Comment créer un outil de suivi des paiements clients pour rester organisé

Si vous travaillez avec des clients, vous connaissez bien ce casse-tête : le travail est terminé, mais l'argent n'arrive pas toujours à temps.

Bien sûr, cela vous agace. Mais cela perturbe aussi discrètement votre trésorerie, votre planification commerciale et la confiance.

Selon QuickBooks, 73 % des petites et moyennes entreprises (PME) ont déclaré avoir subi les conséquences négatives des retards de paiement.

Le pire, c'est que cela peut passer inaperçu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est pourquoi vous avez besoin d'un système de contrôle pour détecter les problèmes à un stade précoce. C'est pourquoi vous avez besoin d'un outil de suivi des paiements clients.

Dans ce guide, nous vous expliquons pourquoi il est important de suivre les paiements, ce qu'est réellement un outil de suivi des paiements clients et comment les équipes modernes vont au-delà des tableurs pour rester organisées et être payées à temps.

Pourquoi est-il important de suivre les paiements des clients ?

Les retards de paiement sont rarement dus à une mauvaise intention. Ils sont généralement le résultat de systèmes défaillants. Les factures sont noyées dans les boîtes de réception, les conditions de paiement ne sont pas claires ou les suivis sont négligés lorsque les équipes sont occupées à livrer leur travail.

Pour les freelances et les petites équipes, cela crée une pression mentale constante : ai-je envoyé cette facture ? A-t-elle été payée ? Dois-je faire un suivi ou attendre ?

Les factures manquées sont encore pires. Elles ne font pas que retarder les revenus, elles les effacent. Sans un moyen fiable de suivre ce qui a été facturé, ce qui est dû et ce qui est en retard, les pertes de revenus deviennent étonnamment courantes, en particulier lorsque vous jonglez entre plusieurs clients ou plusieurs contrats.

Comment les retards de paiement affectent les flux de trésorerie et les relations avec les clients

C'est une chose d'avoir des problèmes de trésorerie dus à un manque de clients. C'en est une autre d'en avoir en raison d'un décalage entre l'achevement du travail et le recouvrement des paiements. Même un retard de 15 à 30 jours peut contraindre les entreprises à puiser dans leurs réserves, à retarder les embauches ou à reporter les paiements aux fournisseurs.

Il y a également un coût de relation.

Des relances irrégulières donnent une image peu professionnelle.

Des rappels trop agressifs nuisent à la confiance

Lorsque le suivi des paiements se fait dans la tête de quelqu'un ou à l'aide d'outils dispersés, la communication avec les clients devient réactive au lieu d'être calme et cohérente.

Un outil de suivi structuré vous permet d'assurer un suivi clair, contextuel et fiable.

Pourquoi les tableurs ne suffisent pas à eux seuls pour développer une entreprise

Si vous pensez que les tableurs suffisent pour gérer vos paiements, nous avons une nouvelle à vous annoncer.

94 % des feuilles de calcul utilisées dans les entreprises contiennent des erreurs critiques.

Ce n'est pas surprenant quand on sait qu'ils reposent sur des mises à jour manuelles et n'offrent aucune fonctionnalité intégrée de responsabilisation.

À mesure que le nombre de clients augmente, les feuilles de calcul deviennent de plus en plus fragiles. Une mise à jour manquée, un filtre obsolète, et votre situation financière est compromise.

Les entreprises en pleine croissance ont besoin d'un suivi des paiements qui soit en connexion avec les flux de travail réels : projets, propriétaires, délais et communication. C'est ce qui fait la différence entre le simple suivi des paiements et leur gestion effective.

Qu'est-ce qu'un outil de suivi des paiements clients ?

Un outil de suivi des paiements clients est un système qui permet de surveiller les factures envoyées, les paiements reçus, les soldes impayés et les dates d'échéance de plusieurs clients en un seul endroit. Il offre aux équipes une visibilité en temps réel sur ce qui a été facturé, ce qui est en retard et ce qui nécessite un suivi.

Au niveau élémentaire, cela peut se faire à l'aide de tableurs ou de modèles.

📌 Pour les freelances, par exemple, cela fonctionne lorsqu'ils gèrent deux ou trois clients. Cependant, lorsque des acomptes, des jalons et des paiements partiels entrent en jeu, des failles commencent à apparaître.

📌 Les agences sont confrontées à un problème différent : elles ont de multiples parties prenantes, des processus d'approbation à plusieurs niveaux et des revenus liés à la livraison des projets. Elles ont besoin d'un suivi des paiements lié aux projets, aux comptes et aux propriétaires, et pas seulement aux factures. C'est pourquoi les agences ont été les premières à adopter les outils de suivi automatisés.

⭐ Modèle présenté

Le modèle d'historique des paiements de ClickUp centralise toutes vos données de paiement afin que vous puissiez enregistrer, surveiller et organiser les paiements des clients et des fournisseurs en un seul endroit. Il affiche l'historique des paiements au fil du temps, aide à identifier les problèmes à un stade précoce et élimine le besoin de saisies manuelles ou de feuilles de calcul dispersées. Obtenir un modèle gratuit Le modèle d'historique des paiements de ClickUp vous permet de suivre les paiements versés aux freelances, aux clients et aux employés salariés en un seul endroit. Voici pourquoi vous allez l'apprécier : Enregistrez tous les paiements grâce à des champs personnalisés tels que le montant, le mode de paiement, le numéro de reçu et la date.

Visualisez facilement l'historique grâce à plusieurs vues (tableaux, formulaires, tableaux clients).

Organisez-vous pour faciliter la consultation et les prévisions grâce à des statuts qui permettent le suivi des paiements en cours et des paiements achevés.

Simplifiez vos flux de travail grâce aux options de filtrage, de tri et d’automatisation du tri.

Suivi des paiements des clients ou logiciel de comptabilité ?

Vous vous dites peut-être que c'est exactement ce que fait un logiciel de comptabilité, n'est-ce pas ? Alors pourquoi ai-je spécifiquement besoin d'un outil de suivi des paiements clients ?

En bref, les deux outils sont différents. Voici pourquoi :

Fonctionnalité Suivi des paiements des clients Logiciel de comptabilité Objectif Suivez le statut des factures et effectuez des relances Gérez votre comptabilité, vos impôts et votre conformité Concentrez-vous Visibilité opérationnelle et calendrier des flux de trésorerie Exactitude des rapports financiers et de la comptabilité Utilisateur Freelances, équipes opérationnelles, gestionnaires de comptes Équipes financières et comptables Automatisation Rappels de paiement, mises à jour de statut, propriété Rapprochement, grands livres, règles fiscales À utiliser de préférence lorsque Vous devez savoir qui vous doit quoi et quand. Vous avez besoin d'états financiers vérifiés

Les logiciels de comptabilité sont conçus pour la tenue des comptes, la conformité et les rapports financiers. Un outil de suivi des paiements des clients, en revanche, est axé sur la visibilité et le suivi au quotidien.

L'un vous aide à clôturer vos comptes. L'autre vous aide à être payé à temps.

Vous comprendrez plus facilement lorsque nous vous guiderons dans la création d'un outil de suivi des paiements clients pour votre entreprise.

Comment créer un outil de suivi des paiements clients (qui fonctionne réellement à grande échelle)

Un outil de suivi des paiements clients n'est pas seulement un registre de factures. C'est un système qui répond à tout moment aux questions suivantes :

Qui vous doit de l'argent ?

Quel est le montant des impayés ?

À la date d'échéance

Qui est responsable du recouvrement ?

Si votre outil de suivi ne répond pas clairement aux quatre questions, il finira par échouer, quel que soit l'outil que vous utilisez pour le créer.

Voici comment créer un outil efficace dès aujourd'hui et qui ne s'effondrera pas à mesure que votre volume d'activité augmentera. Et oui, cela fonctionne aussi bien pour les freelances et les petites entreprises que pour les équipes en pleine croissance.

Étape 1 : Déterminez ce que vous souhaitez suivre avant d'investir dans un outil

Se lancer directement dans l'utilisation d'un logiciel sans avoir décidé ce que vous souhaitez suivre en matière de suivi ? La recette du désastre.

Commencez plutôt par répondre à trois questions :

Facturez-vous par projet, par jalon, par avance ou par période ? Acceptez-vous les paiements partiels ? Qui est responsable du suivi : le service financier, les gestionnaires de comptes ou les fondateurs ?

Idéalement, vous devriez suivre une facture par ligne ou par élément, et non par client. Un même client peut avoir plusieurs factures, des paiements partiels ou des dates d'échéance différentes. Le suivi par client masque les risques de paiement.

Pour chaque facture, vous devez au minimum saisir les informations suivantes :

Nom du client

Numéro de facture ou identifiant

Date d'émission de la facture

Date d'échéance du paiement (date du Calendrier réelle, et non « 30 jours nets »)

Montant total de la facture

Montant reçu à ce jour

Solde impayé

Statut du paiement (par exemple, envoyé, payé, en retard)

Propriétaire (la personne responsable du suivi)

Les autres informations sont facultatives (mais recommandées) :

Mode de paiement (virement bancaire, carte de crédit, etc.)

Conditions de paiement pour le paiement

Notes (litiges, accords spéciaux)

Commencez par noter cette liste. Assurez-vous que l'outil que vous utilisez prend en charge ces champs.

Étape 2 : Créez un outil de suivi manuel basique pour comprendre le fonctionnement

Si vous partez de zéro, utiliser Excel ou Google Sheets pour comprendre comment fonctionne le suivi peut être une bonne idée. Notre conseil ? Structurez-le comme suit pour simplifier les choses :

Chaque ligne = une facture

Chaque colonne = un champ de données

Utilisez des formules pour calculer : le solde impayé (montant de la facture – montant payé), les jours de retard (aujourd'hui – date d'échéance), les délais de paiement (0-30, 31-60, 60+) et d'autres indicateurs clés de performance importants pour votre entreprise.

Solde impayé (montant de la facture – montant payé)

Jours de retard (aujourd'hui – date d'échéance)

Catégories d'ancienneté des paiements (0-30, 31-60, 60+)

Autres indicateurs clés de performance importants pour votre entreprise

Solde impayé (montant de la facture – montant payé)

Jours de retard (aujourd'hui – date d'échéance)

Catégories d'ancienneté des paiements (0-30, 31-60, 60+)

Autres indicateurs clés de performance importants pour votre entreprise

Pourquoi vous demandons-nous d'essayer un tableur alors que nous avons déjà dit qu'il n'était pas évolutif ?

La réponse : cette étape vous permettra de prendre conscience des limites de cette méthode. Vous devez la mettre à jour manuellement. Dès que les mises à jour prennent du retard, votre outil de suivi ne reflète plus la réalité.

Il n'existe pas non plus de système de rappel intégré ni de dispositif permettant de faire respecter les droits de propriété.

À grande échelle, ces problèmes peuvent rapidement s'accumuler et perturber le système.

Étape 3 : Ajoutez la propriété et l'obligation de rendre des comptes (là où la plupart des outils échouent)

À l'heure actuelle, la plupart des gens suivent les données, mais pas les responsabilités. Chaque facture impayée doit avoir un propriétaire clairement identifié. Pas un service. Pas le « service financier ». Une personne.

Sans propriété, vous serez confronté à la redoutable triple menace suivante :

Suivi irrégulier

Tout le monde suppose que quelqu'un d'autre s'en occupe

Les factures en souffrance s'accumulent silencieusement

C'est là que les systèmes basés sur les tâches deviennent plus fiables que les tableurs.

Étape 4 : Transformez le suivi en un système structuré [ClickUp, par exemple]

Lorsque nous parlons de passer à un système structuré, nous faisons référence à un système qui combine suivi, propriété, automatisation et visibilité en un seul endroit.

De nombreuses équipes à travers le monde font confiance à ClickUp, la plateforme de gestion du travail par excellence qui rassemble toutes ces fonctionnalités.

🦄 Qu'est-ce que ClickUp ? ClickUp est le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde. Il permet d'organiser votre travail en tâches, regroupées dans des listes, et adaptées à vos systèmes et processus à l'aide de champs personnalisés. Il intègre également une IA contextuelle, qui vous permet de travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Voyez les choses ainsi :

Utilisez ClickUp pour suivre vos paiements comme vous le feriez dans un tableur. Chaque facture devient une tâche dans une liste ClickUp.

Une liste = un tableau ou une base de données

Une tâche = un élément dans ce tableau

Champs personnalisés = colonnes contenant des données structurées

Il vous offre tous les avantages d'un tableur, auxquels s'ajoutent l'IA et l'automatisation, afin que vous n'ayez plus à composer avec ses limites.

Étape 5 : Créez une liste dédiée aux « paiements clients ».

Une fois que vous êtes passé à un outil de gestion de projet structuré tel que ClickUp, créez une nouvelle liste spécialement dédiée aux paiements. Ne la mélangez pas avec les projets ou les tâches à faire.

Dans ClickUp, chaque tâche de cette liste représente une facture.

Ajoutez maintenant des champs personnalisés qui reflètent les colonnes du tableur que vous avez définies précédemment :

Nom du client (champ de texte)

Numéro de facture (champ de texte ou de nombre)

Date de facturation (champ date)

Date d'échéance (champ de date)

Montant de la facture (champ de devise)

Montant payé (champ devise)

Solde impayé (champ de formule)

Statut du paiement (champ du menu déroulant)

Responsable du paiement (personne assignée à la tâche)

Utilisez les champs personnalisés dans ClickUp pour saisir et enregistrer les informations de paiement importantes.

Félicitations ! Vous venez de transformer votre outil de suivi des paiements en une base de données structurée et consultable.

Étape 6 : Définissez clairement les statuts de paiement

Une erreur courante consiste à considérer la facturation comme la ligne d'arrivée. Ce n'est pas le cas. En réalité, il ne s'agit que de la première étape du cycle de paiement.

Voici à quoi cela ressemble dans son ensemble :

Brouillon (facture créée, non envoyée)

Envoyé (facture remise au client)

Échéance (paiement attendu mais pas en retard)

En retard (date d'échéance dépassée, impayé)

Payé (intégralement reçu)

Veillez à suivre ces éléments séparément, car nous savons tous que les revenus prévus ne correspondent presque jamais aux revenus réels.

Chaque tâche liée à une facture doit passer par ces étapes au fur et à mesure que les évènements se produisent. Cette clarté permet d'établir des rapports plus précis et d'effectuer des suivis ciblés.

💡 Conseil de pro : vous pouvez définir chaque étape du cycle de paiement sous forme de statut de tâche personnalisé avec un code couleur dans ClickUp. Cela vous aidera à suivre vos factures en un coup d'œil. Vous pouvez modifier les statuts en un seul clic à mesure que les factures sont payées. Vous pourrez également configurer des automatisations qui déplacent automatiquement chaque facture vers le statut approprié en fonction de déclencheurs spécifiques.

Étape 7 : Effectuez l’automatisation du suivi afin de ne plus dépendre de votre mémoire

Bon, votre outil de suivi est presque prêt. Mais c'est toujours vous qui suivez manuellement les factures et mettez à jour leur statut. Et qui envoyez même des rappels aux clients pour qu'ils paient.

Ce n'est pas très pratique, n'est-ce pas ?

Votre outil de suivi devrait être capable d'effectuer au moins certaines des tâches à faire pour vous, de manière autonome. Et avec ClickUp, c'est tout à fait possible.

Vous pouvez configurer des automatisations « quand ceci arrive, faites cela » dans ClickUp pour gérer ce travail routinier. Ces automatisations permettent de déclencher des actions en fonction des changements. Par exemple :

Lorsque le statut passe à « Échu », informez le propriétaire de la tâche.

Lorsque le statut passe à « En retard », envoyez une alerte interne.

Lorsque la tâche est marquée comme « Payée », fermez-la automatiquement.

Automatisez les tâches routinières et répétitives grâce aux automatisations ClickUp sans code.

Cela élimine les frictions tout en garantissant qu'aucune facture n'est oubliée.

🤝 Bonnes pratiques : envisagez d'envoyer un premier rappel de paiement à vos clients avant la date d'échéance, puis un second peu après la date d'échéance. Ne faites remonter le problème que si la facture reste impayée au-delà du seuil convenu.

La question suivante est maintenant :

Comment réaliser l'automatisation des rappels de paiement des clients ?

ClickUp prend en charge les outils d'automatisation et d'IA qui rationalisent à la fois le fonctionnement des rappels et leur contenu/contexte.

1. Configurez des rappels automatiques avec ClickUp Automations

Au lieu d'envoyer des rappels manuellement, utilisez les automatisations ClickUp pour créer des règles telles que :

Déclencheur : La date d'échéance est dans X jours → Action : Envoyer une notification/un e-mail de rappel au client ou à l'équipe financière

Déclencheur : Le statut passe à « En retard » → Action : Attribuer une tâche de suivi au propriétaire et l'en informer

🔑 Vous pouvez extraire les dates d'échéance des factures directement à partir des champs personnalisés de votre liste de paiements clients pour les utiliser comme base pour les déclencheurs.

2. Utilisez les rappels ClickUp pour vos tâches personnelles et celles de votre équipe

Les rappels natifs de ClickUp (différents des automatisations) vous permettent de définir des notifications qui rappellent à une personne spécifique de prendre des mesures :

Faites un rappel au gestionnaire de compte deux jours avant la date d'échéance.

Invitez le service financier à vérifier la réception du paiement du client.

Alertez le chef du projet si aucun suivi n'a été effectué 3 jours après la date d'échéance de la facture.

Créez des rappels personnalisés dans ClickUp pour encourager les suivis.

🔑 Cela fonctionne pour la responsabilisation de l'équipe, même si les rappels par e-mail des clients sont automatisés séparément. Cela permet à tout le monde de rester aligné sur les tâches internes qui soutiennent le suivi des clients.

3. Utilisez ClickUp Brain/IA pour envoyer des messages intelligents

ClickUp Brain intègre une IA contextuelle à votre flux de travail. Avec Brain, vous pouvez :

Générez automatiquement des modèles de rappels par e-mail adaptés à l'historique du client (convivial, formel ou assertif).

Signalez les comptes à haut risque et utilisez l'IA pour suggérer un calendrier de suivi basé sur les tendances en matière de comportement de paiement.

Signalez les comptes à haut risque et protégez vos paiements ainsi que vos relations avec vos clients grâce à ClickUp Brain.

🔑 Brain comprend les données et les habitudes de votre environnement de travail, vous n'avez donc plus à vous demander quand et comment partager vos rappels.

📌 Exemple : configurez une tâche de notification qui utilise Brain pour rédiger le prochain e-mail à envoyer lorsqu'un paiement est en retard, puis laissez le propriétaire du compte le vérifier et l'envoyer, alliant ainsi automatisation et touche humaine.

4. Déployez les super agents ClickUp pour un suivi autonome

Les Super Agents ClickUp sont des collègues de travail IA qui peuvent agir de manière autonome dans votre environnement de travail plutôt que de simplement vous assister. Grâce à leur connaissance infinie de votre environnement de travail et à leur mémoire puissante, ils peuvent :

Surveillez votre liste de paiements clients

Détectez les dates d'échéance à venir et le statut des retards de paiement.

Créez et envoyez des rappels de manière proactive (par e-mail ou via des tâches internes) avec un message personnalisé.

Signalez les paiements non réglés en apposant une étiquette sur un membre de l'équipe ou en déclenchant une alerte à priorité supérieure.

🔑 Les super agents délèguent efficacement le travail de suivi et de communication, ce qui leur permet de gagner plusieurs heures par semaine. Ils sont particulièrement utiles si vous gérez un portfolio important de clients ou des calendriers de facturation complexes.

📌 Cas d'utilisation concret : Votre outil de suivi des paiements Super Agent surveille les factures en retard de 3, 7 et 14 jours.

Il génère des e-mails de rappel spécifiques à chaque client à chaque jalon.

Il met à jour le statut de la tâche et avertit le propriétaire désigné si aucune confirmation de paiement n'est reçue.

Il vous signale les exceptions via les informations du tableau de bord ou les notifications par chat.

Cela transforme ce qui était auparavant un processus de recouvrement réactif en un processus réactif et intelligent.

🎥 Découvrez comment travaillent les super agents (et accomplissez votre travail !) ✔️

Étape 8 : Enregistrez clairement les confirmations de paiement

Les confirmations de paiement arrivent souvent par e-mail, par message ou sous forme de capture d'écran, puis se perdent.

Si cela vous semble familier, vous devez changer votre façon de travailler.

Les formulaires ClickUp vous permettent de collecter des informations structurées (par exemple, référence de paiement, date, montant) et de les enregistrer de manière claire dans la liste ClickUp appropriée. Vous pouvez ensuite associer les formulaires et les automatisations/agents pour mettre à jour automatiquement la tâche de facturation correspondante. Cela réduit les allers-retours et permet de conserver des enregistrements clairs.

Le modèle de formulaire de paiement de ClickUp vous permet de créer un formulaire sécurisé et structuré pour collecter les données de paiement et traiter les transactions directement dans votre espace de travail. Il est idéal pour standardiser les entrées, effectuer le suivi des progrès et centraliser les informations de paiement dans votre système de tâches. Suivez automatiquement les envois de formulaires sous forme de tâches ou de mises à jour grâce au modèle de formulaire de paiement ClickUp.

Étape 9 : Créez une vue en temps réel de vos flux de trésorerie

Un outil de suivi est utile lorsqu'il répond à des questions telles que :

Quel est le montant des recettes en souffrance à l'heure actuelle ?

Quels sont les clients qui paient systématiquement en retard ?

Quelles sont les prévisions pour cette semaine par rapport au mois prochain ?

Les rapports statiques ne permettent pas de faire cela de manière fiable. Vous avez besoin d'une vue qui se met à jour en temps réel.

Si vous avez besoin d'un outil similaire à un tableur, essayez la vue Tableur dans ClickUp. Elle vous aide à gérer vos factures et vos données de paiement en un seul endroit. Triez les factures par date d'échéance, filtrez les paiements en retard et regroupez-les même par client ou par statut pour détecter des tendances.

Créez des tableaux de bord ClickUp personnalisés pour surveiller l'état des flux de trésorerie de votre entreprise.

Vous disposez également des tableaux de bord ClickUp pour suivre les indicateurs importants pour votre entreprise. Configurez des cartes, des diagrammes et des graphiques personnalisés qui se mettent automatiquement à jour avec le solde total impayé, suivez les factures en retard par ancienneté ou surveillez les paiements attendus chaque semaine.

Vous aurez ainsi une pulsation en temps réel de votre trésorerie sans avoir à attendre les mises à jour financières.

Étape 10 : Associez les paiements aux travaux qui les ont générés

Lorsque le suivi n'est pas lié aux projets, les litiges et les retards augmentent. En effet, les clients peuvent alors remettre en question la portée ou l'achèvement du projet. Sans lien clair entre ce qui a été facturé et ce qui a été livré, même les factures légitimes peuvent être bloquées.

Le fait de relier les tâches liées aux factures aux tâches liées aux projets permet de créer un contexte :

Ce qui a été livré

Quand il a été livré

Qui l'a approuvé ?

Cela permet de réduire les litiges et d'accélérer les recouvrements.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Suivi du temps et Relevé de temps pour établir directement la connexion entre les factures et la livraison. Dans ClickUp, les membres de l'équipe enregistrent le temps passé sur les tâches du projet au fur et à mesure que le travail avance. Ces entrées sont regroupées dans des Relevés de temps, qui indiquent les heures par tâche, par personne assignée, par date et par client. Vous pouvez clairement montrer quels jalons ont été achevés et quand le travail a été effectué. Pour la facturation au temps passé ou au forfait, cette transparence donne aux clients l'assurance que les factures sont exactes, ce qui rend le paiement dans les délais beaucoup plus probable. Reliez le travail terminé aux heures facturables et aux paiements grâce au suivi du temps et aux relevés de temps de ClickUp.

Étape 11 : Vérifiez et affinez le suivi chaque mois

Un outil de suivi des paiements clients ne reste fiable que s'il est régulièrement vérifié.

Réservez chaque mois du temps pour examiner les tendances, et pas seulement les factures individuelles. Soyez attentif aux clients qui paient systématiquement en retard, à la durée moyenne de votre cycle de recouvrement au fil du temps et aux cas où des relances sont nécessaires.

Ces signaux vous aident à ajuster les conditions de paiement, le calendrier des rappels ou la propriété avant que de petits problèmes ne se transforment en problèmes de trésorerie.

📚 À lire également : Rentabilité des projets

Les avantages d'utiliser un outil de suivi des paiements clients

Un outil de suivi des paiements clients n'est pas seulement un outil administratif. Lorsqu'il est correctement mis en œuvre, il devient un système de contrôle des flux de trésorerie qui réduit l'incertitude, protège les marges et améliore les relations avec les clients sans augmenter les frais généraux.

Un flux de trésorerie plus prévisible (et pas seulement des paiements plus rapides)

Bien sûr, vos clients ne vont pas soudainement commencer à payer plus rapidement simplement parce que vous avez mis en place un outil de suivi.

Mais ce qui importe, c'est que vous serez en mesure de prévoir quand l'argent arrivera. Un outil de suivi des paiements structuré permet de garantir une visibilité sur les revenus en attente par date d'échéance, montant et client. Cela vous permet de planifier les salaires, les paiements aux fournisseurs et les décisions d'embauche.

Les entreprises qui suivent systématiquement leurs créances ont tendance à raccourcir leurs cycles de recouvrement. Les factures en souffrance sont identifiées rapidement, avant qu'elles ne deviennent gênantes ou ne soient oubliées. La visibilité modifie les comportements.

Moins de factures manquées et aucune perte de revenus

Les factures manquantes n'apparaissent pas comme des « pertes » dans vos livres comptables, elles n'apparaissent tout simplement jamais.

Un outil de suivi efficace vous garantit :

Chaque facture envoyée est enregistrée

Chaque facture a un responsable chargé du suivi.

Chaque solde impayé conserve sa visibilité jusqu'à son règlement.

Cela réduit considérablement les pertes de revenus, en particulier pour les projets et les contrats de travail où la facturation peut être retardée ou fragmentée.

Suivi cohérent et professionnel des clients

Sans outil de suivi, les relances sont émotionnelles et incohérentes. Avec un tel outil, elles sont opportunes, factuelles et sereines.

Au lieu de « Je prends juste des nouvelles... », vos relances deviendront : « Cette facture était due le 15 mai et est désormais en retard de cinq jours. »

Cette clarté préserve les relations. Les clients sont beaucoup moins susceptibles de se sentir sous pression ou surpris lorsque les rappels sont cohérents et basés sur des données.

Moins de charge mentale pour les fondateurs et les gestionnaires de comptes

N'est-il pas épuisant de garder en tête le suivi des paiements ?

Cela détourne votre attention de la livraison, de l'équipe commerciale et de la stratégie.

Un outil de suivi centralisé élimine cette charge cognitive en répondant instantanément à vos questions. Si vous êtes fondateur ou gestionnaire de comptes et que vous travaillez déjà à pleine capacité, c'est une aubaine.

Une meilleure responsabilisation entre les équipes

Lorsque le suivi des paiements est partagé, et non cloisonné, la responsabilité s'améliore. Le service financier sait ce qui est en souffrance. Les gestionnaires de comptes savent quels clients doivent être relancés. La direction identifie les risques à un stade précoce.

Des outils tels que ClickUp vous offrent de l’assistance pour atteindre cet objectif en attribuant clairement les responsabilités, en associant les factures au travail de livraison et en rendant le statut visible sans nécessiter de réunions ou de rapports supplémentaires.

Des relations clients plus solides à long terme

Ironiquement, un suivi structuré des paiements permet souvent d'améliorer les relations. Des conditions claires, des rappels réguliers et un historique documenté réduisent les frictions et les malentendus.

Les clients savent à quoi s'attendre, et vous aussi.

📚 À lire également : Gestion des clients

Meilleur logiciel de suivi des paiements clients

Oui, nous vous avons déjà montré comment créer votre outil de suivi des paiements clients. Nous vous avons également indiqué que vous pouviez le faire à l'aide d'un simple tableur. Ou passer à ClickUp.

Si aucune de ces options ne vous convient, voici trois autres possibilités parmi lesquelles choisir :

1. FreshBooks (idéal pour les freelances et les petites entreprises de services)

FreshBooks est une plateforme de comptabilité et de facturation basée sur le cloud, conçue pour les entreprises de services et les freelances. Elle simplifie la facturation, automatise les rappels et combine la comptabilité de base et le suivi des paiements dans une seule application.

Les meilleures fonctionnalités de FreshBooks

Créez des factures professionnelles à l'aide de modèles personnalisables et d'options de facturation récurrente automatisées.

Suivez le temps et les dépenses et facturez vos clients en fonction des heures enregistrées.

Automatisez les rappels de paiement pour réduire les suivis manuels.

Acceptez les paiements en ligne par carte de crédit ou virement bancaire pour accélérer les recouvrements.

Générez des rapports financiers pour obtenir des informations sur votre trésorerie et vos bénéfices.

Limitations de FreshBooks

Certains utilisateurs signalent des fonctionnalités inégales sur les applications mobiles par rapport à l'expérience sur ordinateur.

Ne convient pas aux comptabilités complexes (par exemple, les inventaires avancés ou les entreprises multi-entités). Les flux de travail fiscaux spécifiques à chaque pays peuvent également présenter des limites.

Tarifs FreshBooks

Lite : 21 $/mois

En plus : 38 $/mois

Premium : 65 $/mois

Sélectionnez : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur FreshBooks

G2 : 4,5/5 (plus de 4 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 950 avis)

2. Wave (idéal pour les freelances et les petites entreprises soucieux de leur budget)

Wave est une plateforme gratuite de comptabilité et de facturation basée sur le cloud qui permet aux petites entreprises et aux professionnels indépendants de gérer leur facturation, leurs paiements et leur comptabilité de base sans frais d'abonnement.

Les meilleures fonctionnalités de Wave

Envoyez un nombre illimité de factures professionnelles avec facturation récurrente et suivi du statut.

Suivez vos dépenses et vos reçus, et rapprochez vos transactions grâce à l'importation des données bancaires.

Générez des rapports financiers et des tableaux de bord de base pour une meilleure visibilité de votre trésorerie.

Acceptez les paiements en ligne grâce à des modules complémentaires (paiements par crédit et virement bancaire).

Utilisez la numérisation mobile des reçus pour enregistrer vos dépenses où que vous soyez.

Limitations de Wave

Ne convient pas aux grandes entreprises ou aux entreprises qui ont besoin de plusieurs devises, de rapports avancés ou d'une automatisation poussée.

Limitations de l'assistance : l'assistance téléphonique de niveau supérieur n'est pas incluse dans le forfait Free.

Tarification Wave

Starter : Gratuit

Pro : 19 $/mois

Des frais de traitement des paiements s'appliquent à chaque transaction.

Évaluations et avis sur Wave

G2 : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 1 700 avis)

3. Zoho Books (idéal pour la gestion intégrée des finances de l'entreprise)

Zoho Books est une solution de comptabilité basée sur le cloud qui comprend la facturation, le suivi des comptes clients, l'intégration bancaire, les rappels automatisés, les portails clients et des rapports détaillés. Tout cela est regroupé dans une suite plus large si vous utilisez d'autres outils Zoho.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Books

Envoyez des factures et des rappels de paiement automatisés à vos clients.

Rapprochez automatiquement vos comptes bancaires grâce à la correspondance des transactions.

Suivez vos créances et vos dettes en un seul endroit

Générez des rapports financiers personnalisables sur l'ancienneté des créances, les flux de trésorerie, etc.

Bénéficiez d'une assistance multidevise et d'un portail client pour la facturation internationale.

Limitations de Zoho Books

Attendez-vous à une courbe d'apprentissage plus raide par rapport aux outils ultra-simples (une certaine installation est nécessaire).

Tarifs de Zoho Books

Free

Forfaits Standard/Professionnel/Premium : ~20 à 70 $+/mois(Les tarifs peuvent varier selon la région et le cycle de facturation)

Évaluations et avis sur Zoho Books

G2 : 4,4/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 670 avis)

Notre meilleur conseil pour choisir l'outil qui vous convient ? Commencez par les versions gratuites ou d'essai et voyez laquelle vous convient le mieux. Ensuite, passez à un niveau supérieur en fonction de vos besoins et de ce que vous obtenez !

📚 À lire également : Exemples de portails clients

Bonnes pratiques pour gérer les paiements des clients

Que cela vous plaise ou non, vous ne pouvez pas améliorer la gestion des paiements en vous montrant agressif ou en envoyant des rappels à n'en plus finir. Voici ce qui fonctionne à la place :

✅ Définissez vos attentes avant le début du travail

La plupart des problèmes de paiement sont réglés avant l'envoi de la première facture. Convenez de conditions claires lors de l'intégration, et non après la livraison. Les clients sont beaucoup plus enclins à payer dans les délais lorsque les attentes en matière d'échéanciers de paiement, de frais de retard et de fréquence de facturation sont explicites et documentées.

✅ Facturez rapidement et systématiquement

Plus vous attendez pour facturer, plus vous mettez de temps à être payé. Les équipes les plus efficaces facturent immédiatement après un jalon ou selon un calendrier fixe et récurrent. Évitez de regrouper les factures « quand vous avez le temps ».

✅ Suivez les paiements dans un système centralisé

Que vous soyez un freelance indépendant ou une agence, toutes les factures, tous les statuts et toutes les notes doivent être regroupés au même endroit. Un suivi dispersé entraîne des oublis de suivi et des doublons dans les communications.

Cette source unique d'informations fiables vous garantit :

Tout le monde voit le même statut

Les suivis ne se chevauchent pas et ne sont pas oubliés.

Les dirigeants peuvent évaluer les risques à un stade précoce

✅ Attribuez clairement la propriété des suivis

Chaque facture impayée doit avoir un propriétaire. Sans cela, les rappels deviennent incohérents et gênants. La propriété crée également une obligation de rendre des comptes sans microgestion.

✅ Automatisez les rappels, mais conservez un ton humain.

Une chose que la plupart des gens oublient : l'automatisation doit gérer le timing, pas les relations. Utilisez des rappels avant échéance et après échéance pour éviter les oublis, mais conservez une gestion humaine pour les clients importants ou les relations de longue date.

✅ Consignez l'historique des paiements et les discussions

Nous ne le répéterons jamais assez. Conservez des notes sur les paiements partiels, les extensions convenues et les discussions avec les clients à côté du dossier de facturation. Vous nous remercierez plus tard !

📚 À lire également : Modèles de liste de clients

Erreurs courantes à éviter lors du suivi des paiements des clients

Vous disposez des outils et des bonnes pratiques. Terminons maintenant par une mise en garde. Ne tombez pas dans le piège de ces erreurs courantes, mais coûteuses :

⚠️ Suivi par client plutôt que par facture

Pourquoi est-ce une erreur, me direz-vous ? Parce que lorsque vous suivez une ligne par client au lieu d'une par facture, le risque de retard de paiement est masqué. Les paiements partiels, les jalons multiples et les périodes de facturation qui se chevauchent disparaissent tous dans un seul nombre.

⚠️ Considérer l'envoi de la facture comme la ligne d'arrivée

L'envoi d'une facture n'est pas une action achevée, c'est le début d'un processus de recouvrement. Les équipes qui cessent le suivi après l'envoi des factures perdent la visibilité sur les retards, les litiges et les impayés.

⚠️ Se fier à sa mémoire pour les suivis

« Je n'oublierai pas de faire le suivi » fonctionne jusqu'à ce que cela ne fonctionne plus. Vous ne pouvez pas contrôler les semaines chargées, les vacances et les transferts de tâches. Mais vous pouvez mettre en place des systèmes infaillibles.

Dans des outils tels que ClickUp, les automatisations et les rappels basés sur les dates d'échéance éliminent complètement le risque d'oubli humain.

⚠️ Combiner le suivi des paiements et le travail sur les projets

Lorsque les factures sont intégrées aux listes de tâches d'un projet, elles sont noyées sous le bruit des livraisons. Le suivi financier nécessite un espace dédié et clair.

Conservez les paiements dans un dossier ou une liste distincts dans ClickUp, puis associez les factures aux tâches du projet pour plus de contexte, plutôt que de les regrouper.

⚠️ Ignorer les tendances en matière de retards de paiement

Les retards de paiement sont rarement aléatoires. Ils concernent généralement certains clients, certaines conditions ou certaines structures de facturation.

Vérifiez les données de paiement tous les mois. Si les mêmes clients sont toujours en retard, modifiez les conditions, demandez des paiements anticipés ou repensez la relation.

⚠️ Ne laissez pas les « exceptions temporaires » devenir un chaos permanent.

Il arrive que des extensions de paiement exceptionnelles soient accordées. L'erreur serait de ne pas les documenter.

Lorsque les exceptions sont enfouies dans les boîtes de réception ou les fils de discussion Slack, votre outil de suivi ne reflète plus la réalité. Chaque exception doit être enregistrée directement dans le dossier de la facture afin que vos données restent fiables.

📚 À lire également : Comment gérer plusieurs clients

Transformez les paiements des clients en un système, et non en une source de stress.

À partir d'une certaine échelle, le suivi des paiements ne se limite plus aux rappels, mais concerne également la clarté opérationnelle. Lorsque vous avez une vision claire des montants impayés, des personnes chargées du suivi et du lien entre les paiements et le travail fourni, les flux de trésorerie deviennent beaucoup plus prévisibles. Cette prévisibilité permet une meilleure planification, des relations clients plus stables et moins de discussions délicates au sujet de l'argent.

C'est là que des outils tels que ClickUp trouvent tout naturellement leur place. En associant les paiements au travail réel, aux propriétaires réels et aux échéanciers réels, les équipes bénéficient d'une visibilité partagée et d'une cohérence dans le suivi et les relances. Lorsque tout est regroupé dans un seul système, le recouvrement des paiements semble intentionnel et contrôlé plutôt que réactif.

Si votre installation actuelle vous semble fragile ou trop manuelle, c'est le signe d'une lacune dans le système, et non d'une défaillance personnelle, et vous pouvez y remédier. Comment ? Inscrivez-vous et essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui!

Foire aux questions (FAQ)

Un outil de suivi des paiements clients est un système utilisé pour enregistrer les factures, surveiller le statut des paiements et suivre les soldes impayés par date d'échéance et par client. Il indique quelles factures ont été envoyées, payées ou sont en retard, ainsi que la personne responsable du suivi.

Vous devriez utiliser un outil de suivi des paiements clients pour éviter les retards de paiement, prévenir les pertes de revenus et maintenir une trésorerie prévisible. Sans cet outil, il est facile d'oublier les factures et les relances deviennent irrégulières.

Un outil de suivi des paiements clients doit inclure le nom du client, le numéro de facture, la date de facturation, la date d'échéance du paiement, le montant de la facture, le montant payé, le solde impayé, le statut du paiement et le responsable du suivi. Des champs facultatifs tels que les conditions de paiement, les notes et le mode de paiement permettent d'ajouter des informations contextuelles.

Vous pouvez suivre automatiquement les paiements de vos clients à l'aide d'un logiciel qui met à jour le statut des paiements, déclenche des rappels et attribue des tâches de suivi en fonction des dates d'échéance. L'automatisation repose généralement sur des règles telles que « lorsqu'une facture est en retard » ou « avant la date d'échéance ». Cela élimine le suivi manuel, garantit un suivi cohérent et maintient l'exactitude des données de paiement sans intervention humaine constante.

Oui, vous pouvez utiliser Excel ou Google Sheets comme outil de suivi des paiements clients, en particulier pour les petits volumes de factures. Cependant, les tableurs nécessitent des mises à jour manuelles, n'offrent pas de rappels intégrés et n'imposent pas la propriété. À mesure que le volume de clients augmente, les tableurs se désynchronisent souvent, ce qui augmente le risque de factures manquées et de suivis incohérents.

La meilleure façon de rappeler aux clients leurs paiements en souffrance est d'utiliser une séquence de rappels automatisés et cohérents qui commence avant la date d'échéance et s'intensifie progressivement. Les rappels doivent être factuels, polis et opportuns, plutôt qu'émotionnels ou sporadiques. L'automatisation du calendrier des rappels tout en conservant un message professionnel permet de préserver les relations avec les clients et d'améliorer la fiabilité des paiements.