12 modèles gratuits de liste de clients pour le suivi des contacts

Il ne suffit plus d'avoir des clients satisfaits. Si vous voulez vraiment que votre entreprise prospère, vous devez créer des fans inconditionnels.

Vous connaissez ce moment où un client vous demande une mise à jour et où vous parcourez vos e-mails, vos notes et vos feuilles de calcul à moitié remplies pour essayer de vous souvenir où se trouve l'information ? Oui, ce n'est pas drôle.

Un modèle de liste de clients bien organisé permet de suivre toutes les interactions avec les clients et d'organiser les contacts.

Dans cet article, nous vous présentons 12 modèles ClickUp gratuits qui vous aideront à gérer vos clients sans stress. 📋

Que sont les modèles de liste de clients ?

Les modèles de liste de clients sont des dispositions structurées qui vous aident à stocker et à gérer les informations sur vos clients en un seul endroit. Ils comprennent des sections pour stocker les coordonnées, les services proposés, le statut des projets et les dates clés.

Ces modèles vous aident à respecter une mise en forme cohérente pour le suivi des interactions, des relances et des échéances.

Ils sont couramment utilisés dans les systèmes CRM, les logiciels de gestion de projet client et d'autres outils pour faciliter le suivi des relations et la clarté opérationnelle.

🔍 Le saviez-vous ? La taille du marché mondial de la gestion des relations clients devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 14,6 % entre 2025 et 2030. Les tendances actuelles telles que l'hyper-personnalisation du service client, l'IA et l'automatisation ont stimulé cette croissance.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de liste de clients ?

Un modèle de liste de clients bien conçu est un outil stratégique pour gérer efficacement les relations avec les clients. Voici les éléments à prendre en compte lors de l'évaluation d'un modèle. ⚓

Informations sur les clients : Capture les détails essentiels tels que les noms des clients, leurs coordonnées, les noms des entreprises et les notes pertinentes

Catégorisation et segmentation : met en œuvre des éléments de conception pour classer les clients en fonction de leur statut (par exemple, actif, prospect, inactif), de leur secteur d'activité ou du type de service pour une hiérarchisation personnalisée

Champs personnalisables : Intègre des champs personnalisables pour saisir les échéanciers des projets, les conditions de paiement et les préférences de communication

Capacités d'intégration : se connecte de manière transparente à des outils tels que les systèmes CRM, les plateformes d'e-mail ou les logiciels de gestion de projet

Maintenance et mises à jour régulières : vous permet d'établir une routine pour la mise à jour et vous permet d'établir une routine pour la mise à jour et le stockage des informations clients afin de garantir leur exactitude à mesure que votre entreprise se développe

🤝 Rappel amical : Personnalisez toujours vos communications. Même un simple « J'espère que votre lancement au deuxième trimestre s'est bien passé ! » donne à votre message un caractère relationnel, et non commercial.

12 modèles de liste de clients

Nous avons rassemblé 12 modèles de listes de clients pour vous aider à garder le contrôle sur vos contacts, automatiser vos flux de travail et faire progresser votre entreprise.

C'est parti ! 💪

1. Modèle de liste de clients ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Faites progresser chaque relation client grâce au modèle de liste de clients ClickUp

Si vous travaillez avec plusieurs clients, il peut rapidement devenir difficile de suivre toutes les interactions, tous les détails et toutes les tâches. Le modèle de liste de clients ClickUp est conçu pour simplifier cette tâche. Triez les clients dans des listes organisées, suivez le statut de chaque tâche et personnalisez entièrement l'affichage de votre pipeline ou de votre charge de travail.

Vous pouvez définir des statuts personnalisés tels que À faire, En cours et Achevé pour suivre facilement la progression et même créer vos propres champs afin de classer les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. De plus, il offre sept vues, notamment des listes, des diagrammes de Gantt, un calendrier et une fonctionnalité de discussion pour collaborer en temps réel.

📌 Idéal pour : Les freelances et les consultants indépendants qui ont besoin d'un moyen structuré pour suivre les coordonnées de leurs clients, le statut de leurs engagements et les actions de suivi dans un format simple et de haut niveau.

📮 Insight ClickUp : En moyenne, un travailleur du savoir doit entrer en contact avec six personnes pour accomplir son travail. Cela signifie qu'il doit contacter quotidiennement six connexions essentielles pour recueillir des informations contextuelles indispensables, s'aligner sur les priorités et faire avancer les projets. La lutte est réelle : les suivis constants, la confusion entre les versions et le manque de visibilité nuisent à la productivité de l'équipe. Une plateforme centralisée telle que ClickUp, avec sa recherche connectée et sa gestion des connaissances par l'IA, résout ce problème en mettant instantanément le contexte à portée de main.

2. Modèle ClickUp pour la collaboration et la réussite des clients

Obtenir un modèle gratuit Créez une expérience client fluide et cohérente grâce au modèle de collaboration pour la réussite des clients ClickUp

Le modèle de collaboration pour la réussite des clients de ClickUp est un moyen simple mais puissant de coordonner les transferts internes et de centraliser les informations clés sur les clients. Il fournit une plateforme centrale pour suivre les objectifs, les préférences de communication, les parties prenantes et les échéanciers de livraison.

Vous pouvez utiliser le Tableau des recommandations pour suivre le parcours de chaque client, en les faisant simplement glisser et déposer à l'étape suivante au fur et à mesure de leur progression. Pour mieux comprendre les besoins des clients, utilisez le Document de recommandation qui contient des invites et des instructions utiles pour saisir les objectifs, les obstacles et les indicateurs clés de réussite.

Le modèle personnalisable vous permet également de saisir les coordonnées des clients, telles que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, les décideurs et les informations contractuelles, via un formulaire structuré qui alimente directement votre flux de travail.

📌 Idéal pour : Les équipes chargées de l'expérience client dans les startups SaaS ou les entreprises basées sur un abonnement qui gèrent la santé des clients, les objectifs communs et les stratégies de fidélisation dans un espace collaboratif unique.

Étude de cas : Accélération de 64 % de la prestation de services grâce à des guides de livraison client créés à l'aide des modèles ClickUp pour RevPartners, ce qui a permis de réduire le temps consacré à l'organisation et à la mise en œuvre du travail. Je ne pensais pas trouver quelque chose qui me plaise. Puis j'ai découvert ClickUp. ClickUp a changé ma vie et ma façon de gérer mon entreprise. Je ne pensais pas trouver quelque chose qui me plaise. Puis j'ai découvert ClickUp. ClickUp a changé ma vie et ma façon de gérer mon entreprise.

📖 À lire également : Comment mettre en place un système efficace pour acquérir des clients

3. Modèle de document ClickUp pour l'agence/la découverte de clients

Obtenir un modèle gratuit Assurez la satisfaction de vos clients grâce au modèle de document ClickUp Agency/Client Discovery

« Comprenons-nous ce que veut le client ? » Pour répondre à cette question, consultez le modèle de document ClickUp Agency/Client Discovery. Il s'agit d'un document prêt à l'emploi contenant des invites et des instructions qui vous guident tout au long du processus d'intégration du client, de l'identification de ses besoins et de ses objectifs commerciaux, et de la définition des termes clés du projet.

Commencez à utiliser des scripts d'appel adaptés à différentes stratégies clients afin que chaque discussion se déroule sans accroc. Lorsque vient le moment des appels de découverte, vous pouvez puiser dans une banque de questions intégrée qui vous aide à orienter la discussion et vous assure de recueillir les informations les plus pertinentes et les plus ciblées.

Le formulaire d'appel de découverte facilite la compilation des informations importantes, telles que les décideurs et le statut de qualification des prospects, et permet de tout organiser.

📌 Idéal pour : les agences de création et de marketing qui accueillent de nouveaux clients, les stratèges de compte et les chefs de projet qui recueillent les premières informations, les attentes et les exigences.

🔍 Le saviez-vous ? Au début des années 1900, les entreprises allaient déjà au-delà des noms et des nombres. Elles ont commencé à conserver des notes détaillées, telles que les préférences des clients, l'historique des achats et les commentaires, car connaître ses clients signifiait conserver leur clientèle.

4. Modèle ClickUp « Réussite client »

Obtenir un modèle gratuit Favorisez les renouvellements de contrats clients et réduisez le taux de désabonnement grâce au modèle ClickUp Client Success

Le modèle ClickUp Client Success est un système préconfiguré qui permet de suivre chaque relation client tout au long de son cycle de vie. Le modèle mappe l'ensemble du parcours client à l'aide de vues dédiées telles que le tableau de bord Engagement, où chaque client est automatiquement libellé avec une note de santé, Très bon, Moyen ou Risque de perte, afin que vous sachiez à quoi donner la priorité.

Il propose également un guide de réussite client, un document centralisé décrivant les étapes spécifiques pour l'intégration, la vente incitative et la prévention du taux de désabonnement.

Besoin d'avis ? Le formulaire de commentaires intégré recueille les avis directement auprès des clients existants et les transmet à une vue Tableau NPS qui affiche les scores de fidélité en temps réel.

📌 Idéal pour : les responsables de la réussite client travaillant dans des entreprises axées sur les services ou les produits qui ont besoin d'aligner les résultats des clients, les étapes d'intégration et les indicateurs de satisfaction.

5. Modèle ClickUp pour la gestion des clients juridiques

Obtenir un modèle gratuit Gérez les documents relatifs aux dossiers et les informations juridiques des clients grâce au modèle de gestion des clients juridiques ClickUp

Oublier un dépôt au tribunal ou oublier de suivre le statut d'une affaire peut compromettre des semaines de travail juridique. Le modèle de gestion des clients juridiques ClickUp vous aide à éviter cela. Il est conçu pour simplifier la manière dont les professionnels du droit gèrent les dossiers, les détails de paiement et la communication avec les clients.

Chaque dossier est suivi à l'aide d'étiquettes de statut telles que Rédigé, Avec l'avocat adverse ou Avec le client, afin que vous sachiez toujours ce qui est en attente et qui en est responsable. Le suivi des paiements est intégré directement dans le flux de travail de gestion des clients, ce qui vous permet de surveiller les étapes de facturation, les types de paiement et les heures enregistrées.

Pour les dossiers comportant une documentation complexe, chaque client dispose de sa propre vue Document, où vous pouvez centraliser les e-mails, les notes et les journaux de contact. Le modèle comprend également une vue Liste des paiements pour organiser les données financières spécifiques à chaque dossier et gérer les enregistrements de facturation à l'aide de champs personnalisés pour les heures, le type de paiement et les dates d'échéance.

📌 Idéal pour : les professionnels juridiques indépendants et les cabinets d'avocats spécialisés qui gèrent plusieurs clients, des échéanciers et des documents confidentiels avec une organisation rigoureuse.

🤝 Rappel amical : Ne disparaissez pas après la fin du projet. Un simple e-mail quelques mois plus tard pour prendre des nouvelles permet de garder la porte ouverte pour de futurs travaux (et des recommandations !).

6. Modèle de service client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Traitez efficacement plusieurs demandes de service grâce au modèle de service client ClickUp

Le modèle de service client ClickUp vous offre un environnement de travail unifié pour gérer plusieurs comptes clients, traiter les demandes de périmètre et suivre la prestation de services dans l'ensemble de votre portfolio, tout en assurant la coordination et l'information de votre équipe.

Il s'agit d'un modèle de démarrage rapide, ce qui signifie qu'il est conçu pour une prise en main rapide. Il est structuré en listes telles que Comptes clients, Demandes de portée et Portfolio de projets, afin que chaque étape du cycle de vie du client ait sa place.

Les comptes clients peuvent être gérés et surveillés à l'aide de vues structurées avec des libellés de statut clairs tels que Actif, Prospect ou À risque, ce qui permet de voir facilement où en est chaque client. Pour la coordination avant-vente, un système de formulaires dynamiques vous aide à traiter efficacement les demandes de définition du périmètre, en assurant une communication étroite entre les équipes commerciales et de livraison.

📌 Idéal pour : Les gestionnaires de comptes et les équipes de prestation de services dans les entreprises de marketing ou d'assistance informatique qui assurent le suivi des livrables, des échéanciers et du travail interfonctionnel lié aux comptes individuels des clients.

ClickUp est l'outil qui nous a vraiment aidés à innover dans notre entreprise, ce qui nous a permis de passer de 2 % de ventes numériques à plus de 65 % après la pandémie.

7. Modèle CRM ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Éliminez les silos et suivez la progression des clients grâce au modèle CRM ClickUp

Le modèle CRM ClickUp est une structure légère et simple qui vous aide à organiser vos prospects, à suivre les discussions, à gérer les suivis et à vous concentrer sur les comptes qui comptent le plus.

Commencez par configurer votre pipeline avec des statuts personnalisables tels que Qualifié, Ouvert et Fermé, puis suivez les informations relatives à vos clients à l'aide de huit champs personnalisés prêts à l'emploi tels que Nom du contact, Secteur d'activité et Titre du poste.

Gérez votre travail grâce à quatre vues faciles à utiliser, dont une vue Liste pour les tâches quotidiennes et une vue Processus commercial pour le suivi du pipeline. Les automatisations, rappels et dépendances de tâches intégrés permettent de tout faire avancer sans suivi manuel. Il ne vous reste plus qu'à rassembler les informations sur vos clients, à les saisir dans le modèle de gestion des clients et à commencer immédiatement le suivi des transactions, des tâches et de la progression.

De plus, le Guide commercial intégré fournit un guide clair pour les stratégies de prospection, la planification des comptes et les critères de qualification.

📌 Idéal pour : Les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du B2B qui cherchent à mettre en place un système léger de gestion des relations clients permettant de suivre les interactions, les notes et les chemins de conversion.

8. Modèle CRM pour équipe commerciale ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les transactions et entretenez vos relations avec vos clients grâce au modèle CRM commercial ClickUp

Le modèle CRM commercial ClickUp transforme les données de vos clients en un pipeline en temps réel que vous pouvez trier, segmenter et analyser sans quitter votre environnement de travail.

Tout d'abord, vous pouvez mapper le cycle de vie de vos ventes à l'aide de plus de 20 étapes personnalisées, ce qui vous offre une vue claire de ce qui avance, de ce qui stagne et de ce qui nécessite un suivi. Vous pouvez également ajouter des champs détaillés pour la source du prospect, la taille de la transaction, la méthode de contact et la dernière prise de contact, afin de ne jamais rien manquer.

Pour afficher votre pipeline, vous n'êtes pas limité à une seule disposition. Vous pouvez basculer entre des tableaux de pipeline visuels, des listes triables et des vues résumées, selon votre façon de travailler.

Ce modèle vous aide à optimiser votre processus CRM, à hiérarchiser les opportunités à forte valeur ajoutée, à faire avancer plus rapidement les transactions et à documenter chaque interaction.

📌 Idéal pour : Les commerciaux et les équipes de clôture qui ont besoin d'un pipeline structuré avec une visibilité en temps réel sur le statut des transactions, les notes de négociation et les points de contact avec les clients.

Obtenir un modèle gratuit Stockez et gérez tous vos contacts essentiels grâce au modèle de liste de contacts ClickUp

Le modèle de liste de contacts ClickUp offre un système de gestion des contacts entièrement personnalisable. Vous pouvez regrouper vos contacts par source, emplacement, titre ou statut d'engagement.

Que vous recherchiez des prospects, gériez des fournisseurs ou coordonniez des projets en contact avec les clients, ce modèle vous permet de filtrer, mettre à jour et rechercher dans votre base de contacts sans perdre de temps.

Suivez le cycle de vie de l'engagement grâce à des statuts personnalisés tels que 1er contact, Prospect, Désengagé et Actif. Vous pouvez également visualiser vos données de contact différemment, par exemple en utilisant la vue Plan pour filtrer par emplacement ou la vue Tableau pour regrouper par source. De plus, vous pouvez collecter de nouveaux contacts via un formulaire partageable qui alimente directement votre système.

📌 Idéal pour : les équipes d'administrateurs et les agents d'assistance chargés de la communication avec les clients, qui bénéficient d'un accès rapide aux informations de contact, aux journaux de communication et aux préférences mis à jour dans un emplacement centralisé.

10. Modèle de répertoire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Centralisez toutes les informations relatives aux personnes, aux rôles et aux documents grâce au modèle de répertoire ClickUp

Le modèle de répertoire ClickUp est destiné aux équipes qui gèrent de nombreux comptes clients, travaillent avec différents fournisseurs ou collaborent entre plusieurs services. Il vous permet de regrouper les personnes par rôle, de conserver un historique complet des modifications et de travailler ensemble en temps réel.

Le modèle stocke tout ce dont vous avez besoin : rôles, rapports hiérarchiques, dates d'embauche et documents justificatifs. Vous pouvez tenir à jour un répertoire centralisé des collaborateurs internes et externes, filtrer instantanément les enregistrements par Département ou Statut professionnel, et faire apparaître les informations clés à l'aide de 17 champs personnalisés tels que Supérieur hiérarchique, Photo et Date de naissance.

Les libellés de flux de travail tels que Période d'essai, Retraité ou Nouvel employé vous aident à suivre les changements de cycle de vie en un coup d'œil, tandis que les documents joints permettent de conserver chaque dossier complet et facile à vérifier.

📌 Idéal pour : Les responsables des opérations et les équipes RH qui ont besoin d'un répertoire centralisé des employés ou des fournisseurs avec des profils consultables et des métadonnées spécifiques aux rôles.

Obtenir un modèle gratuit Gérez les coordonnées de plusieurs fournisseurs grâce au modèle de liste de contacts de l'entreprise ClickUp

Le modèle de liste de contacts de l'entreprise ClickUp est parfait pour toute personne gérant plusieurs relations internes et externes qui nécessitent une structure. Contrairement aux modèles de suivi des prospects ou des clients, celui-ci se concentre sur le suivi des contacts liés à l'entreprise, tels que les employés, les sous-traitants, les fournisseurs et les parties prenantes internes.

À l'aide des libellés de statut Nouvel employé, Régulier, À l'essai et Démissionnaire, vous pouvez suivre les jalons importants tels que l'intégration, les changements de rôle ou les démissions. Ce modèle de liste de clients sépare également les coordonnées personnelles des détails opérationnels à l'aide de différentes vues, ce qui est très pratique.

Les RH peuvent se concentrer sur les données relatives au personnel, tandis que les chefs de service ne voient que les informations qui les concernent.

📌 Idéal pour : les équipes commerciales d'entreprise et les gestionnaires de comptes clients qui gèrent des contacts dans différents services d'une même organisation et doivent suivre les hiérarchies internes.

🔍 Le saviez-vous ? Votre liste de clients pourrait avoir plus de valeur que vous ne le pensez. Elle pourrait être considérée comme un secret commercial si elle contient des données uniques et non publiques, telles que les coordonnées de personnes clés ou des habitudes d'achat spécifiques.

12. Modèle de liste des parties prenantes ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et gérez les relations avec les parties prenantes grâce au modèle de liste des parties prenantes ClickUp

Le modèle de liste des parties prenantes ClickUp met l'accent sur l'alignement et la communication entre les parties prenantes, vous aidant à suivre qui est impliqué, ce qui les intéresse et leur degré d'influence.

Son approche stratégique le distingue : vous pouvez mapper les niveaux d'influence, signaler les attentes et organiser les parties prenantes selon qu'elles sont internes ou externes.

Les vues intégrées telles que Par influence et Coordonnées facilitent la hiérarchisation des contacts, tandis que les champs spécifiques aux rôles tels que Profil ClickUp et Mode de communication préféré garantissent la pertinence et l'efficacité de vos interactions.

📌 Idéal pour : les coordinateurs de projet et les spécialistes de la mise en œuvre qui gèrent des projets multipartites et des campagnes marketing, utile pour suivre les acteurs clés, les décideurs et leur influence.

Transformez vos prospects en clients avec ClickUp

Avec le modèle de liste de clients adapté, la gestion de vos contacts ne sera plus une tâche fastidieuse.

Que vous assuriez le suivi des relances, gériez des réunions ou organisiez les informations clients, ces modèles ClickUp vous permettent de rester sur la bonne voie sans difficulté.

Fini les notes perdues ou les détails manquants. Vous disposez simplement d'informations clients organisées et accessibles qui vous aident à rester productif et à donner le meilleur de vous-même.

Prêt à prendre le contrôle de la gestion de vos clients ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅