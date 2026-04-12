Les équipes qui utilisent des feuilles de calcul isolées pour le suivi des factures peuvent passer 3 à 5 heures supplémentaires par semaine à reconstituer l'historique des paiements. C'est un temps précieux qui pourrait être consacré au recouvrement proprement dit.

Pour vous aider à reprendre le contrôle, nous avons sélectionné cinq modèles gratuits de suivi de l'ancienneté des factures. Que vous recherchiez un outil s'intégrant aux tâches quotidiennes de votre équipe ou un simple tableur pour vous lancer, ces options vous aideront à mettre de l'ordre dans vos factures et à être payé dans les délais.

5 modèles gratuits de suivi de l'ancienneté des factures en un coup d'œil

🔎 Le saviez-vous ? Les données de la Réserve fédérale montrent que 51 % des entreprises américaines sont confrontées à des fluctuations de trésorerie simplement parce qu'il est très difficile de recouvrer les sommes qui leur sont dues.

Qu'est-ce qu'un modèle de suivi de l'ancienneté des factures ?

Un outil de suivi de l'ancienneté des factures est un outil spécialisé qui classe vos factures impayées en catégories chronologiques, appelées « tranches d'ancienneté ». Il vous indique précisément depuis combien de temps chacune d'entre elles est en souffrance. Considérez-le comme une carte financière qui met en évidence les paiements qui ne présentent pas de risque et ceux qui nécessitent votre attention immédiate.

Un modèle de suivi de l'ancienneté des factures bien conçu comprend généralement :

Informations client : le nom et les coordonnées dont vous avez besoin pour les relances

Détails de la facture : le numéro de facture, la date d'émission et les conditions de paiement

Catégories d'ancienneté : catégories basées sur le temps qui indiquent depuis combien de temps chaque facture est en retard (par exemple, Courante, 1 à 30 jours, 31 à 60 jours)

Suivi des montants : le montant initial, les paiements reçus et le solde restant dû

🧠Fait intéressant : 56 % des petites entreprises ont des factures impayées, avec une moyenne de 17 500 $ dus par entreprise. Se contenter de relancer ces paiements de manière réactive signifie que vos prévisions de trésorerie sont hasardeuses, et que les factures critiques passent inévitablement au second plan.

Cette approche désorganisée entraîne une prolifération des tâches, vous faisant perdre des heures à rechercher des informations dans différents tableurs et fils de discussion par e-mail. En effet, l'index Work Trend Index de Microsoft a révélé que 62 % des employés ont du mal à gérer le temps passé à rechercher des données.

Un modèle de suivi des échéances apporte de la structure à vos comptes clients, en vous indiquant précisément les paiements en souffrance afin que vous puissiez hiérarchiser efficacement vos recouvrements.

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils de discussion Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut changer la donne. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en mettant en avant les bons documents, discussions et détails de tâches en quelques secondes — pour que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats concrets : Des équipes comme celle de QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp — soit plus de 250 heures par an et par personne — en éliminant les processus obsolètes de gestion des connaissances. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

🔎Le saviez-vous ? Les factures en souffrance ont affecté en moyenne 43 % des ventes B2B à crédit des entreprises américaines. Cela met en évidence un paysage fragmenté où les entreprises sont confrontées à des problèmes de liquidités simplement parce que leurs systèmes de recouvrement ne parviennent pas à suivre le rythme.

Les 5 meilleurs modèles de suivi de l'ancienneté des factures

L'essentiel est de trouver un modèle qui s'adapte à votre flux de travail, qui soit facile à utiliser pour votre équipe et qui puisse être personnalisé au fur et à mesure de votre croissance.

Nous avons sélectionné cinq des meilleurs modèles de suivi de l'ancienneté des factures pour vous aider à faire votre choix. Trois d'entre eux sont intégrés à ClickUp pour créer un flux de travail connecté, tandis que les deux autres sont des feuilles de calcul traditionnelles destinées aux équipes qui préfèrent une option simple et à télécharger.

1. Modèle de factures par ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Soyez payé à temps et gérez efficacement vos finances grâce au modèle de factures ClickUp

Le modèle ClickUp Invoices transforme les factures de simples enregistrements statiques en éléments traçables. Au lieu de vérifier manuellement chaque facture, vous bénéficiez d'un flux de travail connecté avec des étapes claires et une visibilité sur l'ensemble de vos clients. Vous pouvez classer les paiements par statut, les regrouper par client et les faire avancer sans avoir à créer un nouveau système à partir de zéro chaque mois.

Utilisez ce modèle pour :

Organisez vos factures par client, statut ou date d'échéance pour garder une visibilité sur les comptes à forte valeur ajoutée

Décomposez les paiements en étapes claires afin de toujours savoir ce qui est en attente, payé ou en retard

Gérez vos cycles de facturation récurrents sans avoir à recréer vos flux de travail à chaque fois

Saisissez et filtrez les données de facturation à l'aide des champs personnalisés de ClickUp pour un suivi et des rapports plus efficaces

Passez d'un affichage ClickUp à l'autre, comme la vue Tableau ou la vue Calendrier , pour suivre les échéanciers et les flux de paiement

💰Idéal pour : les équipes qui gèrent un volume croissant de factures pour plusieurs clients et selon différents cycles de paiement.

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ClickUp propose plus de 650 Super Agents prédéfinis qui peuvent vous aider à optimiser efficacement votre travail. Vous pouvez également créer les vôtres. Découvrez comment.

2. Modèle de comptabilité fournisseurs par ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez vos dettes, configurez des rappels et effectuez vos paiements en temps voulu grâce au modèle ClickUp « Comptes fournisseurs ».

Les paiements sortants sont souvent traités par lots : ils sont examinés en fin de semaine ou juste avant les échéances. Il est donc facile de passer à côté des réductions pour paiement anticipé, de payer deux fois la même facture ou de perdre le suivi de la trésorerie.

Vous pouvez toutefois utiliser le modèle ClickUp « Comptes fournisseurs » pour organiser vos dettes selon un processus étape par étape. Chaque facture passe par les étapes de vérification, d'approbation et de paiement, avec des points de contrôle clairs.

Vous pouvez suivre où se trouve un paiement en attente, qui doit intervenir et quelles sont les prochaines étapes, sans avoir à recourir à des relances manuelles ou à des dossiers éparpillés.

Utilisez ce modèle pour :

Suivez les factures fournisseurs à travers des étapes définies telles que la réception, la vérification et le paiement afin d'éviter les goulots d'étranglement

Planifiez vos comptes fournisseurs en fonction des dates d'échéance et du statut d'approbation afin d'éviter les frais de retard ou un traitement précipité

Standardisez le processus de vérification et d'approbation des factures afin qu'aucune étape obligatoire ne soit omise

Obtenez une vue d'ensemble des paiements à venir et achevés à l'aide des tableaux de bord ClickUp pour une meilleure planification

Créez des relations entre les tâches à l'aide des dépendances ClickUp pour organiser les tâches financières de manière à ce que les paiements sortants correspondent aux entrées de trésorerie.

💰Idéal pour : les équipes financières et opérationnelles qui ont besoin d'un flux de travail structuré d'approbation et de paiement pour gérer les factures des fournisseurs sans retard ni erreur.

💡Conseil de pro : Au fil du temps, les données relatives aux dettes révèlent des tendances sur lesquelles vous pouvez agir : des fournisseurs qui facturent systématiquement en retard ou des mois où les paiements augmentent fortement. Le problème, c'est que ces informations restent cachées à moins que quelqu'un ne les extraie et ne les analyse régulièrement. Les tableaux de bord ClickUp mettent en forme ces données de manière à ce que vous puissiez les consulter sans avoir à fouiller. Vous pouvez suivre les montants versés à chaque fournisseur au fil du temps et garder une vue d'ensemble des paiements en attente par rapport à ceux déjà réglés. Vous disposez ainsi d'un historique clair auquel vous pouvez vous référer lors des négociations ou de la planification budgétaire, sans avoir à refaire l'analyse à chaque fois. Utilisez les cartes IA pour ajouter des rapports et des analyses basés sur l'IA à vos tableaux de bord ClickUp Les cartes IA vous aident à obtenir des réponses plus rapidement. Vous pouvez générer un résumé des performances des fournisseurs avant une réunion d'évaluation, ou poser des questions directes telles que « Quels fournisseurs ont augmenté leur facturation au cours du dernier trimestre ? » Les résultats sont liés à vos données de paiement réelles, vous travaillez donc avec des faits, et non avec des estimations. Cet outil s'avère utile lors de la planification budgétaire, des négociations avec les fournisseurs et de la programmation des paiements. Vous abordez ces décisions en ayant une vision claire de la situation, plutôt que d'essayer de la reconstituer sous la pression.

📚 À lire également : Modèles gratuits de prévisions de trésorerie pour planifier vos finances

3. Modèle d'historique des paiements par ClickUp

Créez une source unique de données fiables pour chaque transaction de paiement grâce au modèle d'historique des paiements ClickUp

Sans registres de paiement clairs, vous risquez de devoir reconstituer les échéanciers à partir de factures, d'entrées bancaires et d'anciens messages. Le modèle d'historique des paiements ClickUp vous aide à tenir un registre clair.

Il regroupe en un seul endroit tous les paiements, associés à leur facture, leur date et leur contexte. Vous pouvez rapidement consulter l'historique des paiements d'un client, vérifier s'il y a eu des paiements partiels et consulter les transactions exactes lorsque cela est nécessaire.

Utilisez ce modèle pour :

Suivez les paiements partiels, en retard et achevés grâce à des enregistrements précis pour chaque transaction

Tenez un registre centralisé des paiements liés aux factures pour une vérification rapide

Identifiez les tendances saisonnières grâce à la vue Échéancier de ClickUp

Filtrez et analysez les transactions passées ou le comportement de paiement spécifique à chaque client à l'aide de ClickUp Brain

Saisissez les détails des paiements, tels que le mode de paiement, les numéros de référence et les notes, à l'aide des champs personnalisés de ClickUp

💰Idéal pour : les freelances et les équipes qui ont besoin d'un historique de paiement fiable pour gérer en toute confiance les discussions avec les clients, les litiges et la planification des paiements.

Arnold Rogers, responsable du service client chez Launch Control, gère les finances avec ClickUp :

« Nous avons intégré Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, etc. Cela nous permet de suivre les finances, la fidélisation, les rapports et les informations clients dans un seul espace, car nous pouvons extraire les données de tous les outils que nous utilisons et les compiler dans ClickUp pour plus de facilité, sans impliquer tous les services ni leur faire perdre du temps. »

« Nous avons intégré Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, etc. Cela nous permet de suivre les finances, la fidélisation, les rapports et les informations clients dans un seul espace, car nous pouvons extraire les données de tous les outils que nous utilisons et les compiler dans ClickUp pour plus de facilité, sans impliquer tous les services ni leur faire perdre du temps. »

4. Modèle de suivi des factures pour Excel par Vertex42

via Vertex42

Toutes les équipes n'ont pas besoin d'un système complet pour gérer leurs factures. Parfois, la priorité est simple : regrouper toutes les factures au même endroit, identifier celles qui sont en retard et éviter de compliquer inutilement le processus.

Dans ce cas, le modèle de suivi des factures Vertex42 pour Excel peut être la solution idéale. Il vous offre un moyen structuré d'enregistrer vos factures, de suivre les dates d'échéance et de visualiser l'ancienneté des factures en un coup d'œil, sans avoir à configurer de flux de travail ni à apprendre à utiliser un nouveau logiciel. Grâce à ses formules et filtres intégrés, vous pouvez trier les données par client, mettre en évidence les paiements en souffrance et générer des résumés rapides lorsque cela est nécessaire.

Utilisez ce modèle pour :

Suivez toutes vos factures dans un seul classeur pour éviter que vos données ne soient dispersées dans différents fichiers

Suivez les paiements en retard grâce à des tranches d'ancienneté intégrées et à des calculs automatiques

Filtrez les factures par client ou par statut pour examiner rapidement des comptes spécifiques

Générez des relevés de facturation simples en isolant les données spécifiques à chaque client

Conservez un registre clair et prêt à imprimer pour vos rapports ou une utilisation hors ligne

⚠️Il est toutefois important de noter certaines limites. Il n'y a pas de fonctionnalités de collaboration en temps réel, toutes les données doivent être saisies manuellement et vous ne pouvez pas utiliser l'automatisation des flux de travail pour les relances. C'est une option fiable si vous préférez un flux de travail familier sous forme de feuille de calcul et que vous n'avez pas besoin de fonctionnalités de connexion et d'automatisation.

💰Idéal pour : les freelances ou les petites équipes qui préfèrent un système simple, basé sur un tableur, sans complexité supplémentaire.

💡Utilisez ClickUp Brain MAX pour accélérer votre flux de travail de recouvrement. Demandez-lui de rédiger un e-mail de relance pour un montant de facture et une tranche d'ancienneté spécifiques (30, 60, 90 jours et plus). Vous pouvez même utiliser la fonction « Talk to Text » pour dicter le contexte (« rédigez un deuxième rappel de paiement pour Acme Corp, 4 200 $, 60 jours de retard ») et obtenir un e-mail prêt à envoyer en quelques secondes. Rédigez rapidement des e-mails de relance personnalisés avec ClickUp Brain MAX

5. Modèle de rapport d'ancienneté des factures par CFI

via CFI

Si vous êtes un professionnel de la finance et que vous devez présenter vos données de comptes clients aux parties prenantes, le modèle de rapport d'ancienneté de la CFI est fait pour vous.

Il classe les créances dans des tranches d'ancienneté standard et s'aligne sur les formats comptables courants, ce qui vous permet de présenter les données de manière claire et exploitable. Il fournit également de l'assistance pour des calculs tels que les créances douteuses, vous aidant ainsi à passer d'un simple suivi à une évaluation financière.

Utilisez ce modèle pour :

Classez vos créances par tranches d'ancienneté afin de mettre clairement en évidence les risques liés aux impayés

Préparez des rapports structurés prêts à être examinés par les parties prenantes ou les auditeurs

Estimez les comptes douteux en fonction de la durée de non-paiement des factures

Comparez les soldes des clients sur différentes périodes pour identifier les comptes à haut risque

Utilisez un format clair et standardisé pour garantir la cohérence de vos rapports financiers

⚠️Les inconvénients sont similaires à ceux des autres solutions basées sur des feuilles de calcul. Il s'agit d'un modèle statique qui nécessite des mises à jour manuelles, ne dispose d'aucune gestion des flux de travail et ne prend pas en charge la collaboration en temps réel au sein de l'équipe. C'est un excellent choix lorsque la présentation et le respect des normes comptables sont vos priorités absolues.

💰Idéal pour : les équipes financières et les analystes qui ont besoin de rapports d'ancienneté structurés pour la prise de décision, les audits ou les présentations aux parties prenantes.

Comment utiliser les modèles de suivi de l'ancienneté des factures

Télécharger un modèle, c'est facile. C'est en l'utilisant régulièrement pour suivre, examiner et traiter les factures en souffrance que vous en tirerez toute la valeur. Quelques petites décisions d'installation suffisent pour en faire un outil sur lequel votre équipe s'appuie chaque semaine.

Définissez des intervalles d'ancienneté : définissez des intervalles de temps clairs tels que « En cours », « 1 à 30 jours », « 31 à 60 jours » et « Au-delà » en fonction de vos conditions de paiement

Ajoutez toutes les données relatives aux factures : saisissez les coordonnées du client, les dates de facturation, les dates d'échéance et les montants pour assurer la fiabilité du suivi

Configurez le calcul des retards de paiement : effectuez l'automatisation du calcul des retards pour éviter les erreurs manuelles et les incohérences

Créez des vues par rôle : filtrez les factures par client, montant ou statut afin que chaque membre de l'équipe voie ce qui compte

Automatisez les rappels : déclenchez des relances lorsque les factures dépassent les seuils de vieillissement, plutôt que de compter sur votre mémoire

Effectuez des bilans hebdomadaires : consultez régulièrement les rapports d'ancienneté des factures pour détecter les retards avant qu'ils ne s'aggravent

Accélérez vos relances grâce à l'IA : générez des e-mails de rappel et des résumés pour assurer une communication cohérente

📌 Avantage ClickUp : effectuez l'automatisation du flux de travail de relance La plupart des équipes se contentent d'envoyer des rappels. Quelqu'un doit encore vérifier la facture, décider de ce qu'il faut faire ensuite et mettre à jour le suivi. C'est là que les automatisations ClickUp prennent tout leur sens. Vous pouvez définir des règles telles que : lorsqu'une facture passe dans la tranche 31-60 jours, l'attribuer au propriétaire du compte, augmenter sa priorité et publier un commentaire de suivi. Si le délai dépasse 60 jours, transmettez le dossier à un supérieur ou déclenchez l'envoi automatique d'un e-mail de mise à jour. Ces rappels permettent de faire avancer le travail sans étapes manuelles. Grâce aux modèles d'automatisation prédéfinis ou à l'IA Automation Builder, vous pouvez configurer ce système en quelques minutes. Une fois opérationnel, les factures ne restent plus en attente entre les révisions. Elles passent par les étapes de suivi, de propriété et d'escalade en fonction des conditions réelles, sans que quiconque ait à suivre chaque étape.

📚 À lire également : Maîtrisez le suivi des factures avec ClickUp

Suivez vos factures et soyez payé plus rapidement avec ClickUp

Le véritable problème du suivi des factures ne réside pas seulement dans le suivi lui-même, mais dans la fragmentation du travail entre plusieurs outils disparates. Cette fragmentation signifie que vous travaillez toujours sans disposer d'une vue d'ensemble complète.

Ces changements constants de contexte ralentissent votre processus de recouvrement, entraînent une duplication du travail et rendent impossible la maintenance d'une source unique de vérité. Votre équipe finit par passer plus de temps à rechercher des informations qu'à réellement encaisser les paiements.

ClickUp met fin à cette dispersion grâce à son environnement de travail convergent basé sur l'IA. Il s'agit d'une plateforme unique où projets, documents, discussions et analyses cohabitent avec une IA contextuelle qui comprend votre travail.

Au lieu d'une simple liste statique de paiements en souffrance, vous bénéficiez d'un flux de travail connecté et automatisé. Consultez les factures en souffrance, affichez les tâches associées, passez en revue l'historique des communications avec les clients et accédez aux contrats originaux, le tout sans quitter ClickUp. C'est ainsi que vous passez d'un suivi réactif des paiements à une gestion proactive de votre trésorerie.

Commencez dès aujourd'hui à gérer votre trésorerie en toute transparence en vous inscrivant gratuitement sur ClickUp.

Foire aux questions

Quelle est la différence entre l'ancienneté des comptes à recevoir et celle des comptes à payer ?

Le suivi de l'ancienneté des créances permet de suivre les sommes que vos clients doivent à votre entreprise, ce qui vous aide à gérer vos entrées de trésorerie. Le suivi de l'ancienneté des dettes permet de suivre les sommes que votre entreprise doit à ses fournisseurs, ce qui vous aide à gérer vos sorties de trésorerie et à éviter les pénalités de retard.

À quelle fréquence les équipes devraient-elles examiner un rapport sur l'ancienneté des factures ?

La plupart des équipes financières examinent leur rapport d'ancienneté des factures chaque semaine afin de garder le contrôle sur les factures en souffrance avant qu'elles ne deviennent un problème majeur. Cependant, les entreprises traitant un volume élevé de transactions peuvent trouver plus efficace de procéder à des examens quotidiens.

Puis-je suivre l'ancienneté des factures sans utiliser de feuilles de calcul Excel ?

Oui, vous pouvez obtenir des modèles de suivi de l'ancienneté des factures dotés de fonctionnalités puissantes que les tableurs ne proposent pas, sur des plateformes de gestion du travail telles que ClickUp. Celles-ci incluent des automatisations intégrées pour les rappels, une collaboration en temps réel pour votre équipe et des analyses basées sur l'IA pour accélérer votre flux de travail.