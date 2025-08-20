L'IA dans les comptes clients : avantages, cas d'utilisation et outils

En moyenne, les petites entreprises américaines sont payées 8,2 jours après la date d'échéance.

Ce n'est pas idéal lorsque vous essayez de clôturer vos comptes, d'atteindre vos cibles ou de rester à flot. Au-delà de la pression financière, les retards de paiement augmentent le risque de crédit, perturbent le flux de trésorerie et épuisent des équipes déjà surchargées.

Cependant, la mise en œuvre de l'IA dans votre processus de paiement peut vous aider à accélérer les choses et vous donner plus de contrôle et de visibilité sur vos opérations financières.

Dans cet article, nous détaillons les avantages concrets de l'utilisation de l'IA dans la gestion des comptes clients (AR) et les meilleurs outils pour moderniser vos processus AR. (Spoiler alert : c'est ClickUp, et nous vous montrerons pourquoi !)

⭐️ Modèle présenté Le modèle de plan d'action pour les comptes clients ClickUp est un outil précieux pour suivre la progression de votre entreprise dans la gestion des créances. Il vous permet d'identifier et de résoudre rapidement tout problème récurrent susceptible d'entraîner des retards de paiement, garantissant ainsi la santé et la prévisibilité de votre trésorerie. Obtenez un modèle gratuit Organisez et stockez toutes les informations relatives aux comptes clients en un seul endroit grâce au modèle de plan d'action pour les comptes clients de ClickUp

Qu'est-ce que la gestion des comptes clients (AR) et pourquoi est-elle un goulot d'étranglement ?

Les comptes clients désignent les paiements que les entreprises attendent de leurs clients pour les biens ou services fournis. Ils représentent les encaissements à court terme dans le bilan.

Le recouvrement rapide des créances améliore la gestion des flux de trésorerie, aidant les entreprises à couvrir leurs dépenses, à payer leurs fournisseurs et à financer leur croissance. Les retards, en revanche, peuvent entraîner des pénuries de trésorerie, des opportunités manquées et une dépendance à l'égard de financements externes.

Problèmes courants dans la gestion des comptes clients

La gestion des comptes clients semble simple : envoyer les factures, recouvrer les paiements en souffrance et effectuer le rapprochement. Cependant, ce processus est souvent lent, manuel et réactif, ce qui entraîne des goulots d'étranglement coûteux pour l'organisation.

Selon Xero Small Business Insights (XSBI) , un jour de retard dans le paiement des factures entraîne une augmentation de 1, 1 % des emprunts des petites entreprises au cours du trimestre, soit environ 278, 7 milliards de dollars de dette supplémentaire sur l'ensemble des marchés. Les entreprises qui enregistrent 7 à 8 jours de retard de paiement augmentent leur niveau d'emprunt de 6,8 %. Cela met à rude épreuve le fonds de roulement et accroît la dépendance à l'égard de crédits à court terme et à taux d'intérêt élevé. La plupart des petites entreprises ne se tournent pas vers les banques lorsque leurs problèmes de trésorerie se font sentir. Elles empruntent plutôt auprès de prêteurs non bancaires qui proposent des taux plus élevés et des cycles de remboursement plus courts, ce qui aggrave leur stress financier au fil du temps.

Les flux de travail manuels ne font qu'empirer les choses. De nombreuses équipes continuent encore :

Envoyez des rappels en retard ou de manière irrégulière

Ne vous fiez plus aux tableurs pour suivre les données relatives à l'ancienneté des factures

Absence de flux de travail automatisés pour l'escalade

Il en résulte un ralentissement des recouvrements, des relations tendues avec les clients et une augmentation du délai moyen de recouvrement. Les équipes financières ont également du mal à identifier les comptes à haut risque ou à déterminer le montant réaliste des créances recouvrables dans les 30 prochains jours.

Ce manque de visibilité peut entraîner des retards de paiement, des investissements différés et des incertitudes de dernière minute.

L'IA dans la comptabilité peut changer la donne. Vous pouvez introduire l'automatisation et l'intelligence dans votre processus de gestion des comptes clients afin de gagner en contrôle, en rapidité et en visibilité pour en tirer le maximum d'avantages.

👀 Le saviez-vous ? Les entreprises du Royaume-Uni perdent environ 56,4 millions d'heures à recouvrer des paiements en souffrance.

Comment l'IA est utilisée dans les comptes clients

Si des délais plus longs peuvent attirer les clients, ils s'accompagnent souvent d'une augmentation de la dette et du risque lié aux flux de trésorerie.

C'est pourquoi il est nécessaire de gérer stratégiquement les comptes clients. Vous devez facturer le client de manière proactive et créer un système de rappels de paiement malgré les échéanciers prolongés.

Les modèles d'IA et d'apprentissage automatique (ML) traitent de grandes quantités de données internes et externes, telles que le comportement des clients et l'historique des paiements, afin de découvrir des tendances, de faire des prévisions et de générer des recommandations. Vous pouvez accéder à des processus de gestion des comptes clients efficaces qui favorisent les paiements en temps opportun et évoluent sans perturber les opérations financières.

Voici quelques cas d'utilisation pratiques où les outils d'IA en comptabilité font la différence :

1. Génération et gestion des factures

La facturation manuelle retarde vos recouvrements avant même que vous n'arriviez à la phase de suivi. Une faute de frappe ou une date d'échéance incorrecte peut retarder les paiements de plusieurs semaines et déclencher des allers-retours inutiles avec les clients.

Les solutions d'IA changent la donne en rendant le traitement des factures précis, adaptatif et rapide.

🔍 Vous pouvez utiliser la génération automatique de factures pour : Extrayez les détails de facturation des contrats, des bons de commande et des entrées CRM pour générer automatiquement des factures avec un minimum de saisie manuelle. Tirez des enseignements du suivi des paiements précédents et appliquez automatiquement les taux d'imposition, les conditions de réduction ou les instructions de paiement appropriés en fonction de l'historique du client

Signalez les données manquantes, les erreurs de mise en forme ou les incohérences avant l'envoi de la facture, afin de réduire les risques de litiges 📌 Utilisez des outils d'IA intégrés à votre ERP pour déclencher la création d'une facture lorsqu'une tâche est marquée comme terminée ou qu'une expédition est confirmée. Cela permet de combler le fossé entre la prestation de services et la facturation.

📖 À lire également : Exemples et formats de grand livre général pour la comptabilité

2. Prévisions de paiement et évaluation des risques

Savoir qui relancer et quand peut compliquer les processus de recouvrement. Tous les clients ne se comportent pas de la même manière. Certains sont toujours ponctuels, d'autres ont régulièrement besoin d'un rappel et quelques-uns ne paient qu'après une relance.

Traditionnellement, l'identification de ces modèles impliquait de fouiller dans les rapports de vieillissement et de se fier à des hypothèses. Mais l'IA change la donne en transformant les données brutes de paiement en informations claires et prospectives.

🔍 Voici comment cela peut vous aider : Effectuez des analyses prédictives sur les comportements de paiement historiques, les tendances du secteur et les données de crédit externes afin de prévoir la date de paiement d'un client spécifique

Attribuez une note de risque en temps réel à chaque client ou facture , en mettant en évidence les comptes qui présentent un risque de défaillance grâce au ML

Simulez l'impact des retards de paiement de clients clés sur la liquidité globale et la gestion des flux de trésorerie 📌 Les équipes financières peuvent hiérarchiser les recouvrements, constituer des réserves ou renégocier les conditions avant que la crise de trésorerie ne frappe, grâce à des prévisions précises.

⭐️ Étude de cas : l'analyse prédictive pour canaliser les efforts de recouvrement Un grand fabricant de tuyaux en PVC était confronté à un défi de taille : un arriéré croissant de comptes en souffrance qui bloquait les flux de trésorerie et pesait sur les opérations. Les processus de recouvrement traditionnels n'étaient plus adaptés, et l'équipe financière avait besoin d'un moyen plus intelligent d'identifier les comptes nécessitant une attention urgente. Pour résoudre ce problème, ils se sont associés à Nitor Infotech afin de mettre en œuvre un système d'analyse prédictive basé sur l'IA/ML. La première étape a consisté à consolider des années de données historiques sur les ventes et les paiements dans un entrepôt de données centralisé. Grâce à cette base, l'IA a pu analyser les modèles de comportement des clients et signaler les comptes à haut risque, donnant ainsi à l'équipe une vision claire des domaines sur lesquels concentrer ses efforts de recouvrement. L'impact a été significatif. En seulement 24 semaines, l'entreprise a réduit ses créances impayées de 75 % et ramené le délai moyen de paiement à 20 jours. Ce qui était autrefois un processus réactif et chronophage est devenu une stratégie proactive alimentée par l'IA, débloquant un flux de trésorerie plus sain et libérant l'équipe financière qui peut désormais se concentrer sur la croissance plutôt que sur le recouvrement des paiements.

3. Suivi et recouvrement automatisés

Le suivi des factures en souffrance est l'une des tâches les plus répétitives et les plus chronophages de la gestion des comptes clients. Elle exige de la cohérence, un timing précis et le ton juste. L'IA permet de personnaliser et de hiérarchiser les relances, en remplaçant les messages génériques ou les feuilles de calcul.

🔍 Elle vous aide à : Personnalisez le moment et la manière de faire le suivi en fonction des données client (si un client répond aux e-mails le mardi, envoyez-lui des rappels en conséquence)

Adaptez votre communication en fonction du sentiment et de l'historique du client : rappels amicaux pour les clients réguliers et rappels fermes pour les mauvais payeurs chroniques

Réorganisez les files d'attente de suivi afin que les factures à forte valeur ou à risque soient traitées en priorité 📌 Laissez l'IA escalader les suivis en fonction de déclencheurs tels que « comptes en souffrance depuis 5 jours » ou « aucune réponse après deux rappels ». Le système peut attribuer des tâches ou envoyer des e-mails afin que votre équipe chargée des comptes clients puisse se concentrer sur des questions plus urgentes.

💡 Conseil de pro : vous pouvez utiliser les agents IA personnalisés Autopilot de ClickUp pour envoyer des rappels automatisés aux canaux et groupes de clients en fonction de dates d'échéance et de critères spécifiques. Voici comment les agents IA peuvent vous aider : Rappels automatisés : Vous pouvez configurer un agent IA pour surveiller les dates d'échéance ou les champs personnalisés (tels que « Date d'échéance du paiement ») sur les tâches ou les dossiers des clients. L'agent peut ensuite envoyer automatiquement des rappels (via des commentaires, des messages de discussion ou des e-mails) lorsqu'un paiement approche ou est en retard

Déclencheurs personnalisés : les agents peuvent être configurés pour déclencher des actions en fonction des changements de statut des tâches, des champs personnalisés ou des dates, ce qui est idéal pour le suivi des paiements

Intégration : Si vous utilisez des outils de paiement externes (tels que Stripe, QuickBooks, etc.), vous pouvez les intégrer à ClickUp. Les agents IA peuvent alors agir en fonction des mises à jour du statut des paiements provenant de ces outils Découvrez comment configurer ces agents dans cette vidéo explicative réalisée par Ken, l'un des chefs de produit de ClickUp :

👀 Le saviez-vous ? Réduire d'un jour les retards de paiement augmenterait le flux de trésorerie global des entreprises de l'UE de 0,9 % et leur permettrait d'économiser 158 millions d'euros en coûts de financement.

4. Gestion et résolution des litiges

Une seule erreur dans un élément de commande ou une clause de bon de commande oubliée peut retarder les paiements de plusieurs semaines. Pire encore, les litiges restent souvent invisibles jusqu'à ce qu'un client soulève un problème, mais à ce moment-là, le flux de trésorerie a déjà été affecté.

L'IA détecte et prévient les litiges avant qu'ils ne surviennent et régule la manière dont les équipes les gèrent et les résolvent lorsqu'ils se produisent.

🔍 Vous pouvez l'utiliser pour : Identifiez les causes récurrentes des litiges à partir de données historiques telles que les problèmes liés à la quantité des produits, les erreurs de facturation, etc. , et signalez à l'avance les factures à haut risque

Scannez les e-mails ou les tickets d'assistance pour détecter les tons frustrés, ce qui permet une escalade ou une résolution plus rapide

Transférez les litiges aux bonnes personnes en interne et proposez des solutions basées sur les résultats passés 📌 Une résolution plus rapide réduit le délai moyen de recouvrement et améliore la satisfaction client, deux résultats généralement difficiles à concilier.

📖 À lire également : Modèles de comptabilité gratuits dans Excel et ClickUp

5. Prévision des flux de trésorerie

Le flux de trésorerie détermine votre capacité à fonctionner, à vous développer et à payer votre équipe. Cependant, les méthodes de prévision traditionnelles telles que les feuilles de calcul et les modèles statiques ne peuvent pas suivre l'évolution du comportement des clients ou l'incertitude économique.

L'IA offre un moyen de passer d'une planification rétrospective et réactive à une prévision en temps réel, basée sur les données.

🔍 Comment cela vous aide : Combinez les rapports sur les impayés, les habitudes de paiement, le statut des factures et les tendances macroéconomiques

Ajustement automatique des projections à mesure que de nouvelles factures sont émises ou que des paiements sont reçus

Simulez des changements tels que le retard de paiement de 5 jours des 10 principaux clients et observez l'impact en aval 📌 Créez des tableaux de bord alimentés par l'IA pour suivre les entrées de trésorerie prévues par rapport aux entrées réelles et définir des alertes en cas d'écarts importants.

💡 Conseil de pro : créez des tableaux de bord alimentés par l'IA qui non seulement suivent les paiements attendus par rapport aux paiements réels, mais expliquent également le pourquoi derrière les nombres. Avec les cartes IA dans les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez ajouter des widgets qui résument automatiquement les tendances, signalent les anomalies ou même rédigent des informations en langage clair directement dans votre tableau de bord. Au lieu de passer manuellement au crible les rapports, vous recevez des alertes proactives et du contexte, ce qui vous permet d'agir rapidement lorsque les écarts sont importants.

Avantages de l'utilisation de l'IA dans la gestion des comptes clients

Alors que les cycles de paiement s'allongent et que les coûts opérationnels augmentent, les équipes financières s'efforcent d'en faire plus avec moins. L'IA transforme les processus manuels de gestion des comptes clients en systèmes proactifs, basés sur des informations pertinentes.

Voici quelques avantages de l'IA dans les opérations de gestion des comptes clients :

Réduisez le délai moyen de recouvrement en identifiant et en hiérarchisant les factures les plus susceptibles d'être payées en retard

Développez-vous efficacement en traitant davantage de factures sans augmenter vos effectifs

Augmentez la visibilité en consolidant les statuts des factures, le comportement des clients, les données financières et les prévisions dans un seul tableau de bord

Évaluez le risque de crédit en attribuant des scores de risque dynamiques et en identifiant rapidement les tendances de paiement

Libérez vos équipes en automatisant les tâches routinières telles que les rappels, les escalades et la saisie de données

👀 Le saviez-vous ? Seules 44 % des entreprises ont automatisé leurs processus de gestion des comptes clients afin d'améliorer leurs performances financières.

Les bons outils d'automatisation des comptes clients peuvent vous aider à faciliter le recouvrement et le suivi des paiements.

Voici trois de ces outils qui apportent une automatisation intelligente et des informations prédictives à vos opérations de gestion des comptes clients :

1. Versapay

via Versapay

Versapay combine l'automatisation des comptes clients avec des fonctionnalités de collaboration avec les clients pour aider les entreprises à accélérer les paiements et à améliorer la transparence.

Utilisez Versapay pour :

Mettez en œuvre l'apprentissage automatique pour automatiser les applications de trésorerie et faire correspondre les paiements aux remises

Prévoyez les risques de paiement en fonction du comportement des clients et de l'historique des litiges

Organisez vos recouvrements grâce à la fonctionnalité de commentaires intégrée et aux portails clients

📖 À lire également : Modèles de factures commerciales gratuits pour simplifier la facturation

2. HighRadius

via HighRadius

HighRadius propose une suite complète d'outils basés sur l'IA pour le bureau du directeur financier, avec un accent particulier sur l'automatisation des comptes clients et une meilleure gestion des flux de trésorerie.

Voici comment cela peut vous aider :

Prévoyez les dates de paiement à l'aide de modèles comportementaux avancés

Accélérez la résolution des litiges grâce aux réponses et au routage suggérés par l'IA

Faites correspondre les paiements aux factures, quels que soient leur format et leur source

3. ClickUp

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous offre une visibilité complète sur le statut de vos paiements et les informations relatives à vos comptes sans avoir à gérer plusieurs feuilles de calcul ou outils disparates.

Essayez ClickUp gratuitement Ajoutez des champs personnalisés à vos enregistrements de transactions et détaillez exactement où va votre argent, avec ClickUp pour la finance

ClickUp pour les équipes financières

Avec ClickUp pour la finance, vous pouvez :

Calculez le nombre de jours de retard de vos créances à l'aide des champs personnalisés « date d'échéance » et « date d'achèvement »

Signalez les factures qui dépassent le seuil de vieillissement moyen de votre entreprise grâce à une combinaison d'alertes automatisées et d'informations fournies par l'IA à partir des tableaux de bord ClickUp

Prévoyez l'impact potentiel sur les flux de trésorerie mensuels en fonction des soldes ouverts et des données financières globales. Par exemple, les champs personnalisés de ClickUp vous permettent de suivre des points de données tels que le nombre de factures traitées, le statut des paiements, le nom du client, le montant dû, etc. pour obtenir plus de contexte

Vous pouvez également ajouter des champs de formule pour effectuer des calculs en temps réel dans votre environnement de travail. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les équipes financières habituées à la logique des feuilles de calcul

Organisez les informations et les tâches comme vous le feriez dans un tableur, à l'aide de la vue Tableur de ClickUp

Vous pouvez gérer ces informations dans la vue Tableur de ClickUp, qui imite une feuille de calcul (avec des fonctionnalités améliorées). Chaque ligne se convertit en une tâche et chaque colonne devient un champ de données en temps réel sur lequel vous pouvez agir directement. Les équipes chargées des comptes clients peuvent gérer le statut des factures, mettre à jour les notes de paiement et attribuer des tâches de suivi.

ClickUp Brain

Les équipes AR peuvent également simplement rédiger leur requête dans ClickUp Brain au lieu de se livrer à de longs calculs et à des analyses manuelles !

ClickUp Brain est l'assistant IA intégré à ClickUp qui comprend vos tâches, vos documents et vos communications avec les clients. Vous pouvez lui demander de résumer l'historique des paiements des clients, de générer des e-mails de suivi ou de signaler les factures qui n'ont pas bougé depuis une semaine.

Par exemple, si un client a trois factures en cours, ClickUp Brain peut rédiger un e-mail faisant référence aux communications précédentes, aux dates d'échéance et aux montants. Vous pouvez effectuer un suivi auprès d'un client avec un rappel de paiement personnalisé en quelques secondes.

Demandez à ClickUp Brain de rédiger des rappels de paiement pour vos clients

📌 Vous comptez toujours sur ChatGPT ou tout autre LLM pour vos processus de gestion des comptes clients ? Vous pouvez désormais utiliser ChatGPT, Gemini et Claude depuis ClickUp Brain, sans avoir à passer d'une application à l'autre.

💡 Conseil de pro : Si vous souhaitez éviter les tracas liés à l'installation et commencer immédiatement à gérer vos processus de recouvrement, le modèle ClickUp Invoices est la solution la plus rapide. Il s'agit d'une liste prête à l'emploi spécialement conçue pour les équipes financières et les propriétaires d'entreprises qui souhaitent suivre, envoyer et contrôler leurs factures à partir d'un tableau de bord centralisé sans avoir à créer un système à partir de zéro. Obtenez un modèle gratuit Maintenez un flux de trésorerie plus sain grâce au suivi automatisé des données dans le modèle ClickUp Invoices

Automatisation ClickUp

Les automatisations ClickUp offrent une excellente installation pour les tâches répétitives ou fastidieuses. Faites avancer les tâches en définissant des conditions et des déclencheurs qui exécutent automatiquement des actions tout au long de votre processus de recouvrement.

Par exemple, vous pouvez créer un flux de travail avec ClickUp Automatisation pour envoyer automatiquement l'e-mail rédigé par ClickUp Brain au client et demander le paiement de manière professionnelle.

Dites à ClickUp Brain ce que vous souhaitez automatiser en langage naturel, et ClickUp Automations créera un flux de travail

Vous pouvez utiliser les automatisations ClickUp pour :

Modification automatique du statut des tâches en fonction des dates d'échéance ou de la confirmation du paiement

Attribuez des escalades si un client n'a pas répondu dans une période définie

Ajoutez des sous-tâches ou des commentaires en fonction des étiquettes de risque ou des valeurs des factures

Informez les responsables lorsque les comptes clés dépassent le seuil d'ancienneté

📮ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à 1 à 3 personnes pour obtenir les informations dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si toutes ces informations étaient documentées et facilement accessibles ? Avec la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, le changement de contexte appartient désormais au passé. Il vous suffit de poser la question directement depuis votre environnement de travail et ClickUp Brain extraira les informations de votre environnement de travail et/ou des applications tierces connectées !

Tableaux de bord ClickUp

Pour surveiller vos entrées et sorties de trésorerie, vos dettes et vos créances, vous pouvez créer des tableaux de bord ClickUp personnalisés qui reflètent exactement ce que votre équipe a besoin de voir. Les tableaux de bord extraient les données en temps réel de vos flux de travail, de sorte que dès que votre statut, votre affectation ou la confirmation d'un paiement change, cela se reflète dans vos rapports.

Obtenez un aperçu visuel détaillé des indicateurs clés de performance des comptes avec les tableaux de bord ClickUp

Avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez suivre :

Soldes impayés par statut, ancienneté ou collecteur

Nombre de factures en cours d'escalade, de suivi ou résolues

Tendances de recouvrement par semaine, région ou type de client

Moyennes du délai moyen de recouvrement et taux de recouvrement par rapport aux objectifs

En fait, les tableaux de bord ClickUp sont parfaits lors des réunions d'examen des comptes clients ou lorsque les dirigeants ont besoin d'un aperçu rapide des performances des comptes clients.

💡 Conseil de pro : Utilisez ClickUp University pour gagner du temps et former vos employés. Travailler dans l'écosystème ClickUp vous permet d'accéder à des guides pratiques et de maîtriser les outils essentiels.

Alors que les tableaux de bord visuels de ClickUp standardisent vos indicateurs clés de performance financière, vous pouvez également organiser le traitement de vos informations.

Formulaires ClickUp

Les formulaires ClickUp standardisent les tâches ou les demandes de suivi avant qu'elles n'entrent dans le pipeline. Vous pouvez les créer pour les équipes internes afin qu'elles puissent soumettre des demandes de facturation, avec les champs obligatoires tels que le nom du client, le montant de la facture, la date d'échéance, la référence du bon de commande et les coordonnées.

Chaque envoi dans les formulaires ClickUp est automatiquement converti en une tâche ClickUp. Elle est ensuite attribuée à la bonne personne avec tout le contexte nécessaire déjà en place.

Collectez et centralisez les informations grâce aux formulaires ClickUp

Les équipes chargées des comptes clients peuvent utiliser les formulaires ClickUp pour :

Gagnez du temps en éliminant les allers-retours pour obtenir des précisions

Déclenchez des automatisations spécifiques en fonction des informations saisies dans les formulaires (par exemple, attribuez automatiquement les factures de grande valeur aux agents de recouvrement seniors)

Lie l'envoi des formulaires à des flux de travail personnalisés pour les escalades ou les approbations

Documents ClickUp

Les documents ClickUp offrent à vos équipes chargées des comptes clients un espace centralisé pour tout ce dont elles ont besoin pour rester cohérentes.

Ajoutez plus rapidement des informations grâce à la mise en forme avancée et aux commandes slash dans ClickUp Docs

Conservez vos recueils de stratégies, modèles d'e-mails de suivi, guides de résolution des litiges et politiques d'escalade dans Docs. Ceux-ci peuvent être liés directement à des tâches, ce qui permet à tout le monde d'utiliser le même langage et de suivre le même processus.

Par exemple, pour étudier une tâche relative à un litige avec un client, le collecteur assigné peut accéder à la documentation appropriée et suivre les modifications apportées au processus à l'aide de l'historique des versions.

Intégrations ClickUp

Vous collectez les informations des factures via des formulaires, gérez les tâches à l'aide de champs personnalisés et d'automatisations, surveillez la progression dans des tableaux de bord, utilisez des documents pour garantir la cohérence et connectez vos outils financiers via les intégrations ClickUp.

Connectez vos applications favorites à plus de 1 000 intégrations ClickUp

Par exemple, ClickUp s'intègre à QuickBooks pour synchroniser l'activité des factures avec la gestion des tâches. Lorsqu'une nouvelle facture est émise dans QuickBooks, une tâche correspondante peut être créée automatiquement dans ClickUp, avec les conditions de paiement, les coordonnées du client et les délais de suivi.

Une fois le paiement reçu, la tâche peut être automatiquement marquée comme achevée, ce qui permet de maintenir votre flux de travail à jour.

Ces informations sont également transmises à ClickUp Brain, qui peut :

Rédigez des relances personnalisées pour les factures impayées à partir des données synchronisées

Résumez les tendances en matière de comportement de paiement des clients à partir de QuickBooks

Recommandez des actions en fonction des données de vieillissement ou des problèmes de paiement récurrents

ClickUp forme un flux de travail complet pour les comptes clients grâce à ses fonctionnalités de traitement plus rapide des paiements.

Arnold Rogers, responsable du service client chez Launch Control, partage cet avis :

Nous avons intégré Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, etc. Cela nous permet de suivre les finances, la fidélisation, les rapports et les détails des clients dans un seul espace, car nous pouvons extraire les informations de tous les outils que nous utilisons et les compiler dans ClickUp pour une utilisation facile sans impliquer tous les services et sans prendre de temps sur leur emploi du temps.

Comment démarrer avec l'IA dans la gestion des comptes clients

L'adoption de l'IA générative ne signifie pas remplacer l'ensemble de votre système de comptes clients. Commencez modestement en automatisant les tâches les plus fastidieuses.

Voici une liste rapide des domaines dans lesquels les équipes de gestion des comptes clients peuvent appliquer l'IA à leurs systèmes existants pour obtenir des paiements en temps opportun :

Tâche ou défi Solution basée sur l'IA Relance des paiements en souffrance Déclenchez des relances en fonction des dates d'échéance ou du comportement des clients Envois de factures retardés ou incomplets Standardisez les saisies grâce à des formulaires structurés Manque de visibilité sur les performances des comptes clients Utilisez des tableaux de bord en temps réel pour suivre les impayés, les délais moyens de recouvrement et les escalades Retards dans le traitement et la résolution des litiges Acheminez automatiquement les problèmes et suggérez des mesures à prendre à partir des données historiques

👀 Le saviez-vous ? 99 % des entreprises américaines sont considérées comme des petites entreprises. Par conséquent, les retards de paiement touchent plus de la moitié de la main-d'œuvre nationale.

Ne laissez pas vos créances se transformer en dettes : gérez-les mieux avec ClickUp

Personne ne veut passer sa semaine à courir après les factures impayées ou les paiements en retard. Grâce à l'IA dans votre flux de travail, vous pouvez remplacer les tâches réactives par des systèmes proactifs. Le résultat ? Vous élaborez une stratégie pour votre processus de recouvrement et réalisez d'importantes économies.

ClickUp est une plateforme tout-en-un qui vous offre tous les outils nécessaires pour y parvenir. Vous pouvez rédiger des suivis, configurer l'automatisation pour gérer les rappels et les escalades, surveiller les tendances de paiement en temps réel grâce à des tableaux de bord en direct, et bien plus encore.

Elle standardise vos processus et réduit le travail manuel, vous permettant ainsi de ne plus réagir aux problèmes, mais de les résoudre avant qu'ils ne surviennent.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et mettez en place un processus de gestion des comptes clients plus intelligent et plus rapide !