+ avis)

Bonus: HRMS Software !

Simplifier la gestion des RH avec Zenefits Alternatives

Il existe de nombreuses alternatives à Zenefits. En fin de compte, la meilleure option pour votre entreprise dépend des fonctionnalités, des processus et des tarifs dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise.

Bien que tous les outils de cette liste assistent les fonctions RH, rien n'est aussi polyvalent et personnalisable que ClickUp. Créez votre propre base de données, rationalisez la gestion des documents ou exploitez un outil IA dans l'un de nos nombreux modèles - les possibilités sont infinies. 🤩

Découvrez la magie de ClickUp de première main : Créez votre environnement de travail RH gratuitement.