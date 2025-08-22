Modèles gratuits de projection de flux de trésorerie pour forfait vos finances

🔍 Le saviez-vous ? 82 % des petites entreprises font faillite, non pas parce qu'elles ne sont pas rentables, mais en raison d'une mauvaise gestion de leur flux de trésorerie. Même si votre équipe commerciale est en plein essor, votre entreprise peut rencontrer des difficultés si vous ne faites pas régulièrement une prévision de vos flux entrants et sortants.

Alors, comment garder une longueur d'avance sur le chaos, forfaiter les mois creux et éviter les surprises financières avant qu'elles ne surviennent ?

Commencez avec le bon modèle de projection de flux de trésorerie, un outil efficace qui clarifie votre situation financière, signale les risques à un stade précoce et vous aide à prendre des décisions plus judicieuses.

Restez avec nous, nous avons rassemblé les meilleurs modèles gratuits pour vous aider à contrôler votre flux de trésorerie.

que sont les modèles de projection de flux de trésorerie ?*

Les modèles de prévision de flux de trésorerie sont des outils financiers prêts à l'emploi qui vous aident à réaliser une prévision des flux d'argent entrant et sortant de votre Business au fil du temps. Utilisez-les pour prévoir quand l'argent sera versé sur votre compte, quand les paiements seront effectués et de combien de liquidités vous disposerez à tout moment.

Considérez-les comme un GPS financier pour votre Business. Ils vous offrent une meilleure visibilité, réduisent les approximations et renforcent la gestion de vos dépenses. Au lieu de repartir de zéro à chaque fois, utilisez ces modèles pour :

Transformez des transactions éparpillées en informations claires et chronologiques sur votre flux de trésorerie

Équilibrez vos revenus et vos dépenses pour éviter les crises et les paiements manqués

Surveillez en temps réel les facteurs qui favorisent ou nuisent à votre position de trésorerie

Prenez des décisions plus éclairées en matière d'embauche, d'investissement ou de report

*les meilleurs modèles de projection de flux de trésorerie en un coup d'œil

Il est évident que les modèles de flux de trésorerie vous aident à forfaiter plus intelligemment, à dépenser en toute confiance et à rester liquide. Mais qu'est-ce qui distingue un excellent modèle des autres ? Vos besoins spécifiques !

Voyons cela en détail avec un bref résumé.

*qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de projection de flux de trésorerie ?

Un modèle de projection de flux efficace ne se contente pas d'énumérer des chiffres : il alimente votre stratégie financière. Les meilleurs allient simplicité et fonction, offrant un équilibre parfait entre facilité d'utilisation et informations détaillées.

Voici ce qu'il faut rechercher dans un modèle qui fonctionne dans le monde réel :

disposition logique : *choisissez un modèle qui organise vos projets sur une base trimestrielle, hebdomadaire ou mensuelle. Une structure claire vous aide à mapper les mouvements de trésorerie au fil du temps et à repérer rapidement les périodes à risque

planification de scénarios : *Modélisez différents résultats financiers. Qu'il s'agisse d'un retard de paiement ou d'une nouvelle embauche, la possibilité de tester différents scénarios permet une planification proactive et non réactive de la capacité

calculs automatisés : *Oubliez les calculs manuels. Un bon modèle comprend des formules intégrées qui mettent automatiquement à jour les totaux, les soldes et les flux de trésorerie nets afin de gagner du temps et de réduire les erreurs coûteuses

catégories personnalisées : *Adaptez votre modèle de flux de trésorerie à vos sources de revenus et à vos dépenses. Ajoutez des sections pour les factures clients, les abonnements SaaS, les dépenses publicitaires ou les paiements fournisseurs, selon le fonctionnement de votre entreprise

suivi des performances : *Comparez vos prévisions aux résultats réels. Utilisez cet outil pour affiner vos projections et surveiller vos indicateurs financiers clés tels que le taux de consommation, la durée de survie et le ratio de couverture de trésorerie

informations visuelles : *Transformez des nombres bruts en tendances claires. Ajoutez des graphiques ou des diagrammes pour identifier les déficits de trésorerie et les pics de dépenses, ce qui est idéal pour les revues internes, les présentations aux investisseurs ou le partage d'informations financières avec les prêteurs

📍 Bonnes pratiques : choisir le bon modèle est un bon début, mais c'est en créant un système reproductible autour de celui-ci que vous en tirerez vraiment profit. Cela vous aidera à évaluer votre progression, à garder le contrôle de votre flux de trésorerie mois après mois et à forfaiter en toute confiance. Vous souhaitez optimiser votre système ? Commencez par ces conseils pour organiser vos finances comme un pro : Consultez vos sorties et entrées de trésorerie d'un seul coup d'œil 🧾

Effectuez des vérifications mensuelles pour mettre à jour vos prévisions et garder une longueur d'avance sur les changements 📅

Attribuez la propriété des tâches financières clés ; fini le chaos dans le suivi 👥

Conservez vos notes, hypothèses et factures associées à des nombres réels 📌 ClickUp for Finance rassemble toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin : suivi des flux de trésorerie, budgétisation, gestion des tâches et collaboration en équipe. Vous passez ainsi moins de temps à courir après les nombres et plus de temps à les faire fructifier.

*les meilleurs modèles de projection de flux de trésorerie pour assurer la fluidité de vos finances

Des paiements de clients en retard ? Des dépenses imprévues ? Nous sommes tous passés par là.

Ces modèles de prévision de flux de trésorerie s'adaptent au rythme effréné des opérations réelles, que vous jongliez entre plusieurs missions en freelance, développiez une start-up lean ou recherchiez votre prochain tour de financement.

Découvrez notre sélection pour transformer des flux de trésorerie imprévisibles en une stratégie claire et sûre.

modèle de gestion financière ClickUp*

Obtenez un modèle gratuit Suivez les flux de trésorerie et les dépenses de votre entreprise grâce au modèle de gestion financière ClickUp

Gérer une petite entreprise signifie jongler entre plusieurs comptes, clients et centres de coûts, souvent sans équipe financière dédiée. Le modèle de gestion financière ClickUp simplifie ce chaos en centralisant tout dans un tableau de bord clair et personnalisable.

Le modèle de flux de trésorerie utilise des champs personnalisés pour apposer des étiquettes aux transactions, regrouper les coûts par catégorie et surveiller les flux de trésorerie par projet ou par date. Configurez des automatisations pour alerter votre équipe lorsque les paiements sont insuffisants, qu'une facture est en retard ou que les sorties de trésorerie dépassent le budget.

📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Créez des tableaux de bord financiers en temps réel à l'aide de cumuler et de formule

Associez directement les tâches, les fichiers et les validations à vos flux de travail financiers

Suivez chaque transaction pour obtenir des rapports clairs et des registres prêts pour les audits

🔑 Idéal pour : les fondateurs sans directeur financier, les agences gérant plusieurs budgets et les équipes de start-up coordonnant les responsabilités budgétaires.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de projections financières pour une planification précise

2. Modèle de rapport d'analyse financière ClickUp*

Obtenez un modèle gratuit Visualisez les tendances de vos revenus et les informations essentielles grâce au modèle de rapport d'analyse financière ClickUp

60 % des petites entreprises qui examinent régulièrement leurs finances constatent une augmentation de leur rentabilité. Mais fouiller dans des données disparates et créer des rapports à partir de zéro est une perte de temps considérable.

Le modèle de rapport d'analyse financière ClickUp vous permet d'analyser vos revenus, vos dépenses et vos indicateurs clés de performance financière plus rapidement et plus intelligemment.

Suivez les tendances, comparez les performances et générez automatiquement des diagrammes et des rapports de variance sans quitter votre environnement de travail. De plus, ajoutez des commentaires, attribuez des suivis et exportez des résumés prêts à être présentés aux investisseurs (ou prêteurs).

📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Concentrez-vous sur les indicateurs de performance clés pour orienter vos décisions en matière de croissance

Comparez vos résultats par rapport aux mois précédents ou aux cibles du secteur

Mettez en évidence les sources de perte de profits et concentrez-vous sur les facteurs qui stimulent la rentabilité

🔑 Idéal pour : les propriétaires de petites entreprises, les équipes de start-up et les freelances qui ont besoin d'informations financières rapides et exploitables sans effort manuel.

💡 Conseil de pro : simplifiez votre analyse financière grâce à l'IA. ClickUp Brain met en évidence ce qui compte : les tendances de trésorerie, les pics de coûts, les risques et les informations à fort impact. Que vous prépariez une analyse ou une prévision, c'est comme si vous disposiez d'un analyste en temps réel à la demande. Suivez facilement les tendances grâce aux cartes IA dans ClickUp

3. Modèle d'analyse du seuil de rentabilité ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Trouvez rapidement votre seuil de rentabilité grâce au modèle d'analyse du seuil de rentabilité ClickUp

Vous ne savez pas si vos tarifs sont viables ou si vous vous en sortez à peine ? Vous n'êtes pas seul. Cette question empêche la plupart des fondateurs de dormir la nuit.

Le modèle d'analyse du seuil de rentabilité de ClickUp est un modèle de prévision de flux de trésorerie ciblé, conçu pour montrer exactement quand les revenus couvrent les coûts et quand les bénéfices commencent à apparaître. Il vous permet d'intégrer vos coûts fixes et variables, d'essayer différentes stratégies de tarification et de tester des scénarios hypothétiques en un seul endroit.

Le plus intéressant ? Vous pouvez personnaliser les affichages et les champs en fonction de votre modèle commercial et conserver des informations claires et exploitables pour prendre vos décisions.

📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Évaluez si votre produit ou service sera réellement rentable ou s'il atteindra le seuil de rentabilité

Identifiez les marges très faibles ou les retards de retour sur investissement avant qu'ils n'affectent vos résultats financiers

Collaborez en étiquetant vos collègues, en ajoutant des notes et en effectuant le suivi des hypothèses clés

🔑 Idéal pour : les propriétaires de petites entreprises et les start-ups en étape de démarrage qui testent de nouveaux marchés, des stratégies de tarification ou qui cherchent à déterminer si leur modèle d'entreprise est rentable.

💡 Conseil de pro : Blocquez une journée par mois dans votre calendrier pour faire le point sur votre flux. Profitez-en pour mettre à jour vos projets, comparer la valeur actuelle et les prévisions, et ajuster votre stratégie. Cette habitude simple vous aidera à rester proactif et à éviter les mauvaises surprises.

*4. Modèle de prévision de l'équipe commerciale ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Élaborez des projections de flux de trésorerie axées sur la croissance grâce au modèle de prévision de l'équipe commerciale ClickUp

La planification des équipes commerciales ne consiste pas à atteindre des quotas, mais à anticiper la demande, les ressources et les cibles de croissance. Le modèle de prévision des ventes ClickUp lie votre pipeline à des résultats réels, vous aidant ainsi à suivre vos revenus, vos transactions et vos indicateurs de conversion en un seul endroit.

Suivez les sources de prospects, les cibles de vente et les coûts de réalisation à l'aide des champs personnalisés. Visualisez les prévisions par commercial, produit ou région et ajustez vos hypothèses en fonction de l'évolution du marché. Tout est mis à jour en temps réel, afin que vos projections reflètent toujours la réalité.

📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Effectuez une prévision de vos revenus afin d'aligner votre stratégie de flux

Découvrez les changements dans votre pipeline avant qu'ils ne perturbent votre forfait

Identifiez les écarts entre les projets et les résultats réels afin de corriger le tir rapidement

🔑 Idéal pour : les directeurs commerciaux et les équipes chargées des opérations commerciales qui doivent lier directement les objectifs de vente à la planification des flux de trésorerie.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de prévisions commerciales dans Excel et ClickUp

Voici comment Muhammad Asif Iqbal, chef de produit chez Dubizzle Group, a utilisé ClickUp pour gérer efficacement ses finances :

Dans le domaine financier, nous utilisons principalement les tableaux pour gérer les demandes qui nous sont soumises. Celles-ci passent par un pipeline interne au sein du service financier, puis nous sont transférées à l'aide de compartiments qui existent dans ClickUp. La personnalisation de ces compartiments nous permet de les suivre très efficacement.

5. Modèle de rapports et de dépenses d'entreprise ClickUp*

Obtenez un modèle gratuit Prenez le contrôle de vos dépenses avant qu'elles ne compromettent votre flux de trésorerie grâce au modèle ClickUp « Dépenses Business et rapports »

Les problèmes de flux de trésorerie commencent souvent du côté des dépenses. Les coûts imprévus sont l'un des principaux facteurs de perturbation financière pour les petites entreprises, et sans un suivi structuré, même les meilleurs projets de trésorerie peuvent s'effondrer.

Le modèle de rapports et de dépenses professionnelles ClickUp met de la commande dans le chaos. Suivez et contrôlez vos dépenses en temps réel afin de respecter votre budget, d'identifier les économies possibles et de garder chaque dollar compté.

📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Suivez le suivi de vos dépenses quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles par catégorie ou par service

Centralisez les reçus et les approbations pour un suivi facile et prêt pour les audits

Découvrez les tendances et les opportunités de réduction des coûts à long terme

🔑 Idéal pour : les équipes financières qui gèrent les dépenses quotidiennes, les petites entreprises qui synchronisent leurs projections de trésorerie avec leurs dépenses en temps réel et toute personne qui mappe les coûts dans le grand livre général.

🧠 Fait amusant : 33,19 millions de petites entreprises représentent 99,9 % de l'économie américaine, mais la plupart d'entre elles fonctionnent avec des marges très serrées. C'est pourquoi les modèles de prévision de flux de trésorerie ne sont pas seulement utiles, ils constituent l'arme secrète pour rester à flot et se développer intelligemment.

6. Modèle de budget ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Alignez votre forfait de dépenses sur votre flux réel à l'aide du modèle de budget ClickUp

Gérer une entreprise en pleine croissance signifie trouver le juste équilibre entre ambition et faisabilité financière. Le modèle de budget ClickUp vous aide à atteindre cet équilibre en vous offrant une vue flexible et en temps réel de vos finances, en tant que fournisseur, prestataire.

Répartissez les budgets par équipe, catégorie ou échéancier. Attribuez des propriétaires, fixez des limites et déclenchez des automatisations lorsque les seuils sont dépassés. Des coûts fixes aux dépenses de campagne, tout est regroupé dans un espace collaboratif, ce qui permet aux Teams de rester alignées et à votre trésorerie de rester stable.

📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Planifiez vos dépenses en fonction de vos flux de trésorerie projetés

Hiérarchisez vos dépenses en fonction de leur impact, de leur urgence et de leur liquidité

Partagez la visibilité entre les services sans perdre le contrôle centralisé

🔑 Idéal pour : les responsables financiers, les responsables des opérations et les équipes interfonctionnelles qui doivent aligner leurs budgets sur leur flux tout en se développant rapidement.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de budget de projet dans Excel et ClickUp

7. Modèle de bilan ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Obtenez un aperçu en temps réel de votre santé financière grâce au modèle de bilan ClickUp

Votre flux de trésorerie vous indique comment circule votre argent, tandis que votre bilan vous montre où vous en êtes. Le modèle de bilan ClickUp vous offre une disposition prédéfinie et personnalisable pour le suivi de vos actifs, vos passifs et vos capitaux propres sans encombrer votre espace de travail.

Séparez facilement les actifs et passifs courants des actifs et passifs à long terme, ajoutez les soldes d'ouverture et observez l'évolution de votre position financière. Utilisez les champs personnalisés pour apposer des étiquettes aux transactions, les regrouper par type de compte et joindre des pièces jointes si nécessaire.

Et le meilleur dans tout ça ? Votre bilan ClickUp se met à jour au fur et à mesure que vous travaillez, vous avez ainsi toujours un affichage actualisé de la valeur nette de votre entreprise.

📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Suivez les modifications au fil du temps grâce à l'historique des versions et aux commentaires sur les tâches

Attribuez des tâches de révision aux membres de votre équipe avec des dates d'échéance et des rappels intégrés

Joignez vos notes d'audit ou vos approbations directement à chaque élément

🔑 Idéal pour : les comptables, les analystes financiers et les propriétaires d'entreprise qui ont besoin d'un bilan fiable et dynamique intégré à leur grand livre général.

➡️ En savoir plus : Exemple et façon de mettre en forme de grand livre général pour le compte

8. Modèle de gestion de compte ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez vos flux de travail récurrents et clôturez vos comptes plus facilement grâce au modèle de gestion comptable ClickUp

Clôture mensuelle, rapprochements, entrées comptables... La comptabilité de projet comporte de nombreuses tâches répétitives qui exigent une grande précision. Un seul retard peut compromettre l'ensemble de vos prévisions de flux de trésorerie.

Le modèle ClickUp pour les opérations de compte vous aide à rester organisé et à respecter vos délais. Des journaux quotidiens aux revues trimestrielles, il transforme les étapes comptables récurrentes en flux de travail faciles à suivre, avec des assignés, des échéances et des checklist.

Définissez des rappels automatisés, attribuez des autorisations et synchronisez toutes les parties prenantes afin que rien ne passe entre les mailles du filet, que vos rapports restent clairs et précis et que votre trésorerie soit équilibrée.

📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Recevez des rappels avant que les tâches critiques ne prennent du retard

Attribuez et partagez les tâches afin que chaque transfert conserve sa visibilité

Collez les cycles passés pour repérer les retards et améliorer votre processus de clôture

🔑 Idéal pour : les contrôleurs, les équipes comptables et les responsables financiers qui ont besoin de structure, de précision et de rapidité dans la comptabilité de projet et les opérations de clôture.

➡️ En savoir plus : Logiciel de comptabilité de projet pour maximiser le retour sur investissement de vos projets

9. Modèle ClickUp pour les comptes fournisseurs

Obtenez un modèle gratuit Rationalisez vos paiements et protégez vos réserves de trésorerie grâce au modèle ClickUp Accounts Payable Template

Lorsque les factures des fournisseurs s'accumulent dans vos e-mails et vos feuilles de calcul, il est facile de perdre le fil des échéances jusqu'à ce qu'elles affectent votre flux. Le modèle de compte fournisseurs ClickUp centralise toutes les factures, les dates d'échéance et les conditions de paiement afin que vous puissiez hiérarchiser vos dépenses.

Personnalisez les champs pour suivre les contrats des fournisseurs, les cycles de paiement et le statut des approbations. Filtrez par urgence, service ou projet pour planifier vos paiements en fonction de votre trésorerie disponible. Grâce à ses automatisations et rappels intégrés, ce modèle de projection de trésorerie vous aide à garder le contrôle.

📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Numérisez vos paiements pour réduire l'entrée manuelle et le suivi dispersé

Effectuez l'automatisation des alertes de échéance pour éviter les paiements manqués et les pénalités

Utilisez des données en temps réel pour améliorer vos prévisions de flux de trésorerie et prendre des décisions éclairées

🔑 Idéal pour : les équipes financières, les comptables et les propriétaires d'entreprise qui souhaitent renforcer le contrôle des comptes fournisseurs, réduire les paiements manqués et mieux aligner les dettes et la stratégie de flux de trésorerie.

💡 Conseil de pro : la clôture de vos comptes est la première étape. C'est ce que vous faites avec ces données qui vous permet d'établir des prévisions plus intelligentes. Le meilleur modèle de projection de trésorerie utilise le niveau de détail approprié : quotidien pour un contrôle strict de la liquidité, hebdomadaire pour prévoir votre marge de manœuvre opérationnelle.

10. Modèle d'analyse des coûts ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Prenez des décisions plus judicieuses en matière de dépenses grâce au modèle d'analyse des coûts ClickUp

Les dépassements budgétaires ne proviennent généralement pas d'une seule dépense importante, mais s'accumulent à travers de petits coûts non contrôlés au sein des Teams et des échéanciers. Le modèle d'analyse des coûts ClickUp vous aide à les détecter rapidement.

Utilisez-les pour suivre chaque ligne de coûts par projet, service ou initiative. Comparez les dépenses prévues et réelles, évaluez le retour sur investissement et identifiez les domaines sous-performants en temps réel.

Que vous forfaitiez les dépenses du prochain trimestre ou justifiiez un nouvel investissement, ce modèle de projection de trésorerie vous offre la visibilité dont vous avez besoin.

📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Mapper les coûts aux résultats pour optimiser l'allocation de votre budget

Comparez les dépenses réelles et prévues pour éviter les dépassements avant qu'ils ne prennent de l'ampleur

Mettez en évidence les inefficacités dans les campagnes, les services ou chez les fournisseurs

🔑 Idéal pour : les analystes financiers, les gestionnaires de projet et les propriétaires d'entreprise qui souhaitent afficher une vue d'ensemble des coûts et des avantages afin de prendre des décisions stratégiques.

11. Modèle de prévision de flux de trésorerie sur 12 mois par Coefficient

via Coefficient

Vous souhaitez mapper vos mouvements financiers pour l'année sans outils complexes ni apprentissage fastidieux ? Ce modèle de projection de flux de trésorerie sur 12 mois de Coefficient vous offre un moyen clair, sous forme de feuille de calcul, de planifier vos revenus et vos dépenses mois par mois dans Google Sheets ou Excel.

Le modèle de projection de trésorerie est idéal pour les Teams qui ont besoin d'une visibilité à long terme, mais qui souhaitent éviter de partir de zéro. Grâce à ses catégories modifiables, ses calculs automatiques et ses diagrammes intégrés, il vous aide à simplifier vos projections de trésorerie tout en garantissant la précision et le partage de vos rapports.

📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Répartissez vos revenus et dépenses projetés sur un échéancier de 12 mois

Personnalisez les champs en fonction de votre modèle de revenus, de la saisonnalité ou du cycle de trésorerie

Identifiez rapidement les tendances grâce à des diagrammes et des tableaux de bord visuels intégrés

🔑 Idéal pour : les fondateurs, les équipes financières et les propriétaires de petites entreprises qui recherchent un moyen simple de surveiller et de réaliser une prévision de leurs flux de trésorerie pour les 12 prochains mois.

➡️ En savoir plus : Modèles d'estimation pour des prévisions de coûts précises dans ClickUp, Excel et Word

12. Modèle Excel de prévision de flux de trésorerie par GTreasury

via GTreasury

Vous avez besoin d'une structure plus rigoureuse pour vos opérations financières à volume élevé ? Ce modèle de projet de trésorerie basé sur Excel est conçu pour offrir une précision optimale. Il vous permet de mapper les entrées et sorties réelles et prévues sur une base hebdomadaire ou mensuelle, vous offrant ainsi une visibilité financière complète au fil du temps.

Adaptez-les facilement à vos exigences en matière de rapports internes, que vous effectuiez le suivi des obligations fiscales, des transferts interentreprises ou des calendriers de dividendes. Flexibles, prêts en formule et conçus pour les équipes qui travaillent quotidiennement avec des feuilles de calcul, mais exigent une clarté digne d'une grande entreprise.

📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Surveillez votre trésorerie dans plusieurs devises et sur des comptes à solde nul

Ajoutez des règles de compensation, d'intérêt ou d'ajustement sans modifier les formules

Concentrez-vous sur les flux de travail spécifiques à la trésorerie, tels que la consolidation de trésorerie au niveau bancaire

🔑 Idéal pour : les équipes d'entreprise, les contrôleurs financiers et les entreprises qui ont besoin d'un modèle Excel personnalisé et conforme aux politiques en matière de flux de trésorerie.

13. Modèle de prévision de flux de trésorerie par QuickBooks

via QuickBooks

Si vous utilisez déjà QuickBooks Online, ce modèle de prévision de trésorerie acheve vos prévisions. Il extrait automatiquement les données relatives aux profits et pertes et au bilan, et génère une vue prospective basée sur les tendances réelles.

Pas de saisie manuelle de données. Juste une disposition claire, de type tableur, qui signale les écarts de trésorerie, les variations saisonnières et les déficits de trésorerie avant qu'ils ne vous prennent au dépourvu.

📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Synchronisez vos données de flux de trésorerie en temps réel directement depuis QuickBooks Online

Classez vos flux de trésorerie et calculez automatiquement les soldes, le tout dans une mise en forme claire et prête à l'emploi

Identifiez les ralentissements saisonniers et les périodes de faible trésorerie avant qu'ils ne perturbent votre forfait

🔑 Idéal pour : les propriétaires de petites entreprises et les comptables qui utilisent déjà QuickBooks et qui souhaitent disposer d'une prévision intégrée de leurs flux de trésorerie sans changer d'outil.

14. Modèle de prévision de flux de trésorerie par Conta

via Conta

Les freelances et les travailleurs indépendants ont besoin d'un outil simple pour le suivi de leurs factures entrantes et de leurs dépenses récurrentes. Ce modèle de prévision de trésorerie de Conta offre une disposition mensuelle pratique qui permet de planifier facilement les factures, les paiements d'acomptes et les dépenses récurrentes en un seul coup d'œil.

Grâce à des champs modifiables et des calculs intégrés, la planification de trésorerie à court terme est plus prévisible, même sans équipe financière dédiée.

📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Utilisez les colonnes mensuelles pour repérer les écarts de revenus et les problèmes de timing

Personnalisez les lignes pour refléter les entrées et les coûts spécifiques aux freelances

Simplifiez-vous la vie grâce à une mise en forme sur une seule page et des calculs automatiques

🔑 Idéal pour : les entrepreneurs individuels, les consultants et les propriétaires d'entreprises individuelles qui ont besoin d'un moyen simple et fiable de rester en situation de trésorerie positive mois après mois.

15. Modèle de projection de flux de trésorerie par NFF

via NFF

Gérer une organisation à but non lucratif implique souvent de gérer des flux de trésorerie serrés, des sources de financement complexes et des subventions limitées dans le temps, tout en restant concentré sur votre mission. Ce modèle de projection de trésorerie Excel de NFF est spécialement conçu pour aider les organisations à but non lucratif à forfait et à rester viables.

Ils affichent une vue mensuelle claire des revenus, des dépenses et des liquidités disponibles, segmentées par source de financement et type de restriction. Que vous attendiez le versement d'une subvention ou que vous mapperiez vos dépenses en fonction de l'échéancier d'un programme, ils vous permettent de préparer vos finances en vue d'une prévision.

📈 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Effectuez le suivi de vos revenus et de vos dépenses par source de financement, y compris les subventions restreintes et non restreintes

Effectuez une prévision de la disponibilité de vos liquidités en fonction des cycles des donateurs ou des calendriers de versement des subventions

Alignez vos dépenses sur les jalons de vos programmes et les exigences de conformité

🔑 Idéal pour : les organisations à but non lucratif, les fondations et les organisations communautaires qui ont besoin d'un modèle de flux de trésorerie fiable pour planifier leur financement variable et rester en phase avec leur mission.

🔍 Le saviez-vous ? Aux États-Unis, les micro, petites et moyennes entreprises du secteur des logiciels sont 1,7 fois plus productives que leurs homologues d'autres économies avancées grâce à un capital solide, à des talents et à des écosystèmes clients développés autour de grandes entreprises. Cela nous rappelle que même les petites équipes peuvent se surpasser, surtout lorsqu'elles s'appuient sur d'excellentes idées et une planification solide de leur flux de trésorerie.

renforcez votre Business grâce à des projets de trésorerie précis avec ClickUp*

Les flux de trésorerie ne sont pas seulement des indicateurs, ils sont indispensables à votre entreprise. Le bon modèle de projection de trésorerie transforme l'incertitude en stratégie, vous offrant la clarté, le contrôle et la fiabilité nécessaires pour prendre des décisions financières plus judicieuses.

ClickUp vous offre une visibilité complète, des budgets et dépenses aux flux de travail et validations automatisés. Et le meilleur dans tout ça ? Le forfait Free Forever de ClickUp permet aux petites entreprises et aux entrepreneurs indépendants d'accéder à ces outils puissants sans grever leur budget.

